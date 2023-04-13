Dans ce webinaire, l'équipe Customer Success de Zeffy partage les tenants et les aboutissants de l'une de nos fonctionnalités les plus populaires : les campagnes de collecte de fonds peer-to-peer.

Nous avons divisé le webinaire en sections pour vous, ou vous pouvez le regarder en entier - nous pensons vraiment qu'il vaut la peine d'être regardé ! Maryse et Tanya expliquent pourquoi les campagnes peer-to-peer sont un si bon outil de collecte de fonds, quelques points clés à prendre en compte avant de lancer votre campagne, et comment configurer votre formulaire Zeffy pour une collecte de fonds peer-to-peer réussie . campagne de collecte de fonds de collecte de fonds de pair à pair.

Pourquoi votre prochaine campagne devrait-elle être une campagne peer-to-peer ?

Ils contribuent à élargir votre cercle de donateurs. Ils engagent les donateurs actuels dans de nouvelles voies. Accélère la collecte de fonds et réduit la pression sur votre équipe de collecte de fonds.

Conseils sur la collecte de fonds de pair à pair pour votre prochaine campagne :

Décortiquons ce webinaire.

Comment s'inscrire sur la plateforme de collecte de fonds peer-to-peer de Zeffy :

Comment personnaliser, éditer et partager un formulaire Zeffy peer-to-peer :

Mise en place de votre formulaire Zeffy peer-to-peer : Informations générales.

Mise en place de votre formulaire Zeffy peer-to-peer : Créez votre formulaire.

Mise en place de votre formulaire Zeffy peer-to-peer : Partager.

Configuration de votre formulaire peer-to-peer Zeffy : Paramètres avancés.

Regardez le webinaire complet sur l'utilisation des formulaires de collecte de fonds peer-to-peer de Zeffy.

ChatGPT peut vous aider à faire de la campagne de cette année votre meilleure campagne de collecte de fonds en peer-to-peer.