Avec plus de 2 400 dollars d'économies sur les frais, True Blue 1881 investit davantage dans l'avenir des étudiants des HBCU.

La mission de True Blue 1881

L'admission à l'université est une réussite monumentale, mais pour de nombreux étudiants, le voyage ne s'arrête pas là. Les frais de scolarité, le logement et la nourriture représentent souvent des défis insurmontables, même pour les étudiants les plus motivés. True Blue 1881 a été fondé pour alléger ces pressions financières, en permettant aux étudiants des 107 collèges et universités historiquement noirs (HBCU) de se concentrer sur leur éducation plutôt que sur leurs insécurités économiques.

True Blue 1881 s'efforce de créer un monde où les étudiants peuvent réussir sans se soucier de besoins essentiels tels que la nourriture ou le logement. La mission de l'organisation est de fournir une aide directe, un mentorat et des ressources qui permettent aux étudiants de terminer leurs études et de libérer tout leur potentiel.

Contexte

La fondatrice de True Blue 1881, Tiombé O'Rourke, connaît de première main les obstacles auxquels sont confrontés les étudiants des HBCU. Fière diplômée du Spelman College, elle a eu le cœur brisé en apprenant en 2017 que de nombreux étudiants des HBCU sautaient des repas ou souffraient de la faim pour pouvoir payer leurs études. Déterminée à changer les choses, Tiombé a commencé par une idée simple mais impactante : fournir des repas de Thanksgiving aux étudiants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour les vacances.

"Je voulais nourrir les étudiants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour les vacances de Thanksgiving", se souvient Tiombé.

Cette première initiative comprenait des repas préparés par un chef, des sacs-cadeaux, cinq billets de 2 dollars et une bourse de 250 dollars.

Cependant, les besoins allaient bien au-delà des repas de fête. En 2019, True Blue 1881 aidait les étudiants à couvrir le solde de leurs frais de scolarité afin qu'ils puissent s'inscrire au semestre suivant. En 2020, l'initiative est officiellement devenue une organisation à but non lucratif, nommée d'après les couleurs de Spelman et son année de fondation, 1881.

Depuis sa création, True Blue 1881 a collecté plus d'un demi-million de dollars pour soutenir les étudiants des HBCU. L'organisation se concentre sur l'élimination des obstacles à l'obtention d'un diplôme, notamment l'insécurité alimentaire, l'instabilité du logement et les difficultés financières.

"Nous comprenons que les étudiants qui travaillent à temps plein ou qui sont confrontés à l'insécurité des besoins de base n'ont pas forcément une moyenne parfaite", explique M. Tiombé. "C'est pourquoi plus de 95 % de notre soutien n'est pas basé sur les résultats scolaires. Notre objectif est d'éliminer les obstacles et d'aider les étudiants à réussir.