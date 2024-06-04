Les acteurs du changement et les organisations à but non lucratif s'efforcent de rendre le monde meilleur, d'unir les communautés et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Tout le monde devrait reconnaître et soutenir leur cause, mais leur message essentiel se perd souvent dans le bruit.

Les agences de marketing à but non lucratif sont spécialisées dans l'aide à la compréhension du "pourquoi" de votre cause et dans l'attraction d'une plus grande attention à son égard.

Dans ce guide, nous en apprendrons plus sur les agences de marketing pour les organisations à but non lucratif et sur la manière de choisir la bonne pour que votre message soit plus qu'un simple murmure dans le vent.

Qu'est-ce qu'une agence de marketing à but non lucratif ?

Une agence de marketing à but non lucratif utilise des tactiques de marketing pour communiquer avec des sympathisants potentiels, établir des liens et aider à collecter des fonds pour votre cause.

Les organisations à but non lucratif jonglent avec de multiples tâches tout en disposant d'un budget serré. Les agences de marketing à but non lucratif peuvent vous soulager de ce fardeau, car elles possèdent l'expertise nécessaire pour créer des stratégies de marketing efficaces.

En faisant appel à la créativité, au pouvoir de la narration et au marketing stratégique, ils aident à développer un message authentique qui inspire, connecte et suscite des émotions qui résonnent avec votre cause.

Bien que leur objectif puisse sembler similaire à celui du marketing à but lucratif, certaines différences essentielles permettent de les distinguer :

Objectifs fondamentaux :

Les objectifs fondamentaux des organismes à but non lucratif et des organismes à but lucratif sont différents. Le marketing des organisations à but non lucratif s'articule autour de la cause, de la sensibilisation, de l'encouragement du bénévolat et de l'obtention de dons. L'accent est mis sur la création d'un impact social plutôt que sur la recherche de moyens de maximiser les profits.

Le message du marketing à but non lucratif suscite des émotions et un sentiment de responsabilité sociale, incitant à agir pour le bien de tous. Les agences à but lucratif créent un message marketing autour des caractéristiques et des avantages des produits et services de l'entreprise.

Le public cible est un facteur décisif dans la création de tactiques de marketing. Le public cible des organisations à but non lucratif comprend les donateurs, les bénévoles et les sympathisants de la cause. Le marketing à but lucratif cible les clients et les entreprises intéressés par l'achat de produits ou de services.

Les organisations à but non lucratif mesurent leur succès en fonction du nombre de donateurs, de la sensibilisation, des dons reçus, etc. Les organisations à but lucratif se concentrent sur des mesures financières telles que la croissance des ventes, le retour sur investissement, la fidélisation de la clientèle et la pénétration du marché.

Pourquoi les organisations à but non lucratif ont-elles besoin d'une agence de marketing ?

Les énoncés de mission se perdent dans le bruit si les gens n'entendent pas votre message et l'impact de vos initiatives. Les agences de marketing braquent les projecteurs sur votre cause et touchent le cœur de nombreuses personnes.

Leur rôle va au-delà de la promotion de la cause. L'objectif est d'associer les cœurs et les esprits à la mission et de recueillir le plus de soutien possible.

Voici d'autres raisons pour lesquelles l'embauche d'une agence de marketing peut changer la donne pour les organisations à but non lucratif :

Accroître la visibilité et la sensibilisation

Les agences de marketing tirent parti de leur notoriété et de leur expertise pour aider les organisations à but non lucratif à gagner en visibilité en racontant de manière créative des histoires percutantes qui attirent l'attention.

Cela permet aux gens de savoir ce que vous faites, pourquoi c'est important et comment vous changez des vies. Cette visibilité accrue ouvre la voie à des donateurs, des sympathisants et des financements potentiels.

Obtenir des dons et des financements

Les organisations à but non lucratif fonctionnent grâce aux dons. Si les gens ne connaissent pas votre cause et votre mission, il est plus difficile de les convaincre de faire preuve de générosité.

Comme ils comprennent votre cause unique et les motivations des sympathisants potentiels, ils vous aident à élaborer des messages convaincants qui résonneront et inciteront les sympathisants à se joindre à la mission et à faire un don à la cause.

Établir de meilleures relations avec les supporters

Acquérir et conserver des donateurs et des soutiens est crucial pour les organisations à but non lucratif. Grâce à leur expertise et à leurs connaissances approfondies, les agences de marketing aident les organisations à nouer des relations solides avec les donateurs. Elles créent des parcours de donateurs qui les mènent de l'intérêt initial à la fidélisation.

Gagner du temps et de l'argent

De nombreuses organisations à but non lucratif ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs en matière de collecte de fonds et de campagnes. Les agences de marketing du secteur associatif utilisent les meilleures pratiques et des approches plus intégrées pour diffuser votre message.

De nombreuses agences de marketing proposent des réductions et des programmes spéciaux pour les organisations à but non lucratif afin d'obtenir des résultats.

Que propose une agence de marketing à but non lucratif ?

Qu'il s'agisse d'amplifier vos efforts de collecte de fonds ou de vous aider à gérer les subventions Google Ad Grants, les agences de marketing travaillent comme une équipe élargie de votre organisation à but non lucratif. Voici les services de marketing que vous pouvez attendre d'une agence fiable :

Marque

L'identité de marque rend votre organisation à but non lucratif mémorable et la distingue des autres. Elle est essentielle pour établir un lien avec votre public cible et transmettre votre cause, votre mission, vos valeurs et votre spécificité.

Les experts en stratégie de marque travailleront en étroite collaboration avec votre organisation pour créer un logo, des éléments visuels, des messages, une voix de marque cohérente et d'autres actifs numériques. Grâce à une stratégie de marque, ils créent une image authentique et digne de confiance qui vous distingue dans l'espace numérique.

Marketing numérique

Une présence en ligne permet d'atteindre des millions de sympathisants. Le marketing par courrier électronique et l'optimisation du site web permettent d'augmenter le trafic et les possibilités de dons. Les agences créent des stratégies globales qui génèrent des résultats mesurables.

Promotion des campagnes de collecte de fonds

Les organisations à but non lucratif ont recours à diverses campagnes de collecte de fonds pour obtenir des ressources et atteindre leurs objectifs. La collecte de fonds de pair à pair, les campagnes d'investissement, les ventes aux enchères, etc., contribuent à inciter les donateurs potentiels à soutenir la cause.

Les agences de marketing s'occupent de toutes les activités de collecte de fonds, y compris la création d'appels de fonds, le suivi des performances, l'obtention de nouveaux soutiens et l'entretien des relations avec les donateurs.

Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Le secteur à but non lucratif est un espace très fréquenté. Votre association partagera probablement l'espace des pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) avec des organisations nationales et internationales partageant les mêmes idées.

Une agence de marketing peut effectuer des audits de référencement sur votre site web afin de le faire ressortir dans les résultats de recherche. En utilisant des mots-clés de manière stratégique, elle s'assure que les futurs donateurs atterrissent sur vos pages web lorsqu'ils effectuent des recherches.

Marketing des médias sociaux

Une présence active sur les médias sociaux permet d'atteindre des millions de donateurs potentiels et de sensibiliser aux efforts de collecte de fonds. Grâce à une approche marketing stratégique, les agences de marketing utilisent des plateformes comme Facebook et Instagram pour raconter des histoires et attirer les utilisateurs vers votre mission.

Le marketing d'influence est une autre façon d'exploiter les médias sociaux. Les agences de marketing aident à trouver des ambassadeurs pour faire connaître la mission de votre organisation. Le marketing d'influence s'est avéré être une excellente stratégie pour les organisations à but non lucratif.

Création de contenu

La création de contenu pour les organisations à but non lucratif consiste à distribuer des informations précieuses et pertinentes afin d'attirer et d'engager les partisans de la mission :

Articles de blog

Pages d'atterrissage

Courriels

Lettres de remerciement

Formulaires de dons

Vidéos et infographies, etc.

Avec d'autres stratégies, le marketing de contenu aide les organisations à but non lucratif à accroître le nombre de leurs donateurs. Les chiffres ne mentent pas : 13,7 % des organisations à but non lucratif augmentent le nombre de leurs donateurs grâce à un engagement régulier. Les agences de marketing créent des contenus créatifs pour favoriser l'engagement des donateurs.

Gestion des subventions Google Ads

Google Ads Grant offre 10 000 $ par mois de dépenses publicitaires en nature pour les campagnes de recherche des organisations à but non lucratif. Grâce à ces services de marketing, ces agences aident les organisations à but non lucratif à utiliser la subvention publicitaire pour accroître leur visibilité en ligne.

Ils comprennent les tenants et les aboutissants de l'intention de recherche et les meilleures pratiques de Google Ad Grants pour tirer le meilleur parti du programme.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d'une agence de marketing à but non lucratif

Le choix de la bonne agence de marketing est essentiel pour les organisations à but non lucratif afin de promouvoir leur cause et d'impliquer les donateurs de manière efficace.

Lors de l'évaluation des partenaires potentiels, il convient de prendre en compte l'expérience de l'agence dans le secteur à but non lucratif, sa compréhension des objectifs et des valeurs propres à votre organisation, ses succès avérés et son expertise dans les différents canaux de marketing.

En évaluant soigneusement ces facteurs, les organisations à but non lucratif peuvent trouver une agence qui s'aligne sur leur mission et qui peut amplifier efficacement leur message.

Alignement sur votre mission et vos valeurs

Recherchez une agence qui comprend les besoins uniques du secteur à but non lucratif et qui partage une véritable passion pour votre cause et votre mission. Les agences qui s'alignent sur vos valeurs fondamentales seront des partenaires plus efficaces.

Expérience avec des organisations à but non lucratif

L'expérience dans le secteur associatif doit être l'une de vos principales priorités. Demandez-lui s'il a traité des besoins marketing similaires pour d'autres organisations à but non lucratif et renseignez-vous sur son niveau d'expérience.

Services et expertise

Les entreprises de marketing qui proposent des solutions à guichet unique peuvent répondre à la plupart de vos besoins en matière de promotion. Une agence de marketing à service complet propose des services de marketing numérique, d'image de marque, de gestion des médias sociaux, de création de contenu, etc.

Assurez-vous que les services proposés correspondent à vos besoins spécifiques. Certaines agences ont plus d'expérience dans le service aux organisations à but non lucratif d'un secteur particulier, comme les organisations confessionnelles ou les établissements d'enseignement.

Portfolio et études de cas

Examinez le portefeuille de l'agence et lisez les études de cas pour comprendre l'impact qu'elle a créé. Recherchez des preuves de campagnes réussies menées pour d'autres organisations à but non lucratif.

Témoignages et références

Les déclarations et les évaluations d'autres organisations peuvent fournir une preuve sociale des services. Recueillez des informations sur l'efficacité et la fiabilité des services offerts par l'agence.

Considérations sur les coûts et le budget

Tenez compte des frais avant d'engager une agence de marketing et assurez-vous que leurs frais sont compatibles avec le budget de votre organisation.

De nombreuses agences proposent des tarifs réduits pour les organisations à but non lucratif, alors demandez-leur d'emblée et comparez les coûts avec ceux d'autres agences.

Les 8 meilleures agences de marketing à but non lucratif pour promouvoir votre cause

1. Meilleure agence de publicité : Media Cause

Media Cause propose des solutions publicitaires sur mesure conçues pour accroître la portée et l'impact des organisations à but non lucratif. L'agence propose des stratégies publicitaires haut de gamme pour instaurer la confiance et veille à ce que les campagnes restent fidèles aux valeurs de l'organisation.

Media Cause offre aux organisations à but non lucratif les services suivants :

Des informations fondées sur des données pour optimiser les campagnes

Suivi et analyse des performances en temps réel pour une prise de décision éclairée

Vous aide à gérer des plateformes publicitaires telles que Google Ads

Services de publicité personnalisés pour le secteur non lucratif

2. Meilleure agence de subventions pour les annonces Google : Attirer l'attention

Getting Attention aide les organisations à but non lucratif à poser leur candidature au programme Google Ad Grant, qui permet aux organisations éligibles de bénéficier de 10 000 dollars de crédits mensuels pour Google Ads.

L'interface conviviale de Google Ad Grant en facilite l'utilisation et facilite le processus de candidature.

Demander de l'aide à Getting Attention est le meilleur moyen de profiter des avantages du programme, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre mission.

Utilisez ce service de gestion de Google Ad Grant pour :

Consultation gratuite pour les utilisateurs intéressés

Rédiger des textes publicitaires pour des campagnes à but non lucratif

Aide à la recherche de mots-clés et à la stratégie rédactionnelle

Suivi et analyse de la traction publicitaire, de la conversion et d'autres paramètres pertinents pour la réussite.

3. Meilleure agence d'optimisation des moteurs de recherche : Cornershop Creative

Cornershop Creative aide les organisations à but non lucratif à figurer dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Il rend le contenu du site web de votre organisation propice à l'optimisation des moteurs de recherche.

L'optimisation pour les moteurs de recherche est essentielle pour que les sites web s'alignent sur les préférences algorithmiques de Google et que leur contenu soit mieux classé pour des mots clés spécifiques.

Avec tant d'entreprises et d'organisations à but non lucratif qui se disputent l'attention dans un paysage numérique encombré, il peut être difficile de faire ressortir votre site Web. C'est là que Cornershop Creative intervient, en élaborant vos campagnes avec le plus grand soin et en employant les meilleures pratiques de référencement.

Cette agence de marketing numérique pour les organisations à but non lucratif propose :

Aide à la création de contenu adapté à l'intention de recherche des donateurs

Analyse approfondie des concurrents sur la base de l'engagement des donateurs et des conversions

Audits et stratégies d'optimisation technique et d'optimisation de la page du site web pour les moteurs de recherche

Recherche approfondie de mots-clés

4. Meilleure agence de marketing par publipostage : TrueSense

TrueSense Marketing est une agence de marketing direct. Bien que le marketing direct soit un canal de commercialisation éprouvé, la création, l'impression et la livraison de matériel de marketing prennent du temps. L'agence aide les organisations à but non lucratif à gérer toute la logistique complexe, du début à la fin.

TrueSense aide les organisations à but non lucratif :

Impression, texte, conception graphique et personnalisation de l'image en interne

Livraison directe par camion

Impression de codes QR personnalisés pour diriger les donateurs vers votre site web

5. Meilleure agence de marque : Loop

Loop est une agence de marketing numérique à but non lucratif qui propose des services de stratégie de marque pour améliorer le positionnement, le message, la personnalité et le ton d'une organisation à but non lucratif.

Loop aide à concevoir des actifs numériques pour une nouvelle identité de marque puissante, renforçant la crédibilité et attirant plus de trafic. Voici quelques-uns de leurs services :

Engagement des parties prenantes, y compris les donateurs, les bénévoles, l'équipe, etc.

Concepts et notes d'information sur la marque (y compris la conception du logo, les palettes de couleurs, la typographie, les icônes et les conceptions graphiques)

Guide de l'identité de marque

‍

6. Les meilleurs services de marketing des médias sociaux : SmartSites

SmartSites offre des solutions de marketing numérique et de médias sociaux pour les organisations à but non lucratif, en les aidant à améliorer leurs profits sur les médias sociaux, à attirer des donateurs et à fidéliser leurs sympathisants.

Leur plan de marketing PPC permet d'étendre la portée des organisations à but non lucratif grâce à des pratiques de marketing axées sur les résultats. L'entreprise propose son expertise en matière de conception de sites web pour aider à créer des designs très réactifs pour les organisations, améliorer la présence numérique des donateurs et convertir les donateurs.

Voici quelques-uns des principaux services qu'ils proposent aux organisations du secteur non lucratif :

Profils de médias sociaux optimisés sur chaque plateforme

Calendriers de contenu mensuels pour l'engagement des supporters

Des conceptions graphiques personnalisées qui améliorent votre image de marque

Maintenir les conversations ouvertes sur les plateformes et s'engager avec le public

Plans PPC pour améliorer la visibilité des messages

Tirer le meilleur parti du marketing d'influence

7. Meilleure agence de télémarketing : Donorly

Donorly est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs de services professionnels de télémarketing, aidant à établir et à renforcer les relations avec les donateurs afin de stimuler vos efforts de collecte de fonds.

Leurs offres de conseil en télémarketing et de collecte de fonds comprennent

Appeler le coaching

Outils et conseils pour lancer des campagnes de financement

Développement d'une stratégie de télémarketing

Rapports sur les conversions et autres indicateurs clés de performance

8. Meilleur fournisseur de services de marketing par courriel : GetResponse

GetResponse est un fournisseur de marketing par courriel pour les organisations à but non lucratif qui vous aide à gagner du temps sur l'optimisation des courriels grâce à des outils de création par glisser-déposer et à une interface épurée.

GetResponse offre des capacités de test A/B faciles à utiliser pour tester n'importe quel aspect de votre courrier électronique. De nombreuses organisations à but non lucratif l'utilisent pour tester les lignes d'objet, les boutons d'appel à l'action ou les images.

GetResponse est un excellent outil de marketing par courriel pour les offres :

Constructeur d'emails hautement personnalisés avec de nombreuses fonctionnalités

Facile à utiliser avec une automatisation puissante

Services à la clientèle rapides

Études de cas de campagnes de marketing à but non lucratif réussies

Programme pluriannuel de marketing numérique et de collecte de fonds pour la St Joseph's Healthcare Foundation

Les défis auxquels la St Joseph's Healthcare Foundation a dû faire face étaient la sensibilisation de la communauté, la création d'une marque et le marketing. L'objectif était d'améliorer la collecte de fonds grâce à un programme numérique fondé sur les meilleures pratiques pour un hôpital général axé sur la communauté.

Les consultants de Hewitt et Johnston ont mis en œuvre les stratégies et tactiques suivantes. Elles :

Application d'une approche intégrée pour aligner les programmes de marketing numérique et de collecte de fonds sur les piliers stratégiques de l'hôpital et de la fondation.

Introduction d'un outil d'automatisation pour gérer les courriels et les activités de collecte de fonds en ligne.

Former l'équipe à l'utilisation d'outils numériques afin de poursuivre le bon travail même après la fin de la campagne de marketing.

Les résultats mesurables des stratégies sont les suivants :

Les contributions à la collecte de fonds numérique sont passées de 1 % à 13 % de l'ensemble des dons.

Le fichier d'adresses électroniques est passé de 1 000 à près de 12 000 abonnés.

Le montant moyen des dons en ligne est passé de 90 à 181 dollars.

Le nombre de nouveaux donneurs a augmenté.

TrueSense aide les vétérans avec K9s for Warriors, récoltant plus de 11 000 dollars auprès de 340 donateurs

K9s for Warriors sauve, entraîne et associe des chiens de refuge à des vétérans souffrant du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) afin de les aider à retrouver leur indépendance physique et émotionnelle.

L'association K9s for Warriors est très présente sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de ses abonnés Facebook n'étaient pas des donateurs. TrueSense a organisé une collecte de fonds sur Facebook le 27 juin afin de récolter des fonds pour la journée de sensibilisation au SSPT.

Les stratégies de TrueSense pour accroître la sensibilisation sont les suivantes :

Exploitant le pouvoir des médias sociaux, en particulier de Facebook, pour cultiver l'engagement, ils ont créé des pages de collecte de fonds sur Facebook.

Diffusion de publicités sur Facebook pour faire passer le message.

Partager des histoires, comme celle de Greg et de son chien d'assistance Utah, pour établir un lien avec les gens.

Les résultats mesurables de cette campagne sont les suivants

Plus de 11 000 dollars de fonds ont été collectés.

A attiré l'attention sur la journée de sensibilisation au SSPT en permettant aux gens de se connecter émotionnellement et en les incitant à soutenir la cause.

Conclusion sur les agences de marketing à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent compter sur les agences de marketing pour diffuser leur message, attirer de nouveaux donateurs et faire la différence. Grâce à un marketing professionnel, votre organisation peut atteindre des donateurs potentiels et obtenir davantage de soutien pour votre cause.

Une bonne agence de marketing sait comment tisser une histoire convaincante qui touche les cœurs et incite les gens à agir. Elle utilise des outils et des tactiques éprouvés pour obtenir des résultats mesurables.

Si vos efforts de marketing ne donnent pas les résultats escomptés, il peut être utile d'engager une agence de marketing. Les professionnels du marketing ont les compétences et l'expérience nécessaires pour aider votre association à atteindre ses objectifs.

Utilisez les conseils ci-dessus et recherchez des agences qui comprennent votre vision. Posez des questions pour savoir si elles ont suffisamment d'expérience dans le secteur à but non lucratif pour vous aider à comprendre votre vision et à la réaliser.

Votre cause doit avoir les meilleures chances d'atteindre les masses et de recueillir des soutiens, et une agence de marketing experte peut vous aider.

FAQ sur les agences de marketing à but non lucratif

Qu'est-ce que le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif ?

Le marketing numérique pour les organisations à but non lucratif comprend des stratégies de promotion qui s'appuient sur l'internet et les technologies connexes. Les organisations à but non lucratif ont besoin de canaux numériques pour diffuser leur message, rechercher des dons, promouvoir des événements et accroître l'engagement.

Les stratégies de sensibilisation numérique comprennent les médias sociaux, l'envoi de SMS, la publicité par moteur de recherche ou toute autre approche permettant d'obtenir de nouveaux donateurs et de nouvelles possibilités de collecte de fonds.

Quels sont les différents types d'agences de marketing dans le secteur non lucratif ?

Les agences de marketing à but non lucratif peuvent travailler dans trois catégories.