Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
16 août 2025
|
Peer-to-peer
Dons en ligne

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

Montant collecté
$89,123
Montant épargné
$4,457
Rédigé par
Camille Duboz
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

La mission de Berry Good Food

Berry Good Food permet aux communautés de San Diego de faire des choix alimentaires plus sains en les reconnectant avec l'origine de leurs aliments. Pour ce faire, elle s'appuie sur l'éducation, l'apprentissage pratique et les repas partagés qui rassemblent les gens.

Contexte

Dans le quartier Tri-City d'Oceanside, Berry Good Food gère un jardin communautaire gratuit et un programme de cuisine. Deux fois par mois, les habitants récoltent les produits de six potagers et préparent ensemble des repas sains. Il ne s'agit pas seulement de cours de cuisine. Il s'agit de dîners communautaires qui renforcent la résilience, créent des liens et permettent d'acquérir des compétences tout au long de la vie.

$4,457
sauvée avec Zeffy
un tout nouveau jardin scolaire

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Comme beaucoup de petites organisations à but non lucratif, Berry Good Food était à bout de souffle.

Ils utilisaient Eventbrite pour la billetterie de leur plus grande collecte de fonds annuelle, mais les frais étaient directement prélevés sur les fonds qu'ils s'efforçaient de collecter. La gestion des donateurs se faisait à l'aide de feuilles de calcul. Les autres outils étaient soit trop chers, soit trop compliqués à utiliser.

Avant de passer à Zeffy, ils ont dû faire face à trois obstacles majeurs :

  • Frais de plateforme élevés : Leur plus grande source de financement - Semences pour l'avenir - a perdu des revenus en raison des frais de billetterie, ce qui a réduit les fonds disponibles pour les subventions aux jardins scolaires.
  • Des outils fragmentés : Sans système unifié, l'équipe jonglait avec des feuilles Excel, des CRM coûteux et des processus manuels.
  • Perte de mission en raison des redevances : Chaque dollar perdu en raison des frais d'inscription signifie moins de ressources pour la communauté.
"Je voulais un système unifié. Mais tout était trop cher ou ne convenait pas. J'ai continué à utiliser Excel pendant des années parce qu'il n'y avait pas de meilleure option". - Jessica Waite, présidente du conseil d'administration

Les frais n'étaient pas seulement une nuisance. Ils représentaient une perte réelle et tangible.

"Ce n'était pas très agréable d'organiser ce grand événement et de voir le chiffre final chuter après les frais. C'est de l'argent qui aurait pu financer un jardin scolaire entier".

La solution 100% gratuite

Lorsque Berry Good Food a découvert Zeffy, tout a changé.

Ils disposaient enfin d'une plateforme tout-en-un qui gérait la billetterie, les dons et la communication avec les donateurs, sans prendre de frais. L'interface était claire. L'expérience était intuitive. Et pour une équipe de base qui n'a pas droit à l'erreur, cela a fonctionné.

  • La collecte de fonds sans frais a un impact plus direct
  • Gestion des donateurs et billetterie d'événements en un seul endroit
  • L'interface était intuitive et propre, même pour une petite équipe disposant de peu de temps.
"Nous sommes complètement à la base. Chaque centime que nous collectons doit être consacré à la mission. Zeffy nous permet de le faire" - Christina Ng, responsable des programmes et du développement

Ce qu'ils utilisent

Berry Good Food s'appuie désormais sur Zeffy pour.. :

  • Formulaires de dons intégrés à leur site web
  • Billetterie pour la collecte annuelle de fonds pour le jardin scolaire " Seeds for the Future" (Semences pour l'avenir )
  • Billetterie pour la prochaine vente aux enchères caritative de 2025
  • Outils de gestion de la relation client (CRM) pour suivre les relations avec les donateurs et les campagnes
  • Automatisation des reçus et des communications avec les donateurs

Caractéristiques utilisées

Résultats

Depuis qu'elle a opté pour Zeffy, Berry Good Food a collecté 89 123 dollars et économisé 4 457 dollars en frais de plateforme, ce qui est suffisant pour financer un tout nouveau jardin scolaire.

Ce jardin ?

  • L'impact pourrait aller jusqu'à 2 000 élèves, selon l'école.
  • Servira de salle de classe vivante pour les programmes éducatifs "du jardin à la table".
  • Elle n'existerait pas sans les frais qu'elle a économisés en passant à Zeffy.
"Avant Zeffy, nous collections des fonds pour survivre. Aujourd'hui, nous collectons des fonds pour nous développer". - Christina Ng

Zeffy n'est pas seulement un outil pour Berry Good Food. C'est un moyen de mettre plus de graines en terre, plus de repas sur la table et plus de connaissances sur l'alimentation dans les mains de leur communauté.

Vous en avez assez de perdre de l'argent à cause des frais ?

Berry Good Food avait l'habitude de gérer ses événements sur Eventbrite - jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce que cela lui coûtait. Aujourd'hui, ils utilisent Zeffy pour tout et gardent chaque dollar récolté.

Voir comment Zeffy se compare à Eventbrite →

Faites un don pour soutenir Berry Good Food

