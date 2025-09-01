Si vous jonglez avec Eventbrite pour les billets, PayPal pour les dons, des feuilles de calcul pour les bénévoles et des plateformes distinctes pour les ventes aux enchères, vous connaissez la douleur. Vous perdez 5 à 10 % en frais, vous passez vos week-ends à copier des données entre les systèmes et vous épuisez les bénévoles qui ne peuvent pas naviguer sur plusieurs plateformes.
Les petites organisations à but non lucratif ont besoin d'une solution : Zeffy, la plateforme gratuite et tout-en-un de collecte de fonds pour les événements. Alors que d'autres logiciels vous obligent à assembler des outils coûteux, Zeffy gère la billetterie, les ventes aux enchères, les tombolas, les dons, la collecte de fonds de pair à pair et le suivi des donateurs en un seul endroit, sans aucun frais.
Ce guide couvre 10 plateformes de collecte de fonds pour les événements, mais nous vous épargnons les recherches : Zeffy est le meilleur choix. Il est gratuit, conçu pour les organisations à but non lucratif et élimine le cauchemar de la jonglerie d'outils qui brûle les équipes partout dans le monde.
Les alternatives ? Elles sont payantes, nécessitent de multiples intégrations ou vous obligent à retourner dans le labyrinthe coûteux des outils multiples.
Prêt à conserver 100 % de vos collectes de fonds sur une seule plateforme gratuite ? Voici pourquoi Zeffy surpasse toutes les autres plateformes.
Le problème est le suivant : la plupart des organisations à but non lucratif choisissent le mauvais type de logiciel et se demandent pourquoi leur collecte de fonds n'est pas à la hauteur.
Si vous utilisez Eventbrite pour les événements, vous utilisez un logiciel de concert pour la collecte de fonds. Vous avez besoin d'outils conçus pour les dons, et pas seulement pour la vente de billets. Zeffy est la seule plateforme conçue spécifiquement pour la collecte de fonds lors d'événements à but non lucratif, et non pour les événements d'entreprise ou la billetterie de divertissement. Découvrez la comparaison complète entre Eventbrite et Zeffy →
Le résultat : Vous économisez plus de 2 000 $ et des dizaines d'heures en choisissant une plateforme conçue pour la collecte de fonds à but non lucratif.
Comme beaucoup d'équipes à but non lucratif, YWCA Lethbridge avait l'habitude de s'appuyer sur Eventbrite et PayPal pour gérer des événements tels que son Gala Royal annuel. La multiplicité des outils s'accompagnait de frais multiples et d'un surcroît de travail. Lorsqu'ils ont entendu parler de Zeffy, une plateforme de collecte de fonds et d'événements 100 % gratuite, ils étaient sceptiques.
Pouvait-il vraiment faire tout ce dont ils avaient besoin sans réduire les fonds qu'ils avaient collectés ? Heureusement, un membre de l'équipe qui avait déjà utilisé Zeffy leur a donné la confiance nécessaire pour essayer.
Ils ont commencé modestement, en testant Zeffy pour la vente de billets pour leurs groupes et leurs brunchs. Après une expérience réussie et de bons résultats, ils ont adopté Zeffy pour leur plus grande collecte de fonds de l'année : le Gala Royal.
Avec Zeffy, ils ont géré la vente de billets, collecté des dons, organisé des bénévoles et envoyé des communications aux donateurs, le tout en un seul endroit, sans avoir à payer un seul frais de plateforme. À ce jour, ils ont tout utilisé, des pages de dons aux événements, en passant par le commerce électronique et un programme d'adhésion, pour collecter plus de 58 000 dollars pour leur mission, tout en économisant plus de 2 900 dollars de frais.
"Je ne pense même pas savoir tout ce que Zeffy peut faire. Le fait qu'il soit gratuit est une folie pour moi, mais il est excellent. - Catherine Champagne, directrice des relations extérieures
Lorsque de petites équipes d'organisations à but non lucratif organisent des événements, elles se contentent rarement de vendre des billets. Elles organisent des tirages au sort, gèrent des enchères silencieuses, lancent des campagnes peer-to-peer et collectent des dons simultanément. La plupart des plateformes n'ont pas été conçues en tenant compte de cette réalité, et certainement pas à un coût abordable pour les équipes locales ou bénévoles.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite qui combine la billetterie, les ventes aux enchères, les tombolas, le peer-to-peer et la gestion des donateurs en un seul endroit. Vous ne paierez jamais de frais mensuels, de frais de transaction ou de frais de mise à niveau pour utiliser les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Cela signifie plus d'impact, moins de jonglerie et aucun coût surprise, de sorte que chaque dollar collecté soutient votre mission, et non votre logiciel.
Zeffy est une plateforme 100% gratuite et sans frais. Il n'y a pas de frais d'inscription, de frais mensuels, de frais de plateforme ou de transaction. Zeffy est entièrement financé par les pourboires optionnels des donateurs, de sorte que votre association conserve chaque centime collecté, ce qui permet à des organisations telles que la Dearborn Educational Foundation d' économiser 2 812 $ en frais tout en rassemblant la communauté autour d'événements de collecte de fonds attrayants.
"Nous sommes des fans inconditionnels de Zeffy. Nous ne pouvons que nous féliciter de la facilité de mise en œuvre et, du point de vue du client, votre transaction est terminée et traitée en quelques minutes. La nouvelle fonctionnalité de l'application qui vous permet de scanner les cartes de crédit sur place a été d'une grande aide lors de notre récente collecte de fonds. - Amy W.
Eventbrite est largement connu pour aider les événements à se faire connaître, avec des outils de promotion intelligents et une large portée. Mais pour la collecte de fonds à but non lucratif, en particulier pour les petites équipes, il n'est pas conçu pour aller au-delà des capacités de collecte de fonds dont vous avez besoin au-delà de la billetterie.
Si Eventbrite est un excellent moyen de faire passer le message, les petites équipes d'organisations à but non lucratif peuvent avoir du mal à s'y retrouver :
La publication d'événements gratuits sur Eventbrite (sans frais d'entrée) est gratuite et il n'y a pas de frais initiaux. Pour les autres événements de collecte de fonds qui font payer un billet ou un droit d'entrée, la structure tarifaire d'Eventbrite se décompose comme suit :
En outre, Eventbrite propose des tarifs réduits sur les billets de donation pour les organisations à but non lucratif.
"J'apprécie le fait qu'Eventbrite me permette de suivre les organisations qui m'intéressent dans leurs événements afin de recevoir des notifications lorsqu'elles organisent de nouveaux événements. Eventbrite diffuse les vidéos en très haute qualité et permet de discuter en temps réel pendant l'événement. J'aime aussi la recherche avancée d'Eventbrite, qui me permet de trouver des événements dans mon domaine d'intérêt, comme la technologie. - Moustafa A. (participant à un événement)
Donorbox offre des fonctionnalités de billetterie d'événements qui peuvent aider les collecteurs de fonds à but non lucratif. Si votre association utilise déjà des plateformes comme Squarespace ou WordPress, Donorbox vous permet d'intégrer facilement des formulaires d'événements sur votre site web et de commencer à vendre des billets sans page d'événement indépendante.
Elle convient parfaitement aux organisations à but non lucratif qui souhaitent proposer une billetterie internationale, accepter plusieurs devises et rationaliser les dons grâce à des outils numériques, tels que les codes QR et les kiosques en personne. Si vous prévoyez d'organiser des événements plus fréquemment et souhaitez investir dans une plateforme qui élargit votre portée, il s'agit peut-être d'une bonne option à considérer.
Les petites équipes peuvent rencontrer des difficultés :
2,95% de frais de plateforme + 2,9% + 0,30$ de frais de traitement (les donateurs peuvent couvrir les frais)
"En huit ans, Donorbox a toujours fourni une interface conviviale qui simplifie le processus de donation. Son adaptabilité à nos besoins en matière de collecte de fonds, en particulier lors d'événements tels que Giving Tuesday et notre gala annuel, a été un avantage significatif. La réactivité du service client et l'ouverture de l'équipe aux retours d'expérience ont été bénéfiques." - Joel R.
Anciennement connu sous le nom de Classy, GoFundMe Pro se concentre désormais sur la collecte de fonds de pair à pair et les campagnes virtuelles. Si votre organisation organise une collecte de fonds en ligne ou hybride, telle qu'un gala livestream ou une vente aux enchères virtuelle, GoFundMe Pro offre toute une gamme d'outils de flexibilité et d'engagement.
Sa force réside dans la collecte de dons en ligne et l'interaction avec le public, avec des classements en direct, des salles de réunion virtuelles, des enchères mobiles et des intégrations de diffusion en direct. Cependant, vous n'aurez peut-être pas besoin de tout cela si vous organisez principalement des événements communautaires en personne ou si vous avez simplement besoin d'une billetterie de base et d'outils d'enregistrement.
Pour les petites organisations à but non lucratif, cela peut signifier :
Classy ne donne pas de prix sur son site web. Le forfait d'événement virtuel de Classy Live est un coût supplémentaire et peut être ajouté à n'importe quel forfait.
"Classy est un guichet unique pour notre organisation nationale à but non lucratif de taille moyenne. Nous utilisons Classy pour notre page principale de dons, pour la collecte de fonds de pair à pair, et leur nouveau produit Classy Live pour nos événements en direct. Ils sont toujours disponibles pour nous aider et fournissent un service client vraiment excellent". - Elise R.
Ticketstripe est une plateforme de billetterie facile à utiliser qui offre aux organisations à but non lucratif une grande flexibilité sans être trop complexe. Elle est particulièrement utile pour les équipes locales qui souhaitent offrir des types de billets personnalisés ou fournir des liens d'inscription privés/VIP sans avoir à créer un site web complet pour leur événement.
Bien qu'il n'offre pas les mêmes fonctionnalités que d'autres plateformes en matière de collecte de fonds, il s'agit d'un excellent outil pour la billetterie d'événements de base, avec des options de personnalisation et une portée internationale.
Bien qu'il s'agisse d'une bonne solution pour une billetterie simple, les petites équipes peuvent trouver qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un système de billetterie :
1,50 % + 0,50 $ pour les organisations à but non lucratif + frais de traitement des cartes de crédit (les donateurs peuvent couvrir ces frais)
"La billetterie et l'enregistrement d'événements sont des domaines très encombrés, et je suis heureux que nous vous ayons trouvé ! Il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'aime vraiment à propos de Ticketstripe, en particulier sa simplicité à bien des égards, car je sais par expérience que les fonctionnalités augmentent la complexité. Je suis également très enthousiaste à l'idée de vivre notre événement avec un scanner de billets plutôt qu'avec une lampe de poche, un stylo et trois pages de tableur ! - Monique B.
Qgiv se distingue par ses pages d'événements et de dons visuellement soignées, ce qui est idéal si vous souhaitez faire une première impression forte et utiliser votre page d'événement comme un outil de marketing. Il offre des outils d'enchères mobiles pour les événements de collecte de fonds virtuels, hybrides et en personne.
Il peut nécessiter une certaine assistance technique, mais il offre la souplesse nécessaire pour créer des pages de marque à l'aspect professionnel et pour encourager les RSVP et les dons.
Ce que cela signifie pour les petites équipes :
Vous devrez probablement payer plus et passer plus de temps à apprendre la plateforme, même pour les fonctionnalités de base que Zeffy inclut gratuitement, ce qui rend plus difficile la mise en place et le fonctionnement rapide.
3,95 % + 0,30 $ par transaction avec des fonctions d'événements supplémentaires disponibles moyennant une redevance mensuelle
"Qgiv a prouvé à maintes reprises qu'il était tout ce dont nous avions besoin et plus encore. Que nous l'utilisions pour traiter les flux de programmes ou que nous utilisions ses fonctions spécialisées pour les événements de collecte de fonds, il a rendu le traitement des transactions et la collecte des inscriptions à l'événement beaucoup plus faciles ! De plus, le service clientèle est de loin le meilleur qui soit ! Quel que soit le problème, chaque personne à qui j'ai parlé chez Qgiv s'est démenée pour répondre à nos besoins rapidement et efficacement." - Audrey M.
DonorPerfect est avant tout un CRM de gestion des donateurs et des bénévoles, mais il offre quelques outils utiles pour les organisations à but non lucratif qui organisent des événements de collecte de fonds, en particulier si vous suivez également les données des donateurs à long terme.
Son module complémentaire ReadySetAuction est conçu pour vous aider à organiser des ventes aux enchères caritatives, tandis que ses intégrations d'e-mails et ses fonctions de gestion des bénévoles peuvent contribuer à l'organisation de votre équipe et des participants.
Ce que cela signifie pour les petites équipes :
Vous devrez gérer plusieurs outils et abonnements pour organiser un simple événement, ce qui vous coûtera du temps et de l'argent que Zeffy vous permet d'économiser grâce à son modèle tout-en-un et sans frais.
Les forfaits sont de 99 $ par mois et peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins.
"Le système de gestion des dossiers et les rapports de DonorPerfect sont incomparables. Nous n'avons eu droit qu'à un soutien exceptionnel de la part de la clientèle, qu'il s'agisse des séances d'orientation ou des ateliers de formation continue organisés chaque semaine. La gestion des utilisateurs est également très intuitive et peut être adaptée pour ajuster l'accès comme vous le souhaitez. L'accès au portail de paiement est très simple". - Monica S.
OneCause est reconnu pour son logiciel d'événements de collecte de fonds, en particulier pour soutenir les ventes aux enchères, les levées de pagaies et les galas. Elle offre une large gamme d'outils pour aider les organisations à but non lucratif à gérer des événements de collecte de fonds en personne, virtuels et hybrides, en mettant l'accent sur l'engagement des donateurs et les dons par téléphone portable.
Les fonctions avancées pour les événements plus importants peuvent ajouter une couche de complexité, mais si vous cherchez à faire une grande différence, OneCause est une excellente option.
Ce que cela signifie pour les petites équipes :
Vous risquez de payer plus que ce dont vous avez besoin, avec des outils qui semblent trop complexes si vous essayez simplement d'organiser un événement communautaire ou une collecte de fonds rapide.
OneCause n'indique pas de prix sur son site web, mais propose des plans basés sur les besoins des organisations à but non lucratif.
"OneCause est un logiciel de gestion d'événements très professionnel et facile à utiliser qui élimine une grande partie du stress lié à la planification de nos événements. Il conserve toutes les informations pertinentes en un seul endroit et il est très facile d'y naviguer ! J'aime le fait de pouvoir créer mon propre site d'événement qui est unique à notre organisation ; et où nos donateurs peuvent aller pour voir les informations dont ils ont besoin, s'inscrire, enchérir et mettre à jour leurs informations en utilisant leur propre identifiant personnel ! L'autre point fort de ce système, ce sont les rapports et les exportations disponibles. Vous pouvez extraire très facilement les informations dont vous avez besoin du système et j'y retourne souvent pour m'y référer. OneCause dispose également d'un personnel extraordinaire qui travaille avec vous à chaque étape du processus pour s'assurer que l'événement se déroule de manière transparente pour vos invités. Le personnel sur place est tellement serviable que je ne peux pas imaginer organiser un événement sans eux ! - Vicki S.
Silent Auction Pro a été conçu pour rationaliser les ventes aux enchères à but non lucratif, qu'elles soient en personne, virtuelles ou hybrides. Il offre une suite impressionnante d'outils pour gérer chaque phase de votre événement de collecte de fonds, de la réception des articles et des enchères aux paiements et à la caisse.
L'abondance de fonctionnalités peut vous offrir tout ce dont vous avez besoin dans une seule plateforme, mais peut aussi vous sembler insurmontable si vous n'avez pas besoin de tout.
Ce que cela signifie pour les petites équipes :
À moins que votre événement ne tourne entièrement autour des ventes aux enchères, vous paierez pour un ensemble d'outils limité alors que Zeffy offre des fonctionnalités plus étendues sans frais supplémentaires.
Les forfaits commencent à 899 $ par an + 2 % des recettes de l'événement
"Je travaille dans la collecte de fonds depuis plus de 20 ans et j'ai géré des événements avec des ventes aux enchères silencieuses et en direct pour des rassemblements de 250 à 1500 personnes - à la fois sur place et virtuellement. J'ai utilisé plusieurs logiciels différents au cours de cette période, mais Silent Auction Pro EST LE MEILLEUR. Non seulement pour sa facilité d'utilisation - tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le logiciel - mais aussi pour le service à la clientèle qu'ils fournissent avant, pendant et après l'événement. Leur équipe d'assistance, depuis la formation initiale jusqu'au traitement des offres gagnantes, en passant par le suivi, a été phénoménale. De toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une équipe aussi optimiste, aussi solidaire, aussi compréhensive et aussi compétente. Si vous êtes à la recherche d'une plateforme pour gérer vos enchères silencieuses ou en direct - sur site ou virtuelles - ne cherchez pas plus loin. Je recommande vivement Silent Auction Pro en tant que plateforme logicielle parfaite, peu coûteuse et de haute qualité pour les ventes aux enchères de toute taille. - Bea P.
Accelevents est une plateforme conçue pour les événements de grande envergure tels que les conférences de plusieurs jours, les galas hybrides et les sommets virtuels. Bien qu'elle comprenne des fonctionnalités que les organisations à but non lucratif peuvent utiliser pour la collecte de fonds, elle est conçue pour les planificateurs d'événements professionnels ou les organisations dotées d'une infrastructure plus solide.
Les organisations à but non lucratif de base peuvent toujours en bénéficier, mais il leur faudra peut-être un peu plus de temps pour s'installer et démarrer.
Ce que cela signifie pour les petites équipes :
Accelevents est probablement excessif pour vos besoins, en comparaison avec Zeffy, qui offre tout ce dont une équipe de base a besoin pour collecter des fonds et organiser un événement sans un engagement de plusieurs milliers de dollars.
Les plans commencent à 5 000
"Tout, de l'application mobile à l'impression des badges, fonctionne bien ensemble et donne l'impression d'une seule et même expérience. Cela me rappelle un peu l'utilisation de HubSpot. L'assistance est également de premier ordre. Ils sont disponibles dès que vous avez une question. Même à une heure du matin la veille de l'événement. Nous organisons 8 à 10 événements par an. Notre plus grand événement compte entre 3 500 et 4 000 participants. Nous avons utilisé la fonctionnalité des kiosques et l'impression de badges pour l'enregistrement. Nous avons configuré 20 kiosques, car tous les participants arrivent dans un délai de 90 minutes. Tout s'est parfaitement déroulé. Aucune file d'attente. Accelevents nous permet également de définir toute notre stratégie de marque, ce qui satisfait notre équipe de conception. Lorsque nous utilisions Cvent, nous devions constamment demander à l'assistance de Cvent de mettre en œuvre des changements que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes. Avec Accelevents, nous pouvons tout faire nous-mêmes". - Brendan C.
Toutes les plateformes d'événements ne sont pas conçues pour la collecte de fonds.
Si vous souhaitez collecter plus d'argent lors de votre prochain événement de collecte de fonds - et canaliser plus de dons vers votre cause -, associez-vous à une plateforme qui vous permet de mener une campagne P2P avant l'événement et une tombola ou une vente aux enchères pendant l'événement. De plus, vous devriez pouvoir donner aux supporters la possibilité de faire un don à tout moment via une page de don, avant, après ou pendant l'événement.
Recherchez des plateformes qui combinent les outils de collecte de fonds et d'organisation d'événements dans un seul tableau de bord, de sorte que vous n'ayez pas à jongler avec des feuilles de calcul, des identifiants ou des corrections de dernière minute. Les meilleures solutions vous permettent de suivre les dons, les ventes et l'impact de vos soutiens en un seul endroit.
Vos besoins peuvent passer de l'organisation d'un 5K ce mois-ci à une vente aux enchères silencieuse la saison prochaine, il est donc important de disposer d'un logiciel qui ne nécessite pas une courbe d'apprentissage abrupte à chaque fois.
Recherchez des outils modulaires qui s'adaptent à vos besoins (ventes aux enchères silencieuses, options virtuelles, tombolas, événements hybrides), mais qui ne vous obligent pas à réinventer la roue. En prime, ils s'intègrent à vos systèmes actuels de donation ou de courrier électronique et ne nécessitent pas un administrateur à plein temps.
Même les outils les plus puissants tombent à plat si personne ne sait comment les utiliser. Vous avez besoin d'un outil que votre équipe (ou même un membre du conseil d'administration ou un bénévole du week-end) peut comprendre en quelques minutes.
Recherchez des interfaces claires et intuitives, une billetterie adaptée aux mobiles et des options d'enregistrement faciles comme les codes QR. Une assistance réactive est essentielle en cas de problème le jour de l'événement. Les plateformes explicitement conçues pour les organisations à but non lucratif incluent souvent des ressources d'intégration destinées aux équipes ne disposant pas de personnel technique.
Certains outils se disent gratuits jusqu'à ce que vous réalisiez que 3 à 6 % de chaque don disparaissent dans les frais de plateforme ou de transaction. Ces frais s'accumulent rapidement, surtout lorsque vous comptez sur chaque dollar.
Recherchez des modèles à frais réellement nuls qui ne vous pénalisent pas si vous collectez davantage de fonds. Cela signifie qu'il n'y a pas de frais de plateforme, pas de frais de billetterie et pas de pourcentage prélevé sur vos dons. Vos donateurs ont donné à votre mission, pas à votre fournisseur de logiciel.
De nombreuses organisations comme Autism Meets Faith utilisent Zeffy pour économiser des milliers de dollars. En effet, depuis qu'elle utilise la plateforme tout-en-un, l'organisation a collecté 39 034 dollars et économisé 1 952 dollars en frais.
Avec les nombreuses options de logiciels de collecte de fonds pour les événements, il est facile de choisir un outil qui remplit quelques conditions, mais qui ne tient pas compte de la situation dans son ensemble. La meilleure plateforme pour votre association est celle qui vous aide à collecter plus d'argent sans en prendre, qui soutient tous vos efforts de collecte de fonds (pas seulement la billetterie) et qui vous fait gagner du temps avant, pendant et après votre événement.
C'est exactement la raison pour laquelle des milliers d'organisations à but non lucratif choisissent Zeffy.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui vous permet de vendre des billets, de collecter des dons, d'organiser des ventes aux enchères et des tirages au sort, et même de lancer des campagnes peer-to-peer, le tout en un seul endroit, sans frais de plateforme et sans frais de transaction. Jamais. Les donateurs peuvent choisir de couvrir les frais de traitement, de sorte que chaque dollar collecté soutient votre mission, et non votre logiciel.
Que vous organisiez un gala, une course à pied, une soirée trivia ou tout autre événement, Zeffy vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour faire de votre événement un succès, sans le stress ni le prix.
