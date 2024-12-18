Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
18 décembre 2024
Peer-to-peer
Dons en ligne

La collecte de fonds était un souci pour Autism Meets Faith. Zeffy a changé la donne.

Montant collecté
$39,034
Montant épargné
$1,952
Rédigé par
Kate Romain
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

L'autisme rencontre la mission de Faith

L'autisme est si répandu dans le monde qu'un enfant sur 36 sera diagnostiqué comme autiste. Malheureusement, pour de nombreuses familles, le chemin vers la compréhension de la maladie peut être un combat solitaire et difficile.

Heureusement, Autism meets Faith, une organisation à but non lucratif basée à Houston, au Texas, a pour mission essentielle de soutenir les enfants autistes et leurs familles. Ses nombreux programmes d'enrichissement - notamment des cours créatifs pour les enfants et les soignants, des événements communautaires, le développement de compétences et des bourses de thérapie - constituent une ressource précieuse pour les familles d'autistes. 

"Inspirée par le besoin croissant d'environnements inclusifs où les enfants autistes peuvent s'épanouir, notre organisation est née du désir d'offrir des programmes gratuits et accessibles tels que des ateliers d'art qui favorisent les liens sociaux, la créativité et le bien-être émotionnel." - Holly Odogwu, fondatrice et directrice générale

Contexte

Lorsque sa fille a été diagnostiquée autiste à l'âge de quatre ans, Holly Odogwu ne savait pas vers qui se tourner. Des informations étaient disponibles, mais aucune n'offrait de conseils pratiques ou utiles pour quelqu'un comme elle : une mère qui travaille et qui a déjà quatre jeunes enfants. 

"Notre fondatrice, parent d'un enfant autiste, a vu de ses propres yeux les défis auxquels les familles sont confrontées et a voulu créer un espace où les enfants pourraient s'exprimer librement et se sentir acceptés". - Holly Odogwu, fondatrice et PDG. 

Finalement, Holly et son mari ont pu suivre une série de thérapies d'intervention précoce. La thérapie est devenue un élément clé de leur parcours, les aidant à devenir des "parents autistes". 

Grâce à cette expérience, Holly a pu constater de première main la différence positive que peut faire la thérapie. Elle a pris conscience de l'importance d'un accompagnement professionnel et d'un soutien aux familles d'autistes. 

Mais elle savait que pour de nombreuses familles, le coût élevé de la thérapie est souvent un obstacle. Elle a imaginé un monde où d'autres familles disposeraient des ressources émotionnelles et financières dont elles ont besoin pour vivre avec l'autisme. C'est ainsi qu'elle a fondé Autism Meets Faith. 

$1,952
sauvée avec Zeffy
9 bourses thérapeutiques, d'un montant de 200 dollars chacune. 

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Unie par sa mission commune, l'équipe d'Autism Meets Faith était enthousiaste à l'idée de commencer à collecter des fonds. Ils savaient qu'ils auraient besoin d'une plateforme de collecte de fonds et ont commencé avec ce qu'ils connaissaient déjà : PayPal, Zelle et CashApp. Cependant, une fois que l'association a commencé à utiliser ces plateformes bien connues, il est devenu évident qu'elles comportaient des limites frustrantes. 

"Il était décevant de voir le montant des frais prélevés, même avec un compte à but non lucratif. Les 50 $ sont devenus 48 $, et le montant de nos dons a semblé inférieur à ce que nos reçus fiscaux aux donateurs reflétaient." - Holly Odogwu, Fondatrice et PDG

Les frais inattendus n'ont pas été les seuls à poser problème. Les paiements effectués par ces plateformes ont également pris beaucoup plus de temps que prévu. Si Autism Meets Faith avait besoin d'utiliser les fonds collectés dans les trois jours suivant l'initiation du transfert, il s'est avéré qu'il y avait des frais supplémentaires. 

De plus, Autism Meets Faith a perdu en raison de l'incapacité de PayPal à intégrer des formulaires de collecte de fonds sur son site web. Holly a appris, grâce à des recherches en ligne, que la meilleure façon de collecter des fonds pour le mardi de la générosité est de créer une page de collecte de fonds dédiée et intégrée. Malheureusement, la première plateforme qu'elle a utilisée facturait des frais importants. Lors de leur premier Mardi de la générosité, ils n'ont récolté que 3 000 dollars. 

La solution 100% gratuite

Frustrés par ces limitations, Holly et son équipe ont cherché en ligne des alternatives moins coûteuses pour la collecte de fonds. Une recherche sur Google les a conduits à Zeffy. Au début, ils se sont demandé s'il n'y avait pas un piège : la gratuité à 100 % semblait trop belle pour être vraie. Lorsqu'ils ont appris que Zeffy avait été créé spécifiquement pour aider les organisations à but non lucratif comme la leur, ils ont décidé d'essayer. 

Résultats

Autism Meets Faith a rapidement compris que Zeffy était la réponse à ses problèmes de collecte de fonds. Non seulement leurs dons vont maintenant directement aider les enfants autistes, mais Zeffy a également résolu le problème des frais de transfert. Désormais, Autism Meets Faith sait que les fonds collectés seront déposés sur son compte tous les lundis, sans exception. 

Holly a réalisé son objectif de créer une communauté et des ressources pour les enfants autistes et leurs familles. Grâce à Zeffy, Autism Meets Faith a récolté plus de 39 000 dollars. De plus, ils ont économisé 1 952 dollars en frais de collecte de fonds. Ces économies ont un impact positif direct sur les familles d'enfants autistes. Grâce à l'argent économisé avec Zeffy jusqu'à présent, Autism Meets Faith a offert neuf bourses de thérapie, coûtant 200 dollars chacune. 

Lorsque le mardi de la générosité est revenu, Holly a été ravie de constater que Zeffy lui permettait d'intégrer une page de collecte de fonds sur son site web, et ce, tout à fait gratuitement ! Cette année-là, la collecte de fonds du mardi de la générosité est passée de 3 000 à 18 000 dollars. 

Pour Autism Meets Faith, Zeffy a changé la donne. Il a transformé la façon dont ils collectent des fonds et leur a offert des possibilités de croissance intéressantes. 

"En éliminant les frais, Zeffy nous a permis de maximiser chaque don et de nous concentrer sur le développement de nos programmes. Cela nous a ouvert de nouvelles sources de revenus et nous a permis d'avoir un impact encore plus important sur les enfants et les familles que nous servons". - Holly Odogwu, Fondatrice et PDG
