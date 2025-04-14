Lancer une campagne de collecte de fonds réussie ou organiser un événement de collecte de fonds en ligne qui suscite des dons en ligne exige plus qu'une simple passion.

Le monde numérique d'aujourd'hui rend crucial le développement et la promotion de pages de dons en ligne. Une histoire convaincante et de solides relations avec les donateurs permettent aux organisations d'élaborer une stratégie de collecte de fonds et de recueillir des dons en ligne.

Si vous ne savez pas comment obtenir des dons, cet article propose un guide complet comprenant sept étapes essentielles et des conseils pour accepter des dons en ligne et atteindre vos objectifs de collecte de fonds :

7 étapes pour accepter les dons en ligne pour votre organisation à but non lucratif

1. Créer un site web

L'une des premières choses dont une nouvelle organisation à but non lucratif a besoin est un site web. Bien qu'une page Facebook et d'autres comptes de médias sociaux puissent contribuer à faire connaître votre organisation, vous devez disposer d'un site web qui constituera un point d'accès central pour les donateurs potentiels.

Les organisations à but non lucratif peuvent non seulement collecter des dons sur leurs sites web, mais aussi les utiliser pour partager l'histoire de leur organisation et les détails de leurs programmes, les opportunités de bénévolat, les événements et campagnes de collecte de fonds, et bien plus encore. Utilisez un générateur de site web pour créer votre propre site, encourager les dons en ligne et convertir les visiteurs en donateurs.

Conseil de pro : Lorsque vous avez créé votre organisation à but non lucratif, vous avez dû indiquer l'objet de votre organisation dans les statuts de votre État et lorsque vous avez déposé une demande d'enregistrement en tant qu'organisation 501c3 auprès de l'Internal Revenue Service (IRS).

Cet objectif est la raison pour laquelle vous avez décidé de créer une organisation à but non lucratif. Il peut également vous aider à élaborer une déclaration de mission convaincante pour votre organisation. Une fois cette déclaration de mission établie, vous devez l'énoncer clairement sur le site web de votre organisation.

L'énoncé de mission d'une organisation à but non lucratif indique aux donateurs potentiels qui vous êtes, ce que vous espérez réaliser et comment vous comptez y parvenir. Cette déclaration peut être la principale raison pour laquelle de nombreux donateurs soutiennent une association.

2. Choisir un processeur de paiement pour collecter les dons

Il existe une multitude de processeurs de paiement en ligne pour les organisations à but non lucratif. Lorsque vous visitez leurs sites web et que vous étudiez chaque option, vous devez être conscient de certaines caractéristiques. Voici quelques-unes de ces caractéristiques

Sécurité en ligne : Les processeurs de paiement en ligne doivent être conformes à la norme PCI. Nombre d'entre eux proposent également des fonctions supplémentaires de détection des fraudes, telles que le cryptage SSL.

Options de paiement multiples : Les donateurs en ligne veulent plus de méthodes de paiement. C'est pourquoi les processeurs de paiement en ligne comme Zeffy permettent aux donateurs de donner avec des cartes de crédit et de débit, Apple Pay, Google Pay, ACH, PAD et chèque.

Optimisé pour les mobiles : On estime à 6,8 milliards le nombre d'utilisateurs de smartphones en 2023. Nombre d'entre eux sont à la recherche d'options de dons mobiles pour soutenir leurs organisations caritatives préférées. Lorsque vous examinez les processeurs de paiement potentiels, vous devez vous assurer qu'ils sont adaptés aux mobiles et qu'ils offrent une expérience transparente aux donateurs.

Conseil de pro : Le coût d'un processeur de paiement en ligne peut varier en fonction des services qu'il propose. Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Zeffy pour créer des pages de dons en ligne avec un formulaire de don, vendre des billets d'événements, des billets de tombola et des produits, encourager l'adhésion, mener des campagnes de pair-à-pair et collecter des données sur les donateurs.

3. Créer des pages de dons

Les formulaires et pages de dons sont le meilleur moyen de collecter des dons en ligne. Les sites de collecte de fonds permettent aux organisations à but non lucratif de créer des pages de dons en ligne distinctes pour les campagnes et les événements de collecte de fonds. Lorsque vous créez un formulaire de don pour votre campagne de collecte de fonds, ajoutez la marque de votre organisation avec votre logo, vos couleurs, votre police et votre contenu. Vous devez également partager des histoires et des images convaincantes sur votre page de don en ligne afin d'inciter les gens à faire des dons.

Les campagnes sont couronnées de succès lorsqu'elles suscitent un sentiment d'urgence et un sentiment d'appartenance à la communauté. Votre organisation à but non lucratif peut y parvenir de plusieurs manières.

Dons récurrents

Les organisations à but non lucratif comptent sur les dons récurrents pour planifier les événements futurs et les mises à jour des programmes. De nombreuses plateformes de collecte de fonds en ligne permettent aux donateurs de faire des dons uniques, mensuels ou annuels récurrents. Les organisations à but non lucratif peuvent développer des adhésions ou des avantages pour les donateurs récurrents afin d'inciter davantage de sympathisants à adhérer et à faire des dons réguliers.

Donations d'entreprise

Vos donateurs savent-ils qu'ils peuvent doubler leurs dons ? De nombreuses entreprises doublent les montants des dons de leurs employés dans le cadre de leurs avantages sociaux. Des plateformes en ligne comme Double

le don permet aux organisations à but non lucratif d'ajouter un lien aux pages de dons qui contiennent des listes d'entreprises offrant cet avantage.

Défis liés aux dons jumelés

Un défi de don équivalent est un excellent moyen de créer un sentiment d'urgence. Trouvez un donateur majeur ou un sponsor qui vous offrira un fonds important si vous parvenez à collecter le même montant que les dons des autres donateurs. Faites la promotion de votre campagne en ligne par le biais d'e-mails, de médias sociaux et de campagnes de pair-à-pair et incitez immédiatement vos donateurs à agir.

Conseil de pro : Pour encourager les dons en ligne, il faut que l'appel à l'action soit clair. Veillez à ce que votre bouton de don soit évident et facile à trouver. Utilisez des couleurs vives et des textes qui incitent à l'action immédiate, comme "Faites un don maintenant" ou "Donnez aujourd'hui".

4. Promouvoir les possibilités de dons

Si vous espérez réussir votre collecte de fonds, créez une campagne multicanal et partagez votre formulaire de don en ligne. Les stratégies de collecte de fonds telles que les campagnes dans les médias sociaux, les lettres d'information par courrier électronique et les événements sont d'excellents moyens de faire connaître votre organisation et de collecter des fonds.

Il est essentiel de rester transparent sur l'utilisation des dons. Les donateurs ont plus d'options que jamais, la transparence est donc nécessaire si vous espérez gagner leur confiance et leur soutien à long terme. Si vous partagez des histoires et des mises à jour sur les programmes et sur vos succès en matière de collecte de fonds, vous attirerez davantage l'attention des donateurs avant, pendant et après vos campagnes.

Conseil de pro : La plupart des gens préfèrent acheter un article ou faire un don à une campagne suggérée par un ami ou un membre de la famille en qui ils ont confiance. Les campagnes de collecte de fonds entre pairs sont un moyen d'y parvenir. L'ajout d'une campagne de pair à pair à votre prochaine collecte de fonds vous aidera à faire passer le mot et à utiliser les recommandations pour inciter de nouveaux donateurs à faire un don.

5. Exprimer sa gratitude

La meilleure façon d'augmenter les dons pour votre organisation est d'exprimer votre gratitude. Vous pouvez le faire avant et pendant votre campagne en traitant les donateurs comme des partenaires et en leur faisant part de votre mission et de vos objectifs de collecte de fonds.

Une fois qu'ils ont donné, les donateurs doivent recevoir des reçus fiscaux automatisés. Un reçu de don comprend les éléments de base de leur don et leur donne des détails essentiels sur la façon d'obtenir un report d'impôt. Votre association doit ensuite envoyer des lettres de remerciement personnalisées et s'efforcer de nouer des relations.

Conseil de pro : Tout le monde apprécie la reconnaissance, mais si vous ne contactez les donateurs qu'après leur don, ils commencent à se sentir comme un distributeur automatique de billets.

Les organisations à but non lucratif peuvent améliorer la communication avec leurs donateurs en collectant des données personnelles et en les ajoutant à leur plateforme de gestion des donateurs. Tout au long de l'année, les associations peuvent utiliser ces données pour envoyer des cartes d'anniversaire ou des vœux de fin d'année et renforcer les relations avec leurs donateurs.

6. Suivre les dons et créer des rapports de collecte de fonds en ligne

Une autre étape cruciale à franchir après votre campagne est le suivi des dons en ligne. Vous devez suivre les dons et l'engagement des donateurs afin de déterminer les domaines dans lesquels votre campagne de financement est couronnée de succès et ceux dans lesquels vous devez vous améliorer. Lorsque vous tirez des rapports et évaluez vos efforts de collecte de fonds, faites de votre mieux pour comprendre le comportement des donateurs et les raisons pour lesquelles ils ont donné. Cela vous aidera à élaborer des stratégies futures.

Conseil de pro : Avant de suivre le succès de votre collecte de fonds, il est important de définir vos objectifs et de fixer des paramètres essentiels, tels que :

Taux de conversion des dons

Montant moyen des dons

Total des dons reçus

Taux de fidélisation des donateurs

Ces indicateurs clés de performance (ICP) vous donnent une vision plus complète du succès de votre campagne de collecte de fonds et des préoccupations qu'elle suscite.

7. Améliorer votre campagne de collecte de fonds

Conseil de pro : Un autre moyen d'évaluer le succès d'un projet est de demander aux donateurs de répondre. L'envoi d'enquêtes par courriel et sur les plateformes de médias sociaux peut vous aider à obtenir un retour d'information essentiel de la part des donateurs.

Une fois que vous avez demandé l'avis des donateurs, écoutez-les et adaptez vos formulaires de don en ligne si nécessaire. Ces changements peuvent vous éviter de répéter les mêmes erreurs l'année prochaine et aider votre organisation à gagner du temps.

10 conseils efficaces pour accepter les dons en ligne

1. Rédiger des histoires captivantes

Les histoires d'organisations à but non lucratif sensibilisent les gens, créent des liens avec les donateurs et les incitent à agir. Pensez à la dernière fois que vous avez fait un don à une organisation ou acheté un article. Pouvez-vous vous rappeler ce qui vous a poussé à dépenser cet argent ? Y avait-il une personne ou une histoire que vous aviez en tête ?

De nombreuses grandes entreprises excellent dans l'art de raconter des histoires. En général, elles créent un héros et vous convainquent que vous voulez devenir cette personne. La narration des organisations à but non lucratif est unique. Le héros de votre histoire doit être un personnage convaincant, mais il s'agit généralement d'une personne qui a bénéficié des services de votre organisation. Les donateurs jouent le rôle de "Yoda" et sont essentiels pour aider le héros à atteindre ses objectifs.

Une narration efficace permet d'expliquer la nécessité de votre organisation et d'orienter les donateurs potentiels vers les différentes façons dont ils peuvent faire la différence.

2. Proposer un contenu attrayant

Les organisations à but non lucratif créent des sites web de dons afin d'encourager des dons plus importants et plus fréquents. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'ajouter des fonctionnalités telles que :

Images inspirantes

Vidéos

Infographie

Une narration convaincante

Chacun d'entre eux aide les organisations à but non lucratif à éduquer, inspirer et motiver les donateurs à faire des dons.

3. mettre en évidence l'impact des dons en ligne

Les donateurs réagissent mieux aux campagnes qui partagent leur impact. Les campagnes des organisations à but non lucratif qui présentent des résultats tangibles, des statistiques et des exemples de réussite retiendront leur attention. Les organisations utilisent efficacement les médias sociaux pour partager ces détails et ces mises à jour sur l'impact, et voient davantage de visiteurs se convertir en donateurs.

4. Utiliser la preuve sociale des dons en ligne

Les témoignages constituent l'un des meilleurs moyens d'instaurer la confiance et la crédibilité. Les gens ont appris à ignorer les publicités, mais ils sont beaucoup plus enclins à essayer un nouveau produit ou à faire un don à une organisation qui a fait l'objet d'une évaluation par une personne réelle.

Vous pouvez ajouter des témoignages sur le site web de votre association, et les donateurs peuvent ajouter leurs commentaires sur les formulaires de don de l'association. Ils peuvent également filmer et partager des vidéos d'approbation de leaders communautaires et d'influenceurs par le biais de courriels et de médias sociaux.

5. Inclure des appels à l'action

Vous pouvez avoir la meilleure histoire, les meilleures images et les meilleurs détails sur l'impact, mais vous ne recevrez pas leur don si les visiteurs ne sont pas encouragés à passer à l'étape suivante.

Un appel à l'action est essentiel. Vous pouvez ajouter des appels à l'action dans le contenu de votre page et à l'aide de boutons de donation. Faites en sorte que votre bouton d'appel à l'action soit visible et facile à trouver. Ajoutez des couleurs vives et un langage persuasif qui encourage une action immédiate. Les appels à l'action les plus courants sont "Faites un don maintenant" ou "Donnez aujourd'hui !".

6. Lien vers des formulaires de don en ligne segmentés

La communication personnalisée avec les donateurs est essentielle à l'établissement de relations. Un appel à don personnalisé de votre organisation à but non lucratif rappelle aux visiteurs leur lien avec votre mission et peut les inciter à cliquer sur le lien vers votre page de don. Le problème se pose lorsque cette page n'est pas personnalisée avec les montants des dons et les programmes destinés à la personne concernée.

Les organisations à but non lucratif peuvent segmenter les donateurs en fonction de données démographiques, de leurs centres d'intérêt et de leur capacité à payer. La création d'un formulaire de don segmenté pour différents types de donateurs et de campagnes peut augmenter l'engagement des donateurs et vous aider à atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

7. Simplifier le processus de don

Une autre chose qui peut arrêter les donateurs lorsqu'ils contribuent à vos campagnes de collecte de fonds en ligne est une page de don compliquée. Les campagnes de collecte de fonds par courriel et les appels sur les médias sociaux efficaces ont convaincu les donateurs de cliquer sur votre formulaire de don. Si vous avez fait preuve de diligence, ces personnes ont déjà été segmentées pour recevoir un contenu optimisé.

Lorsque les donateurs atteignent votre formulaire de don, la pire chose que vous puissiez faire est d'ajouter trop de questions et de pauses qui les incitent à cliquer. Vous devez simplifier le processus de don et réduire le nombre de clics nécessaires pour faire un don.

8. Optimiser la manière dont les sympathisants font des dons en ligne

Un formulaire de don optimisé a un impact direct sur les dons des donateurs. Votre formulaire de don doit être rapide et facile à utiliser. Les formulaires de don les plus avancés prennent moins de temps à charger et ne comportent pas de liens brisés. Avant de lancer votre site, vous devez résoudre les problèmes suivants, qui peuvent vous empêcher d'accepter des dons en ligne :

Votre page de don explique-t-elle comment et pourquoi vous avez besoin du soutien des donateurs ?

Le chargement de votre formulaire de don prend-il trop de temps ?

Avez-vous des liens brisés ?

Avez-vous effectué des tests A/B pour déterminer quels textes, images et récits encourageront les donateurs à faire un don ?

9. Établir des relations tout en collectant des dons en ligne

Les organisations à but non lucratif doivent établir des relations avec les donateurs si elles ont un espoir d'accepter des dons en ligne. Lorsque vous remerciez les donateurs, vous devez leur témoigner votre reconnaissance et leur expliquer l'impact de leurs dons sur l'organisation.

Traiter vos donateurs comme des partenaires renforcera leur lien avec votre organisation et les encouragera à devenir des soutiens à long terme. Pour ce faire, vous pouvez les impliquer dans la mission de votre organisation et les tenir informés de l'évolution de la campagne tout au long de celle-ci.

10. Promouvoir d'autres moyens d'aider et augmenter les dons en ligne

Après avoir remercié un donateur, vous pouvez lui faire part des possibilités de bénévolat et promouvoir les événements à venir pour l'inciter à s'intéresser à votre association. Il est rare que vous demandiez un autre don dans votre lettre de remerciement, mais le fait d'informer les donateurs sur d'autres moyens de se renseigner sur l'organisation ou d'apporter leur aide peut contribuer à renforcer les relations.

Quelles sont les meilleures plateformes de collecte de fonds en ligne pour obtenir des dons ?

Zeffy

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser cet outil pour accepter des dons en ligne, vendre des billets de tombola, organiser des événements, vendre des produits et mener des campagnes de collecte de fonds de pair à pair.

Caractéristiques principales :

Collecte de fonds sans frais

Adapté aux mobiles

Formulaires de dons personnalisables

Gestion des événements de collecte de fonds

Outils de gestion des donateurs permettant de segmenter les groupes de donateurs et d'ajouter des notes personnelles

Rapports et analyses

Accepte les dons par carte de crédit et de débit, ACH/PAD, Apple Pay, Google Pay et chèque.

Facturation récurrente des adhésions

Reçus fiscaux automatiques

Prix :

100% gratuit

Révision :

"Il a été extrêmement facile de créer notre compte avec Zeffy et de créer différents formulaires pour différentes activités de collecte de fonds. Le service clientèle a été formidable. La capacité de la plateforme à faciliter la communication avec les donateurs a été particulièrement utile. Elle a dépassé toutes mes attentes. -Rochelle H.

PayPal

PayPal est l'un des processeurs de paiement les plus utilisés en ligne. PayPal n'a pas été créé à l'origine pour les organisations à but non lucratif, mais il a depuis inclus plusieurs fonctionnalités qui offrent des capacités de don en ligne et encouragent les dons en ligne. Avec l'acquisition de Venmo en 2013, PayPal peut désormais offrir aux utilisateurs plus d'options de paiement qu'auparavant.

Caractéristiques principales :

Bouton de don

Historique des dons

Recevoir rapidement des fonds

Adaptée aux mobiles

Accepter des dons et vendre des produits en ligne et en personne

Intégration avec des applications tierces

Prix :

PayPal prélève 1,99 % + 0,49 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif. La tarification supplémentaire de PayPal peut s'avérer compliquée. Consultez cet article pour passer en revue tous les frais potentiels pour les utilisateurs de PayPal.

Révision :

"PayPal est une plateforme reconnue et fiable pour effectuer des paiements. C'est formidable qu'ils aient une fonction caritative très efficace qui nous permet de recevoir des dons via eBay pour notre cause. Il est également excellent que vous puissiez créer des pots de collecte pour des causes ou des coûts de groupe dans lesquels les gens peuvent verser de l'argent rapidement et facilement". -Ruth H.

Carré

Square a été créé en 2009 pour offrir une suite de services et d'outils financiers aux entreprises de différentes tailles. Square a permis à des organisations à but non lucratif d'accepter des paiements, de gérer des ventes et de rationaliser leurs opérations commerciales grâce à son application de dons.

Caractéristiques principales :

Accepter les dons en ligne

Accepter les dons en personne

Collecter et stocker les informations relatives aux donateurs

Personnalisez le montant des dons

Ajouter un titre, une image et une description aux formulaires de don en ligne

Prix :

Square facture 2,9 % + 0,30 $ par transaction. Il n'y a pas de réduction pour les organisations à but non lucratif.

Témoignage :

"N'importe qui peut faire fonctionner les appareils et collecter les paiements en toute simplicité. Cette fonctionnalité est un atout majeur pour les événements à but non lucratif qui dépendent fortement des bénévoles. Vous n'avez pas besoin d'un membre du personnel très expérimenté pour gérer cela". -Megan N.

Classy

Classy est une plateforme complète de collecte de fonds en ligne qui permet aux organisations à but non lucratif et aux entreprises sociales de créer des campagnes efficaces et réussies. Elle offre une gamme d'outils et de fonctionnalités pour rationaliser le processus de collecte de fonds et maximiser l'engagement des donateurs.

Caractéristiques principales :

Nombre illimité de formulaires de dons, de pages d'événements et de campagnes peer-to-peer

Dons récurrents

Intégration avec des applications tierces

Analyse marketing

Soutien à la clientèle élargi

Prix :

Le site web de Classy n'indique pas de prix, mais invite les organisations à but non lucratif à obtenir des prix personnalisés pour les trois formules.

Témoignage :

"Sa fonctionnalité est très unique par rapport à ce que d'autres sites offrent et elle est simple et facile à apprendre. J'apprécie également l'accès aux lignes d'assistance et de service à la clientèle qui nous permettent d'aider nos donateurs de manière assez immédiate." -Leslie R.

Prêt à accepter des dons en ligne ?

La maîtrise de la collecte de fonds en ligne est vitale pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent avoir un impact durable. Qu'il s'agisse d'établir une présence en ligne solide grâce à un site web ciblé, d'investir dans le bon processeur de paiement ou de créer une page de don en ligne convaincante, chacune des sept étapes suivantes est cruciale :

Mise en place d'un site web

Choisir un processeur de paiement

Création de pages de dons

Promouvoir les possibilités de dons

Exprimer sa gratitude

Suivi et rapports

Apporter des améliorations

Commencez dès aujourd'hui à utiliser Zeffy pour mettre en œuvre ces stratégies - sans frais - et observez les efforts de collecte de fonds de votre organisation se développer.

FAQ

Quel est le meilleur site web pour accepter les dons ? Lorsqu'il s'agit de choisir la meilleure plateforme pour accepter les dons en ligne, Zeffy s'impose comme le choix optimal pour les organisations à but non lucratif en raison de sa combinaison unique de fonctionnalités et de sa structure de coûts.

Zeffy offre une solution de traitement des dons totalement gratuite , spécialement conçue pour les organisations à but non lucratif. Contrairement à d'autres plateformes qui facturent 2 à 5 % par transaction, Zeffy reverse 100 % de chaque don directement à votre organisation. Cela signifie que si un donateur donne 100 $, votre association reçoit la totalité des 100 $. Les principaux avantages de Zeffy sont les suivants

Pas de frais de plateforme - pas de coûts mensuels, de frais d'abonnement ou de pourcentages de transaction Des outils de donation complets - y compris des formulaires de donation personnalisables, des options de dons récurrents et une billetterie pour les événements. Intégration transparente du site web - boutons et formulaires de dons intégrables qui correspondent à votre marque Possibilités de dons en personne - avec la technologie "Tap to Pay" pour les événements et la collecte de fonds en personne Fonctions de gestion des donateurs - y compris les reçus automatisés et les outils de relation avec les donateurs

‍