La collecte de fonds était un souci pour Autism Meets Faith. Zeffy a changé la donne.

L'autisme rencontre la mission de Faith

L'autisme est si répandu dans le monde qu'un enfant sur 36 sera diagnostiqué comme autiste. Malheureusement, pour de nombreuses familles, le chemin vers la compréhension de la maladie peut être un combat solitaire et difficile.

Heureusement, Autism meets Faith, une organisation à but non lucratif basée à Houston, au Texas, a pour mission essentielle de soutenir les enfants autistes et leurs familles. Ses nombreux programmes d'enrichissement - notamment des cours créatifs pour les enfants et les soignants, des événements communautaires, le développement de compétences et des bourses de thérapie - constituent une ressource précieuse pour les familles d'autistes.

"Inspirée par le besoin croissant d'environnements inclusifs où les enfants autistes peuvent s'épanouir, notre organisation est née du désir d'offrir des programmes gratuits et accessibles tels que des ateliers d'art qui favorisent les liens sociaux, la créativité et le bien-être émotionnel." - Holly Odogwu, fondatrice et directrice générale

Contexte

Lorsque sa fille a été diagnostiquée autiste à l'âge de quatre ans, Holly Odogwu ne savait pas vers qui se tourner. Des informations étaient disponibles, mais aucune n'offrait de conseils pratiques ou utiles pour quelqu'un comme elle : une mère qui travaille et qui a déjà quatre jeunes enfants.

"Notre fondatrice, parent d'un enfant autiste, a vu de ses propres yeux les défis auxquels les familles sont confrontées et a voulu créer un espace où les enfants pourraient s'exprimer librement et se sentir acceptés". - Holly Odogwu, fondatrice et PDG.

Finalement, Holly et son mari ont pu suivre une série de thérapies d'intervention précoce. La thérapie est devenue un élément clé de leur parcours, les aidant à devenir des "parents autistes".

Grâce à cette expérience, Holly a pu constater de première main la différence positive que peut faire la thérapie. Elle a pris conscience de l'importance d'un accompagnement professionnel et d'un soutien aux familles d'autistes.

Mais elle savait que pour de nombreuses familles, le coût élevé de la thérapie est souvent un obstacle. Elle a imaginé un monde où d'autres familles disposeraient des ressources émotionnelles et financières dont elles ont besoin pour vivre avec l'autisme. C'est ainsi qu'elle a fondé Autism Meets Faith.