La nature communautaire de la collecte de fonds de pair à pair peut débloquer un nouveau potentiel avec les donateurs d'aujourd'hui, mais il faut faire preuve de créativité. Si vous vous heurtez à un mur en essayant de trouver de nouvelles idées pour impliquer les collecteurs de fonds et accroître votre impact, cette liste d'idées créatives est là pour vous aider.

Découvrez plus d'idées de collecte de fonds de pair à pair qui vous inspireront pour donner un coup de fouet à vos campagnes en adoptant une approche nouvelle.

Allez à ce qui attire votre attention :

Qu'est-ce que la collecte de fonds de pair à pair ?

La collecte de fonds de pair à pair permet à des sympathisants individuels de collecter des fonds pour une cause. Les militants peuvent créer une page de collecte de fonds avec une touche personnelle et l'utiliser pour recruter des dons et des sympathisants afin d'atteindre leurs objectifs.

Les campagnes de pair-à-pair sont un excellent moyen d'atteindre des donateurs qu'une association n'aurait pas pu avoir autrement, avec l'aide de sympathisants actuels. Les gens aiment rendre la pareille à leurs amis, à leurs collègues et aux membres de leur famille, et ils seront peut-être plus enclins à faire un don s'ils le demandent à quelqu'un qu'ils connaissent.

Pourquoi les organisations à but non lucratif tirent-elles parti de la collecte de fonds de pair à pair ?

Les dons caritatifs sont de plus en plus orientés vers la communauté, les donateurs cherchant de nouvelles façons de se rassembler pour créer un impact. Les modèles pair-à-pair ne sont pas nouveaux, mais des approches renouvelées changent la donne et permettent d'accroître le potentiel de collecte de fonds.

Les organisations à but non lucratif considèrent les collecteurs de fonds comme un canal efficace d'acquisition de donateurs qui ne coûte que peu ou pas d'argent. Avant d'aborder les idées pour rafraîchir votre stratégie, commençons par la valeur du peer-to-peer en tant qu'expérience moderne de don.

Élargissement de la portée des donateurs : La collecte de fonds de pair à pair s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation personnalisée et organique à laquelle les gens réagissent bien. Les sympathisants peuvent découvrir votre cause par l'intermédiaire d'une source fiable, faire un don facilement et créer leur propre collecte de fonds pour poursuivre l'effet domino.

Une action accessible : Les sympathisants, quelle que soit leur situation financière, peuvent organiser une collecte de fonds et agir en fonction des fluctuations de l'incertitude économique. Demander de l'aide à la communauté et partager leurs liens personnels avec la mission est un excellent moyen d'avoir un impact important sans financement.

Une promotion rentable : Le coût d'une campagne de collecte de fonds de pair à pair et le fait de permettre aux sympathisants d'aider à faire passer le message sont bien inférieurs à ceux de nombreuses autres activités de marketing. Les organisations à but non lucratif peuvent économiser de l'argent et du temps tout en se faisant connaître auprès de personnes enthousiastes à l'idée de s'impliquer.

Le don social : Les médias sociaux et l'ère de l'influenceur s'alignent parfaitement sur le don de pair à pair. Les collectes de fonds peuvent être facilement partagées par le biais de liens dans les articles et invitent les personnes qui les suivent à s'unir pour faire la différence.

Crédibilité : Les appels aux dons émanant de personnes qui associent leur nom à votre cause créent un sentiment de confiance à l'égard de votre organisation. Plus il y a de personnes, de groupes et d'entreprises qui participent à votre campagne, plus vous gagnez en crédibilité pour inciter les gens à faire des dons à l'avenir.

La collecte de fonds de pair à pair se nourrit de créativité pour se démarquer et trouver un écho favorable auprès des donateurs d'aujourd'hui. Si vous êtes prêt à voir ce que la collecte de fonds de pair à pair peut faire pour votre association, plongez dans les 24 idées que nous avons rassemblées ci-dessous et sauvegardez ce lien chaque fois que vous avez besoin d'inspiration.

Idées de collectes de fonds virtuelles de pair à pair

Tirez le meilleur parti de votre potentiel de pair à pair en élargissant les possibilités grâce à des campagnes virtuelles. De cette manière, tout le monde peut participer et faire appel à ses réseaux dans le monde entier pour se joindre à l'impact.

Course communautaire virtuelle

La course à pied est une activité universellement comprise et appréciée par de nombreuses personnes dans le monde. Lancez un événement de course à pied qui aide les participants à s'unir autour d'une distance commune, où qu'ils se trouvent.

Au lieu de faire payer aux participants un billet pour participer à la course communautaire, demandez-leur de collecter un certain montant. Proposez une campagne de collecte de fonds de pair à pair pour les aider à créer leur propre page de collecte de fonds.

À partir de là, chaque participant peut partager un formulaire de don afin de recueillir les dons de ceux qui souhaitent les encourager. Plus vous avez de participants, plus vous pouvez attirer l'attention sur votre cause.

Salle d'évasion virtuelle

Une salle d'évasion peut être un excellent mélange d'amusement, de suspense et de défi que les gens ont appris à aimer. Faites preuve de créativité en transposant l'expérience en ligne au moyen de puzzles et d'énigmes à résoudre pour finalement "s'échapper".

Faites en sorte que les gens collectent des fonds au sein de leur communauté par le biais d'une page de collecte de fonds personnalisée. Vous pouvez encourager un objectif minimum de collecte de fonds équivalent au coût d'un billet d'entrée à l'événement.

Au fur et à mesure que votre campagne sera partagée, vous obtiendrez des dons, une certaine notoriété et davantage de participants. Chaque nouveau participant peut poursuivre la réaction en chaîne avec ses pages de collecte de fonds.

Tour du monde virtuel

Jouez sur la passion de vos supporters pour les voyages et les nouvelles expériences en organisant un tour du monde virtuel. Envisagez cette idée créative comme un moyen de permettre aux participants virtuels de collecter un certain montant pour entrer dans les pays et les "visiter".

Vous pouvez utiliser des salles de réunion sur des plateformes vidéo telles que Zoom pour organiser des expériences immersives représentant différents pays.

Un hôte ou un groupe d'hôtes peut alors guider les visiteurs dans des domaines tels que :

Une leçon de mots courants du dialecte local

Un parcours pour recréer les plats les plus connus du pays

Un cours sur la culture et les traditions du pays

Un défilé de mode pour présenter des vêtements traditionnels ou des objets représentant le pays.

Vous pouvez même créer un passeport virtuel à "tamponner" au fur et à mesure que les gens se rendent dans chaque lieu et envisager d'en faire une série d'événements pour couvrir davantage de pays.

Campagnes de sensibilisation

Les campagnes de sensibilisation s'alignent bien sur la collecte de fonds virtuelle de pair à pair en encourageant le partage social et en ralliant les communautés mondiales pour créer un changement. Les pages de collecte de fonds peuvent être facilement partagées sur les médias sociaux pour aider les individus à faire connaître un défi et à recruter des soutiens.

C'est le moment idéal pour présenter des statistiques démontrant le besoin et la demande pour le travail de votre association. À partir de là, vous pouvez créer un langage commun que les gens utiliseront lorsqu'ils créeront une page de collecte de fonds.

Vous pouvez recruter des supporters fidèles et passionnés par votre cause pour qu'ils ajoutent leurs liens personnels à une page qu'ils pourront largement diffuser. Pour les campagnes de sensibilisation, il peut être utile de fixer des objectifs tels que le nombre de posts partagés, de likes, de commentaires et de reposts qui encouragent les collecteurs de fonds à faire preuve de créativité pour atteindre leurs réseaux.

Soirée cinéma

Invitez des participants de différents endroits à faire tomber les barrières géographiques et à profiter d'un film ensemble. Une soirée cinéma vous permet de diffuser un succès populaire ou un film en rapport avec votre cause en échange de la création d'une page de collecte de fonds.

Il sera utile de partager les étapes simples de la mise en place d'une collecte de fonds pour votre cause et des conseils pour la diffuser. Vous pourriez envisager d'ajouter un délai pour collecter les premiers dons et de permettre aux participants de maintenir leur page en ligne aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

Les supporters peuvent profiter du confort de leur domicile tout en ressentant le sentiment d'appartenance à la communauté qu'offre la campagne. En même temps, vous touchez de nouvelles personnes avec une première impression sympathique, avec lesquelles vous pourrez établir des relations pour de futures campagnes.

Idées de collecte de fonds peer-to-peer bricolées

Une campagne de collecte de fonds "peer-to-peer" (de pair à pair) met le pouvoir entre les mains de vos sympathisants. Au lieu de lier les pages de dons individuels à un thème ou à un projet de campagne établi, les sympathisants peuvent créer leurs propres collectes de fonds pour tout ce qu'ils souhaitent.

Campagnes d'anniversaire

Une campagne d'anniversaire est un excellent moyen d'aider les sympathisants à faire appel à leur communauté pour obtenir des dons plutôt que des cadeaux. Les célébrations entourant les anniversaires peuvent encourager davantage de personnes à faire preuve de générosité.

Vos sympathisants peuvent concevoir leur campagne d'anniversaire avec un message personnel et des images qui résonnent dans leurs réseaux. La nature sporadique de la campagne peut vous aider à obtenir des dons à tout moment de l'année pour contribuer à votre stratégie de collecte de fonds annuelle.

Campagnes de commémoration

Une campagne de commémoration rend hommage à une personne ou à un animal décédé. Les sympathisants peuvent créer des pages de collecte de fonds qui mettent en valeur la vie dont ils se souviennent sans attendre le lancement d'une campagne spécifique.

Les collecteurs de fonds peuvent recueillir des dons en hommage au nom de la famille, des amis, des organisations et de tout autre groupe. Ces collectes de fonds honorifiques peuvent être intéressantes si la personne honorée était passionnée par la cause ou a bénéficié de son travail. (ex. une collecte de fonds commémorative pour l'American Cancer Society afin de célébrer la vie d'un patient atteint d'un cancer).

Campagnes de célébration

Les célébrations telles que l'obtention d'un diplôme, un mariage, une baby shower, un enterrement de vie de jeune fille ou des fiançailles sont d'excellentes occasions de collecter des fonds de pair à pair. Une page de collecte de fonds peut être liée à la liste de cadeaux de vos sympathisants afin de demander à leurs proches de contribuer.

Votre association peut faire connaître cette option à ses sympathisants en leur proposant des formulaires de don personnalisés qui correspondent au thème de l'événement. Cette option est idéale pour les personnes qui souhaitent mettre en avant leur philanthropie tout en célébrant des moments importants de leur vie.

Idées de collecte de fonds pour les défis entre pairs

Un défi peut donner à votre campagne de pair à pair une nouvelle tournure. Si les participants s'affrontent, ils le font en sachant que leurs efforts se rejoignent pour avoir un impact communautaire sans précédent.

Concours de cuisine ou de pâtisserie

Il n'y a rien de tel que la compétition pour inciter les gens à s'engager et à passer à l'action. Organisez un concours de cuisine ou de pâtisserie où les participants peuvent inviter leur communauté à goûter et à voter pour leurs produits préférés.

Demandez à chaque candidat de créer une page de collecte de fonds où les gens peuvent faire un don pour "voter" pour leurs recettes préférées. La page qui recueille le plus de dons est la gagnante, et vous récoltez ainsi beaucoup d'argent pour une bonne cause.

Défis liés aux dons sur le lieu de travail

De plus en plus d'employés recherchent des activités caritatives dans le cadre de leur travail, et les dons sur le lieu de travail ouvrent votre organisation à but non lucratif à une communauté bien établie. Imaginez que vous proposiez aux organisations un défi de collecte de fonds entre pairs et que les équipes s'affrontent pour collecter le plus de fonds possible.

Chaque service peut s'associer pour créer une page de collecte de fonds et faire appel à ses amis et aux membres de sa famille pour l'aider à collecter des fonds. Lorsque les employés consultent le classement en temps réel, leur nature compétitive peut les encourager à redoubler d'efforts et à obtenir des dons.

En fin de compte, l'entreprise a eu un impact considérable sur une cause caritative et sur l'engagement des employés. De plus, les employés et leurs réseaux ont été sensibilisés à votre cause et pourraient éventuellement devenir des donateurs à l'avenir.

Défis liés aux médias sociaux

Le défi du seau d'eau glacée de l'ALS est une collecte de fonds que personne n'oubliera, même si elle a eu lieu il y a une dizaine d'années. L'organisation a utilisé le pouvoir des médias sociaux pour lancer un défi viral auquel les gens n'ont pu s'empêcher de participer.

L'accès à des plateformes comme TikTok permettant d'atteindre les gens en quelques secondes étant de plus en plus facile, essayez de relever un défi lors de votre prochaine campagne de pair à pair. Demandez aux collecteurs de fonds de réaliser une action spécifique et de la partager avec leurs followers, accompagnée d'un appel à l'action pour faire un don.

Voici quelques idées de défis qui pourraient bien devenir virales :

Effectuer une danse de 30 secondes sur une chanson à la mode

Poser une question à un inconnu pour voir sa réponse

Partagez quelque chose que personne ne sait sur vous

Relever un défi physique (par exemple, 10 pompes en 30 secondes).

N'oubliez pas d'inclure un hashtag et de demander à tout le monde de taguer votre organisation afin que vous puissiez partager à nouveau le défi et sensibiliser les gens en même temps.

Plongeon polaire

Sur le thème des défis glacés, le concept du plongeon polaire est une autre idée inspirante pour votre campagne de pair à pair. Demandez aux collecteurs de fonds de collecter une somme d'argent spécifique auprès de leurs amis et des membres de leur famille pour les voir plonger dans une étendue d'eau glacée.

Il n'y a rien de mieux que de faire quelque chose que d'autres ne feraient pas pour montrer son engagement en faveur d'une cause importante. Vous pouvez relever n'importe quel défi similaire pour collecter des fonds en faisant preuve de créativité et en tenant compte de ce qui vous entoure et de la manière dont vous pouvez maintenir la sécurité et le plaisir.

Des idées uniques de collecte de fonds de pair à pair

Terminons par quelques idées que nous avons aimées si vous voulez vous démarquer. Ces concepts de campagne peuvent susciter une approche à laquelle personne n'a encore pensé pour attirer rapidement l'attention des donateurs.

Création d'un livre de cuisine

L'idée de créer un livre de cuisine familial ou de constituer une collection de recettes sentimentales peut donner envie à n'importe qui de s'impliquer. Imaginez que vous puissiez appliquer ce concept à vos collectes de fonds en proposant un livre de cuisine communautaire que les participants pourront aider à créer et dont ils recevront le produit fini en guise de prix pour avoir atteint leurs objectifs.

Vous pouvez demander à chaque nouveau collecteur de fonds de partager une recette qui lui tient à cœur, en expliquant pourquoi. À partir de là, vous pouvez créer une copie numérique ou physique du livre de cuisine rédigé par votre communauté.

Incitez vos supporters à atteindre leurs objectifs personnels de collecte de fonds en leur promettant un exemplaire gratuit. Vous pouvez également encourager une plus grande participation car les gens s'accrochent à l'idée d'ajouter leur marque sur le livre de cuisine que tant de personnes pourront lire.

Campagnes d'information

La plupart de vos fidèles supporters ont une histoire qui leur est propre. Tenez-en compte en lançant une campagne de narration d'égal à égal demandant aux collecteurs de fonds de documenter leur "pourquoi" et de le partager avec le monde entier.

Non seulement votre campagne touchera de nouveaux donateurs et collecteurs de fonds potentiels, mais vous disposerez également d'une belle collection de raisons pour lesquelles les gens aiment vous soutenir. Vous pouvez demander à vos supporters d'utiliser leurs "pourquoi" dans vos futurs documents de marketing et dans les promotions de votre campagne.

Gestes symboliques

Certaines campagnes de pair à pair peuvent inciter les gens à s'impliquer par le biais d'un geste ou d'une activité symbolique. Par exemple, vous pouvez demander aux participants de porter une couleur représentant votre cause pendant une semaine afin de les sensibiliser davantage à ce pour quoi ils collectent des fonds.

D'autres gestes sont possibles, comme par exemple

Lancer une chaîne de gentillesse en distribuant un compliment chaque jour de la campagne.

Participer à un cours de yoga ou de fitness pendant un certain nombre de jours au cours d'une semaine ou d'un mois donné.

Allumer une bougie chaque soir en l'honneur de la cause

Renoncer à quelque chose comme le sucre ou les médias sociaux pendant une semaine

Porter un ruban de sensibilisation à une cause

Endurance idées peer-to-peer

Les événements d'endurance inciteront les athlètes ou les sympathisants soucieux de leur croissance à faire ce qu'ils aiment pour une bonne cause. Liez votre collecte de fonds de pair à pair à certaines activités qu'une personne peut accomplir en échange de dons de la part de sa communauté.

Marches

Nous commencerons par la collecte de fonds d'endurance la plus accessible. Les marches peuvent réunir des participants de tous âges et de toutes capacités physiques qui se sentent inclus et impliqués.

Pensez à organiser une marche dans une zone intéressante, sur une route panoramique ou dans un centre communautaire qui correspond à votre cause. Vous pouvez fixer un objectif collectif à atteindre dans le cadre de votre marche et demander aux participants de collecter des promesses de dons pour chaque kilomètre parcouru.

Par exemple, les participants peuvent demander 20 dollars par kilomètre parcouru afin que leur communauté puisse les motiver à aller plus loin. Plus ils marchent longtemps, plus ils peuvent collecter des fonds pour votre cause.

Courses

Les courses de 5 km, les marathons et les semi-marathons sont un moyen populaire de rassembler les gens. Vous pouvez fixer un objectif minimum de collecte de fonds pour chaque participant à la course, afin de l'encourager à faire passer le message.

Vous pouvez organiser une course traditionnelle ou ajouter un élément de plaisir léger en fonction de l'expérience de vos coureurs.

Voici quelques idées de courses plus créatives :

Une course de couleur où les gens regardent la course et jettent des poudres colorées sur les coureurs vêtus de blanc à différentes étapes pour un arc-en-ciel de plaisir.

Une course dans la boue où les coureurs doivent se frayer un chemin dans le désordre et relever un défi supplémentaire.

Une course à thème qui demande aux coureurs de se déguiser tout au long du parcours.

Vélo et cyclisme

Traverser une communauté à vélo est un excellent moyen d'admirer les paysages et d'évoquer les souvenirs d'une promenade en toute liberté avec des amis. Vous pouvez également organiser un événement cycliste pour ajouter un niveau d'engagement à vos campagnes d'égal à égal.

Les collectes de fonds pour le cyclisme peuvent être structurées avec des promesses de dons par kilomètre ou un objectif d'inscription à atteindre. L'avantage d'emmener la famille ou de se retrouver par une belle journée avec des amis peut faire de cette idée l'une des plus appréciées par vos donateurs.

Idées de collecte de fonds de pair à pair pour l'A-thon

Dans le cadre d'une collecte de fonds "a-thon" entre pairs, on demande aux gens de faire quelque chose qu'ils aiment déjà pendant une certaine période en échange de dons. Tout peut être un événement "a-thon", mais vous trouverez ci-dessous quelques idées courantes vers lesquelles les gens ont tendance à graviter.

Danse des thons

Il est impossible de ne pas s'amuser lors d'un "dance-a-thon". Qu'il s'agisse d'une école qui organise une collecte de fonds ou d'un établissement qui souhaite rassembler des participants de tous âges pour une soirée de détente, c'est une excellente idée.

Demandez à vos supporters de créer une page de collecte de fonds et de recueillir des dons en échange de leur engagement à continuer à danser pendant un certain temps. Les amis et la famille peuvent encourager leurs pairs tout en contribuant à la cause.

Des idées opportunes pour la collecte de fonds de pair à pair

Lorsque les gens disposent d'une certaine période de temps pendant laquelle les dons sont collectés, ou que les sympathisants ressentent l'importance de collecter des fonds autour d'une date butoir, vous pouvez obtenir plus de succès. Les idées suivantes associent les dons dans le temps à la collecte de fonds de pair à pair, ce qui constitue une combinaison idéale.

Journée du don

Une journée de dons est une idée simple de collecte de fonds que nous aimons parce qu'elle ajoute un degré d'urgence. En invitant les gens à créer une page de collecte de fonds et à la partager avec leurs réseaux au cours d'une période de 24 heures, vous pouvez rapidement constater une augmentation du volume des dons.

Votre journée de dons peut symboliser l'anniversaire de votre association, une date importante pour votre cause (comme la Journée de sensibilisation à la santé mentale) ou une date que vous avez fixée et pour laquelle vous continuez à collecter des fonds année après année.

Mardi de la générosité

Le mardi de la générosité est un mouvement mondial qui appelle les donateurs à donner en retour. La plupart des organisations à but non lucratif profitent de cette occasion pour présenter leur cause à de nouveaux donateurs et à des donateurs existants, à un moment où la générosité est déjà plus grande.

En 2023, les Américains ont donné 3,1 milliards de dollars à l'occasion du Giving Tuesday, et les campagnes peer-to-peer y ont joué un rôle. Le lancement de votre campagne en novembre vous permettra d'accélérer votre impact à un moment où les sympathisants sont à la recherche de causes à défendre.

Fin d'année

Le Mardi de la générosité donne le coup d'envoi de la saison des dons de fin d'année, lorsque les gens cherchent des moyens de faire preuve de générosité pendant les fêtes de fin d'année et de mener à bien leurs résolutions avant la nouvelle année. Votre campagne de pair-à-pair peut également se dérouler pendant cette période afin de profiter de ce potentiel de don accru.

La veille du Nouvel An est considérée comme le jour le plus lucratif de l'année pour les organisations caritatives qui sollicitent des dons en ligne. Si vous ajoutez à cela l'aide de vos sympathisants pour collecter des fonds en votre nom, vous pouvez obtenir des totaux encore plus importants pour terminer l'année.

Réponse aux événements actuels

Outre le lancement planifié d'une campagne peer-to-peer opportune, votre association peut également s'appuyer sur des moments où les besoins sont plus importants. Les collectes de fonds sont un excellent moyen de recueillir rapidement des dons en réponse à des événements d'actualité, à des situations d'urgence et à des nouvelles inattendues.

Par exemple, un ouragan ou un événement météorologique majeur peut vous inciter à lancer une campagne de pair-à-pair en temps opportun pour demander à votre communauté de vous aider à répondre à l'offre et à la demande.

Les grands événements sont également des sujets largement couverts par les médias sociaux, et votre campagne peut atteindre ceux qui veulent aider mais ne savent pas comment le faire.

Des résultats impressionnants grâce à une collecte de fonds créative de pair à pair

Noelle's Gift to Children a collecté 325 208 dollars grâce à des événements avec billets et des campagnes de pair-à-pair. Avec une seule plateforme de collecte de fonds pour tout héberger et gérer efficacement les donateurs gratuitement avec Zeffy, l'organisation a également économisé 16 260 $ en frais de transaction.

Noelle's Gift to Children organise chaque année une course de 5 km, un gala et une tombola pour donner aux donateurs l'occasion de s'impliquer de manière créative. Les éléments interactifs attirent les sympathisants et aident l'organisation à attirer l'attention d'un plus grand nombre de donateurs et à soutenir la vie des enfants.

Comment démarrer une collecte de fonds de pair à pair ?

Lorsque vous êtes prêt à transformer ces idées en un impact pour votre association, il existe quelques étapes rapides pour vous aider à vous préparer au succès. Le point de départ le plus important est une solution de collecte de fonds peer-to-peer sur laquelle vous pouvez compter pour maximiser votre potentiel.

Caractéristiques à rechercher dans une solution de collecte de fonds de pair à pair :

Tous les types de paiement sont acceptés

Pages de collecte de fonds personnalisées

Formulaires de don simples

Classements et messages cadeaux

Une procédure simple pour saisir les dons hors ligne

Des rapports accessibles sur les indicateurs de performance

Pas de frais de transaction

Étapes à suivre pour démarrer et créer une campagne de pair-à-pair :

Créez votre campagne peer-to-peer avec votre marque, votre nom et votre thème.

Incluez des informations sur la raison pour laquelle vous lancez la campagne, des détails sur la manière de participer et des témoignages qui donnent envie de participer.

Ajoutez les frais d'inscription payés, le cas échéant, ou les objectifs de collecte de fonds que vous aimeriez que les gens s'efforcent d'atteindre pour atteindre l'objectif principal de la campagne.

Personnalisez les options telles que les dons uniques ou mensuels, les reçus automatiques et les questions qui vous aident à recueillir des informations importantes sur chaque donateur.

FAQs:Idées de collecte de fonds de pair à pair

Quelle est la campagne de collecte de fonds de pair à pair la plus réussie ? La campagne de collecte de fonds de pair à pair la plus réussie pour votre organisation à but non lucratif s'appuiera sur ce que vos sympathisants apprécient et les fera participer de manière réfléchie. Une campagne remarquable qui fait encore parler d'elle aujourd'hui est le Ice Bucket Challenge de l'ALS Association.

Certains aspects de cette campagne peuvent vous inspirer : La nature virale d'un défi dans les médias sociaux Une portée massive qui permet de sensibiliser le public et d'obtenir des dons Engagement par le biais d'une activité à laquelle le plus grand nombre peut participer Hashtags et marques qui aident les gens à reconnaître l'organisation Une façon amusante d'aider une communauté dans le besoin

Comment choisir entre les plateformes de collecte de fonds peer-to-peer ? Pour choisir entre les plateformes de collecte de fonds peer-to-peer qui contribueront à la réussite de votre campagne, vous devez passer en revue une liste de fonctionnalités et d'options.

Voici une liste de questions que vous pouvez poser lorsque vous évaluez les solutions : La solution propose-t-elle des fonctionnalités dont votre équipe a besoin ? Pouvez-vous personnaliser votre campagne pour répondre à votre créativité ? Est-il facile pour les collecteurs de fonds de créer une page de don ? Quelle est la facilité avec laquelle les donateurs peuvent effectuer une transaction ? Quels sont les modes de paiement acceptés ? Comment se passe l'assistance à la clientèle ? Pouvez-vous suivre les mesures et évaluer facilement le succès ? Jetez un coup d'œil aux 9 principales plateformes de collecte de fonds de pair à pair.

Quel est le pouvoir de la collecte de fonds de pair à pair ? Le pouvoir de la collecte de fonds de pair à pair réside dans la façon dont elle relie les organisations à but non lucratif à des communautés qu'elles n'ont peut-être jamais rencontrées auparavant. L'aide des collecteurs de fonds pour faire connaître une cause à des amis, à des membres de la famille et à des collègues de travail peut être un moyen très efficace de sensibiliser le public.

La nature engageante de la collecte de fonds de pair à pair est également un moyen d'interagir avec vos partisans au-delà d'un simple don et de la rendre accessible à ceux qui n'ont pas les moyens financiers de donner beaucoup par eux-mêmes.

