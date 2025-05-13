Les logiciels de gestion des donateurs aident les petites organisations à but non lucratif à garder le cap sur leurs objectifs, à entretenir les relations avec les donateurs, à entrer en contact avec de nouveaux donateurs potentiels et à fidéliser les donateurs fidèles.
Dans ce blog, nous vous aiderons à choisir le bon logiciel de gestion des donateurs en comparant les coûts, les avantages, les inconvénients et les caractéristiques des 9 meilleures solutions pour les petites organisations à but non lucratif.
Le logiciel de gestion des donateurs permet de savoir qui sont les donateurs, combien d'argent ils ont donné et ce qui les intéresse. Le logiciel de base de données des donateurs facilite également la communication en envoyant des courriels ou des bulletins d'information pour fidéliser les donateurs. Il peut même contribuer à l'organisation d'événements et au suivi de leur réussite.
Essentiellement, le logiciel de gestion des donateurs veille à ce que tout se passe bien dans le cadre des efforts d'engagement des donateurs. Il permet de gagner du temps et aide les organisations à prendre de meilleures décisions pour toutes les interactions avec les donateurs.
Malheureusement, de nombreuses plateformes de gestion des donateurs facturent des frais élevés, qu'il s'agisse d'abonnements mensuels, de frais de transaction ou même de coûts supplémentaires liés à l'ajout d'utilisateurs ou à l'augmentation du nombre de donateurs. Pour les petites organisations à but non lucratif, où chaque dollar compte, ces frais peuvent s'accumuler rapidement.
Un logiciel gratuit de gestion des donateurs peut aider les petites organisations à but non lucratif à se concentrer sur ce qui compte le plus : avoir un impact.
Zeffy propose des outils de gestion des donateurs 100% gratuits, ce qui signifie qu'il n'y a pas de frais cachés, pas de coûts supplémentaires au fur et à mesure que votre base de donateurs s'agrandit, et pas de limites quant au nombre d'utilisateurs ou de contacts que vous pouvez avoir.
Une gestion efficace des donateurs est cruciale pour les petites organisations à but non lucratif, en particulier celles dont les ressources sont limitées. Vous avez besoin d'un système simple et organisé qui vous permette de gérer les relations avec les donateurs, de suivre les contributions et d'établir des liens solides, sans vous laisser submerger par des fonctions complexes ou des plates-formes coûteuses.
Voici les principales caractéristiques que les petites organisations à but non lucratif devraient rechercher dans un logiciel de gestion des donateurs :
Zeffy, auquel plus de 10 000 organisations à but non lucratif font confiance en Amérique du Nord et qui est noté 4,8/5 étoiles sur Capterra, est le seul logiciel de gestion des donateurs et la seule solution de collecte de fonds gratuite et tout-en-un pour les organisations à but non lucratif. Zeffy ne facture pas de frais d'abonnement ou de traitement, contrairement à d'autres logiciels de gestion des donateurs. Cela signifie que 100% de vos dons sont consacrés à votre mission - et pas un centime de moins.
Conçu pour toutes les organisations à but non lucratif qui cherchent à améliorer leurs relations avec les donateurs - en particulier les petites et moyennes organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution économique - le CRM gratuit de Zeffy est simple à utiliser et incroyablement efficace. Avec un support client rapide et utile et des douzaines d'outils pour amplifier vos efforts de collecte de fonds, la plateforme 100% gratuite de Zeffy peut vous aider à faire plus de bien pour moins cher.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Toute personne à la recherche d'un logiciel de gestion des donateurs gratuit et tout-en-un pour les organisations à but non lucratif.
Prix Zeffy :
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, vos donateurs donnent 100 $, vous recevez 100 $. Avec toutes les autres plateformes, ils donnent 100 $ et vous recevez 97 $ ou moins.
Voici comment cela fonctionne :
Lorsque quelqu'un fait un don sur vos formulaires de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) d'ajouter une contribution à Zeffy. Seules certaines personnes donnent à chaque fois, et c'est très bien ainsi. Suffisamment de donateurs laissent une contribution pour couvrir les frais généraux ET les frais des milliers d'organisations à but non lucratif qui collectent des fonds sur Zeffy.
Témoignage de Zeffy :
"Notre petite association à but non lucratif a besoin de pouvoir utiliser chaque dollar donné, et Zeffy est le SEUL à nous permettre de le faire. Non seulement ils nous donnent l'intégralité du don, mais leurs outils et webinaires ont rendu très simple l'ajout de liens et l'intégration à nos pages de médias sociaux, à notre site Web, et je dois le répéter, ils sont si faciles à utiliser. J'ai créé une tombola en ligne avec un énorme succès, j'ai ajouté une boutique à notre page web, et j'ai hâte d'organiser un événement, et je ne suis pas du tout une personne douée en informatique. Je ne peux que chanter leurs louanges ! -Kristie H.
Kindful est un logiciel de gestion des donateurs qui facilite la gestion d'informations complètes sur les donateurs, l'organisation de campagnes de collecte de fonds et la gestion d'événements, le tout en un seul endroit. Il est convivial et permet aux organisations à but non lucratif de personnaliser la plateforme en fonction de leurs besoins. Certains utilisateurs disent que les rapports sont difficiles à comprendre, mais dans l'ensemble, c'est un excellent outil pour les organisations à but non lucratif qui recherchent un outil polyvalent.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution intégrée combinant la gestion des donateurs avec la collecte de fonds et la gestion d'événements.
Prix :
À partir de 99 $/mois, 1 % de frais de plateforme et des frais de traitement allant jusqu'à 2,2 % + 0,30 $.
Bloomerang est un logiciel de gestion des donateurs très apprécié des organisations à but non lucratif qui souhaitent suivre les relations et les interactions avec les donateurs. Il est conçu pour aider les organisations à créer de meilleures relations avec les donateurs grâce à des communications ciblées et à des données complètes sur les donateurs.
Il est facile à utiliser et fournit des rapports complets pour aider les organisations à mieux comprendre leurs donateurs. N'oubliez pas que le prix peut être un peu élevé pour les petites organisations à but non lucratif. Mais si vous souhaitez établir des relations solides avec vos donateurs et que vous disposez d'un budget suffisant, Bloomerang pourrait être la solution idéale.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Les grandes organisations à but non lucratif ont besoin d'un système de gestion de la relation client qui les aide à fidéliser leurs donateurs.
Prix :
79$ - 1299$+ /mois, 1% de frais de plateforme, et des frais de traitement jusqu'à 2,2% + 0,30
Classy est un outil de collecte de fonds et un logiciel de gestion des donateurs très populaire parmi les organisations à but non lucratif de toutes tailles. La plateforme n'est pas seulement un puissant logiciel de gestion des donateurs, mais elle aide également les associations à organiser des campagnes et des événements passionnants sans effort.
De plus, il est élégant et fonctionne bien avec d'autres outils que vous pourriez utiliser. N'oubliez pas qu'il peut être un peu plus cher, et qu'il est donc souvent plus adapté aux grandes associations qui souhaitent organiser des événements et des campagnes de plus grande envergure.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Grandes organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution tout-en-un offrant diverses intégrations.
Prix :
Devis personnalisé requis
DonorPerfect est un logiciel de gestion des donateurs incroyablement personnalisable. Les organismes à but non lucratif peuvent le faire fonctionner exactement comme ils le souhaitent. Pour cette raison, la plateforme est excellente pour les organisations à but non lucratif ayant des besoins spécifiques.
Mais il faudra peut-être un peu de temps pour s'y habituer. Si vous souhaitez disposer d'un outil qui réponde à vos besoins spécifiques et vous fournisse des rapports détaillés, DonorPerfect pourrait vous convenir parfaitement.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution personnalisable avec des capacités de reporting avancées.
Prix :
Devis personnalisé requis, à partir de 99 $/mois
Givesmart est un excellent logiciel de gestion des donateurs multitâches. Cette plateforme peut aider les organisations à collecter des fonds en ligne, à gérer les donateurs, à organiser des événements et même des ventes aux enchères ! Il est très facile à utiliser, mais il peut coûter un peu plus cher, en particulier pour les petites associations.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Petites organisations à but non lucratif à la recherche d'une solution tout-en-un pour la gestion de leurs données, de leurs communications et de leurs ventes aux enchères.
Prix :
Devis personnalisé requis
Le logiciel de gestion des donateurs Funraise rend la collecte de fonds amusante et facile grâce à des outils logiciels intuitifs. Il ne s'agit pas seulement de gérer les donateurs ; il vous aide à collecter des fonds en ligne et à planifier des événements avec style.
Il est simple à utiliser et propose des fonctionnalités intéressantes qui vous aident à mettre en place des campagnes de collecte de fonds personnalisées. Bien qu'il puisse être plus cher pour les organisations à but non lucratif plus importantes, il est parfait pour ceux qui veulent un outil moderne, facile à naviguer et qui aide à automatiser les tâches.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme d'engagement des donateurs moderne et conviviale, dotée de fonctions d'automatisation robustes.
Prix :
Devis personnalisé requis
Donorbox est un logiciel de gestion des donateurs facile à utiliser pour les organisations à but non lucratif, en particulier celles qui dépendent des dons en ligne. Il est simple, abordable et parfait pour les petites organisations à but non lucratif.
Bien qu'il n'ait pas toutes les fonctions sophistiquées d'outils plus importants, il est excellent pour gérer les donateurs et collecter des dons en ligne. Si vous êtes une petite organisation à but non lucratif à la recherche d'une option simple et économique, Donorbox pourrait être exactement ce qu'il vous faut.
Avantages :
Inconvénients :
Idéal pour :
Les petites organisations à but non lucratif ont besoin d'une plateforme de relations avec les donateurs dotée de fonctions de base.
Prix :
0 $ - 139 $+/mois, 1,75 % de frais de plateforme, jusqu'à 2,2 % + 0,49 $ de frais de traitement
Les petites organisations à but non lucratif portent de nombreuses casquettes - avec un personnel limité, des budgets restreints et des objectifs ambitieux. La gestion des donateurs ne devrait pas s'ajouter à la surcharge. C'est pourquoi Zeffy a été conçu spécifiquement pour des organisations comme la vôtre.
Avec des frais de plateforme nuls, un CRM intuitif et des outils de collecte de fonds intégrés, Zeffy élimine la complexité de la gestion des donateurs. Il est simple à utiliser, facile à intégrer à vos outils existants et soutenu par une équipe qui comprend les défis uniques auxquels les petites organisations à but non lucratif sont confrontées.
