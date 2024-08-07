Qu'est-ce que Mardi je donne ?

Le mardi de la générosité est une journée de générosité reconnue dans le monde entier, qui fait appel à la générosité des fêtes. Sa popularité encourage les gens à s'engager pour des causes caritatives qu'ils n'auraient pas l'habitude de défendre, ou à faire preuve de loyauté à l'égard des organisations dans lesquelles ils sont impliqués.

Cette journée mondiale peut permettre de collecter des millions de dollars, d'encourager le bénévolat et de sensibiliser les organisations à but non lucratif du monde entier en une seule journée chaque année.

"Je crois en la poursuite collective d'un monde construit sur une générosité radicale." - Asha Curran, PDG de GivingTuesday

Que ce soit votre première année ou que vous soyez un pro chevronné, vous trouverez ci-dessous votre guide complet pour comprendre, maîtriser votre stratégie et réussir le Giving Tuesday 2024.

L'histoire du mardi de la générosité

L'humanité partagée du mardi de la générosité a vu le jour en 2012 grâce à une collaboration entre le 92nd Street Y à New York et la Fondation des Nations unies. Avec l'aide de l'organisation GivingTuesday, cette journée exploite le pouvoir des médias sociaux pour donner le coup d'envoi de la saison des dons.

Depuis sa création, le mouvement "giving day" s'est développé et compte aujourd'hui des dizaines de milliers d'organisations à but non lucratif dans le monde entier et des millions de dollars collectés. Cherchez #givingtuesday sur TikTok, X ou Instagram si vous êtes curieux.

Quand a lieu le mardi de la générosité ?

Le mardi de la générosité a toujours lieu le mardi suivant Thanksgiving. Normalement, il tombe vers la fin du mois de novembre, mais en 2024, il aura lieu le premier mardi du mois de décembre (le 3 décembre exactement). L'objectif était d'utiliser la popularité du Black Friday pour ramener les fêtes de fin d'année à une générosité généralisée.

Le mardi de la générosité est devenu un incontournable pour suivre les habitudes de consommation du vendredi noir et du lundi cybernétique, avec une touche de générosité pour terminer le week-end.

L'importance du mardi de la générosité pour les organisations à but non lucratif

Le mardi de la générosité est important. L'argent qu'une organisation à but non lucratif peut collecter aujourd'hui n'est qu'une partie de la raison pour laquelle elle devrait créer une campagne Giving Tuesday.

GivingTuesday Data Commons constate une croissance continue en examinant les résultats de chaque année :

Sensibilisation et engagement avec les hashtags de Giving Tuesday

Les hashtags du mardi de la générosité (#givingtuesday) sont un excellent moyen d'attirer de nouveaux publics en ligne. Les médias sociaux permettent aux organisations à but non lucratif d'atteindre un plus grand nombre de donateurs.

Depuis sa création, cette journée a été couverte dans le monde entier, ce qui n'a fait qu'accroître le soutien, les dons et l'esprit de charité.

De grands noms tels que la Fondation Bill & Melinda Gates ont même accordé 10 millions de dollars à l'organisation GivingTuesday pour développer le mouvement.

Acquisition de donateurs

L'aspect "médias sociaux" du mardi de la générosité le rend plus susceptible d'attirer les dons des jeunes générations. Une étude sur les dons dans sept pays du monde a révélé que les jeunes sont des donateurs beaucoup plus actifs que leurs aînés.

En diffusant votre campagne sur les médias sociaux de manière créative, les campagnes de collecte de fonds du mardi de la générosité sont idéales pour bénéficier d'une couverture médiatique et établir un lien avec ces sympathisants et ceux de toutes générations confondues.

Partenariats et collaborations

Le mardi de la générosité est un excellent moyen de s'associer à des organisations locales et à des entreprises mécènes. Les organisations à but non lucratif peuvent faire appel aux petites entreprises pour obtenir des subventions équivalentes, ce qui incite davantage de sympathisants à faire des dons.

C'est le moment idéal pour se réunir et demander de l'aide pour que votre campagne se distingue des autres.

Les relations que vous nouez dureront toute l'année et peuvent vous permettre de gagner en notoriété, en financement et en ressources.

Comment participer au mardi de la générosité

La communauté est au cœur du mardi de la générosité. Les particuliers, les organisations à but non lucratif, les entreprises et les organisations communautaires peuvent participer à leur manière.

Organismes à but non lucratif

Une organisation à but non lucratif ou indépendante peut bénéficier des divers outils de marketing fournis par l'organisation Giving Tuesday. La boîte à outils GivingTuesday comprend des messages clés et des exemples de communiqués de presse, un calendrier de campagne à suivre, des logos, des images et des idées de marketing pour les médias sociaux.

Individus

Les particuliers jouent un rôle dans le mardi de la générosité qui ne peut passer inaperçu. En effet, cette journée encourage les gens à donner comme jamais auparavant, ce qui se traduit par des dons plus importants.

Les particuliers peuvent participer en faisant un don, en se portant volontaires ou en lançant une campagne de collecte de fonds de pair à pair pour leur organisation caritative préférée. Ils peuvent également se faire les avocats d'autres amis, collègues et membres de leur famille pour qu'ils fassent des dons en tant que communauté.

Entreprises

Les entreprises qui souhaitent toucher davantage de clients doivent mettre l'accent sur leur responsabilité sociale. Il n'y a pas de meilleur moyen de soutenir les organisations locales à but non lucratif et la communauté pendant les fêtes que de participer au Giving Tuesday (mardi de la générosité). Les sociétés et les petites entreprises peuvent faire plusieurs choses à l'occasion du mardi de la générosité, notamment

Informez vos employés sur votre programme de dons jumelés et facilitez-leur la possibilité de faire des dons en ligne à leur organisation caritative préférée.

Organisez une campagne "Giving Tuesday" et faites don de cet argent à une organisation locale.

Faites don d'articles neufs ou légèrement usagés à une organisation à but non lucratif.

Parrainez une association ou un événement communautaire pendant les fêtes de fin d'année.

4 meilleures façons d'encourager les dons de charité pendant les fêtes de fin d'année

1. Rejoindre le mouvement mondial de générosité

Le mardi de la générosité est un mouvement mondial de particuliers, d'organisations à but non lucratif et d'entreprises. Les campagnes de collecte de fonds menées à cette période de l'année devraient promouvoir des sentiments de communauté et de dons.

2. Partager des images et des histoires captivantes

La narration reste la meilleure idée pour engager les donateurs et promouvoir les dons de charité tout au long de l'année, et les fêtes de fin d'année ne dérogent pas à la règle. Partager des histoires percutantes sur la façon dont votre organisation à but non lucratif fait la différence dans la vie des gens ou des animaux encouragera les gens à faire des dons.

3. Faciliter les dons

En cette saison, les donateurs ont l'embarras du choix. Si vous leur présentez un processus de don difficile, ils iront voir ailleurs. En fait, 63 % des donateurs préfèrent donner en ligne, d'où la nécessité d'un outil de collecte de fonds en ligne.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds en ligne 100% gratuite! Si l'argent est votre préoccupation, vous n'avez plus à vous inquiéter.

4. Créer un sentiment d'urgence

En raison des obligations fiscales imposées aux donateurs, les campagnes de fin d'année ont déjà un caractère d'urgence bien ancré. Les donateurs qui souhaitent bénéficier de déductions fiscales plus importantes l'année prochaine n'ont que quelques semaines pour verser leurs dernières contributions.

Vos campagnes du mardi de la générosité et des fêtes de fin d'année doivent contenir des messages essentiels à ce sujet. En outre, il est toujours bon de faire savoir pourquoi les dons sont importants pendant la saison des dons.

Vous pouvez envisager d'inclure des détails pour les donateurs sur ces questions :

Comment le mardi de la générosité vous rapprochera-t-il de vos objectifs annuels de collecte de fonds ?

Que pouvez-vous accomplir si vous atteignez vos objectifs ?

Quelles sont les communautés touchées par le succès de la campagne ?

Qu'est-ce qui rend votre objectif opportun ? Pourquoi ces dons sont-ils importants aujourd'hui ?

Quel est l'impact social ?

5. Remerciez vos soutiens

Les campagnes du mardi de la générosité sont l'occasion idéale de remercier les donateurs pour leurs dons et leur travail tout au long de l'année. En commençant par des remerciements, vous rappelez aux donateurs et aux bénévoles que vous êtes une communauté partageant les mêmes passions et les mêmes objectifs.

N'oubliez pas d'envoyer des reçus de dons et des remerciements personnels pendant votre campagne de vacances après avoir reçu des dons. Zeffy vous aide à envoyer des reçus automatiques après chaque don en ligne.

Conseils pour une campagne réussie du mardi de la générosité

Les conseils pour le mardi de la générosité se multiplient chaque année, les organisations caritatives cherchant à avoir un impact global. Il existe de nombreuses façons d'impliquer les donateurs, nouveaux et existants, et nous allons donc explorer quelques conseils fondamentaux ci-dessous.

1. Fixer des objectifs clairs

Le mardi de la générosité marque généralement le début de votre campagne, mais les campagnes de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année ne se terminent pas avant la fin de l'année. De nombreuses organisations comptent sur les campagnes de fin d'année pour couvrir leurs besoins en matière de collecte de fonds, de sorte que les objectifs financiers sont souvent plus importants que d'autres événements et campagnes.

L'objectif principal de la journée mondiale du don est de collecter des fonds. Les campagnes de fin d'année devraient avoir des objectifs supplémentaires détaillant le nombre de nouveaux donateurs qu'elles espèrent atteindre et le nombre de ceux qui sont revenus depuis l'année dernière.

La plupart des organisations à but non lucratif sont surprises d'apprendre le nombre de donateurs qu'elles ont perdus. Une partie importante des campagnes de vacances doit inclure des moyens de construire des relations avec les donateurs tout au long de l'année.

2. Faire parler de soi

Prévenez les donateurs au moins un mois à l'avance et donnez-leur des détails précis sur la manière dont ils peuvent s'impliquer, afin qu'ils soient prêts au moment du lancement de votre campagne.

Vous pouvez même lancer votre campagne à l'avance pour rassembler une liste de donateurs, de participants et de collecteurs de fonds du mardi de la générosité sur lesquels vous savez pouvoir compter. L'excitation supplémentaire ne fait pas de mal non plus !

3. Ne pas agir seul

Pour réussir une campagne de collecte de fonds, il faut plus d'une personne. Les organisations à but non lucratif qui forment des équipes de campagne, comprenant des donateurs, des bénévoles et des membres du conseil d'administration, auront plus de succès.

Sortez des sentiers battus avec les idées de campagne du mardi de la générosité

Lorsque vous pensez à une année réussie, sortez des sentiers battus pour trouver des idées de campagne pour le mardi de la générosité qui vous aideront à vous démarquer.

Quelques idées pour vous inspirer :

Impliquer les influenceurs d'organisations à but non lucratif pour créer des communautés du jour de la générosité et maximiser la couverture des médias sociaux.

Créer un défi pour créer un élément de compétition et élargir le champ d'action

Profiter de cette journée pour reconnaître l'impact des volontaires et recruter davantage de soutien

4. Utiliser les dons et les défis pour collecter des fonds

Avant votre campagne du mardi de la générosité, il est temps d'entrer en contact avec les petites entreprises susceptibles d'offrir des subventions de contrepartie. Utilisez les relations de votre équipe pour rencontrer des chefs d'entreprise et contacter d'anciens donateurs en nature et des entreprises sponsors.

Trouvez un montant suffisamment élevé pour enthousiasmer vos donateurs, mais ne vous éloignez pas trop de leur don initial sans établir un lien personnel.

5. Ajouter un élément peer-to-peer

L'une des meilleures façons pour les organisations caritatives d'utiliser les relations avec les donateurs pour collecter des fonds est de mener des campagnes de pair à pair. Les organisations à but non lucratif peuvent solliciter des dons pour leurs opérations générales, mais les campagnes de collecte de fonds pour des programmes ou des projets spécifiques ont plus de chances d'aboutir à des dons.

Créez une page de don en ligne de pair à pair avec des images et des détails sur le programme. Utilisez des histoires captivantes sur les bénéficiaires pour faire connaître l'impact de votre organisation.

6. Tirer parti du marketing multicanal

Il est essentiel d'utiliser autant de moyens que possible pour entrer en contact avec les donateurs tout au long de votre campagne, en recourant à des stratégies de marketing numérique. Vous devez afficher votre campagne et demander aux donateurs de vous aider à collecter des fonds sur tous les comptes de médias sociaux, puis réitérer votre demande par courrier électronique et par publipostage.

7. Préparer les gens à défendre leurs intérêts

Avant le mardi de la générosité, prenez contact avec les donateurs et les bénévoles qui ont une solide présence en ligne et demandez-leur de créer les pages de leur campagne. Pour s'assurer que les bénévoles chargés de la collecte de fonds sont prêts pour les campagnes à venir, proposez-leur une formation et davantage d' outils de collecte de fonds, tels que des images, des infographies et des détails sur les programmes.

Vous pouvez également tenir les gens au courant avec :

Des mises à jour régulières sur les dons importants

Publication hebdomadaire sur vos comptes de médias sociaux

Des courriels hebdomadaires contenant plus de détails sur le programme ou le projet

Un thermomètre de don pour votre page de don en ligne

8. Continuer à tendre la main et à renforcer les relations

Exposez la gratitude à tous les participants avant, pendant et après votre campagne. Vous devez également trouver des moyens d'atteindre votre base de donateurs actuels afin de renforcer les relations et de développer des liens avec de nouveaux donateurs.

N'oubliez pas que cela ne doit pas vous prendre beaucoup de temps et que vous pouvez vous organiser pour vous faciliter la vie. Misez sur des communications par courriel personnalisées et reconnaissantes à l'égard de vos donateurs. L'utilisation de modèles de courriels pour le mardi de la générosité peut vous aider à prendre de l'avance sur la communication au moment le plus opportun pour engager les donateurs et maintenir des relations solides.

Exemple de campagne réussie du mardi de la générosité

100 Humanitarians International a collecté 46 200 dollars grâce à une campagne du mardi de la générosité stratégique, créative et sincère. L'organisation a invité les donateurs avec une tonne d'informations sur le mouvement "Be the Hand Up on Giving Tuesday" qu'elle s'est efforcée d'atteindre avec l'impact de sa collecte de fonds.

Grâce au logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit de Zeffy qui alimente leur campagne, 100 Humanitaires International a également économisé 2 310 dollars de frais supplémentaires.

A retenir pour votre campagne :

Offrez une multitude d'informations sur la raison d'être de votre campagne, votre mission et l'impact que les donateurs peuvent envisager lorsqu'ils décident de passer à l'action sur une page de campagne.

Créez de la souplesse pour répondre à différentes situations financières en proposant des dons uniques et des dons mensuels sur votre formulaire de don. Vous pouvez également inciter les gens à passer à la catégorie supérieure, comme le fait cette organisation, grâce à un texte de bouton créatif et réfléchi.

Suggérez les montants de dons les plus susceptibles d'avoir un impact significatif sur votre organisation, en donnant des détails tels que "100 $ permettront d'obtenir un réservoir de collecte d'eau de pluie pour de l'eau propre" pour les différentes options de la page.

Ajoutez des images convaincantes des communautés desservies.

Proposez plusieurs moyens de paiement avec des applications pratiques et un formulaire de don adapté aux téléphones portables pour les donateurs en déplacement.

Saisissez toutes les informations pour assurer le suivi, remercier et réengager les donateurs grâce à des fonctions de gestion des donateurs liées à la campagne.

Mardi de la générosité Stratégie de collecte de fonds FAQ

Depuis quand le mardi de la générosité est-il devenu un mouvement mondial ? Le mardi de la générosité est devenu un mouvement mondial en 2012. La journée officielle est désormais célébrée le mardi suivant la fête de Thanksgiving aux États-Unis.

Le Giving Tuesday est-il une pratique américaine ou britannique ? Giving Tuesday est un mouvement mondial de générosité qui a débuté en 2012 avec le 92nd Street Y à New York et la Fondation des Nations Unies. Le Royaume-Uni est un partenaire officiel du mouvement depuis 2014.

Quel est le succès du mardi de la générosité ? Le mardi de la générosité a permis aux organisations à but non lucratif de collecter 3,1 milliards de dollars de dons de bienfaisance en 2022. Au cours des neuf dernières années, Giving Tuesday a permis de collecter 13 milliards de dollars.

