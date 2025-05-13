Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
CRM gratuits pour les organisations à but non lucratif : 6 meilleurs en 2025
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

CRM gratuits pour les organisations à but non lucratif : 6 meilleurs en 2025

13 mai 2025

Les organisations à but non lucratif ont souvent du mal à gérer efficacement les relations et la communication, un problème qui peut entraîner des revers importants, comme la perte de donateurs. 

Dans ce blog, nous aborderons les meilleurs CRM (ou gestion de la relation client) gratuits pour les organisations à but non lucratif. (ou gestion de la relation client) gratuits pour les organisations à but non lucratif afin que votre organisation puisse trouver l'outil adéquat pour gérer les relations avec les donateurs.

De plus, quelles sont les plateformes réellement gratuites pour les organisations à but non lucratif ? Bien que certaines plateformes prétendent être entièrement gratuites, elles facturent de nombreux frais cachés ou proposent des plans gratuits limités.

Les meilleurs CRM pour la gestion des donateurs en 2025 en un coup d'œil

CRM (gestion des donateurs) Meilleur pour Caractéristique particulière Frais Note de Capterra

Zeffy

Les petites et moyennes organisations à but non lucratif qui cherchent à gérer et à s'engager avec les bons supporters au bon moment.

Organiser toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit

100% gratuit - pas de frais cachés

4.8/5

HubSpot

Les grandes organisations à but non lucratif ou les organisations à but non lucratif qui développent des opérations inter-équipes

CRM alimenté par l'IA, modèles d'email, planificateur de rendez-vous, tableaux de bord KPI

Oui, jusqu'à 1 000 contacts

4.5/5

Funraise

Meilleur CRM pour l'automatisation

Portail des donneurs

Plan gratuit disponible. Un devis personnalisé est requis pour les fonctions premium + des frais de traitement allant jusqu'à 2,9 % + 30 ¢. 

4.7/5

DonorDock

Meilleur CRM pour la gestion des tâches 

Rappels personnalisés

Plan gratuit disponible. L'accès à d'autres fonctionnalités coûte de 79 à 239 dollars par mois et jusqu'à 5 % + 0,30 dollar de frais de traitement.

4.8/5

GivingFuel

Meilleur CRM pour les fonctions de base de gestion des donateurs

Suivi des activités

Plan gratuit disponible. L'accès à d'autres fonctionnalités coûte entre 59 et 349 dollars par mois, et jusqu'à 4,99 % + 0,25 dollar de frais de traitement.

4.8/5

RallyUp

Meilleur CRM pour les méthodes de paiement flexibles

Profils de contact détaillés 

Plan gratuit disponible. L'accès aux autres fonctionnalités coûte 99 $/mois, plus 7,5 % de frais de plateforme par transaction.

4.7/5

Zeffy est 100% gratuit et le restera toujours.
Inscrivez-vous et commencez à gérer vos donateurs gratuitement.

Qu'est-ce qui fait le meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif ?

Les meilleures solutions de gestion de la relation client pour les organisations à but non lucratif offrent quelques éléments essentiels :

Des prix abordables

De nombreuses plateformes logicielles pour les organisations à but non lucratif prétendent être gratuites, mais n'offrent pas une tarification transparente, facturant souvent aux organisations des frais de traitement ou de plateforme. Les meilleurs CRM pour les organisations à but non lucratif sont gratuits et offrent un nombre illimité d'enregistrements de contacts.

Envoi de courriels individuels et de courriels en masse

Les plans de fidélisation des donateurs et l'intendance reposent sur des communications cohérentes et significatives avec les donateurs. Choisissez une plateforme qui permet d'envoyer des courriels personnels et des courriels de masse tels que des bulletins d'information.

Découvrez les 14 meilleures plateformes d'email marketing pour les organisations à but non lucratif

Historique des transactions de contact

Accédez à toutes les activités des donateurs, y compris les dons, les achats et les reçus fiscaux. C'est essentiel pour recueillir des informations sur les donateurs, cibler les grands donateurs, etc.

Options de filtrage

Votre solution logicielle doit permettre de créer et d'utiliser des filtres personnalisés pour rechercher des segments de donateurs spécifiques dans votre base de données.

Créer et attribuer des étiquettes

Le bon CRM vous permettra d'étiqueter les donateurs en fonction de la campagne, de l'historique des dons, etc.

Contacter l'importateur et l'exportateur

Certaines plateformes facturent des frais supplémentaires pour l'importation ou l'exportation de données. Choisissez une plateforme qui vous permet de gérer cela gratuitement, par vos propres moyens.

Intégration avec d'autres outils

Synchronisez votre CRM avec votre processeur de paiement préféré, votre application de comptabilité, votre outil de gestion des bénévoles, votre plateforme de collecte de fonds ou d'autres applications existantes via Zapier

Listes de participants

Accéder aux bases de données des participants et des donateurs pour des campagnes ou des événements spécifiques.

Gestion des dons récurrents

Surveillez les donateurs réguliers et vérifiez quels sont les donateurs récurrents qui n'ont plus donné signe de vie.

Envoyer des liens personnalisés aux donateurs

Envoyer des formulaires pré-remplis par courrier électronique pour simplifier les dons et les transactions.‍

Capacités d'établissement de rapports

Votre fournisseur de CRM doit offrir une fonctionnalité robuste pour la création de rapports afin que votre équipe puisse recueillir des informations, les comprendre et les partager facilement.

Vous voulez un CRM entièrement gratuit ?
Consultez les outils gratuits de gestion des donateurs de Zeffy.

1. Zeffy : Le meilleur CRM 100% gratuit pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif

Zeffy CRM gratuit

Lorsqu'il s'agit d'une plateforme tout-en-un de collecte de fonds et de gestion des donateurs gratuits, Zeffy est le vainqueur incontesté. Contrairement à d'autres concurrents, Zeffy est la meilleure plateforme CRM pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif, offrant un guichet unique pour la collecte de fonds, la gestion des donateurs, l'organisation d'événements, et bien plus encore. Utilisé par des centaines d'organisations à but non lucratif en Amérique du Nord, Zeffy aide les organisations à avoir plus d'impact, à moindre coût.

Zeffy est-il vraiment gratuit ? 

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs à frais zéro pour les organisations à but non lucratif. Alors que toutes les autres plateformes prélèvent une partie des dons en frais, Zeffy reverse 100 % de tous les dons directement aux organisations à but non lucratif. Les donateurs peuvent être assurés que l'intégralité de leur don va directement à la cause.

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100 % à votre association. Avec Zeffy, ils donnent 100 $, vous recevez 100 $. Avec toutes les autres plateformes, ils donnent 100 $, vous obtenez 97 $ ou moins.

Avantages :

Inconvénients :

Témoignage de Zeffy :

"Parce que nous sommes une petite organisation à but non lucratif, lorsque notre dernier système de gestion des donateurs a supprimé les comptes gratuits, nous n'avons pas pu nous permettre de continuer à l'utiliser. Le modèle de Zeffy est spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif et ne prélève pas un centime sur les fonds qui transitent par son système. Au lieu de cela, ils demandent à chaque donateur individuel de faire un petit don. - Susan W.

Vous voulez en savoir plus sur ce que les organisations à but non lucratif disent de Zeffy ? Lire les commentaires

2. HubSpot CRM - Idéal pour les organisations à but non lucratif gérant des flux de travail inter-équipes avec le soutien de l'IA

HubSpot CRM est une puissante plateforme de gestion de la relation client basée sur l'intelligence artificielle et utilisée par les équipes de vente, de marketing, de service et d'exploitation. Conçue à l'origine pour les entreprises à but lucratif, elle est de plus en plus adoptée par les organisations à but non lucratif en pleine croissance qui ont besoin de données centralisées, d'un suivi des tâches, d'outils d'envoi d'e-mails et d'une visibilité sur le pipeline des donateurs, le tout dans un seul tableau de bord. Son interface intuitive et ses intégrations la rendent attrayante pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à développer l'engagement de leurs donateurs ou de leurs partenaires.

Est-ce vraiment gratuit ?

Oui, HubSpot propose un plan CRM gratuit avec des fonctionnalités de base comme la gestion des contacts, les modèles d’e-mails, la prise de rendez-vous et un assistant IA (Breeze Copilot). Vous pouvez y stocker jusqu’à 1 000 contacts sans limite de durée – une bonne option pour les petites équipes.

Mais dès que vous aurez besoin de fonctionnalités avancées – comme l’automatisation marketing, la gestion des droits d’accès ou des rapports personnalisés – il faudra passer à une offre payante. Ces fonctionnalités deviennent souvent essentielles à mesure que l’association se développe, ce qui peut limiter l’usage du plan gratuit à long terme.

Avantages :

Inconvénients :

Idéal pour :

Les organisations à but non lucratif disposant d'équipes dédiées à la collecte de fonds, au marketing et aux services, ou celles qui développent leurs opérations, qui ont besoin d'un CRM pour travailler avec plusieurs équipes.

3. Funraise : Meilleur CRM pour l'automatisation

De la gestion des relations avec les donateurs à l'optimisation des campagnes, Funraise simplifie les tâches complexes. Les outils d'analyse et de reporting de la plateforme fournissent des informations précieuses, permettant aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions fondées sur des données et de cultiver des relations durables avec les donateurs.

Funraise Nonprofit CRM

Est-ce vraiment gratuit ? 

Fundraise dispose d'un plan gratuit limité et n'indique pas publiquement les prix de ses plans payants. Cependant, les frais de plateforme sont de 0 % et les frais de traitement peuvent atteindre 2,9 % + 0,30 $.

Funraise n'indique pas publiquement les prix de son plan payant, le plan gratuit a des limitations.

Avantages :

Inconvénients :

Idéal pour :

‍Les organisations à but non lucratifqui cherchent à automatiser les flux de travail et les tâches dans le cadre de leurs fonctions CRM de base.

Témoignage :

"Funraise nous permet de mieux suivre les dons et d'analyser les données des donateurs tout en trouvant des moyens d'améliorer les mécanismes et les techniques de collecte de fonds. Dans une large mesure, leur mise en œuvre nous a permis d'accroître les performances et l'efficacité de notre organisation." - Carmel D.

Comparer Funraise à Zeffy

4. DonorDock : Meilleur CRM pour la gestion des tâches 

DonorDock est une plateforme CRM à but non lucratif conçue pour amplifier la gestion des relations avec les donateurs. En mettant l'accent sur la simplicité, cette plateforme aide les clients à organiser, comprendre et s'engager efficacement auprès de leurs donateurs. L'interface conviviale et les fonctions personnalisables de DonorDock en font un choix idéal pour un logiciel de CRM à but non lucratif.

DonorDock CRM pour rationaliser la gestion des donateurs

Est-ce vraiment gratuit ?

DonorDock propose un plan gratuit limité. L'accès à d'autres outils de collecte de fonds en ligne coûte entre 99 et 299 dollars par mois (mais vous pouvez économiser 20 % en souscrivant à un plan annuel). En outre, il est demandé aux donateurs de couvrir 5 % + 0,30 $ de leur transaction.

Prix Donordock

Avantages :

Inconvénients :

Idéal pour :

‍Les organisations à but non lucratifà la recherche de rappels automatiques et d'outils de gestion des tâches.

Témoignage :

"La gestion des donateurs est notre principale utilisation du logiciel, et il le fait très bien. Il nous permet de communiquer facilement avec les donateurs, depuis l'envoi de reçus jusqu'à l'envoi de courriels et la notification de campagnes. Il nous permet également d'étiqueter et de suivre facilement nos donateurs afin de cibler la communication lorsque c'est nécessaire. - Isaac C.

Comparez DonorDock à Zeffy

5. Giving Fuel : Meilleur CRM pour les fonctions de base de gestion des donateurs

GivingFuel CRM pour suivre les relations avec les donateurs

GivingFuel est une plateforme CRM simple. Sa conception intuitive facilite les interactions avec les donateurs, tandis que les fonctionnalités de la plateforme couvrent tout, du suivi des dons à l'analyse des campagnes. GivingFuel permet aux organisations à but non lucratif de gérer sans effort leurs initiatives de collecte de fonds et d'établir des liens durables avec les donateurs.

Tarifs de GivingFuel pour les différents plans

Est-ce vraiment gratuit ? 

GivingFuel propose un plan gratuit limité et facture entre 59 et 349 dollars par mois pour l'accès aux fonctions premium, ainsi que des frais de traitement allant jusqu'à 4,99 % + 0,25 dollar. 

Avantages :

Inconvénients :

Idéal pour : 

‍Lesorganisations à but non lucratif qui ont besoin d'un CRM simple, facile à utiliser et doté de fonctions de base pour la gestion des donateurs.

Témoignage :

"Il est vraiment facile de recevoir des dons, de s'inscrire à des événements et de gérer les donateurs récurrents. Nos donateurs peuvent facilement accéder à leurs dons et mettre à jour leurs informations. - Cassie F.

6. RallyUp : Meilleur CRM pour les méthodes de paiement flexibles

Avec ses diverses options de campagne et ses outils de personnalisation, la plateforme RallyUp offre aux organisations à but non lucratif la possibilité d'adapter leurs stratégies de collecte de fonds à tous leurs besoins. Les analyses en temps réel et le partage social intégré en font une plateforme de choix pour les organisations qui cherchent à créer des campagnes de collecte de fonds engageantes et réussies.

Rallyup CRM pour la gestion des donateurs

Est-ce vraiment gratuit ?

Funraise est gratuit avec les pourboires aux donateurs - sans cela, les organisations à but non lucratif doivent payer des frais de plateforme de 7,5 % par transaction. Les organisations à but non lucratif doivent également payer pour des fonctionnalités premium telles que les "pages de dons" ou les "profils de donateurs" - les plans payants commencent à 99 $/mois.

Avantages :

Inconvénients :

Idéal pour :

‍Lesorganisations à but non lucratif qui souhaitent offrir à leurs donateurs plusieurs moyens de faire des dons.

Témoignage :

‍"L'utilisation de RallyUp ces deux dernières années pour faciliter nos événements de collecte de fonds a été un véritable jeu d'enfant ! Avec toutes les fonctionnalités actuelles étonnantes et toutes les nouvelles fonctionnalités qui ne cessent d'évoluer, c'est presque comme si ce logiciel avait été conçu et adapté spécifiquement à ce dont nous avions besoin !"‍-StephanieB.

Comparer RallyUp à Zeffy

Gérez vos donateurs gratuitement - avec Zeffy

Il est essentiel de choisir le bon CRM pour votre organisation afin d'avoir le plus d'impact possible. De l'envoi de campagnes d'email marketing personnalisées à l'automatisation des tâches en passant par la création de profils de contacts détaillés, la bonne plateforme peut vous aider à établir des liens durables.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent profiter de tous les meilleurs outils de CRM et de gestion des donateurs disponibles sur le marché, sans débourser un centime. Avec un filtrage et une segmentation faciles, l'importation et l'exportation de données, ainsi que toute une série d'autres outils de collecte de fonds disponibles directement sur la plateforme, Zeffy aide les organisations à en faire plus pour moins cher.

Vous cherchez un CRM qui fonctionne réellement pour votre association - et qui n'est pas payant ?
Zeffy vous offre gratuitement un suivi des donateurs, des outils d'organisation d'événements et des formulaires de don.

Questions fréquemment posées sur les logiciels de gestion de la relation client gratuits pour les organisations à but non lucratif

La question de savoir si votre association a besoin d'un système de gestion de la relation client (CRM) se résume aux objectifs et à l'échelle de votre organisation. Si vous traitez une grande quantité d'informations sur les donateurs, gérez les relations et suivez les interactions, un système de gestion de la relation client peut changer la donne.

Le coût d'un CRM pour les organisations à but non lucratif peut varier considérablement en fonction de facteurs tels que les fonctionnalités, l'évolutivité et la capacité d'utilisation. Certaines plateformes proposent des versions gratuites avec des fonctionnalités de base, tandis que des systèmes plus robustes avec des fonctionnalités avancées peuvent faire l'objet d'un abonnement mensuel ou annuel.

Yes-Zeffy est l'un des seuls outils de gestion de la relation client réellement gratuits pour les organisations à but non lucratif, sans frais de plateforme ou de transaction.

Le meilleur CRM dépend de vos objectifs et de la taille de votre équipe, mais pour les petites organisations à but non lucratif qui recherchent la simplicité, un prix abordable et des fonctionnalités conçues pour la collecte de fonds, Zeffy est un choix de premier ordre. Il combine le suivi des dons, la gestion des événements, les reçus par courriel et bien plus encore, le tout en un seul endroit et sans frais.

Cela dépend de vos besoins. Le plan gratuit est un bon point de départ, mais il peut s'avérer contraignant pour certaines organisations à but non lucratif. Le plan gratuit de DonorDock :

  • Limite à 500 contacts
  • N'autorise qu'un seul utilisateur
  • Offre des fonctions de base pour la gestion des donateurs
  • Pas d'automatisation ni d'intégration

    • Si vous avez besoin d'un accès multi-utilisateurs, de rapports avancés ou d'outils d'automatisation, la mise à niveau peut s'avérer utile, mais Zeffy offre bon nombre de ces fonctionnalités gratuitement, sans limite de contacts ou d'utilisateurs.

    Un bon système de gestion de la relation client vous permet d'établir des relations plus solides avec les donateurs :

  • Suivi de l'historique des donateurs et de leurs habitudes de don
  • Envoi de messages de remerciement personnalisés et de mises à jour
  • vous rappeler les dates clés, telles que les anniversaires des donateurs
  • Segmentation des donateurs en vue d'une sensibilisation ciblée
  • Automatiser les suivis et les campagnes

    • Avec Zeffy, les petites organisations à but non lucratif peuvent rester en contact avec leurs donateurs de manière significative, sans payer de supplément pour les outils qui permettent d'y parvenir.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    François de Kerret

    Continuer à se former à la gestion des donateurs

    Continuez à lire :

    Logiciel pour les organisations à but non lucratif
    Logiciel de gestion des donateurs : 8 meilleures options pour les petites organisations à but non lucratif en 2025

    Comparez les meilleurs logiciels de gestion des donateurs pour les petites organisations à but non lucratif - dont Zeffy, Kindful, Classy et bien d'autres - et trouvez la meilleure plateforme gratuite pour votre organisation.

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Qu'est-ce qu'un plan de fidélisation des donateurs et pourquoi chaque organisation à but non lucratif doit-elle en avoir un ?

    En savoir plus
    Guides sur les organisations à but non lucratif
    Comment relancer les donateurs de votre association (+ lettre type gratuite)

    Ravivez l'impact de votre association grâce à notre guide pour réengager les donateurs qui n'ont plus donné signe de vie ! Apprenez pourquoi les donateurs abandonnent, comment personnaliser votre approche et rédiger des messages convaincants. De plus, vous pouvez accéder à des modèles pour lancer vos efforts de réengagement.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.