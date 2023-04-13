Dans ce webinaire, l'équipe Customer Success de Zeffy partage les tenants et les aboutissants de l'une de nos fonctionnalités les plus populaires : les campagnes de collecte de fonds peer-to-peer.
Nous avons divisé le webinaire en sections pour vous, ou vous pouvez le regarder en entier - nous pensons vraiment qu'il vaut la peine d'être regardé ! Maryse et Tanya expliquent pourquoi les campagnes peer-to-peer sont un si bon outil de collecte de fonds, quelques points clés à prendre en compte avant de lancer votre campagne, et comment configurer votre formulaire Zeffy pour une collecte de fonds peer-to-peer réussie . campagne de collecte de fonds de collecte de fonds de pair à pair.
