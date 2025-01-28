Comment Zeffy peut être gratuit ?
Marketing d'influence à but non lucratif : Un guide complet
Guides sur les organisations à but non lucratif

Marketing d'influence à but non lucratif : Un guide complet

28 janvier 2025

L'exploitation du pouvoir des influenceurs des médias sociaux est la clé de l'amélioration du marketing numérique pour les organisations à but non lucratif. Chaque jour, plus de 5 milliards de personnes consultent leurs applications de médias sociaux pour se connecter, se tenir au courant de l'actualité et s'informer.

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le marketing d'influence à but non lucratif est une stratégie créative qui a fait ses preuves. Mais ne vous lancez pas tête baissée sans en connaître les bases. 

Ce guide complet est votre ressource de référence pour élaborer une campagne d'influence à but non lucratif qui produira le meilleur retour sur investissement (ROI) possible. 

Qu'est-ce qu'un influenceur ?

Bonne question ! Un influenceur est une personne, parfois une organisation, qui a un impact sur les opinions, les comportements et les décisions d'autres personnes. Les influenceurs ont toujours existé sous une forme ou une autre, mais aujourd'hui, ils sont le plus souvent connus pour leur présence sur les médias sociaux, leur leadership éclairé, leur réputation ou leur expertise sur un sujet de niche.

Au cours des dernières années, le rôle d'un influenceur est passé de l'approbation de produits à une source fiable d'informations, de tendances et de défense de diverses causes. La montée en puissance des micro et nano-influenceurs, qui ont beaucoup moins d'adeptes, illustre également le pouvoir des connexions personnalisées en ligne.

Les influenceurs jouent un rôle considérable dans la culture des consommateurs, c'est pourquoi plus de 80 % des spécialistes du marketing ont créé un budget pour travailler avec eux. Plus les fans en ligne s'identifient à un influenceur et se reconnaissent dans son style de vie, plus ils sont disposés à lui faire confiance. 

Une vue d'ensemble : qu'est-ce que le marketing d'influence ?

Selon la personne à qui vous posez la question, le marketing d'influence l'est :

"... des entreprises qui s'associent à des individus ayant une présence significative sur les médias sociaux pour commercialiser leurs produits et services". - Mailchimp (Intuit)

ou

... une collaboration entre des utilisateurs de médias sociaux populaires et des marques pour promouvoir les produits ou services de ces dernières. - McKinsey & Co.

et

... une marque qui collabore avec un influenceur en ligne pour commercialiser l'un de ses produits ou services. - Centre de marketing d'influence

Il convient de noter qu'il peut être difficile de définir ce qu'est une "présence significative sur les médias sociaux". En outre, ce n'est pas parce qu'un influenceur a une "présence significative sur les médias sociaux" qu'il a un public engagé. 

Ces éléments sont importants et nous y reviendrons plus loin.

Qu'est-ce que le marketing d'influence pour les organisations à but non lucratif ?

Le marketing d'influence pour les organisations à but non lucratif est une collaboration qui aide les organisations caritatives à se connecter à un large public, à amplifier un message, à collecter des fonds et à inspirer des actions par le biais de dons ou de soutien à la collecte de fonds, sans publicité payante.

Le marketing d'influence à but non lucratif peut vous aider à améliorer :

Pourquoi le marketing d'influence est efficace pour les organisations à but non lucratif

En 2024, l'industrie des influenceurs vaudra 21,1 milliards de dollars. Vous comprenez peut-être les possibilités du marketing d'influence à but non lucratif, mais vous êtes encore un peu sceptique quant à savoir si cela peut fonctionner pour vous. 

Nous examinerons ci-dessous les avantages et les résultats spécifiques pour les organisations à but non lucratif.

Les avantages de la collaboration avec les influenceurs pour les professionnels des organisations à but non lucratif

Comment choisir le bon influenceur pour votre organisation à but non lucratif ?

Identifier les bons influenceurs

Nous avons rassemblé quelques questions que les organisations qui travaillent avec les meilleurs influenceurs du secteur non lucratif doivent se poser pour évaluer la personne qui convient le mieux à leur stratégie en matière de médias sociaux.

La base d'adeptes de l'influenceur est-elle en rapport avec la cause de votre organisation ?

Il est important de trouver un équilibre entre un influenceur qui peut s'adresser aux personnes intéressées par votre cause et un autre qui peut attirer un nouveau public de donateurs potentiels. Idéalement, vous recherchez un influenceur dont au moins 9 % des personnes qui le suivent ont des intérêts qui correspondent directement ou indirectement à la cause de votre association.

Quel est le créneau d'influence qui conviendrait le mieux à votre association ?

Plus vous serez précis sur le domaine de spécialisation de votre entrepreneur en ligne, plus vous aurez de chances d'atteindre votre public idéal grâce à son contenu. Toutefois, vous voudrez également vous associer à un influenceur qui a accès à diverses communautés, afin de diffuser votre mission le plus largement possible.

Voici quelques niches d'influenceurs courantes avec lesquelles vous pourriez commencer votre recherche :

Quel type de contenu l'influenceur crée-t-il habituellement ?

Les influenceurs sont connus pour leurs nombreux types de contenus. Comprendre ce sur quoi vous voulez vous concentrer vous aidera à réduire votre liste.

Voici quelques catégories de contenu dans lesquelles les influenceurs peuvent s'inscrire :

Quel est le degré d'originalité du contenu d'un influenceur ?

C'est toujours une bonne idée de commencer à parcourir le contenu d'un influenceur potentiel pour voir comment il se sent en tant que spectateur. Vous saurez très vite si les choses sont en phase ou si vous voyez des signaux d'alarme.

L'authenticité est toujours la clé pour s'assurer que le contenu semble naturel et qu'il provient d'une source authentique plutôt que d'un argumentaire de vente. Vous devez également tenir compte de la fréquence des publications.

Les influenceurs qui publient une plus grande proportion de contenu original ont tendance à se démarquer davantage, à attirer l'attention et à paraître plus compétents et authentiques. C'est pourquoi ils obtiennent un retour sur investissement supérieur de 15,5 %.

Identifier la bonne plateforme

Toutes les plateformes de médias sociaux n'ont pas les mêmes performances, et ce n'est pas grave car chacune d'entre elles s'adresse à un public et à un objectif différents. 

Les statistiques suivantes vous aideront à vous faire une idée du paysage social actuel :

Les 4 types d'influenceurs

Les influenceurs sont souvent classés en fonction de leur portée, et il n'y a pas de mauvais type. Chacun a ses avantages et ses inconvénients qui vous aideront à déterminer ce qui convient le mieux à votre association.

Avantages et inconvénients des 4 types d'influenceurs

Pour Cons

Méga influenceurs
(plus de 1 million de followers)

- Large portée et exposition
- Grande crédibilité et reconnaissance généralisée
- L'implication peut souvent attirer une couverture médiatique

- Coût élevé
- Taux d'engagement plus faibles
- Absence de touche personnelle
- Contrats approfondis et processus d'approbation du contenu
- Prend du temps

Macro-influenceurs
(Entre 100 000 et 1 million de followers)

- Large public
- Niches spécialisées
- Le coût peut être plus abordable que celui des macro-influenceurs

- Le coût peut représenter un investissement important
- Les taux d'engagement varient
- Personnalisation limitée

Micro-influenceurs
(entre 10 000 et 100 000 followers)

- Taux d'engagement élevés
- Des publics fidèles et ciblés
- Rentabilité
- Contenu authentique en rapport avec le public

- Portée limitée
- Difficultés potentielles liées à la gestion simultanée de plusieurs micro-influenceurs
- Les publics de niche peuvent être si spécialisés qu'il est plus difficile de trouver une réponse exacte.

Nano-influenceurs
(moins de 10 000 followers)

- Taux d'engagement élevés avec une base d'adeptes très soudée
- Très authentique et relatable
- Peu coûteux
- Idéal pour démarrer votre programme d'influence à but non lucratif et le développer au fil du temps

- Portée minimale par message
- Gestion des relations qui demande beaucoup de temps
- Manque potentiel d'expérience
- Potentiel de conversion plus faible par message

Créer une campagne de marketing d'influence réussie : 4 étapes essentielles

Trouver des influenceurs pour votre association est une chose, mais développer une campagne de marketing d'influence solide en est une autre. Discutons des 5 étapes essentielles pour transformer tout ce que nous avons couvert en un plan d'action réalisable.

Étape 1 : Connaître son public

Lorsque vous savez exactement qui vous essayez d'atteindre, vous pouvez être plus précis dans le choix d'un influenceur, d'un message et d'une plateforme sur lesquels vous concentrer.

Commencez par noter les caractéristiques démographiques de votre public cible :

Au fur et à mesure que vous définissez le persona de votre public spécifique, vous pouvez définir d'autres segments de public à prendre en compte dans votre campagne de marketing. 

Exemples de segments pour les campagnes d'influence des organisations caritatives :

Étape 2 : Décidez de la ou des plateformes sur lesquelles vous vous concentrerez

Vous savez maintenant exactement à qui vous vous adressez avec votre campagne d'influence sur les médias sociaux à but non lucratif. L'étape suivante consiste à comprendre où vous pouvez atteindre le public souhaité.

Vous pouvez procéder de plusieurs manières :

Étape 3 : Élaborer un plan de médias sociaux pour votre organisation à but non lucratif

Le fait de disposer d'un plan de médias sociaux sur lequel s'appuyer vous permet d'identifier quand et où vous pourriez avoir besoin du soutien d'un influenceur. Pensez-y avant les événements de collecte de fonds, lors du lancement d'une campagne de pair-à-pair, lors du Giving Tuesday et à d'autres moments importants.

Votre plan pour les médias sociaux doit être clairement défini :

Étape 4 : Élaborer une campagne de marketing d'influence convaincante 

Vous êtes maintenant prêt à vous concentrer sur l'élaboration d'une campagne de médias sociaux et à développer des stratégies avec votre influenceur. La création d'un briefing de campagne est le meilleur moyen de partager votre vision avec tous les influenceurs que vous contacterez.

Voici quelques aspects d'une campagne d'influence convaincante :

Il est toujours judicieux de mener des campagnes de médias sociaux pour votre site web à but non lucratif afin de faire une première impression forte et de donner aux visiteurs tout ce dont ils ont besoin pour apprendre et passer à l'action.

Mesurer le succès de vos efforts en matière de marketing d'influence

Indicateurs clés pour mesurer la performance du marketing d'influence

5 façons de collecter plus d'argent avec les influenceurs

Les influenceurs peuvent soutenir de nombreuses causes, de la sensibilisation à la collecte de fonds. Discutons des meilleures pratiques en matière de marketing d'influence dans le secteur à but non lucratif.

Comment 4 marques obtiennent de vrais résultats avec le marketing d'influence à but non lucratif

Partenariat pour une Amérique plus saine (PHA)

Partnership for a Healthier America (PHA) a lancé une campagne de marketing d'influence pour soutenir sa mission d'équité alimentaire. La campagne a fait appel à des nutritionnistes et à des micro-influenceurs spécialisés dans l'alimentation saine pour partager leurs meilleurs conseils afin d'encourager les enfants et les parents à manger plus de légumes.

La campagne visait à accroître la sensibilisation à l'initiative Veggies Early and Often. La tournure unique de chaque influenceur a permis de créer de multiples posts Instagram collaboratifs qui ont atteint de nouveaux publics.

Consultez-les :

Méga collaboration d'Active Minds

Active Minds a porté sa campagne de marketing d'influence à un niveau supérieur en s'associant à Batiste, une marque de produits capillaires basée au Royaume-Uni. Constatant que leurs publics cibles étaient similaires, ils ont créé une campagne collaborative qui sollicitait l'aide d'influenceurs dans le domaine des soins personnels.

La mission de la campagne était d'atteindre les sympathisants de la génération Z et du millénaire et de les sensibiliser. Courtney Tracy, une influenceuse qui compte 1,8 million d'adeptes sur TikTok, a dirigé la création du contenu et a fait entrer une toute nouvelle génération dans la communauté d'Active Minds.

PCRF Fonds de secours aux enfants de Palestine

Le Fonds de secours aux enfants de Palestine a obtenu le partenariat et le soutien d'un nouveau groupe d'influenceurs, Creators for Palestine. Ce groupe de streamers Twitch, YouTubers et utilisateurs TikTok partage activement la mission du PCRF et demande à ses adeptes de faire un don lorsqu'ils le peuvent.

Le résultat ? Plus de 1,5 million de dollars ont été collectés en un week-end pour les opérations de secours à Gaza. Ces influenceurs ont eu la liberté créative de partager des messages authentiques avec leurs adeptes, ce qui a porté ses fruits.

FAQ

Pour commencer à trouver les bons influenceurs avec lesquels travailler, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

  • Recherchez des personnes influentes dans votre secteur d'activité.
  • Définissez votre stratégie en matière de médias sociaux.
  • Préparez votre dossier de campagne.
  • Fixez vos objectifs et déterminez comment ils s'inscrivent dans votre mission.
  • Recherchez l'authenticité et un véritable alignement sur votre organisation à but non lucratif.

    • Les organisations à but non lucratif peuvent faire du marketing d'affiliation tout comme les marques à but lucratif. Les influenceurs et les militants peuvent recevoir des codes de réduction pour des marchandises, des billets pour des événements de collecte de fonds et du matériel éducatif au profit de votre cause.

    Rédigé par
    Jessica Woloszyn

