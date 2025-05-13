Les organisations à but non lucratif ont souvent du mal à gérer efficacement les relations et la communication, un problème qui peut entraîner des revers importants, comme la perte de donateurs.

Dans ce blog, nous aborderons les meilleurs CRM (ou gestion de la relation client) gratuits pour les organisations à but non lucratif. (ou gestion de la relation client) gratuits pour les organisations à but non lucratif afin que votre organisation puisse trouver l'outil adéquat pour gérer les relations avec les donateurs.

De plus, quelles sont les plateformes réellement gratuites pour les organisations à but non lucratif ? Bien que certaines plateformes prétendent être entièrement gratuites, elles facturent de nombreux frais cachés ou proposent des plans gratuits limités.

Les meilleurs CRM pour la gestion des donateurs en 2025 en un coup d'œil

CRM (gestion des donateurs) Meilleur pour Caractéristique particulière Frais Note de Capterra Zeffy Les petites et moyennes organisations à but non lucratif qui cherchent à gérer et à s'engager avec les bons supporters au bon moment. Organiser toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit 100% gratuit - pas de frais cachés 4.8/5 HubSpot Les grandes organisations à but non lucratif ou les organisations à but non lucratif qui développent des opérations inter-équipes CRM alimenté par l'IA, modèles d'email, planificateur de rendez-vous, tableaux de bord KPI Oui, jusqu'à 1 000 contacts 4.5/5 Funraise Meilleur CRM pour l'automatisation Portail des donneurs Plan gratuit disponible. Un devis personnalisé est requis pour les fonctions premium + des frais de traitement allant jusqu'à 2,9 % + 30 ¢. 4.7/5 DonorDock Meilleur CRM pour la gestion des tâches Rappels personnalisés Plan gratuit disponible. L'accès à d'autres fonctionnalités coûte de 79 à 239 dollars par mois et jusqu'à 5 % + 0,30 dollar de frais de traitement. 4.8/5 GivingFuel Meilleur CRM pour les fonctions de base de gestion des donateurs Suivi des activités Plan gratuit disponible. L'accès à d'autres fonctionnalités coûte entre 59 et 349 dollars par mois, et jusqu'à 4,99 % + 0,25 dollar de frais de traitement. 4.8/5 RallyUp Meilleur CRM pour les méthodes de paiement flexibles Profils de contact détaillés Plan gratuit disponible. L'accès aux autres fonctionnalités coûte 99 $/mois, plus 7,5 % de frais de plateforme par transaction. 4.7/5

Qu'est-ce qui fait le meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif ?

Les meilleures solutions de gestion de la relation client pour les organisations à but non lucratif offrent quelques éléments essentiels :

Des prix abordables

De nombreuses plateformes logicielles pour les organisations à but non lucratif prétendent être gratuites, mais n'offrent pas une tarification transparente, facturant souvent aux organisations des frais de traitement ou de plateforme. Les meilleurs CRM pour les organisations à but non lucratif sont gratuits et offrent un nombre illimité d'enregistrements de contacts.

Envoi de courriels individuels et de courriels en masse

Les plans de fidélisation des donateurs et l'intendance reposent sur des communications cohérentes et significatives avec les donateurs. Choisissez une plateforme qui permet d'envoyer des courriels personnels et des courriels de masse tels que des bulletins d'information.

Historique des transactions de contact

Accédez à toutes les activités des donateurs, y compris les dons, les achats et les reçus fiscaux. C'est essentiel pour recueillir des informations sur les donateurs, cibler les grands donateurs, etc.

Options de filtrage

Votre solution logicielle doit permettre de créer et d'utiliser des filtres personnalisés pour rechercher des segments de donateurs spécifiques dans votre base de données.

Créer et attribuer des étiquettes

Le bon CRM vous permettra d'étiqueter les donateurs en fonction de la campagne, de l'historique des dons, etc.

Contacter l'importateur et l'exportateur

Certaines plateformes facturent des frais supplémentaires pour l'importation ou l'exportation de données. Choisissez une plateforme qui vous permet de gérer cela gratuitement, par vos propres moyens.

Intégration avec d'autres outils

Synchronisez votre CRM avec votre processeur de paiement préféré, votre application de comptabilité, votre outil de gestion des bénévoles, votre plateforme de collecte de fonds ou d'autres applications existantes via Zapier

Listes de participants

Accéder aux bases de données des participants et des donateurs pour des campagnes ou des événements spécifiques.

Gestion des dons récurrents

Surveillez les donateurs réguliers et vérifiez quels sont les donateurs récurrents qui n'ont plus donné signe de vie.

Envoyer des liens personnalisés aux donateurs

Envoyer des formulaires pré-remplis par courrier électronique pour simplifier les dons et les transactions.‍

Capacités d'établissement de rapports

Votre fournisseur de CRM doit offrir une fonctionnalité robuste pour la création de rapports afin que votre équipe puisse recueillir des informations, les comprendre et les partager facilement.

1. Zeffy : Le meilleur CRM 100% gratuit pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

Lorsqu'il s'agit d'une plateforme tout-en-un de collecte de fonds et de gestion des donateurs gratuits, Zeffy est le vainqueur incontesté. Contrairement à d'autres concurrents, Zeffy est la meilleure plateforme CRM pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif, offrant un guichet unique pour la collecte de fonds, la gestion des donateurs, l'organisation d'événements, et bien plus encore. Utilisé par des centaines d'organisations à but non lucratif en Amérique du Nord, Zeffy aide les organisations à avoir plus d'impact, à moindre coût.

Zeffy est-il vraiment gratuit ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs à frais zéro pour les organisations à but non lucratif. Alors que toutes les autres plateformes prélèvent une partie des dons en frais, Zeffy reverse 100 % de tous les dons directement aux organisations à but non lucratif. Les donateurs peuvent être assurés que l'intégralité de leur don va directement à la cause.

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100 % à votre association. Avec Zeffy, ils donnent 100 $, vous recevez 100 $. Avec toutes les autres plateformes, ils donnent 100 $, vous obtenez 97 $ ou moins.

Importer et exporter des données

Filtrer et exporter les listes de donateurs

Ajouter des notes

Utiliser des segments

Accéder aux reçus de toutes les campagnes

Enregistrez et suivez les dons réalisés hors ligne

Envoi et suivi des courriels de soutien pour un engagement optimal des donateurs

Envoyez des formulaires pré-remplis

Avantages :

Facile à utiliser, aucune expertise technique n'est nécessaire

Personnalisable

100% gratuit

Offre une suite complète d'autres outils de collecte de fonds

Inconvénients :

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada

Témoignage de Zeffy :

"Parce que nous sommes une petite organisation à but non lucratif, lorsque notre dernier système de gestion des donateurs a supprimé les comptes gratuits, nous n'avons pas pu nous permettre de continuer à l'utiliser. Le modèle de Zeffy est spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif et ne prélève pas un centime sur les fonds qui transitent par son système. Au lieu de cela, ils demandent à chaque donateur individuel de faire un petit don. - Susan W.

2. HubSpot CRM - Idéal pour les organisations à but non lucratif gérant des flux de travail inter-équipes avec le soutien de l'IA

HubSpot CRM est une puissante plateforme de gestion de la relation client basée sur l'intelligence artificielle et utilisée par les équipes de vente, de marketing, de service et d'exploitation. Conçue à l'origine pour les entreprises à but lucratif, elle est de plus en plus adoptée par les organisations à but non lucratif en pleine croissance qui ont besoin de données centralisées, d'un suivi des tâches, d'outils d'envoi d'e-mails et d'une visibilité sur le pipeline des donateurs, le tout dans un seul tableau de bord. Son interface intuitive et ses intégrations la rendent attrayante pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à développer l'engagement de leurs donateurs ou de leurs partenaires.

‍

Est-ce vraiment gratuit ?

Oui, HubSpot propose un plan CRM gratuit avec des fonctionnalités de base comme la gestion des contacts, les modèles d’e-mails, la prise de rendez-vous et un assistant IA (Breeze Copilot). Vous pouvez y stocker jusqu’à 1 000 contacts sans limite de durée – une bonne option pour les petites équipes.

Mais dès que vous aurez besoin de fonctionnalités avancées – comme l’automatisation marketing, la gestion des droits d’accès ou des rapports personnalisés – il faudra passer à une offre payante. Ces fonctionnalités deviennent souvent essentielles à mesure que l’association se développe, ce qui peut limiter l’usage du plan gratuit à long terme.

Avantages :

Assistant IA intégré pour automatiser les workflows

Prise de rendez-vous et modèles d’e-mails

Tableaux de bord KPI et suivi du pipeline de dons

Interface moderne et intuitive

Inconvénients :

Plan gratuit limité à 1 000 contacts

Les fonctionnalités clés pour la collecte de fonds nécessitent des outils externes ou une version payante

Peut sembler complexe ou surdimensionné pour les petites organisations à but non lucratif.

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif disposant d'équipes dédiées à la collecte de fonds, au marketing et aux services, ou celles qui développent leurs opérations, qui ont besoin d'un CRM pour travailler avec plusieurs équipes.

3. Funraise : Meilleur CRM pour l'automatisation

De la gestion des relations avec les donateurs à l'optimisation des campagnes, Funraise simplifie les tâches complexes. Les outils d'analyse et de reporting de la plateforme fournissent des informations précieuses, permettant aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions fondées sur des données et de cultiver des relations durables avec les donateurs.

Est-ce vraiment gratuit ?

Fundraise dispose d'un plan gratuit limité et n'indique pas publiquement les prix de ses plans payants. Cependant, les frais de plateforme sont de 0 % et les frais de traitement peuvent atteindre 2,9 % + 0,30 $.

Funraise n'indique pas publiquement les prix de son plan payant, le plan gratuit a des limitations.

Avantages :

Tâches automatisées pour la gestion de l'équipe ou d'autres parties prenantes

Courriels automatisés et automatisation du marketing

Portail des donateurs : une application pour optimiser les efforts d'engagement des donateurs

Outils d'envoi de SMS

Inconvénients :

Plan gratuit limité

Idéal pour :

‍Les organisations à but non lucratifqui cherchent à automatiser les flux de travail et les tâches dans le cadre de leurs fonctions CRM de base.

Témoignage :

"Funraise nous permet de mieux suivre les dons et d'analyser les données des donateurs tout en trouvant des moyens d'améliorer les mécanismes et les techniques de collecte de fonds. Dans une large mesure, leur mise en œuvre nous a permis d'accroître les performances et l'efficacité de notre organisation." - Carmel D.

4. DonorDock : Meilleur CRM pour la gestion des tâches

DonorDock est une plateforme CRM à but non lucratif conçue pour amplifier la gestion des relations avec les donateurs. En mettant l'accent sur la simplicité, cette plateforme aide les clients à organiser, comprendre et s'engager efficacement auprès de leurs donateurs. L'interface conviviale et les fonctions personnalisables de DonorDock en font un choix idéal pour un logiciel de CRM à but non lucratif.

Est-ce vraiment gratuit ?

DonorDock propose un plan gratuit limité. L'accès à d'autres outils de collecte de fonds en ligne coûte entre 99 et 299 dollars par mois (mais vous pouvez économiser 20 % en souscrivant à un plan annuel). En outre, il est demandé aux donateurs de couvrir 5 % + 0,30 $ de leur transaction.

Avantages :

Gestion des tâches

Rappels personnalisés

Suivi des activités

Intégrations

Tags

Sécurité

Inconvénients :

Plan gratuit limité

Idéal pour :

‍Les organisations à but non lucratifà la recherche de rappels automatiques et d'outils de gestion des tâches.

Témoignage :

"La gestion des donateurs est notre principale utilisation du logiciel, et il le fait très bien. Il nous permet de communiquer facilement avec les donateurs, depuis l'envoi de reçus jusqu'à l'envoi de courriels et la notification de campagnes. Il nous permet également d'étiqueter et de suivre facilement nos donateurs afin de cibler la communication lorsque c'est nécessaire. - Isaac C.

5. Giving Fuel : Meilleur CRM pour les fonctions de base de gestion des donateurs

GivingFuel est une plateforme CRM simple. Sa conception intuitive facilite les interactions avec les donateurs, tandis que les fonctionnalités de la plateforme couvrent tout, du suivi des dons à l'analyse des campagnes. GivingFuel permet aux organisations à but non lucratif de gérer sans effort leurs initiatives de collecte de fonds et d'établir des liens durables avec les donateurs.

Est-ce vraiment gratuit ?

GivingFuel propose un plan gratuit limité et facture entre 59 et 349 dollars par mois pour l'accès aux fonctions premium, ainsi que des frais de traitement allant jusqu'à 4,99 % + 0,25 dollar.

Avantages :

Exportation de données

Intégrations

Créer des tâches

Suivi des activités

Profils personnalisés

‍

Inconvénients :

Plan gratuit limité

Ne propose que des fonctionnalités de base

Frais pour les fonctionnalités supplémentaires et l'assistance

Idéal pour :

‍Lesorganisations à but non lucratif qui ont besoin d'un CRM simple, facile à utiliser et doté de fonctions de base pour la gestion des donateurs.

Témoignage :

"Il est vraiment facile de recevoir des dons, de s'inscrire à des événements et de gérer les donateurs récurrents. Nos donateurs peuvent facilement accéder à leurs dons et mettre à jour leurs informations. - Cassie F.

6. RallyUp : Meilleur CRM pour les méthodes de paiement flexibles

Avec ses diverses options de campagne et ses outils de personnalisation, la plateforme RallyUp offre aux organisations à but non lucratif la possibilité d'adapter leurs stratégies de collecte de fonds à tous leurs besoins. Les analyses en temps réel et le partage social intégré en font une plateforme de choix pour les organisations qui cherchent à créer des campagnes de collecte de fonds engageantes et réussies.

Est-ce vraiment gratuit ?

Funraise est gratuit avec les pourboires aux donateurs - sans cela, les organisations à but non lucratif doivent payer des frais de plateforme de 7,5 % par transaction. Les organisations à but non lucratif doivent également payer pour des fonctionnalités premium telles que les "pages de dons" ou les "profils de donateurs" - les plans payants commencent à 99 $/mois.

Avantages :

Profils détaillés

Suivi des activités

Communications personnalisées avec les donateurs

Sécurité

Intégrations

Méthodes de paiement flexibles

Inconvénients :

Plan gratuit limité

Seulement les fonctions de base de la gestion de la relation client

Idéal pour :

‍Lesorganisations à but non lucratif qui souhaitent offrir à leurs donateurs plusieurs moyens de faire des dons.

Témoignage :

‍"L'utilisation de RallyUp ces deux dernières années pour faciliter nos événements de collecte de fonds a été un véritable jeu d'enfant ! Avec toutes les fonctionnalités actuelles étonnantes et toutes les nouvelles fonctionnalités qui ne cessent d'évoluer, c'est presque comme si ce logiciel avait été conçu et adapté spécifiquement à ce dont nous avions besoin !"‍-StephanieB.

Gérez vos donateurs gratuitement - avec Zeffy

Il est essentiel de choisir le bon CRM pour votre organisation afin d'avoir le plus d'impact possible. De l'envoi de campagnes d'email marketing personnalisées à l'automatisation des tâches en passant par la création de profils de contacts détaillés, la bonne plateforme peut vous aider à établir des liens durables.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent profiter de tous les meilleurs outils de CRM et de gestion des donateurs disponibles sur le marché, sans débourser un centime. Avec un filtrage et une segmentation faciles, l'importation et l'exportation de données, ainsi que toute une série d'autres outils de collecte de fonds disponibles directement sur la plateforme, Zeffy aide les organisations à en faire plus pour moins cher.

Questions fréquemment posées sur les logiciels de gestion de la relation client gratuits pour les organisations à but non lucratif

Votre association a-t-elle vraiment besoin d'un CRM ? La question de savoir si votre association a besoin d'un système de gestion de la relation client (CRM) se résume aux objectifs et à l'échelle de votre organisation. Si vous traitez une grande quantité d'informations sur les donateurs, gérez les relations et suivez les interactions, un système de gestion de la relation client peut changer la donne.

Quel est le coût habituel d'un CRM pour les organisations à but non lucratif ? Le coût d'un CRM pour les organisations à but non lucratif peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que les fonctionnalités, l'évolutivité et la capacité d'utilisation. Certaines plateformes proposent des versions gratuites avec des fonctionnalités de base, tandis que des systèmes plus robustes avec des fonctionnalités avancées peuvent faire l'objet d'un abonnement mensuel ou annuel.

Existe-t-il des outils de gestion de la relation client entièrement gratuits pour les organisations à but non lucratif ? Yes-Zeffy est l'un des seuls outils de gestion de la relation client réellement gratuits pour les organisations à but non lucratif, sans frais de plateforme ou de transaction.

Quel est le meilleur CRM pour une petite organisation à but non lucratif ? Le meilleur CRM dépend de vos objectifs et de la taille de votre équipe, mais pour les petites organisations à but non lucratif qui recherchent la simplicité, un prix abordable et des fonctionnalités conçues pour la collecte de fonds, Zeffy est un choix de premier ordre. Il combine le suivi des dons, la gestion des événements, les reçus par courriel et bien plus encore, le tout en un seul endroit et sans frais.

DonorDock vaut-il la peine d'être mis à niveau à partir du plan gratuit ? Cela dépend de vos besoins. Le plan gratuit est un bon point de départ, mais il peut s'avérer contraignant pour certaines organisations à but non lucratif. Le plan gratuit de DonorDock : Limite à 500 contacts N'autorise qu'un seul utilisateur Offre des fonctions de base pour la gestion des donateurs Pas d'automatisation ni d'intégration Si vous avez besoin d'un accès multi-utilisateurs, de rapports avancés ou d'outils d'automatisation, la mise à niveau peut s'avérer utile, mais Zeffy offre bon nombre de ces fonctionnalités gratuitement, sans limite de contacts ou d'utilisateurs.

