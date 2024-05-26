Le fonctionnement d'une organisation à but non lucratif exige une allocation minutieuse des ressources. L'utilisation des bons outils est cruciale, mais les logiciels et les abonnements en ligne peuvent grever les budgets des organisations à but non lucratif. Heureusement, de nombreuses entreprises reconnaissent les défis uniques des organisations à but non lucratif et accordent des remises généreuses.

Ce guide complet dévoile les 50 premières entreprises offrant des réductions inestimables sur des services tels que la collecte de fonds, la gestion de la relation client (CRM), la conception de sites web et bien d'autres encore.

Réalisez des économies substantielles et donnez à votre association les moyens d'investir judicieusement tout en conservant ses capacités.

‍

Les 51 premières entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif

1. Zeffy

2. GoFundMe

3. Feu de joie

4. Salesforce

5. ActiveCampaign

6. Bloomerang

7. Microsoft Dynamics

8. Zoho

9. Paiements

10. Stripe

11. Ligne de paiement

12. AWeber

13. Moniteur de campagne

14. Mailchimp

15. Contact permanent

16. Bitly

17. Zapier

18. Atlassian

19. GitHub

20. New Relic

21. Canva

22. Wix

23. Piktochart

24. Tampon

25. BuzzSumo

26. LinkedIn

27. Sprout Social

28. VistaPrint

29. Subventions publicitaires de Google

30. YouTube

31. Moz

32. DreamHost

33. GoDaddy

34. Xero

35. QuickBooks

36. Aplos

37. Lundi.com

38. Todoist

39. Evernote

40. Camp de base

41. ClickUp

42. Fente

43. Zoom

44. Pomme

45. Adobe

46. Microsoft 365

47. Wufoo

48. Amazon Web Services

49. DropBox

50. 1Mot de passe

51. AirTable

‍

Les 51 premières entreprises offrant des réductions aux organisations à but non lucratif

Réductions pour les organisations à but non lucratif Entreprise Catégorie Tarification générale Réductions pour les organisations à but non lucratif Zeffy Collecte de fonds 100% gratuit 100% gratuit GoFundMe Collecte de fonds Frais de 2,9 % + 0,30 $ déduits de chaque don

Pour les dons jusqu'à 199,99 $, les frais sont plafonnés à 14,99 $

Pour les dons de 200 $ ou plus, les frais de 2,9 % + 0,30 $ sont appliqués sans plafond. Pas de frais de plateforme pour les premiers 1000 $ collectés

Après les premiers 1000 $, des frais de 1,9 % + 0,30 $ sont prélevés sur les dons supplémentaires. Feu de joie Collecte de fonds Les paiements entraînent des frais de traitement de 8 %. Frais de traitement réduits de 3,5 Salesforce CRM L'édition Entreprise est proposée au prix de 165 $/mois. Les organisations à but non lucratif bénéficient de la version entreprise à 60 $/mois. Campagne active CRM Les prix varient entre 19 et 99 dollars par mois, facturés annuellement. Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 20 % sur les plans. Bloomerang CRM Le plan standard coûte 125 $/mois La plateforme offre une carte-cadeau de 250 $ pour les personnes recommandées. Microsoft Dynamics CRM Les abonnements commencent à 50 $ par utilisateur/mois et vont jusqu'à 100 $ par utilisateur/mois. Les abonnements pour les organisations à but non lucratif varient entre 2 $ par utilisateur/mois et 23,80 $ par utilisateur/mois. Zoho CRM Les forfaits commencent à 14 $/mois et vont jusqu'à 52 $/mois. Contactez l'équipe pour obtenir des réductions pour les organisations à but non lucratif. Paypal Traitement des paiements Frais de transaction de 2,29 % à 3,49 % + 0,49 $ de frais fixes Frais réduits de 1,99 % + 0,49 $ par don Stripe Traitement des paiements Frais de transaction en ligne : 2,9 % + 0,30 $

Frais de transaction en personne : 2,7 % + 0,05 $. Tarif réduit de 2,2 % + 0,30 $/transaction

Gratuit pour les utilisateurs de Zeffy Ligne de paiement Traitement des paiements Frais en ligne : 0,20 $ + 0,75 % de la transaction

Frais mensuels de 20 $. Les taux réduits commencent à Interchange + 0,10 %. AWeber Marketing par courrier électronique Les forfaits commencent à 12,50 $/mois facturés annuellement.

Le forfait illimité est disponible à 899 $/mois facturés mensuellement. Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 25 % sur tous les forfaits mensuels allant de 12,50 $ à 20 $. Moniteur de campagne Marketing par courrier électronique Les forfaits s'échelonnent de 11 $/mois à 149 $/mois. Les associations vérifiées bénéficient d'une réduction de 15 % sur les prix. Mailchimp Marketing par courrier électronique Prix du plan standard actuel : 6,87 $/mois pendant 12 mois 15% de réduction sur tous les plans Constant Contact Marketing par courrier électronique Lite : 12$/mois

Standard : 35$/mois

Premium : 80$/mois Jusqu'à 30 % de réduction sur tous les plans pour les organisations à but non lucratif Bitly Solutions techniques Des plans payants sont disponibles entre 8 et 199 dollars par mois. Gratuit avec le programme Spotlight on Inclusion pour les organisations à but non lucratif Zapier Solutions techniques Forfaits payants à partir de 19,99 $/mois 15% de réduction pour les organisations à but non lucratif éligibles Atlassian Développement de logiciels Plan standard à 3 $ par utilisateur/mois 75 % de remise non lucrative sur le prix de catalogue GitHub Développement de logiciels Plan gratuit

Plan d'équipe à 4 $ par utilisateur/mois

Plan d'entreprise à 21 $ par utilisateur/mois Le plan d'équipe est gratuit

Remboursement instantané pour les comptes payants existants lors de l'inscription aux réductions pour les organisations à but non lucratif New Relic Développement de logiciels Contactez l'équipe pour connaître les tarifs des plans payants Accès au plan New Relic One dans le cadre du programme Observability for Good Canva Conception de sites web Plan gratuit

Canva Pro à 9,99 $ par utilisateur/mois

Canva Teams à 25 $ par utilisateur/mois Accès gratuit à Canva Pro pour 10 membres Wix Conception de sites web Plan léger à 17 $

Plan de base à 29 $

Plan d'affaires à 36 $

Plan d'affaires Elite à 159 $. Accès à une réduction de 70 % sur tous les plans grâce à l'adhésion à TechSoup Piktochart Conception de sites web Plan gratuit

Piktochart Pro : 168 $ par an (facturé annuellement)

Piktochart Business : 288 $ par an (facturé annuellement) Plan Pro à 60 $/an, soit une réduction de 64%. Tampon Marketing des médias sociaux Plan gratuit

Plan Essentials à 5$/mois pour 1 canal

Plan Teams à 10$/mois pour 1 canal 50% de réduction sur tous les plans payants Buzzsumo Marketing des médias sociaux Forfaits à partir de 199 $/mois 50% de réduction sur tous les plans payants LinkedIn Marketing des médias sociaux Les forfaits payants commencent à 19,99 $/mois Remise instantanée de 75 % sur tous les plans Sprout Social Marketing des médias sociaux Plan standard à 199 $/mois

Plan professionnel à 299 $/mois

Plan avancé à 399 $/mois Essai gratuit de 30 jours

Contactez l'équipe pour obtenir des offres promotionnelles VistaPrint Marketing numérique L'abonnement à ProShop est disponible à 99 $/an Abonnement ProShop sponsorisé pour les organisations à but non lucratif Subventions publicitaires de Google Marketing numérique Les publicités Google coûtent entre 0,11 et 0,50 $ par clic en moyenne, ce qui représente environ 100 à 10000 $ par mois. Les organisations à but non lucratif peuvent dépenser jusqu'à 10000 dollars par mois sur Google Ads YouTube Marketing numérique Individuel : 13,99 $/mois

Famille : 22,99 $/mois

Étudiant : 7,99 $/mois Gratuit Moz Marketing numérique Plan standard à 99 $/mois

Plan moyen à 299 $/mois

Grand plan à

Plan premium à 599 $/mois 75% de réduction sur tous les plans d'abonnement DreamHost Hébergement web Hébergement partagé à 2,95 $/mois

Plan DreamPress à 16,95 $/mois

Plan VPS à 13,75 $/mois L'hébergement partagé est gratuit

Le plan DreamPress est disponible avec une réduction de 35%. Go Daddy Hébergement web Les plans d'hébergement sont compris entre 6,99 $/mois et 159,99 $/mois. Hébergement partagé gratuit avec un domaine gratuit pendant un an Xero Comptabilité Forfaits à partir de 3,75 $/mois pour 6 mois 25% de réduction immédiate pour les organisations à but non lucratif éligibles QuickBooks Comptabilité Plan Simple Start à 9$/mois

Plan Essentiel à 18$/mois

Plan Plus à 27$/mois

Plan Avancé à 60$/mois 50% de réduction pour les trois premiers mois Aplos Comptabilité Aplos Lite à 59,25 $/mois

Aplos Core à 74,25 $/mois 25% de réduction avec le code 250OFF4YOU Lundi.com Productivité Plan gratuit

Plan de base à 9 $ par poste/mois

Plan standard à 12 $ par poste/mois

Plan pro à 19 $ par poste/mois 10 sièges gratuits avec le plan gratuit et une réduction de 70% sur chaque siège supplémentaire Todoist Productivité Plan gratuit

Plan Pro à 4$/mois facturé annuellement

Plan Business à 6$/mois facturé annuellement 50% de réduction sur le plan d'affaires Evernote Productivité Plan gratuit

Plan professionnel à 17,99 $/mois Réduction pour un compte d'équipe d'au moins 5 membres Basecamp Collaboration Forfaits à partir de 25 $/mois 10% de réduction sur tous les plans ClickUp Collaboration Plan gratuit pour un seul utilisateur

Plan illimité à 7 $ par utilisateur/mois

Plan professionnel à 12 $ par utilisateur/mois Pas de remise directe, mais des prix avantageux Slack Collaboration Plan gratuit

Abonnement Pro à 8,75 $ par utilisateur/mois

Abonnement Business+ à 15 $ par utilisateur/mois Abonnement pro gratuit pour les espaces de travail de 250 membres

85% de réduction sur l'abonnement pro pour les grandes organisations à but non lucratif

85% de réduction sur l'abonnement business+ pour les organisations de toutes tailles Zoom Collaboration Plan gratuit

Plan Pro à 12,49 $ par utilisateur/mois

Plan Business à 18,32 $ par utilisateur/mois

Plan Business Plus à 22,49 $ par utilisateur/mois Accès à une réduction de 50 % grâce à l'adhésion à TechSoup Pomme Enquête sur les services publics et formulaires Individuel : 19,95 $ par mois

Famille : 25,95 $ par mois

Premier : 37,95 $ par mois Produits reconditionnés avec une remise de 30%. Adobe Enquête sur les services publics et formulaires Accès aux applications Creative Cloud à 89,99 $/mois 60% de réduction sur les applications Creative Cloud la première année Microsoft 365 Enquête sur les services publics et formulaires Plan de base à 6 $ par utilisateur/mois

Plan Business Standard à 12,50 $ par utilisateur/mois

Plan Business Premium à 22 $ par utilisateur/mois Plan de base gratuit

Plan Business Standard à 3 $ par utilisateur/mois

Plan Business Premium à 5,50 $ par utilisateur/mois Wufoo Enquête sur les services publics et formulaires Plan standard à 14,08 $/mois

Plan professionnel à 29,08 $/mois

Plan avancé à 74,08 $/mois

Plan ultime à 183,25 $/mois Tous les plans payants sont disponibles avec une réduction de 50%. Amazon Web Services Stockage et gestion des données Payez au fur et à mesure

A la demande en échange d'un engagement d'utilisation d'une quantité spécifique (mesurée en $/heure)

Options de tarification échelonnée Jusqu'à 5 000 $ de crédit promotionnel AWS Dropbox Stockage et gestion des données Plan Plus à 9,99 $/mois

Plan Essentiel à 16,58 $/mois

Plan Business à 16 $ par utilisateur/mois

Plan Business Plus à 24 $ par utilisateur/mois Contactez l'équipe pour connaître leurs offres à but non lucratif 1Mot de passe Stockage et gestion des données Pack de démarrage à 19,99 $/mois

Plan d'affaires à 7,99 $ par utilisateur/mois 50% de réduction sur les plans d'équipe AirTable Stockage et gestion des données Plan gratuit

Plan d'équipe à 20 $ par poste/mois

Plan d'entreprise à 45 $ par poste/mois 50% de réduction sur le plan d'équipe

‍

1. Zeffy

Zeffy est une plateforme de collecte de fonds gratuite et complète pour les organisations à but non lucratif qui offre une série d'outils de collecte de fonds. En voici quelques-uns :

Billetterie pour les événements

Collecte de fonds de pair à pair

Dons en ligne

Gestion des donateurs

Tirages et loteries

Encans

Zeffy offre toutes ces fonctionnalités 100% gratuitement, sans frais de plateforme ou de traitement. Lorsque quelqu'un fait un don de 100 $, vous recevez 100 $ sur le compte de votre association.

‍

2. GoFundMe

GoFundMe est un site de crowdfunding très populaire qui permet aux particuliers et aux organisations à but non lucratif d'organiser des campagnes de dons au sein de leurs réseaux.

Les organisations à but non lucratif basées aux États-Unis peuvent lancer une collecte de fonds gratuitement sur GoFundMe, mais elles doivent s'acquitter de frais de traitement. La plateforme facture des frais de transaction de 2,2 % + 0,30 $ par don pour les organismes de bienfaisance certifiés, contre 2,9 % + 0,30 $ par transaction pour les particuliers et les entreprises.

‍

3. Feu de joie

Bonfire est une plateforme unique de collecte de fonds où les organisations à but non lucratif peuvent collecter des dons en vendant des vêtements et des marchandises personnalisés.

Vous pouvez commencer à vendre sur Bonfire gratuitement, mais vous devez payer des frais de transaction de 8 %. Les organisations à but non lucratif ayant le statut 501(c)(3) bénéficient d'une réduction des frais de traitement de 3,5 %.

‍

Remises sur les logiciels de gestion de la relation client

4. Salesforce

Salesforce for nonprofit offre une solution CRM personnalisée.

Son Nonprofit Cloud Enterprise Edition est disponible pour 60 $/utilisateur/mois, et son Nonprofit Cloud Unlimited Edition est disponible pour 100 $/utilisateur/mois (les deux facturés annuellement). Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent s'inscrire au programme Power of Us pour obtenir gratuitement les 10 premiers utilisateurs.

‍‍



5. ActiveCampaign

ActiveCampaign propose un logiciel CRM convivial pour les organisations à but non lucratif, avec des fonctions avancées de segmentation des donateurs et d'automatisation des courriels.

La plateforme offre une réduction spéciale de 20 % aux organisations à but non lucratif pour sa solution de gestion de la relation client. Les forfaits vont de 29 à 249 dollars par mois pour les packages marketing. ActiveCampaign propose également des offres groupées pour ses différents outils.

‍



6. Bloomerang

Bloomerang propose une solution CRM simple, spécialement conçue pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif.

Pour 1000 enregistrements, Bloomerang propose un plan standard à 125 $ par mois. La plateforme offre une carte-cadeau de 250 $ lorsque vous recommandez l'utilisation de son outil à quelqu'un d'autre.

‍



7. Microsoft Dynamics

‍Microsoft propose des outils de CRM spécifiquement conçus pour les organisations à but non lucratif avec son application Dynamics 365 Nonprofit Accelerator.

Microsoft propose des options d'abonnement pour Dynamic 365 avec des offres pour les organisations à but non lucratif allant de 2 $ par utilisateur/mois à 23,80 $ par utilisateur/mois. La tarification générale va de 20 à 100 dollars par mois.

Consultez notre guide sur les réductions Microsoft pour les organisations à but non lucratif →

‍

8. Zoho

Zoho CRM est un autre CRM de vente pour les organisations à but non lucratif qui offre une intégration transparente avec plus de 40 applications et plus de 300 extensions tierces avec des applications populaires.

Les prix de Zoho CRM commencent à 14$/mois et vont jusqu'à 52$/mois. Un essai gratuit est offert pour tous les plans. Contactez l'équipe des ventes pour connaître les avantages liés aux coûts non lucratifs.

‍

Remises sur le traitement des paiements

9. Paiements

‍PayPal utilise son propre compte marchand pour traiter les paiements. Les organisations à but non lucratif peuvent accepter des dons sur PayPal par le biais de paiements par carte de crédit ou de comptes PayPal.

PayPal offre des réductions aux organisations à but non lucratif ayant le statut d'organisation à but non lucratif 501(c)(3), mais il y a toujours des frais PayPal élevés que vous pouvez éviter. Les organisations à but non lucratif éligibles bénéficient d'un tarif réduit de 1,99 % + 0,49 $ par don, contre 2,89 % + 0,49 $ par transaction pour les utilisateurs normaux.

‍



10. Stripe

‍

Stripe prend en charge les cartes de crédit, les cartes de débit et le traitement ACH (automated clearing house) avec des fonctions de détection des fraudes.

Il offre des réductions spéciales pour les organisations à but non lucratif éligibles. Les organisations caritatives éligibles qui traitent 80 % ou plus de leurs dons sur Stripe bénéficient d'une réduction de 2,2 % + 0,30 $/transaction.

Les utilisateurs de Zeffy peuvent accéder à Stripe gratuitement car Zeffy couvre 100% des frais de transaction pour vous.

‍



11. Ligne de paiement

‍Payline fournit des solutions de paiement en ligne et en personne aux organisations à but non lucratif. Il s'intègre facilement à des outils tels que QuickBooks pour faciliter la gestion des salaires et la comptabilité.

Les organisations à but non lucratif enregistrées peuvent utiliser les services de Payline à des taux réduits à partir de l'interchange + 0,10 % par transaction. La tarification générale est de 20 $ par mois, plus 0,20 $ + 0,75 % par transaction.

‍→ S'inscrire sur Zeffy et traiter les paiements gratuitement !

‍

Remises sur le marketing par courriel

12. AWeber

‍AWeberCommunications offre un accès à une gamme complète de ressources de marketing par courriel, y compris des autorépondeurs et des modèles de courriel.

Le prix standard d'AWeber est de 12,50 $ ou 20 $ par mois pour différents plans. L'entreprise propose également un plan illimité pour 899 $ par mois. AWeber offre une réduction de 25 % aux organisations à but non lucratif de type 501(c)(3), et les trois premiers mois sont gratuits.

‍



13. Moniteur de campagne

‍CampaignMonitor propose un créateur d'e-mails par glisser-déposer, plus de 100 modèles d'e-mails et de nombreuses autres fonctionnalités pour optimiser vos campagnes d'e-mails.

Accédez à toutes ces fonctionnalités de Campaign Monitor en bénéficiant d'une remise sur les bénéfices pouvant aller jusqu'à 15 %.



‍

14. Mailchimp

‍Mailchimp se targue d'un système d'automatisation du marketing robuste et de fonctions spéciales telles que l'envoi d'e-mails par fuseau horaire.

Le plan gratuit de Mailchimp offre des fonctions d'automatisation limitées avec 1000 courriels par mois à un maximum de 500 contacts. Les utilisateurs à but non lucratif vérifiés et les organisations non gouvernementales bénéficient d'une réduction de 15 %.

‍→ Découvrez les 8 meilleures alternatives à MailChimp pour les organisations à but non lucratif (gratuites et payantes)



‍

15. Contact permanent

‍ConstantContact propose des fonctions de marketing par SMS et sur les médias sociaux, ainsi que l'automatisation de l'envoi d'e-mails, un générateur de glisser-déposer et le suivi des campagnes.

Les organisations qui remplissent les conditions requises bénéficient de ces fonctionnalités avec une réduction de 30 % pour les organisations à but non lucratif, mais le prix peut être plus élevé que celui d'autres options similaires.

‍

Tech Solutions Remises

16. Bitly

‍Bitly propose un programme Spotlight on Inclusion pour les organisations ayant le statut 501(c)(3) afin d'accéder aux outils incroyables de Bitly tels que le raccourcisseur d'URL, les codes QR personnalisés, etc.

Ce programme permet aux organisations à but non lucratif d'accéder gratuitement à toutes les ressources de Bitly.



‍

17. Zapier

Ce n'est pas une solution autonome, mais Zapier peut aider à l'automatisation et à l'intégration transparentes entre des solutions telles que Salesforce CRM, Microsoft Teams et Zendesk. Vous pouvez facilement intégrer Zeffy à 1000 autres outils grâce à Zapier. Certains de ces outils sont :

Quickbooks

Salesforce

Feuille Google

Donateur parfait

Accès

SQL

Airtable

Les organisations à but non lucratif qui prouvent leur statut d'organisation à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 15 % sur les plans payants de Zapier à partir de 19,99 $/mois.

‍

Remises sur le développement de logiciels

18. Atlassian

‍Atlassian crée des outils de productivité et de collaboration pour le développement de logiciels, notamment Jira pour la gestion de projets et Confluence pour une collaboration transparente.

Les organisations à but non lucratif peuvent accéder aux licences communautaires à prix réduit d'Atlassian offrant des abonnements au cloud avec une réduction de 75 % sur le prix catalogue.

19. GitHub

‍GitHub est une plateforme de développement de logiciels libres bien connue. Les organisations admissibles peuvent créer un compte à but non lucratif gratuit sur GitHub avec un accès illimité aux utilisateurs.

Le plan GitHub Team est gratuit pour les organisations à but non lucratif. Si vous avez déjà un compte GitHub, votre dernière transaction sera remboursée une fois que vous aurez demandé l'offre pour les organisations à but non lucratif.

‍



20. New Relic

New Relic propose un logiciel d'observabilité pour les ingénieurs et les développeurs de logiciels.

En collaboration avec Code for America, ils ont développé le programme Observability for Good, qui accorde aux organisations à but non lucratif un accès gratuit au plan New Relic One.

‍

Réductions sur la conception de sites web pour les organisations à but non lucratif

21. Canva

Canva propose des outils et des ressources de conception graphique faciles à utiliser, notamment une vaste bibliothèque de modèles, d'images, de graphiques et d'illustrations en stock.

Avec le plan Canva Pro, les organisations à but non lucratif éligibles peuvent créer gratuitement des campagnes de marketing percutantes. Le plan offre un accès gratuit à 10 membres.

‍



22. Wix

‍Wix propose une fonction "glisser-déposer" pour concevoir et gérer votre site web sans connaissances en codage.

Les organisations caritatives éligibles à TechSoup peuvent bénéficier d'une réduction de 70% sur un abonnement premium à Wix pendant deux ans. L'offre comprend également un bon pour l'enregistrement d'un domaine pendant un an.

‍→ Découvrez les 9 meilleurs constructeurs de sites web pour les organisations à but non lucratif (avec des options gratuites)

‍

23. Piktochart

Créez des documents visuellement attrayants pour votre mission avec Piktochart. La plateforme offre des outils conviviaux pour créer des infographies, des présentations et des messages pour les médias sociaux.

Piktochart propose une version gratuite pour tous. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent accéder à son Plan Pro et à ses ressources premium au prix de 60 $ par personne et par mois.

‍

Remises sur le marketing des médias sociaux

24. Tampon

‍Buffer est une solution de médias sociaux utile qui offre un tableau de bord unique pour la planification et la coordination du contenu de plusieurs comptes sociaux.

Les organisations éligibles bénéficient d'une remise de 50 % sur tous les plans payants de Buffer, à partir de 5 $ par mois.

‍



25. BuzzSumo

‍‍BuzzSumo vous aide à surveiller les mots-clés et les hashtags populaires pour enrichir le contenu de votre site web et des médias sociaux grâce à l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). L'engagement sur les médias sociaux pour les organisations à but non lucratif est une stratégie cruciale.

Les plans payants de BuzzSumo commencent à 199 $/mois et les organisations caritatives éligibles bénéficient d'une réduction de 50 % sur chacun d'entre eux.

‍



26. LinkedIn

LinkedIn offre des ressources précieuses adaptées aux organisations à but non lucratif avec sa fonction Sales Navigator Core qui permet d'identifier et d'entretenir les donateurs potentiels. Il propose également un plan Recruiter Lite pour vous aider à constituer une équipe de personnes qualifiées.

Les organisations éligibles peuvent bénéficier d'une réduction immédiate de 75 % pour l'achat de l'un de ces plans.



‍

27. Sprout Social

‍SproutSocial est un outil de surveillance sociale qui vous permet de suivre tous vos messages et posts sur les médias sociaux en un seul endroit.

La plateforme vous permet d'utiliser ses fonctionnalités gratuitement pendant un mois avant de choisir un plan payant à partir de 199 $/mois. Les organisations caritatives peuvent contacter l'équipe de Sprout Social pour bénéficier d'une réduction supplémentaire.

‍

Remises sur le marketing numérique

28. VistaPrint

‍VistaPrint aide les organisations à but non lucratif à se faire connaître par le biais de produits et de vêtements de marque sans avoir à se battre avec de multiples fournisseurs et plateformes.

Elle offre des abonnements ProShop sponsorisés aux organisations à but non lucratif éligibles ayant une mission éducative ou caritative.

‍



29. Subventions publicitaires de Google

Les annonces Google peuvent vous aider à augmenter le trafic vers le site web de votre association et à cibler les personnes qui recherchent des sujets similaires à votre mission.

Accédez à son programme de subventions publicitaires par le biais de l'initiative Google pour les organisations à but non lucratif et obtenez jusqu'à 10 000 dollars par mois à dépenser en publicités Google.

‍



30. YouTube

‍YouTube, la plus grande plateforme de contenu vidéo au monde, aide les organisations à but non lucratif à partager leurs histoires et à atteindre un public plus large grâce à son programme YouTube Nonprofit.

En tant que membre du programme YouTube Nonprofit, vous pouvez débloquer gratuitement toutes ses fonctionnalités spéciales.

‍



31. Moz

‍Moz fournit divers outils de marketing numérique et de référencement, tels que la recherche de mots clés, pour les organisations afin d'améliorer leur présence en ligne.

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 75 % sur tous les abonnements Moz Pro à partir de 99 $/mois. Votre organisation doit être enregistrée sous la section 501(c)(3) de l'Internal Revenue Service (IRS) pour être éligible.

‍

Remises sur l'hébergement Web

32. DreamHost

‍DreamHost peut être une solution d'hébergement web fiable et rentable, surtout si vous utilisez WordPress.

Une organisation à but non lucratif enregistrée aux États-Unis peut accéder à l'hébergement partagé gratuit de DreamHost pour un site web. L'hébergement WordPress géré DeamPress est disponible avec une réduction de 35% pour les organisations à but non lucratif.

‍



33. GoDaddy

GoDaddy propose des prix raisonnables pour des solutions d'hébergement web conviviales pour les organisations à but non lucratif.

Avec les plans d'hébergement mutualisé de base, vous pouvez obtenir 100 Go de stockage SSD à un tarif réduit et un nom de domaine gratuit pendant un an. Les plans d'hébergement WordPress comprennent un forfait de messagerie d'entreprise pour la première année.

‍

Remises sur les logiciels de comptabilité

34. Xero

‍La fonction "glisser-déposer"de Xero offre une excellente prise en charge des rapports et de la personnalisation avec un accès multi-utilisateurs, idéal pour la gestion simultanée de plusieurs projets.

Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une remise immédiate de 25 % lorsqu'elles s'abonnent à Xero. La plateforme propose également un essai gratuit de 30 jours et une offre permanente de 50 % de réduction sur tout plan de six mois.



‍

35. QuickBooks

‍QuickBooks propose des versions en ligne et de bureau pour répondre aux différents besoins des organisations à but non lucratif. La version Desktop Premier offre des fonctionnalités spécifiques au secteur, telles que la gestion des subventions et des donateurs.

Les forfaits QuickBooks commencent à 9 $/mois et vont jusqu'à 60 $/mois avec l'offre en cours. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % pendant les trois premiers mois.

‍



36. Aplos

‍Aplos est spécialement conçu pour répondre aux besoins comptables des organisations à but non lucratif et des organisations religieuses.

Outre la comptabilité, Aplos vous permet d'accepter des dons en ligne et de gérer vos donateurs. Les options d'abonnement à Aplos commencent à 59,25 $/mois avec une période d'essai de 15 jours. Les organisations à but non lucratif peuvent actuellement bénéficier d'une réduction forfaitaire de 25 % avec le code 250OFF4YOU.

‍→ Explorez les 10 meilleurs choix de logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif pour 2024

‍

‍Réductionssur les logiciels de productivité

37. Lundi.com

‍Monday.com répond aux besoins essentiels des organisations à but non lucratif, qu'il s'agisse de campagnes de collecte de fonds ou de gestion de projets de bout en bout. Il automatise les tâches routinières et centralise toute la communication pour stimuler la productivité de votre équipe.

Monday.com est gratuit pour une petite équipe. Il offre 10 places gratuites et une réduction de 70 % pour chaque place supplémentaire.

‍



38. Todoist

‍Todoist est un logiciel de gestion des tâches qui facilite l'ajout, l'organisation et la gestion des tâches.

La plateforme offre des concessions spéciales aux organisations à but non lucratif éligibles, en leur accordant une réduction de 50 % sur leurs plans d'affaires.

‍

39. Evernote

‍Evernote aide les organisations à but non lucratif à gérer des listes, des notes, des idées et des rappels sur une seule plateforme.

L'application est disponible à des prix réduits pour les organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises. Les réductions ne s'appliquent qu'à un compte d'équipe d'au moins cinq membres. Contactez l'équipe Evernote pour plus d'informations.



Remises sur les logiciels de collaboration

40. Camp de base

‍Basecamp est une plateforme basée sur le cloud qui offre diverses fonctionnalités telles que la planification et le suivi des tâches, le suivi automatisé, etc. pour les individus, les équipes de marketing et les chefs de projet.

Les services sont disponibles avec une réduction exclusive de 10% sur les plans de Basecamp, ainsi qu'un essai gratuit de 30 jours.



‍

41. ClickUp

‍ClickUp est un excellent outil de collaboration pour les organisations à but non lucratif dont le budget est limité. Il offre des fonctionnalités telles que la messagerie électronique, le suivi des objectifs et la gestion du temps des bénévoles.

ClickUp propose un plan gratuit pour un seul utilisateur. La plateforme n'offre pas de remise directe, mais les prix sont raisonnables, avec le plan Business disponible à 12 $/mois.

‍



42. Fente

Slack est un logiciel de messagerie et de collaboration en temps réel. La plateforme aide les organisations à but non lucratif grâce à son programme Slack for Charities.

Les espaces de travail de 250 membres bénéficient d'une mise à niveau gratuite vers un abonnement Pro et, pour les espaces de travail plus importants, d'une réduction de 85 %. Un abonnement Business+ est disponible avec une réduction de 85 %, quelle que soit la taille de l'espace de travail.

‍



43. Zoom

‍Zoom est une plateforme de vidéoconférence populaire qui offre des fonctionnalités intéressantes telles que la communication audio/vidéo en temps réel et des options de partage d'écran. Elle offre également des fonctions de messagerie instantanée interactive pour une communication accessible.

Zoom offre ces services aux organisations à but non lucratif éligibles avec une réduction de 50 % par l'intermédiaire du marché TechSoup des technologies à but non lucratif.

‍

Remises sur les services publics, les enquêtes et les formulaires

44. Pomme

Le géant de la technologie Apple soutient les organisations à but non lucratif en proposant des produits remis à neuf et de haute qualité avec une remise de 30 %. Cette offre vous permet d'équiper votre équipe d'outils technologiques de pointe.

Apple facilite également la collecte de dons et de contributions grâce à Apple Pay. Il offre une option de paiement sécurisée aux donateurs sans facturer de frais de transaction aux organisations à but non lucratif.

→ Accepter les dons par Apple Pay sur tous les formulaires de Zeffy.



‍

45. Adobe

Adobe propose aux organisations à but non lucratif des abonnements à prix réduit pour plusieurs produits dans le cadre de ses programmes VIP (Value Incentive Plan) et TLP (Transactional Licensing Program).

Les applications Adobe Creative Cloud bénéficient d'une réduction de 60 % pour la première année, tandis qu'Adobe Acrobat Pro DC est proposé à 12,99 $/mois par TechSoup.



‍

46. Microsoft 365

Permettez à votre équipe et à vos bénévoles de travailler de n'importe où grâce à Microsft 365.

Vous pouvez profiter de tous ces services et plus encore grâce à des plans Microsoft 365 à prix réduit, le plan de base étant disponible gratuitement. Les plans Standard et Premium sont disponibles à des prix réduits de 3 $ par utilisateur/mois et 5,50 $ par utilisateur/mois respectivement.

‍→ Lire notre guide complet : Réductions et offres Microsoft pour les organisations à but non lucratif



‍

47. Wufoo

‍Wufoo peut vous aider à rationaliser vos initiatives à but non lucratif grâce à ses fonctionnalités à multiples facettes telles que les formulaires de dons personnalisés et l'automatisation des flux de travail.

Wufoo offre gratuitement la possibilité de créer et de partager des formulaires de base avec un nombre limité de réponses. Pour des fonctionnalités plus avancées, vous pouvez opter pour des plans payants disponibles avec une réduction de 50 % pour les organisations à but non lucratif.

‍

Remises sur les logiciels de stockage et de gestion des données

48. Amazon Web Services

Les organisations à but non lucratif de toutes tailles peuvent utiliser les solutions cloud d'Amazon Web Services pour sensibiliser le public et faire avancer leur mission. AWS accélère également vos recherches grâce à l'apprentissage automatique (ML) et à l'intelligence artificielle (IA).

Les organisations peuvent mettre en œuvre ces solutions cloud en utilisant le Nonprofit Credit Program d'AWS et accéder à un crédit promotionnel d'AWS pouvant aller jusqu'à 5 000 dollars.



‍

49. Dropbox

‍Dropbox fournit des services de partage de fichiers en ligne aux organisations à but non lucratif. Il leur permet de collaborer sur le contenu avec les membres de leur équipe et les bénévoles.

Le plan Dropbox Business avec un compte d'équipe est assorti d'une réduction pour les organisations à but non lucratif. Contactez l'équipe Dropbox pour connaître ses offres.

‍



50. 1Mot de passe

Protégez les données critiques de votre organisation à but non lucratif avec 1Password à des tarifs réduits. Ce système de gestion et de sécurité des mots de passe charge rapidement les mots de passe enregistrés pour des connexions plus rapides et plus sûres.

1Passowrd offre ces fonctionnalités dans le cadre de ses plans Team avec une réduction de 50 % pour les organisations à but non lucratif.



‍

51. AirTable

‍AirTable vous évite de passer d'innombrables heures sur des feuilles de calcul et vous aide à suivre sans effort les plans de projet, les campagnes, les budgets, les contacts, les listes de diffusion, etc.

Les organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises peuvent accéder aux plans AirTable Team avec une réduction de 50 % sur les coûts mensuels par utilisateur.

‍

Dernières réflexions

En utilisant ces possibilités de réduction des coûts pour divers outils et services essentiels, les organisations à but non lucratif peuvent rationaliser leurs opérations, améliorer leurs efforts de collecte de fonds et, en fin de compte, maximiser leur impact. Veillez à disposer des documents nécessaires pour prouver votre statut d'organisation à but non lucratif.

Les organisations à but non lucratif doivent se concentrer sur l'obtention d'outils à prix réduit. Grâce aux solutions de collecte de fonds puissantes et gratuites de Zeffy, votre organisation à but non lucratif peut mettre en place une opération solide, efficace et percutante qui entraîne des changements significatifs dans le monde.

Économisez davantage avec une plateforme de collecte de fonds sans frais comme Zeffy. Lorsque les donateurs paient 100 $ par l'intermédiaire de Zeffy, 100 $ sont versés sur le compte de votre association sans frais de transaction.

‍

FAQ sur les réductions accordées aux organisations à but non lucratif

Quels types de réductions sont offerts aux organisations à but non lucratif ?

Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de nombreuses réductions qui rendent les outils essentiels plus abordables. Ces outils vont des logiciels de gestion de la relation client (CRM) et de collecte de fonds aux solutions de marketing par courrier électronique, de traitement des paiements et même d'hébergement web.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds qui offre des solutions 100% gratuites.

‍

Comment un organisme à but non lucratif peut-il bénéficier de remises sur les technologies ?

Pour obtenir ces avantages, il faut généralement prouver son statut d'organisation à but non lucratif enregistrée, le plus souvent avec une certification 501(c)(3) aux États-Unis.

En s'inscrivant auprès de facilitateurs technologiques à but non lucratif tels que TechSoup, il est possible d'obtenir des produits technologiques à prix réduit ou sous forme de dons, ce qui permet de rationaliser le processus d'acquisition de plusieurs solutions technologiques à des conditions avantageuses.

‍

Existe-t-il des plateformes de collecte de fonds gratuites pour les organisations à but non lucratif ?

Oui, Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite qui couvre même les frais de transaction. Il existe également d'autres outils qui proposent des essais gratuits ou un accès limité aux organisations à but non lucratif, avec des frais de transaction.

De la billetterie d'événement à la collecte de fonds de pair à pair et tout ce qui se trouve entre les deux, Zeffy s'assure que chaque centime donné arrive sur votre compte. Lorsqu'un supporter fait un don de 100$, votre association reçoit la totalité des 100$, maximisant ainsi l'impact de chaque don.