Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Comment obtenir des sponsors pour votre petite organisation à but non lucratif (2025)
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment obtenir des sponsors pour votre petite organisation à but non lucratif (2025)

25 août 2025

Pour les petites organisations à but non lucratif qui jonglent avec les ventes de pâtisseries, les tombolas et les événements payants juste pour garder la lumière allumée, l'obtention d'un parrainage d'entreprise peut sembler hors de portée. Pourtant, le bon parrainage peut couvrir les programmes d'une année entière ou rendre votre prochain gala totalement gratuit.

Dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, de nombreuses sociétés cherchent activement à s'associer à des organisations caritatives et à les parrainer. Obtenir des entreprises qu'elles fassent des dons à votre association ou qu'elles parrainent votre prochaine collecte de fonds n'est peut-être pas la première chose à faire, mais cela vaut la peine d'y consacrer du temps.

Cet article aborde les types, les avantages et les étapes de la recherche et de l'obtention de parrainages d'entreprises pour les organisations à but non lucratif.

Comment obtenir des sponsors pour votre organisation à but non lucratif ?

1. Recherche d'entreprises alignées : Ciblez les entreprises qui soutiennent déjà des causes similaires. Vérifiez l'historique de leurs dons et leurs valeurs.

2. Élaborer des offres de parrainage : Créez des paliers montrant les avantages pour l'entreprise : engagement des employés, portée marketing, réputation. Inclure des mesures spécifiques.

3. Commencez par les entreprises locales : Commencez par les entreprises du voisinage qui connaissent l'impact de votre projet. Elles agissent plus rapidement que les grandes entreprises.

4. Envoyez des propositions ciblées : 2 pages maximum. Elles doivent présenter des exemples d'impact, des étapes claires et un suivi cohérent.

5. Entretenir les relations : Mises à jour régulières sur l'impact, visites sur place, respect de toutes les promesses. Des relations solides = des partenariats renouvelés.

Pourquoi les petites organisations à but non lucratif sont-elles en difficulté (et comment les parrainages les aident) ?

Vous gérez des programmes avec un budget serré tout en jonglant avec cinq rôles différents, en regardant les frais de traitement rogner sur chaque don et en perdant le sommeil à cause des dépenses du mois suivant. Cela vous semble familier ? Voici ce qui épuise réellement vos ressources :

Les parrainages d'entreprise inversent complètement ce scénario :

Quand et pourquoi les petites organisations doivent-elles rechercher des entreprises mécènes ? 

Les parrainages d'entreprises fonctionnent mieux lorsque vous pouvez offrir une valeur claire en retour - qu'il s'agisse de la visibilité de la marque lors d'événements communautaires ou de l'association à des causes qui comptent pour leurs clients. 

Le parrainage d'événements est le point de départ le plus courant, car il offre une visibilité immédiate et mesurable que les cadres occupés peuvent facilement comprendre et approuver, mais d'autres solutions méritent également d'être envisagées.

Type d'opportunité Meilleur pour Avantages pour les sponsors

Événements de collecte de fonds

Dîner de collecte de fonds de l'association des parents d'élèves, foire d'adoption d'animaux de refuge

Grande visibilité, accès aux réseaux, reconnaissance de la communauté

Sports et programmes pour la jeunesse

Parrains d'équipes de la petite ligue, supporters de l'athlétisme scolaire

Family audience reach, association pour le développement de la jeunesse

Campagnes annuelles

Opérations de la banque alimentaire, programmes de bourses d'études

Reconnaissance tout au long de l'année, impact continu sur la communauté

Projets d'investissement

Équipement d'aire de jeux, modernisation du centre communautaire

Une reconnaissance permanente, un investissement communautaire concret

Types de parrainages d'entreprises pour les organisations de base à but non lucratif

Type de parrainage Ce que vous obtenez Ce qu'ils obtiennent

Parrainage en espèces

Financement direct de programmes, d'événements ou d'opérations

Placement du logo, reconnaissance, déduction fiscale

Parrainage en nature

Produits, services ou espace de réunion au lieu d'argent

Visibilité de la marque, bonne volonté de la communauté, amortissement des stocks

Parrainage des médias

Publicité gratuite, couverture promotionnelle, soutien marketing

Partenariat de contenu, accès au public, association de marques

Don d'entreprise

Financement lié aux heures de bénévolat des employés ou aux programmes de dons jumelés

Objectifs de RSE atteints, engagement des employés, avantages fiscaux

Packages et niveaux de parrainage d'entreprise pour les petites organisations à but non lucratif

Lorsque vous êtes déjà à bout de souffle, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est de formules de parrainage compliquées que vous ne pouvez pas honorer. Ces niveaux simples offrent aux entreprises des options claires tout en vous permettant de gérer votre charge de travail :

Niveau Investissement Avantages de la reconnaissance Possibilités d'engagement

Commanditaire en titre

$10,000+

Droits d'appellation de l'événement, placement du logo en haut de l'affiche, possibilité de s'exprimer.

Accès à un événement VIP, invitation à une réunion du conseil d'administration, projet de bénévolat personnalisé

Partenaire présentateur

$5,000-$9,999

Mention "Présenté par", affichage bien visible, mention dans le bulletin d'information

Journée de bénévolat des employés, mises à jour exclusives des donateurs, réception de réseautage

Champion de la Communauté

$2,500-$4,999

Logo sur le matériel, mentions dans les médias sociaux, liste sur le site web

Possibilités de volontariat, rapports d'impact, invitation à la cérémonie de reconnaissance

Soutien à la mission

$1,000-$2,499

Crédit pour le matériel du programme, inclusion de la signature électronique

Mises à jour trimestrielles, options de volontariat, invitation à un événement de remerciement

Ami de la cause

$500-$999

Remerciements sur les médias sociaux, liste des rapports annuels

Bulletins d'information sur l'impact, événement d'appréciation pour les petits groupes

8 étapes pour obtenir des parrainages d'entreprise

Étape 1 : Effectuer des recherches approfondies 

Les associations locales intelligentes font d'abord leurs devoirs, en ciblant les entreprises qui manifestent déjà un intérêt réel pour des causes comme la leur. Cette approche ciblée signifie moins de refus, moins de perte de temps et des partenariats plus solides dès le départ.

Pour trouver les bons sponsors, veillez à.. :

Étape 2 : Établir une relation

Les demandes de parrainage froides donnent l'impression d'être transactionnelles et sont souvent ignorées. Les associations locales les plus performantes établissent d'abord des liens authentiques avec la communauté, créant ainsi des relations où le parrainage devient une étape naturelle plutôt qu'une demande maladroite.

Pour établir une relation, vous devez.. :

Bien que cela puisse prendre de 3 à 6 mois, cela peut créer des partenariats qui durent des années.

Étape 3 : Définir les niveaux de parrainage

Vos niveaux de parrainage pour les organisations à but non lucratif doivent être perçus comme des améliorations naturelles, et non comme des engagements écrasants. Concentrez-vous sur les prestations que vous faites déjà - posts sur les médias sociaux, newsletters, événements de remerciement - plutôt que de créer des flux de travail entièrement nouveaux pour votre équipe déjà surchargée.

Tableau réactif
Faites-le Pas ça
3-4 niveaux clairs avec des différences de valeur évidentes 7+ niveaux de confusion avec des distinctions mineures
Les bénéfices que vous faites déjà (posts sociaux, newsletters) Nouveaux engagements complexes (projets de bénévolat personnalisés)
Reconnaissance mesurable (logo sur 500 programmes d'événements) Promesses vagues (sensibilisation accrue de la communauté)

Voici un exemple de structure à niveaux pour les petites organisations à but non lucratif : 

Étape 4 : Créer et promouvoir la page de parrainage

‍Une page de parrainage bien conçue fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme votre collecteur de fonds silencieux, permettant aux entreprises intéressées d'explorer les possibilités de partenariat et même de vous parrainer directement sans avoir à planifier de réunions. C'est particulièrement utile pour les organisations à but non lucratif de base où tout le monde porte plusieurs chapeaux et où il est impossible de trouver du temps pour organiser des réunions avec les sponsors.

Des plateformes comme Zeffy vous permettent de créer des pages de parrainage où les entreprises peuvent parcourir les différents niveaux et payer directement en ligne, éliminant ainsi les problèmes de facturation et les frais de traitement qui grugent vos dollars de parrainage. Cela signifie qu'une plus grande partie de leur investissement va directement à vos programmes plutôt qu'à des coûts administratifs.

Éléments essentiels de la page :

Stratégie de promotion :

2025 CAPER Sponsorships - Carden Arbor View School Inc

Étape 5 : Élaborer un programme de parrainage

La plus grande erreur commise par les organisations de base à but non lucratif est de se concentrer sur ce dont elles ont besoin plutôt que sur ce que les sponsors obtiennent. Les offres réussies articulent clairement la valeur commerciale - exposition de la marque, bonne volonté de la communauté, accès des clients - avec l'impact caritatif.

Pensez comme un chef d'entreprise : il ne s'agit pas d'un simple don d'argent, mais d'un investissement marketing qui doit générer de la valeur pour son entreprise. Votre tâche consiste à faire en sorte que ce retour sur investissement soit parfaitement clair et mesurable.

Bien qu'ils soient différents pour chaque organisation à but non lucratif, voici les éléments typiques d'un dossier de parrainage :

Étape 6 : Faire une proposition convaincante

Votre proposition est en concurrence avec des dizaines d'autres dans les boîtes de réception de cadres très occupés. Celles qui sont financées racontent rapidement des histoires convaincantes, démontrent clairement leur valeur et font en sorte qu'il soit facile de dire oui. Les propositions interminables sur l'histoire de votre organisation sont supprimées avant la deuxième page.

Le secret consiste à diriger en fonction de l'impact, et non des besoins. Les sponsors veulent participer à des histoires de réussite, et pas seulement régler des problèmes. Montrez-leur les changements positifs qu'ils contribueront à créer, puis passez rapidement à l'opportunité de partenariat.

Pour créer une proposition convaincante, concentrez-vous sur les éléments suivants :

Étape 7 : Contacter les sponsors

Une fois votre proposition prête, il est temps d'entrer en contact avec les sponsors. Veillez à adapter votre présentation à chaque sponsor potentiel et soyez prêt à négocier. 

Voici quelques bonnes pratiques à suivre lorsque vous vous adressez à des entreprises :

Étape 8 : Montrer de la gratitude et entretenir la relation

Ce maintien de la relation ne nécessite pas d'événements élaborés ou de gestes coûteux, mais plutôt de la cohérence, de l'authenticité et une démonstration claire de l'impact. De petites attentions tout au long de l'année permettent à votre organisation de rester présente à l'esprit des donateurs lorsqu'ils planifient leurs dons pour l'année suivante.

Voici une approche de l'entretien des relations en trois phases :

Comment les organisations à but non lucratif utilisent Zeffy pour obtenir des parrainages d'entreprises

La plateforme Zeffy à 0% de frais aide les organisations à but non lucratif à collecter davantage de fonds auprès des entreprises sponsors en créant des pages de parrainage professionnelles qui permettent aux entreprises de parcourir et d'acheter des niveaux de parrainage directement en ligne - pas de courriels en retour ni de frais de traitement qui grugent votre financement.

Bondons Miss Tennessee Femmes écologistes du New Jersey

Type d'événement

Événement communautaire

Compétition

Tournoi de golf

Le parrainage en point de mire

Parrainage d'événements à plusieurs niveaux

Annonces dans les livres de programmes

Niveaux de parrainage du tournoi

Montant collecté

$181,526

$86,900

$94,979

Frais économisés

$9,076

$4,345

$4,749

Le résultat : Ces organisations ont conservé plus de 18 000 dollars dans leur budget en éliminant les frais de traitement, tout en permettant aux décideurs des entreprises de les parrainer directement en ligne.

Top 5 des grandes entreprises nationales ayant d'excellents programmes de parrainage (2025)

De nombreuses entreprises comprennent l'intérêt de rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné par le biais du parrainage. Ces cinq entreprises se distinguent par leurs solides programmes de parrainage qui soutiennent plusieurs organisations à but non lucratif, ce qui a un impact social tout en augmentant la notoriété de la marque.

1. Wells Fargo

Wells Fargo est une marque financière multinationale américaine qui a collaboré avec un large éventail d'organisations à but non lucratif soutenant les besoins des communautés défavorisées. Voici quelques-unes des causes soutenues par la société et la fondation Wells Fargo :

Bien qu'elle préfère financer des projets et des programmes, elle dispose d'un nombre limité de parrainages pour des événements de collecte de fonds. Les demandes doivent être déposées 90 jours avant l'événement pour être prises en compte. Le parrainage sera accordé aux organisations à but non lucratif qui soutiennent leurs principaux domaines d'intervention. 

2. Banque d'Amérique 

Bank of America a soutenu plusieurs organisations à but non lucratif, en améliorant les conditions financières et en soutenant les communautés. Elle se concentre sur le développement de la main-d'œuvre et l'éducation, les besoins de base tels que le logement et l'alimentation, et le développement communautaire.

L'institution financière propose un vaste programme de parrainage sportif et artistique afin de maintenir des communautés saines et dynamiques. Il s'agit notamment de souscrire à des événements artistiques, des expositions et des spectacles qui nécessitent un financement privé. 

Les investissements de Bank of America en matière de parrainage sportif comprennent la Major League Basketball, le marathon de Chicago et le ROVAL 400. 

3. PepsiCo 

La fondation PepsiCo se concentre sur la création de solutions innovantes et durables pour répondre à trois préoccupations socio-économiques essentielles et combler le fossé qui les sépare :

Bien qu'elle n'accepte pas les propositions spontanées de financement d'œuvres de bienfaisance, les groupes peuvent demander des dons de produits et des parrainages en ligne auprès des distributeurs locaux de Pepsi. Vous pouvez obtenir des dons en nature de ses nombreuses marques célèbres : Quaker, Gatorade, Frito-Lay et Tropicana.

4. La compagnie d'assurances State Farm 

State Farm Insurance est un groupe de compagnies d'assurance mutuelle dont le siège se trouve à Bloomington, dans l'Illinois. 

En tant que grande entreprise nationale avec des filiales locales, la société permet aux organisations de tout type, et pas seulement aux organisations 501(c)(3), de demander directement des parrainages pour le marketing ou les événements. Toutefois, il faut parfois s'y prendre trois mois à l'avance. 

L'entreprise soutient des projets d'éducation, de sécurité et de développement communautaire dans l'ensemble des États-Unis. 

5. Trader Joe's

Trader Joe's est une chaîne américaine de magasins d'alimentation qui propose principalement des dons en nature pour des événements communautaires. Que vous soyez à la recherche de soutien pour une vente aux enchères silencieuse ou que vous ayez organisé une foire communautaire, Trader Joe's est l'endroit idéal pour obtenir des dons de nourriture et de boissons. 

Chaque magasin a un coordinateur de dons désigné qui gère les contributions de la communauté. Toutes les demandes de dons doivent être adressées au coordinateur de Trader Joe's de votre région. 

La chaîne de supermarchés ne contribue qu'aux organisations caritatives de type 501(c)(3) disposant d'un numéro d'identification fiscale actuel et valide. La marque limite ses dons à un seul par an et par organisation caritative exonérée d'impôt.

Consultez la liste complète des entreprises qui font des dons à des organisations à but non lucratif.

Promouvoir et traiter gratuitement les opérations de parrainage

Vous savez que le parrainage d'entreprises pourrait transformer votre financement, mais la réalité vous semble insurmontable : rechercher des entreprises, établir des relations, créer des propositions professionnelles et gérer les communications avec les sponsors en plus de tout ce que vous faites déjà.

Le processus traditionnel de parrainage ne fonctionne pas pour les organisations à but non lucratif de base. Vous passez des semaines à élaborer la proposition parfaite, vous arrivez enfin à trouver un sponsor, puis vous voyez les frais de traitement engloutir 3 % de leur investissement. Pendant ce temps, les cadres occupés veulent des moyens simples de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, mais la plupart des processus de parrainage nécessitent d'interminables échanges de courriels et des modalités de paiement compliquées.

Sponsoriser la High Cotton Classic 2025 - High Cotton Classic

Zeffy résout les deux problèmes : Créez des pages de parrainage professionnelles où les entreprises parcourent vos paliers et s'engagent instantanément en ligne - zéro frais, zéro casse-tête administratif, zéro perte d'argent pour les processeurs de paiement. 

Commencez à créer vos pages de parrainage professionnelles avec Zeffy dès aujourd'hui, et ce gratuitement.

FAQ sur le mécénat d'entreprise pour les organisations à but non lucratif

On parle de parrainage lorsqu'une entreprise offre un soutien financier ou des ressources à une organisation à but non lucratif qui, en retour, bénéficie d'une reconnaissance publique ou d'une publicité. En revanche, on parle de don lorsqu'une entreprise offre son aide à une cause sans rien attendre en échange.

Un exemple de parrainage d'entreprise est celui d'une société qui offre un don important au gala annuel de collecte de fonds de l'association en échange de l'inclusion de son logo ou de son nom de marque sur le matériel de l'événement. Tandis que l'association reçoit des fonds, l'entreprise bénéficie d'une exposition et d'une sensibilisation.

Selon le National Council of Nonprofits, les paiements de mécénat d'entreprise relèvent des contributions caritatives imposables et non imposables. Pour que vos associations caritatives exonérées d'impôt n'aient pas à payer d'impôts sur vos paiements de parrainage, abstenez-vous de faire ce qui suit :

  • Inclure dans votre matériel de marketing une pleine page de publicité rédigée par l'entreprise pour promouvoir ses services et ses produits.
  • Offrir au sponsor plus que des services symboliques ou d'autres privilèges en échange de son paiement.
  • Accepter le paiement du sponsor en fonction de la fréquentation de l'événement à but non lucratif.
  • Offrir gratuitement aux sponsors certaines possibilités de publicité dans les publications régulières.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Camille Duboz

