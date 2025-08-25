Guides sur les organisations à but non lucratif

Pour les petites organisations à but non lucratif qui jonglent avec les ventes de pâtisseries, les tombolas et les événements payants juste pour garder la lumière allumée, l'obtention d'un parrainage d'entreprise peut sembler hors de portée. Pourtant, le bon parrainage peut couvrir les programmes d'une année entière ou rendre votre prochain gala totalement gratuit.

Dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, de nombreuses sociétés cherchent activement à s'associer à des organisations caritatives et à les parrainer. Obtenir des entreprises qu'elles fassent des dons à votre association ou qu'elles parrainent votre prochaine collecte de fonds n'est peut-être pas la première chose à faire, mais cela vaut la peine d'y consacrer du temps.

Cet article aborde les types, les avantages et les étapes de la recherche et de l'obtention de parrainages d'entreprises pour les organisations à but non lucratif.

Comment obtenir des sponsors pour votre organisation à but non lucratif ?

1. Recherche d'entreprises alignées : Ciblez les entreprises qui soutiennent déjà des causes similaires. Vérifiez l'historique de leurs dons et leurs valeurs.

2. Élaborer des offres de parrainage : Créez des paliers montrant les avantages pour l'entreprise : engagement des employés, portée marketing, réputation. Inclure des mesures spécifiques.

3. Commencez par les entreprises locales : Commencez par les entreprises du voisinage qui connaissent l'impact de votre projet. Elles agissent plus rapidement que les grandes entreprises.

4. Envoyez des propositions ciblées : 2 pages maximum. Elles doivent présenter des exemples d'impact, des étapes claires et un suivi cohérent.

5. Entretenir les relations : Mises à jour régulières sur l'impact, visites sur place, respect de toutes les promesses. Des relations solides = des partenariats renouvelés.

Pourquoi les petites organisations à but non lucratif sont-elles en difficulté (et comment les parrainages les aident) ?

Vous gérez des programmes avec un budget serré tout en jonglant avec cinq rôles différents, en regardant les frais de traitement rogner sur chaque don et en perdant le sommeil à cause des dépenses du mois suivant. Cela vous semble familier ? Voici ce qui épuise réellement vos ressources :

Le personnel s'épuise à porter trop de chapeaux: Vous êtes à la fois collecteur de fonds, coordinateur de programme et responsable des médias sociaux.

Des déficits de financement imprévisibles: Les dons individuels ralentissent en été, les subventions ont des délais rigides, les dépenses d'urgence ne peuvent pas attendre.

Les frais de traitement grèvent votre budget: 3 % par-ci, 5 $ par-là, cela fait des centaines de dollars par mois quand chaque dollar compte.

Pression constante sur la collecte de fonds: vous passez plus de temps à rechercher de l'argent qu'à mettre en œuvre des programmes.

Impossible de planifier au-delà du mois prochain: L'incertitude empêche d'embaucher du personnel ou d'investir dans la croissance.

Les parrainages d'entreprise inversent complètement ce scénario :

Des revenus prévisibles vous permettent de planifier: Les accords pluriannuels vous permettent d'embaucher le coordinateur ou de réparer le toit sans paniquer.

L'expertise commerciale est gratuite: Les sponsors fournissent souvent une aide marketing, des bénévoles ou des services professionnels en plus de l'argent.

Moins de temps pour la collecte de fonds, plus de temps pour la mission: Un revenu de parrainage stable permet à votre équipe de se concentrer sur le travail qui la passionne.

Quand et pourquoi les petites organisations doivent-elles rechercher des entreprises mécènes ?

Les parrainages d'entreprises fonctionnent mieux lorsque vous pouvez offrir une valeur claire en retour - qu'il s'agisse de la visibilité de la marque lors d'événements communautaires ou de l'association à des causes qui comptent pour leurs clients.

Le parrainage d'événements est le point de départ le plus courant, car il offre une visibilité immédiate et mesurable que les cadres occupés peuvent facilement comprendre et approuver, mais d'autres solutions méritent également d'être envisagées.

Type d'opportunité Meilleur pour Avantages pour les sponsors Événements de collecte de fonds Dîner de collecte de fonds de l'association des parents d'élèves, foire d'adoption d'animaux de refuge Grande visibilité, accès aux réseaux, reconnaissance de la communauté Sports et programmes pour la jeunesse Parrains d'équipes de la petite ligue, supporters de l'athlétisme scolaire Family audience reach, association pour le développement de la jeunesse Campagnes annuelles Opérations de la banque alimentaire, programmes de bourses d'études Reconnaissance tout au long de l'année, impact continu sur la communauté Projets d'investissement Équipement d'aire de jeux, modernisation du centre communautaire Une reconnaissance permanente, un investissement communautaire concret

Types de parrainages d'entreprises pour les organisations de base à but non lucratif

Type de parrainage Ce que vous obtenez Ce qu'ils obtiennent Parrainage en espèces Financement direct de programmes, d'événements ou d'opérations Placement du logo, reconnaissance, déduction fiscale Parrainage en nature Produits, services ou espace de réunion au lieu d'argent Visibilité de la marque, bonne volonté de la communauté, amortissement des stocks Parrainage des médias Publicité gratuite, couverture promotionnelle, soutien marketing Partenariat de contenu, accès au public, association de marques Don d'entreprise Financement lié aux heures de bénévolat des employés ou aux programmes de dons jumelés Objectifs de RSE atteints, engagement des employés, avantages fiscaux

Packages et niveaux de parrainage d'entreprise pour les petites organisations à but non lucratif

Lorsque vous êtes déjà à bout de souffle, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est de formules de parrainage compliquées que vous ne pouvez pas honorer. Ces niveaux simples offrent aux entreprises des options claires tout en vous permettant de gérer votre charge de travail :

Niveau Investissement Avantages de la reconnaissance Possibilités d'engagement Commanditaire en titre $10,000+ Droits d'appellation de l'événement, placement du logo en haut de l'affiche, possibilité de s'exprimer. Accès à un événement VIP, invitation à une réunion du conseil d'administration, projet de bénévolat personnalisé Partenaire présentateur $5,000-$9,999 Mention "Présenté par", affichage bien visible, mention dans le bulletin d'information Journée de bénévolat des employés, mises à jour exclusives des donateurs, réception de réseautage Champion de la Communauté $2,500-$4,999 Logo sur le matériel, mentions dans les médias sociaux, liste sur le site web Possibilités de volontariat, rapports d'impact, invitation à la cérémonie de reconnaissance Soutien à la mission $1,000-$2,499 Crédit pour le matériel du programme, inclusion de la signature électronique Mises à jour trimestrielles, options de volontariat, invitation à un événement de remerciement Ami de la cause $500-$999 Remerciements sur les médias sociaux, liste des rapports annuels Bulletins d'information sur l'impact, événement d'appréciation pour les petits groupes

8 étapes pour obtenir des parrainages d'entreprise

Étape 1 : Effectuer des recherches approfondies

Les associations locales intelligentes font d'abord leurs devoirs, en ciblant les entreprises qui manifestent déjà un intérêt réel pour des causes comme la leur. Cette approche ciblée signifie moins de refus, moins de perte de temps et des partenariats plus solides dès le départ.

‍

Pour trouver les bons sponsors, veillez à.. :

Consultez leurs médias sociaux pour connaître les messages communautaires et les causes qu'ils soutiennent déjà.



Recherchez des articles de presse locaux mentionnant leurs activités caritatives.



Notez les organisations à but non lucratif qu'elles soutiennent actuellement et pourquoi. Par exemple, un magasin d'articles de sport qui sponsorise des équipes de la Little League est bien plus susceptible de soutenir votre tournoi de football pour les jeunes qu'une entreprise technologique quelconque qui n'a aucun lien avec le sport.



Concentrez-vous sur les entreprises dont les clients se recoupent avec votre base de supporters.

Étape 2 : Établir une relation

Les demandes de parrainage froides donnent l'impression d'être transactionnelles et sont souvent ignorées. Les associations locales les plus performantes établissent d'abord des liens authentiques avec la communauté, créant ainsi des relations où le parrainage devient une étape naturelle plutôt qu'une demande maladroite.

‍

Pour établir une relation, vous devez.. :

Suivez leurs médias sociaux et commentez de manière réfléchie les messages relatifs à l'engagement communautaire.

Les remercier publiquement lorsqu'ils soutiennent d'autres événements ou causes locales.

Participez à des événements locaux de mise en réseau où vous pourrez vous rencontrer en personne.

Faites du bénévolat lors d'événements qu'ils parrainent déjà pour montrer votre engagement dans la communauté.

Invitez-les à vos événements en tant qu'invités avant de leur demander un parrainage.

Bien que cela puisse prendre de 3 à 6 mois, cela peut créer des partenariats qui durent des années.

Étape 3 : Définir les niveaux de parrainage

Vos niveaux de parrainage pour les organisations à but non lucratif doivent être perçus comme des améliorations naturelles, et non comme des engagements écrasants. Concentrez-vous sur les prestations que vous faites déjà - posts sur les médias sociaux, newsletters, événements de remerciement - plutôt que de créer des flux de travail entièrement nouveaux pour votre équipe déjà surchargée.

‍

Tableau réactif Faites-le Pas ça 3-4 niveaux clairs avec des différences de valeur évidentes 7+ niveaux de confusion avec des distinctions mineures Les bénéfices que vous faites déjà (posts sociaux, newsletters) Nouveaux engagements complexes (projets de bénévolat personnalisés) Reconnaissance mesurable (logo sur 500 programmes d'événements) Promesses vagues (sensibilisation accrue de la communauté)

‍

Voici un exemple de structure à niveaux pour les petites organisations à but non lucratif :

Niveau Ami (250-500 $) : Remerciements sur les réseaux sociaux, mention dans la newsletter

Niveau supporteur ($500-1,500) : Liste sur le site web, reconnaissance du matériel de programme

Niveau Champion (1 500 à 5 000 dollars) : Signalisation de l'événement, possibilité de s'exprimer, rapport d'impact

Niveau partenaire (5 000 $ et plus) : Parrainage du titre, accès à l'événement VIP, invitation à la réunion du conseil d'administration

Étape 4 : Créer et promouvoir la page de parrainage

‍Une page de parrainage bien conçue fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme votre collecteur de fonds silencieux, permettant aux entreprises intéressées d'explorer les possibilités de partenariat et même de vous parrainer directement sans avoir à planifier de réunions. C'est particulièrement utile pour les organisations à but non lucratif de base où tout le monde porte plusieurs chapeaux et où il est impossible de trouver du temps pour organiser des réunions avec les sponsors.

Des plateformes comme Zeffy vous permettent de créer des pages de parrainage où les entreprises peuvent parcourir les différents niveaux et payer directement en ligne, éliminant ainsi les problèmes de facturation et les frais de traitement qui grugent vos dollars de parrainage. Cela signifie qu'une plus grande partie de leur investissement va directement à vos programmes plutôt qu'à des coûts administratifs.

Éléments essentiels de la page :

Un titre clair sur l'impact : "Aider 847 familles locales à accéder à des aliments frais en 2024".

Tableau des niveaux de parrainage : Montants, avantages et détails de la reconnaissance

Crédibilité de l'organisation : Brève déclaration de mission, principales réalisations, informations sur les dirigeants

Arguments en faveur du soutien : 2-3 phrases expliquant pourquoi les sponsors sont nécessaires et ce qu'ils accompliront

Preuve visuelle : Des photos de programmes réels, pas des images de stock

Un contact facile : Téléphone, courriel et options de parrainage direct en ligne

Preuve sociale : Logos des sponsors actuels ou témoignages de la communauté

Stratégie de promotion :

Ajoutez le lien vers la page de parrainage à vos formulaires de don et à vos signatures d'e-mail.

Partager le lien dans les bulletins d'information mensuels avec une brève description du parrainage.

Afficher les possibilités de parrainage lors d'événements communautaires majeurs

Inclure l'URL de la page dans tous les documents relatifs à l'événement et dans les communications destinées aux bénévoles.

Présenter les réussites des sponsors sur les médias sociaux avec un lien sur la page.

Étape 5 : Élaborer un programme de parrainage

La plus grande erreur commise par les organisations de base à but non lucratif est de se concentrer sur ce dont elles ont besoin plutôt que sur ce que les sponsors obtiennent. Les offres réussies articulent clairement la valeur commerciale - exposition de la marque, bonne volonté de la communauté, accès des clients - avec l'impact caritatif.

Pensez comme un chef d'entreprise : il ne s'agit pas d'un simple don d'argent, mais d'un investissement marketing qui doit générer de la valeur pour son entreprise. Votre tâche consiste à faire en sorte que ce retour sur investissement soit parfaitement clair et mesurable.

‍

Bien qu'ils soient différents pour chaque organisation à but non lucratif, voici les éléments typiques d'un dossier de parrainage :

La mission de l'organisation à but non lucratif : Les entreprises ont une idée claire des causes qu'elles souhaitent soutenir. En mettant en avant votre mission, vous pouvez immédiatement attirer l'attention des entreprises qui soutiennent des objectifs similaires.

Détails de l'événement ou de la campagne : Veillez à inclure les détails importants de votre événement, tels que le titre, la date, l'heure, le lieu et la manière dont il vise à aider la communauté.

Données démographiques cibles : Détaillez les données démographiques de votre cible, telles que l'âge, le sexe, les centres d'intérêt et autres, et partagez-les avec vos sponsors potentiels. Cela les aidera à décider comment le marketing à l'occasion de l'un de vos événements leur permettra d'atteindre un plus grand nombre de membres de leur public cible.

Niveaux de parrainage et avantages : Fournissez des détails sur chaque niveau et informez-les de ce que chaque montant offre. Offrez-leur la possibilité de créer une formule de parrainage unique qui réponde à leurs besoins tout en vous apportant le soutien nécessaire.

Date limite : Ajoutez une date limite à votre dossier de parrainage pour créer un sentiment d'urgence et vous assurer que vous prendrez une décision dans un délai précis.

Coordonnées : Fournissez les coordonnées de la personne à contacter dans le dossier afin de vous assurer que les entreprises s'adressent à la bonne personne. Il est préférable de mentionner le président du conseil d'administration, le directeur exécutif, le nom, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne à contacter en premier lieu.

Étape 6 : Faire une proposition convaincante

Votre proposition est en concurrence avec des dizaines d'autres dans les boîtes de réception de cadres très occupés. Celles qui sont financées racontent rapidement des histoires convaincantes, démontrent clairement leur valeur et font en sorte qu'il soit facile de dire oui. Les propositions interminables sur l'histoire de votre organisation sont supprimées avant la deuxième page.

Le secret consiste à diriger en fonction de l'impact, et non des besoins. Les sponsors veulent participer à des histoires de réussite, et pas seulement régler des problèmes. Montrez-leur les changements positifs qu'ils contribueront à créer, puis passez rapidement à l'opportunité de partenariat.

Pour créer une proposition convaincante, concentrez-vous sur les éléments suivants :

Présentez votre association : Présentez votre organisation, sa mission, ses programmes et les résultats concrets qu'elle obtient. Incluez des études de cas, des données et des statistiques pour souligner la différence que vous avez faite dans la société, les problèmes que vous avez abordés et les personnes que vous avez aidées.

Exemple : "Notre refuge pour animaux a trouvé un foyer pour 312 animaux au cours de l'année écoulée, avec un taux de réussite de 95 %, ce qui a permis de réduire de 23 % la surpopulation des refuges locaux.

Expliquez pourquoi vous êtes la personne idéale : Expliquez comment le partenariat avec l'entreprise l'aidera. Qu'est-ce que le fait de travailler avec votre association aidera l'entreprise à gagner en termes d'objectifs ? Parlez de l'impact que l'entreprise pourra avoir sur la communauté.

Exemple : "Un partenariat avec nous permet à votre entreprise d'entrer en contact direct avec plus de 400 familles aimant les animaux, qui se fient à nos recommandations et recherchent activement des produits de qualité pour les animaux de compagnie.

Mettez en évidence l'événement de collecte de fonds : Expliquez le type de collecte de fonds que vous organisez et pour laquelle vous avez besoin du soutien d'une entreprise. Soulignez l'objectif de l'événement, son but, le lieu, les participants et d'autres détails essentiels pour les aider à prendre une décision éclairée.

Exemple : "Notre foire annuelle à l'adoption rassemble plus de 500 membres de la communauté à Riverside Park le 15 mai, créant une atmosphère familiale où votre entreprise peut présenter ses produits à des propriétaires d'animaux engagés.

Parlez d'incitations : Mettez l'accent sur les avantages que les entreprises obtiendront grâce au parrainage d'organisations à but non lucratif. Il peut s'agir de l'apposition d'un logo, de mentions dans le matériel promotionnel ou de possibilités d'engagement des employés.

Exemple : "Votre logo apparaîtra sur tout le matériel de l'événement qui sera distribué aux 500 participants, plus une reconnaissance sur les médias sociaux à nos 3 200 adeptes, et votre personnel pourra faire du bénévolat lors de l'événement pour renforcer l'esprit d'équipe tout en soutenant une cause qui leur tient à cœur."

Étape 7 : Contacter les sponsors

Une fois votre proposition prête, il est temps d'entrer en contact avec les sponsors. Veillez à adapter votre présentation à chaque sponsor potentiel et soyez prêt à négocier.

‍

Voici quelques bonnes pratiques à suivre lorsque vous vous adressez à des entreprises :

Trouver le bon moment : Votre demande de parrainage d'entreprise est essentielle pour obtenir une réponse positive. De nombreuses grandes entreprises consacrent chaque année un montant spécifique à des actions caritatives ; vous pouvez vous renseigner à ce sujet sur le site web de l'entreprise. N'oubliez pas de leur demander à quel moment elles peuvent envisager un parrainage.



Fixez des attentes claires : Expliquez précisément comment l'entreprise peut contribuer à vos efforts de collecte de fonds par le biais d'un soutien financier direct, d'un parrainage médiatique, de dons en nature ou d'une aide bénévole pro bono. Établissez ce qu'ils recevront en échange de leur soutien aux activités de l'association.



Suivi : Obtenir un parrainage d'entreprise prend du temps. Même si vous ne trouvez pas de sponsor après votre première présentation, cela ne signifie pas que vous devez abandonner. Il se peut que le moment soit mal choisi ou que les priorités de l'entreprise en matière de collecte de fonds aient changé. Vous devez essayer de reprendre contact avec lui. Soyez persévérant, mais respectueux, et prêt à faire une nouvelle présentation ou une nouvelle demande.



Élaborer un accord formel : Lorsque l'entreprise sponsor accepte d'apporter son soutien, finalisez-le par un accord formel de parrainage. Cet accord doit préciser les objectifs, les attentes et les autres résultats attendus par l'association et l'entreprise.

Étape 8 : Montrer de la gratitude et entretenir la relation

Ce maintien de la relation ne nécessite pas d'événements élaborés ou de gestes coûteux, mais plutôt de la cohérence, de l'authenticité et une démonstration claire de l'impact. De petites attentions tout au long de l'année permettent à votre organisation de rester présente à l'esprit des donateurs lorsqu'ils planifient leurs dons pour l'année suivante.

Voici une approche de l'entretien des relations en trois phases :

Suivi immédiat (dans les 48 heures) : Envoyer une note de remerciement personnalisée mentionnant l'impact spécifique, afficher la reconnaissance des médias sociaux (avec autorisation), ajouter leur logo aux endroits promis, fournir des reçus et des documents fiscaux, et confirmer le calendrier de livraison de tous les avantages promis.



Entretenir le partenariat de manière continue : Envoyez des mises à jour mensuelles de l'impact avec des photos montrant les résultats que leur soutien a permis d'obtenir, invitez-les à voir les programmes en action, facilitez les notes de remerciement des participants aux programmes, orientez leurs services vers votre réseau lorsque cela est approprié et demandez régulièrement un retour d'information sur ce qui fonctionne bien.



Approfondissement annuel de la relation : Planifiez les discussions de renouvellement trois mois à l'avance, partagez des rapports d'impact complets avec des mesures et des histoires, demandez un retour d'information honnête sur leur expérience de parrainage, explorez les moyens d'accroître les avantages mutuels et invitez-les à contribuer au développement du programme - ce qui conduit les parrains à augmenter leurs dons sans qu'on le leur demande et à recommander d'autres entreprises pour qu'elles vous soutiennent.

Comment les organisations à but non lucratif utilisent Zeffy pour obtenir des parrainages d'entreprises

La plateforme Zeffy à 0% de frais aide les organisations à but non lucratif à collecter davantage de fonds auprès des entreprises sponsors en créant des pages de parrainage professionnelles qui permettent aux entreprises de parcourir et d'acheter des niveaux de parrainage directement en ligne - pas de courriels en retour ni de frais de traitement qui grugent votre financement.

Bondons Miss Tennessee Femmes écologistes du New Jersey Type d'événement Événement communautaire Compétition Tournoi de golf Le parrainage en point de mire Parrainage d'événements à plusieurs niveaux Annonces dans les livres de programmes Niveaux de parrainage du tournoi Montant collecté $181,526 $86,900 $94,979 Frais économisés $9,076 $4,345 $4,749

‍

Le résultat : Ces organisations ont conservé plus de 18 000 dollars dans leur budget en éliminant les frais de traitement, tout en permettant aux décideurs des entreprises de les parrainer directement en ligne.

Top 5 des grandes entreprises nationales ayant d'excellents programmes de parrainage (2025)

De nombreuses entreprises comprennent l'intérêt de rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné par le biais du parrainage. Ces cinq entreprises se distinguent par leurs solides programmes de parrainage qui soutiennent plusieurs organisations à but non lucratif, ce qui a un impact social tout en augmentant la notoriété de la marque.

‍

Wells Fargo est une marque financière multinationale américaine qui a collaboré avec un large éventail d'organisations à but non lucratif soutenant les besoins des communautés défavorisées. Voici quelques-unes des causes soutenues par la société et la fondation Wells Fargo :

Logement abordable

Croissance des petites entreprises

Durabilité

Défendre la qualité et l'équité

Bien qu'elle préfère financer des projets et des programmes, elle dispose d'un nombre limité de parrainages pour des événements de collecte de fonds. Les demandes doivent être déposées 90 jours avant l'événement pour être prises en compte. Le parrainage sera accordé aux organisations à but non lucratif qui soutiennent leurs principaux domaines d'intervention.

‍

Bank of America a soutenu plusieurs organisations à but non lucratif, en améliorant les conditions financières et en soutenant les communautés. Elle se concentre sur le développement de la main-d'œuvre et l'éducation, les besoins de base tels que le logement et l'alimentation, et le développement communautaire.

L'institution financière propose un vaste programme de parrainage sportif et artistique afin de maintenir des communautés saines et dynamiques. Il s'agit notamment de souscrire à des événements artistiques, des expositions et des spectacles qui nécessitent un financement privé.

Les investissements de Bank of America en matière de parrainage sportif comprennent la Major League Basketball, le marathon de Chicago et le ROVAL 400.

La fondation PepsiCo se concentre sur la création de solutions innovantes et durables pour répondre à trois préoccupations socio-économiques essentielles et combler le fossé qui les sépare :

Aliments nutritifs

Eau salubre

Opportunité économique

Bien qu'elle n'accepte pas les propositions spontanées de financement d'œuvres de bienfaisance, les groupes peuvent demander des dons de produits et des parrainages en ligne auprès des distributeurs locaux de Pepsi. Vous pouvez obtenir des dons en nature de ses nombreuses marques célèbres : Quaker, Gatorade, Frito-Lay et Tropicana.

‍

State Farm Insurance est un groupe de compagnies d'assurance mutuelle dont le siège se trouve à Bloomington, dans l'Illinois.

En tant que grande entreprise nationale avec des filiales locales, la société permet aux organisations de tout type, et pas seulement aux organisations 501(c)(3), de demander directement des parrainages pour le marketing ou les événements. Toutefois, il faut parfois s'y prendre trois mois à l'avance.

L'entreprise soutient des projets d'éducation, de sécurité et de développement communautaire dans l'ensemble des États-Unis.

‍

Trader Joe's est une chaîne américaine de magasins d'alimentation qui propose principalement des dons en nature pour des événements communautaires. Que vous soyez à la recherche de soutien pour une vente aux enchères silencieuse ou que vous ayez organisé une foire communautaire, Trader Joe's est l'endroit idéal pour obtenir des dons de nourriture et de boissons.

Chaque magasin a un coordinateur de dons désigné qui gère les contributions de la communauté. Toutes les demandes de dons doivent être adressées au coordinateur de Trader Joe's de votre région.

La chaîne de supermarchés ne contribue qu'aux organisations caritatives de type 501(c)(3) disposant d'un numéro d'identification fiscale actuel et valide. La marque limite ses dons à un seul par an et par organisation caritative exonérée d'impôt.

Promouvoir et traiter gratuitement les opérations de parrainage

Vous savez que le parrainage d'entreprises pourrait transformer votre financement, mais la réalité vous semble insurmontable : rechercher des entreprises, établir des relations, créer des propositions professionnelles et gérer les communications avec les sponsors en plus de tout ce que vous faites déjà.

Le processus traditionnel de parrainage ne fonctionne pas pour les organisations à but non lucratif de base. Vous passez des semaines à élaborer la proposition parfaite, vous arrivez enfin à trouver un sponsor, puis vous voyez les frais de traitement engloutir 3 % de leur investissement. Pendant ce temps, les cadres occupés veulent des moyens simples de soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, mais la plupart des processus de parrainage nécessitent d'interminables échanges de courriels et des modalités de paiement compliquées.

Zeffy résout les deux problèmes : Créez des pages de parrainage professionnelles où les entreprises parcourent vos paliers et s'engagent instantanément en ligne - zéro frais, zéro casse-tête administratif, zéro perte d'argent pour les processeurs de paiement.

‍

FAQ sur le mécénat d'entreprise pour les organisations à but non lucratif

Quelle est la différence entre le parrainage et le don ? On parle de parrainage lorsqu'une entreprise offre un soutien financier ou des ressources à une organisation à but non lucratif qui, en retour, bénéficie d'une reconnaissance publique ou d'une publicité. En revanche, on parle de don lorsqu'une entreprise offre son aide à une cause sans rien attendre en échange.

Quel est un exemple de parrainage d'entreprise ? Un exemple de parrainage d'entreprise est celui d'une société qui offre un don important au gala annuel de collecte de fonds de l'association en échange de l'inclusion de son logo ou de son nom de marque sur le matériel de l'événement. Tandis que l'association reçoit des fonds, l'entreprise bénéficie d'une exposition et d'une sensibilisation.

