La collecte de fonds de pair à pair (ou collecte P2P) consiste pour les particuliers à collecter des fonds pour le compte d'une organisation à but non lucratif. Au lieu qu'une organisation sollicite des dons, la collecte de fonds P2P permet à ses sympathisants de devenir des collecteurs de fonds.

‍

Comment fonctionne la collecte de fonds de pair à pair ?

La collecte de fonds de pair à pair est une technique de collecte de fonds communautaire. Tout d'abord, les collecteurs de fonds individuels créent leurs propres pages de campagne avec des histoires et des objectifs convaincants, généralement sur un logiciel de collecte de fonds de pair à pair. Ensuite, les participants les diffusent par le biais de divers canaux pour demander des contributions.

La collecte de fonds de pair à pair pour les organisations à but non lucratif s'appuie sur les relations personnelles pour étendre la portée d'une organisation et susciter des dons. Et c'est l'une des façons les plus populaires de donner. Selon une étude, 2,2 millions de personnes ont participé à des programmes de collecte de fonds de pair à pair en 2020.

‍

Collecte de fonds en peer-to-peer vs. crowdfunding

La collecte de fonds de pair à pair (P2P) et le financement participatif (crowdfunding) se ressemblent. Mais ils présentent des différences notables :

‍

Collecte de fonds de pair à pair (P2P)

Les participants : Dans le cadre de la collecte de fonds P2P, des personnes ou des sympathisants collectent des fonds pour le compte d'une organisation en utilisant des pages de dons individuels.

Connexion personnelle : Les collecteurs de fonds s'adressent à leurs amis, à leur famille et à leurs réseaux sociaux pour obtenir des dons.

Implication des organisations à but non lucratif : Les organisations à but non lucratif sont directement impliquées dans les campagnes de collecte de fonds P2P. Elles fournissent les outils, les ressources et le soutien nécessaires à la réussite des collectes de fonds. Les fonds récoltés sont ensuite collectés et gérés par l'association.

Financement participatif (crowdfunding)

Les participants : Le crowdfunding implique des individus qui recherchent des fonds pour diverses causes. Il utilise une page de crowdfunding.

Plateforme : Ces campagnes sont souvent hébergées sur des plateformes telles que Kickstarter ou GoFundMe.

Utilisation : Le crowdfunding sert un large éventail d'objectifs, y compris à des fins lucratives.

‍

Dans les deux cas, il s'agit de faire appel à un réseau de personnes pour obtenir un soutien financier. Cependant, la collecte de fonds P2P est généralement axée sur les organisations à but non lucratif. Elle comprend également des pages de collecte de fonds individuelles. En comparaison, le crowdfunding peut couvrir un plus large éventail de projets et d'objectifs de collecte de fonds.

‍

Quels sont les avantages de la collecte de fonds de pair à pair ?

Le P2P est l'un des meilleurs moyens de mobiliser des sympathisants du monde entier. C'est aussi l'un des meilleurs moyens de collecter des fonds. La collecte de fonds par les pairs offre :

Une portée élargie: Une stratégie de collecte de fonds P2P exploite les réseaux personnels des collecteurs de fonds individuels. Cela permet à votre cause d'atteindre un public plus large pour les dons et la notoriété de la marque.

Amélioration de l'engagement: Les collecteurs de fonds deviennent des ambassadeurs de votre organisation, ce qui crée un lien plus profond entre eux et votre association.

Réduction des coûts d'acquisition: Les méthodes traditionnelles de collecte de fonds peuvent être coûteuses. La collecte de fonds P2P a des coûts d'acquisition plus faibles car elle s'appuie sur les sympathisants pour lancer et promouvoir les campagnes.

L'influence des pairs: Les dons P2P exploitent le pouvoir des relations personnelles. L'influence des pairs encourage les participants à commencer à collecter des fonds pour apporter plus d'argent à une cause qui leur tient à cœur, ainsi qu'à leurs amis.

Durabilité: La collecte de fonds P2P ne se limite pas à un seul événement ou à une seule campagne. Il s'agit également d'une stratégie permanente visant à maintenir un flux régulier de dons et d'engagement. Avec une bonne gestion et un bon suivi, elle peut déboucher sur des relations à long terme avec les donateurs.

La puissance de la collecte de fonds: L'un des principaux avantages de la collecte de fonds de pair à pair est qu'elle permet d'obtenir de nombreux dons. En 2022, les 30 principaux programmes de collecte de fonds de pair à pair aux États-Unis ont permis de collecter 1,05 milliard de dollars.

‍

6 exemples de collecte de fonds de pair à pair

La collecte de fonds de pair à pair n'est pas une solution unique de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent personnaliser leurs événements de collecte de fonds par les pairs en fonction de leurs objectifs exacts et de la mission de leur organisation. Voici quelques exemples d'idées de campagnes de collecte de fonds par les pairs :

‍

1. Fonds d'urgence et de secours en cas de catastrophe

Les campagnes P2P sont un excellent moyen de contribuer aux crises humanitaires. Dans ces situations, les organisations à but non lucratif encouragent les dons afin de collecter des fonds pour les communautés touchées.

La Croix-Rouge américaine est un excellent exemple de collecte de fonds P2P d'urgence en action. Cette organisation à but non lucratif invite ses sympathisants à organiser des collectes de fonds en son nom pour venir en aide aux victimes de crises.

‍

2. Collecte de fonds pour les anniversaires

Au lieu de demander des cadeaux d'anniversaire, de nombreuses organisations à but non lucratif encouragent leurs sympathisants à donner en retour. Pour ce faire, ils organisent des campagnes de collecte de fonds personnelles et sollicitent leurs réseaux sociaux pour obtenir des contributions.

Charity : Water permet aux gens de fêter leur anniversaire en créant des campagnes de pair à pair. Les fonds collectés soutiennent des projets d'eau potable dans les pays en développement.

‍

3. Marches/courses de bienfaisance

Dans le cadre de cet événement d'égal à égal, les participants créent une page personnelle de collecte de fonds, qu'ils partagent souvent via des plateformes de médias sociaux. La marche elle-même est souvent un événement physique, en personne, où les participants se rassemblent pour la terminer.

Des marches contre le sida sont organisées dans plusieurs villes du monde. Les participants forment des équipes de collecte de fonds et effectuent la marche - l'argent récolté est destiné à la recherche sur le VIH/sida.

‍

4. Défis liés aux médias sociaux

Dans ce type de collecte de fonds P2P, les supporters documentent leurs efforts sur les médias sociaux. Ils utilisent des hashtags et des tags pertinents pour créer un buzz et encourager les autres à se joindre à eux. Parfait pour amplifier la présence d'une organisation à but non lucratif sur les médias sociaux, ce type de collecte de fonds sociale est un excellent moyen de promouvoir activement votre campagne en ligne, de sensibiliser à votre cause et d'encourager la participation.

Après la mort de George Floyd en 2020, une vague de collectes de fonds P2P est apparue sur les médias sociaux. Les fonds collectés ont permis de soutenir des organisations de défense de la justice raciale, des fonds de cautionnement et les familles des victimes.

‍

5. Journées de dons ou occasions spéciales

Les jours fériés ou autres journées spéciales sont des occasions parfaites pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. De nombreuses organisations à but non lucratif, par exemple, essaient de tirer le meilleur parti des .

Feeding America's Children organise chaque année la campagne Giving Tuesday P2P. Cette campagne encourage les collecteurs de fonds de pair à pair à demander à leurs amis et à leur famille de les aider à collecter des fonds pour les enfants qui souffrent de la faim.

‍

6. Initiatives spécifiques liées à la mission

Parfois, les événements P2P réussis ne sont pas liés à une période spécifique de l'année ou à un défi particulier. De nombreuses organisations à but non lucratif organisent des collectes de fonds P2P afin de collecter des fonds pour atteindre des objectifs spécifiques et pour faire avancer des programmes et des initiatives individuels.

L'Université de Montréal a triplé son objectif de collecte de fonds grâce à une campagne de pair à pair. Les fonds récoltés ont permis de soutenir la recherche sur la sclérose en plaques.

‍

Comment lancer une collecte de fonds de pair à pair en 7 étapes

Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds de pair à pair, les organisations à but non lucratif doivent suivre quelques étapes de base.

‍

Étape 1 : Fixer les objectifs de l'organisation en matière de collecte de fonds

L'organisation d'une collecte de fonds nécessite toujours de fixer des objectifs et d'allouer des ressources.

‍

Avant de lancer votre campagne P2P, assurez-vous de répondre aux questions suivantes :

Collecte de fonds: Quels sont nos objectifs en matière de collecte de fonds ? Combien d'argent voulons-nous collecter ? Et quel est l'objectif spécifique des fonds ?

Temps et ressources: Avons-nous suffisamment de temps, d'argent et de personnel à consacrer à cette campagne ?

Durée: Quelles sont les principales étapes et échéances de la campagne ? Quelle sera la durée de la campagne ?

Le timing: Est-ce le bon moment pour lancer une campagne de P2P ? Nos donateurs sont-ils fatigués ou prêts à participer à une collecte de fonds ?

Indicateurs clés de performance (ICP) : Comment allons-nous mesurer et évaluer le succès de la campagne ?

Mission et image de marque: Comment cette campagne P2P s'inscrit-elle dans notre mission et nos objectifs généraux ?

‍

‍

Étape 2 : Choisir une plateforme de collecte de fonds de pair à pair

Lorsqu'il s'agit de collecte de fonds par les pairs, il est essentiel d'avoir les bons outils. Lorsque vous comparez les logiciels de peer-to-peer qui conviennent à votre association, tenez compte de ce qui suit :

Votre budget: Certaines plateformes offrent un logiciel de campagne peer-to-peer 100 % gratuit. D'autres facturent des frais de plateforme et de traitement élevés.

Facilité d'utilisation: La plateforme que vous avez choisie doit permettre aux collecteurs de fonds de créer et de personnaliser des campagnes personnelles. De plus, elle doit disposer d'un backend facile à utiliser.

Assistance à la clientèle: Veillez à choisir une plateforme qui offre une assistance clientèle gratuite et illimitée. Ainsi, votre association pourra surmonter les difficultés rencontrées lors de la collecte de fonds.

Caractéristiques: Une bonne collecte de fonds P2P nécessite de nombreux outils et gadgets. Lorsque vous choisissez votre plateforme, recherchez la gamification, l'engagement, les outils de personnalisation et la possibilité de publier sur des comptes de médias sociaux.

Possibilité de partage: Une page de campagne P2P doit pouvoir être facilement partagée. Votre plateforme P2P doit proposer des moyens simples de partager les pages peer to peer par texte, par courrier électronique et par les médias sociaux.

‍

‍

Étape 3 : Recruter des collecteurs de fonds

Une fois que vous avez posé les bonnes bases pour votre collecte de fonds, il est temps d'inviter les sympathisants.

‍

Identifiez et recrutez des personnes passionnées par votre cause. Il peut s'agir de

Bénévoles ou supporters dévoués, anciens ou actuels

Anciens ou actuels membres du conseil d'administration

Donateurs récurrents

Donateurs ponctuels

Anciens participants à l'événement

Suiveurs dans les médias sociaux

Nouveaux sympathisants ou nouveaux donateurs

‍

Lorsque vous recrutez des bénévoles, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Annoncez votre campagne de P2P lors d'événements en personne ou par le biais d'un bulletin d'information. Vous pouvez même envisager un partenariat avec un influenceur.

‍

Étape 4 : Créer des pages de campagne pour les participants et fixer des objectifs

Une fois que vous avez recruté des collecteurs de fonds, les supporters individuels doivent créer leurs propres pages de dons. Chaque page de collecte de fonds individuelle doit comprendre les éléments suivants

Images ou vidéos : Selon une étude, 57 % des personnes qui regardent des vidéos d'organisations à but non lucratif font ensuite un don. Encouragez les sympathisants à ajouter des photos ou des vidéos à leur page personnelle de collecte de fonds ou à celle de leur équipe.

Un objectif de collecte de fonds réalisable : dans les campagnes P2P, chaque collecteur de fonds fixe son propre objectif de collecte de fonds. Encouragez les sympathisants à se fixer un objectif ambitieux, mais pas trop hors de portée, afin qu'ils ne se découragent pas.

Histoires personnelles : La narration émotionnelle est l'un des meilleurs moyens de commencer à collecter des fonds. Encouragez les sympathisants à écrire un message sur leur page pour expliquer ce que la cause représente pour eux.

Un moyen facile de collecter des dons: Les pages personnelles de collecte de fonds doivent permettre un traitement simple des paiements afin de rapporter le plus d'argent possible.

‍

Étape 5 : Les collecteurs de fonds partagent leurs campagnes

Une fois les pages de collecte de fonds personnalisées publiées, il est temps de les faire connaître. Les collecteurs de fonds peuvent partager leurs pages par le biais de :

Médias sociaux

Courriel

Messages textuels

Conversations et événements en personne

Par le biais d'un publipostage

‍

Étape 6 : Engager et motiver les collecteurs de fonds

Votre association doit être en communication constante avec les collecteurs de fonds pour qu'ils restent engagés et motivés. Pour que vos sympathisants restent enthousiastes et actifs dans leurs efforts pour votre cause, assurez-vous de.. :

Utilisez des outils de gamification: Utilisez des fonctions telles que les tableaux de classement pour encourager une compétition amicale entre les collecteurs de fonds.

Permettre l'envoi de messages personnalisés : Rendez le don de pair à pair plus personnel en encourageant les donateurs à écrire des messages d'encouragement à l'aide d'un tableau des donateurs.

Restez en contact: Restez en contact avec les collecteurs de fonds par e-mail et par SMS. Vous pouvez vous assurer de leurs progrès et leur donner des conseils ou des informations en retour.

Célébrez les étapes importantes des participants: Remettez des prix et mettez les participants en avant sur les médias sociaux ou dans les bulletins d'information.

Créez du matériel de marquage: Ne laissez pas le marketing se faire au hasard en donnant aux participants ce dont ils ont besoin. Fournissez aux participants des graphiques pour les médias sociaux, des logos en haute résolution et un langage approuvé. En outre, envisagez de créer et de distribuer des documents imprimables tels que des dépliants.

‍

Étape 7 : Suivi

Une fois la campagne terminée, il est essentiel de remercier vos collecteurs de fonds. Cette pratique est importante à la fois pour l'intendance et pour maintenir l'engagement en vue de futures collectes de fonds.

‍

Montrez que vous appréciez leurs efforts et l'impact qu'ils ont eu :

Envoi de courriels et de textes personnalisés

Mettre en avant les collectes de fonds les plus remarquables dans les bulletins d'information ou sur votre site web.

Organiser un événement de remerciement

Publication des résultats sur les médias sociaux

‍

Meilleurs conseils et meilleures pratiques en matière de collecte de fonds de pair à pair

Comme pour toute collecte de fonds, les organisations à but non lucratif doivent garder à l'esprit quelques bonnes pratiques en matière de collecte de fonds de pair à pair. Lorsque vous lancez votre campagne, n'oubliez pas de

Ciblez vos communications: En utilisant une solution de gestion des donateurs, filtrez et triez vos contacts. Cela permet de s'assurer que votre équipe envoie les bons messages aux bons donateurs. C'est essentiel pour le recrutement et le suivi des contributions.

Encouragez les collecteurs de fonds à donner à leur propre campagne: Donner à sa propre campagne permet d'encourager d'autres dons.

Organisez des séances d'information: De nombreuses personnes n'ont jamais collecté de fonds auparavant et ont besoin d'un peu d'accompagnement pour maximiser leurs efforts. Avant que vos participants ne se lancent dans la collecte de fonds, organisez une séance d'information sur les meilleures pratiques et créez des guides sur les médias sociaux, des modèles de communication et des fiches FAQ.

Rendez le don aussi facile que possible: Les donateurs risquent de ne pas donner si la page de don ne propose pas plusieurs méthodes de don. Pour éviter cela, choisissez une plateforme qui accepte plusieurs types de paiement (comme les cartes de crédit, Apple Pay et Google Pay).

Utilisez une narration claire et convaincante: Rédigez une histoire convaincante qui communique votre mission et l'impact des dons des donateurs.

Suivre les progrès: Mesurez le succès de votre collecte de fonds entre pairs afin d'apporter les améliorations nécessaires. Il peut s'agir de rapports sur les dons de pair à pair et les participants.

Promouvoir les dons jumelés: Un don d'égal à égal peut faire deux fois plus. De nombreuses personnes travaillent pour des organisations qui versent des dons équivalents, mais la plupart d'entre elles ne le savent pas. Pour sensibiliser les participants, demandez-leur de se renseigner auprès de leur employeur.

Comprendre la psychologie du don: Le fait de donner permet aux gens de se sentir bien. De plus, les recherches montrent que lorsque les gens voient leurs amis faire un don, ils sont plus enclins à le faire aussi].

‍

9 meilleures plateformes de peer-to-peer pour les organisations à but non lucratif

‍

1. Zeffy

-la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif - permet aux acteurs du changement d'avoir le plus grand impact possible. Avec un support client gratuit et illimité, une suite complète d'outils de collecte de fonds tels que la collecte de fonds P2P, la gestion des donateurs, et même des capacités de tirage au sort et de commerce électronique, peu de plateformes de collecte de fonds sont comparables.

‍

Meilleures caractéristiques :

Options de paiement flexibles

Formulaires et pages de dons personnalisables

Reçus fiscaux automatisés

Collecte de fonds par équipe et individuelle

Tableaux de bord et messages d'équipe

Rapports et analyses

Service clientèle illimité

Outils de collecte de fonds pour le commerce électronique

Outils de tirage au sort et de loterie

‍

Prix :

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.

‍

Voici comment cela fonctionne:

Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Cependant, un nombre suffisant de donateurs laisse une contribution qui couvre les frais généraux et les honoraires, de sorte que les organisations à but non lucratif ne paient jamais un centime.

‍

En bref :

Les clients n'ont jamais à s'inquiéter de payer pour une fonctionnalité ou une transaction avec Zeffy.

‍

2. Classe

Classy est une plateforme complète de collecte de fonds qui comprend de solides capacités de collecte de fonds P2P. Utilisée par plusieurs organisations à but non lucratif bien connues, telles que Livestrong et Hope for Haiti, les clients de Classy peuvent utiliser la plateforme pour créer des campagnes P2P de marque, engager les supporters et suivre les dons en un seul endroit.

‍

Prix :

‍Tarificationpersonnalisée plus 2,5% + 30¢ de frais de traitement

‍

Avantages :

Rapports faciles à établir

Les donateurs peuvent couvrir les frais

Flexibilité mobile

Transactions sécurisées

Caractéristiques personnalisables

Gestion des donateurs et des événements

Convivialité

‍

Inconvénients :

Prix

‍

3. GoFundMe

GoFundMe est une plateforme de crowdfunding populaire qui permet aux organisations à but non lucratif et aux particuliers de collecter des fonds pour des causes. Pour la collecte de fonds de pair à pair, l'intégration sociale et la grande portée de GoFundMe sont essentielles : les particuliers peuvent créer et partager des pages facilement en ligne, et les partager avec des milliers de personnes qui utilisent et connaissent GoFundMe.

‍

Prix :

‍$0 de frais de plateforme, 2,9% + 30¢‍ de frais de traitement

‍

Avantages :

A une large portée

Pages de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif et les particuliers

Installation facile

Intégrations sociales

‍

Inconvénients :

Fonctionnalités limitées en dehors de la collecte de fonds P2P

Personnalisation limitée

‍

4. DonorDrive

DonorDrive, une plateforme de collecte de fonds P2P conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, offre un large éventail de fonctionnalités, notamment des pages de campagne personnalisables, des outils de partage social et des analyses en temps réel. Comme la plateforme a été spécialement créée pour les organisations caritatives, celles-ci ont accès à des tonnes d'outils et de gadgets pour les aider à amplifier leurs efforts de P2P.

‍

Prix :

Non disponible au public

‍

Avantages :

Intuitif et convivial

Excellente assistance à la clientèle

Partage social facile

‍

Inconvénients :

Manque de personnalisation

Frais

Lenteur de la mise en place

‍

5. QGiv

Qgiv est une plateforme polyvalente qui comprend plusieurs outils de collecte de fonds, y compris des capacités P2P. Avec des pages de campagne personnalisées, des outils d'engagement des supporters, des fonctions d'inscription aux événements et bien plus encore, la plateforme est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un peu de tout.

‍

Prix :

259 $/mois, jusqu'à 4,95 % + 0,95 $ de frais de traitement

‍

Avantages :

Outils de gamification

Partage social

Personnalisation

Suivi des dons

Pages de campagne à l'effigie de la marque

Gestion des événements

Les donateurs peuvent couvrir les frais

‍

Inconvénients :

Mise en place difficile

Coût

‍

6. CauseVox

Connu pour son interface conviviale, CauseVox est une plateforme de collecte de fonds puissante qui prend en charge les campagnes de collecte de fonds P2P personnalisées pour les organisations à but non lucratif. Elle fournit des outils pour créer des pages de marque, fixer des objectifs de collecte de fonds et suivre l'activité des donateurs, le tout en un seul endroit.

‍

Prix :

0$ - 315$ /mois, frais de plateforme jusqu'à 4,25%, frais de traitement jusqu'à 2,2% + 30¢

‍

Avantages :

Pages de collecte de fonds personnalisées pour les équipes et les individus

Gestion des donateurs

Suivi des donateurs

Convivialité

Courriels déclenchés

Les donateurs peuvent couvrir les frais

Notifications personnalisées de collecte de fonds

‍

Inconvénients :

Coût

Fonctionnalités gratuites limitées

‍

7. Fundly

Fundly est conçu pour rendre le crowdfunding accessible et efficace pour un large éventail de besoins de collecte de fonds - que les utilisateurs recherchent un soutien pour des causes personnelles, des projets créatifs, des frais médicaux ou des initiatives caritatives.

‍

Prix :

0% plateforme, jusqu'à 2,9% + 0,30$ de frais de traitement

‍

Avantages :

Pages de dons personnalisées

Collecte de fonds par téléphone portable

Intégration des médias sociaux

‍

Inconvénients :

Faible facilité d'utilisation

Soutien insuffisant

‍

8. Donately

Donately, une solution de collecte de fonds tout-en-un, est conçue pour simplifier l'expérience de la collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles. La plateforme conviviale offre une gamme d'outils, y compris un logiciel P2P. Les organisations à but non lucratif peuvent profiter du partage des médias sociaux, de pages de collecte de fonds personnalisables et d'une narration visuelle vraiment convaincante.

‍

Prix :

0$ - 49$/mois, jusqu'à 4% de frais de plateforme, jusqu'à : 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement

‍

Avantages :

Pages de collecte de fonds personnalisées

Intégration des médias sociaux

Dons récurrents

‍

Inconvénients :

Frais

Fonctionnalités P2P limitées par rapport à la concurrence

‍

9. Feu de joie

Bonfire, une plateforme de marchandises facile à utiliser, permet aux particuliers et aux organisations à but non lucratif de concevoir et de vendre des vêtements personnalisés pour soutenir leurs causes. La plateforme simplifie le processus de création et de vente de vêtements personnalisés et permet à tout un chacun de s'inscrire et de commencer à concevoir et à vendre directement.

‍

Prix :

0 $ de frais de plateforme, jusqu'à 8 % de frais de traitement

‍

Avantages :

Facile à utiliser

Bonfire s'occupe de l'expédition et de la manutention

Pas de frais initiaux

Intégration sociale

Les donateurs peuvent couvrir les frais

‍

Inconvénients :

Limité à la marchandise

Absence d'autres outils essentiels à la collecte de fonds

‍

Lancez gratuitement votre campagne de peer-to-peer avec Zeffy

Les campagnes peer-to-peer sont une mine de possibilités. Que votre association cherche à collecter des fonds pour un programme particulier ou qu'elle cherche à établir une opportunité de collecte de fonds permanente, tout au long de l'année, les campagnes de collecte de fonds de pair à pair sont l'un des meilleurs moyens d'obtenir plus de dons et d'étendre votre portée.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent lancer des campagnes peer-to-peer avec des pages de campagne personnalisables, des outils de gamification tels que des tableaux de classement, des méthodes de paiement flexibles et des outils de suivi et de reporting - le tout gratuitement. De plus, grâce aux outils de gestion des donateurs et au logiciel de billetterie intégrés, les organisations à but non lucratif peuvent atteindre tous leurs objectifs de collecte de fonds sans jamais quitter Zeffy.