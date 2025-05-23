Avec plus de 2 400 dollars d'économies sur les frais, True Blue 1881 investit davantage dans l'avenir des étudiants des HBCU.

L'admission à l'université est une réussite monumentale, mais pour de nombreux étudiants, le voyage ne s'arrête pas là. Les frais de scolarité, le logement et la nourriture représentent souvent des défis insurmontables, même pour les étudiants les plus motivés. True Blue 1881 a été fondé pour alléger ces pressions financières, en permettant aux étudiants des 107 collèges et universités historiquement noirs (HBCU) de se concentrer sur leur éducation plutôt que sur leurs insécurités économiques.
True Blue 1881 s'efforce de créer un monde où les étudiants peuvent réussir sans se soucier de besoins essentiels tels que la nourriture ou le logement. La mission de l'organisation est de fournir une aide directe, un mentorat et des ressources qui permettent aux étudiants de terminer leurs études et de libérer tout leur potentiel.
Contexte
La fondatrice de True Blue 1881, Tiombé O'Rourke, connaît de première main les obstacles auxquels sont confrontés les étudiants des HBCU. Fière diplômée du Spelman College, elle a eu le cœur brisé en apprenant en 2017 que de nombreux étudiants des HBCU sautaient des repas ou souffraient de la faim pour pouvoir payer leurs études. Déterminée à changer les choses, Tiombé a commencé par une idée simple mais impactante : fournir des repas de Thanksgiving aux étudiants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour les vacances.
"Je voulais nourrir les étudiants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux pour les vacances de Thanksgiving", se souvient Tiombé.
Cette première initiative comprenait des repas préparés par un chef, des sacs-cadeaux, cinq billets de 2 dollars et une bourse de 250 dollars.
Cependant, les besoins allaient bien au-delà des repas de fête. En 2019, True Blue 1881 aidait les étudiants à couvrir le solde de leurs frais de scolarité afin qu'ils puissent s'inscrire au semestre suivant. En 2020, l'initiative est officiellement devenue une organisation à but non lucratif, nommée d'après les couleurs de Spelman et son année de fondation, 1881.
Depuis sa création, True Blue 1881 a collecté plus d'un demi-million de dollars pour soutenir les étudiants des HBCU. L'organisation se concentre sur l'élimination des obstacles à l'obtention d'un diplôme, notamment l'insécurité alimentaire, l'instabilité du logement et les difficultés financières.
"Nous comprenons que les étudiants qui travaillent à temps plein ou qui sont confrontés à l'insécurité des besoins de base n'ont pas forcément une moyenne parfaite", explique M. Tiombé. "C'est pourquoi plus de 95 % de notre soutien n'est pas basé sur les résultats scolaires. Notre objectif est d'éliminer les obstacles et d'aider les étudiants à réussir.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Pour rendre les dons aussi faciles que possible, True Blue 1881 a d'abord adopté une variété de plateformes de paiement, y compris PayPal, Eventbrite, Network for Good, CashApp et Venmo. Bien que ces plateformes offrent une certaine flexibilité aux donateurs, leurs différentes structures de frais ont créé des défis importants.
La complexité administrative est rapidement devenue un problème, car la gestion des dons et de la billetterie des événements sur plusieurs plateformes exigeait beaucoup de temps et d'efforts. Eventbrite, en particulier, ne disposait pas des fonctionnalités nécessaires à une gestion efficace des événements.
Cependant, le plus grand obstacle était les frais. Chaque plateforme déduit une partie des dons, ce qui réduit les fonds disponibles pour soutenir les étudiants.
"Je ne me sentais pas à l'aise à l'idée de demander à nos donateurs de couvrir les frais de scolarité en plus de leurs dons généreux", explique M. Tiombé. "En même temps, payer ces frais nous-mêmes signifiait moins d'argent pour les étudiants. Des centaines de repas auraient pu être fournis rien qu'avec les frais que nous avons payés à PayPal.
La solution 100% gratuite
Déterminés à trouver une meilleure solution, Mme Tiombé et son équipe ont étudié les processus d'autres organisations à but non lucratif et ont finalement découvert Zeffy, une plateforme gratuite pour la collecte de fonds et la gestion d'événements.
"Je n'ai pas eu besoin d'être convaincu une fois que j'ai vu qu'il n'y avait pas de frais", se souvient Tiombé. "La décision d'essayer Zeffy a été facile à prendre.
La plateforme de Zeffy a non seulement éliminé les frais, mais a également consolidé les fonctions essentielles, simplifiant ainsi les opérations de True Blue 1881.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Entrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.
Résultats
L'impact du passage à Zeffy a été immédiat et transformateur. Plus de 2 416 dollars de frais ont été économisés dès la première année. Ces fonds ont été réorientés vers la fourniture de repas, l'aide au loyer et la prise en charge des frais de scolarité des étudiants.
Zeffy a également permis à l'équipe de gagner un nombre incalculable d'heures en automatisant les reçus et en rationalisant la création de campagnes.
"Le fait de pouvoir créer des campagnes et des liens pour des initiatives spécifiques nous a beaucoup aidés", explique M. Tiombé. "Nous faisions tous nos reçus manuellement auparavant, ce qui nous a permis de gagner énormément de temps. Tant de choses dont nous avions besoin pour travailler plus efficacement ont été regroupées en un seul endroit, et ce gratuitement.
Chaque dollar économisé représente un investissement tangible dans l'avenir d'un étudiant. En supprimant les frais et en réduisant les charges administratives, True Blue 1881 peut se concentrer sur sa mission : aider les étudiants des HBCU à s'épanouir.
"Merci, Zeffy, d'avoir permis à True Blue 1881 d'économiser plus de 2 416 dollars en moins d'un an ! dit Tiombé. "Grâce à ces économies, nous pouvons payer le loyer, nourrir les étudiants et couvrir les soldes impayés. Chaque centime économisé va directement au soutien de nos élèves".
L'histoire de True Blue 1881 témoigne de la façon dont des outils de réduction des coûts comme Zeffy peuvent permettre aux organisations à but non lucratif de maximiser leur impact. En supprimant les frais inutiles et en rationalisant les opérations, True Blue 1881 est mieux équipé pour garantir qu'aucun étudiant n'ait à choisir entre son éducation et ses besoins de base.