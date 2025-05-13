Les logiciels de gestion des donateurs aident les petites organisations à but non lucratif à garder le cap sur leurs objectifs, à entretenir les relations avec les donateurs, à entrer en contact avec de nouveaux donateurs potentiels et à fidéliser les donateurs fidèles.

Dans ce blog, nous vous aiderons à choisir le bon logiciel de gestion des donateurs en comparant les coûts, les avantages, les inconvénients et les caractéristiques des 9 meilleures solutions pour les petites organisations à but non lucratif.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des donateurs ?

Le logiciel de gestion des donateurs permet de savoir qui sont les donateurs, combien d'argent ils ont donné et ce qui les intéresse. Le logiciel de base de données des donateurs facilite également la communication en envoyant des courriels ou des bulletins d'information pour fidéliser les donateurs. Il peut même contribuer à l'organisation d'événements et au suivi de leur réussite.

Essentiellement, le logiciel de gestion des donateurs veille à ce que tout se passe bien dans le cadre des efforts d'engagement des donateurs. Il permet de gagner du temps et aide les organisations à prendre de meilleures décisions pour toutes les interactions avec les donateurs.

Pourquoi la gestion gratuite des donateurs est-elle importante pour les petites organisations à but non lucratif ?

Malheureusement, de nombreuses plateformes de gestion des donateurs facturent des frais élevés, qu'il s'agisse d'abonnements mensuels, de frais de transaction ou même de coûts supplémentaires liés à l'ajout d'utilisateurs ou à l'augmentation du nombre de donateurs. Pour les petites organisations à but non lucratif, où chaque dollar compte, ces frais peuvent s'accumuler rapidement.

Un logiciel gratuit de gestion des donateurs peut aider les petites organisations à but non lucratif à se concentrer sur ce qui compte le plus : avoir un impact.

Zeffy propose des outils de gestion des donateurs 100% gratuits, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais cachés, pas de coûts supplémentaires au fur et à mesure que votre base de donateurs s'agrandit, et pas de limites quant au nombre d'utilisateurs ou de contacts que vous pouvez avoir.

Top 8 des logiciels de gestion des donateurs pour les petites organisations à but non lucratif

Ce que les petites organisations à but non lucratif doivent rechercher dans un logiciel de gestion des donateurs

Une gestion efficace des donateurs est cruciale pour les petites organisations à but non lucratif, en particulier celles dont les ressources sont limitées. Vous avez besoin d'un système simple et organisé qui vous permette de gérer les relations avec les donateurs, de suivre les contributions et d'établir des liens solides, sans vous laisser submerger par des fonctions complexes ou des plates-formes coûteuses.

Voici les principales caractéristiques que les petites organisations à but non lucratif devraient rechercher dans un logiciel de gestion des donateurs :

Principales caractéristiques de la gestion et de la communication avec les donateurs

Profils et historique des donateurs: Suivez les détails clés tels que les coordonnées, les dons antérieurs et l'historique de l'engagement. Cela permet de personnaliser les communications et de comprendre le parcours de chaque donateur au sein de votre organisation.



Suivi des dons (récurrents et ponctuels): Qu'il s'agisse d'un don unique ou d'un engagement mensuel, le suivi des dons est essentiel. Il vous aide à comprendre les tendances en matière de revenus et à planifier l'avenir.



Tags, filtres et segmentation (fonctionnalité CRM de base): Segmentez les donateurs en fonction d'attributs tels que le montant des dons, la fréquence ou les centres d'intérêt. Cela vous permet d'envoyer des communications personnalisées et d'augmenter l'engagement sans effort manuel considérable.



Reçus de dons automatisés et conformes à la législation fiscale: Envoyez automatiquement des reçus conformes à la réglementation fiscale. Plus besoin de traitement manuel et les donateurs apprécient le professionnalisme.



Sensibilisation par courrier électronique / communication de base avec les donateurs: Restez en contact avec vos donateurs par le biais d'une simple communication par courrier électronique : notes de remerciement, invitations à des événements, mises à jour, etc.



Notes sur les interactions avec les donateurs (pour la gestion): Conservez des notes personnelles sur les interactions avec les donateurs, afin de garantir une approche plus personnelle et plus réfléchie des communications futures et de l'intendance.





Outils de collecte de fonds intégrés

Formulaires de don et pages de renvoi: Créez des formulaires de don et des pages d'atterrissage personnalisés, faciles à configurer, adaptés aux téléphones portables et entièrement intégrés à votre base de données de donateurs.



Collecte de fonds de pair à pair: Permettez à vos sympathisants de collecter des fonds en votre nom, ce qui vous permet d'atteindre de nouveaux donateurs et d'accroître l'engagement sans surcroît de travail administratif.



Inscription aux événements et billetterie: Simplifiez la planification des événements grâce à des options d'inscription et de billetterie faciles à utiliser. Gagnez du temps et évitez d'avoir recours à un logiciel événementiel externe.



Activités de collecte de fonds: Incorporez des ventes aux enchères, des tirages au sort ou des ventes de produits directement dans votre plateforme, sans passer par un service tiers.



Paiement direct (POS) / dons par téléphone portable: Offrez des dons faciles et instantanés par le biais d'appareils mobiles grâce à des options de paiement par téléphone ou par téléphone portable, ce qui est particulièrement important pour les événements en personne ou virtuels.





Assistance à la clientèle, documentation et formation

Assistance à la clientèle: Assurez-vous que la plateforme dispose d'un support accessible et réactif par chat, e-mail ou téléphone afin de résoudre rapidement tout problème.



Documentation: Une bonne base de connaissances ou une section FAQ vous guidera dans l'installation, le dépannage et l'optimisation, afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher des réponses.



Formation: L'accès à des ressources de formation, à des webinaires ou à des tutoriels vous aidera à tirer le meilleur parti de votre logiciel de gestion des donateurs et à faire en sorte que votre équipe soit à la hauteur.





Les meilleurs logiciels de gestion des donateurs pour les petites organisations à but non lucratif en un coup d'œil

Logiciel Meilleur pour Conçu pour les petites organisations à but non lucratif ? Caractéristique de mise en évidence Est-il gratuit ? Evaluation de la facilité d'utilisation Zeffy Toutes les organisations à but non lucratif à la recherche d'un logiciel gratuit de gestion des dons et de collecte de fonds Oui Solution gratuite tout-en-un pour gérer votre base de données de donateurs 100% gratuit 4.8 Bienveillante Le meilleur pour la gestion intégrée des donateurs et des événements Non Intégration avec Bloomerang 199$+/mois, plus 1% de frais de plateforme de collecte de fonds sur toutes les transactions en ligne, et jusqu'à 2,2% + 0,30$ de frais de traitement. 4.3 Bloomerang Meilleur pour la fidélisation des donateurs Non Contrôle de la richesse À partir de 99 $/mois, 1 % de frais de plateforme et des frais de traitement allant jusqu'à 2,2 % + 0,30 $. 4.6 Classy Le meilleur pour diverses intégrations Oui Gestion des dons récurrents Devis personnalisé requis 3.9 Donateurparfait Le meilleur pour la personnalisation et les rapports avancés Non Actualisation automatique des données Devis personnalisé requis, à partir de 99 $/mois 4.6 Givesmart Le meilleur pour la gestion des donateurs et des ventes aux enchères Oui Champs et balises personnalisés Devis personnalisé requis 4.5 Funraise Le meilleur pour les fonctions d'automatisation Non Portail des donneurs Devis personnalisé requis 4.6 Donorbox Meilleur pour les fonctions de base de gestion des donateurs Oui Alertes et notifications personnalisées 0 $ - 139 $+/mois, 1,75 % de frais de plateforme, jusqu'à 2,2 % + 0,49 $ de frais de traitement 4.7

1. Zeffy - Meilleur logiciel gratuit de gestion des donateurs pour toutes les organisations à but non lucratif

Zeffy, auquel plus de 10 000 organisations à but non lucratif font confiance en Amérique du Nord et qui est noté 4,8/5 étoiles sur Capterra, est le seul logiciel de gestion des donateurs et la seule solution de collecte de fonds gratuite et tout-en-un pour les organisations à but non lucratif. Zeffy ne facture pas de frais d'abonnement ou de traitement, contrairement à d'autres logiciels de gestion des donateurs. Cela signifie que 100% de vos dons sont consacrés à votre mission - et pas un centime de moins.

Conçu pour toutes les organisations à but non lucratif qui cherchent à améliorer leurs relations avec les donateurs - en particulier les petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution économique - le CRM gratuit de Zeffy est simple à utiliser et incroyablement efficace. Avec un support client rapide et utile et des douzaines d'outils pour amplifier vos efforts de collecte de fonds, la plateforme 100% gratuite de Zeffy peut vous aider à faire plus de bien pour moins cher.

Avantages :

100% gratuit

Intégration avec d'autres outils de financement et d'organisation d'événements

Gérer les donateurs

Rapports de données personnalisés

Importez et exportez des transactions et des contacts

Segmentez et filtrez vos contacts

Accédez aux reçus et les renvoyer

Enregistrez et suivez les dons réalisés hors ligne

Envoyez des courriels à vos sympathisants par le biais d'un service intégré de marketing par courriel

Créez des listes d'adresses électroniques personnalisées pour segmenter les donateurs

Envoyez des formulaires pré-remplis

Automatisez les courriels de rappel

Suivre les progrès de la collecte de fonds

Facile à utiliser

Accéder à une équipe d'assistance gratuite

Inconvénients :

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Idéal pour :

Toute personne à la recherche d'un logiciel de gestion des donateurs gratuit et tout-en-un pour les organisations à but non lucratif.

Prix Zeffy :

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, vos donateurs donnent 100 $, vous recevez 100 $. Avec toutes les autres plateformes, ils donnent 100 $ et vous recevez 97 $ ou moins.

Voici comment cela fonctionne :

Lorsque quelqu'un fait un don sur vos formulaires de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) d'ajouter une contribution à Zeffy. Seules certaines personnes donnent à chaque fois, et c'est très bien ainsi. Suffisamment de donateurs laissent une contribution pour couvrir les frais généraux ET les frais des milliers d'organisations à but non lucratif qui collectent des fonds sur Zeffy.

‍

Témoignage de Zeffy :

"Notre petite association à but non lucratif a besoin de pouvoir utiliser chaque dollar donné, et Zeffy est le SEUL à nous permettre de le faire. Non seulement ils nous donnent l'intégralité du don, mais leurs outils et webinaires ont rendu très simple l'ajout de liens et l'intégration à nos pages de médias sociaux, à notre site Web, et je dois le répéter, ils sont si faciles à utiliser. J'ai créé une tombola en ligne avec un énorme succès, j'ai ajouté une boutique à notre page web, et j'ai hâte d'organiser un événement, et je ne suis pas du tout une personne douée en informatique. Je ne peux que chanter leurs louanges ! -Kristie H.

‍

2. Kindful - Meilleure plateforme de gestion des donateurs pour la gestion intégrée des donateurs et des événements

Kindful est un logiciel de gestion des donateurs qui facilite la gestion d'informations complètes sur les donateurs, l'organisation de campagnes de collecte de fonds et la gestion d'événements, le tout en un seul endroit. Il est convivial et permet aux organisations à but non lucratif de personnaliser la plateforme en fonction de leurs besoins. Certains utilisateurs disent que les rapports sont difficiles à comprendre, mais dans l'ensemble, c'est un excellent outil pour les organisations à but non lucratif qui recherchent un outil polyvalent.

Avantages :

Interface conviviale pour le suivi des dons

Approche intégrée pour amplifier la collecte de fonds

Intégration avec Bloomerang pour gérer les relations

‍

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage

Il n'offre pas autant de fonctionnalités CRM que ses concurrents

Prix

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution intégrée combinant la gestion des donateurs avec la collecte de fonds et la gestion d'événements.

‍

Prix :

À partir de 99 $/mois, 1 % de frais de plateforme et des frais de traitement allant jusqu'à 2,2 % + 0,30 $.

‍

3. Bloomerang - Meilleure plateforme de gestion des donateurs pour les grandes organisations à but non lucratif axées sur la fidélisation des donateurs

Bloomerang est un logiciel de gestion des donateurs très apprécié des organisations à but non lucratif qui souhaitent suivre les relations et les interactions avec les donateurs. Il est conçu pour aider les organisations à créer de meilleures relations avec les donateurs grâce à des communications ciblées et à des données complètes sur les donateurs.

Il est facile à utiliser et fournit des rapports complets pour aider les organisations à mieux comprendre leurs donateurs. N'oubliez pas que le prix peut être un peu élevé pour les petites organisations à but non lucratif. Mais si vous souhaitez établir des relations solides avec vos donateurs et que vous disposez d'un budget suffisant, Bloomerang pourrait être la solution idéale.

Avantages :

Fonctionnalités de reporting robustes

Tableau de bord interactif

Calendrier des constituants

Indicateur d'engagement des donateurs

Contrôle de la richesse

Segmentation

Communication avec les donateurs

Gestion des bénévoles

‍

Inconvénients :

Prix

Idéal pour :

Les grandes organisations à but non lucratif ont besoin d'un système de gestion de la relation client qui les aide à fidéliser leurs donateurs.

‍

Prix :

79$ - 1299$+ /mois, 1% de frais de plateforme, et des frais de traitement jusqu'à 2,2% + 0,30

‍

4. Classy - Meilleure plateforme de gestion des donateurs pour diverses intégrations

Classy est un outil de collecte de fonds et un logiciel de gestion des donateurs très populaire parmi les organisations à but non lucratif de toutes tailles. La plateforme n'est pas seulement un puissant logiciel de gestion des donateurs, mais elle aide également les associations à organiser des campagnes et des événements passionnants sans effort.

De plus, il est élégant et fonctionne bien avec d'autres outils que vous pourriez utiliser. N'oubliez pas qu'il peut être un peu plus cher, et qu'il est donc souvent plus adapté aux grandes associations qui souhaitent organiser des événements et des campagnes de plus grande envergure.

Avantages :

Intégrations et API ouverte

Gestion des dons récurrents

Sécurisé

Gestion intégrée des campagnes et des événements

Outils de reporting et d'analyse robustes

Automatisation du marketing

Filtrage, segments et historique des dons

Outils de collecte de fonds de pair à pair

‍

Inconvénients :

Prix

Courbe d'apprentissage

Idéal pour :

Grandes organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution tout-en-un offrant diverses intégrations.

‍

Prix :

Devis personnalisé requis

‍

5. Donorperfect - Meilleure plateforme de gestion des donateurs pour la personnalisation et les capacités de reporting avancées

DonorPerfect est un logiciel de gestion des donateurs incroyablement personnalisable. Les organismes à but non lucratif peuvent le faire fonctionner exactement comme ils le souhaitent. Pour cette raison, la plateforme est excellente pour les organisations à but non lucratif ayant des besoins spécifiques.

Mais il faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer. Si vous souhaitez disposer d'un outil qui réponde à vos besoins spécifiques et vous fournisse des rapports détaillés, DonorPerfect pourrait vous convenir parfaitement.

Avantages :

Saisie avancée de lots

API ouverte

Actualisation automatique des données

Traitement intégré des paiements

Outils intégrés de marketing et d'engagement

Caractéristiques des événements et des collectes de fonds

‍

Inconvénients :

Prix

Courbe d'apprentissage

Interface

‍

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution personnalisable avec des capacités de reporting avancées.

Prix :

Devis personnalisé requis, à partir de 99 $/mois

‍

6. Givesmart - Meilleure plateforme de gestion des donateurs pour la gestion des donateurs et des enchères

Givesmart est un excellent logiciel de gestion des donateurs multitâches. Cette plateforme peut aider les organisations à collecter des fonds en ligne, à gérer les donateurs, à organiser des événements et même des ventes aux enchères ! Il est très facile à utiliser, mais il peut coûter un peu plus cher, en particulier pour les petites associations.

Avantages :

Rapports et analyses

Champs et balises personnalisés

Suivi facile de l'activité

Intégration avec les outils d'organisation d'événements et de collecte de fonds

‍

Inconvénients :

Prix

Courbe d'apprentissage

Personnalisation limitée

‍

Idéal pour :

Petites organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution tout-en-un pour la gestion de leurs données, de leurs communications et de leurs ventes aux enchères.

‍

Prix :

Devis personnalisé requis

‍

7. Funraise - Meilleure plateforme de gestion des donateurs pour les fonctions d'automatisation

Le logiciel de gestion des donateurs Funraise rend la collecte de fonds amusante et facile grâce à des outils logiciels intuitifs. Il ne s'agit pas seulement de gérer les donateurs ; il vous aide à collecter des fonds en ligne et à planifier des événements avec style.

Il est simple à utiliser et propose des fonctionnalités intéressantes qui vous aident à mettre en place des campagnes de collecte de fonds personnalisées. Bien qu'il puisse être plus cher pour les organisations à but non lucratif plus importantes, il est parfait pour ceux qui veulent un outil moderne, facile à naviguer et qui aide à automatiser les tâches.

Avantages :

Portail des donneurs

Segmentation personnalisée

Gestion des ménages

Suivi des activités

Profils détaillés des donateurs

Migration facile des données

Intégration avec Salesforce

Tâches automatisées et communications avec les supporters

‍

Inconvénients :

Prix

Plan gratuit limité

Mauvaise optimisation mobile

‍

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme d'engagement des donateurs moderne et conviviale, dotée de fonctions d'automatisation robustes.

‍

Prix :

Devis personnalisé requis

‍

8. Donorbox - Meilleure plateforme de gestion des donateurs pour les fonctions de base de gestion des donateurs

Donorbox est un logiciel de gestion des donateurs facile à utiliser pour les organisations à but non lucratif, en particulier celles qui dépendent des dons en ligne. Il est simple, abordable et parfait pour les petites organisations à but non lucratif.

Bien qu'il n'ait pas toutes les fonctions sophistiquées d'outils plus importants, il est excellent pour gérer les donateurs et collecter des dons en ligne. Si vous êtes une petite organisation à but non lucratif à la recherche d'une option simple et économique, Donorbox pourrait être exactement ce qu'il vous faut.

Avantages :

Suivi personnalisé des communications avec les donateurs

Alertes et notifications personnalisées

Reçus de dons

Gestion des dons récurrents

Accès à d'autres fonctions de collecte de fonds et d'événements

‍

Inconvénients :

Prix

Plan gratuit limité

Frais supplémentaires par membre

Des suppléments coûteux tels que des frais de migration des données

‍

Idéal pour :

Les petites organisations à but non lucratif ont besoin d'une plateforme de relations avec les donateurs dotée de fonctions de base.

‍

Prix :

0 $ - 139 $+/mois, 1,75 % de frais de plateforme, jusqu'à 2,2 % + 0,49 $ de frais de traitement

‍

Les meilleurs logiciels de gestion des donateurs pour les petites organisations à but non lucratif

Les petites organisations à but non lucratif portent de nombreuses casquettes - avec un personnel limité, des budgets restreints et des objectifs ambitieux. La gestion des donateurs ne devrait pas s'ajouter à la surcharge. C'est pourquoi Zeffy a été conçu spécifiquement pour des organisations comme la vôtre.

Avec des frais de plateforme nuls, un CRM intuitif et des outils de collecte de fonds intégrés, Zeffy élimine la complexité de la gestion des donateurs. Il est simple à utiliser, facile à intégrer à vos outils existants et soutenu par une équipe qui comprend les défis uniques auxquels les petites organisations à but non lucratif sont confrontées.

Logiciel de gestion des donateurs FAQ

Quel type de données sur les donateurs est-il le plus utile de suivre ? Voici quelques exemples de données sur les donateurs que vous pouvez suivre à l'aide d'un outil de gestion des donateurs : Noms des donateurs : Personnaliser les contacts et renforcer les relations avec les donateurs pour améliorer l'engagement et la fidélisation. Données de paiement et préférences : Comprendre les habitudes de don (montants, fréquence, méthodes) pour adapter les demandes futures et optimiser la collecte de fonds. Fréquence des dons : Suivez la fréquence des dons des donateurs pour identifier les supporters fidèles et cibler les donateurs qui n'ont plus donné afin de les réengager. Interactions et communications par courrier électronique : Contrôler l'engagement dans les courriels afin d'améliorer le contenu et le calendrier, garantissant ainsi une meilleure communication avec les donateurs. Engagement lors d'événements : Analyser les ventes de billets et la participation aux événements afin d'évaluer l'impact et de cultiver des liens plus étroits avec les donateurs actifs. Reçus fiscaux : garantissent la conformité et permettent aux donateurs d'accéder facilement aux documents fiscaux, ce qui favorise la confiance et la transparence.

Comment la gestion des donateurs peut-elle soutenir les efforts de collecte de fonds ? La gestion des donateurs permet de renforcer les relations avec les donateurs en suivant l'historique de leurs dons et leurs préférences, ce qui permet de personnaliser la prise de contact et de mener des campagnes ciblées. Elle rationalise la communication, reconnaît les contributions des donateurs et fournit des informations fondées sur des données afin d'optimiser les stratégies de collecte de fonds.

En segmentant les donateurs et en identifiant les donateurs potentiels, la gestion des donateurs améliore l'engagement et l'efficacité opérationnelle, ce qui permet d'obtenir des dons plus importants et plus réguliers.

‍