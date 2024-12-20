Le logiciel de collecte de fonds de pair à pair est une stratégie de collecte de fonds puissante et un excellent moyen d'impliquer les sympathisants. Il permet de renforcer les liens communautaires, de sensibiliser à la cause et, en fin de compte, de collecter plus d'argent pour votre mission.

En 2022, les 30 principaux programmes américains de collecte de fonds de pair à pair ont permis de récolter 1,05 milliard de dollars.

Dans ce blog, nous présenterons les meilleurs logiciels de collecte de fonds en peer-to-peer et leurs caractéristiques - ainsi que leur coût - afin que vous puissiez choisir la meilleure solution pour votre organisation et tirer le meilleur parti de cette campagne de collecte de fonds.

9 meilleurs logiciels de peer-to-peer pour les organisations à but non lucratif en un coup d'œil

Site web de collecte de fonds Meilleur pour Caractéristique de mise en évidence Frais Zeffy Plateforme peer-to-peer tout-en-un pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif 100% gratuit (pas de frais de plateforme - pas de frais de transaction) 100% gratuit DonorDrive Collecte de fonds en peer-to-peer sur Facebook Pages de collecte de fonds peer to peer personnalisées Non disponible au public OneCause Organiser et gérer des événements Texte à donner Devis personnalisé requis Donorbox Collecte des données relatives aux donateurs et au soutien Gestion des dons récurrents 0 $ - 139 $+/mois, 1,5 % de frais de plateforme, jusqu'à 2,2 % + 0,49 $ de frais de traitement Funraise Personnalisation Courriels automatisés Plan gratuit et/ou devis personnalisé requis MightyCause Les organisations à but non lucratif cherchent à s'intégrer à Eventbrite Pages de collecte de fonds personnalisées pour les individus et les équipes 79-$119/mois plus jusqu'à 2,2% et 0,29$ de frais de traitement Classy Rapports et analyses Transactions sécurisées Prix personnalisé plus 2,5 % + 0,30 $ de frais de traitement Feu de joie Vente de marchandises Intégrations sociales 0 $ de frais de plateforme, jusqu'à 8 % de frais de traitement

‍Quels sont les avantages de la collecte de fonds de pair à pair ?

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle façon de stimuler vos efforts de collecte de fonds, le logiciel de collecte de fonds peer-to-peer est un outil puissant qui peut vous aider à libérer tout le potentiel de votre campagne. Voici pourquoi il est devenu le favori de tant d'organisations à but non lucratif et de causes :

Elle élargit instantanément votre champ d'action: La collecte de fonds de pair à pair permet à vos sympathisants de collecter des fonds au sein de leurs propres réseaux, ce qui vous permet d'atteindre rapidement un public plus large.

Elle fait appel aux relations personnelles: Les collecteurs de fonds partagent leur histoire personnelle, ce qui augmente la probabilité que leurs amis et leur famille fassent un don lorsqu'ils se sentent émotionnellement liés à la cause.

C'est abordable: De nombreuses plateformes de peer-to-peer n'entraînent que peu ou pas de frais initiaux, et vous ne payez généralement que de faibles frais de transaction, ce qui en fait une option rentable.

Il stimule l'engagement: Les sympathisants créent des pages personnalisées et les partagent avec leurs cercles, ce qui leur permet de se sentir plus impliqués et liés à votre campagne.

Il maintient la motivation des donateurs: Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi en temps réel et les objectifs intermédiaires, les collecteurs de fonds restent motivés lorsqu'ils constatent leurs progrès et atteignent leurs objectifs.

Des résultats en temps réel au bout des doigts: Suivez les dons au fur et à mesure qu'ils arrivent, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie à la volée et de maximiser le succès de votre campagne.

Elle évolue avec vous: Que vous visiez de petits ou de grands objectifs, la collecte de fonds de pair à pair est évolutive et adaptable à vos besoins.

Qu'est-ce qui fait le meilleur logiciel de collecte de fonds peer-to-peer ?

🌟 Processus d'examen :

Tous nos articles de comparaison et nos récapitulatifs Zeffy sont rédigés par de véritables experts de l'industrie à but non lucratif. En utilisant G2, Capterra et d'autres sites de logiciels réputés et crédibles, notre équipe sélectionne manuellement des dizaines d'applications à comparer pour vous aider à trouver celle qui convient le mieux à votre organisation.

Parce que nous savons que Zeffy est l'un des meilleurs logiciels gratuits de collecte de fonds, nous n'avons pas peur d'offrir des évaluations objectives et véridiques de nos concurrents.

Lorsqu'il s'agit de choisir la bonne plateforme P2P pour organiser vos collectes de fonds en peer-to-peer, certaines caractéristiques méritent d'être prises en compte.

1. Fixation des prix

Bien qu'il existe des logiciels de collecte de fonds peer-to-peer entièrement gratuits comme Zeffy, de nombreuses solutions sont payantes :

Frais de traitement des paiements

Frais de plateforme

Frais d'établissement

Redevance par utilisateur

2. Pages individuelles et d'équipe

L'un des éléments les plus importants d'une collecte de fonds P2P réussie est la possibilité de créer facilement des pages de collecte de fonds peer to peer individuelles et collectives. Étant donné que le P2P repose sur le fait que les supporters s'adressent à un lien personnel - comme les membres de leur famille - pour collecter des fonds, le processus de création d'une page personnelle de collecte de fonds d'égal à égal doit être simple et facile.

Il peut s'agir de

Processus d'enregistrement simple

Possibilité de créer des pages de collecte de fonds par équipe (peer-to-peer)

Possibilité de créer des pages personnelles de collecte de fonds de pair à pair

Possibilité de proposer des codes de réduction

3. Outils de gamification

L'un des meilleurs moyens de garder les collecteurs de fonds motivés et engagés dans une collecte de fonds de pair à pair est de leur proposer une compétition amicale.

Parmi les meilleurs logiciels de collecte de fonds peer to peer, on peut citer

Classements par équipe

Classements individuels

Thermomètres de collecte de fonds pour montrer les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de collecte de fonds

Compte à rebours

4. Outils de personnalisation

Lors de la création de leurs propres pages de collecte de fonds entre pairs - qu'il s'agisse de pages personnelles ou de pages d'équipe - les participants doivent pouvoir personnaliser leur page de campagne :

Vidéos ou photos

Objectifs de campagne personnalisés.

Couleurs personnalisées

Description personnelle ou lien avec la cause

Messages de remerciement personnalisés

5. Des méthodes de paiement flexibles

Afin de rendre les dons aussi faciles que possible, votre plateforme de collecte de fonds en ligne et chaque page de don doivent accepter :

Toutes les cartes de crédit

Apple Pay et Google Pay

Débits préautorisés

Chèques

6. Outils de communication

Les bonnes initiatives de pair-à-pair nécessitent des communications significatives et rapides - que vous communiquiez avec des supporters fidèles ou de nouveaux donateurs. Assurez-vous que le logiciel de collecte de fonds peer-to-peer que vous avez choisi inclut :

Outils automatisés pour les reçus fiscaux

Courriels de rappel d'événements

Messages des donateurs via le tableau des donateurs

Outils de partage social (par exemple, une intégration des collectes de fonds sur Facebook ou des intégrations avec d'autres plateformes de médias sociaux)

1. Zeffy : Le meilleur logiciel de collecte de fonds peer-to-peer 100% gratuit pour toutes les organisations à but non lucratif

Zeffy, la seule plateforme gratuite de collecte de fonds en peer-to-peer pour les organisations à but non lucratif, permet auxacteurs du changement d'avoir le plus d'impact possible. Avec un support client gratuit et illimité, une suite complète d'outils de collecte de fonds tels que la collecte de fonds peer-to-peer, la gestion des donateurs, et même des capacités de tirage au sort et de commerce électronique, peu de plates-formes de collecte de fonds sont comparables.

Meilleures caractéristiques :

La seule plateforme 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif

Options de paiement flexibles

Formulaires et pages personnalisables

Reçus fiscaux automatisés

Collecte de fonds par équipe et individuelle

Tableaux de bord et messages d'équipe

Rapports et analyses

Service clientèle illimité

Mobiliser les soutiens à l'aide d'un système de gestion des donateurs ou d'un outil de gestion des relations avec les électeurs (CRM)

Outils de collecte de fonds pour le commerce électronique

Outils de tirage au sort et de loterie

Prix

Alors que toutes les autres plateformes de dons prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. Cela signifie que vous pouvez collecter des fonds et mener des campagnes réussies gratuitement.

Voici comment cela fonctionne : Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de donner à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois et c'est normal. Cependant, un nombre suffisant de donateurs laisse une contribution qui couvre les frais généraux et les honoraires, de sorte que les organisations à but non lucratif ne paient jamais un centime.

En bref : les organisations à but non lucratif n'ont jamais à se soucier de payer pour une fonctionnalité ou une transaction avec Zeffy - jamais.

Témoignage :

"Zeffy est une plateforme gratuite où 100 % des fonds des donateurs restent dans l'organisation caritative. En tant que petite organisation caritative, cela représente beaucoup pour nous et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de l'essayer. Elle est facile à utiliser pour les donateurs, assez simple à mettre en place et offre diverses options, notamment le peer-to-peer et la billetterie.

2. DonorDrive : Le meilleur pour la collecte de fonds sur Facebook

DonorDrive, une plateforme de collecte de fonds peer-to-peer conçue exclusivement pour les organisations à but non lucratif, offre une série de fonctionnalités. Cela inclut des pages de campagne personnalisées, des outils pour faciliter le partage social et des analyses en temps réel. Conçu pour une utilisation caritative, DonorDrive offre aux organisations à but non lucratif une multitude d'outils et de ressources pour améliorer leurs initiatives de pair-à-pair.

Devis personnalisé requis

Meilleures caractéristiques :

Pages de collecte de fonds personnalisées

Suivi des activités

Intégrations Facebook

Suivi facile de l'activité

Interface adaptée aux mobiles

Témoignage :

"Bien que nous nous soyons d'abord demandé s'il était judicieux de faire appel à une véritable plateforme peer-to-peer pour nos efforts de collecte de fonds, en apprenant que DonorDrive est bien plus que cela et que le coût est vraiment compétitif et très rentable, je suis très reconnaissante d'avoir fait appel à eux et je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt". Heather H.

3. OneCause : Le meilleur pour la gestion d'événements

OneCause est la solution logicielle de collecte de fonds peer-to-peer idéale pour organiser des événements, offrant une suite complète d'outils allant de la gestion des inscriptions à la conduite d'enchères réussies. Lorsqu'il s'agit de gérer des campagnes P2P et des événements peer-to-peer, le logiciel est adapté aux mobiles et offre une grande variété d'outils.

Prix

‍Custom quote required for the peer to peer solution

Meilleures caractéristiques :

Outils de recrutement peer-to-peer pour inviter les sympathisants à adhérer

Pages individuelles de la campagne

Texte à donner

Partage facile des pages

Optimisé pour les mobiles

Témoignage :

"OneCause nous permet d'organiser en toute transparence notre plus grand événement de collecte de fonds de l'année grâce à la solution peer-2-peer soutenue par l'équipe. Cette solution permet également à nos sympathisants de créer leurs propres événements de collecte de fonds avec notre soutien pour créer le site web pour les transactions et le suivi des inscriptions. - Ryan L.

4. Donorbox : Le meilleur moyen de saisir les données relatives aux donateurs

Donorbox est une plateforme logicielle accessible et conviviale, conçue pour répondre aux besoins des petites et moyennes organisations à but non lucratif. La plateforme peer to peer offre une grande simplicité dans la création de formulaires de dons, garantissant une expérience transparente et sans problème pour les associations et leurs donateurs. De plus, c'est un excellent outil pour capturer les données des donateurs afin de les fidéliser et d'assurer leur suivi.

‍

‍$0-$139+/mois, 1,5% de frais de plateforme, et jusqu'à 2,2% + 0,49$ de frais de traitement

Caractéristiques principales

Dons récurrents autogérés

Formulaires de dons personnalisés

Intégrations de tiers

Pages de dons personnalisées

Méthodes de paiement flexibles

Modèles prêts à l'emploi

Outils de gestion des donateurs

Témoignage :

"Donorbox est une plateforme exceptionnellement intuitive, idéale pour les organisations à but non lucratif de toute taille. Sa technologie de pointe permet aux donateurs potentiels de passer rapidement et efficacement à la caisse, ce qui augmente les taux de conversion. Offrant une gamme variée d'outils - des formulaires et événements aux interactions entre pairs et aux courriels automatisés - elle répond aux divers besoins des organisations à but non lucratif". - Morgan G.

5. Funraise : Le meilleur pour la personnalisation

Funraise offre aux organisations à but non lucratif une boîte à outils polyvalente. De la gestion intuitive des donateurs à l'optimisation transparente des campagnes peer to peer, Funraise simplifie les tâches complexes. Les outils d'analyse et de reporting de la plateforme fournissent des informations exploitables, permettant aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions éclairées et d'entretenir des relations durables avec les donateurs.

Prix

‍Funraise propose un plan gratuit limité - pour l'accès à d'autres outils de peer to peer, un devis personnalisé est nécessaire. Les donateurs peuvent couvrir les frais de plateforme ou de transaction.

Meilleures caractéristiques :

Pages personnelles personnalisées pour les collecteurs de fonds individuels

Plateforme de collecte de fonds adaptée aux mobiles

Courriels automatisés

Paiements automatiques

Témoignage :

"La plateforme Funraise nous permet de collecter des dons d'une manière qui s'intègre parfaitement à notre site web et à notre système de gestion de la relation client (Salesforce). Elle comprend également de nombreuses autres fonctionnalités telles que la billetterie pour les événements et les campagnes peer-to-peer." - Emily S.

6. MightyCause : Meilleur pour l'intégration avec Eventbrite

MightyCause offre des outils conviviaux de création de campagnes peer to peer et des fonctions d'intégration sociale. De plus, sa large portée, en particulier lorsqu'il est associé à Eventbrite, et son accessibilité en font un choix idéal pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à impliquer un public diversifié et à mener des campagnes de collecte de fonds percutantes.

Prix

‍79-$119/mois plus jusqu'à 2,2% et 0,29$ de frais de traitement

Meilleures caractéristiques :

Pages individuelles de collecte de fonds

Pages de l'équipe

Intégrations Eventbrite pour la gestion des événements

Témoignage :

"Dans l'ensemble, nous continuons à utiliser MightyCause, car c'est la meilleure option pour la collecte de fonds de pair à pair. - Rebekah W.

7. Classe : Le meilleur pour les rapports et les analyses

Les organisations à but non lucratif qui utilisent Classy ont accès à toute une série de fonctionnalités, notamment des pages de campagne personnalisées, des outils de partage social et des analyses en temps réel. L'interface élégante et le design intuitif de la plateforme améliorent l'expérience globale des donateurs et des collecteurs de fonds, ce qui en fait un excellent choix pour les organisations qui souhaitent moderniser leurs efforts de collecte de fonds.

Prix

‍Tarification personnalisée plus 2,5 % + 0,30 $ de frais de traitement

Meilleures caractéristiques :

Rapport facile sur une campagne peer to peer

Les donateurs peuvent couvrir les frais

Thermomètres de collecte de fonds

Flexibilité mobile

Transactions sécurisées

Fonctionnalités personnalisables sur les pages de la campagne

Convivialité

Gérer les informations relatives aux donateurs

Témoignage :

"Classy nous aide à mener des campagnes de collecte de fonds pour notre organisation ! Nous mettons en place diverses campagnes telles que la collecte de fonds entre pairs ou les dons récurrents et nous attirons, gérons et cultivons les donateurs avec l'aide des outils de Classy. Il est tellement facile de créer et de faire des rapports sur l'activité des donateurs ! - Lauren A.

8. Feu de joie : Le meilleur pour voir les marchandises

Bonfire propose une version unique de la collecte de fonds de pair à pair en se concentrant sur les campagnes de collecte de fonds de marchandises personnalisables - principalement les collectes de fonds de t-shirts. Les organisations à but non lucratif peuvent créer et vendre des vêtements personnalisés pour soutenir leur cause. En mettant l'accent sur l'engagement communautaire et l'expression créative, Bonfire fournit une plateforme de collecte de fonds de pair à pair permettant aux organisations à but non lucratif de tirer parti de la puissance des marchandises de marque dans leurs efforts de collecte de fonds de pair à pair.

Prix

0 $ de frais de plateforme, jusqu'à 8 % de frais de traitement

Meilleures caractéristiques :

Facile à utiliser

Bonfire s'occupe de l'expédition et de la manutention

Pas de frais initiaux

Intégration sociale

Les donateurs peuvent couvrir les frais

Témoignage :

"Créer un site facile à utiliser sur lequel je puisse vendre mes produits. Jusqu'à présent, les autres plateformes que j'ai essayées sont surchargées d'informations. J'ai l'impression que Bonfire simplifie les choses pour les rendre utilisables par tout le monde. - Gianna O.

Comment la campagne peer-to-peer de la Fondation Sashbear a évité plus de 10 000 dollars de frais grâce à Zeffy

La Fondation Sashbear est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'organisation de webinaires éducatifs et de programmes d'acquisition de compétences dans tout le Canada.

Afin d'obtenir des dons et de rationaliser leur événement, la marche Sashbear 2023, l'organisation a utilisé Zeffy comme plateforme de collecte de fonds de pair à pair.

Au total, cette organisation à but non lucratif a récolté la somme impressionnante de 151 000 dollars. De plus, elle a économisé plus de 10 000 dollars de frais en utilisant Zeffy, la seuleplateforme de collecte de fonds peer-to-peer 100 % gratuite.

Quelle plateforme de collecte de fonds peer-to-peer devriez-vous utiliser ?

Dans le monde des organisations à but non lucratif, il est essentiel de choisir la bonne plateforme de collecte de fonds peer-to-peer. Mais chaque plateforme P2P est différente en termes de prix, de fonctionnalités et d'utilisateurs.

Parmi toutes ces plateformes de collecte de fonds en peer-to-peer, Zeffy se distingue comme la meilleure plateforme gratuite de collecte de fonds en peer-to-peer. Innovante, facile à utiliser et dotée d'une série de fonctionnalités attrayantes, Zeffy fait bien plus qu'une simple collecte de fonds en peer-to-peer. De la gestion des donateurs au suivi des campagnes de collecte de fonds, en passant par l'incitation au don grâce à des outils de gamification, Zeffy fait tout.

Et le plus beau, c'est qu'il est entièrement gratuit. C'est totalement gratuit.

Foire aux questions : Logiciel de collecte de fonds Peer to Peer

Qu'est-ce qu'une plateforme de collecte de fonds de pair à pair ? Une plateforme de collecte de fonds peer-to-peer (P2P) permet aux individus de collecter des fonds pour une cause en créant leurs propres pages de collecte de fonds. Les collecteurs de fonds se fixent généralement un objectif et partagent leur page avec leur réseau de famille, d'amis et de suiveurs.

La plateforme permet à ces collecteurs de fonds personnels de suivre leurs progrès et de collecter des dons, souvent pour un événement ou une cause spécifique. Cette approche décentralisée aide les organisations à tirer parti du soutien et de la portée de leurs communautés.

Qu'est-ce que la collecte de fonds P2P ? La collecte de fonds de pair à pair (P2P) est une méthode par laquelle les individus collectent des fonds pour une organisation à but non lucratif ou une cause en s'adressant à leurs réseaux personnels.

Les sympathisants créent leurs propres pages de collecte de fonds dans le cadre d'une campagne plus large, fixent des objectifs personnels et encouragent leurs relations à faire des dons. Cette méthode permet aux organisations à but non lucratif d'élargir leur base de donateurs et d'augmenter leurs contributions en donnant aux gens la possibilité de collecter des fonds en leur nom. La collecte de fonds P2P permet aux organisations à but non lucratif de.. : Créer des pages de collecte de fonds personnalisées pour permettre aux sympathisants d'exploiter leurs réseaux. Organiser des événements avec une composante de collecte de fonds de pair à pair Renforcer les relations avec les donateurs Engager des supporters qu'ils n'auraient peut-être pas atteints autrement Accueillir des campagnes de financement avec un élément de pair à pair Segmenter les données des donateurs pour les campagnes de sensibilisation afin de maintenir les relations. Gérer les pages individuelles de collecte de fonds pour les aligner sur les pages de donation de la marque Créez des campagnes et partagez-les sur toutes les plateformes de médias sociaux populaires.

Quelle est la meilleure plateforme gratuite de collecte de fonds ? Zeffy est la meilleure plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif. De la collecte de fonds peer-to-peer au crowdfunding, en passant par les pages de dons, les dons récurrents, les adhésions, les ventes aux enchères, les tirages au sort et les événements, Zeffy peut vous offrir les fonctionnalités dont vous avez besoin pour offrir une expérience fluide aux donateurs et collecter plus d'argent.

‍