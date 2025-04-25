Consultez notre aperçu complet des plateformes de collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif. En quelques minutes, vous découvrirez les meilleures solutions de collecte de fonds en ligne, qu'il s'agisse d'options 100 % gratuites ou d'outils payants pour vous aider à intensifier vos efforts en matière de collecte de fonds numérique.

Nous étudierons les meilleures plateformes de collecte de fonds de pair à pair et explorerons un large éventail de stratégies créatives et modernes pour collecter des fonds et impliquer votre communauté.

Nous examinerons et comparerons diverses plateformes de collecte de fonds en ligne pour vous aider à trouver celle qui répond le mieux à vos besoins, en nous concentrant sur les caractéristiques, les coûts, les avantages et la facilité d'utilisation.

L'état de la collecte de fonds en ligne

La collecte de fonds en ligne n'est plus un avantage, c'est une nécessité pour les organisations à but non lucratif d'aujourd'hui. Alors que le comportement des donateurs continue d'évoluer vers le numérique, les organisations doivent répondre aux attentes modernes sous peine d'être distancées.

Les donateurs s'attendent désormais à des expériences de don rapides et adaptées aux téléphones portables, à une communication personnalisée et à des moyens faciles de s'engager, qu'il s'agisse de dons mensuels ou de campagnes de pair à pair. Avec l'apparition régulière de nouveaux outils et de nouvelles plateformes, il ne suffit pas d'adopter la technologie la plus récente pour rester à la page.

Il s'agit de créer des expériences significatives et transparentes qui répondent aux besoins des donateurs là où ils se trouvent. Les organisations à but non lucratif qui continuent à moderniser et à faire évoluer leur présence en ligne sont plus susceptibles d'établir des relations durables et d'avoir un impact durable.

Comment lancer une collecte de fonds en ligne pour un organisme à but non lucratif ?

Se lancer dans la collecte de fonds en ligne peut sembler insurmontable au début, mais la bonne nouvelle est que vous n'avez pas à réinventer la roue. Avec la bonne plateforme et un plan d'action clair, vous pouvez lancer une campagne qui vous permettra d'entrer en contact avec vos partisans et de collecter des fonds.

Avantages des plateformes de collecte de fonds en ligne

Divers outils de collecte de fonds

Les plateformes en ligne offrent une grande variété d'outils et de fonctions de collecte de fonds, qui répondent souvent à différentes stratégies de collecte de fonds.

Il peut s'agir de formulaires de dons personnalisables et de leur suivi, de capacités de collecte de fonds de pair à pair, d'outils de gestion d'événements et d'intégration des médias sociaux. Cette diversité permet aux organisations de choisir et de mettre en œuvre les méthodes qui correspondent le mieux à leurs objectifs et à leur public cible.

Efficacité

Les plateformes de dons rationalisent le processus de collecte de fonds, le rendant plus efficace et plus rentable tant pour les organisations que pour les donateurs. Ces plateformes automatisent des tâches telles que le traitement des dons, la génération de reçus et la communication, réduisant ainsi la charge administrative des organisations à but non lucratif.

Engagement et communication

Les plateformes de collecte de fonds en ligne facilitent la communication directe et immédiate entre les organisations et les donateurs. Grâce à des mises à jour par courriel, à l'intégration des médias sociaux et à des messages personnalisés, les organisations à but non lucratif peuvent dialoguer avec les donateurs, partager leurs réussites et exprimer leur gratitude.

Analyse d'impact

En s'appuyant sur des analyses détaillées, les organisations à but non lucratif peuvent suivre les performances des campagnes individuelles, identifier les tendances et acquérir une compréhension globale du comportement des donateurs au fil du temps. Ces informations permettent de segmenter les donateurs, ce qui favorise une communication plus personnalisée et des stratégies de collecte de fonds plus ciblées.

En outre, les plateformes de dons en ligne permettent de mesurer le retour sur investissement de chaque campagne, fournissant ainsi des informations essentielles pour évaluer l'efficacité financière des stratégies de collecte de fonds et procéder aux ajustements nécessaires.

Quelles sont les caractéristiques qu'un organisme à but non lucratif doit rechercher dans une plateforme de collecte de fonds ? Votre liste de contrôle rapide

Utilisez ce guide rapide pour trouver la bonne plateforme de collecte de fonds avec tout ce dont vous avez besoin pour collecter plus d'argent.

Facilité d'utilisation

L'interface conviviale de la plateforme permet au personnel des organisations à but non lucratif et aux donateurs de s'y retrouver facilement. Elle encourage les dons grâce à une variété de campagnes comprenant des options de commerce électronique, des ventes aux enchères, des tirages au sort, des pages de collecte de fonds personnelles, des campagnes de crowdfunding et des événements virtuels et hybrides.

Traitement des dons en ligne

La plateforme doit soutenir les dons en ligne, avec des outils de collecte de fonds qui permettent aux sympathisants de faire des contributions facilement et en toute sécurité par le biais de divers modes de paiement.

✅ Réactivité mobile

Les dons par téléphone portable ont augmenté de 205 % l'année dernière. Cela signifie que la plateforme que vous avez choisie doit offrir une expérience transparente et adaptée aux smartphones et aux tablettes, que ce soit par le biais d'une application de collecte de fonds ou d'une conception "mobile-first" pour les campagnes en ligne.

Collecte de fonds de pair à pair

En 2022, les principaux programmes américains de collecte de fonds de pair à pair ont permis de récolter 1,05 milliard de dollars. Votre plateforme doit permettre des collectes de fonds personnalisées, individuelles ou par équipe, afin d'éviter de passer à côté de cette énorme opportunité de collecter de l'argent.

✅ Gestion des donateurs

Des outils efficaces de gestion des donateurs aident les organisations à but non lucratif à suivre les informations relatives aux donateurs, leurs préférences en matière de communication et l'historique de leurs dons.



✅ Intégrations

Les meilleures plateformes de collecte de fonds offrent des intégrations avec des outils tiers tels que des plateformes de médias sociaux, des CRM, une plateforme de dons jumelés ou d'autres sites de collecte de fonds.

✅ Options de personnalisation

Les outils de collecte de fonds permettant de personnaliser les formulaires de don, les pages de campagne et les communications aident les organisations à maintenir une identité de marque cohérente et à répondre aux besoins spécifiques de la campagne. Proposer plusieurs modes de paiement est un autre moyen d'adapter la collecte de dons à votre public de donateurs.

✅ Gestion d'événements

Pour les organisations à but non lucratif qui organisent des événements, des fonctions telles que l'inscription en ligne aux événements, la billetterie et la gestion des participants sont essentielles pour rationaliser la planification des événements et diversifier les activités de collecte de fonds.



✅ Dons récurrents

En 2021, les dons récurrents représentaient 15,4 % des revenus annuels des organisations. La capacité des donateurs à mettre en place des contributions récurrentes permet aux organisations à but non lucratif de disposer d'une source de revenus régulière et prévisible.



✅ Analyses et rapports

De solides outils d'analyse et de reporting permettent aux organisations à but non lucratif de suivre les performances des campagnes, d'en mesurer le succès et de prendre des décisions fondées sur des données pour les futures campagnes de collecte de fonds.



✅ Sécurité et conformité

La plateforme doit donner la priorité à la sécurité afin de protéger les informations relatives aux donateurs et de respecter les réglementations et les normes de conformité applicables.

Comment choisir la meilleure plateforme de collecte de fonds en ligne

Étape 1 : Clarifier les objectifs de la collecte de fonds

Les objectifs, la mission, le budget et les ressources nécessaires à la collecte de fonds diffèrent d'une organisation à l'autre. Cependant, chaque association doit disposer de quelques éléments essentiels dans sa plateforme de collecte de fonds afin d'avoir le plus d'impact possible.

En parcourant l'aperçu de chaque plateforme de collecte de fonds en ligne ci-dessous, souvenez-vous de ce qui vous aidera à vous développer cette année et à l'avenir.

Commencez par identifier ce que votre association attend vraiment d'une plateforme en vous posant la question :

Quel type de campagne voulons-nous mener ? (Pensez à la possibilité de créer des pages de collecte de fonds personnalisées, des dons mensuels, des ventes aux enchères, des événements, d'accepter des dons par l'intermédiaire de votre site web, etc.)

Avez-vous besoin d'autres outils d'engagement des donateurs, tels que la gestion des donateurs ou le marketing par courrier électronique ?

Quel est le volume de vos dons et le montant moyen de vos dons ?

Combien de personnes devront accéder à votre logiciel de collecte de fonds et devront-elles collaborer ?

Conseil de pro : tenez compte de vos besoins futurs et choisissez un produit qui évoluera avec vous.

Étape 2 : Examiner les caractéristiques à prendre en compte dans une plateforme de collecte de fonds

Lorsque vous passez en revue les plateformes, concentrez-vous sur les fonctions qui soutiendront réellement votre stratégie de collecte de fonds, non seulement maintenant, mais aussi au fur et à mesure que votre organisation se développera. Recherchez des éléments essentiels tels que des formulaires de don personnalisables, des options de campagne peer-to-peer, des outils de dons récurrents et des intégrations avec votre logiciel de gestion de la relation client (CRM) ou votre logiciel de messagerie électronique.

Il est également utile de tenir compte de l'expérience des donateurs :

La plateforme est-elle adaptée à la mobilité ?

Prend-il en charge plusieurs méthodes de paiement ?

Des fonctionnalités telles que la gestion des événements, l'analyse en temps réel et la segmentation des donateurs peuvent avoir un impact significatif sur votre succès à long terme.

Conseil de pro : entamez votre processus d'évaluation en dressant une liste des fonctionnalités souhaitées afin de faciliter la comparaison entre les différentes plateformes.

Étape 3 : Réfléchissez à votre expérience idéale en matière d'assistance à la clientèle

Vous pouvez définir le niveau de support client nécessaire en fonction de votre expertise technique et de vos préférences en matière de personnalisation. Chaque plateforme de collecte de fonds dispose d'un système d'assistance différent, certaines proposant des articles d'accueil et d'assistance pour les problèmes courants, d'autres rendant difficile la prise de contact en cas de problème.

Un support client réactif et compétent est essentiel pour résoudre les problèmes et garantir une expérience fluide pour les organisations caritatives et les donateurs. Rappelez-vous que votre capacité à résoudre un problème technique avec l'équipe d'assistance de votre plateforme de collecte de fonds influence souvent directement l'expérience que vous pouvez offrir aux donateurs (imaginez que la carte d'un donateur soit débitée deux fois, qu'il ne puisse pas se connecter ou qu'il ait des difficultés à gérer ses propres pages de collecte de fonds).





Étape 4 : Fixer votre budget et comprendre l'ensemble des coûts

Il est essentiel de comprendre la structure tarifaire de la plateforme, y compris les frais de transaction et d'abonnement, pour planifier le budget et maximiser l'impact des dons. Pour maximiser l'impact de vos dons , envisagez d'utiliser une plateforme de dons gratuite pour les organisations à but non lucratif, telle que Zeffy.

‍Quel est le coût des plateformes de collecte de fonds en ligne ?

Chaque plateforme de collecte de fonds a une structure de frais et de prix différente. Lorsque vous choisissez celle qui convient le mieux à votre association, vérifiez leurs frais.

Certaines plateformes sont payantes :

Frais d'abonnement ou d'utilisation : Certaines plateformes de collecte de fonds fonctionnent sur la base d'un modèle d'abonnement, dans lequel les organisations à but non lucratif paient des frais réguliers pour accéder aux fonctionnalités de la plateforme (souvent sous forme de paiements annuels ou mensuels). D'autres peuvent facturer en fonction du volume ou de la valeur des transactions.

Frais de traitement des paiements : Outre les frais de plateforme, les passerelles de paiement (par exemple, les sociétés de traitement des cartes de crédit) peuvent facturer des frais de traitement des paiements pour la gestion des transactions.

Personnalisation ou fonctions premium : Certaines plateformes de collecte de fonds offrent des fonctions premium ou des options de personnalisation améliorées qui peuvent être payantes.

Coûts de formation et d'assistance : Bien que de nombreuses plateformes de collecte de fonds en ligne offrent une assistance essentielle, certaines peuvent proposer des formations supplémentaires ou des services d'assistance de qualité supérieure moyennant un coût supplémentaire. Ces organisations peuvent facturer des frais d'installation ou d'autres frais de mise en route.

Coûts d'intégration : Si une association a besoin de s'intégrer à d'autres outils ou systèmes (par exemple, un logiciel de gestion de la relation client), des frais supplémentaires peuvent être associés à la mise en place et à la maintenance de ces intégrations.

Coûts liés au changement de plateforme : Si une association décide de changer de plateforme de collecte de fonds, il peut y avoir des coûts liés à la migration des données, à la reconfiguration des campagnes et à l'adaptation au nouveau système.

Les plateformes de collecte de fonds gratuites sont-elles réellement gratuites ?

Bien que de nombreuses plateformes s'affichent comme "gratuites", elles impliquent généralement un certain coût, qu'il s'agisse de frais de transaction ou de fonctions premium derrière un mur payant (à moins que vous n'utilisiez la plateforme 100% gratuite de Zeffy, bien sûr !) La clé est de comprendre ce que signifie réellement "gratuit", afin de choisir une plateforme adaptée à votre budget et à vos objectifs de collecte de fonds.

Les meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne : Comparaison détaillée

L'expertise dans le secteur à but non lucratif alimente tous nos articles de comparaison et nos récapitulatifs Zeffy. En utilisant G2, Capterra et d'autres sites de logiciels réputés et crédibles, notre équipe sélectionne manuellement des dizaines d'applications à comparer pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre organisation.

Parce que nous savons que Zeffy est l'un des meilleurs logiciels gratuits de collecte de fonds, nous n'avons pas peur d'offrir des évaluations objectives et véridiques de nos concurrents.

Plate-forme Meilleur pour Caractéristique de mise en évidence Tarifs et frais Public cible Zeffy Plateforme 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif Pas de frais, des fonctionnalités étendues sans frais Gratuit - pas de frais de plateforme ou de transaction Organismes à but non lucratif de toutes tailles à la recherche d'outils de collecte de fonds complets et gratuits Handbid Ventes aux enchères et enchères événementielles Enchères mobiles + codes QR À partir de 1 396 $ + jusqu'à 3,5 % de frais de dossier Les organisations à but non lucratif de taille moyenne ou grande qui organisent des galas, des ventes aux enchères ou des événements hybrides. Feu de joie Collecte de fonds pour les t-shirts personnalisés Ventes P2P axées sur l'habillement Jusqu'à 8 % de frais de traitement Créatifs, groupes de pression, petites équipes s'engageant auprès des donateurs visuels et axés sur les produits dérivés Doubler le don Maximiser les dons de contrepartie Base de données des dons jumelés 999 $/an - 30 000 $/an Grandes organisations et institutions (par exemple, les universités) axées sur les revenus de contrepartie des entreprises Tiltify Collecte de fonds en direct et par des créateurs Récompenses interactives pour les donateurs Gratuit pour les utilisateurs ; ~5% de frais + PayPal Giving Fund Les organisations à but non lucratif, les créateurs, les organisations de la génération Z qui ont une présence en flux continu et qui sont axées sur le numérique. GoFundMe Financement participatif (crowdfunding) Partage d'histoires virales ~2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction Individus ou causes de base avec des histoires convaincantes et des réseaux étendus 99Pledges Collecte de fonds pour les écoles et les équipes Jog-a-thons, installation facile 3,49 % + 0,49 $ par transaction PTA/PTO, écoles de la maternelle à la 12e année, équipes sportives, organisations de jeunesse Vente aux enchères silencieuse Pro Soutien à la clientèle et ventes aux enchères Dons de fonds de roulement 449 $ - 899 $ par an + 2,9 % de frais d'administration Les organisations à but non lucratif qui organisent beaucoup d'enchères et qui apprécient l'assistance en direct et les fonctions de contact avec les donateurs. Eventbrite Manifestations de collecte de fonds avec billetterie Inscription et vente d'événements $0-$29/mois + ~6,6% par billet Organisations à but non lucratif organisant des événements payants, des galas, des marches, des conférences Soapbox Engage Collecte de fonds intégrée à Salesforce Formulaires d'événements illimités 59 $ - 199 $/mois Les organisations à but non lucratif qui utilisent Salesforce recherchent une intégration native avec les flux de travail CRM

1. Zeffy - La meilleure plateforme gratuite de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds en ligne100% gratuite, conçuepar des acteurs du changement, pour des acteurs du changement. Contrairement aux autres logiciels de collecte de fonds, Zeffy est une véritable solution tout-en-un qui offre une gamme complète d'outils. De la billetterie aux tombolas en passant par lesventes aux enchères sur et la gestion des membres, Zeffy est la seule plateforme qui vous aide à collecter des fonds et à atteindre vos objectifs de collecte de fonds, sans prélever un centime sur vos dons.

Avantages

Formulaires personnalisables : Créez des formulaires de don, des inscriptions à des événements et des pages de vente de billets à votre image.

Gestion d'événements : Outils pour la billetterie, la tarification anticipée, les billets à paliers et le suivi des participants.

Outils de gestion des donateurs : CRM intégré pour le suivi des données des donateurs, l'analyse des rapports et l'établissement de relations.

Reçus fiscaux automatisés : Génère instantanément des reçus fiscaux pour les donateurs.

Flexibilité des campagnes : Organisez facilement des collectes de dons, des campagnes de collecte de fonds et des renouvellements d'adhésion.

Dons récurrents : Permet aux donateurs de mettre en place des contributions récurrentes pour stimuler le soutien à long terme grâce à des frais mensuels fiables.

Évolutif : Fonctionne aussi bien pour les petites associations locales que pour les grandes organisations.

Informations sur les données : Accédez à des rapports et des analyses pour optimiser les efforts de collecte de fonds.

Inconvénients

Zeffy n'est disponible que pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.

Prix et redevances

Zeffy est 100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction). Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.

Voici comment cela fonctionne

‍Lorsquequelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois, et c'est normal. Suffisamment de donateurs laissent une contribution pour couvrir les frais généraux ET les honoraires.

Les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars de frais de transaction l'année dernière. Zeffy met fin à cette situation en ne prélevant aucun frais.

Témoignages d'utilisateurs

"La possibilité de créer notre propre formulaire pour répondre à nos besoins. Le service clientèle a été très réactif à mes questions et m'a mis à l'aise avant que nous lancions notre formulaire d'inscription. Nous apprécions également le fait qu'il n'y ait pas de frais de transaction. Il est très difficile, voire impossible, de trouver une option qui n'exige pas une part du gâteau (pour ainsi dire). Lorsqu'il s'agit d'une association à but non lucratif qui retourne à 100 % à la communauté, chaque dollar compte". - Carrie. B

2. Handbid - Le meilleur logiciel d'enchères mobile et spécifique aux ventes aux enchères

Handbid simplifie le processus de vente aux enchères silencieuse grâce à une application mobile conviviale, permettant aux participants d'enchérir à distance, de suivre les articles mis aux enchères et de recevoir des notifications instantanées. Idéal pour les événements de collecte de fonds, Handbid améliore l'expérience de la vente aux enchères en apportant efficacité et engagement à la fois aux organisateurs et aux participants.

‍

Avantages

Enchères mobiles

Pages personnalisables

Paiement facile

Intégrations

Notifications et alertes relatives aux offres

Rapports et analyses en temps réel

Inconvénients

Fonctionnalités limitées pour les organisations à but non lucratif en dehors des événements

La tarification est coûteuse

Prix et redevances

Les forfaits commencent à 1 396 $, avec des frais de traitement allant jusqu'à 3,5 % + 0,30 $.

‍

Témoignages d'utilisateurs

"Toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé chez Handbid ont été très serviables et amicales. Les enchérisseurs de notre vente aux enchères ont apprécié le service offert par Handbid et la facilité d'utilisation du site web et de l'application mobile." - Marisa T.

3. Bonfire - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour les vêtements personnalisés

‍

Bonfire est une plateforme conviviale de collecte de fonds sous forme de t-shirts, qui permet de créer et de vendre des vêtements personnalisés pour soutenir des campagnes de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif et les particuliers peuvent concevoir et vendre des t-shirts, des sweats à capuche et d'autres articles personnalisés, Bonfire se chargeant de la production, de l'expédition et de la gestion des commandes. Il s'agit d'un moyen simple de transformer des designs créatifs en produits tangibles de collecte de fonds.

‍

Avantages

Pas de frais initiaux

Mise en place et lancement faciles de la campagne

Vente de t-shirts aux particuliers et aux associations

Expédition mondiale

Intégration des médias sociaux

Inconvénients

Limites de la marchandise (t-shirts uniquement)

Durée limitée de la campagne

Pas d'outils pour gérer les relations avec les donateurs

Uniquement pour des organisations caritatives spécifiques

Prix et redevances

Les utilisateurs peuvent percevoir jusqu'à 8 % de frais de traitement.

‍

Témoignages d'utilisateurs

"Facilité d'utilisation, non seulement pour moi, mais aussi pour les soumissionnaires et mes comités d'évaluation. Bonfire me permet de configurer mes projets de manière à répondre à mes besoins. Il peut gérer des projets très simples comme des projets très complexes. Les fonctions intégrées pour les rapports et les tableaux éliminent le risque d'erreur humaine, ce qui favorise la réussite et la transparence. - Keri W.

4. Doubler le don - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour les dons jumelés

Double the Donation est une plateforme de collecte de fonds à but non lucratif qui permet aux organisations à but non lucratif de maximiser leur potentiel de collecte de fonds en fournissant une base de données complète sur les programmes de dons jumelés des entreprises. En intégrant cet outil, les organisations peuvent informer les donateurs sur les possibilités de dons jumelés, doublant ainsi potentiellement l'impact de leurs contributions.

‍

Avantages

Des intégrations faciles

Widgets personnalisables

Analyses et rapports

Centre de connaissances et d'aide robuste

Courriels automatisés

Autosoumission

‍

Inconvénients

La tarification peut être coûteuse.

‍

Prix et redevances

‍Les utilisateurs peuvent s'attendre à payer entre 999 $/an et 30 000 $/an.

Témoignages d'utilisateurs

" Depuis le début, nous avons augmenté nos recettes de dons jumelés d'une année sur l'autre et, sur une base annuelle, nous avons plus que doublé nos recettes de dons jumelés l'année dernière". - Association pulmonaire américaine

5. Tiltify - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour la collecte de fonds en ligne (livestream)

Tiltify est une plateforme de collecte de fonds à but non lucratif qui se spécialise dans la diffusion en direct d'émissions caritatives et la collecte de fonds virtuels. Elle permet aux créateurs de contenu et aux joueurs de collecter des fonds tout en diffusant sur des plateformes comme Twitch. Grâce à des fonctionnalités interactives, Tiltify transforme la collecte de fonds en une expérience engageante et collaborative, permettant aux supporters de contribuer et de participer en temps réel.

‍

Avantages

Alertes aux dons

Éléments interactifs de la diffusion en direct

Public mondial

Des intégrations faciles

Collecte de fonds par équipe

Incitations et rapports pour les donateurs

Leader de la collecte de fonds numérique

Lancer facilement une campagne de collecte de fonds

‍

Inconvénients

Frais du FGPP

Courbe d'apprentissage

Collecte de fonds hors ligne limitée

‍

Prix et redevances

Les frais annuels varient de la gratuité au devis personnalisé en fonction de la disponibilité des fonctionnalités et des frais de traitement pour tous les plans inférieurs à 5 % + les frais du fonds de don PayPal.

‍

Témoignages d'utilisateurs

"Il s'agit d'un logiciel gratuit qu'il est bon d'avoir pour les organisations à but non lucratif, même si elles ne s'engagent pas activement. Il permet aux sympathisants de collecter des fonds pour vous sur ticktok et switch, ce qui est mieux d'être activé que de ne pas l'être". - Sabal A.



6. GoFundMe - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour le crowdfunding

‍

GoFundMe, l'une des principales plateformes de collecte de fonds, permet aux particuliers et aux organisations de collecter des fonds pour des causes personnelles, médicales, éducatives ou caritatives. Grâce à son interface conviviale et à ses fonctions de partage social, GoFundMe permet aux militants de raconter leur histoire et d'obtenir le soutien d'un large public.

‍

Avantages

Public mondial

Intégration des médias sociaux

Interface conviviale

Inconvénients

Délai de traitement des paiements

Personnalisation

Soutien limité à la clientèle

Frais de transaction

‍Prix et redevances

Les utilisateurs paient jusqu'à 2,9 % + 0,30 $ de frais de transaction.

‍

Témoignages d'utilisateurs

"Dans l'ensemble, cette plateforme est utile pour les personnes qui vivent une tragédie ou un moment difficile. Le programme peut être partagé sur plusieurs plateformes de médias sociaux pour faire passer le message et permettre aux autres de faire des dons. Si des modérateurs étaient engagés pour filtrer les GoFundMe "frauduleux" ou examiner en profondeur les GoFundMe signalés, le programme pourrait être davantage utilisé." - Gracie P.

7. 99pledges - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour les écoles

99Pledges est une plateforme de collecte de fonds spécialisée conçue pour simplifier et améliorer les campagnes basées sur les promesses de dons pour les écoles, les équipes sportives et les organisations axées sur la jeunesse. La plateforme rationalise le processus d'organisation d'événements tels que les joggings, les ludothons et autres activités au cours desquelles les participants recueillent des promesses de dons pour leurs efforts.

‍

Avantages

Facile à utiliser

Facile à mettre en place

Capacités de collecte de fonds de pair à pair

Intégration des médias sociaux

Formulaires de dons personnalisés

Inconvénients

Frais de transaction

Fonctionnalités limitées de collecte de fonds en dehors du P2P

Prix et redevances

‍Les utilisateurs paient 3,49 % + 0,49 $ de frais de transaction

‍Témoignages d'utilisateurs

"En bref, nous ADORONS 99Pledges et nous le recommandons avec enthousiasme. Bien qu'il existe d'autres entreprises proposant un produit similaire, la grande différence réside dans le niveau de service à la clientèle que nous recevons depuis trois ans et plus. En d'autres termes, ils ont notre loyauté parce qu'ils la méritent chaque année ! - Stacy McConnell, école primaire Jerabek

8. Silent Auction Pro - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour le service client

‍

Silent Auction Pro est un logiciel de vente aux enchères complet qui rationalise la gestion des ventes aux enchères silencieuses pour les organisations à but non lucratif. Il s'agit de l'une des meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne pour les ventes aux enchères. Elle offre des outils tels que les enchères en ligne, des catalogues de vente aux enchères personnalisables et une caisse automatisée, améliorant ainsi l'efficacité et le succès des événements de ventes aux enchères silencieuses.

‍

Avantages

Service à la clientèle

Suivi de l'article

Gestion des soumissionnaires

Fiches d'offre et affichages personnalisables

Enchères mobiles

Inconvénients

Coût

Fonctionnalités limitées en dehors de la gestion des enchères

Prix et redevances

‍Les utilisateurs paient de 449 à 899 $ par an + 2,0 % des recettes de l'événement. Les frais de traitement des cartes de crédit s'élèvent à un taux fixe de 2,9 %, sans frais de transaction.

‍

Témoignages d'utilisateurs

"Nous avons utilisé Silent Auction Pro pour au moins trois événements au cours des dernières années en tant que client de Mobile Pro. Il est très intuitif et permet de bien organiser nos dons, ainsi que de communiquer efficacement avec les enchérisseurs et les donateurs. La possibilité pour quiconque d'enchérir en ligne ouvre notre collecte de fonds à la communauté, et pas seulement aux familles de notre école, ce qui nous aide à récolter beaucoup plus d'argent que nous ne pourrions le faire avec des enchères sur papier. - Erin

9. Eventbrite - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour les événements et la billetterie

Eventbrite est une plateforme polyvalente de gestion d'événements qui facilite la création, la promotion et la billetterie d'événements. Bien qu'il ne s'agisse pas exclusivement d'une plateforme de collecte de fonds, les organisations à but non lucratif utilisent souvent les outils robustes d'Eventbrite pour organiser et promouvoir des événements de collecte de fonds, tels que des galas, des conférences et des courses de charité.

‍

Avantages

Interface conviviale

Types d'événements polyvalents

Communication avec les participants

Traitement intégré des billets et des paiements

Inconvénients

Prix

Personnalisation limitée

Courbe d'apprentissage

Prix et redevances

Les utilisateurs paient de 0 à 29 dollars par mois, 3,7 % + 1,79 dollar par billet vendu, et jusqu'à 2,9 % du montant total de la commande en frais de traitement des paiements.

Témoignages d'utilisateurs

"Ce que j'apprécie le plus, c'est la facilité avec laquelle on peut créer un événement, le personnaliser et commencer à recevoir des inscriptions en quelques minutes. L'interface est claire, intuitive et conviviale, tant pour les organisateurs que pour les participants." - Cristian C.

‍



10. Soapbox Engage - La meilleure plateforme de collecte de fonds pour les intégrations Salesforce

Soapbox Engage est une suite d'applications basées sur Salesforce et conçues pour rationaliser les efforts de collecte de fonds et d'engagement des organisations à but non lucratif. Des formulaires de don en ligne à la collecte de fonds de pair à pair, elle fournit une gamme d'outils permettant aux organisations à but non lucratif de mener à bien leurs initiatives axées sur la réalisation de leur mission.

‍

Avantages

Intégration de Salesforce

Collecte de fonds de pair à pair

Formulaires d'inscription aux événements

Conception responsable

Gestion des donateurs

Inconvénients

Courbe d'apprentissage

Frais

Courbe d'apprentissage

Limité pour les utilisateurs non-Salesforce

Prix et redevances

Les utilisateurs paient entre 59 $/mois et 199 $/mois.

Témoignages d'utilisateurs

"Le logiciel est innovant, créatif et flexible. Les points forts du produit résident dans le fait qu'il est conçu pour être utile et faire progresser votre entreprise, et non pour être une simple application que vous utilisez de temps en temps." - Christopher P.

Quelle est la meilleure plateforme de dons sans frais ?



Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif.

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent une partie des dons sous forme de frais, Zeffy reverse 100 % de tous les dons directement à des organisations à but non lucratif. Les donateurs peuvent être assurés que l'intégralité de leur don va directement à la cause.

Bien que certaines solutions logicielles de collecte de fonds soient assorties de frais peu élevés, ceux-ci peuvent s'accumuler assez rapidement. Historiquement, les organisations à but non lucratif ont payé environ 3 milliards de dollars en frais annuels de carte de crédit et de transaction. Pour mettre ce chiffre en perspective, il suffit de nourrir 1,4 million d'enfants pendant un an, de planter 60 millions d'arbres ou de construire 20 000 maisons.

Chez Zeffy, nous essayons d'éliminer ces frais afin que l'argent aille directement à la mission de chaque organisation à but non lucratif.

‍Comment la FBQ a économisé 16 000 $ en passant à Zeffy - la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite

Les Banques Alimentaires du Québec, un réseau de 32 membres directs à travers le Québec, desservent plus de 1 200 organisations communautaires locales affiliées pour une aide alimentaire mensuelle.

Avant de découvrir Zeffy (anciennement Simplyk) en 2020, la FBQ utilisait une solution personnalisée pour traiter les dons en ligne. Bien que le système soit obsolète, la FBQ ne comptait pas trop sur les dons en ligne. Cependant, la nécessité de collecter rapidement des dons en ligne est devenue une priorité urgente depuis la pandémie.

"C'est un grand avantage d'intégrer un formulaire sur votre site web", déclare Véronique. "Je pense qu'il est extrêmement important de minimiser le nombre de clics pour arriver au don, car je ne veux pas perdre mes donateurs en cours de route !

Grâce à Zeffy, la FBQ a économisé près de 16 000 $ en frais de transaction. 16 000 $ de plus pour aider à fournir une aide alimentaire aux personnes en situation de vulnérabilité.

Quelle plateforme de collecte de fonds en ligne devriez-vous utiliser ?

Il existe de nombreuses plateformes de collecte de fonds. Chacune présente des avantages et des inconvénients différents, et certaines sont même plus spécialisées que d'autres.

Contrairement à la plupart des plateformes, Zeffy est la seule plateforme de collecte de fondsentièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif - pas defrais de transaction, d'abonnement ou de paiement mensuel. Simple d'utilisation, avec un support client illimité et gratuit, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités telles que les campagnes peer-to-peer, la gestion des membres et une plateforme de dons en ligne gratuite, Zeffy s'assure que tout votre argent va directement à votre organisation caritative et que pas un centime ne disparaît.

Rejoignez les plus de 10 000 organisations à but non lucratif qui utilisent et font confiance à Zeffy chaque jour.

FAQs : Les meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne

Quelle est la meilleure plateforme de collecte de fonds ? La meilleure plateforme de collecte de fonds dépend de la taille, des objectifs, de la communauté et de la cause de votre association. Si vous recherchez des fonctionnalités particulières, vous devrez choisir une plateforme spécialisée dans les collectes de fonds que vous envisagez d'organiser.

Les plateformes de dons en ligne qui vous aident à créer des pages de dons personnalisées et à suivre les détails clés de l'engagement dans votre base de données de donateurs peuvent améliorer considérablement l'ensemble du processus de don. Lorsque vous disposez de tous les outils dont vous avez besoin pour réussir votre collecte de fonds sur une seule plateforme, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre investissement dans un logiciel de collecte de fonds en ligne.

Si vous souhaitez aller au-delà de la collecte de fonds et vous assurer que vous pouvez engager les donateurs et suivre les analyses, vous devrez rechercher des plateformes de collecte de fonds en ligne plus évolutives, conçues pour vous soutenir à chaque étape du processus. Toutes ces options peuvent convenir, mais il est important de se demander quelle est la meilleure option pour évoluer avec votre vision à long terme.

Voyez comment Zeffy se compare à certaines des meilleures plateformes de collecte de fonds.

Existe-t-il une meilleure option que GoFundMe ? De nombreuses organisations recherchent des alternatives à GoFundMe pour économiser sur les frais ou trouver des plateformes de collecte de fonds en ligne qui peuvent répondre à leurs besoins uniques. Nous avons créé une liste complète des alternatives à GoFundMe pour cette raison, que vous pouvez consulter ici.

Quelle plateforme de collecte de fonds est gratuite ? Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds en ligne qui soit 100% gratuite, sans frais surprises. La plupart des outils de collecte de fonds en ligne prétendent être gratuits parce qu'ils ne facturent pas de frais de plateforme, mais les frais de transaction retirent des fonds bien mérités du total de vos dons et se rattrapent rapidement au fur et à mesure que vous collectez plus d'argent.

Zeffy gagne de l'argent exclusivement grâce aux pourboires facultatifs que les donateurs peuvent laisser, ce qui vous permet d'être sûr que chaque dollar collecté est affecté à votre mission.

Inscrivez-vous gratuitement à Zeffy dès aujourd'hui.

‍