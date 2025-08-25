Les événements caritatifs sont de puissants catalyseurs de changement, qui rassemblent les communautés pour les soutenir.

Mais la planification d'une collecte de fonds peut sembler insurmontable, surtout lorsque vous portez tous les chapeaux : gestion des programmes, gestion des bénévoles et tentative de collecte de fonds. La plupart des dirigeants d'organisations à but non lucratif avec lesquels nous nous entretenons n'ont jamais eu l'intention de planifier des événements... Pourtant, la réussite d'une collecte de fonds est essentielle à la réalisation de votre mission.

Ce guide étape par étape a été conçu pour les petites équipes comme la vôtre, vous montrant exactement comment organiser un événement percutant qui amplifie votre portée, mobilise les donateurs et renforce l'impact de la communauté.

De plus, nous vous montrerons comment Zeffy vous permet de garder chaque dollar pour votre cause - ce qui signifie que plus d'argent va aux bourses, à la nourriture, au loyer - et de faire tout cela sans vous épuiser. Chaque frais de 3% est une autre bourse perdue. Avec Zeffy, 100 $ collectés = 100 $ pour votre mission.

8 étapes faciles pour planifier votre événement de collecte de fonds

Étape 1 : Déterminer les objectifs et la mission

Il est essentiel de définir des objectifs mesurables pour planifier un événement caritatif réussi. Identifiez le but de l'événement et la façon dont il s'aligne sur la mission de votre association afin de créer une base solide pour vos efforts de planification.

Bien que la génération de revenus soit cruciale pour toute cause caritative, il convient de se demander si d'autres méthodes de collecte de fonds, telles qu'une collecte de vêtements, ne pourraient pas mieux servir votre mission. Adaptez votre projet d'événement caritatif aux besoins de votre association.

L'organisation d'un événement caritatif répond généralement à cinq objectifs :



Se concentrer spécifiquement sur la collecte de fonds

Demander des dons sous des formes non monétaires

Attirer l'attention et les bénévoles sur la cause

Apprécier et remercier les sympathisants

Établir des contacts et des relations avec de nouveaux donateurs

Étape 2 : Évaluer vos ressources

"Nous avons perdu 0,50 $ sur chaque vente de hot-dogs en raison des frais. - Bénévole-parent arnaqueur

Avant de vous lancer dans la planification d'un événement de collecte de fonds, vous devez évaluer ce que vous avez à votre disposition :

Un budget détaillé : Tenez compte de l'argent dont vous disposez pour financer cet événement. Pour réduire les coûts, optez pour un repas à plat unique au lieu d'un buffet ou offrez des rafraîchissements légers, et limitez les cadeaux à de petits articles peu coûteux pouvant être achetés en grandes quantités, tels que des sous-verres, des stylos et des porte-clés. Vous pouvez également trouver quelqu'un dans votre réseau ou parmi vos bénévoles qui donnera de son temps pour proposer des divertissements en direct, comme de la musique.



Personnel : Demandez-vous si vous disposez ou non d'une main-d'œuvre suffisante pour organiser l'événement avec succès. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être recruter des bénévoles ou des membres du conseil d'administration.



Outils : Évaluez les types d' outils dont vous disposez ou dont vous pourriez avoir besoin. Il peut s'agir d'une plateforme de dons, d'un outil de billetterie pour les événements, ou même d'un CRM ou d'une base de données de donateurs pour organiser toutes les activités de don.

Vous en avez assez de passer d'une feuille de calcul à l'autre, de PayPal à Mailchimp ? Zeffy combine la billetterie, les dons et l'enregistrement des invités en un seul endroit, sans facturer de frais.

Tableau réactif L'ancienne méthode Avec Zeffy Enregistrer les noms des invités dans une feuille de calcul Outils intégrés de gestion des invités et d'enregistrement Collecter des dons via PayPal, puis les enregistrer manuellement Suivi automatique des dons et des ventes de billets Envoyer des courriels via Mailchimp (en espérant que votre liste soit mise à jour) Emails et remerciements déclenchés automatiquement à partir de la configuration de votre événement Payer des frais de plateforme sur chaque billet et chaque don Pas de frais de plateforme ou de transaction - jamais Utiliser 3 à 5 outils pour une seule collecte de fonds Tout en un seul endroit : billets, dons, ventes aux enchères, P2P Passer des heures sur l'administration après l'événement Zeffy s'occupe des reçus, des rapports et du suivi pour vous.

Combien les frais peuvent-ils coûter à votre événement ?

Imaginons que votre association organise un dîner de collecte de fonds :

🎟️ Billets vendus : 150 à 50 $ chacun

Total des fonds collectés : 7 500

Frais de plateforme et de transaction moyens (3-5%) : 225-375

Frais supplémentaires (reçus, outils de gestion de la relation client, courrier électronique, etc :) Ajoutez 50 à 100 $ de plus

C'est 300 à 475 dollars qui s'envolent, avantmême d'avoir acheté de la nourriture ou imprimé des affiches.

Chaque tranche de 3% de frais est une bourse de plus perdue. Avec Zeffy, 100 $ collectés = 100 $ pour votre mission.

Étape 3 : Choisir une idée de collecte de fonds

Il existe des centaines d' idées différentes de collecte de fonds parmi lesquelles les organisations à but non lucratif peuvent choisir. En fonction de votre mission, de votre public et de vos ressources, certaines peuvent être mieux adaptées à vos besoins que d'autres. Considérez quelques idées d'événements comme :

Collecte de fonds entre pairs : Faites appel à des sympathisants passionnés en les encourageant à collecter des fonds pour votre cause dans le cadre d'une collecte de fonds de pair à pair. Chaque personne crée sa propre page de collecte de fonds et demande à ses amis et à ses relations personnelles de faire des dons.



Événements : Organisez une soirée chic qui vous aidera à collecter des fonds pour votre cause. Proposez de la bonne nourriture, des activités amusantes et même des divertissements comme des conférenciers invités. Vous collecterez des fonds grâce à la vente de billets ou à d'autres activités de collecte de fonds lors de l'événement. Vous pouvez aussi organiser un événement très divertissant, comme un concert de bienfaisance.



Vente aux enchères: Organisez une vente aux enchères en direct, ou envisagez même des enchères silencieuses, où les gens font des offres pour gagner des objets tels que des œuvres d'art, des voyages ou des expériences uniques. Ce type d'événement vous permettra de collecter des fonds grâce à la capacité de votre association à vendre des billets, à collecter des dons lors de l'événement et, bien sûr, à la mise aux enchères des objets.

Idées créatives d'événements caritatifs

Journée de reconstitution historique à thème : Remontez le temps avec cette idée d'événement caritatif unique et attrayant. Les reconstitutions historiques sont des rassemblements au cours desquels les membres de votre communauté revêtent des costumes historiques et recréent des aspects d'un événement ou d'une période historique.



Randonnée guidée dans la nature : Que vous cherchiez à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté ou à collecter des fonds, une randonnée guidée dans la nature est un excellent moyen de faire les deux.



Exposition d'art : Réunissez les amateurs d'art pour une bonne cause en organisant une exposition d'art à but caritatif. Organisez un concours pour les artistes locaux ou les membres de la communauté, en faisant payer un droit d'entrée modique et en proposant un jugement professionnel assorti de prix.



Dîner Jeffersonien : Organisez une réunion intime inspirée des dîners intellectuels de Thomas Jefferson. Cet événement permet de recruter des sympathisants, de découvrir de nouvelles idées, de sensibiliser et d'engager les donateurs dans un cadre unique.



Briser le record : Mettez vos supporters au défi d'entrer dans l'histoire tout en collectant des fonds pour votre cause. Choisissez un record mondial réalisable qui correspond à la mission de votre association et qui s'adresse à différents groupes d'âge.



Salle d'évasion virtuelle : Organisez une salle d'évasion virtuelle où les participants résolvent des énigmes et des défis en équipe en ligne. Cette idée d'événement caritatif interactif encourage la collaboration et le travail d'équipe entre les participants, en favorisant un sentiment de communauté et d'objectif commun.



Peinture et dégustation virtuelles : invitez les sympathisants et les bénévoles à participer à une séance de peinture et de dégustation virtuelles. Faites livrer des toiles, des pinceaux et un ensemble de peintures au domicile de chaque participant, ainsi qu'une bouteille de vin.



Atelier d'édition de livres en ligne : Il y a sûrement des écrivains en herbe dans votre groupe de supporters. Donnez-leur une chance de transformer leur passion en réalité grâce à un atelier d'édition de livres. Engagez un éditeur professionnel qui les aidera à peaufiner leurs projets d'écriture et partagera avec eux des ressources en matière d'édition ainsi que des conseils et des astuces sur la publication.



Visite virtuelle d'une maison : Permettez à vos sympathisants de visiter virtuellement des maisons ou des jardins magnifiquement décorés dans votre localité. Établissez un partenariat avec un agent immobilier local et demandez-lui de vous présenter ses maisons les plus étonnantes. Un membre de votre équipe ou des bénévoles ayant des connaissances en matière de décoration et de design peuvent animer la session.



Spectacle de magie en ligne : Transformez le traditionnel spectacle de magie en un événement caritatif en ligne à l'aide d'une plateforme de vidéoconférence telle que Zoom, Google Meet, etc. Engagez un magicien professionnel et établissez des partenariats avec des écoles, des crèches et d'autres institutions liées à l'enfance pour faire connaître l'événement.

Conseil de pro : envisagez de proposer différents niveaux de billets ou des packages VIP pour répondre aux préférences des différents supporters et augmenter le potentiel de collecte de fonds, tout en offrant des avantages exclusifs à vos supporters les plus dévoués.

Besoin de plus d'inspiration ? Consultez d'autres idées de collecte de fonds :

Étape 4 : Constituer une équipe

‍

Pour préparer et planifier un événement de collecte de fonds, vous devrez réunir une équipe de supporters ou d'employés de confiance. Pour que l'organisation de l'événement soit la moins stressante possible, créez et attribuez des rôles et des responsabilités. Il peut s'agir de

Coordonnateur du marketing et de la promotion : Une personne qui s'occupera de la création et de la diffusion de matériel de marketing sur l'événement, ainsi que des efforts de sensibilisation. La promotion de l'événement peut prendre la forme d'un marketing par courriel, de publicités sur les médias sociaux ou même de campagnes de publipostage. Vous pouvez aussi sortir des sentiers battus et contacter les journaux locaux pour faire passer le message.

Coordinateur de l'événement : Permettez à une personne de s'occuper de la coordination de l'événement. Il peut s'agir de la communication avec les fournisseurs, de l'aménagement du lieu et de la planification minutieuse de l'événement. Le coordinateur de l'événement peut même s'entraîner pour s'assurer que l'événement se déroule sans accroc.

Coordinateur technologique : Pour les événements de grande envergure, il est essentiel d'utiliser des outils de haute technologie afin de maximiser la collecte de fonds. Déléguez une personne de l'équipe chargée de l'événement pour s'occuper de la coordination de la technologie.

Coordonnateur de l'engagement communautaire : Une fois que l'événement de collecte de fonds a commencé, le travail n'est pas terminé. Une personne doit être chargée d'entrer en contact avec les participants et de susciter un engouement constant dans l'espace où se déroule l'événement.

Coordonnateur des divertissements et des activités: La plupart des événements de collecte de fonds comprennent plus d'une activité. Désignez une personne chargée de veiller à ce que chaque jeu ou activité de divertissement (ou les autres activités de l'événement principal !) soit pris en charge. Elle encouragera les gens à se joindre à la fête.

Gestion des bénévoles

"Je n'ai pas signé pour ce rôle. Je me suis inscrit pour être entraîneur. - Matt Lopez (Sports de la jeunesse)

‍

Cela vous semble familier ? Rassembler des bénévoles - les recruter, les programmer et les fidéliser - peut prendre des heures et des heures, et ce n'est pas toujours le point fort de tout le monde.

Voici comment simplifier le processus et préparer votre équipe à la réussite :

✅ Commencez par ce dont vous avez réellement besoin

Avant de commencer à recruter, déterminez la portée réelle de votre événement.

Que doit-il se passer (enregistrement, nettoyage, collecte de dons) ?

Combien d'équipes doivent être couvertes et pendant combien de temps ?

Quelles tâches pourraient être combinées ou simplifiées ?

✅ N'attendez pas la dernière minute

De nombreuses petites associations commencent à demander de l'aide une semaine avant l'événement, mais c'est à ce moment-là que les gens sont déjà pris.

Tendez la main aux anciens bénévoles dès le début.

Demandez à votre conseil d'administration ou à vos principaux sympathisants de vous recommander des amis.

Donnez la priorité aux bénévoles qui ont participé à des événements ou joué des rôles similaires dans le passé.

✅ Associer les bonnes personnes aux bonnes tâches

Confiez aux gens des rôles dans lesquels ils se sentiront bien et qu'ils seront capables de remplir.

Quelqu'un d'extraverti ? Placez-les à la table d'accueil.

Vous avez le sens du détail ? Confiez-leur la gestion des ventes par tirage au sort ou de l'argent liquide.

Des adolescents volontaires ? Demandez-leur de faire des courses ou d'aider à l'installation.

Besoin d'aide ? De nombreuses petites organisations à but non lucratif recrutent des bénévoles à la dernière minute. Pour éviter l'épuisement et les absences, téléchargez notre modèle de planification simple qui vous aidera :

Dresser la liste de toutes les tâches et de tous les créneaux horaires

Attribuer les équipes en fonction de la disponibilité

Suivi des volontaires confirmés et des options de sauvegarde

Éviter les doubles réservations ou les absences

Étape 5 : Sécuriser les sponsors

Pour les petites organisations à but non lucratif, le parrainage peut sembler hors de portée. Vous ne savez pas où trouver les bonnes entreprises - ni quoi dire lorsque vous les trouvez.

Mais l'obtention d'un ou deux sponsors peut faire une énorme différence. Cela peut vous aider :

Couvrir les coûts de l'événement

Fournir des dons en nature

Faites connaître votre événement

Renforcer la crédibilité

Faire appel à davantage de bénévoles

Alors, comment faire sans une équipe de développement à plein temps ? Commencez ici :

Étape 1 : Identifier les personnes à qui s'adresser

Vous n'avez pas besoin d'une marque nationale pour dire oui. Concentrez-vous sur les entreprises locales ou les entreprises à vocation communautaire qui :

Partager une clientèle avec votre cause (par exemple, les organisations de jeunesse → demander aux magasins de vêtements pour enfants).

Vous avez déjà fait un don (vérifiez vos archives ou les listes des fondations communautaires).

Recherche de visibilité ou d'opportunités d'engagement des employés





Étape 2 : Proposer des niveaux de parrainage clairs

Les sponsors ne veulent pas de mystère - ils veulent savoir ce qu'ils obtiendront. Créez 2 à 4 niveaux de parrainage avec des avantages tels que :

Logo sur la signalisation de l'événement ou sur les billets

Mentions dans les médias sociaux

Un stand lors de votre événement

Mentions dans des courriels ou dans la presse

Étape 3 : Présenter avec confiance

Vous n'avez pas besoin d'un PDF très graphique. Ce qui compte, c'est la clarté, l'objectif et l'alignement.

Voici un courriel de sensibilisation simple que vous pouvez copier et personnaliser :

Exemple de courriel de parrainage

Objet : Partenaire de [votre association] pour soutenir [cause/nom de l'événement]

Bonjour [Prénom],

Je vous contacte au nom de [Nom de l'association], une association locale qui se consacre à [brève mission - par exemple, soutenir les jeunes par le biais de programmes extrascolaires].

Nous organisons notre prochain événement, [Nom de l'événement], le [Date], et nous recherchons des partenaires au sein de la communauté pour nous aider à en faire un succès.

Les parrainages nous aident à [couvrir X coûts / atteindre X personnes], et en retour, nous aimerions reconnaître [Nom de l'entreprise] avec [un stand, un emplacement de logo, des éléments de médias sociaux, etc.]

Seriez-vous prêt à discuter pendant 15 minutes cette semaine de la manière dont nous pourrions travailler ensemble ?

Merci beaucoup de votre attention,

[Votre nom]

[Votre titre]

[Le nom de votre association]

[Coordonnées].

Vous voulez plus d'aide pour présenter votre projet ? Téléchargez notre guide gratuit sur le parrainage pour en savoir plus :

Comment rédiger une proposition de parrainage (avec un modèle !)

Quels avantages offrir ?

Comment assurer le suivi après l'envoi du courrier électronique ?

Scénarios et exemples réels de petites organisations à but non lucratif

Étape 6 : Diffusion de l'information

L'un des aspects les plus importants de l'organisation d'une collecte de fonds est le marketing. Si les sympathisants ne sont pas au courant de votre événement, ils ne viendront probablement pas. Lorsque vous réfléchissez à la manière de faire passer le message, veillez à utiliser plusieurs canaux de communication. Il peut s'agir de

Médias sociaux: Publiez votre événement à venir sur Instagram, Facebook, X ou même Linkedin, en fonction de l'endroit où se trouve votre public, et organisez même un concours ou un cadeau sur les médias sociaux ! En outre, envisagez de travailler avec des influenceurs pour toucher un public plus large.

Courriel : Envoyez des courriels personnalisés ou en masse pour avertir les sympathisants de votre événement. Ces courriels doivent contenir des informations sur la manière d'acheter des billets, un programme, etc. Consultez nos alternatives à Mailchimp si vous êtes à la recherche d'une plateforme d'envoi d'e-mails.

SMS : Créez une campagne SMS avec un lien vers le site web de votre événement pour la billetterie.

Courrier direct : Envoyez des lettres ou des brochures personnalisées avec un code QR permettant aux supporters d'acheter des billets et de répondre à l'invitation.

Site web : Créez une page dédiée à l'événement où les supporters pourront facilement répondre à l'invitation.

Médias locaux : Rédigez une annonce convaincante pour votre événement caritatif et communiquez-la aux médias locaux, tels que les journaux et les magazines. Contactez les chaînes de télévision et les stations de radio locales pour obtenir un créneau où vous pourrez parler de votre cause et encourager la participation.

Étape 7 : Impliquer les participants

La planification qui précède l'événement est généralement celle qui demande le plus d'efforts. Cependant, le travail n'est pas terminé une fois que l'événement a commencé. Pour que les participants restent engagés, s'amusent et fassent des dons, assurez-vous d'inclure quelques jeux et stratégies de collecte de fonds supplémentaires lors de l'événement, par exemple :

Tombolas et loteries : Encouragez les participants à s'inscrire à une tombola ou à participer à une loterie. (Pour savoir comment organiser une tombola, cliquez ici)

Appel de fonds en direct : Invitez les participants à faire un don sur place à votre cause caritative en lançant un appel émotionnel.

Possibilités de mise en réseau : Proposez des "speed dating" de mise en réseau ou des zones particulières de l'événement où les professionnels peuvent se mettre en relation.

Produits à vendre : Proposez des t-shirts ou des chapeaux personnalisés, par exemple, que les participants peuvent acheter. Ou encore, des aliments supplémentaires (comme des mini-ventes de pâtisseries) et des boissons qui ne font pas partie du menu. Bien entendu, proposez également des moyens faciles d'accepter des dons sur place (pensez à scanner pour faire un don, à des pages de collecte de fonds adaptées aux téléphones portables, etc.) Le système de point de vente "tap-to-pay" 100% gratuit de Zeffy permet un enregistrement sans contact et améliore l'expérience des clients.

Étape 8 : Assurer le suivi et remercier

Une fois l'événement terminé, le travail de gestion de l'événement n'est pas terminé. Veillez à remercier tous les participants et les donateurs pour la réussite de la collecte de fonds et pour leur soutien financier. Exprimer sa gratitude est l'un des meilleurs moyens de faire en sorte que les donateurs se sentent bien, et même de les encourager à faire des dons à l'avenir.

Messages sur les médias sociaux : Postez des photos de votre événement à but non lucratif, notez l'impact et exprimez votre gratitude aux supporters. Vous pouvez même leur faire savoir si vous avez atteint les objectifs de votre événement de collecte de fonds.

Remerciements personnalisés: Envoyez un courriel personnalisé ou appelez directement un supporter pour le remercier de sa participation. (Consultez nos modèles de lettres de remerciement ici)

Envoyez des reçus : Si vos sympathisants ont fait un don lors de l'événement, assurez-vous qu'ils reçoivent un reçu de don avec les informations fiscales nécessaires.

6 pièges à éviter lors de l'organisation d'une collecte de fonds

1. Ne pas mettre en évidence l'impact

Ne pas communiquer clairement l'impact des dons et la manière dont ils contribuent à la mission peut entraîner un manque de motivation chez les donateurs potentiels. Ils veulent comprendre les résultats tangibles de leurs contributions.



Comment mettre en évidence l'impact :

Expliquer clairement les effets directs et positifs

Utiliser des histoires, des images et des données

Faites venir des bénéficiaires pour qu'ils témoignent.

2. Ne pas utiliser un langage centré sur le donateur

Lors de la collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif, l'utilisation d'un langage qui se concentre uniquement sur les besoins de l'organisation au lieu de souligner le rôle et l'impact du donateur peut conduire à un manque de connexion avec les supporters potentiels.

Les donateurs veulent se sentir valorisés et comprendre comment leurs contributions font la différence. Un langage centré sur l'organisation peut sembler impersonnel et ne pas trouver d'écho auprès du public.

Comment utiliser un langage centré sur le donateur:

Utilisez des phrases telles que "c'est grâce à vous que cela est possible" pour montrer que vous appréciez leur contribution.

3. Ne pas proposer plusieurs façons de donner

Restreindre les options de don à une seule méthode ou plateforme peut limiter l'accessibilité pour les donateurs potentiels qui ont des préférences ou des contraintes. Les gens ont des préférences différentes quant à la manière dont ils contribuent, et le fait de limiter les options peut décourager les donateurs potentiels.

‍

Utilisez un système de paiement qui accepte une variété de méthodes de donation. Il peut s'agir d'Apple Pay, de Google Pay ou même de Venmo. De plus, assurez-vous que votre association propose plusieurs canaux de dons différents. Il peut s'agir de plateformes de collecte de fonds en ligne, d'applications mobiles, de dons par SMS et d'autres options.





4. Ne pas faire de recherche de prospects à l'avance

Négliger la recherche de donateurs potentiels peut coûter à votre association un soutien crucial. Les appels personnalisés et ciblés ont plus de chances de trouver un écho auprès des donateurs. Sans recherche de prospects, les organisateurs risquent de manquer des occasions d'engager les donateurs de manière efficace.

Comment faire de la recherche de prospects :

‍Conduiredes recherches approfondies sur les prospects à l'aide d'outils tels que iWave et DonorSearch pour comprendre les antécédents, les intérêts et la capacité de don des donateurs potentiels.

5. Ne pas relier l'événement à la mission

Déconnecter l'événement de collecte de fonds de la mission de l'organisation peut entraîner une certaine confusion et un manque de clarté quant à l'objectif des fonds collectés. Les donateurs sont plus enclins à soutenir une cause lorsqu'ils comprennent comment leurs contributions s'inscrivent dans la mission et les objectifs globaux de l'organisation.

Comment lier l'événement à la mission :

‍Dans tout le matériel de marquage, exprimez clairement le lien entre l'événement de collecte de fonds et la mission de l'organisation. Expliquez exactement comment les fonds collectés aideront la cause.

6. Ne pas utiliser les bons outils

Ignorer les outils et les technologies utiles aux organisations à but non lucratif peut rendre les choses plus difficiles, limiter le nombre de personnes que vous pouvez atteindre et vous faire rater des occasions d'entrer en contact avec des donateurs. Si vous n'utilisez pas ces outils, vous risquez de perdre du temps et de rater des occasions d'entrer en contact avec les gens.

Comment trouver et utiliser les bons outils pour votre collecte de fonds :

Utilisez une plateforme qui offre des outils de marketing et de communication, une billetterie pour les événements, des formulaires de dons en ligne, etc. En outre, veillez à choisir une plateforme qui offre un excellent service à la clientèle et une grande facilité d'utilisation, afin d'éviter tout problème.

De vraies organisations à but non lucratif. De vraies économies. Impact réel.

Comment Jerry Jam fait perdurer la musique et récolte 70 000 dollars

Jerry Jam, un festival de musique très apprécié de la scène artistique dynamique du Vermont, a constaté que les plateformes de billetterie traditionnelles réduisaient ses marges avec des frais de traitement importants, ce qui avait un impact direct sur la durabilité du festival et sur les coûts des participants. C'est alors qu'ils ont découvert Zeffy.

Grâce à la plateforme de billetterie sans frais de Zeffy, Jerry Jam a pu atteindre tous ses objectifs de vente de billets à moindre coût. Depuis qu'il utilise la plateforme, Jerry Jam a traité avec succès 70 703 $ de ventes de billets par le biais de la plateforme Zeffy, économisant ainsi la somme impressionnante de 3 535 $ en frais de traitement.

70 703 $ ont été collectés grâce à la vente de billets

3 535 $ ont été économisés en frais de scolarité

Y'all construit la communauté et collecte plus de 17 000 dollars

Y'all, une association à but non lucratif basée dans l'Indiana et fondée en 2022, se concentre sur la création d'environnements inclusifs pour les personnes homosexuelles. Lors de la planification de leur premier événement de collecte de fonds, "Fill All My Bowls", ils ont découvert Zeffy, une plateforme 100 % gratuite conçue pour les organisations à but non lucratif.

En utilisant les fonctionnalités de Zeffy, notamment la billetterie en ligne, la gestion des donateurs et le paiement en ligne, Y'all a réussi à collecter 17 435 dollars tout en économisant 850 dollars en frais de plateforme et de transaction.

‍

17 435 $ collectés

✅ 850 $ économisés en frais de scolarité

Lors de l'événement "Fill All My Bowls", j'étais chargé d'enregistrer les gens. Je me suis vraiment familiarisé avec [la plateforme de Zeffy], et ce n'était pas difficile. J'ai même formé quelqu'un pendant que nous vendions des billets. La plateforme était si simple qu'il l'a comprise intuitivement sur le champ" - Bryggs, membre de l'équipe Y'all

Le résultat ? Que vous organisiez un festival de musique local ou la toute première collecte de fonds de votre association, Zeffy vous aide à conserver une plus grande partie des fonds collectés et facilite le processus du début à la fin. 100 $ collectés = 100 $ pour votre mission. Toujours.

Organiser une collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

La planification d'un événement à but non lucratif demande beaucoup de temps et d'énergie, qu'il s'agisse d'un événement virtuel, hybride ou en personne. Mais avec le bon plan et les bons outils, votre association peut créer une expérience mémorable pour tout le monde. En outre, vous pourrez recueillir des dons importants et établir des liens durables avec les sympathisants.

Que votre association souhaite organiser un gala ou une vente aux enchères, Zeffy est le meilleur logiciel tout-en-un de planification d'événements et de collecte de fonds, entièrement gratuit. Doté d'outils pour la gestion des donateurs, le marketing et la communication, l'organisation de tirages au sort et de loteries, et la vente de billets, il permet aux organisations à but non lucratif de gérer l'ensemble de leurs collectes de fonds en un seul endroit.

Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy est la seule à ne pas facturer de frais de plateforme ou de traitement aux organisations à but non lucratif. Cela signifie que lorsqu'un donateur donne 100 $, 100 $ vont directement à votre cause - et pas un centime de moins. Convivial et apprécié pour son excellent service client, Zeffy est utilisé chaque jour par des centaines d'organisations à but non lucratif pour contribuer à rendre le monde meilleur.

Organiser un événement caritatif ‍FAQs

Quels sont les bons événements de collecte de fonds ? Que vous soyez un refuge pour animaux, une association caritative ou une institution religieuse, ces idées figurent parmi les meilleures idées d'événements de collecte de fonds : Collecte de chaussures : Il s'agit d'une collecte de chaussures et d'espadrilles légèrement usagées et d'un partenariat avec un coordinateur de collecte de chaussures comme Funds2Orgs, qui récupère les chaussures collectées dans votre quartier et vous envoie un chèque. Le potluck communautaire : une idée d'événement de collecte de fonds familial qui rassemble les gens pour partager un repas et soutenir votre organisation à but non lucratif. Course d'obstacles : Il s'agit d'une série d'obstacles physiques difficiles qu'une personne doit franchir, généralement en étant chronométrée. Vous pouvez collecter des fonds en vendant des billets pour l'événement ou en demandant aux participants de collecter des promesses de dons dans le cadre de campagnes de collecte de fonds de pair à pair. Concert de bienfaisance : Un concert de bienfaisance est un spectacle musical de bienfaisance mettant en scène des artistes locaux, organisé à des fins caritatives, souvent dans le cadre d'une crise humanitaire spécifique.

Quel défi puis-je relever pour une œuvre de bienfaisance ? Voici quelques défis à relever au profit d'une œuvre de bienfaisance : Le Lire-a-thon : Les participants s'efforcent de lire un certain nombre de livres ou de pages dans un laps de temps donné et collectent des dons pour chacun d'entre eux. Défi virtuel de remise en forme : Choisissez un défi accessible, comme une routine d'exercice ou une marche quotidienne, et proposez aux participants des objectifs à atteindre. Les personnes peuvent partager leur parcours de progression avec votre page de collecte de fonds en ligne sur les médias sociaux et collecter des fonds supplémentaires. Défi sur les médias sociaux : Créez votre propre "Ice Bucket Challenge" (défi du seau d'eau glacée) qui résonne avec la mission de votre association de manière créative. Demandez ensuite à vos sympathisants de poster des vidéos montrant qu'ils ont relevé le défi, tout en invitant au moins trois de leurs pairs à faire de même. Dance-a-thon : Organisez une compétition de danse et demandez aux participants de recueillir des promesses de dons auprès de leurs amis ou de leur famille en fonction du nombre d'heures pendant lesquelles ils peuvent continuer à danser.

