Nous avons tous lu les innombrables listes des 10 meilleures idées de collecte de fonds en ligne. Vous savez, celles qui contiennent les mêmes idées que tout le monde ? Eh bien, nous avons pensé faire un grand pas en avant en termes de longueur et de créativité.
Nous avons rassemblé plus de 101 idées de collecte de fonds et nous sommes convaincus que vous trouverez ici au moins une idée pour aider votre association à collecter des fonds pour votre cause. Vous trouverez ici non seulement les idées habituelles, mais aussi des activités de collecte de fonds uniques pour les organisations à but non lucratif.
Commençons par une liste d'idées faciles à mettre en œuvre pour collecter des fonds, qui sont toutes d'excellents moyens de collecter de l'argent.
Pour établir notre liste de 101 idées de collectes de fonds à but non lucratif, nous avons passé en revue les collectes de fonds organisées sur la plateforme gratuite de collecte de fonds Zeffy, lu un grand nombre d'articles et trouvé nous-mêmes quelques idées. Cette liste est ce que nous avons pu rassembler pour des événements de collecte de fonds faciles à organiser pour les organisations à but non lucratif.
Vous voulez des idées de collecte de fonds adaptées à votre association ?
Lorsqu'il s'agit d' idées de collecte de fonds pour les écoles, les associations d'étudiants, les établissements d'enseignement supérieur ou même les bibliothèques, les meilleures idées de collecte de fonds sont souvent celles qui ont un rapport avec l'école ou la bibliothèque.
D'accord, une vente de pâtisseries n'est peut-être pas l'idée la plus révolutionnaire de cette liste d'idées uniques de collecte de fonds. Mais ne nous voilons pas la face : les ventes de pâtisseries restent d'excellents moyens de collecter des fonds, car elles font participer les membres de votre communauté de manière amusante et délicieuse.
Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :
Les livres font partie de ces choses qui ont tendance à s'accumuler à la maison. Une vente de livres d'occasion est l'une de ces idées uniques de collecte de fonds qui servent plusieurs objectifs. C'est un excellent moyen pour les donateurs de se débarrasser des livres qu'ils ont déjà lus et d'encourager les sympathisants à en acheter de nouveaux pendant qu'ils y sont.
Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :
Les concours de talents sont un moyen créatif d'amener les élèves à montrer leurs talents cachés et un moyen amusant de collecter des fonds.
Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :
Il n'y a rien de plus bizarre ou de plus tabou que d'aller à l'école le soir. Profitez-en en organisant une soirée cinéma à l'école de votre enfant ou de votre adolescent. C'est l'une de ces idées de collecte de fonds qui attire les gens parce qu'elle est différente.
Les organisations à but non lucratif dans le domaine des arts et de la culture constituent une campagne de collecte de fonds qui fait chaud au cœur. Elles ont l'avantage de pouvoir créer et présenter des œuvres d'art et des spectacles originaux afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à leur cause. Alors, mettez vos talents à contribution avec des idées créatives de collecte de fonds !
Une soirée galerie est l'excuse que les membres de votre communauté recherchent pour se déguiser, sortir de chez eux, faire connaissance avec des artistes locaux et soutenir une bonne cause par la même occasion.
Nous avons compilé une liste d'idées de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif afin de vous aider à démarrer.
Une peinture murale intérieure ou extérieure est une idée créative de collecte de fonds qui aidera non seulement votre association à collecter des fonds, mais aussi à sensibiliser le public à votre cause.
Ces efforts de collecte de fonds sont un peu plus complexes que certaines de nos autres idées, mais le travail en vaut la peine. Veillez simplement à.. :
Un "paint and sip" est une idée de collecte de fonds amusante qui combine deux choses que les gens aiment : peindre et siroter du vin ! Les supporters font un don à une cause qui leur tient à cœur et passent un bon moment.
Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :
Une vente flash surprise d'œuvres d'art peut inviter les participants à exposer leurs œuvres ou à acheter celles d'un artiste local. C'est l'idée de collecte de fonds idéale pour susciter l'engagement de la communauté dans un domaine important.
Les exemples de collecte de fonds pour les clubs et les équipes sportives sont presque infinis. Nous avons répertorié quelques-uns de nos exemples préférés, accompagnés de quelques conseils pour chacun d'entre eux, afin de vous aider à lancer votre réflexion.
Idée classique de collecte de fonds en été, le lavage de voitures est un moyen éprouvé de collecter des fonds. Les participants paient pour organiser un lavage de voitures, et les membres de votre équipe de danse, de votre équipe de baseball ou de tout autre club peuvent vendre des billets d'entrée et se mettre au travail !
Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :
Un échange d'équipement pour votre équipe de baseball, de hockey ou autre est un moyen amusant de rassembler votre communauté sportive, de donner une seconde vie à du matériel légèrement usagé et de le rendre plus abordable pour tout le monde.
Commencez par.. :
Votre équipe (ou celle de votre enfant) joue peut-être sur un terrain dépourvu de snack-bar ? Peut-être pouvez-vous louer le snack-bar de votre parc local ? Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'un stand de restauration pendant les matchs est un moyen intelligent de collecter des fonds.
Voici quelques points à garder à l'esprit lorsque vous planifiez votre stand de concession :
Mettre au point la logistique de l'équipement :
Cette activité de collecte de fonds est un peu plus compliquée à organiser, mais le jeu en vaut la chandelle. Une fusillade entre pairs est un moyen amusant de réunir les équipes adverses, de faire participer les parents et les supporters au jeu et de faire venir les membres de la communauté pour passer un bon moment !
Voici quelques points à garder à l'esprit :
Les églises s'appuient généralement sur des idées et des événements de collecte de fonds qui ont fait leurs preuves. Pourquoi ? Parce qu'elles fonctionnent ! Nos quatre meilleures idées sont à la fois faciles, peu coûteuses et créatives. Elles sont parfaites pour vous aider à organiser votre prochaine collecte de fonds avec succès !
Les journées de la photo de famille sont un moyen mémorable d'inciter les membres de votre communauté à venir soutenir votre organisation religieuse.
Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la planification de la vôtre :
Il s'agit d'une idée de collecte de fonds plus classique, mais qui n'en reste pas moins une bonne idée. Nous avons donc pensé vous aider en vous donnant quelques conseils pour bien démarrer :
Nous savons tous que le meilleur moyen de capturer le cœur et l'esprit de la plupart d'entre nous est de passer par leur estomac. Chaque famille a ses recettes préférées. Pourquoi ne pas commencer à les collectionner ?
Une soirée trivia est un excellent moyen d'impliquer votre communauté dans votre organisation religieuse et dans vos efforts de collecte de fonds. C'est un excellent prétexte pour se réunir, apprendre quelque chose de nouveau et s'amuser en même temps !
Les idées créatives de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif de protection des animaux sont plutôt amusantes à trouver (qui n'aime pas penser à des moyens d'aider les animaux ? (Qui n'aime pas penser à des façons d'aider les animaux ?) Nous en avons proposé quelques-unes pour stimuler votre créativité. Mais les idées de collecte de fonds sont infinies !
Il s'agit d'une de ces idées pour les organisations à but non lucratif qui est vraiment, VRAIMENT bonne. Elle contient tout ce que vous pouvez souhaiter : des chiots et des chatons mignons, un soulagement du stress et une cause incroyablement digne d'intérêt.
Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer cette campagne de collecte de fonds :
Vous n'aurez jamais assez de sweats à capuche douillets à l'effigie d'un chien ? Ou de couvertures sur le thème des chats ? Nous ne le pensions pas.
Gardez les choses intéressantes et encouragez les partisans grâce à quelques conseils qui vous permettront de sortir des sentiers battus :
Nous avons tous entendu parler d'organisations à but non lucratif qui organisent des ventes de pâtisseries pour collecter des fonds. Eh bien, nous avons une idée de collecte de fonds parfaite qui prend une tournure adorable : une vente de pâtisseries pour les animaux de compagnie !
Les gens adorent prendre des photos de leurs animaux de compagnie. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie d'animaux ? Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant un droit d'entrée/don) et gagner une journée dans un spa pour animaux, une garde-robe assortie homme/animal, peu importe !
Quelques points à garder à l'esprit :
Qu'il s'agisse de la recherche sur le cancer, du financement des vœux ou de l'aide apportée aux familles pour qu'elles puissent rendre visite à leurs proches malades, les organismes de soins de santé ont besoin de tout l'amour et de tout le soutien possibles. Nous avons rassemblé quelques idées de collecte de fonds faciles à mettre en œuvre pour aider votre organisation à récolter des fonds.
Les histoires vraies de vrais patients sont toujours un moyen efficace pour une organisation de collecter des fonds. Les survivants du cancer, les membres de la famille, les médecins, tout le monde a une histoire à raconter et leurs récits peuvent apporter un soutien à ceux qui en ont besoin et encourager les autres à faire des dons.
Les boîtes d'abonnement sont un excellent moyen d'impliquer votre communauté et les entreprises locales dans votre cause. Proposer une boîte mensuelle ou des boîtes pour des occasions spéciales est un excellent moyen de collecter des fonds et de donner aux donateurs quelque chose en retour.
Manger plus sainement ou respecter des restrictions alimentaires spécifiques peut être une tâche décourageante pour beaucoup d'entre nous. En proposant des cours de cuisine en ligne axés sur la santé, vous pouvez contribuer à réduire un peu le stress et l'inconnu. Et, tant qu'à faire, vous pourrez collecter des fonds pour votre cause.
Une vente aux enchères est une idée de collecte de fonds assez classique, mais c'est toujours une bonne idée, et nous avons donc pensé vous aider en vous donnant quelques conseils pour démarrer :
Pensez à réserver des spectacles et à vendre des snacks et des rafraîchissements pour récolter un peu plus d'argent.
Les histoires vraies de personnes réelles sont toujours un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Tout le monde a une histoire à raconter et ces histoires peuvent apporter un soutien à ceux qui sont dans le besoin et encourager les autres à faire des dons.
Les campagnes peer-to-peer sont toujours un peu plus compliquées à mener, mais le résultat en vaut généralement la peine. Tenez la porte à la personne derrière vous. Dépoussiérez la neige de la voiture de quelqu'un sur le parking. Remerciez une personne dont le travail passe souvent inaperçu. Les actes de gentillesse aléatoires sont un excellent moyen d'établir des liens avec votre communauté et de collecter des fonds pour votre cause.
Voici quelques points à garder à l'esprit :
Encouragez les participants à partager les histoires derrière leurs actes de gentillesse aléatoires lors de votre événement ou sur les médias sociaux.
De nos jours, il existe un ou deux documentaires sur chaque sujet, chaque cause, chaque événement, chaque jour férié... On peut apprendre beaucoup de choses sur presque tout en regardant des documentaires. Pourquoi ne pas organiser une projection de documentaire pour sensibiliser à votre cause tout en collectant des fonds ?
Il s'agit certainement d'une idée de collecte de fonds en ligne plus classique, mais c'est toujours une bonne idée, et nous avons donc pensé vous aider en vous donnant quelques conseils pour démarrer :
La création d'une carte interactive en ligne pour les secours en cas de catastrophe peut être un outil précieux pour coordonner les efforts et fournir des informations en temps réel aux personnes touchées.
Nous vous proposons quelques conseils pour vous aider à démarrer :
Cela peut sembler facile, mais il faut un peu de chance et beaucoup de travail pour qu'un défi sur les médias sociaux, où les participants paient pour jouer, prenne de l'ampleur.
Nous avons quelques conseils pour vous aider :
Les groupes de pression passent souvent inaperçus. Il est donc d'autant plus important d'organiser des campagnes de collecte de fonds créatives et attrayantes.
L'organisation d'une campagne d'envoi de lettres est un excellent moyen de mobiliser votre communauté et de l'encourager à défendre votre cause et à sensibiliser l'opinion publique.
Voici quelques conseils pour que votre prochaine campagne d'envoi de lettres démarre sur les chapeaux de roue :
Cela peut sembler intimidant au départ, mais une série de podcasts est un excellent moyen de partager des histoires, de faire passer le message, d'encourager la multiplicité des voix et des points de vue, et d'entrer en contact avec des publics actuels et nouveaux. Vous pouvez faire payer un droit d'entrée aux auditeurs ou inviter les donateurs à contribuer. L'astuce : demander de l'aide.
Demandez à des volontaires de partager le podcast sur leurs réseaux sociaux et contactez les médias locaux pour qu'ils vous aident à faire passer le message.
Nous avons quelques conseils pour vous aider :
La collecte de fonds de pair à pair est extraordinaire parce qu'elle vous permet d'entrer dans votre communauté et de vous amuser avec vos amis et vos voisins.
Un carnet de coupons pour les entreprises locales est un moyen créatif de soutenir les entreprises locales, d'attirer de nouveaux donateurs pour votre association et de créer un sentiment d'appartenance à la communauté tout en collectant des fonds.
Voici quelques conseils, étape par étape, pour vous aider à lancer votre carnet de coupons pour les entreprises locales :
En ce qui concerne les événements de collecte de fonds, une fête de quartier est l'une des meilleures idées de collecte de fonds. Ce n'est pas la plus facile à mettre en œuvre, mais une fois que vous en avez organisé une, la suivante devient beaucoup plus facile à gérer !
Le fossé entre la technologie et ceux qui savent l'utiliser ne cesse de se creuser. Votre organisation à but non lucratif peut y contribuer en faisant appel à des membres de votre communauté qui sont un peu plus versés dans la technologie que d'autres pour organiser des ateliers technologiques visant à enseigner aux autres les tenants et les aboutissants de la technologie que nous utilisons tous aujourd'hui.
Le choix d'un thème pour votre prochaine vente de pâtisseries ajoutera une couche supplémentaire d'amusement et de créativité à votre bonne vieille vente de pâtisseries.
Une fête déguisée à thème est un moyen facile de collecter des fonds. Les participants se déguisent en fonction d'un thème spécifique et font généralement un don pour participer. Vous pouvez même vendre des en-cas et des rafraîchissements pour collecter des fonds supplémentaires.
Un défi de remise en forme est un moyen amusant d'encourager l'activité physique, d'adopter un mode de vie plus sain, d'atteindre des objectifs de remise en forme spécifiques et de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Vous pouvez adapter ces défis à différents niveaux de condition physique et même en faire une campagne de pair à pair en vous adressant à des lieux de travail, à des communautés, à des plateformes en ligne ou à des centres de remise en forme. Quelques exemples : un défi de marche, un défi de yoga, un défi de pompes, un défi d'alimentation saine...
Une soirée trivia, souvent appelée pub quiz ou soirée quiz, est un événement au cours duquel des équipes ou des individus s'affrontent en répondant à des questions sur divers sujets. Vous pouvez organiser une soirée générale de quiz ou une soirée à thème et faire payer aux participants un droit de participation, leur demander de faire des dons supplémentaires pour les lignes de vie, etc. Vous pouvez même ajouter une tombola et encourager les sympathisants ou les membres du public à y participer également !
Un pique-nique communautaire est un excellent moyen de collecter facilement des fonds pour votre cause. Choisissez un lieu, vendez des pique-niques préparés et des couvertures de marque pour collecter des fonds supplémentaires. Pensez également à proposer des jeux ou des activités amusantes.
L'organisation d'une soirée des galeries est un moyen facile de mettre en valeur les talents artistiques de votre communauté. Trouvez un lieu, recrutez des artistes, commandez des boissons et des en-cas et récoltez des fonds en encourageant les participants à acheter des œuvres d'art locales (une partie des recettes servira à financer votre cause).
Organiser un lavage de voitures ne demande pas grand-chose. Un groupe de bénévoles volontaires. Quelques équipements de base. Et une journée ensoleillée ! Faites-en un événement en organisant un barbecue ou en trouvant des spectacles pour occuper les gens pendant qu'ils attendent.
Nous prenons tous des milliers de photos par an. Pourquoi ne pas les utiliser à bon escient en organisant un concours photo ? Demandez aux donateurs de soumettre leur(s) meilleure(s) photo(s) de l'année (à thème ou non), réunissez un jury et sélectionnez les photos gagnantes. Vous pouvez même organiser une exposition de photos pour présenter et vendre les photos gagnantes.
Nous aimons tous nos animaux de compagnie. Surtout quand ils sont propres. Organisez donc une journée de lavage d'animaux. Demandez aux donateurs de s'inscrire à l'avance. Proposez quelques forfaits (lavage et séchage complets, lavage et toilettage, etc.) Vous pouvez même mettre en place une table de friandises pour chiens faites maison afin de récolter un peu plus d'argent.
Certes, nous prenons tous beaucoup trop de photos de nos jours, mais combien d'entre elles sont bonnes ? Et pas des selfies ? Tout à fait. Il va donc sans dire qu'une journée de photos de famille est un excellent moyen de collecter des fonds. Trouvez un lieu, un photographe, faites preuve de créativité avec quelques arrière-plans et décors, choisissez une plateforme de collecte de fonds gratuite pour programmer tout le monde et vendre des billets et différents forfaits.
Celle-ci est assez explicite. Trouvez quelques chiots et chatons, présentez-vous là où les gens sont stressés (au travail, à l'école, au parc, etc.) et demandez des dons pour passer quelques minutes à les câliner. Vous serez sûr d'atteindre votre objectif de collecte de fonds en un rien de temps.
Il existe des ventes aux enchères silencieuses, des ventes aux enchères en ligne, des ventes aux enchères régulières, et enfin des ventes aux enchères de services. Il s'agit d'une vente aux enchères où les membres de votre communauté, les bénévoles, les donateurs, etc. peuvent mettre leurs compétences au service de la personne qui fait le plus de dons.
Vous avez besoin d'idées qui ne vous ruinent pas ? Jetez un coup d'œil à nos idées de collecte de fonds à faible coût.
Les livres font partie de ces choses qui ont tendance à s'accumuler à la maison. Une vente de livres d'occasion dans un lieu local est une idée originale de collecte de fonds et un excellent moyen pour les donateurs de se débarrasser des livres qu'ils ont déjà lus et d'en acheter de nouveaux. Pour collecter des fonds supplémentaires, demandez aux participants de payer une petite somme à l'entrée de la vente.
Cette activité de collecte de fonds est un peu plus complexe que certaines de nos autres idées, mais le travail en vaut la peine. Une peinture murale intérieure ou extérieure est une idée créative de collecte de fonds qui aidera non seulement votre association à collecter des fonds, mais aussi à sensibiliser le public à votre cause.
Un échange d'équipement pour votre équipe de baseball, de hockey - n'importe quelle équipe - est un moyen amusant de rassembler votre communauté sportive, de donner une seconde vie à de l'équipement légèrement usagé et de le rendre plus abordable pour tout le monde.
Il s'agit certainement d'une idée de collecte de fonds plus classique, mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit toujours d'un très bon moyen de collecter des fonds pour votre cause. Vous pouvez même mélanger les choses en choisissant un thème pour votre vente aux enchères caritative ou en organisant une vente aux enchères anticipée en ligne.
Vous n'aurez jamais assez de sweats à capuche douillets à l'effigie d'un chien ? Ou de couvertures sur le thème des chats ? Nous ne le pensions pas. Faites en sorte que les choses restent intéressantes en demandant à votre communauté de vous aider à concevoir des modèles. Créez des produits en série limitée. Et essayez de proposer des articles qui ont du sens pour votre organisation à but non lucratif.
Les histoires vraies de vrais patients sont toujours un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Les survivants du cancer, les membres de leur famille, les médecins, tout le monde a une histoire à raconter et leurs récits peuvent apporter un soutien à ceux qui en ont besoin et encourager les autres à faire des dons.
Les histoires vraies de personnes réelles sont toujours un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. Tout le monde a une histoire à raconter et ces histoires peuvent apporter un soutien à ceux qui sont dans le besoin et encourager les autres à faire des dons. Tendez la main aux personnes que vous avez aidées, à vos amis et à votre famille, aux membres de votre équipe - à tous ceux qui ont une histoire à raconter - et aidez-les à le faire de la manière qui leur convient le mieux.
Il s'agit certainement d'une idée de collecte de fonds plus classique avec une touche numérique, mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit toujours d'un très bon moyen de collecter des fonds pour votre cause. Vous pouvez même mélanger les choses en choisissant un thème pour votre vente aux enchères caritative ou en organisant une vente aux enchères anticipée en ligne.
Un carnet de coupons pour les entreprises locales est un moyen créatif de soutenir les entreprises locales, d'attirer de nouveaux donateurs pour votre association et de créer un sentiment d'appartenance à la communauté tout en collectant des fonds. Contactez les entreprises locales (comme un bowling, un restaurant, etc.) et invitez-les à participer au carnet de coupons. Décidez du format de votre carnet de coupons - il peut s'agir d'un livret physique, d'une version numérique accessible par le biais d'une application mobile ou d'un site web.
Les webinaires sont un moyen pratique et peu coûteux de partager les connaissances que votre association a accumulées et d'aider les autres à apprendre quelque chose de nouveau qui peut leur faciliter la vie. De plus, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'équipement pour y parvenir.
Les séances d'entraînement virtuelles sont les mêmes que les séances d'entraînement normales, mais vous pouvez les faire dans le confort de votre maison pour beaucoup moins d'argent. Commencez modestement en proposant une sélection d'un ou deux types de séances d'entraînement et augmentez progressivement votre bibliothèque de séances d'entraînement. Vous pouvez même lancer une ligne de produits d'entraînement de marque.
Un kit de bricolage est une excellente collecte de fonds à lancer juste avant les vacances, un long week-end, un mercredi soir... N'importe quand en fait. Les parents sont toujours à la recherche de moyens d'amuser leurs enfants. Les adultes sont toujours à la recherche de nouveaux projets. Et si vous pouvez les trouver tout en soutenant une bonne cause, c'est presque trop beau pour être vrai !
Une boîte mystère est une boîte remplie de produits inconnus ou d'objets artisanaux liés à un thème spécifique et, dans le cas d'une organisation à but non lucratif, vendus contre un don suggéré.
Pour organiser un tournoi de jeux en ligne, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un jeu en ligne tel que Mario Kart ou Among Us et d'une plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne de pair à pair pour vous aider à organiser les équipes. Les équipes ou les individus peuvent payer pour s'inscrire et vous pouvez même offrir des vies supplémentaires, voire des boîtes de snacks déjà préparées, pour obtenir des dons supplémentaires.
Les soirées de contes à thème sont un moyen rapide et facile de collecter des fonds pour votre association. Faites quelques recherches, trouvez d'excellents conteurs, un lieu accueillant, prévoyez des collations et des boissons et passez le mot !
L'organisation d'un spectacle de talents peut être un moyen divertissant de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif et constitue une excellente collecte de fonds annuelle. Bien sûr, cela demande un peu plus de travail que la collecte de fonds habituelle, mais c'est un excellent moyen de sensibiliser les gens et de faire quelque chose de bien pour votre communauté.
Pour organiser une soirée peinture et dégustation, il suffit de trouver un professeur de peinture, de commander du vin et des fournitures, et de faire signer les donateurs.
Votre équipe (ou celle de votre enfant) joue peut-être sur un terrain dépourvu de snack-bar ? Peut-être pouvez-vous louer le snack-bar de votre parc local ? Quoi qu'il en soit, l'ouverture d'un stand de restauration pendant les matchs est un moyen intelligent de collecter des fonds.
Nous savons tous que le meilleur moyen de capturer le cœur et l'esprit de la plupart d'entre nous est de passer par leur estomac. Chaque famille a ses recettes préférées. Pourquoi ne pas commencer à les rassembler pour en faire un livre et le vendre au profit de votre église ou d'une organisation à but non lucratif ?
Créez et vendez des kits de bricolage ou de cuisine en rapport avec votre cause ou sur le thème des tendances actuelles. Par exemple, vous pourriez vendre des kits pour fabriquer des cartes de vœux à la main ou préparer des gâteries spéciales. Incluez des instructions et du matériel, et faites-en la promotion par l'intermédiaire de votre réseau et des plateformes de médias sociaux.
Les boîtes d'abonnement sont un excellent moyen d'impliquer votre communauté et les entreprises locales dans votre cause. Proposer une boîte mensuelle ou des boîtes pour des occasions spéciales est un excellent moyen de collecter des fonds et de donner aux donateurs quelque chose en retour. Vous pouvez créer des boîtes d'abonnement pour n'importe quel thème ou période de l'année, y compris une version bien-être.
Les campagnes peer-to-peer sont toujours un peu plus compliquées à mener, mais le résultat en vaut généralement la peine. Tenez la porte à la personne derrière vous. Dépoussiérez la neige de la voiture de quelqu'un sur le parking. Remerciez une personne dont le travail passe souvent inaperçu. Les actes de gentillesse aléatoires sont un excellent moyen d'établir des liens avec votre communauté et de collecter des fonds pour votre cause.
La création d'une carte interactive en ligne pour les secours en cas de catastrophe peut être un outil précieux pour coordonner les efforts et fournir des informations en temps réel aux personnes touchées. Il suffit de choisir une plate-forme conviviale (Google Maps est un choix courant et bien connu). (Google maps est un choix courant et bien connu.) Définissez votre zone et ce que vous voulez y inclure. (Soins de santé, alimentation, services d'urgence, itinéraires d'évacuation, centres communautaires, etc.) Et essayez de collaborer avec les agences et les services gouvernementaux locaux.
Cela peut sembler intimidant au premier abord, mais une série de podcasts est un excellent moyen de partager des histoires, de faire passer le message, d'encourager la multiplicité des voix et des points de vue, et d'établir un lien avec le public actuel et nouveau. L'astuce : demander de l'aide.
En ce qui concerne les événements de collecte de fonds, une fête de quartier est l'une des meilleures idées de collecte de fonds. Ce n'est pas la plus facile à mettre en œuvre, mais une fois que vous en avez organisé une, la suivante devient beaucoup plus facile à gérer !
Nous connaissons tous la classique randonnée à vélo ou la course à pied de 5 km au profit d'une œuvre de bienfaisance. Vous pouvez les rendre un peu plus créatives en encourageant ou en vendant aux participants des kits phosphorescents !
Vous avez déjà entendu parler des défilés de mode, mais il s'agit ici d'un défilé de mode avec échange de vêtements ! Les participants présentent les vêtements dont ils se sont lassés ou dont ils se sont débarrassés et les gens peuvent les acheter pour faire un don à votre cause ou les échanger contre d'autres vêtements qu'ils ont apportés.
Observer les étoiles a quelque chose d'unique.
Invitez les membres de la communauté à apporter leurs télescopes et leurs couvertures et invitez un professionnel à venir aider à l'identification ! Faites payer un droit d'entrée et vendez également des articles personnalisés.
Nous aimons tous passer une journée de détente dans un spa, mais nous ne pouvons pas tous nous y rendre. Un kit de spa à domicile permettra à chacun de faire venir le spa chez lui. Il suffit de sélectionner quelques produits (peut-être même de demander à des entreprises locales de les donner), de les emballer joliment dans une boîte et de les vendre en ligne.
Calendriers paysagers, calendriers des pompiers, calendriers d'activités... Il y a un calendrier pour tout, alors pourquoi ne pas avoir un calendrier pour vos animaux de compagnie ! Il existe de nombreux sites web en ligne qui peuvent vous aider à créer un calendrier et vous pouvez même y apposer les couleurs et le logo de votre association.
L'organisation d'un tournoi de balle au prisonnier avec des ballons d'eau permettra à votre association de se démarquer et d'organiser une collecte de fonds estivale inoubliable. Les participants peuvent acheter des ballons d'eau et concourir pour des prix tels que la première place, l'équipe la plus humide, l'équipe la plus sèche, l'équipe la plus bruyante, etc. Naturellement, le logiciel de gestion d'événements Zeffy pour les organisations à but non lucratif peut vous aider à organiser l'événement, à vendre des billets en ligne et à tenir les donateurs au courant de l'évolution de la situation.
Les bols vides sont nés d'un projet international de lutte contre la faim et se sont transformés en un mouvement plus large utilisé par des organisations à but non lucratif du monde entier pour collecter des fonds au profit de leurs causes. Les bols sont généralement faits à la main ou personnalisés par des artistes et des organisations artistiques, remplis de soupe, de ragoût, de chili, etc. faits maison et vendus à des donateurs pour soutenir des organisations caritatives locales.
Y'all, une association à but non lucratif qui s'occupe des communautés queer et transgenres, les organise régulièrement en utilisant la plateforme de Zeffy.
Garder nos émotions à l'intérieur est une réalité courante et malsaine. Votre organisation à but non lucratif peut vous aider et collecter des fonds pour votre cause en organisant un événement "Laissez éclater votre colère". Les participants peuvent faire un don pour casser, hacher, lancer, piétiner et briser tout ce que vous avez pu collecter.
Créez des articles personnalisés qui reflètent votre mission ou votre communauté - ou les deux ! Vous pouvez même faire participer les donateurs à une vente aux enchères silencieuse de marchandises afin de doubler les dons pour les articles fabriqués de manière exceptionnelle.
Tout comme une vente d'œuvres d'art classique, mais beaucoup plus rapidement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une sélection d'œuvres d'art locales, d'un lieu et d'une plateforme gratuite de collecte de fonds en ligne qui vous permet d'accepter les paiements en personne. Vous pouvez organiser votre vente flash sur les marchés de producteurs locaux, sur la place de la ville, lors de festivals ou au hasard d'un samedi après-midi à l'épicerie.
Une séance de tirs au but est une excellente campagne de pair à pair qui rassemble la communauté et les équipes sportives concurrentes pour une bonne cause. Faites passer le mot, encouragez les gens à s'inscrire et à collecter des fonds, puis laissez la compétition amicale se dérouler !
Comme une bonne vieille soirée trivia, mais sur le thème de la Bible. Les participants peuvent former leurs propres équipes et s'inscrire pour faire un don. Pendant la soirée, vous pouvez vendre des lignes de vie, des en-cas et des rafraîchissements.
Les gens adorent prendre des photos de leurs animaux de compagnie. Pourquoi ne pas mettre ces photos à profit en organisant un concours de photographie d'animaux ? Les participants peuvent soumettre leurs meilleures photos (moyennant un droit d'entrée/don) et gagner une journée dans un spa pour animaux, une garde-robe assortie homme/animal, peu importe !
Manger plus sainement ou respecter des restrictions alimentaires spécifiques peut être une tâche décourageante pour beaucoup d'entre nous. En proposant des cours de cuisine en ligne axés sur la santé, vous pouvez contribuer à réduire un peu le stress et l'inconnu. Et, tant qu'à faire, vous pourrez collecter des fonds pour votre cause.
Cela peut sembler facile, mais il faut un peu de chance et beaucoup de travail pour qu'un défi sur les médias sociaux prenne de l'ampleur. Une plateforme gratuite de collecte de fonds entre pairs vous aidera à organiser le tout et permettra aux participants de mettre en place et de mener leurs propres mini-campagnes.
Le fossé entre la technologie et ceux qui savent l'utiliser ne cesse de se creuser. Votre organisation à but non lucratif peut y contribuer en faisant appel à des membres de votre communauté qui sont un peu plus versés dans la technologie que d'autres pour organiser des ateliers technologiques visant à enseigner aux autres les tenants et les aboutissants de la technologie que nous utilisons tous aujourd'hui.
Le don par texto est une méthode de collecte de fonds mobile basée sur un formulaire qui permet à quiconque de faire un don par un simple texto. C'est aussi simple que cela. (Il existe plusieurs plateformes de collecte de fonds en ligne qui peuvent aider votre association à en mettre une en place).
Une tombola rapide est une tombola dans laquelle les billets sont vendus et le numéro gagnant est tiré au sort dans un court laps de temps, par exemple entre 10 minutes et une demi-heure. C'est un excellent moyen de donner un sentiment d'urgence et d'ajouter un peu de piquant à votre prochaine tombola. Pour en savoir plus sur la législation relative aux tombolas, cliquez ici.
Une journée de service est une journée que votre organisation à but non lucratif met à profit pour encourager les participants à faire quelque chose de bien. Il peut s'agir d'une petite faveur à un voisin, d'un service communautaire ou d'un don généreux de leur temps à une association dans le besoin.
Les messages personnalisés sont envoyés par l'intermédiaire d'un bonbon, d'un chant de Noël, d'un code, d'un elfe, d'un fantôme, etc. Chaque message est envoyé au prix d'un don.
Un pot de remerciement virtuel est exactement ce qu'il semble être : un pot numérique dans lequel les donateurs peuvent déposer quelques pièces de monnaie.
Vous le savez. Je le sais. Nous le savons tous. Ou nous aimerions la connaître. Un échange de recettes est le moment idéal pour l'obtenir : la recette que vous avez toujours voulue.
Nous la connaissons tous. Pour en savoir plus sur l'organisation d'une collecte de fonds de 5 km, cliquez ici.
Un long week-end de farniente. Une rue pleine de voisins. Vous savez ce qu'on dit : les affaires des uns sont les trésors des autres. Encouragez les participants à vendre tout ce qu'ils peuvent, le produit de la vente étant reversé à une bonne cause. N'oubliez pas d'organiser un barbecue et des animations !
Une soirée de divertissement scolaire est une façon amusante de passer une soirée avec votre famille et vos amis. Les familles achètent des tickets, des friandises, des snacks, des boissons et vont d'une activité à l'autre en gagnant des tickets et des prix. Une manière créative de collecter des fonds pour votre école chaque année.
C'est un excellent moyen de collecter des fonds pour votre cause et, s'il est couronné de succès, c'est un bon moyen de le répéter chaque année. Tendez la main aux restaurants et aux camions-restaurants de la région et de la région et invitez-les à votre festival de camions-restaurants. N'oubliez pas la musique en direct !
Un défilé de mode pour animaux de compagnie ressemble à un défilé de mode classique, mais pour animaux de compagnie. Vous pouvez même encourager les participants et leurs animaux à porter des tenues assorties !
Cette activité demande un peu plus d'organisation mais, avec l'aide d'une serre locale, elle peut être un excellent moyen de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Vous pouvez même faire de la journée de ramassage un événement avec un barbecue, de la musique live et des cours sur l'entretien des plantes.
Les tombolas et les loteries caritatives n'ont rien de nouveau, mais elles constituent un excellent moyen d'attirer des donateurs et d'augmenter les revenus de votre organisation à but non lucratif. Cela dit, l'organisation d'une tombola ou d'une loterie en ligne réussie pour votre organisation à but non lucratif peut sembler décourageante en raison des diverses réglementations locales. C'est pourquoi nous avons fait en sorte que nos formulaires de tombolas et de loteries soient personnalisables !
Un tournoi de golf de bienfaisance semble très amusant. Mais l' organisation d'un tournoi de golf à but caritatif est une toute autre histoire.
L'organisation d'un tournoi de golf pour une œuvre de bienfaisance est un excellent moyen d'impliquer les donateurs tout en collectant des fonds. Mais avez-vous déjà pensé à organiser un tournoi de mini-putt ? Si vous avez un terrain de mini putt à proximité, nous pensons que cela vaut la peine d'y réfléchir. Avec un tournoi de mini putt, toute la famille peut participer et, si vous le faites au bon moment, vous pouvez même utiliser l'événement de collecte de fonds pour faire de la publicité et du battage publicitaire pour votre prochain tournoi de golf de bienfaisance, qui est plus sérieux.
Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds pour les écoles et les bibliothèques, il n'y a pas beaucoup d'idées de collectes de fonds éducatives qui intéressent un large éventail de personnes, d'âges, de goûts, etc. En fait, il n'y en a peut-être qu'une seule : le Marathon de lecture. Un Marathon de lecture est un événement de collecte de fonds entre pairs qui encourage les gens (souvent des enfants ou des étudiants) à lire autant de livres ou de pages qu'ils le peuvent dans un certain laps de temps.
Un Swim-A-Thon ressemble beaucoup à un Read-A-Thon, mais les participants nagent le plus loin possible au lieu de lire le plus grand nombre de livres possible. Il s'agit également d'une campagne de pair à pair idéale à organiser chaque année.
Un club de lecture virtuel est un moyen créatif d'inciter les gens à lire et de collecter des fonds pour votre organisation à but non lucratif. Avec un peu de créativité, vous pouvez faire en sorte que les plateformes de collecte de fonds en ligne gratuites existantes fassent une grande partie du travail d'organisation à votre place. (Utilisez des boutiques de commerce électronique pour vendre des livres et des articles de marque, utilisez des solutions peer-to-peer pour encourager les membres à choisir un livre et à préparer des questions, etc.)
Dans le cadre d'un défi de 24 heures, les participants s'engagent à faire quelque chose pendant 24 heures consécutives. Ils peuvent s'inscrire en tant qu'équipe ou individuellement et, dans un style classique de pair à pair, collecteront de l'argent pour leurs efforts.
Nous assisterions certainement à un défilé d'animaux de compagnie. N'est-ce pas ?
Au lieu de la traditionnelle collecte de fonds sous forme de barbecue, transformez-la en une compétition de barbecue amicale (mais TRÈS sérieuse). Les donateurs peuvent s'inscrire à votre campagne d'égal à égal et collecter des fonds pour soutenir votre cause et leurs compétences en matière de barbecue. Les invités peuvent acheter des billets en ligne ou lors de l'événement et goûter le plat signature de chacun. Une fois qu'ils les ont tous goûtés, chacun peut voter pour son plat préféré !
L'organisation d'un lavage de voitures pour collecter des fonds pour votre cause est une activité classique de collecte de fonds en été. Personne ne se plaindra de donner quelques dollars pour une bonne cause et de repartir avec une voiture étincelante. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas explorer d'autres possibilités de gagner de l'argent. Pourquoi ne pas laver leur chien pendant que vous lavez leur voiture ?
L'activité automnale préférée de tous peut être encore plus amusante si vous en faites un événement. Demandez aux donateurs de s'inscrire pour aider d'autres personnes à ratisser leur pelouse et célébrez la fin d'une bonne journée de travail avec un dîner-partage et un spectacle.
À l'instar d'un échange de vêtements ou d'équipements, un échange de costumes est exactement ce qu'il semble être : un événement auquel les gens peuvent s'inscrire et participer et au cours duquel ils échangent des costumes d'Halloween.
L'organisation d'un gala de collecte de fonds peut certainement sembler intimidante au début. Mais ne vous inquiétez pas - ou inquiétez-vous un peu moins. Nous avons établi quelques étapes essentielles que votre association peut suivre pour s'assurer que la phase de préparation se déroule sans heurts.
Il n'y a rien de tel que de se faire chanter pendant les fêtes ! Rassemblez un groupe de chanteurs, répétez quelques chants et commencez à répandre la joie des fêtes, tout en demandant des dons pour une bonne cause.
La collecte de fonds en ligne est un moyen rapide et facile d'organiser une collecte de fonds. Vous pouvez gagner du temps et de l'argent si vous n'avez pas à organiser un événement sur place.
Contactez les membres de votre équipe, les bénévoles, les donateurs actuels, les entreprises locales et les célébrités et demandez-leur de partager un message pré-écrit pour encourager les dons et sensibiliser à votre cause.
Vous avez peut-être une collection de dons restants. Ou vous souhaitez vous débarrasser de certaines marchandises. Ou encore qu'une entreprise locale vient de faire un don généreux. Une vente aux enchères en ligne d ' une journée est un excellent moyen de créer un sentiment d'urgence et de collecter des fonds pour votre cause.
Un courriel bien conçu avec un appel à l'action clair et fort peut sembler simple, mais il peut être un moyen efficace d'encourager les donateurs à faire un don, surtout s'il s'agit d'une cause urgente.
Un partenariat avec des artistes ou des célébrités locales pour créer des articles en édition limitée est un excellent moyen de promouvoir votre cause et de collecter des fonds. Vous pouvez proposer la marchandise en ligne pour une durée limitée ou produire un nombre limité de chaque pièce.
Il n'est pas nouveau que dire merci est bon pour nous. Nous savons tous qu'un simple remerciement renforce la confiance et les liens avec les personnes qui nous entourent. Mais ce qui est nouveau, c'est que le simple fait d'être témoin d'un remerciement peut rapprocher des groupes entiers de personnes, en renforçant les relations et en créant un désir d'aider et de se rapprocher encore plus.
Une soirée de bingo virtuel peut être organisée assez rapidement et constitue un moyen amusant de collecter des fonds pour une cause urgente.
Une tombola 50/50 est un outil de collecte de fonds simple à ajouter à n'importe quel événement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une foule enthousiaste, d'un groupe de bénévoles et de billets de tombola. Dans une tombola 50/50, le prix correspond à la moitié de l'argent collecté, de sorte que tout le monde devrait être intéressé par l'achat d'un billet. Plus vous vendez de billets, plus la cagnotte est élevée !
Rien ne permet de collecter des fonds plus rapidement qu'un sentiment d'urgence. Un simple compte à rebours sur les stations de radio ou de télévision locales, sur votre site web ou sur vos médias sociaux peut engager les donateurs et collecter des fonds pour votre cause.
Un défi "minute à gagner" tire son nom d'une franchise internationale de jeux télévisés et implique que les participants prennent part à une série de défis de 60 secondes afin de collecter des fonds pour une bonne cause.
Au lieu d'acheter un café sur le chemin du travail ou lors de votre prochaine pause, encouragez vos donateurs à rester chez eux ou à boire le café (probablement moins bon) du travail une fois par semaine et faites don de l'argent qu'ils auraient dépensé pour le café à une bonne cause.
Quelle que soit la raison pour laquelle certains donateurs abandonnent, une organisation à but non lucratif doit envisager de les réengager. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà été intéressés par le don de leur temps, de leur énergie et de leur argent à votre cause. Avec le bon message, ils pourraient donc être convaincus de donner à nouveau.
Avec un appel à l'action rapide, vous pouvez inciter vos donateurs à passer une journée ou un après-midi à nettoyer leur communauté tout en collectant des fonds pour une cause qui leur tient à cœur.
Un Dance-A-Thon est un moyen amusant de faire bouger les gens tout en collectant des fonds pour une bonne cause et en s'amusant en même temps !
Chaque année, nous sommes tous confrontés au stress de l'achat et de l'emballage des cadeaux. Pourquoi ne pas soulager un peu ce stress en proposant d'emballer les cadeaux de chacun en échange d'un petit don ? Vous pouvez même faire fabriquer du papier d'emballage ou des étiquettes cadeaux personnalisés.
Un délicieux petit-déjeuner de crêpes attire toujours la foule. Vous pouvez en organiser un presque à tout moment, pour n'importe quelle raison. Après tout, qui n'aime pas les crêpes ? Ou, si vous vous sentez d'humeur sauvage, les gaufres !
Organisez des événements trimestriels dans les principales villes où sont concentrés les anciens étudiants. Pour collecter des fonds, créez un système de billets à plusieurs niveaux (par exemple, 50 dollars pour les jeunes diplômés, 100 dollars pour les professionnels confirmés) et établissez des partenariats avec des entreprises appartenant à d'anciens étudiants pour le parrainage des lieux.
Pour les événements, organisez des tables rondes sur les tendances du secteur et proposez des séances de mise en réseau structurées.
Choisissez un thème en rapport avec l'histoire de l'établissement ou ses aspirations futures (par exemple, "L'innovation à travers les âges" ou "Le sommet de la durabilité"). Assurer la présence d'un ancien élève ou d'un leader industriel en tant qu'orateur principal et créer un menu mettant en valeur la cuisine locale ou des plats inspirés par le thème.
Pour augmenter les fonds collectés, organisez une vente aux enchères silencieuse avec des articles offerts par des anciens élèves et des entreprises locales !
Utilisez un logiciel de vente aux enchères en ligne spécialisé pour créer une expérience d'enchère attrayante !
Sollicitez des articles ou des expériences uniques auprès d'entreprises et d'anciens élèves de la communauté locale (par exemple, des forfaits vacances, des souvenirs dédicacés, des visites exclusives), créez des descriptions détaillées des articles avec des photos de haute qualité, et commencez à collecter des fonds !
Organisez la vente aux enchères pendant une à deux semaines, en envoyant quotidiennement des courriels aux enchérisseurs et en organisant un événement en direct le dernier soir afin d'obtenir des offres de dernière minute.
Un défi sur les médias sociaux est l'une des idées de collecte de fonds virtuels les plus faciles à mettre en œuvre. Mettez au point un défi facile à réaliser et à partager (par exemple, "présentation de talents en 30 secondes" ou "poésie de la colonne vertébrale").
Lancez le défi avec des anciens élèves ou des dirigeants influents du campus, créez une page dédiée à la collecte de fonds liée au défi et offrez des prix pour les contributions les plus créatives ou les collectes de fonds les plus importantes.
Établissez un partenariat avec une plateforme de diffusion populaire (YouTube, Twitch, etc.) et planifiez une diffusion de 12 heures comprenant un mélange de divertissement (spectacles musicaux, sketches comiques) et de contenu éducatif (mini-conférences, séances de questions-réponses avec des professeurs).
Mettez en place un système de suivi des dons en direct avec des objectifs intermédiaires et des défis ou récompenses correspondants, et obtenez des entreprises sponsors qu'elles versent une somme équivalente aux dons pendant des heures spécifiques afin d'accroître le succès de la collecte de fonds.
Lorsqu'il s'agit de plateformes et d'outils en ligne pour aider les petites et moyennes organisations à but non lucratif à organiser leur prochaine collecte de fonds, quelques options se distinguent par leur aspect humanitaire ou leur aspect "entreprise pour le bien".
Vous êtes peut-être un adepte de la liste de contrôle, mais vous êtes peut-être aussi un adepte de l'improvisation. Si vous êtes un adepte des listes de contrôle, cette section est faite pour vous. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons tout de même d'y jeter un coup d'œil.
Notre liste de contrôle n'est pas figée. Elle sert de ligne directrice pour commencer :
(Oh, et c'est une bonne idée de vérifier les règles et réglementations locales. Surtout si vous vendez des billets de tombola, de l'alcool et de la nourriture).
L'organisation de votre première ou prochaine collecte de fonds n'est pas forcément une tâche intimidante et impossible. Avec un peu de créativité, beaucoup d'aide (il suffit de demander !) et l'un des meilleurs sites de collecte de fonds (comme, par exemple, Zeffy), vous pouvez faire de votre prochain événement de collecte de fonds un succès !
