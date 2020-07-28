Voici 10 conseils pour votre prochaine campagne de collecte de fonds

Il est important de connaître les bases de la collecte de fonds en ligne, mais pour qu'une campagne soit couronnée de succès, il y a d'autres choses à faire. Nous avons rassemblé quelques conseils pour les campagnes de collecte de fonds que vous n'avez peut-être pas encore entendus. Nous irons plus loin que ce que vous trouverez dans vos recherches habituelles sur Internet.

1 : Organisez un aperçu de votre campagne de collecte de fonds en ligne

Organisez une séance pour présenter votre campagne de collecte de fonds à vos principaux donateurs et autres membres proches de votre organisation caritative. Cela vous permettra de :

Corriger les problèmes éventuels, qu'il s'agisse d'informations manquantes sur votre formulaire de don, de la création d'un meilleur message, des images associées, etc.

Commencer à collecter des fonds le plus tôt possible: si vos donateurs les plus dévoués voient votre campagne en premier, ils donneront tout de suite, ce qui attirera l'attention d'autres donateurs.

Discuter de la meilleure façon de promouvoir votre campagne: vos donateurs ont des connaissances approfondies et peuvent vous suggérer un moyen efficace de faire connaître votre campagne.

Notre conseil : organisez cette séance de présentation lorsque le temps vous le permet, de préférence quelques mois avant que votre objectif ne doive être atteint. Les aperçus ne sont pas idéaux pour les campagnes qui sont urgentes. Par exemple, de nombreuses organisations ont lancé des collectes de fonds en réaction à la pandémie COVID-19 et aux effets qu'elle avait sur leurs bénéficiaires. Dans ce cas, vous souhaitez que votre campagne soit diffusée à votre communauté le plus rapidement possible !

2 : Optimisez votre page de don

L'apparence de votre page de don peut avoir un impact considérable sur le succès de votre campagne. Que votre formulaire de don soit intégré, qu'il apparaisse ou qu'il s'ouvre dans un onglet séparé, il ne doit pas être en concurrence avec quoi que ce soit pour attirer l'attention du lecteur. Si votre plateforme de don permet une image de fond, choisissez-en une qui illustre le résultat de la campagne, ses bénéficiaires ou le défi à relever.

Enfin, assurez-vous que la page soit belle ! Vous n'avez pas besoin d'engager un designer ou de passer des heures à vous soucier des détails, du moment que vous vérifiez quelques éléments clés, tels que

Espacement uniforme entre les corps de texte

Images et éléments graphiques alignés/centrés

Un titre audacieux et accrocheur

Couleurs assorties

Si vous hésitez sur l'apparence, n'oubliez pas de rester simple.

3 : Veillez à ce que le texte de la page de votre don et l'appel à l'action soient optimisés pour la conversion

Si une page de don claire et attrayante attire l'attention des donateurs, le texte et l'appel à l'action doivent les retenir. Le titre de la campagne doit transmettre clairement la mission (par exemple, la course Miracle Run for Education), tandis que le sous-titre résume brièvement les défis à relever, l'impact qu'auront les dons ainsi que leurs bénéficiaires.

Dans le corps de votre texte, développez brièvement les questions que votre sous-titre peut soulever. Plus précisément, le corps du texte doit répondre à ces questions :

L'utilisation exacte des fonds (construction d'un nouveau laboratoire informatique, amélioration de l'accessibilité aux fauteuils roulants, etc.)

Quel sera l'impact des fonds (amélioration de l'apprentissage et des performances en matière de STIM, environnement plus inclusif) ?

Qui sont les principaux bénéficiaires (enfants sans ordinateur à domicile, enfants souffrant d'un handicap physique) ?

Enfin, abandonnez le classique "Faire un don" et rédigez un bref appel à l'action qui crée un sentiment d'urgence. Insistez sur le fait que le temps pour contribuer à la campagne est limité (Donnez de la joie à une famille dans le besoin à Noël). Vous pouvez également souligner la portée de votre campagne (Éliminer la faim dans la région des trois États).

4 : Proposer des montants de dons et expliquer leur impact

Les donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'ils savent vraiment où va leur contribution. L'utilisation d'images et de chiffres aide les donateurs à comprendre comment leur don va réellement faire la différence. Dressez la liste de quatre options de dons différentes et expliquez ce que chaque montant peut apporter.

Notre conseil : gardez chaque explication simple et ne dépassez pas une phrase. Si vous présentez trop d'informations, cela peut distraire vos donateurs.

5 : Demandez des dons mensuels pendant votre campagne

Saviez-vous que les donateurs réguliers ont 440 % plus de valeur que les donateurs uniques ? En effet, ils donnent 42 % de plus que les donateurs uniques en un an. Même si l'on peut penser que les dons ponctuels conséquents sont les plus importants, ce sont en fait les petits dons récurrents qui ont le plus de poids.

Cela signifie que vous devez vous concentrer sur l'obtention de donateurs récurrents dès le lancement de votre campagne. N'ayez pas peur d'encourager les dons mensuels. Faites-le en le mentionnant dans le message de votre campagne et en rendant le bouton de don mensuel évident sur votre formulaire de don. Mieux encore, expliquez l'impact des dons mensuels sur votre organisation caritative, afin que les donateurs comprennent que leur don récurrent peut vous aider à planifier l'avenir !

Une fois que vous avez des donateurs réguliers, veillez à les entretenir tout au long de la campagne et après. 91% des organisations cessent de communiquer avec les donateurs mensuels après 3 mois. Vous pensez peut-être qu'en rappelant aux donateurs qu'ils donnent à votre organisation, vous les inciterez à arrêter. C'est une erreur ! Si vos donateurs choisissent de donner régulièrement, c'est parce qu'ils veulent rester au courant de ce que fait votre organisation.

N'hésitez pas à illustrer continuellement l'impact de leurs dons en envoyant des courriels mensuels avec des exemples de la manière dont leurs dons ont fait la différence.

6 : Soyez cohérent avec votre matériel de campagne

Créer du matériel de marque et de marketing amusant pour votre campagne est un excellent moyen de susciter l'intérêt des gens. Incluez des affiches, des vidéos et des modèles de médias sociaux que les supporters peuvent partager avec leurs réseaux. Cependant, vous devez vous assurer que tout votre matériel de marketing est cohérent avec l'image de marque de votre organisation caritative. Utilisez toujours le même logo, les mêmes couleurs et les mêmes polices. Cela permettra :

Votre matériel de campagne doit être reconnaissable. Les sympathisants sauront tout de suite qu'il s'agit de vous (leur association caritative préférée) !

Votre organisation gagne en crédibilité. Si votre matériel n'est pas cohérent, votre organisation caritative semblera désorganisée, ce qui rendra les gens moins confiants et moins enclins à faire des dons.

Conseil d'un expert en gestion de communauté sur le matériel de campagne :

Lorsque vous participez à une campagne existante, adaptez le logo et l'image à votre propre marque. Cette question peut se poser lorsque vous collaborez avec d'autres organisations ou campagnes de collecte de fonds. Par exemple, l'Itinéraire a adapté le logo de GivingTuesday en l'intégrant au sien. Ainsi, les internautes les ont immédiatement reconnus et ont su qu'ils voulaient faire un don !

‍- Alexandre Duguay, gestionnaire de communauté à L'Itinéraire

L'Itinéraire a créé un logo unique incorporant son propre logo et celui de Giving Tuesday pour sa campagne.

7 : Créer des visuels de campagne époustouflants

Les images peuvent être partagées facilement et sont souvent plus éloquentes que les mots. Alors, pourquoi ne pas créer une image étonnante et inoubliable qui sensibilisera la communauté à votre cause ?

Oui, je sais ce que vous pensez : c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ce n'est pas grave, car en tant que membre du secteur non lucratif, vous passez votre temps à "faire" plutôt qu'à "dire".

Vous voulez que votre image suscite une émotion chez les donateurs et qu'elle les pousse à l'action. Considérez ces options pour votre image :

Une photo d'un des bénéficiaires de votre mission.

Des volontaires qui travaillent ensemble pour votre cause.

Des œuvres d'art illustrant la vision de votre organisation.

Et d'autres possibilités ! Cherchez l'inspiration dans le travail de votre organisation caritative. Qu'est-ce qui vous motive, vous et vos collègues, dans votre travail ? Comment pouvez-vous la saisir et la montrer aux autres ?

Voici un exemple d'une œuvre d'art étonnante qui sensibilise au mouvement #blacklivesmatter :

Si la création d'une image vous semble une tâche trop lourde, travaillez avec des membres de votre communauté, comme d'autres organisations ayant des causes similaires, pour en créer une.

Utilisez différentes ressources en ligne pour récupérer, modifier et mettre en forme vos images. Nous utilisons ces excellents outils gratuits : Canva, Miro et Burst.

8 : Impliquer les donateurs et le personnel dans les efforts de marketing

En faisant participer votre communauté à la publicité de votre campagne, vous multiplierez le nombre de personnes que vous toucherez. Vous avez peut-être déjà pensé à le faire, mais cette fois-ci, faites-le ! Lorsque les membres de l'organisation et les donateurs se sentent personnellement impliqués, ils sont plus susceptibles de travailler dur pour que la campagne soit un succès. Voici quelques moyens de faire participer tout le monde :

Demandez aux donateurs de se prendre en photo en train de faire quelque chose en rapport avec votre cause. Organisez les images en posters, partagez-les et marquez les donateurs. Par exemple, l'organisation caritative belge Kom Op Tengen Kanker a demandé à ses donateurs de se photographier en train de tirer la langue, dans le cadre d'une campagne de lutte contre le cancer chez les enfants. Ils ont ensuite rassemblé toutes les photos pour créer une affiche de campagne. Simple, mais efficace !

Faites un appel ouvert à un supporter pour qu'il contribue à l'art de votre campagne de marketing. Vous pouvez demander des soumissions, puis choisir quelqu'un et partager son travail. L'ensemble de la communauté sera impatiente de voir le résultat et s'investira pour le partager avec son réseau.

Demandez à votre personnel de faire une cascade. Il peut s'agir de n'importe quoi pour susciter l'enthousiasme de votre communauté. Par exemple, louez un bassin de trempage et demandez à quelques personnes de se faire tremper à tour de rôle. Les donateurs peuvent être ceux qui lancent des objets sur la cible pour essayer de la faire tremper. Si tous vos supporters ne peuvent pas être présents, diffusez l'événement en direct !

9 : Tirer parti de plusieurs technologies

Les organisations caritatives sont de plus en plus inventives dans la manière dont elles utilisent les différentes fonctionnalités technologiques pour leurs campagnes. Vous aussi, vous pouvez le faire ! Voici un exemple pour vous inspirer :

L'organisation caritative écossaise Cyrenians a créé un chatbot nommé "Alex", un sans-abri fictif. Le chatbot était ouvert à tous ceux qui souhaitaient poser des questions sur le sans-abrisme, afin de diminuer la stigmatisation du sujet. Il aborde les raisons pour lesquelles Alex est devenu sans-abri, sa situation de vie actuelle, ses intérêts et ses espoirs pour l'avenir. La campagne avait pour but de mettre en évidence les stéréotypes courants et de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles les gens deviennent sans abri.

Vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour ce type d'outil de campagne ? Faites appel à votre communauté et demandez-lui son expertise. Ou créez quelque chose à plus petite échelle, qui nécessite moins de travail technique. Par exemple, réalisez une vidéo avec les témoignages de ceux qui bénéficient de vos actions caritatives.

La technologie offre tellement de possibilités pour votre campagne, assurez-vous de les saisir ! Si vous avez une œuvre exceptionnelle qui peut vraiment attirer l'attention de vos partisans, vous n'aurez pas besoin de vous concentrer autant sur le marketing. Votre communauté s'en emparera et la partagera avec le monde entier.

10 : Mettre en avant les réalisations de la campagne

Vous et toute votre organisation travaillez dur sur votre mission, alors assurez-vous de mettre en valeur votre travail. Souligner vos succès, petits ou grands, peut avoir un effet rafraîchissant sur votre campagne ! C'est peut-être le dernier coup de pouce dont votre personnel et vos supporters ont besoin pour atteindre votre objectif ou pour rester motivés pour la prochaine campagne. N'oubliez pas de célébrer :

Lorsque vous aurez atteint la moitié de votre objectif, faites savoir à vos supporters la différence qu'ils ont faite jusqu'à présent ! Cela les encouragera à poursuivre leurs efforts jusqu'à ce que votre objectif soit atteint.

En interne. Pourquoi ne pas célébrer votre équipe en lui offrant un déjeuner, un happy hour ou une soirée jeux ? Faites savoir à votre personnel à quel point vous et votre communauté l'appréciez.

Notre conseil : Une excellente façon de montrer vos progrès est d'utiliser un thermomètre du montant que vous avez collecté. Avec Zeffy, vous pouvez intégrer votre thermomètre directement sur votre site Web. En l'affichant sur votre page d'accueil, vous attirerez l'attention des donateurs et les inciterez à vous aider à atteindre votre objectif !