L'exploitation du pouvoir des influenceurs des médias sociaux est la clé de l'amélioration du marketing numérique pour les organisations à but non lucratif. Chaque jour, plus de 5 milliards de personnes consultent leurs applications de médias sociaux pour se connecter, se tenir au courant de l'actualité et s'informer.

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le marketing d'influence à but non lucratif est une stratégie créative qui a fait ses preuves. Mais ne vous lancez pas tête baissée sans en connaître les bases.

Ce guide complet est votre ressource de référence pour élaborer une campagne d'influence à but non lucratif qui produira le meilleur retour sur investissement (ROI) possible.

Qu'est-ce qu'un influenceur ?

Bonne question ! Un influenceur est une personne, parfois une organisation, qui a un impact sur les opinions, les comportements et les décisions d'autres personnes. Les influenceurs ont toujours existé sous une forme ou une autre, mais aujourd'hui, ils sont le plus souvent connus pour leur présence sur les médias sociaux, leur leadership éclairé, leur réputation ou leur expertise sur un sujet de niche.

Au cours des dernières années, le rôle d'un influenceur est passé de l'approbation de produits à une source fiable d'informations, de tendances et de défense de diverses causes. La montée en puissance des micro et nano-influenceurs, qui ont beaucoup moins d'adeptes, illustre également le pouvoir des connexions personnalisées en ligne.

Les influenceurs jouent un rôle considérable dans la culture des consommateurs, c'est pourquoi plus de 80 % des spécialistes du marketing ont créé un budget pour travailler avec eux. Plus les fans en ligne s'identifient à un influenceur et se reconnaissent dans son style de vie, plus ils sont disposés à lui faire confiance.

Une vue d'ensemble : qu'est-ce que le marketing d'influence ?

Selon la personne à qui vous posez la question, le marketing d'influence l'est :

"... des entreprises qui s'associent à des individus ayant une présence significative sur les médias sociaux pour commercialiser leurs produits et services". - Mailchimp (Intuit)

ou

... une collaboration entre des utilisateurs de médias sociaux populaires et des marques pour promouvoir les produits ou services de ces dernières. - McKinsey & Co.

et

... une marque qui collabore avec un influenceur en ligne pour commercialiser l'un de ses produits ou services. - Centre de marketing d'influence

Il convient de noter qu'il peut être difficile de définir ce qu'est une "présence significative sur les médias sociaux". En outre, ce n'est pas parce qu'un influenceur a une "présence significative sur les médias sociaux" qu'il a un public engagé.

Ces éléments sont importants et nous y reviendrons plus loin.

Qu'est-ce que le marketing d'influence pour les organisations à but non lucratif ?

Le marketing d'influence pour les organisations à but non lucratif est une collaboration qui aide les organisations caritatives à se connecter à un large public, à amplifier un message, à collecter des fonds et à inspirer des actions par le biais de dons ou de soutien à la collecte de fonds, sans publicité payante.

Le marketing d'influence à but non lucratif peut vous aider à améliorer :

Campagnes de sensibilisation: Les influenceurs d'organisations à but non lucratif partagent des informations sur votre mission, vos campagnes ou vos événements avec un public plus large et plus diversifié. Ce type de campagne est idéal pour les organisations à but non lucratif en phase de démarrage.

La narration: Les influenceurs du secteur non lucratif sont des créateurs de contenu experts qui peuvent appliquer leurs lentilles personnelles à votre histoire pour créer un lien émotionnel plus profond.

Campagnes de collecte de fonds : Les influenceurs à but non lucratif encouragent naturellement les personnes qui les suivent à faire des dons ou à participer à des collectes de fonds à l'aide de liens spécifiques, de défis ou d'événements en direct.

Activisme en ligne : Les influenceurs à but non lucratif éduquent souvent leurs adeptes, ce qui fait d'eux une excellente source d'information sur votre cause et vos objectifs.

Événements: Les influenceurs d'organisations à but non lucratif peuvent promouvoir les événements de collecte de fonds à venir en y assistant eux-mêmes, en partageant leur expérience ou en offrant un code de réduction afin d'augmenter la participation et l'engagement.

Pourquoi le marketing d'influence est efficace pour les organisations à but non lucratif

En 2024, l'industrie des influenceurs vaudra 21,1 milliards de dollars. Vous comprenez peut-être les possibilités du marketing d'influence à but non lucratif, mais vous êtes encore un peu sceptique quant à savoir si cela peut fonctionner pour vous.

Nous examinerons ci-dessous les avantages et les résultats spécifiques pour les organisations à but non lucratif.

Les avantages de la collaboration avec les influenceurs pour les professionnels des organisations à but non lucratif

Confiance : Les partenariats avec les influenceurs peuvent offrir une dose indispensable de réalisme qui peut agréablement surprendre les 62 % de consommateurs qui déclarent être moins enclins à s'engager et à faire confiance à un contenu s'ils savent qu'il a été créé par une application d'intelligence artificielle. Cette confiance se transforme en une relation à long terme qui profite aux organisations à but non lucratif bien au-delà d'un seul message.

Visibilité : Votre message et votre histoire sont déjà excellents. Les faire connaître à un plus grand nombre de personnes par l'intermédiaire d'un influenceur ne fera qu'élargir votre communauté. C'est aussi un excellent moyen de diversifier vos communications en engageant les donateurs plus fréquemment. En outre, c'est l'idéal pour réussir la collecte de fonds de la génération Z et engager les jeunes donateurs.

Crédibilité généralisée : Les influenceurs créent des moments viraux et apportent un grand nombre de vues à ce qu'ils partagent. Plus vous apparaissez dans les résultats de recherche sur les applications sociales avec l'appui des personnes en qui vos donateurs ont confiance, mieux c'est.

Économies financières : Au lieu d'un marketing aléatoire et d'une publicité traditionnelle impliquant un budget important, vous pouvez vous appuyer sur les influenceurs. Vous devrez peut-être les rémunérer pour la création de contenu, mais l'impact et le prix en valent la peine.

Authenticité : Les influenceurs peuvent inclure leurs histoires personnelles et leurs pensées sincères dans chaque nouveau message qu'ils créent. Cela contribue grandement à mettre en valeur les sujets liés aux organisations à but non lucratif, l'impact des dons et ce que votre organisation à but non lucratif peut accomplir.

Comment choisir le bon influenceur pour votre organisation à but non lucratif ?

Identifier les bons influenceurs

Nous avons rassemblé quelques questions que les organisations qui travaillent avec les meilleurs influenceurs du secteur non lucratif doivent se poser pour évaluer la personne qui convient le mieux à leur stratégie en matière de médias sociaux.

La base d'adeptes de l'influenceur est-elle en rapport avec la cause de votre organisation ?

Il est important de trouver un équilibre entre un influenceur qui peut s'adresser aux personnes intéressées par votre cause et un autre qui peut attirer un nouveau public de donateurs potentiels. Idéalement, vous recherchez un influenceur dont au moins 9 % des personnes qui le suivent ont des intérêts qui correspondent directement ou indirectement à la cause de votre association.

Quel est le créneau d'influence qui conviendrait le mieux à votre association ?

Plus vous serez précis sur le domaine de spécialisation de votre entrepreneur en ligne, plus vous aurez de chances d'atteindre votre public idéal grâce à son contenu. Toutefois, vous voudrez également vous associer à un influenceur qui a accès à diverses communautés, afin de diffuser votre mission le plus largement possible.

Voici quelques niches d'influenceurs courantes avec lesquelles vous pourriez commencer votre recherche :

Influenceurs de mode de vie : Vie quotidienne, voyages et santé

Influenceurs de la beauté et de la mode : Les dernières tendances en matière de maquillage, de soins de la peau et de mode, ainsi que les offres des marques.

Influenceurs dans le domaine de la santé et du bien-être : Nutrition, cuisine, pleine conscience, santé mentale, exercice physique et bien-être

Influenceurs technologiques : Mises à jour sur les produits et services technologiques, tendances numériques et critiques

Quel type de contenu l'influenceur crée-t-il habituellement ?

Les influenceurs sont connus pour leurs nombreux types de contenus. Comprendre ce sur quoi vous voulez vous concentrer vous aidera à réduire votre liste.

Voici quelques catégories de contenu dans lesquelles les influenceurs peuvent s'inscrire :

Créateurs de vidéos : Contenu vidéo, vloggers YouTube, créateurs TikTok

Les blogueurs : Contenu écrit, blogs personnels, articles de fond, critiques et articles d'opinion

Podcasters : Contenu audio et discussions opportunes avec des invités

Influenceurs des médias sociaux : Contenu basé sur une plateforme spécifique, comme Instagram, X (anciennement Twitter) et TikTok.

Quel est le degré d'originalité du contenu d'un influenceur ?

C'est toujours une bonne idée de commencer à parcourir le contenu d'un influenceur potentiel pour voir comment il se sent en tant que spectateur. Vous saurez très vite si les choses sont en phase ou si vous voyez des signaux d'alarme.

L'authenticité est toujours la clé pour s'assurer que le contenu semble naturel et qu'il provient d'une source authentique plutôt que d'un argumentaire de vente. Vous devez également tenir compte de la fréquence des publications.

Les influenceurs qui publient une plus grande proportion de contenu original ont tendance à se démarquer davantage, à attirer l'attention et à paraître plus compétents et authentiques. C'est pourquoi ils obtiennent un retour sur investissement supérieur de 15,5 %.

Identifier la bonne plateforme

Toutes les plateformes de médias sociaux n'ont pas les mêmes performances, et ce n'est pas grave car chacune d'entre elles s'adresse à un public et à un objectif différents.

Les statistiques suivantes vous aideront à vous faire une idée du paysage social actuel :

TikTok

TikTok devrait atteindre plus de 2 milliards d'utilisateurs en 2024. Le temps moyen passé sur TikTok a augmenté de 3 heures et 46 minutes au cours de l'année écoulée (par utilisateur et par mois). 36,7 % des utilisateurs de TikTok sont âgés de 18 à 24 ans, ce qui représente la plus grande part de l'audience publicitaire de TikTok.



Instagram

Instagram compte 2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs. Le temps moyen passé sur Instagram a augmenté de plus de 4 heures au cours de l'année écoulée (par utilisateur et par mois).



Facebook

Facebook est le troisième site web le plus visité. Facebook est la plateforme la plus utilisée par les spécialistes du marketing dans le monde entier (89 %).



X

X compte environ 619 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. 53 % des utilisateurs de X utilisent la plateforme pour obtenir les dernières nouvelles.



Les 4 types d'influenceurs

Les influenceurs sont souvent classés en fonction de leur portée, et il n'y a pas de mauvais type. Chacun a ses avantages et ses inconvénients qui vous aideront à déterminer ce qui convient le mieux à votre association.

Avantages et inconvénients des 4 types d'influenceurs

Pour Cons Méga influenceurs

(plus de 1 million de followers) - Large portée et exposition

- Grande crédibilité et reconnaissance généralisée

- L'implication peut souvent attirer une couverture médiatique - Coût élevé

- Taux d'engagement plus faibles

- Absence de touche personnelle

- Contrats approfondis et processus d'approbation du contenu

- Prend du temps Macro-influenceurs

(Entre 100 000 et 1 million de followers) - Large public

- Niches spécialisées

- Le coût peut être plus abordable que celui des macro-influenceurs - Le coût peut représenter un investissement important

- Les taux d'engagement varient

- Personnalisation limitée Micro-influenceurs

(entre 10 000 et 100 000 followers) - Taux d'engagement élevés

- Des publics fidèles et ciblés

- Rentabilité

- Contenu authentique en rapport avec le public - Portée limitée

- Difficultés potentielles liées à la gestion simultanée de plusieurs micro-influenceurs

- Les publics de niche peuvent être si spécialisés qu'il est plus difficile de trouver une réponse exacte. Nano-influenceurs

(moins de 10 000 followers) - Taux d'engagement élevés avec une base d'adeptes très soudée

- Très authentique et relatable

- Peu coûteux

- Idéal pour démarrer votre programme d'influence à but non lucratif et le développer au fil du temps - Portée minimale par message

- Gestion des relations qui demande beaucoup de temps

- Manque potentiel d'expérience

- Potentiel de conversion plus faible par message

Prêt à prendre contact ? Vous pouvez contacter les influenceurs avec lesquels vous souhaitez travailler de la même manière que vous le feriez avec un donateur potentiel. Consultez les conseils sur le marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif afin de maîtriser vos compétences en matière d'établissement de relations et de donner le coup d'envoi de votre campagne.

Créer une campagne de marketing d'influence réussie : 4 étapes essentielles

Trouver des influenceurs pour votre association est une chose, mais développer une campagne de marketing d'influence solide en est une autre. Discutons des 5 étapes essentielles pour transformer tout ce que nous avons couvert en un plan d'action réalisable.

Étape 1 : Connaître son public

Lorsque vous savez exactement qui vous essayez d'atteindre, vous pouvez être plus précis dans le choix d'un influenceur, d'un message et d'une plateforme sur lesquels vous concentrer.

Commencez par noter les caractéristiques démographiques de votre public cible :

L'âge

Genre

Niveau de revenu

Niveau d'éducation

Occupation

Situation géographique

État civil

Taille du ménage

Langue

Au fur et à mesure que vous définissez le persona de votre public spécifique, vous pouvez définir d'autres segments de public à prendre en compte dans votre campagne de marketing.

‍

Exemples de segments pour les campagnes d'influence des organisations caritatives :

Les jeunes professionnels, nouvellement entrés dans la vie active et intéressés par les dons caritatifs de leur employeur.

Les parents soucieux de la santé qui s'attachent à créer des habitudes de bien-être à la maison et à maintenir des routines équilibrées pour les enfants.

Les étudiants qui défendent la cause de la santé mentale et qui sont particulièrement intéressés par la sensibilisation aux causes qui créent le changement.

Les grands donateurs et les activistes ayant des revenus plus importants et une affinité pour les dons de charité et le partenariat avec les organisations à but non lucratif.

Étape 2 : Décidez de la ou des plateformes sur lesquelles vous vous concentrerez

Vous savez maintenant exactement à qui vous vous adressez avec votre campagne d'influence sur les médias sociaux à but non lucratif. L'étape suivante consiste à comprendre où vous pouvez atteindre le public souhaité.

Vous pouvez procéder de plusieurs manières :

Examinez les analyses de vos médias sociaux sur chacune des principales plateformes sur lesquelles vous êtes déjà présent afin de tirer parti de vos points forts.

Examinez les statistiques que nous avons présentées plus haut dans cet article concernant l'audience et la portée de chaque plateforme de médias sociaux pour voir où vous avez le plus de chances de réussir.

Voyez où vos influenceurs prospèrent et envisagez des possibilités d'élargir votre présence sur de nouvelles plateformes de médias sociaux.

Étape 3 : Élaborer un plan de médias sociaux pour votre organisation à but non lucratif

Le fait de disposer d'un plan de médias sociaux sur lequel s'appuyer vous permet d'identifier quand et où vous pourriez avoir besoin du soutien d'un influenceur. Pensez-y avant les événements de collecte de fonds, lors du lancement d'une campagne de pair-à-pair, lors du Giving Tuesday et à d'autres moments importants.

Votre plan pour les médias sociaux doit être clairement défini :

Vos buts et objectifs

Votre public cible pour les médias sociaux, en particulier

Types de contenu que vous créez (articles, vidéos, posts carrousel, etc.)

Un calendrier d'affichage et la fréquence souhaitée

Un plan d'engagement pour interagir avec les personnes qui vous suivent

Rôles et responsabilités pour définir qui fait quoi dans votre équipe ou si vous travaillez avec des agences de marketing à but non lucratif.

Étape 4 : Élaborer une campagne de marketing d'influence convaincante

Vous êtes maintenant prêt à vous concentrer sur l'élaboration d'une campagne de médias sociaux et à développer des stratégies avec votre influenceur. La création d'un briefing de campagne est le meilleur moyen de partager votre vision avec tous les influenceurs que vous contacterez.

Voici quelques aspects d'une campagne d'influence convaincante :

Une histoire : Développez une narration et un message qui résonnent profondément avec votre public cible et qui peuvent être personnalisés par vos influenceurs. Communiquez un défi ou une opportunité que votre appel à l'action (CTA) soutiendra.

Un objectif visuel : sachez quel type de contenu (vidéos montées, selfies, journée dans la vie) vous voulez pour donner vie à votre histoire.

Directives créatives : Proposez des exemples de texte ou des idées de contenu qui définissent ce qui doit être inclus dans la campagne et ce que vous laissez à l'influenceur pour qu'il fasse preuve de créativité.

Un appel à l'action clair : Définissez les liens, les pages ou les interactions exacts sur lesquels vous souhaitez que le public agisse après avoir vu votre campagne. En moyenne, les posts qui incluent des liens vers le site web ou les médias sociaux d'une marque obtiennent un retour sur investissement supérieur de 11,4 %.

Il est toujours judicieux de mener des campagnes de médias sociaux pour votre site web à but non lucratif afin de faire une première impression forte et de donner aux visiteurs tout ce dont ils ont besoin pour apprendre et passer à l'action.

‍

Mesurer le succès de vos efforts en matière de marketing d'influence

Indicateurs clés pour mesurer la performance du marketing d'influence

Mesures d'engagement : J'aime, je commente et je partage

Portée : Le nombre de personnes qui ont vu la campagne

Impressions : Le nombre total de fois que votre contenu a été vu

Taux de clics : Le nombre de personnes qui cliquent sur un lien ou entreprennent une action par rapport à la portée totale du message.

Conversions : Le nombre d'actions entreprises par les personnes à la suite de la campagne par rapport à l'ensemble des personnes qui l'ont vue.

Augmentation du nombre de followers : Augmentation du nombre de followers sur l'ensemble des campagnes de médias sociaux après une campagne.

Coût par engagement : Le coût d'une campagne divisé par le nombre total d'engagements qu'elle produit.

5 façons de collecter plus d'argent avec les influenceurs

Les influenceurs peuvent soutenir de nombreuses causes, de la sensibilisation à la collecte de fonds. Discutons des meilleures pratiques en matière de marketing d'influence dans le secteur à but non lucratif.

Créez un défi collaboratif sur les médias sociaux, comme l'ALS Ice Bucket Challenge, afin d'inviter les influenceurs à participer et d'obtenir un taux de participation plus élevé.

Organisez des événements avec des influenceurs en ligne par le biais de flux en direct ou en personne, en encourageant les participants à s'informer sur votre cause et à faire des dons.

Montrez du contenu en coulisses avec des influenceurs qui peuvent donner aux donateurs potentiels un aperçu des raisons pour lesquelles votre organisation et votre cause sont si importantes et du changement qui se produit avec chaque don.

Vendez des produits co-marqués que les influenceurs peuvent concevoir avec votre organisation à but non lucratif. Encouragez les personnes qui vous suivent à acheter dans votre boutique en ligne pour soutenir une cause plus importante.

Lancez une campagne de narration personnelle qui commence par des influenceurs partageant leurs témoignages et leurs histoires sur votre cause et encourageant les autres à faire de même.

Comment 4 marques obtiennent de vrais résultats avec le marketing d'influence à but non lucratif

Partenariat pour une Amérique plus saine (PHA)

Partnership for a Healthier America (PHA) a lancé une campagne de marketing d'influence pour soutenir sa mission d'équité alimentaire. La campagne a fait appel à des nutritionnistes et à des micro-influenceurs spécialisés dans l'alimentation saine pour partager leurs meilleurs conseils afin d'encourager les enfants et les parents à manger plus de légumes.

La campagne visait à accroître la sensibilisation à l'initiative Veggies Early and Often. La tournure unique de chaque influenceur a permis de créer de multiples posts Instagram collaboratifs qui ont atteint de nouveaux publics.

Consultez-les :

Méga collaboration d'Active Minds

Active Minds a porté sa campagne de marketing d'influence à un niveau supérieur en s'associant à Batiste, une marque de produits capillaires basée au Royaume-Uni. Constatant que leurs publics cibles étaient similaires, ils ont créé une campagne collaborative qui sollicitait l'aide d'influenceurs dans le domaine des soins personnels.

La mission de la campagne était d'atteindre les sympathisants de la génération Z et du millénaire et de les sensibiliser. Courtney Tracy, une influenceuse qui compte 1,8 million d'adeptes sur TikTok, a dirigé la création du contenu et a fait entrer une toute nouvelle génération dans la communauté d'Active Minds.

PCRF Fonds de secours aux enfants de Palestine

Le Fonds de secours aux enfants de Palestine a obtenu le partenariat et le soutien d'un nouveau groupe d'influenceurs, Creators for Palestine. Ce groupe de streamers Twitch, YouTubers et utilisateurs TikTok partage activement la mission du PCRF et demande à ses adeptes de faire un don lorsqu'ils le peuvent.

Le résultat ? Plus de 1,5 million de dollars ont été collectés en un week-end pour les opérations de secours à Gaza. Ces influenceurs ont eu la liberté créative de partager des messages authentiques avec leurs adeptes, ce qui a porté ses fruits.

FAQ

Comment commencer à trouver les bons influenceurs avec lesquels travailler ? Pour commencer à trouver les bons influenceurs avec lesquels travailler, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous : Recherchez des personnes influentes dans votre secteur d'activité. Définissez votre stratégie en matière de médias sociaux. Préparez votre dossier de campagne. Fixez vos objectifs et déterminez comment ils s'inscrivent dans votre mission. Recherchez l'authenticité et un véritable alignement sur votre organisation à but non lucratif.

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles faire du marketing d'affiliation ? Les organisations à but non lucratif peuvent faire du marketing d'affiliation tout comme les marques à but lucratif. Les influenceurs et les militants peuvent recevoir des codes de réduction pour des marchandises, des billets pour des événements de collecte de fonds et du matériel éducatif au profit de votre cause.

