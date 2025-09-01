Si vous jonglez avec Eventbrite pour les billets, PayPal pour les dons, des feuilles de calcul pour les bénévoles et des plateformes distinctes pour les ventes aux enchères, vous connaissez la douleur. Vous perdez 5 à 10 % en frais, vous passez vos week-ends à copier des données entre les systèmes et vous épuisez les bénévoles qui ne peuvent pas naviguer sur plusieurs plateformes.

Les petites organisations à but non lucratif ont besoin d'une solution : Zeffy, la plateforme gratuite et tout-en-un de collecte de fonds pour les événements. Alors que d'autres logiciels vous obligent à assembler des outils coûteux, Zeffy gère la billetterie, les ventes aux enchères, les tombolas, les dons, la collecte de fonds de pair à pair et le suivi des donateurs en un seul endroit, sans aucun frais.

Ce guide couvre 10 plateformes de collecte de fonds pour les événements, mais nous vous épargnons les recherches : Zeffy est le meilleur choix. Il est gratuit, conçu pour les organisations à but non lucratif et élimine le cauchemar de la jonglerie d'outils qui brûle les équipes partout dans le monde.

Les alternatives ? Elles sont payantes, nécessitent de multiples intégrations ou vous obligent à retourner dans le labyrinthe coûteux des outils multiples.

Prêt à conserver 100 % de vos collectes de fonds sur une seule plateforme gratuite ? Voici pourquoi Zeffy surpasse toutes les autres plateformes.

10 plateformes qui soutiennent réellement la collecte de fonds pour les événements (et pas seulement la billetterie)

Les logiciels d'organisation d'événements ne sont pas tous conçus pour la collecte de fonds

Le problème est le suivant : la plupart des organisations à but non lucratif choisissent le mauvais type de logiciel et se demandent pourquoi leur collecte de fonds n'est pas à la hauteur.

Type de logiciel Construit pour Ce que vous obtenez Ce que vous manquez Gestion d'événements (Cvent, Whova) Conférences d'entreprise Logistique, horaires, mise en réseau Dons, reçus fiscaux, suivi des donateurs Plateformes de billetterie (Eventbrite, TicketSpice) Concerts et spectacles RSVP, vente de billets, paiements de base Modules complémentaires pour les dons, outils de vente aux enchères, fonctions de collecte de fonds Collecte de fonds pour des événements (Zeffy) Collecte de fonds à but non lucratif Tout ce qui précède PLUS les dons, les ventes aux enchères, les reçus fiscaux, la gestion des donateurs, et plus encore ! Rien - il est conçu pour répondre à vos besoins

Si vous utilisez Eventbrite pour les événements, vous utilisez un logiciel de concert pour la collecte de fonds. Vous avez besoin d'outils conçus pour les dons, et pas seulement pour la vente de billets. Zeffy est la seule plateforme conçue spécifiquement pour la collecte de fonds lors d'événements à but non lucratif, et non pour les événements d'entreprise ou la billetterie de divertissement. Découvrez la comparaison complète entre Eventbrite et Zeffy →

Pourquoi les associations de terrain ont-elles besoin d'une plateforme intégrée de collecte de fonds ?

Outils fragmentaires ou véritable plateforme de collecte de fonds tout-en-un

Ce dont vous avez besoin Approche fragmentaire Zeffy All-in-One Billetterie événementielle Eventbrite : 3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement Intégré, 0 $ de frais Enchères silencieuses OneCause : Tarification personnalisée (coûteuse) Intégré, 0 $ de frais Raffles Silent Auction Pro : 899 $/an + 2 % des recettes Intégré, 0 $ de frais Dons PayPal : 2,9 % + 0,30 $ par transaction Intégré, 0 $ de frais Paiements mobiles Square : 2,6 % + 0,10 $ par transaction Intégré, 0 $ de frais Recettes fiscales Processus manuel ou outil distinct Automatique, sans frais Suivi des donateurs DonorPerfect : 99$+/mois CRM intégré, 0 $ de frais Marketing par courrier électronique Mailchimp : 10-300 $/mois Intégré, 0 $ de frais Enregistrement Listes manuelles ou application séparée Codes QR, 0 $ de frais Coût total 8 outils + 200-500+/mois + % des ventes de billets 1 plateforme, toujours 0

Comparaison des coûts réels d'une collecte de fonds de 10 000 dollars :

Approche Coûts mensuels Frais de transaction Logiciel annuel Coût total Ce que vous gardez Des outils fragmentaires 109-399 $/mois 670 $ et plus de frais 899 $+ licences $2,178+ $7,822 Zeffy All-in-One 0 $/mois 0 $ de frais 0 $ de licences $0 $10,000

Comparaison des coûts en fonction du temps :

Tâche Approche fragmentaire Zeffy All-in-One Mise en place 6+ heures (connexions multiples, intégrations) 30 minutes (une plate-forme) Saisie de données Exportation/importation manuelle entre les outils Synchronisation automatique Formation des bénévoles Apprendre 4-6 plateformes différentes Apprendre une plateforme simple Gestion de la journée de l'événement Jongler avec plusieurs applications et systèmes Un tableau de bord Rapport post-événement Combiner des données provenant de sources multiples Un rapport complet

Le résultat : Vous économisez plus de 2 000 $ et des dizaines d'heures en choisissant une plateforme conçue pour la collecte de fonds à but non lucratif.

Comment le YWCA de Lethbridge a opté pour Zeffy pour son gala royal annuel et a évité des frais de près de 3 000 $.

Comme beaucoup d'équipes à but non lucratif, YWCA Lethbridge avait l'habitude de s'appuyer sur Eventbrite et PayPal pour gérer des événements tels que son Gala Royal annuel. La multiplicité des outils s'accompagnait de frais multiples et d'un surcroît de travail. Lorsqu'ils ont entendu parler de Zeffy, une plateforme de collecte de fonds et d'événements 100 % gratuite, ils étaient sceptiques.

Pouvait-il vraiment faire tout ce dont ils avaient besoin sans réduire les fonds qu'ils avaient collectés ? Heureusement, un membre de l'équipe qui avait déjà utilisé Zeffy leur a donné la confiance nécessaire pour essayer.

Ils ont commencé modestement, en testant Zeffy pour la vente de billets pour leurs groupes et leurs brunchs. Après une expérience réussie et de bons résultats, ils ont adopté Zeffy pour leur plus grande collecte de fonds de l'année : le Gala Royal.

Avec Zeffy, ils ont géré la vente de billets, collecté des dons, organisé des bénévoles et envoyé des communications aux donateurs, le tout en un seul endroit, sans avoir à payer un seul frais de plateforme. À ce jour, ils ont tout utilisé, des pages de dons aux événements, en passant par le commerce électronique et un programme d'adhésion, pour collecter plus de 58 000 dollars pour leur mission, tout en économisant plus de 2 900 dollars de frais.

"Je ne pense même pas savoir tout ce que Zeffy peut faire. Le fait qu'il soit gratuit est une folie pour moi, mais il est excellent. - Catherine Champagne, directrice des relations extérieures

10 meilleures plateformes logicielles pour les événements de collecte de fonds (répartition détaillée)

Plate-forme Coût initial Caractéristiques principales Meilleur pour Pourquoi Zeffy est meilleur Zeffy 0 $ (vraiment gratuit), aucun frais Vente de billets en ligne et en personne, QR codes, enregistrement mobile, Tap-to-Pay, gestion des donateurs, accent mis sur la collecte de fonds, outils de sensibilisation par courriel, intégration au site Web, Peer-to-peer, ventes aux enchères, tirages au sort, crowdfunding, pages de dons, adhésions, dons récurrents. La seule plateforme tout-en-un sans frais et avec des fonctionnalités simples pour les petites équipes ✅ C'est Zeffy Eventbrite Gratuit pour les événements gratuits, 3,7 % + 1,79 $/billet + 2,9 % de frais de traitement Smart Audience marketing, Outils de sensibilisation par courrier électronique Promouvoir les événements publics auprès d'un public plus large Zeffy inclut toutes les fonctionnalités d'Eventbrite PLUS les enchères, les tombolas, les dons, les reçus fiscaux - sans aucun frais. Donorbox 2,95 % + 2,9 % + 0,30 $ (le donateur peut couvrir les frais) Intégration dans un site web, Prise en charge de plusieurs devises, Codes QR Intégrer la vente de billets et les dons à votre propre site web Zeffy propose l'intégration de sites Web, l'enregistrement mobile, le paiement en ligne, les ventes aux enchères et les tirages au sort, le tout gratuitement. GoFundMe Pro Tarification personnalisée Outils de diffusion en direct, tableaux d'affichage, enchères mobiles Campagnes de collecte de fonds virtuelles/hybrides à fort engagement Zeffy propose des outils de peer-to-peer et d'événements virtuels sans frais mensuels onéreux ni prix cachés. Ticketstripe 1,5 % + 0,50 $/billet + frais de traitement Billets VIP/cachés, Payez ce que vous voulez, 135+ devises Une billetterie flexible sans les inconvénients des plates-formes complexes Zeffy propose une billetterie flexible, des dons, des ventes aux enchères, des reçus fiscaux et une gestion des donateurs, le tout gratuitement. Qgiv 3,95 % + 0,30 $ par transaction + frais mensuels Pages d'événement à l'effigie de la marque, Text-to-give, Soutien aux ventes aux enchères Des pages de dons/événements visuellement attrayantes Zeffy fournit des outils professionnels de marquage et de vente aux enchères sans les frais de 3,95 % ou les frais mensuels. DonorPerfect À partir de 99 $/mois CRM + dossiers des donateurs, coordination des bénévoles Organisations ayant besoin d'un suivi des donateurs et des bénévoles riche en données Zeffy comprend un CRM intégré et un suivi des donateurs sans les frais d'abonnement de plus de 99 $ par mois. OneCause Tarification personnalisée Enchères sur mobile, augmentation du nombre de pagaies, tableaux de classement Grands galas et événements de collecte de fonds à fort impact Zeffy propose des outils d'enchères mobiles et des outils de vente aux enchères avec une tarification transparente (qui est de 0 $). Vente aux enchères silencieuse Pro 899 $/an + 2 % des recettes Gestion des enchères de bout en bout, suivi des enchères, rapports sur les donateurs Ventes aux enchères fréquentes ou de grande envergure Zeffy comprend la gestion complète des ventes aux enchères PLUS la billetterie, les dons et la gestion de la relation client (CRM), sans les frais annuels de 899 $. Accelevents À partir de 5 000 Outils pour les sponsors/exposants, salles de réunion, impression de badges Grandes conférences, galas hybrides ou sommets virtuels Zeffy propose des outils de gestion d'événements conçus pour les organisations à but non lucratif, et non pour les conférences d'entreprise exigeant un minimum de 5 000 dollars.

1. Zeffy - Le seul logiciel de collecte de fonds tout-en-un et sans frais

Lorsque de petites équipes d'organisations à but non lucratif organisent des événements, elles se contentent rarement de vendre des billets. Elles organisent des tirages au sort, gèrent des enchères silencieuses, lancent des campagnes peer-to-peer et collectent des dons simultanément. La plupart des plateformes n'ont pas été conçues en tenant compte de cette réalité, et certainement pas à un coût abordable pour les équipes locales ou bénévoles.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite qui combine la billetterie, les ventes aux enchères, les tombolas, le peer-to-peer et la gestion des donateurs en un seul endroit. Vous ne paierez jamais de frais mensuels, de frais de transaction ou de frais de mise à niveau pour utiliser les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Cela signifie plus d'impact, moins de jonglerie et aucun coût surprise, de sorte que chaque dollar collecté soutient votre mission, et non votre logiciel.

Pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy : la seule solution tout-en-un et sans frais

Ce dont les petites organisations à but non lucratif ont besoin Zeffy livre Coût Billetterie événementielle Vente de billets en ligne et en personne, billets de groupe, enregistrement QR Gratuit Paiements mobiles L'application Tap-to-Pay pour des ventes sécurisées le jour même Gratuit Outils de collecte de fonds Ventes aux enchères silencieuses, tombolas, campagnes de peer-to-peer Gratuit Collecte de dons Compléments de dons à la caisse, dons récurrents Gratuit Gestion des donateurs CRM intégré pour le suivi et la relance Gratuit Recettes fiscales Reçus fiscaux automatiques pour toutes les contributions Gratuit Marketing par courrier électronique Rappels d'événements, messages de remerciement, outils de sensibilisation Gratuit Support multi-événements Nombre illimité d'événements, de campagnes et de transactions Gratuit Soutien à la clientèle Assistance illimitée par de vrais humains Gratuit Enregistrement mobile Numérisation du code QR pour une entrée rapide des participants Gratuit Rapports et analyses Tableau de bord en temps réel des ventes, de la fréquentation et des dons Gratuit

‍

Tous les outils nécessaires à la collecte de fonds sont accessibles gratuitement

Billetterie individuelle et de groupe (en personne et virtuelle)

Formulaires de billets pour plusieurs dates

Vente aux enchères silencieuse et outils de tirage au sort

Soutien aux campagnes de peer-to-peer, de crowdfunding et d'adhésion

CRM intégré pour le suivi des donateurs

Des pages de dons simples et adaptées aux téléphones portables

Enregistrement par code QR + application mobile Tap-to-Pay

Reçus fiscaux automatiques, y compris pour les tombolas

Support illimité, utilisateurs illimités sans coûts cachés

Gardez chaque centime de ce que vous avez collecté

Zeffy est une plateforme 100% gratuite et sans frais. Il n'y a pas de frais d'inscription, de frais mensuels, de frais de plateforme ou de transaction. Zeffy est entièrement financé par les pourboires optionnels des donateurs, de sorte que votre association conserve chaque centime collecté, ce qui permet à des organisations telles que la Dearborn Educational Foundation d' économiser 2 812 $ en frais tout en rassemblant la communauté autour d'événements de collecte de fonds attrayants.

Ce que disent les organisations à but non lucratif

"Nous sommes des fans inconditionnels de Zeffy. Nous ne pouvons que nous féliciter de la facilité de mise en œuvre et, du point de vue du client, votre transaction est terminée et traitée en quelques minutes. La nouvelle fonctionnalité de l'application qui vous permet de scanner les cartes de crédit sur place a été d'une grande aide lors de notre récente collecte de fonds. - Amy W.

2. Eventbrite - Plate-forme événementielle pour la commercialisation d'événements de collecte de fonds

Eventbrite est largement connu pour aider les événements à se faire connaître, avec des outils de promotion intelligents et une large portée. Mais pour la collecte de fonds à but non lucratif, en particulier pour les petites équipes, il n'est pas conçu pour aller au-delà des capacités de collecte de fonds dont vous avez besoin au-delà de la billetterie.

‍

Caractéristiques principales

L'outil Smart Audience permet de promouvoir votre événement auprès de personnes en fonction de leurs centres d'intérêt et de leur localisation.

Capacités de marketing par courriel (envoi de 250 à 10 000 courriels par jour, selon le plan)

Rapports d'audience pour savoir qui achète les billets

Types de billets flexibles, options de billets de donation et codes de réduction

Intégrations intégrées pour les médias sociaux, le CRM et les outils de marketing

Considérations pour les petites équipes

Pas d'enchères, de tombolas ou de campagnes de collecte de fonds intégrées (vous devrez jongler avec des outils distincts pour cela).

Pas d'outils Tap-to-Pay ou d'outils d'enregistrement intégrés (prévoir des processus manuels ou des modules complémentaires payants)

Frais de service et de traitement des billets - s'ils ne sont pas répercutés sur les participants, ils grèvent vos revenus.

Pas d'outils de gestion des dons ou de gestion de la relation client tout-en-un

Si Eventbrite est un excellent moyen de faire passer le message, les petites équipes d'organisations à but non lucratif peuvent avoir du mal à s'y retrouver :

Mise en place d'intégrations multiples pour les paiements, les ventes aux enchères et les données des donateurs

Gestion de la logistique du jour J avec un soutien technique bénévole limité

Prise en charge ou répercussion des frais de plateforme pour chaque billet

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

La publication d'événements gratuits sur Eventbrite (sans frais d'entrée) est gratuite et il n'y a pas de frais initiaux. Pour les autres événements de collecte de fonds qui font payer un billet ou un droit d'entrée, la structure tarifaire d'Eventbrite se décompose comme suit :

3,7 % + 1,79 $ de frais de service par billet

2,9 % de frais de traitement des paiements par commande

Les participants paient des frais, sauf si votre organisation choisit de les prendre en charge.

En outre, Eventbrite propose des tarifs réduits sur les billets de donation pour les organisations à but non lucratif.

‍

Examen honnête

"J'apprécie le fait qu'Eventbrite me permette de suivre les organisations qui m'intéressent dans leurs événements afin de recevoir des notifications lorsqu'elles organisent de nouveaux événements. Eventbrite diffuse les vidéos en très haute qualité et permet de discuter en temps réel pendant l'événement. J'aime aussi la recherche avancée d'Eventbrite, qui me permet de trouver des événements dans mon domaine d'intérêt, comme la technologie. - Moustafa A. (participant à un événement)

Zeffy vs Eventbrite pour les événements de collecte de fonds

‍

Caractéristiques principales Zeffy Eventbrite Coût Toujours gratuit, sans frais de plateforme, de billetterie ou de traitement Les frais sont prélevés sur chaque billet vendu, à moins que vous ne payiez un supplément pour les couvrir. Facilité pour les petites équipes Conçu pour les organisations légères avec une configuration simple, aucune connaissance technique n'est nécessaire. Un plus grand nombre de fonctionnalités peut entraîner une plus grande complexité ; la configuration peut être écrasante pour les utilisateurs novices. Billetterie En ligne, en personne, billets de groupe, QR check-ins Peut nécessiter des outils tiers ou des solutions de contournement pour les contrôles et les ventes en personne. Simplicité du jour de l'événement Tap to Pay + QR check-in pour une journée d'événement en douceur et sans stress Des processus manuels ou des outils distincts sont souvent nécessaires pour gérer la logistique sur le terrain. Expérience d'achat Pas de frais surprises pour les invités ; envoi de reçus de taxe automobile Les participants doivent souvent payer des frais, sauf si l'organisation les prend en charge ; les reçus nécessitent une installation supplémentaire. Suivi et rapports Tableau de bord en temps réel : ventes de billets, dons, fréquentation Des informations sur l'audience et des rapports sur les ventes sont disponibles Outils de marketing Les événements sont synchronisés avec les activités de sensibilisation de la communauté (courrier électronique, médias sociaux, etc.). L'outil Smart Audience promeut votre événement sur la plateforme Eventbrite

‍

3. Donorbox - Plate-forme événementielle s'intégrant facilement à un site web existant

‍

Donorbox offre des fonctionnalités de billetterie d'événements qui peuvent aider les collecteurs de fonds à but non lucratif. Si votre association utilise déjà des plateformes comme Squarespace ou WordPress, Donorbox vous permet d'intégrer facilement des formulaires d'événements sur votre site web et de commencer à vendre des billets sans page d'événement indépendante.

Elle convient parfaitement aux organisations à but non lucratif qui souhaitent proposer une billetterie internationale, accepter plusieurs devises et rationaliser les dons grâce à des outils numériques, tels que les codes QR et les kiosques en personne. Si vous prévoyez d'organiser des événements plus fréquemment et souhaitez investir dans une plateforme qui élargit votre portée, il s'agit peut-être d'une bonne option à considérer.

Caractéristiques principales

Formulaires de billetterie d'événement personnalisables pouvant être intégrés à votre site

Donorbox Live™ Kiosk et QuickDonate™ pour des dons rapides et sans numéraire.

Codes QR pour l'enregistrement des participants et la rationalisation des dons

Accepte les dons et la vente de billets dans 43 devises

S'intègre à des créateurs de sites web tels que WordPress, Squarespace, Shopify, Wix et Weebly.

‍

Considérations pour les petites équipes

Aucun outil natif de vente aux enchères, de tirage au sort ou de peer-to-peer n'est inclus (ces fonctions nécessitent des outils ou des mises à jour externes).

La billetterie en personne, l'enregistrement ou le Tap-to-Pay ne sont pas pris en charge.

La collaboration en équipe est limitée, sauf si vous payez pour plus d'utilisateurs.

2,95 % de frais de plateforme et de frais de traitement, sauf si les donateurs les couvrent

La billetterie est secondaire (conçue principalement pour les formulaires de dons).

Les petites équipes peuvent rencontrer des difficultés :

Tarification à la carte au fur et à mesure de l'ajout de membres de l'équipe ou de fonctionnalités

Gérer de multiples plateformes pour une expérience événementielle unique

Limitation des fonctionnalités à moins de passer à un niveau supérieur‍

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

2,95% de frais de plateforme + 2,9% + 0,30$ de frais de traitement (les donateurs peuvent couvrir les frais)

‍

Examen honnête

"En huit ans, Donorbox a toujours fourni une interface conviviale qui simplifie le processus de donation. Son adaptabilité à nos besoins en matière de collecte de fonds, en particulier lors d'événements tels que Giving Tuesday et notre gala annuel, a été un avantage significatif. La réactivité du service client et l'ouverture de l'équipe aux retours d'expérience ont été bénéfiques." - Joel R.

‍

4. GoFundMe Pro - Plateforme d'événements virtuels à but non lucratif

‍

Anciennement connu sous le nom de Classy, GoFundMe Pro se concentre désormais sur la collecte de fonds de pair à pair et les campagnes virtuelles. Si votre organisation organise une collecte de fonds en ligne ou hybride, telle qu'un gala livestream ou une vente aux enchères virtuelle, GoFundMe Pro offre toute une gamme d'outils de flexibilité et d'engagement.

Sa force réside dans la collecte de dons en ligne et l'interaction avec le public, avec des classements en direct, des salles de réunion virtuelles, des enchères mobiles et des intégrations de diffusion en direct. Cependant, vous n'aurez peut-être pas besoin de tout cela si vous organisez principalement des événements communautaires en personne ou si vous avez simplement besoin d'une billetterie de base et d'outils d'enregistrement.

‍

Caractéristiques principales

Plusieurs types de billets et options de codes de réduction (VIP, lève-tôt, etc.)

Outils d'engagement virtuels : livestream, chat en direct, sondages, salles de discussion.

Classements des dons en direct et barres de progression pendant les événements

Enchères en ligne et options d'enchères mobiles

Structure solide de collecte de fonds de pair à pair pour les équipes ou les individus



Considérations pour les petites équipes

Pas d'outils gratuits de billetterie en personne ou d'enregistrement par code QR

Pas d'outils intégrés de paiement à la carte ou de vente mobile pour les événements locaux

Les outils de vente aux enchères, de tirage au sort et de billetterie sont souvent des compléments coûteux.

Le marquage et l'organisation d'événements personnalisés peuvent nécessiter une assistance technique ou une aide à la conception.

La tarification n'est pas transparente (les coûts varient et s'additionnent rapidement)



Pour les petites organisations à but non lucratif, cela peut signifier :

Surpayer pour des fonctionnalités inutilisées

Une courbe d'apprentissage ou la nécessité de disposer d'un personnel ayant une expérience en matière de technologie événementielle

Coût élevé de l'organisation de ce qui pourrait être une simple collecte de fonds communautaire

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

Classy ne donne pas de prix sur son site web. Le forfait d'événement virtuel de Classy Live est un coût supplémentaire et peut être ajouté à n'importe quel forfait.

‍

Examen honnête

"Classy est un guichet unique pour notre organisation nationale à but non lucratif de taille moyenne. Nous utilisons Classy pour notre page principale de dons, pour la collecte de fonds de pair à pair, et leur nouveau produit Classy Live pour nos événements en direct. Ils sont toujours disponibles pour nous aider et fournissent un service client vraiment excellent". - Elise R.

‍

5. Ticketstripe - Plate-forme de collecte de fonds pour des événements complexes avec différents types de billets

‍

Ticketstripe est une plateforme de billetterie facile à utiliser qui offre aux organisations à but non lucratif une grande flexibilité sans être trop complexe. Elle est particulièrement utile pour les équipes locales qui souhaitent offrir des types de billets personnalisés ou fournir des liens d'inscription privés/VIP sans avoir à créer un site web complet pour leur événement.

Bien qu'il n'offre pas les mêmes fonctionnalités que d'autres plateformes en matière de collecte de fonds, il s'agit d'un excellent outil pour la billetterie d'événements de base, avec des options de personnalisation et une portée internationale.

‍

Caractéristiques principales

Options de billetterie privée et cachée pour les VIP, les réductions ou l'accès segmenté des invités

Tarification à la carte pour les entrées accessibles ou basées sur les dons

Accepte plus de 135 devises pour les efforts de collecte de fonds à l'échelle mondiale

Buy Now, Pay Later intégré avec Klarna et PayPal (vous êtes payé immédiatement)

Optimisé pour les mobiles, tant pour les organisateurs que pour les participants

Configuration rapide pour créer et partager une page d'événement en quelques minutes

Prise en charge des événements gratuits et payants



Considérations pour les petites équipes

Pas de formulaires de dons, de ventes aux enchères ou d'outils de collecte de fonds de pair à pair.

Pas de fonctions intégrées de gestion de la relation client ou de suivi des donateurs

Pas de paiements mobiles (Tap-to-Pay) ni d'outils d'enregistrement robustes

La tarification pour les organisations à but non lucratif comprend toujours des frais de plate-forme de 1,5 % et le traitement des cartes de crédit.



Bien qu'il s'agisse d'une bonne solution pour une billetterie simple, les petites équipes peuvent trouver qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un système de billetterie :

Ils ont encore besoin d'autres outils pour l'ensemble de l'expérience de la collecte de fonds



Aucun moyen d'impliquer les donateurs au-delà de la participation à un événement

Les frais peuvent s'accumuler lorsque vous gérez des groupes importants ou des événements fréquents.

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

1,50 % + 0,50 $ pour les organisations à but non lucratif + frais de traitement des cartes de crédit (les donateurs peuvent couvrir ces frais)

‍

Examen honnête

"La billetterie et l'enregistrement d'événements sont des domaines très encombrés, et je suis heureux que nous vous ayons trouvé ! Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aime vraiment à propos de Ticketstripe, en particulier sa simplicité à bien des égards, car je sais par expérience que les fonctionnalités augmentent la complexité. Je suis également très enthousiaste à l'idée de vivre notre événement avec un scanner de billets plutôt qu'avec une lampe de poche, un stylo et trois pages de tableur ! - Monique B.

6. Qgiv - Plate-forme de collecte de fonds pour la création de pages événementielles attrayantes

‍

Qgiv se distingue par ses pages d'événements et de dons visuellement soignées, ce qui est idéal si vous souhaitez faire une première impression forte et utiliser votre page d'événement comme un outil de marketing. Il offre des outils d'enchères mobiles pour les événements de collecte de fonds virtuels, hybrides et en personne.

Il peut nécessiter une certaine assistance technique, mais il offre la souplesse nécessaire pour créer des pages de marque à l'aspect professionnel et pour encourager les RSVP et les dons.

‍

Caractéristiques principales

Constructeur d'événements par glisser-déposer pour concevoir des pages professionnelles à l'image de la marque

Outils d'enchères mobiles pour les événements de collecte de fonds en personne, virtuels ou hybrides

Bouton "Ajouter au calendrier" pour encourager la participation et le suivi.

Fonctionnalités optionnelles de billetterie et d'enregistrement

Formulaires de dons personnalisés, dons par SMS et collecte de fonds de pair à pair disponibles.

Considérations pour les petites équipes

Les ventes aux enchères, le peer-to-peer et les outils de billetterie nécessitent souvent des plans payants.

Les frais de transaction par don ou par billet s'accumulent

Pas d'enregistrement intégré ni de paiement par carte pour les besoins du jour J

‍

Ce que cela signifie pour les petites équipes :

Vous devrez probablement payer plus et passer plus de temps à apprendre la plateforme, même pour les fonctionnalités de base que Zeffy inclut gratuitement, ce qui rend plus difficile la mise en place et le fonctionnement rapide.

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

3,95 % + 0,30 $ par transaction avec des fonctions d'événements supplémentaires disponibles moyennant une redevance mensuelle

‍

Examen honnête

"Qgiv a prouvé à maintes reprises qu'il était tout ce dont nous avions besoin et plus encore. Que nous l'utilisions pour traiter les flux de programmes ou que nous utilisions ses fonctions spécialisées pour les événements de collecte de fonds, il a rendu le traitement des transactions et la collecte des inscriptions à l'événement beaucoup plus faciles ! De plus, le service clientèle est de loin le meilleur qui soit ! Quel que soit le problème, chaque personne à qui j'ai parlé chez Qgiv s'est démenée pour répondre à nos besoins rapidement et efficacement." - Audrey M.

7. DonorPerfect - Plate-forme de collecte de fonds événementiels pour la gestion des données et des dossiers des donateurs

‍

DonorPerfect est avant tout un CRM de gestion des donateurs et des bénévoles, mais il offre quelques outils utiles pour les organisations à but non lucratif qui organisent des événements de collecte de fonds, en particulier si vous suivez également les données des donateurs à long terme.

Son module complémentaire ReadySetAuction est conçu pour vous aider à organiser des ventes aux enchères caritatives, tandis que ses intégrations d'e-mails et ses fonctions de gestion des bénévoles peuvent contribuer à l'organisation de votre équipe et des participants.

‍

Caractéristiques principales

ReadySetAuction rationalise la gestion des ventes aux enchères, de la promotion aux enchères

Les outils de gestion des bénévoles permettent de répartir les rôles, les équipes et les communications.

Intégration de l'e-mail avec Constant Contact pour faciliter les mises à jour et les rappels d'événements

Les formulaires d'événements personnalisés et le suivi des données des donateurs permettent de segmenter votre approche et votre suivi.

Les capacités de gestion de la relation client (CRM) facilitent le suivi de l'historique des donateurs et de leur participation aux événements.

Considérations pour les petites équipes

La billetterie et les ventes aux enchères ne sont pas intégrées à la plateforme.

Pas de Tap-to-Pay ni d'assistance commerciale en personne

Abonnement payant

‍

Ce que cela signifie pour les petites équipes :

Vous devrez gérer plusieurs outils et abonnements pour organiser un simple événement, ce qui vous coûtera du temps et de l'argent que Zeffy vous permet d'économiser grâce à son modèle tout-en-un et sans frais.

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

Les forfaits sont de 99 $ par mois et peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins.

‍

Examen honnête

"Le système de gestion des dossiers et les rapports de DonorPerfect sont incomparables. Nous n'avons eu droit qu'à un soutien exceptionnel de la part de la clientèle, qu'il s'agisse des séances d'orientation ou des ateliers de formation continue organisés chaque semaine. La gestion des utilisateurs est également très intuitive et peut être adaptée pour ajuster l'accès comme vous le souhaitez. L'accès au portail de paiement est très simple". - Monica S.

8. OneCause - Plate-forme événementielle pour des expériences d'enchères mobiles personnalisées

‍

OneCause est reconnu pour son logiciel d'événements de collecte de fonds, en particulier pour soutenir les ventes aux enchères, les levées de pagaies et les galas. Elle offre une large gamme d'outils pour aider les organisations à but non lucratif à gérer des événements de collecte de fonds en personne, virtuels et hybrides, en mettant l'accent sur l'engagement des donateurs et les dons par téléphone portable.

Les fonctions avancées pour les événements plus importants peuvent ajouter une couche de complexité, mais si vous cherchez à faire une grande différence, OneCause est une excellente option.

‍

Caractéristiques principales

Enchères mobiles et outils d'enchères en temps réel pour les événements en personne ou virtuels

Texto pour donner et invites à faire des dons lors d'événements

Billetterie et inscription avec des forfaits personnalisés et des options de table/groupe

Les outils d'enregistrement et de sortie des événements rationalisent l'expérience des participants

Outils "Fund-a-Need", thermomètres de dons et classements en direct

Traitement intégré des paiements et exportation des données des donateurs‍

Considérations pour les petites équipes

Les niveaux de prix sont élevés et ne font pas l'objet d'une liste publique.

Modules séparés pour la billetterie et la collecte de fonds

Une installation et une mise en service plus longues sont nécessaires

‍

Ce que cela signifie pour les petites équipes :

Vous risquez de payer plus que ce dont vous avez besoin, avec des outils qui semblent trop complexes si vous essayez simplement d'organiser un événement communautaire ou une collecte de fonds rapide.

‍

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

OneCause n'indique pas de prix sur son site web, mais propose des plans basés sur les besoins des organisations à but non lucratif.

‍

Examen honnête

"OneCause est un logiciel de gestion d'événements très professionnel et facile à utiliser qui élimine une grande partie du stress lié à la planification de nos événements. Il conserve toutes les informations pertinentes en un seul endroit et il est très facile d'y naviguer ! J'aime le fait de pouvoir créer mon propre site d'événement qui est unique à notre organisation ; et où nos donateurs peuvent aller pour voir les informations dont ils ont besoin, s'inscrire, enchérir et mettre à jour leurs informations en utilisant leur propre identifiant personnel ! L'autre point fort de ce système, ce sont les rapports et les exportations disponibles. Vous pouvez extraire très facilement les informations dont vous avez besoin du système et j'y retourne souvent pour m'y référer. OneCause dispose également d'un personnel extraordinaire qui travaille avec vous à chaque étape du processus pour s'assurer que l'événement se déroule de manière transparente pour vos invités. Le personnel sur place est tellement serviable que je ne peux pas imaginer organiser un événement sans eux ! - Vicki S.

9. Silent Auction Pro - Plate-forme événementielle pour les ventes aux enchères silencieuses et en direct

‍

Silent Auction Pro a été conçu pour rationaliser les ventes aux enchères à but non lucratif, qu'elles soient en personne, virtuelles ou hybrides. Il offre une suite impressionnante d'outils pour gérer chaque phase de votre événement de collecte de fonds, de la réception des articles et des enchères aux paiements et à la caisse.

L'abondance de fonctionnalités peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin dans une seule plateforme, mais peut aussi vous sembler insurmontable si vous n'avez pas besoin de tout.

‍

Caractéristiques principales

Catalogue de vente aux enchères en ligne avec enchères mobiles via un smartphone

Textes et courriels programmés à l'avance pour tenir les donateurs informés et engagés

Les outils de Paddle Raise tels que les thermomètres de dons et les confettis virtuels

Modules multiples : suivi des objets, gestion des soumissionnaires, traitement des paiements, etc.

‍

Considérations pour les petites équipes

La billetterie, l'enregistrement et les outils destinés aux donateurs semblent secondaires

Pas de collecte de fonds en peer-to-peer, de Tap-to-Pay ou de fonctions CRM

Des frais de plateforme élevés qui réduisent le montant total des collectes de fonds

‍

Ce que cela signifie pour les petites équipes :

À moins que votre événement ne tourne entièrement autour des ventes aux enchères, vous paierez pour un ensemble d'outils limité alors que Zeffy offre des fonctionnalités plus étendues sans frais supplémentaires.

‍

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

Les forfaits commencent à 899 $ par an + 2 % des recettes de l'événement

‍

Examen honnête

"Je travaille dans la collecte de fonds depuis plus de 20 ans et j'ai géré des événements avec des ventes aux enchères silencieuses et en direct pour des rassemblements de 250 à 1500 personnes - à la fois sur place et virtuellement. J'ai utilisé plusieurs logiciels différents au cours de cette période, mais Silent Auction Pro EST LE MEILLEUR. Non seulement pour sa facilité d'utilisation - tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le logiciel - mais aussi pour le service à la clientèle qu'ils fournissent avant, pendant et après l'événement. Leur équipe d'assistance, depuis la formation initiale jusqu'au traitement des offres gagnantes, en passant par le suivi, a été phénoménale. De toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une équipe aussi optimiste, aussi solidaire, aussi compréhensive et aussi compétente. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme pour gérer vos enchères silencieuses ou en direct - sur site ou virtuelles - ne cherchez pas plus loin. Je recommande vivement Silent Auction Pro en tant que plateforme logicielle parfaite, peu coûteuse et de haute qualité pour les ventes aux enchères de toute taille. - Bea P.

10. Accelevents - Plate-forme de collecte de fonds pour les conventions

‍

Accelevents est une plateforme conçue pour les événements de grande envergure tels que les conférences de plusieurs jours, les galas hybrides et les sommets virtuels. Bien qu'elle comprenne des fonctionnalités que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser pour la collecte de fonds, elle est conçue pour les planificateurs d'événements professionnels ou les organisations dotées d'une infrastructure plus solide.

Les organisations à but non lucratif de base peuvent toujours en bénéficier, mais il leur faudra peut-être un peu plus de temps pour s'installer et démarrer.

‍

Caractéristiques principales

Centre d'événements virtuels avec salles de réunion, chat en direct et outils de diffusion en continu

Système de billetterie et d'enregistrement avec personnalisation avancée

Outils de gestion des sponsors et des exposants

Modules de vente aux enchères et de collecte de fonds (add-on) pour les dons lors d'événements

Analyses et intégrations avec des CRM, des outils de messagerie électronique, etc.

Considérations pour les petites équipes

Prix minimum à partir de 5 000

Les fonctions de collecte de fonds sont secondaires

Pas d'outils intégrés pour les tirages au sort, les campagnes de proximité ou le paiement direct (Tap-to-Pay)

‍

Ce que cela signifie pour les petites équipes :

Accelevents est probablement excessif pour vos besoins, en comparaison avec Zeffy, qui offre tout ce dont une équipe de base a besoin pour collecter des fonds et organiser un événement sans un engagement de plusieurs milliers de dollars.

Considérations sur le prix pour les organisations non lucratives de base

Les plans commencent à 5 000

‍

Examen honnête

"Tout, de l'application mobile à l'impression des badges, fonctionne bien ensemble et donne l'impression d'une seule et même expérience. Cela me rappelle un peu l'utilisation de HubSpot. L'assistance est également de premier ordre. Ils sont disponibles dès que vous avez une question. Même à une heure du matin la veille de l'événement. Nous organisons 8 à 10 événements par an. Notre plus grand événement compte entre 3 500 et 4 000 participants. Nous avons utilisé la fonctionnalité des kiosques et l'impression de badges pour l'enregistrement. Nous avons configuré 20 kiosques, car tous les participants arrivent dans un délai de 90 minutes. Tout s'est parfaitement déroulé. Aucune file d'attente. Accelevents nous permet également de définir toute notre stratégie de marque, ce qui satisfait notre équipe de conception. Lorsque nous utilisions Cvent, nous devions constamment demander à l'assistance de Cvent de mettre en œuvre des changements que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Avec Accelevents, nous pouvons tout faire nous-mêmes". - Brendan C.

4 conseils pour choisir un logiciel de collecte de fonds

1. Choisir des outils qui soutiennent réellement la façon dont vous collectez des fonds

Toutes les plateformes d'événements ne sont pas conçues pour la collecte de fonds.

Si vous souhaitez collecter plus d'argent lors de votre prochain événement de collecte de fonds - et canaliser plus de dons vers votre cause -, associez-vous à une plateforme qui vous permet de mener une campagne P2P avant l'événement et une tombola ou une vente aux enchères pendant l'événement. De plus, vous devriez pouvoir donner aux supporters la possibilité de faire un don à tout moment via une page de don, avant, après ou pendant l'événement.

Recherchez des plateformes qui combinent les outils de collecte de fonds et d'organisation d'événements dans un seul tableau de bord, de sorte que vous n'ayez pas à jongler avec des feuilles de calcul, des identifiants ou des corrections de dernière minute. Les meilleures solutions vous permettent de suivre les dons, les ventes et l'impact de vos soutiens en un seul endroit.

2. Recherchez la flexibilité nécessaire à la croissance de votre événement (sans complexité)

Vos besoins peuvent passer de l'organisation d'un 5K ce mois-ci à une vente aux enchères silencieuse la saison prochaine, il est donc important de disposer d'un logiciel qui ne nécessite pas une courbe d'apprentissage abrupte à chaque fois.

Recherchez des outils modulaires qui s'adaptent à vos besoins (ventes aux enchères silencieuses, options virtuelles, tombolas, événements hybrides), mais qui ne vous obligent pas à réinventer la roue. En prime, ils s'intègrent à vos systèmes actuels de donation ou de courrier électronique et ne nécessitent pas un administrateur à plein temps.

3. Privilégier la simplicité sans sacrifier la qualité

Même les outils les plus puissants tombent à plat si personne ne sait comment les utiliser. Vous avez besoin d'un outil que votre équipe (ou même un membre du conseil d'administration ou un bénévole du week-end) peut comprendre en quelques minutes.

Recherchez des interfaces claires et intuitives, une billetterie adaptée aux mobiles et des options d'enregistrement faciles comme les codes QR. Une assistance réactive est essentielle en cas de problème le jour de l'événement. Les plateformes explicitement conçues pour les organisations à but non lucratif incluent souvent des ressources d'intégration destinées aux équipes ne disposant pas de personnel technique.

4. Ne négligez pas le coût réel de votre logiciel

Certains outils se disent gratuits jusqu'à ce que vous réalisiez que 3 à 6 % de chaque don disparaissent dans les frais de plateforme ou de transaction. Ces frais s'accumulent rapidement, surtout lorsque vous comptez sur chaque dollar.

Recherchez des modèles à frais réellement nuls qui ne vous pénalisent pas si vous collectez davantage de fonds. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de billetterie et pas de pourcentage prélevé sur vos dons. Vos donateurs ont donné à votre mission, pas à votre fournisseur de logiciel.

De nombreuses organisations comme Autism Meets Faith utilisent Zeffy pour économiser des milliers de dollars. En effet, depuis qu'elle utilise la plateforme tout-en-un, l'organisation a collecté 39 034 dollars et économisé 1 952 dollars en frais.

Choisissez un logiciel de collecte de fonds qui vous aide à collecter plus d'argent, et non à en dépenser davantage.

Avec les nombreuses options de logiciels de collecte de fonds pour les événements, il est facile de choisir un outil qui remplit quelques conditions, mais qui ne tient pas compte de la situation dans son ensemble. La meilleure plateforme pour votre association est celle qui vous aide à collecter plus d'argent sans en prendre, qui soutient tous vos efforts de collecte de fonds (pas seulement la billetterie) et qui vous fait gagner du temps avant, pendant et après votre événement.

C'est exactement la raison pour laquelle des milliers d'organisations à but non lucratif choisissent Zeffy.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui vous permet de vendre des billets, de collecter des dons, d'organiser des ventes aux enchères et des tirages au sort, et même de lancer des campagnes peer-to-peer, le tout en un seul endroit, sans frais de plateforme et sans frais de transaction. Jamais. Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais de traitement, de sorte que chaque dollar collecté soutient votre mission, et non votre logiciel.

Que vous organisiez un gala, une course à pied, une soirée trivia ou tout autre événement, Zeffy vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour faire de votre événement un succès, sans le stress ni le prix.

FAQs : Choisir le bon logiciel de collecte de fonds pour les événements

Existe-t-il une plateforme 100 % gratuite pour les événements caritatifs ? Oui, Zeffy est l'une des seules plateformes de collecte de fonds événementiels réellement gratuites. Contrairement à la plupart des outils qui facturent des frais de traitement ou de plateforme, Zeffy est 100 % gratuit, sans aucun coût caché. Les donateurs peuvent optionnellement couvrir les frais de transaction, de sorte que chaque dollar collecté va directement à votre cause.

Puis-je gérer des ventes aux enchères et des tombolas avec le même outil ? Oui. Les plateformes de gestion d'événements pour la logistique et la planification, comme Zeffy, vous permettent d'organiser des ventes aux enchères, de vendre des billets de tombola et de collecter des dons en un seul endroit. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de billetterie, mais d'un moteur de collecte de fonds tout-en-un.

Cela signifie que vous pouvez vendre des billets pour un événement, organiser une vente aux enchères silencieuse, lancer une tombola et même collecter des dons et des cadeaux de pair à pair en un seul endroit, sans avoir à jongler entre les applications ou à payer un supplément pour ajouter des fonctionnalités essentielles.

Quel est le meilleur logiciel d'organisation d'événements pour les petites organisations à but non lucratif ? Si vous êtes une association locale ou dirigée par des bénévoles, Zeffy a été conçu pour vous. Il est intuitif, rapide à mettre en place et ne nécessite pas d'être un expert en technologie pour gérer un événement professionnel à plusieurs niveaux. De la billetterie à l'enregistrement en passant par la collecte de dons, tout se trouve dans un seul tableau de bord, sans les frais qui peuvent accabler les petites équipes.

‍

Vous n'avez plus à vous soucier du suivi manuel des participants, de l'enregistrement chaotique ou de la gestion et du transfert des participants à l'aide d'e-mails avant et après l'événement, afin de les transformer en donateurs à long terme.

‍

Comment vendre des billets et collecter des dons au même endroit ? Vous pouvez vendre des billets et collecter des dons à partir d'une plateforme événementielle conçue pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, c'est possible : Créez votre page d'événement Ajouter plusieurs niveaux de billets Autoriser les dons facultatifs lors du paiement Tout suivre (participants, donateurs, totaux) dans un tableau de bord central

‍

‍