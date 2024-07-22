Les fonctions de marketing au sein d'une organisation à but non lucratif sont importantes pour accroître la sensibilisation et l'engagement des donateurs, des bénévoles et des bénéficiaires. Ces fonctions requièrent un mélange unique de créativité, de stratégie et une solide compréhension des médias sociaux.

Ce guide explore les emplois essentiels dans le domaine du marketing pour les organisations à but non lucratif. Au fil de votre lecture, vous découvrirez les principales responsabilités, les compétences essentielles et les attentes salariales.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment ces professions du marketing peuvent contribuer à la réussite de votre organisation. Découvrez comment ils construisent des communautés et obtiennent des financements grâce à des messages convaincants.

‍

Table des matières

Importance des postes de marketing dans les organisations à but non lucratif

5 types d'emplois dans le secteur du marketing à but non lucratif

Salaires pour les postes de marketing dans les organisations à but non lucratif

5 compétences recherchées pour les emplois dans le domaine du marketing

Modèle de description de poste pour le marketing dans les organisations à but non lucratif

Conclusion sur les emplois en marketing pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur les fonctions marketing des organisations à but non lucratif

‍

Importance des postes de marketing dans les organisations à but non lucratif

Les professionnels du marketing associatif sont des conteurs et des stratèges. Ils contribuent à façonner la perception du public et à améliorer les contributions des donateurs. Leur rôle a un impact positif sur la réussite de l'organisation grâce à des stratégies de marketing numérique éprouvées et testées pour les organisations à but non lucratif.

‍

Accroître la sensibilisation

Les experts en marketing attirent l'attention sur des questions importantes qui pourraient normalement passer inaperçues grâce à des recherches intensives, des campagnes ciblées et des récits.

Ces spécialistes du marketing à but non lucratif possèdent l'expertise nécessaire pour mettre en valeur la mission et l'impact de votre organisation et vous aider à atteindre un public plus large.

‍

Engager la communauté

Les organisations à but non lucratif qui réussissent ne se contentent pas de gérer des programmes. Elles gèrent et construisent des relations.

Pour ce faire, les spécialistes du marketing des organisations à but non lucratif doivent être capables d'établir des partenariats solides. En utilisant diverses plateformes et stratégies, ils s'engagent auprès des sympathisants, des bénévoles et des bénéficiaires.

‍

Susciter des dons et des financements

L'un des objectifs les plus importants du marketing associatif est d'attirer des donateurs et d'obtenir des financements. Les spécialistes du marketing associatif sont la clé de cette réussite.

Ils créent des messages persuasifs qui attirent les donateurs potentiels et les parties prenantes, dans le but d'inciter les individus à contribuer financièrement.

‍

Construire l'identité de la marque

Les spécialistes du marketing associatif vous aident à vous démarquer dans un espace surpeuplé en construisant et en maintenant une identité de marque cohérente, renforçant ainsi la crédibilité et la confiance de vos partisans potentiels.

‍

Mesurer l'impact et le succès

Les spécialistes du marketing associatif suivent le succès des campagnes et des stratégies en évaluant les données et en écoutant les commentaires. Ils ajustent également les stratégies afin d'optimiser chaque effort de collecte de fonds.

‍

5 types d'emplois dans le secteur du marketing à but non lucratif

1. Coordinateur marketing

Le coordinateur marketing, parfois appelé directeur marketing, offre une assistance et un soutien en matière de stratégie de marque. Il travaille avec l'équipe de direction pour mettre en œuvre des stratégies de marketing et de promotion.

Les responsabilités de ce poste sont les suivantes

Gestion des budgets publicitaires

Développer une stratégie de marketing intégrée et un plan de publicité pour l'association caritative

Création et mise à jour d'un calendrier promotionnel

Tenir à jour le site web de l'organisation et le portfolio en ligne

Aide à la mise en œuvre de solutions de gestion de projet

Contribuer à la création de contenu pour les médias sociaux, les bulletins d'information et les sites web.

Promouvoir la reconnaissance de la marque et les revenus

Analyser les indicateurs de performance afin d'accroître l'engagement et l'audience

2. Responsable des médias sociaux

Le responsable des médias sociaux est chargé de programmer et de publier du contenu. Il s'engage également avec les adeptes et supervise le compte de médias sociaux d'une marque.

Les services et les responsabilités d'un responsable des médias sociaux sont les suivants :

Planifier les calendriers de contenu créatif et identifier les indicateurs clés de performance

Interagir avec les adeptes et répondre aux commentaires des clients potentiels, des clients et des donateurs

Utiliser des outils d'analyse pour examiner l'engagement, la portée, les conversions et d'autres paramètres.

Veiller à ce que votre compte de médias sociaux reflète vos valeurs et votre mission

‍

3. Responsable de la communication marketing numérique

La gestion de la communication marketing numérique est un rôle 3-en-1 qui combine le marketing, la communication et la technologie pour promouvoir vos événements et programmes de collecte de fonds.

Les responsabilités de ce poste sont les suivantes

Fixer des objectifs de marketing numérique

Identifier les publics cibles et choisir les bonnes plateformes numériques

Identifier et construire un partenariat avec les influenceurs

Rédiger et réviser pour assurer la cohérence entre les différents canaux de médias sociaux.

Travailler avec l'équipe de développement web pour optimiser la fonctionnalité de votre site

Conception et diffusion de campagnes de marketing par courrier électronique

Exécuter des campagnes de publicité numérique telles que Google Ads et d'autres publicités sur les médias sociaux.

‍

4. Gestionnaire de contenu

Le gestionnaire de contenu est impliqué dans la recherche et le journalisme. Il produit des copies, des articles et des descriptions de produits. Il rédige également des billets de blog, des scripts et des ressources qui incitent à l'action.

Les responsabilités d'un gestionnaire de contenu sont les suivantes

Créer des récits convaincants pour établir un lien émotionnel avec les donateurs potentiels

Utilisation d'un outil assisté par l'IA pour rédiger des propositions de subventions afin d'obtenir un financement

Revoir et éditer le contenu créé par d'autres membres de l'équipe ou par des bénévoles.

Mise en œuvre des meilleures pratiques pour l'optimisation des moteurs de recherche afin d'améliorer la visibilité

Recherche de sujets, de tendances et d'informations pertinents

‍

5. Responsable des relations publiques

Un responsable des relations publiques est une personne chargée de gérer toutes les communications externes d'une organisation. Les responsabilités de cette fonction sont les suivantes

Assurer une couverture médiatique positive pour l'entreprise ou l'organisation

Gérer les crises et les situations dommageables, quel que soit le nombre de jours écoulés depuis la survenance du dommage

Promouvoir les événements de collecte de fonds organisés par l'organisation

Gestion de l'ensemble des communications internes

‍

Salaires pour les postes de marketing dans les organisations à but non lucratif

La structure des salaires varie en fonction de la fonction et de la nature du poste (à distance ou sur place). Les personnes qui travaillent à temps partiel sont moins bien rémunérées que celles qui travaillent à temps plein.

Vous trouverez ci-dessous les salaires pour les postes de marketing à but non lucratif énumérés ci-dessus :

‍

5 compétences recherchées pour les emplois dans le domaine du marketing

1. Expertise en matière de marketing numérique

Embauchez des personnes qui maîtrisent les outils et les plateformes de marketing numérique. Il s'agit par exemple de Google Analytics, d'outils de gestion des médias sociaux (Hootsuite, Buffer, etc.) et de logiciels de marketing par courriel (Mailchimp, Constant Contact, etc.).

‍

2. Création de contenu et marketing

Les emplois dans le domaine du marketing à but non lucratif requièrent de solides compétences en matière de rédaction, d'édition et de narration. Choisissez des personnes qui se consacrent à la création de contenus captivants, y compris des blogs, des messages sur les médias sociaux, des lettres d'information par courriel et des textes de sites web.

‍

3. Gestion des médias sociaux

Envisagez d'engager des personnes qui savent comment élaborer et mettre en œuvre des stratégies de médias sociaux. Les gestionnaires de médias sociaux compétents savent comment impliquer les personnes qui les suivent en encourageant les conversations et en répondant rapidement aux commentaires et aux messages.

Cette approche permet d'instaurer un climat de confiance et de loyauté. Elle encourage vos sympathisants à devenir des ambassadeurs de votre association en partageant leurs propres expériences et en diffusant votre message.

‍

4. Analyse et interprétation des données

Engagez un professionnel du marketing qui maîtrise l'analyse des données et des indicateurs de marketing. Il doit également maîtriser certains outils, tels que Google Analytics et les logiciels de référencement.

‍

5. Communication et collaboration

Un bon professionnel du marketing à but non lucratif doit posséder d'excellentes compétences en matière de communication. Il doit être disposé à écouter activement et à maintenir des lignes de communication ouvertes. Recherchez une personne capable de transmettre des informations de manière efficace.

‍

Exemple de description d'un poste dans le secteur du marketing à but non lucratif

Aperçu de l'organisation :

[Présentez votre entreprise à but non lucratif. Mettez en avant votre mission et vos valeurs. Cette section doit être attrayante et distinguer votre entreprise des autres].

Résumé de l'emploi :

Nous recherchons un responsable marketing dynamique et expérimenté pour rejoindre notre équipe. Le candidat idéal aura une solide expérience en marketing associatif, d'excellentes compétences en communication et une passion pour notre mission. Le responsable marketing sera chargé d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies marketing.

Responsabilités :

Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des campagnes de marketing globales pour promouvoir la mission et les programmes de [votre organisation à but non lucratif].

Créer du contenu attrayant pour différents canaux, y compris les médias sociaux, le site web, les bulletins d'information par courriel et les communiqués de presse.

Gérer les plateformes de médias sociaux et la présence en ligne

Collaborer avec le personnel du programme pour recueillir des histoires, des témoignages et des données qui illustrent l'impact de notre travail.

Coordonner la production de matériel de marketing, notamment de brochures, de dépliants, de vidéos et d'autres supports promotionnels.

Réaliser des études de marché et des analyses afin d'identifier les tendances, les opportunités et les défis dans le secteur à but non lucratif.

Cultiver les relations avec les médias, les influenceurs et les partenaires communautaires afin d'améliorer notre visibilité et notre portée.

Mesurer l'efficacité des campagnes de marketing et en rendre compte

Qualifications :

Licence en marketing, en communication ou dans un domaine connexe, ou expérience pratique équivalente.

Minimum de [nombre] années d'expérience confirmée dans le domaine du marketing des organisations à but non lucratif

une solide expérience dans l'élaboration et la mise en œuvre de campagnes de marketing réussies

Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale

Maîtrise des outils et plateformes de marketing numérique, y compris la gestion des médias sociaux, le marketing par courrier électronique et les outils d'analyse.

Penseur créatif capable de générer des idées et des solutions innovantes.

Passion pour [mentionner un domaine de mission spécifique, par exemple "la santé et le bien-être de la communauté"].

Procédure de candidature :

Les candidats intéressés doivent soumettre un curriculum vitae et une lettre de motivation décrivant leurs qualifications et leur expérience. Envoyez ces documents à [adresse électronique] avant le [date limite de candidature]. Veuillez indiquer "Candidature au poste de responsable marketing" dans l'objet de votre courriel.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un impact significatif : Contribuer à une organisation axée sur une mission, en faisant une réelle différence dans la communauté.

Environnement favorable : Rejoignez une équipe dévouée qui valorise la collaboration et le soutien.

Avantages liés à la croissance professionnelle : Possibilités de développement professionnel et de croissance au sein de l'organisation.

Horaires de travail flexibles : Nous comprenons l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et proposons des horaires de travail flexibles.

Reconnaissance : Faire partie d'une équipe qui célèbre et valorise les contributions de ses bénévoles et de son personnel.

Nous nous réjouissons d'accueillir un nouveau responsable marketing qui nous aidera à poursuivre notre croissance et à soutenir notre communauté.

‍

Conclusion sur les emplois en marketing pour les organisations à but non lucratif

Alors que le secteur à but non lucratif continue d'évoluer, l'importance de stratégies de marketing efficaces devient de plus en plus évidente. La demande de professionnels qualifiés dans des rôles tels que les responsables du marketing numérique, les responsables des médias sociaux et les créateurs de contenu est en hausse.

Alors que certaines organisations peuvent embaucher un professionnel du marketing à l'interne, d'autres peuvent trouver que le partenariat avec une agence de marketing à but non lucratif spécialisée répond mieux à leurs besoins. Les agences apportent une richesse d'expertise et de ressources, permettant aux organisations à but non lucratif d'accéder à une gamme variée de compétences et de connaissances sans l'engagement d'une embauche à temps plein.

En alignant vos efforts de marketing sur votre mission et en travaillant avec des professionnels passionnés et compétents, vous pouvez susciter des changements significatifs dans les communautés que vous servez.

‍

FAQ sur les fonctions marketing des organisations à but non lucratif

Quels sont les trois piliers du marketing associatif ? Les trois principaux piliers de l'image de marque dans le monde sont les suivants : Notoriété de la marque

Engagement des donateurs

Engagement communautaire Ces piliers sont importants pour créer une identité de marque forte.

Comment faire du marketing numérique pour les ONG ? Commencez par définir clairement vos objectifs, tels que la collecte de fonds, le recrutement de bénévoles ou la sensibilisation. Comprenez votre public cible. Élaborez une stratégie pour partager des histoires percutantes et susciter l'intérêt des personnes qui vous suivent.