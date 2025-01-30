La collecte de fonds de pair à pair (ou collecte P2P) consiste pour les particuliers à collecter des fonds pour le compte d'une organisation à but non lucratif. Au lieu qu'une organisation sollicite des dons, la collecte de fonds P2P permet à ses sympathisants de devenir des collecteurs de fonds.
La collecte de fonds de pair à pair est une technique de collecte de fonds communautaire. Tout d'abord, les collecteurs de fonds individuels créent leurs propres pages de campagne avec des histoires et des objectifs convaincants, généralement sur un logiciel de collecte de fonds de pair à pair. Ensuite, les participants les diffusent par le biais de divers canaux pour demander des contributions.
La collecte de fonds de pair à pair pour les organisations à but non lucratif s'appuie sur les relations personnelles pour étendre la portée d'une organisation et susciter des dons. Et c'est l'une des façons les plus populaires de donner. Selon une étude, 2,2 millions de personnes ont participé à des programmes de collecte de fonds de pair à pair en 2020.
La collecte de fonds de pair à pair (P2P) et le financement participatif (crowdfunding) se ressemblent. Mais ils présentent des différences notables :
Dans les deux cas, il s'agit de faire appel à un réseau de personnes pour obtenir un soutien financier. Cependant, la collecte de fonds P2P est généralement axée sur les organisations à but non lucratif. Elle comprend également des pages de collecte de fonds individuelles. En comparaison, le crowdfunding peut couvrir un plus large éventail de projets et d'objectifs de collecte de fonds.
Le P2P est l'un des meilleurs moyens de mobiliser des sympathisants du monde entier. C'est aussi l'un des meilleurs moyens de collecter des fonds. La collecte de fonds par les pairs offre :
La collecte de fonds de pair à pair n'est pas une solution unique de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent personnaliser leurs événements de collecte de fonds par les pairs en fonction de leurs objectifs exacts et de la mission de leur organisation. Voici quelques exemples d'idées de campagnes de collecte de fonds par les pairs :
Les campagnes P2P sont un excellent moyen de contribuer aux crises humanitaires. Dans ces situations, les organisations à but non lucratif encouragent les dons afin de collecter des fonds pour les communautés touchées.
La Croix-Rouge américaine est un excellent exemple de collecte de fonds P2P d'urgence en action. Cette organisation à but non lucratif invite ses sympathisants à organiser des collectes de fonds en son nom pour venir en aide aux victimes de crises.
Au lieu de demander des cadeaux d'anniversaire, de nombreuses organisations à but non lucratif encouragent leurs sympathisants à donner en retour. Pour ce faire, ils organisent des campagnes de collecte de fonds personnelles et sollicitent leurs réseaux sociaux pour obtenir des contributions.
Charity : Water permet aux gens de fêter leur anniversaire en créant des campagnes de pair à pair. Les fonds collectés soutiennent des projets d'eau potable dans les pays en développement.
Dans le cadre de cet événement d'égal à égal, les participants créent une page personnelle de collecte de fonds, qu'ils partagent souvent via des plateformes de médias sociaux. La marche elle-même est souvent un événement physique, en personne, où les participants se rassemblent pour la terminer.
Des marches contre le sida sont organisées dans plusieurs villes du monde. Les participants forment des équipes de collecte de fonds et effectuent la marche - l'argent récolté est destiné à la recherche sur le VIH/sida.
Dans ce type de collecte de fonds P2P, les supporters documentent leurs efforts sur les médias sociaux. Ils utilisent des hashtags et des tags pertinents pour créer un buzz et encourager les autres à se joindre à eux. Parfait pour amplifier la présence d'une organisation à but non lucratif sur les médias sociaux, ce type de collecte de fonds sociale est un excellent moyen de promouvoir activement votre campagne en ligne, de sensibiliser à votre cause et d'encourager la participation.
Après la mort de George Floyd en 2020, une vague de collectes de fonds P2P est apparue sur les médias sociaux. Les fonds collectés ont permis de soutenir des organisations de défense de la justice raciale, des fonds de cautionnement et les familles des victimes.
Les jours fériés ou autres journées spéciales sont des occasions parfaites pour les organisations à but non lucratif de collecter des fonds. De nombreuses organisations à but non lucratif, par exemple, essaient de tirer le meilleur parti des .
Feeding America's Children organise chaque année la campagne Giving Tuesday P2P. Cette campagne encourage les collecteurs de fonds de pair à pair à demander à leurs amis et à leur famille de les aider à collecter des fonds pour les enfants qui souffrent de la faim.
Parfois, les événements P2P réussis ne sont pas liés à une période spécifique de l'année ou à un défi particulier. De nombreuses organisations à but non lucratif organisent des collectes de fonds P2P afin de collecter des fonds pour atteindre des objectifs spécifiques et pour faire avancer des programmes et des initiatives individuels.
L'Université de Montréal a triplé son objectif de collecte de fonds grâce à une campagne de pair à pair. Les fonds récoltés ont permis de soutenir la recherche sur la sclérose en plaques.
Lorsqu'il s'agit de collecter des fonds de pair à pair, les organisations à but non lucratif doivent suivre quelques étapes de base.
L'organisation d'une collecte de fonds nécessite toujours de fixer des objectifs et d'allouer des ressources.
Avant de lancer votre campagne P2P, assurez-vous de répondre aux questions suivantes :
Lorsqu'il s'agit de collecte de fonds par les pairs, il est essentiel d'avoir les bons outils. Lorsque vous comparez les logiciels de peer-to-peer qui conviennent à votre association, tenez compte de ce qui suit :
Une fois que vous avez posé les bonnes bases pour votre collecte de fonds, il est temps d'inviter les sympathisants.
Identifiez et recrutez des personnes passionnées par votre cause. Il peut s'agir de
Lorsque vous recrutez des bénévoles, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Annoncez votre campagne de P2P lors d'événements en personne ou par le biais d'un bulletin d'information. Vous pouvez même envisager un partenariat avec un influenceur.
Une fois que vous avez recruté des collecteurs de fonds, les supporters individuels doivent créer leurs propres pages de dons. Chaque page de collecte de fonds individuelle doit comprendre les éléments suivants
Une fois les pages de collecte de fonds personnalisées publiées, il est temps de les faire connaître. Les collecteurs de fonds peuvent partager leurs pages par le biais de :
Votre association doit être en communication constante avec les collecteurs de fonds pour qu'ils restent engagés et motivés. Pour que vos sympathisants restent enthousiastes et actifs dans leurs efforts pour votre cause, assurez-vous de.. :
Une fois la campagne terminée, il est essentiel de remercier vos collecteurs de fonds. Cette pratique est importante à la fois pour l'intendance et pour maintenir l'engagement en vue de futures collectes de fonds.
Montrez que vous appréciez leurs efforts et l'impact qu'ils ont eu :
Comme pour toute collecte de fonds, les organisations à but non lucratif doivent garder à l'esprit quelques bonnes pratiques en matière de collecte de fonds de pair à pair. Lorsque vous lancez votre campagne, n'oubliez pas de
-la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif - permet aux acteurs du changement d'avoir le plus grand impact possible. Avec un support client gratuit et illimité, une suite complète d'outils de collecte de fonds tels que la collecte de fonds P2P, la gestion des donateurs, et même des capacités de tirage au sort et de commerce électronique, peu de plateformes de collecte de fonds sont comparables.
Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.
Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Cependant, un nombre suffisant de donateurs laisse une contribution qui couvre les frais généraux et les honoraires, de sorte que les organisations à but non lucratif ne paient jamais un centime.
Les clients n'ont jamais à s'inquiéter de payer pour une fonctionnalité ou une transaction avec Zeffy.
Classy est une plateforme complète de collecte de fonds qui comprend de solides capacités de collecte de fonds P2P. Utilisée par plusieurs organisations à but non lucratif bien connues, telles que Livestrong et Hope for Haiti, les clients de Classy peuvent utiliser la plateforme pour créer des campagnes P2P de marque, engager les supporters et suivre les dons en un seul endroit.
Tarificationpersonnalisée plus 2,5% + 30¢ de frais de traitement
GoFundMe est une plateforme de crowdfunding populaire qui permet aux organisations à but non lucratif et aux particuliers de collecter des fonds pour des causes. Pour la collecte de fonds de pair à pair, l'intégration sociale et la grande portée de GoFundMe sont essentielles : les particuliers peuvent créer et partager des pages facilement en ligne, et les partager avec des milliers de personnes qui utilisent et connaissent GoFundMe.
$0 de frais de plateforme, 2,9% + 30¢ de frais de traitement
DonorDrive, une plateforme de collecte de fonds P2P conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, offre un large éventail de fonctionnalités, notamment des pages de campagne personnalisables, des outils de partage social et des analyses en temps réel. Comme la plateforme a été spécialement créée pour les organisations caritatives, celles-ci ont accès à des tonnes d'outils et de gadgets pour les aider à amplifier leurs efforts de P2P.
Non disponible au public
Qgiv est une plateforme polyvalente qui comprend plusieurs outils de collecte de fonds, y compris des capacités P2P. Avec des pages de campagne personnalisées, des outils d'engagement des supporters, des fonctions d'inscription aux événements et bien plus encore, la plateforme est un excellent choix pour les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un peu de tout.
259 $/mois, jusqu'à 4,95 % + 0,95 $ de frais de traitement
Connu pour son interface conviviale, CauseVox est une plateforme de collecte de fonds puissante qui prend en charge les campagnes de collecte de fonds P2P personnalisées pour les organisations à but non lucratif. Elle fournit des outils pour créer des pages de marque, fixer des objectifs de collecte de fonds et suivre l'activité des donateurs, le tout en un seul endroit.
0$ - 315$ /mois, frais de plateforme jusqu'à 4,25%, frais de traitement jusqu'à 2,2% + 30¢
Fundly est conçu pour rendre le crowdfunding accessible et efficace pour un large éventail de besoins de collecte de fonds - que les utilisateurs recherchent un soutien pour des causes personnelles, des projets créatifs, des frais médicaux ou des initiatives caritatives.
0% plateforme, jusqu'à 2,9% + 0,30$ de frais de traitement
Donately, une solution de collecte de fonds tout-en-un, est conçue pour simplifier l'expérience de la collecte de fonds en ligne pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles. La plateforme conviviale offre une gamme d'outils, y compris un logiciel P2P. Les organisations à but non lucratif peuvent profiter du partage des médias sociaux, de pages de collecte de fonds personnalisables et d'une narration visuelle vraiment convaincante.
0$ - 49$/mois, jusqu'à 4% de frais de plateforme, jusqu'à : 2,9 % + 0,30 $ de frais de traitement
Bonfire, une plateforme de marchandises facile à utiliser, permet aux particuliers et aux organisations à but non lucratif de concevoir et de vendre des vêtements personnalisés pour soutenir leurs causes. La plateforme simplifie le processus de création et de vente de vêtements personnalisés et permet à tout un chacun de s'inscrire et de commencer à concevoir et à vendre directement.
0 $ de frais de plateforme, jusqu'à 8 % de frais de traitement
Les campagnes peer-to-peer sont une mine de possibilités. Que votre association cherche à collecter des fonds pour un programme particulier ou qu'elle cherche à établir une opportunité de collecte de fonds permanente, tout au long de l'année, les campagnes de collecte de fonds de pair à pair sont l'un des meilleurs moyens d'obtenir plus de dons et d'étendre votre portée.
Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent lancer des campagnes peer-to-peer avec des pages de campagne personnalisables, des outils de gamification tels que des tableaux de classement, des méthodes de paiement flexibles et des outils de suivi et de reporting - le tout gratuitement. De plus, grâce aux outils de gestion des donateurs et au logiciel de billetterie intégrés, les organisations à but non lucratif peuvent atteindre tous leurs objectifs de collecte de fonds sans jamais quitter Zeffy.
