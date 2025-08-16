Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

La mission de Berry Good Food

Berry Good Food permet aux communautés de San Diego de faire des choix alimentaires plus sains en les reconnectant avec l'origine de leurs aliments. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'éducation, l'apprentissage pratique et les repas partagés qui rassemblent les gens.

Contexte

Dans le quartier Tri-City d'Oceanside, Berry Good Food gère un jardin communautaire gratuit et un programme de cuisine. Deux fois par mois, les habitants récoltent les produits de six potagers et préparent ensemble des repas sains. Il ne s'agit pas seulement de cours de cuisine. Il s'agit de dîners communautaires qui renforcent la résilience, créent des liens et permettent d'acquérir des compétences tout au long de la vie.

