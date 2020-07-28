Il est important de connaître les bases de la collecte de fonds en ligne, mais pour qu'une campagne soit couronnée de succès, il y a d'autres choses à faire. Nous avons rassemblé quelques conseils pour les campagnes de collecte de fonds que vous n'avez peut-être pas encore entendus. Nous irons plus loin que ce que vous trouverez dans vos recherches habituelles sur Internet.
Organisez une séance pour présenter votre campagne de collecte de fonds à vos principaux donateurs et autres membres proches de votre organisation caritative. Cela vous permettra de :
Notre conseil : organisez cette séance de présentation lorsque le temps vous le permet, de préférence quelques mois avant que votre objectif ne doive être atteint. Les aperçus ne sont pas idéaux pour les campagnes qui sont urgentes. Par exemple, de nombreuses organisations ont lancé des collectes de fonds en réaction à la pandémie COVID-19 et aux effets qu'elle avait sur leurs bénéficiaires. Dans ce cas, vous souhaitez que votre campagne soit diffusée à votre communauté le plus rapidement possible !
L'apparence de votre page de don peut avoir un impact considérable sur le succès de votre campagne. Que votre formulaire de don soit intégré, qu'il apparaisse ou qu'il s'ouvre dans un onglet séparé, il ne doit pas être en concurrence avec quoi que ce soit pour attirer l'attention du lecteur. Si votre plateforme de don permet une image de fond, choisissez-en une qui illustre le résultat de la campagne, ses bénéficiaires ou le défi à relever.
Enfin, assurez-vous que la page soit belle ! Vous n'avez pas besoin d'engager un designer ou de passer des heures à vous soucier des détails, du moment que vous vérifiez quelques éléments clés, tels que
Si vous hésitez sur l'apparence, n'oubliez pas de rester simple.
Si une page de don claire et attrayante attire l'attention des donateurs, le texte et l'appel à l'action doivent les retenir. Le titre de la campagne doit transmettre clairement la mission (par exemple, la course Miracle Run for Education), tandis que le sous-titre résume brièvement les défis à relever, l'impact qu'auront les dons ainsi que leurs bénéficiaires.
Dans le corps de votre texte, développez brièvement les questions que votre sous-titre peut soulever. Plus précisément, le corps du texte doit répondre à ces questions :
Enfin, abandonnez le classique "Faire un don" et rédigez un bref appel à l'action qui crée un sentiment d'urgence. Insistez sur le fait que le temps pour contribuer à la campagne est limité (Donnez de la joie à une famille dans le besoin à Noël). Vous pouvez également souligner la portée de votre campagne (Éliminer la faim dans la région des trois États).
Les donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'ils savent vraiment où va leur contribution. L'utilisation d'images et de chiffres aide les donateurs à comprendre comment leur don va réellement faire la différence. Dressez la liste de quatre options de dons différentes et expliquez ce que chaque montant peut apporter.
Notre conseil : gardez chaque explication simple et ne dépassez pas une phrase. Si vous présentez trop d'informations, cela peut distraire vos donateurs.
Saviez-vous que les donateurs réguliers ont 440 % plus de valeur que les donateurs uniques ? En effet, ils donnent 42 % de plus que les donateurs uniques en un an. Même si l'on peut penser que les dons ponctuels conséquents sont les plus importants, ce sont en fait les petits dons récurrents qui ont le plus de poids.
Cela signifie que vous devez vous concentrer sur l'obtention de donateurs récurrents dès le lancement de votre campagne. N'ayez pas peur d'encourager les dons mensuels. Faites-le en le mentionnant dans le message de votre campagne et en rendant le bouton de don mensuel évident sur votre formulaire de don. Mieux encore, expliquez l'impact des dons mensuels sur votre organisation caritative, afin que les donateurs comprennent que leur don récurrent peut vous aider à planifier l'avenir !
Une fois que vous avez des donateurs réguliers, veillez à les entretenir tout au long de la campagne et après. 91% des organisations cessent de communiquer avec les donateurs mensuels après 3 mois. Vous pensez peut-être qu'en rappelant aux donateurs qu'ils donnent à votre organisation, vous les inciterez à arrêter. C'est une erreur ! Si vos donateurs choisissent de donner régulièrement, c'est parce qu'ils veulent rester au courant de ce que fait votre organisation.
N'hésitez pas à illustrer continuellement l'impact de leurs dons en envoyant des courriels mensuels avec des exemples de la manière dont leurs dons ont fait la différence.
Créer du matériel de marque et de marketing amusant pour votre campagne est un excellent moyen de susciter l'intérêt des gens. Incluez des affiches, des vidéos et des modèles de médias sociaux que les supporters peuvent partager avec leurs réseaux. Cependant, vous devez vous assurer que tout votre matériel de marketing est cohérent avec l'image de marque de votre organisation caritative. Utilisez toujours le même logo, les mêmes couleurs et les mêmes polices. Cela permettra :
Lorsque vous participez à une campagne existante, adaptez le logo et l'image à votre propre marque. Cette question peut se poser lorsque vous collaborez avec d'autres organisations ou campagnes de collecte de fonds. Par exemple, l'Itinéraire a adapté le logo de GivingTuesday en l'intégrant au sien. Ainsi, les internautes les ont immédiatement reconnus et ont su qu'ils voulaient faire un don !
- Alexandre Duguay, gestionnaire de communauté à L'Itinéraire
Les images peuvent être partagées facilement et sont souvent plus éloquentes que les mots. Alors, pourquoi ne pas créer une image étonnante et inoubliable qui sensibilisera la communauté à votre cause ?
Oui, je sais ce que vous pensez : c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce n'est pas grave, car en tant que membre du secteur non lucratif, vous passez votre temps à "faire" plutôt qu'à "dire".
Vous voulez que votre image suscite une émotion chez les donateurs et qu'elle les pousse à l'action. Considérez ces options pour votre image :
Voici un exemple d'une œuvre d'art étonnante qui sensibilise au mouvement #blacklivesmatter :
Si la création d'une image vous semble une tâche trop lourde, travaillez avec des membres de votre communauté, comme d'autres organisations ayant des causes similaires, pour en créer une.
Utilisez différentes ressources en ligne pour récupérer, modifier et mettre en forme vos images. Nous utilisons ces excellents outils gratuits : Canva, Miro et Burst.
En faisant participer votre communauté à la publicité de votre campagne, vous multiplierez le nombre de personnes que vous toucherez. Vous avez peut-être déjà pensé à le faire, mais cette fois-ci, faites-le ! Lorsque les membres de l'organisation et les donateurs se sentent personnellement impliqués, ils sont plus susceptibles de travailler dur pour que la campagne soit un succès. Voici quelques moyens de faire participer tout le monde :
Les organisations caritatives sont de plus en plus inventives dans la manière dont elles utilisent les différentes fonctionnalités technologiques pour leurs campagnes. Vous aussi, vous pouvez le faire ! Voici un exemple pour vous inspirer :
L'organisation caritative écossaise Cyrenians a créé un chatbot nommé "Alex", un sans-abri fictif. Le chatbot était ouvert à tous ceux qui souhaitaient poser des questions sur le sans-abrisme, afin de diminuer la stigmatisation du sujet. Il aborde les raisons pour lesquelles Alex est devenu sans-abri, sa situation de vie actuelle, ses intérêts et ses espoirs pour l'avenir. La campagne avait pour but de mettre en évidence les stéréotypes courants et de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles les gens deviennent sans abri.
Vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour ce type d'outil de campagne ? Faites appel à votre communauté et demandez-lui son expertise. Ou créez quelque chose à plus petite échelle, qui nécessite moins de travail technique. Par exemple, réalisez une vidéo avec les témoignages de ceux qui bénéficient de vos actions caritatives.
La technologie offre tellement de possibilités pour votre campagne, assurez-vous de les saisir ! Si vous avez une œuvre exceptionnelle qui peut vraiment attirer l'attention de vos partisans, vous n'aurez pas besoin de vous concentrer autant sur le marketing. Votre communauté s'en emparera et la partagera avec le monde entier.
Vous et toute votre organisation travaillez dur sur votre mission, alors assurez-vous de mettre en valeur votre travail. Souligner vos succès, petits ou grands, peut avoir un effet rafraîchissant sur votre campagne ! C'est peut-être le dernier coup de pouce dont votre personnel et vos supporters ont besoin pour atteindre votre objectif ou pour rester motivés pour la prochaine campagne. N'oubliez pas de célébrer :
Notre conseil : Une excellente façon de montrer vos progrès est d'utiliser un thermomètre du montant que vous avez collecté. Avec Zeffy, vous pouvez intégrer votre thermomètre directement sur votre site Web. En l'affichant sur votre page d'accueil, vous attirerez l'attention des donateurs et les inciterez à vous aider à atteindre votre objectif !
