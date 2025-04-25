Nous avons tous lu les innombrables listes des 10 meilleures idées de collecte de fonds en ligne. Vous savez, celles qui contiennent les mêmes idées que tout le monde ? Eh bien, nous avons pensé faire un grand pas en avant en termes de longueur et de créativité.

Nous avons rassemblé plus de 101 idées de collecte de fonds et nous sommes convaincus que vous trouverez ici au moins une idée pour aider votre association à collecter des fonds pour votre cause. Vous trouverez ici non seulement les idées habituelles, mais aussi des activités de collecte de fonds uniques pour les organisations à but non lucratif.

Un aperçu de nos meilleures idées de collecte de fonds pour tout type d'organisation

Commençons par une liste d'idées faciles à mettre en œuvre pour collecter des fonds, qui sont toutes d'excellents moyens de collecter de l'argent.

Tableau réactif Type d'organisation à but non lucratif Facile Rentabilité Créatif Rapide Écoles et éducation Vente de pâtisseries Vente de livres d'occasion Concours de talents Soirée cinéma Arts et culture Nuit des galeries Projet communautaire de fresque murale Nuit de la peinture et de la dégustation Vente flash d'œuvres d'art Clubs et équipes sportives Lavage de voitures Échange de matériel Stand de concession Séance de tirs au but Organisations religieuses Journée de la photo de famille Vente aux enchères caritative Livre de cuisine de l'église Soirée trivia sur la Bible Bien-être des animaux Stand de câlins pour chiots et chatons Marchandises personnalisées Vente de gâteaux pour les animaux de compagnie Concours de photographie d'animaux domestiques Soins de santé Webinaire médical Campagne de témoignages de patients Boîtes d'abonnement bien-être Cours de cuisine en ligne Services sociaux et humains Vente aux enchères de services Campagne d'histoires percutantes Campagne d'actes de gentillesse aléatoires Projection d'un documentaire Aide en cas de catastrophe Webinaire sur l'aide en cas de catastrophe Vente aux enchères silencieuse en ligne Carte interactive en ligne Défi des médias sociaux Groupes de pression Campagne d'envoi de lettres Projection d'un documentaire Une série de podcasts Parrainage d'entreprise Développement communautaire Visite historique à pied Livre de coupons des entreprises locales Fête de quartier Atelier technique

Découvrez nos meilleures idées de collecte de fonds en fonction de votre type d'organisation à but non lucratif.

Pour établir notre liste de 101 idées de collectes de fonds à but non lucratif, nous avons passé en revue les collectes de fonds organisées sur la plateforme gratuite de collecte de fonds Zeffy, lu un grand nombre d'articles et trouvé nous-mêmes quelques idées. Cette liste est ce que nous avons pu rassembler pour des événements de collecte de fonds faciles à organiser pour les organisations à but non lucratif. Vous pouvez en savoir plus sur les idées d'événements de collecte de fonds pour augmenter les dons sur notre blog Zeffy.

Consultez nos idées de collecte de fonds en fonction du type d'organisation à but non lucratif :

‍Lesclubs et équipes sportives

‍Secours en cas de catastrophe

Filtrez les idées de collecte de fonds qui répondent aux critères suivants :

‍Lesidées de collecte de fonds de dernière minute

Générer des idées de collecte de fonds en quelques secondes - grâce à l'IA

Vous voulez des idées de collecte de fonds adaptées à votre association ? Oubliez les devinettes. Essayez notre générateur d'idées de collecte de fonds gratuit, alimenté par l'IA, pour obtenir des idées personnalisées basées sur votre mission, votre public et vos ressources - en quelques secondes.

Idées de collecte de fonds pour les écoles et les organisations axées sur l'éducation.

Lorsqu'il s'agit d' idées de collecte de fonds pour les écoles, les associations d'étudiants, les établissements d'enseignement supérieur ou même les bibliothèques, les meilleures idées de collecte de fonds sont souvent celles qui ont un rapport avec l'école ou la bibliothèque.

1. Une vente de pâtisseries sur le thème de (insérer une fête ici).

D'accord, une vente de pâtisseries n'est peut-être pas l'idée la plus révolutionnaire de cette liste d'idées uniques de collecte de fonds. Mais ne nous voilons pas la face : les ventes de pâtisseries restent d'excellents moyens de collecter des fonds, car elles font participer les membres de votre communauté de manière amusante et délicieuse.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école ou votre bibliothèque pour choisir une date et un lieu.

Veillez à respecter les règles d'hygiène et de sécurité. (Vous pouvez vous renseigner auprès de la cafétéria de votre école).

Recrutez plus de bénévoles que vous ne pensez en avoir besoin.

Coordonnez vos pâtissiers ! (Vous ne voulez pas que tout le monde apporte de délicieux Rice Krispie Squares... Ou bien... ?)

Demandez à des élèves ou à des bénévoles de réaliser des affiches annonçant votre vente de pâtisseries et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Installez une ou deux tables attrayantes avec quelques offres pour encourager les gens à acheter davantage. (Deux à l'achat, un gratuit, un brownie à l'achat, un verre de lait, etc.)

Acceptez plusieurs types de paiement.

2. Une vente de livres d'occasion est une excellente activité pour collecter des fonds.

Les livres font partie de ces choses qui ont tendance à s'accumuler à la maison. Une vente de livres d'occasion est l'une de ces idées uniques de collecte de fonds qui servent plusieurs objectifs. C'est un excellent moyen pour les donateurs de se débarrasser des livres qu'ils ont déjà lus et d'encourager les sympathisants à en acheter de nouveaux pendant qu'ils y sont.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école ou votre bibliothèque pour choisir une date et un lieu.

Demandez aux élèves, aux parents, aux enseignants, à la bibliothèque, aux librairies locales de vous fournir des livres d'occasion en bon état.

Demandez à des élèves ou à des bénévoles de réaliser des affiches annonçant votre vente de livres d'occasion et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Installez une table par genre (fantasy, fiction, non-fiction, jeunes adultes, etc.).

Installez quelques coins lecture pour que les donateurs puissent essayer avant d'acheter.

Vendre des marque-pages, des sacs fourre-tout, des snacks et des boissons faits maison pour récolter encore plus d'argent.

3. Un spectacle de talents - une idée créative de collecte de fonds pour les écoles.

Les concours de talents sont un moyen créatif d'amener les élèves à montrer leurs talents cachés et un moyen amusant de collecter des fonds.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Travaillez avec votre école ou votre centre communautaire pour choisir une date et un lieu.

Recherchez vos artistes. (Vous pouvez même faire passer des auditions !)

Demandez à des élèves ou à des bénévoles de réaliser des affiches annonçant votre concours de talents et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Utilisez un logiciel de vente de billets en ligne pour les organisations à but non lucratif afin de vendre des billets en ligne et à la porte.

Vendez des articles personnalisés, des snacks et des boissons pour collecter encore plus d'argent.

Organisez une tombola ou un tirage au sort 50/50.

4. Une soirée cinéma peut être un moyen amusant, effrayant ou triste de collecter des fonds pour votre école ou votre bibliothèque.

Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'aller à l'école le soir. Profitez-en en organisant une soirée cinéma à l'école de votre enfant ou de votre adolescent. C'est l'une de ces idées de collecte de fonds qui attire les gens parce qu'elle est différente.

‍

Idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dans le domaine des arts et de la culture.

Les organisations à but non lucratif dans le domaine des arts et de la culture constituent une campagne de collecte de fonds qui fait chaud au cœur. Elles ont l'avantage de pouvoir créer et présenter des œuvres d'art et des spectacles originaux afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à leur cause. Alors, mettez vos talents à contribution avec des idées créatives de collecte de fonds !

‍

5. Une nuit des galeries est une idée créative pour collecter des fonds et mettre en valeur les talents de votre communauté.

Une soirée galerie est l'excuse que les membres de votre communauté recherchent pour se déguiser, sortir de chez eux, faire connaissance avec des artistes locaux et soutenir une bonne cause par la même occasion.

‍

Nous avons compilé une liste d'idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif afin de vous aider à démarrer. Vous pouvez également lire Comment organiser une collecte de fonds sur le blog de Zeffy.

Le choix d'un thème peut aider à concentrer la créativité de vos artistes. Essayez de choisir un thème en rapport avec votre cause.

Lancer un appel aux artistes.

Créez et envoyez des invitations et contactez les médias locaux pour qu'ils vous aident à faire connaître votre événement.

Prévoyez des divertissements pour retenir les donateurs et vendez des collations et des rafraîchissements pour qu'ils soient satisfaits et pour collecter davantage de fonds.

N'oubliez pas de dire merci!

6. Un projet de peinture murale communautaire est une collecte de fonds créative qui rassemblera les gens.

Une peinture murale intérieure ou extérieure est une idée créative de collecte de fonds qui aidera non seulement votre association à collecter des fonds, mais aussi à sensibiliser le public à votre cause.

Ces efforts de collecte de fonds sont un peu plus complexes que certaines de nos autres idées, mais le travail en vaut la peine. Veillez simplement à.. :

Trouvez un endroit où il y a beaucoup de passage.

Lancez un appel aux artistes et organisez un concours pour choisir l'artiste gagnant.

Le week-end, l'artiste peindra ou installera la peinture murale.

Prévoyez des divertissements pour retenir les donateurs et vendez des collations et des rafraîchissements pour qu'ils soient satisfaits et pour collecter davantage de fonds.

7. Organisez une séance de peinture et de dégustation avec un artiste ou un enseignant local.

‍

Un "paint and sip" est une idée de collecte de fonds amusante qui combine deux choses que les gens aiment : peindre et siroter du vin ! Les supporters font un don à une cause qui leur tient à cœur et passent un bon moment.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Trouvez un artiste ou un enseignant prêt à donner de son temps.

Trouver une entreprise locale prête à donner les matériaux.

Travaillez avec votre école ou votre centre communautaire pour choisir une date et un lieu.

Créer et envoyer des invitations aux donateurs et à la communauté.

Vendez des billets en ligne en utilisant la plateforme de billetterie gratuite de Zeffy.

Vendez ou offrez des collations et des rafraîchissements pour les satisfaire et récolter plus d'argent.

8. Organiser une vente surprise et éclair d'œuvres d'art.

Une vente flash surprise d'œuvres d'art peut inviter les participants à exposer leurs œuvres ou à acheter celles d'un artiste local. C'est l'idée de collecte de fonds idéale pour susciter l'engagement de la communauté dans un domaine important.

Lancez un appel aux artistes et organisez un concours pour choisir l'artiste gagnant.

Créez un buzz avec des messages sur les médias sociaux, des affiches cachées et différents types de billets.

Faites appel à des célébrités et à des médias locaux pour faire passer le message.

Établissez un partenariat avec un restaurant local ou demandez à des bénévoles de préparer et de vendre des en-cas et des rafraîchissements.

Essayez de créer un sentiment d'urgence avant et pendant votre événement.

Organisez une tombola pour gagner l'une des œuvres d'art.

Vendez des billets en ligne en utilisant la plateforme de billetterie gratuite de Zeffy.

Idées de collecte de fonds pour les clubs et équipes sportives.

Les exemples de collecte de fonds pour les clubs et les équipes sportives sont presque infinis. Nous avons répertorié quelques-uns de nos exemples préférés, accompagnés de quelques conseils pour chacun d'entre eux, afin de vous aider à lancer votre réflexion.

9. Un lavage de voiture est un moyen facile de collecter des fonds pour ton équipe de danse ou pour toute autre équipe.

‍

Idée classique de collecte de fonds en été, le lavage de voitures est un moyen éprouvé de collecter des fonds. Les participants paient pour organiser un lavage de voitures, et les membres de votre équipe de danse, de votre équipe de baseball ou de tout autre club peuvent vendre des billets d'entrée et se mettre au travail !

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Si le lavage de voitures n'est pas votre truc, une collecte de fonds pour le toilettage des animaux de compagnie fonctionne tout aussi bien !

Choisissez une date et un lieu. (Assurez-vous qu'il y a un robinet extérieur que vous pouvez utiliser).

Contactez les entreprises locales pour qu'elles vous fassent don de vos fournitures.

Demandez à des volontaires ou à des coéquipiers de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Organisez une tombola ou un tirage au sort 50/50 pour récolter plus d'argent.

10. Organisez un échange de matériel pour collecter des fonds pour votre club de golf.

Un échange d'équipement pour votre équipe de baseball, de hockey ou autre est un moyen amusant de rassembler votre communauté sportive, de donner une seconde vie à du matériel légèrement usagé et de le rendre plus abordable pour tout le monde.

‍

Commencez par.. :

Choisissez une date et un lieu suffisamment grand pour accueillir un grand nombre de personnes et de matériel.

Demandez à des volontaires ou à des coéquipiers de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Organisez un barbecue ou un repas-partage en même temps pour collecter encore plus d'argent et faire de l'événement un événement encore plus important.

Organisez une tombola ou un tirage au sort 50/50 pour récolter plus d'argent lors de la manifestation de collecte de fonds.

‍

11. Tenir un stand de concession lors des matchs de base-ball est un bon moyen de collecter de l'argent.

‍

Votre équipe (ou celle de votre enfant) joue peut-être sur un terrain dépourvu de snack-bar ? Peut-être pouvez-vous louer le snack-bar de votre parc local ? Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'un stand de restauration pendant les matchs est un moyen intelligent de collecter des fonds.

‍

Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre stand de concession :

Assurez-vous d'être au courant de toutes les réglementations en matière d'alimentation et de sécurité que vous devez respecter.

Préparez un menu et faites-en don autant que possible.

Achetez les emballages dont vous aurez besoin.

Mettre au point la logistique de l'équipement :

BBQ

Glacières ou réfrigérateurs

Assiettes, tasses, serviettes, ustensiles, etc.

Inscrire les volontaires.

Trouvez quelques combinaisons pour augmenter vos ventes.

12. Collectez des fonds pour votre équipe sportive en organisant une séance de tirs au but de pair à pair.

Cette activité de collecte de fonds est un peu plus compliquée à organiser, mais le jeu en vaut la chandelle. Une fusillade entre pairs est un moyen amusant de réunir les équipes adverses, de faire participer les parents et les supporters au jeu et de faire venir les membres de la communauté pour passer un bon moment !

‍

Voici quelques points à garder à l'esprit :

Trouvez une plateforme de collecte de fonds de pair à pair pour vous aider à organiser le tout et permettre aux participants de mettre en place et de mener leurs propres mini-campagnes (et de facturer des frais d'inscription) !

Choisissez une date et un lieu. (N'oubliez pas de contacter votre ville si vous avez besoin de louer ou d'utiliser une installation).

Prévoyez des prix (voire un grand prix) pour les donateurs et les participants afin d'encourager tout le monde à participer.

Demandez à des volontaires ou à des coéquipiers de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Organisez en même temps un barbecue ou un repas-partage pour collecter encore plus d'argent et faire de l'événement communautaire un succès encore plus grand.

Idées de collecte de fonds pour les organisations religieuses.

Les églises s'appuient généralement sur des idées et des événements de collecte de fonds qui ont fait leurs preuves. Pourquoi ? Parce qu'elles fonctionnent ! Nos quatre meilleures idées sont à la fois faciles, peu coûteuses et créatives. Elles sont parfaites pour vous aider à organiser votre prochaine collecte de fonds avec succès !

‍

13. L'organisation d'une journée de photos de famille est un moyen facile de collecter des fonds.

Les journées de la photo de famille sont un moyen mémorable d'inciter les membres de votre communauté à venir soutenir votre organisation religieuse.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la planification de la vôtre :

Tout d'abord, choisissez une date et réservez un photographe ! (Vous pouvez même en trouver un dans votre congrégation).

Ensuite, trouvez un site de collecte de fonds qui peut vous aider à vendre des forfaits photo, à réserver des créneaux horaires et à solliciter des dons.

Utilisez les canaux de communication de votre église pour faire passer le message.

Faites appel à certains de vos membres créatifs pour créer des affiches et des accessoires pour la séance photo.

Il est amusant de mettre en place plusieurs stations avec des toiles de fond, des accessoires et des thèmes différents.

Il est intéressant d'installer une table d'accueil et d'inscription pour que les donateurs sachent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils arrivent, et pour vendre des photos supplémentaires, etc.

Vous pouvez créer une boutique en ligne pour vendre des articles d'église et encourager les participants à se faire photographier en portant les couleurs de votre église.

14. Organisez une vente aux enchères caritative en ligne ou en personne.

Il s'agit d'une idée de collecte de fonds plus classique, mais qui n'en reste pas moins une bonne idée. Nous avons donc pensé vous aider en vous donnant quelques conseils pour bien démarrer :

Vous pouvez varier les plaisirs en choisissant un thème pour votre vente aux enchères caritative.

Faites appel à votre congrégation et aux entreprises locales pour obtenir des dons, des chèques-cadeaux, des produits, etc.

Il est toujours amusant de confier une partie de la vente aux enchères à un commissaire-priseur - il ajoute un élément de divertissement et un sentiment d'urgence.

Pensez à réserver des spectacles et à vendre des snacks et des rafraîchissements pour récolter un peu plus d'argent.

Acceptez plusieurs types de paiement.

15. Publier un livre de cuisine de l'église.

Nous savons tous que le meilleur moyen de capturer le cœur et l'esprit de la plupart d'entre nous est de passer par leur estomac. Chaque famille a ses recettes préférées. Pourquoi ne pas commencer à les collectionner ?

Commencez modestement en vous adressant à votre congrégation (vous pouvez même vous adresser aux membres de votre famille qui ont déménagé). (Vous pouvez même vous adresser aux membres de votre famille qui ont déménagé).

Demandez aux restaurants locaux s'ils souhaitent proposer une recette ou quelques conseils et astuces.

Prenez contact avec un graphiste pour vous aider à concevoir la mise en page de votre livre de cuisine.

Photographier les chefs et leurs plats chez eux ou au travail est un excellent moyen de les connaître un peu mieux, tout en ajoutant un attrait visuel à votre livre de cuisine.

Créez une boutique de commerce électronique pour vendre des exemplaires de votre livre de cuisine en ligne.

Organisez une soirée de lancement au cours de laquelle les contributeurs pourront dédicacer leurs recettes, donner des conseils supplémentaires, etc. Vous pouvez même vendre des billets si vous incluez un dîner et des boissons.

16. Mélangez les choses avec une soirée trivia sur le thème de la Bible.

Une soirée trivia est un excellent moyen d'impliquer votre communauté dans votre organisation religieuse et dans vos efforts de collecte de fonds. C'est un excellent prétexte pour se réunir, apprendre quelque chose de nouveau et s'amuser en même temps !

Utilisez les canaux de communication de votre église pour faire passer le message.

Faites appel à certains de vos membres créatifs pour réaliser des affiches.

Trouvez un maître du jeu pour animer votre soirée de jeu biblique.

Faites appel à des bénévoles et demandez-leur de préparer des en-cas et des rafraîchissements que vous pourrez vendre lors de votre événement.

Gardez les choses intéressantes en permettant aux équipes d'acheter des lignes de vie pour les aider à répondre aux questions plus difficiles, etc. et vous aider à collecter encore plus d'argent.

Idées de collecte de fonds pour les organisations de protection des animaux.

Les idées créatives de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de protection des animaux sont plutôt amusantes à trouver (qui n'aime pas penser à des moyens d'aider les animaux ? (Qui n'aime pas penser à des façons d'aider les animaux ?) Nous en avons proposé quelques-unes pour stimuler votre créativité. Mais les idées de collecte de fonds sont infinies !

17. Stand de câlins pour chiots et chatons - la meilleure idée de collecte de fonds qui soit.

‍

Il s'agit d'une de ces idées pour les organisations à but non lucratif qui est vraiment, VRAIMENT bonne. Elle contient tout ce que vous pouvez souhaiter : des chiots et des chatons mignons, un soulagement du stress et une cause incroyablement digne d'intérêt.

‍

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer cette campagne de collecte de fonds :

Choisissez une date et un lieu. (Allez dans une école locale, une université, un lieu de travail, un centre communautaire... Partout où le stress est plus élevé que la normale !)

Pensez à fabriquer des articles personnalisés que les gens pourront acheter pendant qu'ils attendent.

Faites appel à des food trucks ou à des restaurants pour proposer des snacks et des rafraîchissements et gagnez un peu plus d'argent pour votre cause.

Utilisez vos médias sociaux et ceux du lieu pour faire passer le message. (Qui n'aime pas les photos d'adorables chiots et chatons sur son fil d'actualité ?)

Pensez à plusieurs formules différentes : 5 minutes de câlins, 10 minutes de câlins + un doudou, une couverture ou un animal en peluche, etc.

18. Concevoir et fabriquer des produits personnalisés.

Vous n'aurez jamais assez de sweats à capuche douillets à l'effigie d'un chien ? Ou de couvertures sur le thème des chats ? Nous ne le pensions pas.

Gardez les choses intéressantes et encouragez les partisans grâce à quelques conseils qui vous permettront de sortir des sentiers battus :

Pensez à des modèles qui conviennent aussi bien aux personnes qu'à leurs amis à fourrure ! (Les vêtements pour animaux de compagnie constituent un secteur d'activité adorable).

Demandez à vos donateurs et à vos bénévoles de vous aider à créer des dessins amusants.

Organisez un défilé de mode où les animaux de compagnie et les gens peuvent défiler et acheter votre marchandise. Vendez des billets pour votre événement et proposez également des boissons et des en-cas à la vente sur place.

Installez un photomaton où les gens et leurs animaux peuvent prendre des photos avec votre marchandise et des accessoires créatifs.

19. Organiser une vente de pâtisseries pour les animaux de compagnie afin de collecter des fonds.

Nous avons tous entendu parler d'organisations à but non lucratif qui organisent des ventes de pâtisseries pour collecter des fonds. Eh bien, nous avons une idée de collecte de fonds parfaite qui prend une tournure adorable : une vente de pâtisseries pour les animaux de compagnie !

Veillez à respecter les règles de santé et de sécurité. (Oui, elles peuvent même s'appliquer aux animaux de compagnie !)

Recrutez plus de bénévoles que vous ne pensez en avoir besoin.

Coordonnez vos pâtissiers ! (Vous ne voulez pas que tout le monde apporte de délicieuses tourtes à la viande en forme d'os...)

Demandez à des volontaires de réaliser des affiches annonçant votre vente de pâtisseries pour animaux de compagnie et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Installez une ou deux belles tables avec quelques offres pour encourager les gens à acheter davantage. (Deux à l'achat, un gratuit, un brownie au beurre de cacahuète et au poulet, un snack au fromage en forme d'os, etc.)

20. Organiser un concours de photographie d'animaux.

Les gens adorent prendre des photos de leurs animaux de compagnie. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie d'animaux ? Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant un droit d'entrée/don) et gagner une journée dans un spa pour animaux, une garde-robe assortie homme/animal, peu importe !

‍

Trouvez une plateforme de collecte de fonds gratuite qui peut vous aider à planifier votre événement et à vendre des billets pour votre exposition photographique des finalistes.

Proposez différents forfaits de participation : une image, deux images, etc., obtenez votre photo encadrée, des autocollants du visage de votre animal de compagnie, etc.

Demandez à des volontaires de réaliser des affiches annonçant votre concours et l'événement pour vos finalistes et de partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

Idées de collecte de fonds pour les organismes de santé

Qu'il s'agisse de la recherche sur le cancer, du financement des vœux ou de l'aide apportée aux familles pour qu'elles puissent rendre visite à leurs proches malades, les organismes de soins de santé ont besoin de tout l'amour et de tout le soutien possibles. Nous avons rassemblé quelques idées de collecte de fonds faciles à mettre en œuvre pour aider votre organisation à récolter des fonds.

21. Organiser un webinaire médical ou une série de webinaires.

En matière de soins de santé, la courbe d'apprentissage peut être assez raide. Qu'il s'agisse de s'occuper de ses proches, de trouver les moyens de payer, de changer de régime alimentaire, de chercher des groupes de soutien, etc. il y a toujours des gens qui ont besoin d'un peu d'aide. Une série de webinaires (disponibles moyennant un don) peut vraiment aider.

Essayez d'attirer un mélange d'experts de l'industrie et de gens ordinaires qui sont prêts à partager leurs histoires.

Planifiez le contenu de vos webinaires à l'avance pour vous assurer de couvrir les points clés et de transmettre les bonnes informations.

Faites passer le message en ligne, dans vos hôpitaux et sur les médias sociaux.

Offrir des ressources supplémentaires en échange de dons additionnels. (Aide d'avocats, de nutritionnistes, etc.)

Trouvez une plateforme qui vous aidera à produire et à partager vos webinaires.

22. Lancer une campagne de témoignages de patients.

Les histoires vraies de vrais patients sont toujours un moyen efficace pour une organisation de collecter des fonds. Les survivants du cancer, les membres de la famille, les médecins, tout le monde a une histoire à raconter et leurs récits peuvent apporter un soutien à ceux qui en ont besoin et encourager les autres à faire des dons.

Contactez vos membres, vos bénévoles, vos amis et votre famille, les établissements de soins de santé locaux pour trouver des contributeurs volontaires.

Proposer les histoires sous différents formats : écrit, podcast, vidéo, illustrations.

Faites passer le message en ligne, dans vos hôpitaux et sur les médias sociaux.

Organisez une soirée de contes où la communauté peut écouter des contes, soutenir votre cause, etc.

Vendez des snacks, des boissons et des marchandises personnalisées pendant votre événement.

23. Assembler et vendre des boîtes d'abonnement au bien-être.

Les boîtes d'abonnement sont un excellent moyen d'impliquer votre communauté et les entreprises locales dans votre cause. Proposer une boîte mensuelle ou des boîtes pour des occasions spéciales est un excellent moyen de collecter des fonds et de donner aux donateurs quelque chose en retour.

Contactez vos membres, vos bénévoles, vos amis et votre famille, les établissements de santé locaux, etc. pour trouver des contributeurs volontaires.

Envisagez de proposer des boîtes à thème (vacances, pour les familles, pour les frères et sœurs, santé, en-cas, arts et métiers, pâtisserie, etc.)

Faites preuve de créativité et trouvez des boîtes qui plaisent à une grande variété de personnes.

Trouvez une plateforme gratuite de commerce électronique en ligne pour vous aider à les vendre.

24. Proposer un cours de cuisine en ligne pour collecter des fonds.

Manger plus sainement ou respecter des restrictions alimentaires spécifiques peut être une tâche décourageante pour beaucoup d'entre nous. En proposant des cours de cuisine en ligne axés sur la santé, vous pouvez contribuer à réduire un peu le stress et l'inconnu. Et, tant qu'à faire, vous pourrez collecter des fonds pour votre cause.

Faites appel à vos membres, à vos bénévoles, à vos amis et à votre famille, à des restaurants locaux ou à des célébrités locales pour trouver des contributeurs volontaires.

Trouvez une cuisine bien équipée et bien éclairée pour organiser votre cours de cuisine en ligne.

Planifiez le contenu de vos cours de cuisine à l'avance afin de vous assurer que vous abordez les points clés et que vous transmettez les bonnes informations.

Faites passer le message en ligne, dans vos hôpitaux et sur les médias sociaux.

Offrir des ressources supplémentaires en échange de dons additionnels. (Recettes imprimées, conseils de cuisine, notes sur les ingrédients, etc.)

Trouvez une plateforme qui peut vous aider à produire et à partager vos cours de cuisine.

Laissez du temps pour une séance de questions-réponses à la fin.

Idées de collecte de fonds pour les services sociaux et les services à la personne.

25. Organiser une vente aux enchères de services pour collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif

Une vente aux enchères est une idée de collecte de fonds assez classique, mais c'est toujours une bonne idée, et nous avons donc pensé vous aider en vous donnant quelques conseils pour démarrer :

Vous pouvez varier les plaisirs en choisissant un thème pour votre vente aux enchères caritative.

Essayez d'organiser une vente aux enchères en ligne pour les premiers arrivés.

Contactez vos membres, vos anciens donateurs et les entreprises locales pour obtenir des dons, des chèques-cadeaux, des produits, etc.

Il est toujours amusant de confier une partie de la vente aux enchères à un commissaire-priseur - il ajoute un élément de divertissement et un sentiment d'urgence.

Pensez à réserver des spectacles et à vendre des snacks et des rafraîchissements pour récolter un peu plus d'argent.

26. Lancer une campagne d'histoires percutantes pour collecter des fonds

Les histoires vraies de personnes réelles sont toujours un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Tout le monde a une histoire à raconter et ces histoires peuvent apporter un soutien à ceux qui sont dans le besoin et encourager les autres à faire des dons.

Contactez vos membres, vos bénévoles, vos amis et votre famille, les institutions locales, etc. pour trouver des contributeurs volontaires.

Proposer les histoires sous différents formats : écrit, podcast, vidéo, illustrations.

Faites passer le message en ligne, au sein de votre communauté et sur les médias sociaux.

Organisez une soirée de contes où la communauté peut écouter des contes, soutenir votre cause, etc.

Vendez des snacks, des boissons et des marchandises personnalisées pendant votre événement.

Acceptez plusieurs types de paiement.

27. Lancer une campagne d'actes de bonté aléatoires entre pairs

Les campagnes peer-to-peer sont toujours un peu plus compliquées à mener, mais le résultat en vaut généralement la peine. Tenez la porte à la personne derrière vous. Dépoussiérez la neige de la voiture de quelqu'un sur le parking. Remerciez une personne dont le travail passe souvent inaperçu. Les actes de gentillesse aléatoires sont un excellent moyen d'établir des liens avec votre communauté et de collecter des fonds pour votre cause.

Voici quelques points à garder à l'esprit :

Trouvez une plateforme gratuite de collecte de fonds de pair à pair pour vous aider à organiser le tout et permettre aux participants de mettre en place et de mener leurs propres mini-campagnes.

Choisissez la date et la durée de votre campagne d'actes de bonté aléatoires entre pairs.

Proposez des étapes. (accomplir 100 actes de bonté, 500, etc.)

Prévoyez des prix pour les donateurs et les participants afin d'encourager tout le monde à participer.

Demandez à des volontaires de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Organisez un barbecue ou un repas-partage en même temps pour collecter encore plus d'argent et faire de l'événement un événement encore plus important.

Encouragez les participants à partager les histoires derrière leurs actes de gentillesse aléatoires lors de votre événement ou sur les médias sociaux.

Organisez une tombola en ligne pour récolter plus d'argent lors de l'événement de collecte de fonds.

28. Projection d'un documentaire pour sensibiliser le public et collecter des fonds

De nos jours, il existe un ou deux documentaires sur chaque sujet, chaque cause, chaque événement, chaque jour férié... On peut apprendre beaucoup de choses sur presque tout en regardant des documentaires. Pourquoi ne pas organiser une projection de documentaire pour sensibiliser à votre cause tout en collectant des fonds ?

Choisissez une date et un lieu - un théâtre local, un centre communautaire, un parc, etc. (Les projections en plein air sont une excellente option si le temps le permet).

Demandez à des volontaires de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Installez un stand de concession pour vendre des pique-niques, des snacks et des rafraîchissements afin de gagner de l'argent supplémentaire.

Vendez des tickets pour un jeu-questionnaire ou un bingo que les spectateurs peuvent remplir tout en regardant le documentaire.

Idées de collecte de fonds pour les secours en cas de catastrophe.

29. Organiser un webinaire sur les secours en cas de catastrophe

Lorsqu'il s'agit de secours en cas de catastrophe, la courbe d'apprentissage peut être assez raide. Qu'il s'agisse de filtrer et de traiter l'eau, de tirer le meilleur parti de ce que vous avez sous la main, de contacter les services compétents en fonction de votre situation, de prodiguer les premiers soins, etc. il y a toujours des gens qui ont besoin d'un peu d'aide. Une série de webinaires (disponibles moyennant un don) peut vraiment aider.

Essayez d'attirer un mélange d'experts du secteur et de gens ordinaires qui sont prêts à partager leurs histoires et leur expertise.

Contacter les autorités locales pour obtenir des informations et des conseils.

Planifiez le contenu de vos webinaires à l'avance pour vous assurer de couvrir les points clés et de transmettre les bonnes informations.

Faites passer le message en ligne, dans vos hôpitaux et sur les médias sociaux.

Offrir des ressources supplémentaires en échange de dons additionnels. (Aide d'avocats, de nutritionnistes, etc.)

30. Collecter des fonds grâce à une vente aux enchères silencieuse en ligne

Il s'agit certainement d'une idée de collecte de fonds en ligne plus classique, mais c'est toujours une bonne idée, et nous avons donc pensé vous aider en vous donnant quelques conseils pour démarrer :

Vous pouvez varier les plaisirs en choisissant un thème pour votre vente aux enchères silencieuse.

Essayez d'organiser une vente aux enchères en ligne pour les premiers arrivés.

Contactez vos donateurs (actuels et anciens) et les entreprises locales pour obtenir des dons, des chèques-cadeaux, des produits, etc.

Faites passer le message en ligne, dans vos hôpitaux et sur les médias sociaux.

31. Lancer une carte interactive en ligne

La création d'une carte interactive en ligne pour les secours en cas de catastrophe peut être un outil précieux pour coordonner les efforts et fournir des informations en temps réel aux personnes touchées.

Nous vous proposons quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Choisissez une plateforme conviviale. Google Maps est un choix courant et bien connu.

Définissez votre zone et ce que vous souhaitez y inclure. (Soins de santé, alimentation, services d'urgence, itinéraires d'évacuation, centres communautaires, etc.)

Établir une collaboration avec les agences et les services gouvernementaux locaux.

Contactez les médias locaux pour vous tenir informés et établir des partenariats.

Pensez à intégrer les plateformes de médias sociaux pour que vous et les autres puissiez facilement partager des informations et rester à jour.

32. Testez vos compétences dans le cadre d'un défi lié aux médias sociaux

Cela peut sembler facile, mais il faut un peu de chance et beaucoup de travail pour qu'un défi sur les médias sociaux, où les participants paient pour jouer, prenne de l'ampleur.

Nous avons quelques conseils pour vous aider :

Trouvez un défi en rapport avec votre cause.

Choisissez la date et la durée de votre campagne de défi social.

Trouvez une plateforme gratuite de collecte de fonds de pair à pair pour vous aider à organiser le tout et permettre aux participants de mettre en place et de mener leurs propres mini-campagnes.

Contactez des célébrités locales et demandez-leur de participer et de partager leur vidéo avec leurs followers sur les médias sociaux.

Contactez les médias locaux pour les impliquer.

Prévoyez des prix pour les donateurs et les participants afin d'encourager tout le monde à participer.

Demandez à des volontaires de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Organisez un événement pour célébrer les gagnants, pour collecter encore plus d'argent et pour faire de vos efforts de collecte de fonds un événement encore plus important.

Idées de collecte de fonds pour les groupes de pression.

Les groupes de pression passent souvent inaperçus. Il est donc d'autant plus important d'organiser des campagnes de collecte de fonds créatives et attrayantes.

33. Lancer une campagne d'envoi de lettres pour collecter des fonds

L'organisation d'une campagne d'envoi de lettres est un excellent moyen de mobiliser votre communauté et de l'encourager à défendre votre cause et à sensibiliser l'opinion publique.

Voici quelques conseils pour que votre prochaine campagne d'envoi de lettres démarre sur les chapeaux de roue :

Déterminez qui sera votre public cible : législateurs, fonctionnaires, chefs d'entreprise, ou toute personne ou groupe ayant le pouvoir d'apporter un changement lié à votre cause.

Rédigez à l'avance quelques exemples que votre communauté pourra utiliser tels quels ou comme point de départ.

Fournir des instructions claires :

Comment s'adresser à la personne à qui vous envoyez des lettres ?

Quelle est leur adresse.

Toute information particulière qu'ils doivent inclure.

La date limite d'envoi des lettres.

Choisissez une plateforme de collecte de fonds en ligne gratuite pour vous aider à lancer votre campagne de collecte de fonds et à rester en contact avec votre communauté.

Tendez la main aux influenceurs et aux alliés pour qu'ils vous aident à faire passer le message.

34. Projection d'un documentaire pour sensibiliser le public et collecter des fonds

De nos jours, il existe un ou deux documentaires sur chaque sujet, chaque cause, chaque événement, chaque fête... On peut apprendre beaucoup de choses sur presque tout en regardant des documentaires. Pourquoi ne pas organiser une projection de documentaire pour inviter les donateurs à s'informer sur votre cause tout en collectant des fonds pour elle ?

Choisissez une date et un lieu - un théâtre local, un centre communautaire, un parc, etc. (Les projections en plein air sont une excellente option si le temps le permet).

Demandez à des volontaires de faire des affiches et de partager l'événement sur leurs réseaux sociaux.

Installez un stand de concession pour vendre des pique-niques, des snacks et des rafraîchissements afin de gagner de l'argent supplémentaire.

Vendez des tickets pour un jeu-questionnaire ou un bingo que les spectateurs peuvent remplir tout en regardant le documentaire.

35. Une série de podcasts est un moyen innovant de collecter des fonds pour votre association.

Cela peut sembler intimidant au départ, mais une série de podcasts est un excellent moyen de partager des histoires, de faire passer le message, d'encourager la multiplicité des voix et des points de vue, et d'entrer en contact avec des publics actuels et nouveaux. Vous pouvez faire payer un droit d'entrée aux auditeurs ou inviter les donateurs à contribuer. L'astuce : demander de l'aide.

Rédigez un récit intéressant et planifiez vos épisodes.

Contactez les studios locaux ou investissez dans du matériel de qualité.

Établissez un calendrier de publication (hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel ou en une seule fois).

Contacter les entreprises locales pour obtenir un parrainage.

Contactez des spécialistes et des personnes concernées par votre cause pour qu'ils soient invités à votre émission.

Demandez à des volontaires de partager le podcast sur leurs réseaux sociaux et contactez les médias locaux pour qu'ils vous aident à faire passer le message.

Créez un formulaire de don sur une plateforme de collecte de fonds gratuite.

36. Contacter les entreprises locales pour trouver des sponsors.

Obtenir des entreprises qu'elles fassent des dons à votre association ou qu'elles parrainent votre prochaine collecte de fonds n'est peut-être pas la première chose à faire (surtout si vous êtes une association de petite ou de moyenne taille). (Surtout si vous êtes une petite ou moyenne association.) Mais cela peut valoir la peine d'y consacrer du temps.

Nous avons quelques conseils pour vous aider :

Prenez le temps d'élaborer votre présentation de parrainage d'entreprise.

Dressez une liste d'entreprises susceptibles d'être intéressées par le parrainage de votre association.

Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur votre association, apprenez tout ce qu'il y a à savoir sur les entreprises que vous approchez pour un parrainage. AKA : se présenter préparé.

Trouvez un bénévole local qui connaît la région et les entreprises pour aider votre association.

Idées de collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif axée sur la communauté.

La collecte de fonds de pair à pair est extraordinaire parce qu'elle vous permet d'entrer dans votre communauté et de vous amuser avec vos amis et vos voisins. Pour en savoir plus sur le partage social et la collecte de fonds communautaire, consultez notre blog Zeffy.

37. Planifier et organiser une visite historique à pied pour collecter des fonds et sensibiliser le public à votre cause

Une visite historique à pied est un excellent moyen d'impliquer les gens dans l'histoire de votre communauté et de les intéresser à la cause de votre organisation à but non lucratif. Il suffit d'un peu de recherche et de quelques bénévoles volontaires.

Commencez par faire appel à votre réseau de bénévoles, de membres de la communauté, etc. pour trouver des personnes passionnées par l'urbanisme, les maisons hantées, l'architecture, l'histoire, les entreprises locales, tout ce qui a trait à votre communauté.

Préparez un itinéraire de promenade avec eux.

Trouvez une plateforme de billetterie en ligne gratuite pour planifier votre programme et vendre vos billets.

Demandez à des volontaires de faire des affiches et de partager les visites à pied sur leurs réseaux sociaux.

38. Lancer un carnet de coupons d'entreprises locales pour collecter des fonds

Un carnet de coupons pour les entreprises locales est un moyen créatif de soutenir les entreprises locales, d'attirer de nouveaux donateurs pour votre association et de créer un sentiment d'appartenance à la communauté tout en collectant des fonds.

Voici quelques conseils, étape par étape, pour vous aider à lancer votre carnet de coupons pour les entreprises locales :

Contactez les entreprises locales et invitez-les à participer au carnet de coupons. Expliquez clairement les avantages de la participation, tels qu'une visibilité accrue, l'acquisition de clients et le soutien de la communauté.

Décidez du format de votre carnet de coupons. Il peut s'agir d'un livret physique, d'une version numérique accessible via une application mobile ou un site web.

Établir des conditions pour les entreprises participantes.

Élaborer une structure tarifaire pour les entreprises intéressées par l'insertion de coupons dans le livre. Tenez compte de facteurs tels que la taille du coupon, la proéminence de l'emplacement et la proposition de valeur globale pour les entreprises.

Travaillez avec un graphiste ou utilisez des outils de conception pour créer une mise en page attrayante pour votre carnet de coupons. Veillez à ce qu'elle corresponde à l'image de marque de votre initiative et qu'elle soit visuellement attrayante pour les clients potentiels.

Recueillez les informations et les coupons nécessaires auprès des entreprises participantes. Veillez à ce que chaque coupon contienne des informations pertinentes telles que le nom de l'entreprise, son adresse, ses coordonnées, les conditions générales et la réduction offerte.

Trouvez une plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne (nous avons un faible pour Zeffy.) pour vendre vos carnets de coupons numériques ou imprimés.

Utilisez les journaux locaux, les tableaux d'affichage communautaires, les médias sociaux et les partenariats avec des personnes ou des organisations influentes au niveau local pour sensibiliser le public.

Encouragez les entreprises à proposer des offres à durée limitée ou des promotions exclusives afin de créer un sentiment d'urgence et de susciter l'intérêt immédiat des clients.

Restez en contact avec la communauté par le biais des médias sociaux, de bulletins d'information et d'événements. Partagez les expériences réussies, mettez en avant les entreprises participantes et présentez l'impact positif du carnet de coupons sur l'économie locale.

Assurez un suivi auprès des entreprises locales, des donateurs et des bénévoles afin de recueillir leurs commentaires et de les remercier.

39. Les fêtes de quartier sont un excellent moyen de rassembler les communautés.

En ce qui concerne les événements de collecte de fonds, une fête de quartier est l'une des meilleures idées de collecte de fonds. Ce n'est pas la plus facile à mettre en œuvre, mais une fois que vous en avez organisé une, la suivante devient beaucoup plus facile à gérer !

Contactez votre administration locale pour vous renseigner sur les permis et les règlements. (pour fermer votre rue ou votre allée, pour servir de la nourriture et des boissons, pour les permis de vente d'alcool, etc.)

Choisissez une date et un lieu pour votre fête de quartier.

Recrutez des bénévoles et trouvez une plateforme gratuite de gestion d'événements en ligne pour vous aider à organiser, vendre des billets et garder une trace de tout ce qui s'est passé.

Utilisez des affiches, les médias sociaux et le bouche-à-oreille pour faire passer le message au sein de votre communauté.

40. L'organisation d'un atelier technique est un excellent moyen de collecter des fonds.

Le fossé entre la technologie et ceux qui savent l'utiliser ne cesse de se creuser. Votre organisation à but non lucratif peut y contribuer en faisant appel à des membres de votre communauté qui sont un peu plus versés dans la technologie que d'autres pour organiser des ateliers technologiques visant à enseigner aux autres les tenants et les aboutissants de la technologie que nous utilisons tous aujourd'hui.

Faites appel à vos bénévoles, à vos donateurs, aux entreprises locales pour trouver des personnes prêtes à partager leurs connaissances en matière de technologie.

Trouvez un lieu pour accueillir vos ateliers et envisagez de les rendre disponibles en ligne sous forme de webinaires téléchargeables.

Planifiez vos ateliers à l'avance et essayez d'accueillir un éventail de niveaux de compétences et de technologies. (Conseils sur l'utilisation d'un iPhone pour programmer vos thermostats intelligents).

Trouvez une plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne pour vous aider à organiser et à vendre des billets pour vos ateliers.

Recruter des bénévoles pour réaliser des affiches et faire passer le message par les médias sociaux, les centres communautaires, les entreprises locales, etc.

Demandez des idées et un retour d'information pour savoir ce que les gens souhaitent apprendre.

Des idées faciles pour collecter des fonds.

41. Ventes de pâtisseries à thème

Le choix d'un thème pour votre prochaine vente de pâtisseries ajoutera une couche supplémentaire d'amusement et de créativité à votre bonne vieille vente de pâtisseries.

La guerre des cupcakes.

La magie du cinéma.

Sur le thème des super-héros.

Les délices de l'arc-en-ciel.

Fêtes de contes de fées.

Sous la mer.

Emojis !

Station de décoration DIY.

L'espace extra-atmosphérique.

Fête de jardin.

42. Journée de déguisement à thème

Une fête déguisée à thème est un moyen facile de collecter des fonds. Les participants se déguisent en fonction d'un thème spécifique et font généralement un don pour participer. Vous pouvez même vendre des en-cas et des rafraîchissements pour collecter des fonds supplémentaires.

43. Défi fitness

Un défi de remise en forme est un moyen amusant d'encourager l'activité physique, d'adopter un mode de vie plus sain, d'atteindre des objectifs de remise en forme spécifiques et de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Vous pouvez adapter ces défis à différents niveaux de condition physique et même en faire une campagne de pair à pair en vous adressant à des lieux de travail, à des communautés, à des plateformes en ligne ou à des centres de remise en forme. Quelques exemples : un défi de marche, un défi de yoga, un défi de pompes, un défi d'alimentation saine...

44. Soirée Trivia (générale ou à thème)

Une soirée trivia, souvent appelée pub quiz ou soirée quiz, est un événement au cours duquel des équipes ou des individus s'affrontent en répondant à des questions sur divers sujets. Vous pouvez organiser une soirée générale de quiz ou une soirée à thème et faire payer aux participants un droit de participation, leur demander de faire des dons supplémentaires pour les lignes de vie, etc. Vous pouvez même ajouter une tombola et encourager les sympathisants ou les membres du public à y participer également !

‍

Un pique-nique communautaire est un excellent moyen de collecter facilement des fonds pour votre cause. Choisissez un lieu, vendez des pique-niques préparés et des couvertures de marque pour collecter des fonds supplémentaires. Pensez également à proposer des jeux ou des activités amusantes.

46. Nuit de la galerie

L'organisation d'une soirée des galeries est un moyen facile de mettre en valeur les talents artistiques de votre communauté. Trouvez un lieu, recrutez des artistes, commandez des boissons et des en-cas et récoltez des fonds en encourageant les participants à acheter des œuvres d'art locales (une partie des recettes servira à financer votre cause).

47. Lavage de voitures

Organiser un lavage de voitures ne demande pas grand-chose. Un groupe de bénévoles volontaires. Quelques équipements de base. Et une journée ensoleillée ! Faites-en un événement en organisant un barbecue ou en trouvant des spectacles pour occuper les gens pendant qu'ils attendent.

48. Concours photo

Nous prenons tous des milliers de photos par an. Pourquoi ne pas les utiliser à bon escient en organisant un concours photo ? Demandez aux donateurs de soumettre leur(s) meilleure(s) photo(s) de l'année (à thème ou non), réunissez un jury et sélectionnez les photos gagnantes. Vous pouvez même organiser une exposition de photos pour présenter et vendre les photos gagnantes.

49. Journée de lavage des animaux

Nous aimons tous nos animaux de compagnie. Surtout quand ils sont propres. Organisez donc une journée de lavage d'animaux. Demandez aux donateurs de s'inscrire à l'avance. Proposez quelques forfaits (lavage et séchage complets, lavage et toilettage, etc.) Vous pouvez même mettre en place une table de friandises pour chiens faites maison afin de récolter un peu plus d'argent.

50. Journée de la photo de famille

Trouvez un lieu, un photographe, faites preuve de créativité avec quelques arrière-plans et décors, choisissez une plateforme de collecte de fonds gratuite pour programmer tout le monde et vendre des billets et différents forfaits.

51. Cabine de câlins pour chiots et chatons

Celle-ci est assez explicite. Trouvez quelques chiots et chatons, présentez-vous là où les gens sont stressés (au travail, à l'école, au parc, etc.) et demandez des dons pour passer quelques minutes à les câliner. Vous serez sûr d'atteindre votre objectif de collecte de fonds en un rien de temps.

52. Vente aux enchères de services

Il existe des ventes aux enchères silencieuses, des ventes aux enchères en ligne, des ventes aux enchères régulières, et enfin des ventes aux enchères de services. Il s'agit d'une vente aux enchères où les membres de votre communauté, les bénévoles, les donateurs, etc. peuvent mettre leurs compétences au service de la personne qui fait le plus de dons.

53. Webinaire sur les secours en cas de catastrophe

Lorsqu'il s'agit de secours en cas de catastrophe, la courbe d'apprentissage peut être assez raide. Qu'il s'agisse de filtrer et de traiter l'eau, de tirer le meilleur parti de ce que vous avez sous la main, de contacter les services compétents en fonction de votre situation, de prodiguer les premiers soins, etc. il y a toujours des gens qui ont besoin d'un peu d'aide. Une série de webinaires (disponibles moyennant un don) peut vraiment aider.

54. Campagne de lettres

L'organisation d'une campagne d'envoi de lettres est un excellent moyen de mobiliser votre communauté et de l'encourager à défendre votre cause et à sensibiliser l'opinion publique.

55. Visite historique à pied

Une visite historique à pied est un excellent moyen d'impliquer les gens dans l'histoire de votre communauté et de les intéresser à la cause de votre organisation à but non lucratif. Il suffit d'un peu de recherche et de quelques bénévoles volontaires.

Idées de collecte de fonds à faible coût

Vous avez besoin d'idées qui ne vous ruinent pas ? Jetez un coup d'œil à nos idées de collecte de fonds à faible coût. Pour en savoir plus, consultez notre blog Zeffy ici.

56. Vente de livres d'occasion

Les livres font partie de ces choses qui ont tendance à s'accumuler à la maison. Une vente de livres d'occasion dans un lieu local est une idée originale de collecte de fonds et un excellent moyen pour les donateurs de se débarrasser des livres qu'ils ont déjà lus et d'en acheter de nouveaux. Pour collecter des fonds supplémentaires, demandez aux participants de payer une petite somme à l'entrée de la vente.

57. Projet communautaire de fresque murale

Cette activité de collecte de fonds est un peu plus complexe que certaines de nos autres idées, mais le travail en vaut la peine. Une peinture murale intérieure ou extérieure est une idée créative de collecte de fonds qui aidera non seulement votre association à collecter des fonds, mais aussi à sensibiliser le public à votre cause.

58. Échange de matériel

Un échange d'équipement pour votre équipe de baseball, de hockey - n'importe quelle équipe - est un moyen amusant de rassembler votre communauté sportive, de donner une seconde vie à de l'équipement légèrement usagé et de le rendre plus abordable pour tout le monde.

59. Vente aux enchères caritative

Il s'agit certainement d'une idée de collecte de fonds plus classique, mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit toujours d'un très bon moyen de collecter des fonds pour votre cause. Vous pouvez même mélanger les choses en choisissant un thème pour votre vente aux enchères caritative ou en organisant une vente aux enchères anticipée en ligne.

60. Marchandises personnalisées

Vous n'aurez jamais assez de sweats à capuche douillets à l'effigie d'un chien ? Ou de couvertures sur le thème des chats ? Nous ne le pensions pas. Faites en sorte que les choses restent intéressantes en demandant à votre communauté de vous aider à concevoir des modèles. Créez des produits en série limitée. Et essayez de proposer des articles qui ont du sens pour votre organisation à but non lucratif.

61. Campagne de témoignages de patients

Les histoires vraies de vrais patients sont toujours un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Les survivants du cancer, les membres de leur famille, les médecins, tout le monde a une histoire à raconter et leurs récits peuvent apporter un soutien à ceux qui en ont besoin et encourager les autres à faire des dons.

62. Campagne d'histoires percutantes

Les histoires vraies de personnes réelles sont toujours un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Tout le monde a une histoire à raconter et ces histoires peuvent apporter un soutien à ceux qui sont dans le besoin et encourager les autres à faire des dons. Tendez la main aux personnes que vous avez aidées, à vos amis et à votre famille, aux membres de votre équipe - à tous ceux qui ont une histoire à raconter - et aidez-les à le faire de la manière qui leur convient le mieux.

63. Vente aux enchères silencieuse en ligne

Il s'agit certainement d'une idée de collecte de fonds plus classique avec une touche numérique, mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit toujours d'un très bon moyen de collecter des fonds pour votre cause. Vous pouvez même mélanger les choses en choisissant un thème pour votre vente aux enchères caritative ou en organisant une vente aux enchères anticipée en ligne.

64. Projection de documentaires

De nos jours, il existe un ou deux documentaires sur chaque sujet, chaque cause, chaque événement, chaque jour férié... On peut apprendre beaucoup de choses sur presque tout en regardant des documentaires. Pourquoi ne pas organiser une projection de documentaire pour sensibiliser à votre cause tout en collectant des fonds ?

65. Livre de coupons pour les entreprises locales

Un carnet de coupons pour les entreprises locales est un moyen créatif de soutenir les entreprises locales, d'attirer de nouveaux donateurs pour votre association et de créer un sentiment d'appartenance à la communauté tout en collectant des fonds. Contactez les entreprises locales (comme un bowling, un restaurant, etc.) et invitez-les à participer au carnet de coupons. Décidez du format de votre carnet de coupons - il peut s'agir d'un livret physique, d'une version numérique accessible par le biais d'une application mobile ou d'un site web.

66. Séminaires en ligne

Les webinaires sont un moyen pratique et peu coûteux de partager les connaissances que votre association a accumulées et d'aider les autres à apprendre quelque chose de nouveau qui peut leur faciliter la vie. De plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipement pour y parvenir.

67. Cours de fitness virtuels

Les séances d'entraînement virtuelles sont les mêmes que les séances d'entraînement normales, mais vous pouvez les faire dans le confort de votre maison pour beaucoup moins d'argent. Commencez modestement en proposant une sélection d'un ou deux types de séances d'entraînement et augmentez progressivement votre bibliothèque de séances d'entraînement. Vous pouvez même lancer une ligne de produits d'entraînement de marque.

68. Kits de bricolage

Un kit de bricolage est une excellente collecte de fonds à lancer juste avant les vacances, un long week-end, un mercredi soir... N'importe quand en fait. Les parents sont toujours à la recherche de moyens d'amuser leurs enfants. Les adultes sont toujours à la recherche de nouveaux projets. Et si vous pouvez les trouver tout en soutenant une bonne cause, c'est presque trop beau pour être vrai !

69. Collecte de fonds pour la boîte mystère

Une boîte mystère est une boîte remplie de produits inconnus ou d'objets artisanaux liés à un thème spécifique et, dans le cas d'une organisation à but non lucratif, vendus contre un don suggéré.

70. Tournoi de jeux en ligne

Pour organiser un tournoi de jeux en ligne, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un jeu en ligne tel que Mario Kart ou Among Us et d'une plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne de pair à pair pour vous aider à organiser les équipes.

71. Soirée de contes à thème (histoires de fantômes, d'amour, etc.)

Les soirées de contes à thème sont un moyen rapide et facile de collecter des fonds pour votre association. Faites quelques recherches, trouvez d'excellents conteurs, un lieu accueillant, prévoyez des collations et des boissons et passez le mot !

Des idées créatives pour collecter des fonds.

72. Concours de talents.

L'organisation d'un spectacle de talents peut être un moyen divertissant de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif et constitue une excellente collecte de fonds annuelle. Bien sûr, cela demande un peu plus de travail que la collecte de fonds habituelle, mais c'est un excellent moyen de sensibiliser les gens et de faire quelque chose de bien pour votre communauté.

73. Nuit de la peinture et de la dégustation

Pour organiser une soirée peinture et dégustation, il suffit de trouver un professeur de peinture, de commander du vin et des fournitures, et de faire signer les donateurs.

74. Stand de concession

Votre équipe (ou celle de votre enfant) joue peut-être sur un terrain dépourvu de snack-bar ? Peut-être pouvez-vous louer le snack-bar de votre parc local ? Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'un stand de restauration pendant les matchs est un moyen intelligent de collecter des fonds.

75. Un livre de cuisine de l'église ou de la communauté.

Nous savons tous que le meilleur moyen de capturer le cœur et l'esprit de la plupart d'entre nous est de passer par leur estomac. Chaque famille a ses recettes préférées. Pourquoi ne pas commencer à les rassembler pour en faire un livre et le vendre au profit de votre église ou d'une organisation à but non lucratif ?

76. Kits de bricolage ou de cuisine

Créez et vendez des kits de bricolage ou de cuisine en rapport avec votre cause ou sur le thème des tendances actuelles. Par exemple, vous pourriez vendre des kits pour fabriquer des cartes de vœux à la main ou préparer des gâteries spéciales. Incluez des instructions et du matériel, et faites-en la promotion par l'intermédiaire de votre réseau et des plateformes de médias sociaux.

77. Boîtes d'abonnement bien-être.

Les boîtes d'abonnement sont un excellent moyen d'impliquer votre communauté et les entreprises locales dans votre cause. Proposer une boîte mensuelle ou des boîtes pour des occasions spéciales est un excellent moyen de collecter des fonds et de donner aux donateurs quelque chose en retour. Vous pouvez créer des boîtes d'abonnement pour n'importe quel thème ou période de l'année, y compris une version bien-être.

78. Campagne d'actes de gentillesse aléatoires.

Les campagnes peer-to-peer sont toujours un peu plus compliquées à mener, mais le résultat en vaut généralement la peine. Tenez la porte à la personne derrière vous. Dépoussiérez la neige de la voiture de quelqu'un sur le parking. Remerciez une personne dont le travail passe souvent inaperçu. Les actes de gentillesse aléatoires sont un excellent moyen d'établir des liens avec votre communauté et de collecter des fonds pour votre cause.

79. Carte interactive en ligne

La création d'une carte interactive en ligne pour les secours en cas de catastrophe peut être un outil précieux pour coordonner les efforts et fournir des informations en temps réel aux personnes touchées. Il suffit de choisir une plate-forme conviviale (Google Maps est un choix courant et bien connu). (Google maps est un choix courant et bien connu.) Définissez votre zone et ce que vous voulez y inclure. (Soins de santé, alimentation, services d'urgence, itinéraires d'évacuation, centres communautaires, etc.) Et essayez de collaborer avec les agences et les services gouvernementaux locaux.

80. Une série de podcasts

Cela peut sembler intimidant au premier abord, mais une série de podcasts est un excellent moyen de partager des histoires, de faire passer le message, d'encourager la multiplicité des voix et des points de vue, et d'établir un lien avec le public actuel et nouveau. L'astuce : demander de l'aide.

81. Fête de quartier

En ce qui concerne les événements de collecte de fonds, une fête de quartier est l'une des meilleures idées de collecte de fonds. Ce n'est pas la plus facile à mettre en œuvre, mais une fois que vous en avez organisé une, la suivante devient beaucoup plus facile à gérer !

82. Une course ou une randonnée à vélo phosphorescente

‍

83. Défilé de mode

Vous avez déjà entendu parler des défilés de mode, mais il s'agit ici d'un défilé de mode avec échange de vêtements ! Les participants présentent les vêtements dont ils se sont lassés ou dont ils se sont débarrassés et les gens peuvent les acheter pour faire un don à votre cause ou les échanger contre d'autres vêtements qu'ils ont apportés.

84. Regarder les étoiles

Observer les étoiles a quelque chose d'unique.

Invitez les membres de la communauté à apporter leurs télescopes et leurs couvertures et invitez un professionnel à venir aider à l'identification ! Faites payer un droit d'entrée et vendez également des articles personnalisés.

85. Kits de soins à domicile

Nous aimons tous passer une journée de détente dans un spa, mais nous ne pouvons pas tous nous y rendre. Un kit de spa à domicile permettra à chacun de faire venir le spa chez lui. Il suffit de sélectionner quelques produits (peut-être même de demander à des entreprises locales de les donner), de les emballer joliment dans une boîte et de les vendre en ligne.

‍

86. Calendrier de photos d'animaux

Calendriers paysagers, calendriers des pompiers, calendriers d'activités... Il y a un calendrier pour tout, alors pourquoi ne pas avoir un calendrier pour vos animaux de compagnie ! Il existe de nombreux sites web en ligne qui peuvent vous aider à créer un calendrier et vous pouvez même y apposer les couleurs et le logo de votre association.

87. Tournoi de balle au prisonnier avec ballons d'eau

L'organisation d'un tournoi de balle au prisonnier avec des ballons d'eau permettra à votre association de se démarquer et d'organiser une collecte de fonds estivale inoubliable. Les participants peuvent acheter des ballons d'eau et concourir pour des prix tels que la première place, l'équipe la plus humide, l'équipe la plus sèche, l'équipe la plus bruyante, etc. Naturellement, le logiciel de gestion d'événements Zeffy pour les organisations à but non lucratif peut vous aider à organiser l'événement, à vendre des billets en ligne et à tenir les donateurs au courant de l'évolution de la situation.

‍

88. Collecte de fonds pour la soupe et le bol

Les bols vides sont nés d'un projet international de lutte contre la faim et se sont transformés en un mouvement plus large utilisé par des organisations à but non lucratif du monde entier pour collecter des fonds au profit de leurs causes. Les bols sont généralement faits à la main ou personnalisés par des artistes et des organisations artistiques, remplis de soupe, de ragoût, de chili, etc. faits maison et vendus à des donateurs pour soutenir des organisations caritatives locales.

Y'all, une association à but non lucratif qui s'occupe des communautés queer et transgenres, les organise régulièrement en utilisant la plateforme de Zeffy.

89. Laissez éclater votre colère

Garder nos émotions à l'intérieur est une réalité courante et malsaine. Votre organisation à but non lucratif peut vous aider et collecter des fonds pour votre cause en organisant un événement "Laissez éclater votre colère". Les participants peuvent faire un don pour casser, hacher, lancer, piétiner et briser tout ce que vous avez pu collecter.

Idées rapides de collecte de fonds.

90. Vendre des marchandises

Créez des articles personnalisés qui reflètent votre mission ou votre communauté - ou les deux ! Vous pouvez même faire participer les donateurs à une vente aux enchères silencieuse de marchandises afin de doubler les dons pour les articles fabriqués de manière exceptionnelle.

91. Vente flash d'œuvres d'art

Tout comme une vente d'œuvres d'art classique, mais beaucoup plus rapidement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une sélection d'œuvres d'art locales, d'un lieu et d'une plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne qui vous permet d'accepter les paiements en personne. Vous pouvez organiser votre vente flash sur les marchés de producteurs locaux, sur la place de la ville, lors de festivals ou au hasard d'un samedi après-midi à l'épicerie.

92. Séance de tirs au but

Une séance de tirs au but est une excellente campagne de pair à pair qui rassemble la communauté et les équipes sportives concurrentes pour une bonne cause. Faites passer le mot, encouragez les gens à s'inscrire et à collecter des fonds, puis laissez la compétition amicale se dérouler !

93. Soirée trivia sur la Bible

Comme une bonne vieille soirée trivia, mais sur le thème de la Bible. Les participants peuvent former leurs propres équipes et s'inscrire pour faire un don. Pendant la soirée, vous pouvez vendre des lignes de vie, des en-cas et des rafraîchissements.

94. Concours de photographie d'animaux domestiques

Les gens adorent prendre des photos de leurs animaux de compagnie. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie d'animaux ? Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant un droit d'entrée/don) et gagner une journée dans un spa pour animaux, une garde-robe assortie homme/animal, peu importe !

95. Cours de cuisine en ligne

Manger plus sainement ou respecter des restrictions alimentaires spécifiques peut être une tâche décourageante pour beaucoup d'entre nous. En proposant des cours de cuisine en ligne axés sur la santé, vous pouvez contribuer à réduire un peu le stress et l'inconnu. Et, tant qu'à faire, vous pourrez collecter des fonds pour votre cause.

96. Projection de documentaires

De nos jours, il existe un ou deux documentaires sur chaque sujet, chaque cause, chaque événement, chaque jour férié... On peut apprendre beaucoup de choses sur presque tout en regardant des documentaires. Pourquoi ne pas organiser une projection de documentaire pour sensibiliser à votre cause tout en collectant des fonds ?

97. Défi des médias sociaux

Cela peut sembler facile, mais il faut un peu de chance et beaucoup de travail pour qu'un défi sur les médias sociaux prenne de l'ampleur. Une plateforme gratuite de collecte de fonds entre pairs vous aidera à organiser le tout et permettra aux participants de mettre en place et de mener leurs propres mini-campagnes.

98. Parrainage d'entreprise

Obtenir des entreprises qu'elles fassent des dons à votre association ou qu'elles parrainent votre prochaine collecte de fonds n'est peut-être pas la première chose à faire (surtout si vous êtes une association de petite ou de moyenne taille). (Surtout si vous êtes une petite ou moyenne association.) Mais cela peut valoir la peine d'y consacrer du temps.

99. Atelier technique

Le fossé entre la technologie et ceux qui savent l'utiliser ne cesse de se creuser. Votre organisation à but non lucratif peut y contribuer en faisant appel à des membres de votre communauté qui sont un peu plus versés dans la technologie que d'autres pour organiser des ateliers technologiques visant à enseigner aux autres les tenants et les aboutissants de la technologie que nous utilisons tous aujourd'hui.

100. Campagne de dons par SMS

Le don par texto est une méthode de collecte de fonds mobile basée sur un formulaire qui permet à quiconque de faire un don par un simple texto. C'est aussi simple que cela.

101. Tombola rapide

Une tombola rapide est une tombola dans laquelle les billets sont vendus et le numéro gagnant est tiré au sort dans un court laps de temps, par exemple entre 10 minutes et une demi-heure. C'est un excellent moyen de donner un sentiment d'urgence et d'ajouter un peu de piquant à votre prochaine tombola.

102. Journée de service

Une journée de service est une journée que votre organisation à but non lucratif met à profit pour encourager les participants à faire quelque chose de bien. Il peut s'agir d'une petite faveur à un voisin, d'un service communautaire ou d'un don généreux de leur temps à une association dans le besoin.

103. Les marques d'attention personnalisées (grammes de bonbons, etc.)

Les messages personnalisés sont envoyés par l'intermédiaire d'un bonbon, d'un chant de Noël, d'un code, d'un elfe, d'un fantôme, etc. Chaque message est envoyé au prix d'un don.

104. Bocaux de remerciement virtuels

Un pot de remerciement virtuel est exactement ce qu'il semble être : un pot numérique dans lequel les donateurs peuvent déposer quelques pièces de monnaie.

105. Échange de recettes

Vous le savez. Je le sais. Nous le savons tous. Ou nous aimerions la connaître. Un échange de recettes est le moment idéal pour l'obtenir : la recette que vous avez toujours voulue.

Idées de collectes de fonds annuelles.

106. Marche ou course de charité.

Nous la connaissons tous. Pour en savoir plus sur l'organisation d'une collecte de fonds de 5 km, cliquez ici.

107. Vide-grenier communautaire

Un long week-end de farniente. Une rue pleine de voisins. Vous savez ce qu'on dit : les affaires des uns sont les trésors des autres. Encouragez les participants à vendre tout ce qu'ils peuvent, le produit de la vente étant reversé à une bonne cause. N'oubliez pas d'organiser un barbecue et des animations !

108. Nuit de l'école

Une soirée de divertissement scolaire est une façon amusante de passer une soirée avec votre famille et vos amis. Les familles achètent des tickets, des friandises, des snacks, des boissons et vont d'une activité à l'autre en gagnant des tickets et des prix. Une manière créative de collecter des fonds pour votre école chaque année.

109. Festival du food truck

C'est un excellent moyen de collecter des fonds pour votre cause et, s'il est couronné de succès, c'est un bon moyen de le répéter chaque année. Tendez la main aux restaurants et aux camions-restaurants de la région et de la région et invitez-les à votre festival de camions-restaurants. N'oubliez pas la musique en direct !

110. Défilé de mode pour animaux de compagnie

Un défilé de mode pour animaux de compagnie ressemble à un défilé de mode classique, mais pour animaux de compagnie. Vous pouvez même encourager les participants et leurs animaux à porter des tenues assorties !

111. Vente annuelle de plantes

Cette activité demande un peu plus d'organisation mais, avec l'aide d'une serre locale, elle peut être un excellent moyen de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Vous pouvez même faire de la journée de ramassage un événement avec un barbecue, de la musique live et des cours sur l'entretien des plantes.

112. Tombola en ligne

Les tombolas et les loteries caritatives n'ont rien de nouveau, mais elles constituent un excellent moyen d'attirer des donateurs et d'augmenter les revenus de votre organisation à but non lucratif. Cela dit, l'organisation d'une tombola ou d'une loterie en ligne réussie pour votre organisation à but non lucratif peut sembler décourageante en raison des diverses réglementations locales.

‍‍

113. Tournoi de golf

Un tournoi de golf de bienfaisance semble très amusant. Mais l' organisation d'un tournoi de golf à but caritatif est une toute autre histoire.

114. Un tournoi de mini putt

L'organisation d'un tournoi de golf pour une œuvre de bienfaisance est un excellent moyen d'impliquer les donateurs tout en collectant des fonds. Mais avez-vous déjà pensé à organiser un tournoi de mini-putt ? Si vous avez un terrain de mini putt à proximité, nous pensons que cela vaut la peine d'y réfléchir. Avec un tournoi de mini putt, toute la famille peut participer et, si vous le faites au bon moment, vous pouvez même utiliser l'événement de collecte de fonds pour faire de la publicité et du battage publicitaire pour votre prochain tournoi de golf de bienfaisance, qui est plus sérieux.

115. Mécénat d'entreprise

Obtenir des entreprises qu'elles fassent des dons à votre association ou qu'elles parrainent votre prochaine collecte de fonds n'est peut-être pas la première chose à faire (surtout si vous êtes une association de petite ou de moyenne taille). (Surtout si vous êtes une petite ou moyenne association.) Mais cela peut valoir la peine d'y consacrer du temps.

116. Leçon de lecture

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour les écoles et les bibliothèques, il n'y a pas beaucoup d'idées de collectes de fonds éducatives qui intéressent un large éventail de personnes, d'âges, de goûts, etc. En fait, il n'y en a peut-être qu'une seule : le Marathon de lecture. Un Marathon de lecture est un événement de collecte de fonds entre pairs qui encourage les gens (souvent des enfants ou des étudiants) à lire autant de livres ou de pages qu'ils le peuvent dans un certain laps de temps.

117. Nage-o-thon

Un Swim-A-Thon ressemble beaucoup à un Read-A-Thon, mais les participants nagent le plus loin possible au lieu de lire le plus grand nombre de livres possible. Il s'agit également d'une campagne de pair à pair idéale à organiser chaque année.

118. Club de lecture virtuel

Un club de lecture virtuel est un moyen créatif d'inciter les gens à lire et de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Avec un peu de créativité, vous pouvez faire en sorte que les plateformes de collecte de fonds en ligne gratuites existantes fassent une grande partie du travail d'organisation à votre place.

119. Défi des 24 heures

Dans le cadre d'un défi de 24 heures, les participants s'engagent à faire quelque chose pendant 24 heures consécutives. Ils peuvent s'inscrire en tant qu'équipe ou individuellement et, dans un style classique de pair à pair, collecteront de l'argent pour leurs efforts.

120. Défilé d'animaux

Nous assisterions certainement à un défilé d'animaux de compagnie. N'est-ce pas ?

121. Un barbecue de charité

Au lieu de la traditionnelle collecte de fonds sous forme de barbecue, transformez-la en une compétition de barbecue amicale (mais TRÈS sérieuse). Les donateurs peuvent s'inscrire à votre campagne d'égal à égal et collecter des fonds pour soutenir votre cause et leurs compétences en matière de barbecue. Les invités peuvent acheter des billets en ligne ou lors de l'événement et goûter le plat signature de chacun. Une fois qu'ils les ont tous goûtés, chacun peut voter pour son plat préféré !

122. Lavage de voitures et de chiens à des fins caritatives

L'organisation d'un lavage de voitures pour collecter des fonds pour votre cause est une activité classique de collecte de fonds en été. Personne ne se plaindra de donner quelques dollars pour une bonne cause et de repartir avec une voiture étincelante. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas explorer d'autres possibilités de gagner de l'argent. Pourquoi ne pas laver leur chien pendant que vous lavez leur voiture ?

123. Collecte de fonds pour le ramassage des feuilles

L'activité automnale préférée de tous peut être encore plus amusante si vous en faites un événement. Demandez aux donateurs de s'inscrire pour aider d'autres personnes à ratisser leur pelouse et célébrez la fin d'une bonne journée de travail avec un dîner-partage et un spectacle.

124. Échange de costumes

À l'instar d'un échange de vêtements ou d'équipements, un échange de costumes est exactement ce qu'il semble être : un événement auquel les gens peuvent s'inscrire et participer et au cours duquel ils échangent des costumes d'Halloween.

125. Un gala officiel

L'organisation d'un gala de collecte de fonds peut certainement sembler intimidante au début. Mais ne vous inquiétez pas - ou inquiétez-vous un peu moins. Nous avons établi quelques étapes essentielles que votre association peut suivre pour s'assurer que la phase de préparation se déroule sans heurts.

126. Des chants pour votre cause

Il n'y a rien de tel que de se faire chanter pendant les fêtes ! Rassemblez un groupe de chanteurs, répétez quelques chants et commencez à répandre la joie des fêtes, tout en demandant des dons pour une bonne cause.

Idées de collecte de fonds de dernière minute.

La collecte de fonds en ligne est un moyen rapide et facile d'organiser une collecte de fonds. Vous pouvez gagner du temps et de l'argent si vous n'avez pas à organiser un événement sur place. Pour en savoir plus sur nos idées de collecte de fonds en ligne, consultez notre blog Zeffy.

127. Blitz des médias sociaux

Contactez les membres de votre équipe, les bénévoles, les donateurs actuels, les entreprises locales et les célébrités et demandez-leur de partager un message pré-écrit pour encourager les dons et sensibiliser à votre cause.

128. Vente aux enchères en ligne d'une journée

Vous avez peut-être une collection de dons restants. Ou vous souhaitez vous débarrasser de certaines marchandises. Ou encore qu'une entreprise locale vient de faire un don généreux. Une vente aux enchères en ligne d ' une journée est un excellent moyen de créer un sentiment d'urgence et de collecter des fonds pour votre cause.

129. Un courriel d'appel d'urgence

Un courriel bien conçu avec un appel à l'action clair et fort peut sembler simple, mais il peut être un moyen efficace d'encourager les donateurs à faire un don, surtout s'il s'agit d'une cause urgente.

130. Vente de marchandises à tirage limité ou à durée limitée

Un partenariat avec des artistes ou des célébrités locales pour créer des articles en édition limitée est un excellent moyen de promouvoir votre cause et de collecter des fonds. Vous pouvez proposer la marchandise en ligne pour une durée limitée ou produire un nombre limité de chaque pièce.

131. Messages de remerciement personnalisés

Il n'est pas nouveau que dire merci est bon pour nous. Nous savons tous qu'un simple remerciement renforce la confiance et les liens avec les personnes qui nous entourent. Mais ce qui est nouveau, c'est que le simple fait d'être témoin d'un remerciement peut rapprocher des groupes entiers de personnes, en renforçant les relations et en créant un désir d'aider et de se rapprocher encore plus.

132. Soirée bingo virtuelle

Une soirée de bingo virtuel peut être organisée assez rapidement et constitue un moyen amusant de collecter des fonds pour une cause urgente.

133. Tombola 50/50

Une tombola 50/50 est un outil de collecte de fonds simple à ajouter à n'importe quel événement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une foule enthousiaste, d'un groupe de bénévoles et de billets de tombola. Dans une tombola 50/50, le prix correspond à la moitié de l'argent collecté, de sorte que tout le monde devrait être intéressé par l'achat d'un billet. Plus vous vendez de billets, plus la cagnotte est élevée !

134. Compte à rebours pour la collecte de fonds d'urgence

Rien ne permet de collecter des fonds plus rapidement qu'un sentiment d'urgence. Un simple compte à rebours sur les stations de radio ou de télévision locales, sur votre site web ou sur vos médias sociaux peut engager les donateurs et collecter des fonds pour votre cause.

135. Défi "Minute à gagner

Un défi "minute à gagner" tire son nom d'une franchise internationale de jeux télévisés et implique que les participants prennent part à une série de défis de 60 secondes afin de collecter des fonds pour une bonne cause.

136. Défi du café du matin

Au lieu d'acheter un café sur le chemin du travail ou lors de votre prochaine pause, encouragez vos donateurs à rester chez eux ou à boire le café (probablement moins bon) du travail une fois par semaine et faites don de l'argent qu'ils auraient dépensé pour le café à une bonne cause.

137. Rejoindre les anciens donateurs

Quelle que soit la raison pour laquelle certains donateurs abandonnent, une organisation à but non lucratif doit envisager de les réengager. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà été intéressés par le don de leur temps, de leur énergie et de leur argent à votre cause. Avec le bon message, ils pourraient donc être convaincus de donner à nouveau.

138. Nettoyage communautaire

Avec un appel à l'action rapide, vous pouvez inciter vos donateurs à passer une journée ou un après-midi à nettoyer leur communauté tout en collectant des fonds pour une cause qui leur tient à cœur.

139. Un Dance-A-Thon virtuel

Un Dance-A-Thon est un moyen amusant de faire bouger les gens tout en collectant des fonds pour une bonne cause et en s'amusant en même temps !

140. Emballage cadeau pour les fêtes

Chaque année, nous sommes tous confrontés au stress de l'achat et de l'emballage des cadeaux. Pourquoi ne pas soulager un peu ce stress en proposant d'emballer les cadeaux de chacun en échange d'un petit don ? Vous pouvez même faire fabriquer du papier d'emballage ou des étiquettes cadeaux personnalisés.

141. Petit-déjeuner aux crêpes

Un délicieux petit-déjeuner de crêpes attire toujours la foule. Vous pouvez en organiser un presque à tout moment, pour n'importe quelle raison. Après tout, qui n'aime pas les crêpes ? Ou, si vous vous sentez d'humeur sauvage, les gaufres !

Idées de collecte de fonds pour les établissements d'enseignement supérieur

142. Événements de mise en réseau des anciens élèves

Organisez des événements trimestriels dans les principales villes où sont concentrés les anciens étudiants. Pour collecter des fonds, créez un système de billets à plusieurs niveaux (par exemple, 50 dollars pour les jeunes diplômés, 100 dollars pour les professionnels confirmés) et établissez des partenariats avec des entreprises appartenant à d'anciens étudiants pour le parrainage des lieux.

Pour les événements, organisez des tables rondes sur les tendances du secteur et proposez des séances de mise en réseau structurées.

144. Dîners à thème

Choisissez un thème en rapport avec l'histoire de l'établissement ou ses aspirations futures (par exemple, "L'innovation à travers les âges" ou "Le sommet de la durabilité"). Assurer la présence d'un ancien élève ou d'un leader industriel en tant qu'orateur principal et créer un menu mettant en valeur la cuisine locale ou des plats inspirés par le thème.

Pour augmenter les fonds collectés, organisez une vente aux enchères silencieuse avec des articles offerts par des anciens élèves et des entreprises locales !

Idées de collecte de fonds en ligne

145. Ventes aux enchères virtuelles pour des œuvres de bienfaisance

Utilisez un logiciel de vente aux enchères en ligne spécialisé pour créer une expérience d'enchère attrayante !

Sollicitez des articles ou des expériences uniques auprès d'entreprises et d'anciens élèves de la communauté locale (par exemple, des forfaits vacances, des souvenirs dédicacés, des visites exclusives), créez des descriptions détaillées des articles avec des photos de haute qualité, et commencez à collecter des fonds !

Organisez la vente aux enchères pendant une à deux semaines, en envoyant quotidiennement des courriels aux enchérisseurs et en organisant un événement en direct le dernier soir afin d'obtenir des offres de dernière minute.

146. Défi des médias sociaux

Un défi sur les médias sociaux est l'une des idées de collecte de fonds virtuels les plus faciles à mettre en œuvre. Mettez au point un défi facile à réaliser et à partager (par exemple, "présentation de talents en 30 secondes" ou "poésie de la colonne vertébrale").

Lancez le défi avec des anciens élèves ou des dirigeants influents du campus, créez une page dédiée à la collecte de fonds liée au défi et offrez des prix pour les contributions les plus créatives ou les collectes de fonds les plus importantes.

147. Événement retransmis en direct

Établissez un partenariat avec une plateforme de diffusion populaire (YouTube, Twitch, etc.) et planifiez une diffusion de 12 heures comprenant un mélange de divertissement (spectacles musicaux, sketches comiques) et de contenu éducatif (mini-conférences, séances de questions-réponses avec des professeurs).

Mettez en place un système de suivi des dons en direct avec des objectifs intermédiaires et des défis ou récompenses correspondants, et obtenez des entreprises sponsors qu'elles versent une somme équivalente aux dons pendant des heures spécifiques afin d'accroître le succès de la collecte de fonds.

Outils et plateformes en ligne pour vous aider à organiser la prochaine collecte de fonds de votre association

Lorsqu'il s'agit de plateformes et d'outils en ligne pour aider les petites et moyennes organisations à but non lucratif à organiser leur prochaine collecte de fonds, quelques options se distinguent par leur aspect humanitaire ou leur aspect "entreprise pour le bien".

2. TicketspiceTicketspice est connu pour la transparence de ses prix, ce qui peut être utile et rare pour les organisations à but non lucratif.

3. QgivQgiv : des outils flexibles pour renforcer les événements de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif.

4. Abricot sauvageWild Apricot : une option solide pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin de gérer les adhésions en même temps que les inscriptions aux événements.

5. EventzillaEventzilla : une plateforme d'enregistrement d'événements et de billetterie simple et rentable, idéale pour les petites organisations à but non lucratif.

6. TicketleapTicketleap : a supprimé les niveaux de service afin que tous les organisateurs d'événements puissent avoir accès à des outils de billetterie et d'organisation d'événements similaires à ceux des grands sites.

7. LocalistLocalist : une plateforme de gestion d'événements qui convient parfaitement aux organisations à but non lucratif axées sur la communauté.

8. Humanitix: la plateforme de billetterie humaine avec des frais de réservation réduits qui sont entièrement reversés à des associations caritatives.

Conseils pour organiser votre prochaine collecte de fonds.

Vous êtes peut-être un adepte de la liste de contrôle, mais vous êtes peut-être aussi un adepte de l'improvisation. Si vous êtes un adepte des listes de contrôle, cette section est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons tout de même d'y jeter un coup d'œil.

Notre liste de contrôle n'est pas figée. Elle sert de ligne directrice pour commencer :

(Oh, et c'est une bonne idée de vérifier les règles et réglementations locales. Surtout si vous vendez des billets de tombola, de l'alcool et de la nourriture).

Prêt à organiser votre prochaine collecte de fonds ?

L'organisation de votre première ou prochaine collecte de fonds n'est pas forcément une tâche intimidante et impossible. Avec un peu de créativité, beaucoup d'aide (il suffit de demander !) et l'un des meilleurs sites de collecte de fonds (comme, par exemple, Zeffy), vous pouvez faire de votre prochain événement de collecte de fonds un succès !