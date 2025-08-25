Planifier un événement de collecte de fonds lorsque vous manquez de personnel, de budget et de temps peut sembler insurmontable. La plupart des guides partent du principe que vous disposez d'une équipe chargée des événements et que vous pouvez dépenser des milliers d'euros pour l'organisation d'événements, mais ce n'est pas le cas de la plupart des petites organisations à but non lucratif, des groupes religieux, des équipes sportives de jeunes et des organisations gérées par des bénévoles.

Vous devez jongler avec dix rôles différents, compter sur des bénévoles qui veulent bien faire mais qui ne peuvent pas toujours se présenter, et chaque dollar compte parce que vous êtes en concurrence avec des frais de plateforme qui grugent vos dons durement gagnés. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'une autre suggestion du genre "engagez un planificateur professionnel".

C'est pourquoi nous avons créé cette liste : Plus de 50 idées de collectes de fonds populaires utilisées par des groupes communautaires réels - des petits déjeuners de crêpes de l'église aux chasses au trésor de l'école - toutes faciles à organiser avec des bénévoles et 100 % gratuites à gérer sur Zeffy.

Idées d'événements de collecte de fonds peu coûteux pour les budgets serrés

1. Concours virtuel de talents 🕒

🕒 3 heures de préparation 💰 Libre de courir

Transformez les talents cachés de votre communauté en or pour la collecte de fonds. Installez une salle Zoom où les chanteurs, les danseurs, les comédiens ou même les artistes qui font des tours aux animaux de compagnie peuvent montrer leurs talents.

Vendez des "tickets" en ligne à l'avance et encouragez les dons en direct pendant le spectacle. Parfait pour les groupes religieux dont les membres sont musiciens ou pour les équipes sportives de jeunes dont les enfants sont créatifs !

Oubliez les frais de plateforme de 3 à 5 % sur les ventes de billets.

2. Collecte de fonds pour l'échange de recettes

🕒 2 heures de préparation 💰 Moins de 20

Rassemblez les recettes familiales les plus appréciées de votre communauté et compilez-les dans un livre de cuisine numérique - la recette de tarte secrète de grand-mère ou les fameuses pâtes d'avant-match de l'entraîneur peuvent devenir des vedettes de la collecte de fonds.

Envoyez des courriels aux sympathisants pour leur demander leurs recettes préférées, accompagnées d'une courte histoire expliquant pourquoi elles sont spéciales, puis vendez le livre de cuisine numérique au prix de 10 à 15 dollars.

3. Soirée cinéma dans le parking

🕒 4 heures de préparation 💰 $50-100

‍

Transformez le parking de votre église ou de votre école en ciné-parc. Louez ou empruntez un projecteur, accrochez un drap blanc et faites payer 20 $ par voiture. Vendez du pop-corn, des bonbons et des boissons dans des glacières transportées de voiture en voiture.

Percevoir les droits d'entrée des voitures sans perdre d'argent dans le traitement

4. Défi des médias sociaux

🕒 1 heure de préparation 💰 Libre de courir

Créez un défi simple qui se propage organiquement.

Exemples : "Postez une photo en train de faire des sauts dans les couleurs de votre équipe et faites un don de 5 $" ou "Partagez votre souvenir d'église préféré avec #OurChurchFamily et faites un don de 10 $".

L'essentiel est de faciliter la participation et le partage - fournir un lien de donation clair et encourager les participants à marquer leurs amis.

5. Vente de garage communautaire

🕒 5 heures de préparation 💰 Moins de 50

‍

Demandez aux sympathisants de donner des objets plutôt que de l'argent. Installez-vous sur le parking de votre église ou dans le gymnase de votre école et fixez un prix pour que tout se vende rapidement.

Recrutez quelques volontaires pour aider à la caisse, mais restez simple avec des transactions en espèces uniquement. De plus, faites de la publicité sur les groupes Facebook locaux et sur Craigslist.

6. La "guerre des sous" entre les groupes

🕒 30 minutes de préparation 💰 Libre de courir

‍

Installez des bocaux de collecte pour les différentes classes, équipes ou groupes religieux. Les centimes et les billets ajoutent des points à votre pot, tandis que les pièces d'argent (cinq, dix, vingt-cinq) soustraient des points à votre total lorsqu'elles sont déposées dans les pots de vos adversaires.

7. Soirée Trivia en ligne

🕒 2 heures de préparation 💰 Libre de courir

Organisez une soirée Zoom trivia avec des questions sur la communauté locale, l'histoire de l'organisation ou des connaissances générales amusantes. Faites payer un droit d'entrée à chaque équipe et offrez de petits prix !

Collecte des frais d'inscription aux jeux télévisés sans frais de plateforme

Comment éviter les frais de billetterie cachés

La plupart des plateformes de billetterie facturent 2,9 % + 0,30 $ par transaction, plus des "frais de service" supplémentaires répercutés sur vos supporters. Pour un billet de 25 $, vous pouvez perdre plus de 1,50 $ par vente. Pour un événement de 100 billets, cela représente plus de 150 $ de frais - de l'argent qui devrait aller à votre cause.

Les signaux d'alerte à surveiller :

Les plateformes qui annoncent des "frais réduits" mais qui ajoutent des frais de traitement

Des plateformes "gratuites" qui font payer les acheteurs de billets à la place

Frais d'abonnement mensuels en plus des coûts par transaction

La solution : Utiliser une billetterie réellement gratuite qui ne vous fait pas payer, ni à vous ni à vos supporters.

Événements de collecte de fonds conviviaux pour les bénévoles (sans expérience)

8. Petit-déjeuner communautaire

🕒 3 heures de préparation 💰 $75-150

‍

Organisez un petit-déjeuner simple dans votre salle de réunion ou votre gymnase avec des crêpes, des œufs et du café. Les bénévoles s'occupent de tâches faciles : accueillir les invités, servir les plats sous forme de buffet, débarrasser les tables et s'occuper de la boîte à dons. Il n'est pas nécessaire de savoir cuisiner : utilisez des préparations pour crêpes et gardez un menu simple !

‍

9. Lavage de voitures dans votre parking

🕒 1 heure de préparation 💰 $30-50

‍

Installez-vous sur le parking de votre organisation avec des tuyaux d'arrosage, du savon et des serviettes. Les bénévoles travaillent en équipes de 3 à 4 par voiture : une personne s'occupe du rinçage initial, deux du savonnage et du lavage, une du rinçage final et du séchage. Parfait pour les équipes sportives de jeunes, car les enfants peuvent travailler aux côtés des parents dans des rôles adaptés à leur âge.

‍

10. Soirée Bingo

🕒 2 heures de préparation 💰 $40-80

‍

Louez ou empruntez du matériel de bingo et installez-le dans votre espace de rassemblement principal. Les bénévoles ont des rôles simples et clairement définis : vendre des cartes à la porte, appeler les numéros, vérifier les cartes gagnantes et distribuer de petits prix. Créez un calendrier de rotation pour que les bénévoles puissent également jouer.

‍

11. Dîner spaghetti

🕒 4 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Servez un simple dîner de spaghettis avec de la salade et du pain. Les bénévoles travaillent à la chaîne : une personne fait bouillir les pâtes, d'autres font chauffer la sauce, préparent la salade, tranchent le pain et servent les assiettes sous forme de buffet. Aucune compétence culinaire n'est requise !

‍

12. Nuit du cinéma avec concessions

🕒 3 heures de préparation 💰 $50-100

‍

Organisez une séance de cinéma dans votre gymnase ou votre salle de réunion avec un projecteur et un stand de restauration simple. Des bénévoles s'occupent de la prise des billets à l'entrée, de la vente de pop-corn et de boissons, ainsi que de l'installation et du nettoyage de base. Choisissez des films familiaux qui plaisent à votre communauté.

‍

13. Vente de livres d'occasion

🕒 4 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Collectez les livres donnés et installez dans votre espace des tables organisées par catégorie. Les bénévoles trient les livres par genre, mettent en place les présentoirs, gèrent les transactions en espèces et aident les clients à trouver les titres. Fixez le prix de tous les livres pour qu'ils se vendent rapidement (1 à 3 dollars par livre).

‍

14. Tournoi du jour du match

🕒 2 heures de préparation 💰 $20-50

‍

Installez des tables de jeux de société, de cartes ou de dominos dans votre espace. Les bénévoles jouent le rôle d'hôtes de table, expliquant les règles aux nouveaux arrivants et veillant à ce que les jeux se poursuivent. Faites payer un droit d'entrée et offrez des collations simples. Cette formule est idéale pour recruter des bénévoles qui aiment les jeux : ils jouent tout en aidant.

‍

15. Petit-déjeuner aux crêpes au volant

🕒 3 heures de préparation 💰 $75-150

‍

Installez un service de petit-déjeuner au volant dans votre parking. Les bénévoles sont affectés à des postes spécifiques : preneurs de commandes munis d'un tableau à pince, flippeurs de crêpes sur des grilles portatives, équipe d'emballage avec des récipients à emporter, et coureurs chargés de livrer les commandes aux voitures.

Traiter les commandes sans perdre d'argent en frais

16. Vide-grenier communautaire

🕒 5 heures de préparation 💰 Moins de 50

‍

Organisez les articles donnés sur des tables dans votre parking ou votre gymnase. Les bénévoles fixent le prix des articles la veille, aident les clients le jour de la vente, s'occupent des caisses et aident à charger les achats.

‍

17. Soirée glaces

🕒 3 heures de préparation 💰 $75-125

‍

Installez un bar à glaces avec des glaces et des garnitures achetées dans le commerce. Les bénévoles distribuent les glaces, gèrent les stations de garnitures, débarrassent les tables et s'occupent des transactions simples en espèces. Ajoutez des jeux de pelouse comme le trou de maïs ou le lancer d'anneaux, gérés par d'autres bénévoles.

‍

Idées d'événements de collecte de fonds rapides que vous pouvez lancer en un week-end

‍

18. Vente aux enchères en ligne dans les 48 heures

🕒 3 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Rassemblez 10 à 15 articles donnés (cartes-cadeaux de restaurant, articles faits maison, services tels que la tonte du gazon), photographiez-les et publiez-les dans une simple vente aux enchères en ligne. Faites en sorte que l'enchère se déroule du vendredi soir au dimanche soir, afin de profiter du temps de navigation du week-end. Annoncez les gagnants le lundi matin.

Organiser des ventes aux enchères en ligne sans perdre d'argent à cause des frais

‍

19. "Défi "Remplir le thermomètre

🕒 2 heures de préparation 💰 Moins de 10

‍

Créez un grand thermomètre visuel indiquant votre objectif de collecte de fonds, affichez-le bien en vue et mettez votre communauté au défi de le "remplir" pendant le week-end.

Partagez des mises à jour sur les médias sociaux au fur et à mesure que les dons arrivent et observez les progrès visuels qui motivent les donateurs et créent un sentiment d'urgence.

‍

20. Collecte de dons au volant

🕒 4 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Installez des tables sur votre parking avec des panneaux expliquant votre cause. Les sympathisants passent, font des dons et reçoivent des articles de remerciement tels que des pâtisseries ou des autocollants pour leur voiture. Pas besoin d'une planification élaborée : il suffit de bénévoles enthousiastes munis de seaux de collecte et d'une signalisation abondante pour assurer la visibilité de l'action.

‍

21. Tempête de dons sur les médias sociaux

🕒 1 heure de préparation 💰 Libre de courir

‍

Choisissez un week-end et inondez les médias sociaux d'appels aux dons, de témoignages de réussite et de mises à jour sur les progrès réalisés. Demandez aux membres du conseil d'administration, aux bénévoles et aux sympathisants de partager vos messages. Créez un hashtag et encouragez les sympathisants à publier leur propre contenu sur les raisons qui les poussent à donner.

‍

22. Campagne d'urgence par courrier électronique

🕒 2 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Rédiger un courriel convaincant expliquant un besoin urgent (équipement en panne, dépense imprévue, possibilité de jumeler un don important). Envoyez-le le vendredi après-midi avec une date limite fixée au dimanche soir. Incluez un bouton de don clair et des mises à jour sur l'état d'avancement...

23. Vente éclair de pâtisseries en fin de semaine

🕒 4 heures de préparation 💰 $20-40

‍

Organisez des bénévoles pour préparer les pâtisseries le vendredi soir et les installer le samedi matin dans un lieu très fréquenté, comme les marchés de producteurs ou les épiceries. Fixez le prix des articles pour qu'ils se vendent rapidement et acceptez les paiements en espèces ou par voie électronique. Concentrez-vous sur des produits simples et populaires comme les biscuits et les brownies plutôt que sur des créations élaborées.

‍

24. "Campagne "Parrainez notre week-end

🕒 1 heure de préparation 💰 Libre de courir

‍

Créez des niveaux de parrainage pour différents aspects de vos activités du week-end : "Sponsorisez la location d'équipement du samedi pour 100 $" ou "Couvrez le déjeuner des bénévoles du dimanche pour 75 $". Reconnaissez les sponsors sur les médias sociaux et lors des événements.

‍

Idées d'événements saisonniers de collecte de fonds pour les petites organisations à but non lucratif

‍

25. Vente de plantes de printemps

🕒 6 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Établissez des partenariats avec des pépinières locales ou demandez à des bénévoles à la plume verte de faire pousser des semis. Vendez des herbes, des légumes et des fleurs lorsque les gens sont impatients de commencer à jardiner. Incluez des conseils de plantation et des instructions d'entretien pour ajouter de la valeur.

‍

26. Soirée glaces d'été

🕒 3 heures de préparation 💰 $50-100

‍

Installez-vous sur votre parking ou dans un parc local avec de la crème glacée achetée en magasin, des garnitures et des jeux simples. Ajoutez des jeux de pelouse comme le trou de maïs ou un bassin d'immersion pour obtenir des dons supplémentaires.

‍

27. Collecte de fonds pour le concours de citrouilles d'automne

🕒 4 heures de préparation 💰 $200-400

‍

Achetez des citrouilles en gros auprès de fermes locales et revendez-les sur place. Ajoutez de la valeur en offrant gratuitement des stations de décoration de citrouilles, des séances de photos et du cidre chaud. Les familles apprécient de pouvoir faire leurs achats tout en soutenant votre cause.

‍

28. Vente de couronnes de Noël

🕒 5 heures de préparation 💰 $150-300

‍

Commandez des couronnes fraîches en gros ou organisez des ateliers de fabrication de couronnes où les participants peuvent créer leurs propres couronnes moyennant une participation financière. Passez vos commandes en novembre pour les recevoir en décembre. Ajoutez des rubans, des nœuds et de petites décorations pour donner plus d'attrait à votre couronne.

‍

29. Collecte de fournitures pour la rentrée scolaire

🕒 2 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Au lieu de demander des dons de fournitures, demandez des dons en argent pour "parrainer les fournitures d'un élève". Utilisez les fonds pour acheter des fournitures en gros à des prix plus avantageux, puis faites-en don aux écoles locales ou aux familles dans le besoin.

‍

30. Vente de fleurs pour la Saint-Valentin

🕒 3 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Vendez à l'avance des roses, des petits bouquets ou des plantes en pot pour la livraison de la Saint-Valentin. Établissez des partenariats avec des fleuristes locaux pour obtenir des prix de gros ou créez vous-même des arrangements simples. Proposez la livraison sur le lieu de travail pour plus de commodité.

‍

31. Barbecue communautaire d'été

🕒 6 heures de préparation 💰 $150-300

‍

Organisez un simple barbecue sur votre parking ou dans un parc local. Vendez des assiettes de hamburgers, de hot-dogs et d'accompagnements pour 8 à 12 dollars. Le menu doit être simple et l'accent doit être mis sur le volume plutôt que sur la variété. Ajoutez de la musique en direct de musiciens locaux ou des jeux simples pour les familles.

‍

32. Maison hantée d'octobre (pour les familles)

🕒 8 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Transformez le sous-sol de votre église ou le gymnase de votre école en une expérience hantée douce et familiale. Mettez l'accent sur des frayeurs ridicules plutôt que terrifiantes, parfaites pour les enfants d'âge primaire. Faites payer l'entrée et vendez des collations !

‍

33. Atelier de décoration de biscuits en décembre

🕒 4 heures de préparation 💰 $75-150

‍

Installez des tables avec des biscuits en sucre, du glaçage et du matériel de décoration. Facturez par famille ou par douzaine de biscuits et fournissez des boîtes à emporter ainsi que des instructions de base pour la décoration.

‍

34. Vente aux enchères de services pour le nettoyage de printemps

🕒 3 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Mettez aux enchères des services bénévoles tels que le nettoyage de la cour, l'organisation du garage, le lavage des vitres ou la préparation des plates-bandes de jardin. Les bénévoles font don de leur temps et de leur travail tandis que les membres de la communauté font des offres pour les services dont ils ont besoin.

‍

Idées de collectes de fonds scolaires et familiales pour les organisations à but non lucratif

‍

35. Carnaval de la Journée de la famille

🕒 6 heures de préparation 💰 $150-300

‍

Transformez votre gymnase ou votre espace extérieur en une mini-carnavalerie avec des stations de jeux simples : lancer d'anneaux, lancer de sacs de fèves, mare aux canards et maquillage. Faites payer l'entrée et les tickets pour les jeux et les activités.

Vendre des billets de carnaval et des billets d'entrée sans frais de plateforme

‍

36. Nuit de la peinture pour tous les âges

🕒 3 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Installez des tables avec des toiles, des peintures acryliques et des pinceaux pour une séance de peinture guidée. Choisissez des motifs simples qui conviennent aussi bien aux enfants qu'aux adultes - couchers de soleil, arbres ou thèmes saisonniers - et faites payer chaque participant. Les familles prennent plaisir à créer de l'art ensemble et chacun repart avec un souvenir.

‍

Comment la Dearborn Educational Foundation a économisé plus de 2 000 $ en passant de PayPal à Zeffy

La Dearborn Educational Foundation, une organisation à but non lucratif qui soutient les pratiques éducatives innovantes à Dearborn, dans le Michigan, est passée de PayPal à Zeffy afin de canaliser davantage d'argent vers sa mission.

Le résultat ? Depuis qu'elle utilise Zeffy, la fondation a collecté plus de 56 000 dollars et a économisé plus de 2 000 dollars de frais - de l'argent qui a été directement réinvesti dans le soutien aux élèves et aux enseignants au lieu d'être absorbé par les coûts de traitement. Lire l'étude de cas complète →

37. Tournoi de la nuit des jeux en famille

🕒 2 heures de préparation 💰 $50-75

‍

Installez des stations de jeux de société et de jeux de cartes populaires dans tout l'espace. Les familles s'affrontent dans différents jeux toutes les 20 minutes et gagnent des points en fonction de leurs victoires et de leur participation. Couronnez les champions à la fin de la soirée !

‍

38. Collecte de fonds pour la fête de la science

🕒 4 heures de préparation 💰 $75-150

‍

Invitez les élèves à présenter leurs projets scientifiques pendant que les familles visitent les expositions et votent pour leurs favoris. Faites payer l'entrée aux familles et proposez des expériences ou des démonstrations simples.

‍

39. Journée de la photo de famille

🕒 5 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Installez des toiles de fond simples dans votre espace et proposez des mini-séances photo aux familles. Recrutez un photographe bénévole ou associez-vous à un professionnel local qui donne de son temps.

‍

40. L'atelier Build-a-Bear

🕒 3 heures de préparation 💰 $200-400

‍

S'associer avec un fournisseur d'artisanat pour fournir des animaux en peluche, de la bourre et des accessoires. Installez des postes pour le rembourrage, l'habillage et la création des certificats de naissance. Les enfants adorent cette activité pratique et les parents apprécient ce souvenir durable.

‍

41. Défi familial de remise en forme

🕒 2 heures de préparation 💰 $30-60

‍

Créez des courses d'obstacles et des stations de fitness adaptées à tous les âges : sauts d'obstacles, hula hoops, poutres d'équilibre et courses de relais. Les familles travaillent ensemble pour relever les défis et gagner des prix.

‍

42. Heure du conte et foire artisanale

🕒 3 heures de préparation 💰 $50-100

‍

Installez des coins lecture avec des bénévoles qui lisent des livres populaires pour enfants, ainsi que des stations de bricolage où les enfants réalisent des projets simples en rapport avec les histoires. Le prix est fixé par enfant et comprend tout le matériel et les collations.

‍

43. Concours de cuisine familiale

🕒 4 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Organisez un concours de cuisine familial avec des défis simples comme la décoration de cupcakes, la construction du plus grand sandwich ou la création de la pizza la plus créative. Fournissez les ingrédients et les ustensiles de cuisine de base. Les familles travaillent en équipes et les juges dégustent les créations.

Collectez les frais d'inscription aux concours de cuisine sans perdre d'argent

‍

44. Salon de l'entreprise pour les enfants

🕒 4 heures de préparation 💰 $50-100

‍

Donnez aux enfants la possibilité de gérer leur propre petit commerce pendant une journée : stands de limonade, d'artisanat, de produits de boulangerie ou de services simples comme la peinture sur visage. Faites payer la location du stand aux familles participantes et l'entrée aux visiteurs.

‍

Comment True Blue a levé plus de 48 000 $ gratuitement

True Blue, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de donner aux jeunes les moyens d'aller à l'université, utilisait diverses plateformes de paiement, dont PayPal, Eventbrite, Network for Good, CashApp et Venmo, pour collecter les dons. Un système qui leur a coûté des centaines de dollars de frais.

Une fois qu'ils ont adopté Zeffy, True Blue 1881 a collecté plus de 48 000 dollars et économisé plus de 2,4 000 dollars au cours de la première année - des économies qui se sont immédiatement traduites par le paiement du loyer, des repas des étudiants et de l'aide aux frais de scolarité.

"Grâce à ces économies, nous pouvons payer le loyer, nourrir les étudiants et couvrir les soldes impayés. Chaque centime économisé sert directement à soutenir nos étudiants". -Tiombé O'Rourke

‍

Lisez l'étude de cas complète →





Idées de collectes de fonds virtuelles et hybrides pour 2025

‍

45. Défi de la salle d'évasion virtuelle

🕒 3 heures de préparation 💰 $50-100

‍

Créez des équipes qui résolvent ensemble des énigmes sur Zoom en utilisant des plateformes d'escape room en ligne ou des indices que vous envoyez par e-mail. Parfait pour les groupes de jeunes et les comités d'église qui souhaitent renforcer l'esprit d'équipe tout en collectant des fonds.

‍

46. Série de cours de cuisine en ligne

🕒 4 heures de préparation 💰 $100-2000

‍

Partenariat avec des chefs locaux ou des cuisiniers talentueux de la communauté pour enseigner des plats typiques sur Zoom. Les participants reçoivent la liste des ingrédients à l'avance et cuisinent chez eux. Vendez des tickets individuels pour les cours ou des forfaits à prix réduit pour les séries de cours.

‍

47. Salon virtuel de l'animal de compagnie

🕒 2 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Organisez des catégories telles que "Meilleur costume", "Animal le plus mignon" et "Talent le plus inhabituel", dans lesquelles les participants présentent leur animal de compagnie par le biais d'appels vidéo. Faites payer des frais d'inscription par animal et laissez les spectateurs voter en faisant de petits dons.

‍

48. Soirée de vente aux enchères de produits hybrides

🕒 5 heures de préparation 💰 $75-150

‍

Organisez une vente aux enchères silencieuse traditionnelle avec des feuilles d'enchères pour les participants en personne, tout en diffusant les articles en direct et en acceptant les enchères en ligne par le biais d'un chat ou d'un formulaire.

Traiter les offres de vente aux enchères en ligne sans perdre d'argent à cause des frais

‍

49. Nuit des jeux virtuels

🕒 3 heures de préparation 💰 $30-60

‍

Créez des jeux télévisés pour toute la famille, tels que des jeux-questionnaires, des charades ou "Name That Tune", en utilisant les salles de réunion et le partage d'écran de Zoom. Vendez des billets pour des joueurs individuels ou des équipes familiales. Incluez des anecdotes locales sur l'histoire de votre organisation et de votre communauté.

‍

50. Marché de l'atelier en ligne

🕒 6 heures de préparation 💰 $50-150

‍

Recruter des membres de la communauté pour enseigner des compétences telles que le tricot, les rudiments de la guitare, des conseils de jardinage ou la planification financière sur Zoom. Proposez plusieurs ateliers le même jour afin que les participants puissent choisir leurs centres d'intérêt. Faites payer l'atelier ou vendez des cartes journalières.

‍

51. Défi virtuel marche/course

🕒 2 heures de préparation 💰 Libre de courir

‍

Lancez un défi aux participants pour qu'ils parcourent une certaine distance sur une semaine ou un mois, en suivant leurs progrès à l'aide d'applications de fitness ou d'un système d'honneur. Créez des compétitions par équipe entre différents groupes au sein de votre organisation. Les participants collectent des fonds en demandant à leurs amis et à leur famille de parrainer leurs kilomètres. Parfait pour les communautés soucieuses de leur santé, cet événement crée un engagement durable.

Permettre la collecte de fonds en peer-to-peer sans réduction de la plateforme

‍

52. Série de concerts hybrides

🕒 4 heures de préparation 💰 $100-200

‍

Diffusez en continu des musiciens locaux qui se produisent dans votre établissement tout en vendant des billets virtuels à un public en ligne et des billets physiques pour des places limitées en personne. Proposez des styles musicaux différents chaque mois afin de satisfaire les goûts les plus variés.

‍

53. Collecte de fonds pour le club de lecture virtuel

🕒 1 heure de préparation 💰 Libre de courir

‍

Choisissez un livre populaire et organisez des discussions mensuelles sur Zoom, en facturant des frais d'adhésion pour l'année ou par session. Incluez des interviews d'auteurs lorsque c'est possible, ou invitez des animateurs de clubs de lecture locaux à animer les discussions.

‍

54. Vente en ligne de kits de bricolage

🕒 5 heures de préparation 💰 $200-400

‍

Assemblez des kits de bricolage avec des fournitures et des instructions pour des projets familiaux tels que la peinture, la fabrication de bijoux ou les décorations saisonnières. Vendez les kits en ligne avec, en option, des séances de bricolage virtuelles au cours desquelles les familles créent ensemble sur Zoom. Parfait pour atteindre les familles qui veulent des activités pour les enfants tout en soutenant votre organisation.

‍

Comment choisir le bon événement de collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif ?

Vous vous sentez submergé par les options ? Utilisez ce cadre de décision simple :

Tenez compte de vos ressources :

1 à 2 volontaires : Concours de photos, ventes aux enchères en ligne, campagnes de cartes électroniques

3 à 5 volontaires : Soirées karaoké, événements virtuels, petites tombolas

6 bénévoles et plus : Carnavals scolaires, marches pour les thons, galas de bienfaisance

‍

Faites coïncider votre calendrier avec le vôtre :

Ce week-end : Tombola 50/50, concours de photos, repas communautaires

2-4 semaines : Concours de talents, ateliers virtuels, ventes de vacances

2 mois et plus : Walk-a-thons, carnavals scolaires, grandes ventes aux enchères

‍

Connaître sa communauté :

Familles avec enfants : Carnavals scolaires, concours de talents, chasses au trésor

Adultes actifs : Marches à pied, courses de dindes, défis de plongée dans le froid

Seniors : Clubs de lecture, repas-partage, goûters de fête

Âge varié : Dîners communautaires, ventes aux enchères, festivals saisonniers

Vérifiez votre budget :

Moins de 50 $ : Concours photo, événements virtuels, repas-partage

$50-200 : Soirées karaoké, petites ventes aux enchères, ventes de vacances

200-500 $ : carnavals d'écoles, marches pour la bonne cause, dîners de charité

500 $ et plus : Grands galas, tournois de golf, grands festivals

‍

Organisez votre prochaine collecte de fonds gratuitement avec Zeffy

Vous n'avez pas besoin d'un budget important, d'une équipe professionnelle ou de plates-formes coûteuses pour organiser des collectes de fonds réussies. Dans tout le pays, de petites organisations à but non lucratif collectent des milliers de dollars grâce à des événements simples, axés sur la communauté, et conservent 100 % de leurs recettes grâce à des outils gratuits.

Voici comment commencer à planifier votre prochaine collecte de fonds dès aujourd'hui :

✅ Choisissez votre événement parmi plus de 50 idées éprouvées

✅ Mettez en place une billetterie gratuite, des collectes de fonds P2P et des formulaires de don avec Zeffy

✅ Conservez chaque dollar collecté pour votre mission - pas de frais de plateforme, jamais.

Votre communauté est prête à soutenir votre cause. Donnez-leur un moyen facile et amusant de vous aider tout en gardant toutes leurs contributions là où elles doivent être : faire la différence grâce à votre travail important.

Commencez par utiliser les outils de collecte de fonds gratuits de Zeffy et rejoignez les milliers d'organisations à but non lucratif qui ont découvert qu'une collecte de fonds réussie n'a pas à coûter de frais supplémentaires.

Questions fréquemment posées

Quelle est la collecte de fonds la plus simple si nous n'avons que deux volontaires ? Commencez par un concours de photos ou une campagne de cartes électroniques. Dans les deux cas, la mise en place est minimale : une personne coordonne l'opération tandis que l'autre s'occupe de la promotion. Utilisez les outils simples de Zeffy pour accepter les paiements sans frais.

Comment organiser un événement sans coûts initiaux importants ? Zeffy fournit tout ce dont vous avez besoin - billetterie, dons, ventes aux enchères, collecte de fonds de pair à pair - entièrement gratuitement. Pas de frais mensuels, pas de frais de transaction, pas de surprises. Chaque dollar collecté va à votre cause.

‍

Comment faire en sorte que les gens assistent réellement à nos événements ? Commencez par votre communauté existante (membres, familles, voisins) et demandez-leur d'inviter leurs amis. Utilisez les médias sociaux pour partager les coulisses de l'organisation et susciter l'enthousiasme. Les invitations personnelles sont plus efficaces que les courriels de masse.

‍

Que se passe-t-il si notre événement ne rapporte pas beaucoup d'argent ? Le succès n'est pas qu'une question d'argent : vous créez une communauté, vous sensibilisez le public et vous développez des compétences en matière de collecte de fonds. Même une vente de pâtisseries de 300 dollars permet de couvrir des dépenses importantes et d'acquérir de l'expérience en vue d'événements plus importants.

