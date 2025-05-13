Les organisations à but non lucratif ont souvent du mal à gérer efficacement les relations et la communication, un problème qui peut entraîner des revers importants, comme la perte de donateurs.
Dans ce blog, nous aborderons les meilleurs CRM (ou gestion de la relation client) gratuits pour les organisations à but non lucratif. (ou gestion de la relation client) gratuits pour les organisations à but non lucratif afin que votre organisation puisse trouver l'outil adéquat pour gérer les relations avec les donateurs.
De plus, quelles sont les plateformes réellement gratuites pour les organisations à but non lucratif ? Bien que certaines plateformes prétendent être entièrement gratuites, elles facturent de nombreux frais cachés ou proposent des plans gratuits limités.
Les meilleures solutions de gestion de la relation client pour les organisations à but non lucratif offrent quelques éléments essentiels :
De nombreuses plateformes logicielles pour les organisations à but non lucratif prétendent être gratuites, mais n'offrent pas une tarification transparente, facturant souvent aux organisations des frais de traitement ou de plateforme. Les meilleurs CRM pour les organisations à but non lucratif sont gratuits et offrent un nombre illimité d'enregistrements de contacts.
Les plans de fidélisation des donateurs et l'intendance reposent sur des communications cohérentes et significatives avec les donateurs. Choisissez une plateforme qui permet d'envoyer des courriels personnels et des courriels de masse tels que des bulletins d'information.
Accédez à toutes les activités des donateurs, y compris les dons, les achats et les reçus fiscaux. C'est essentiel pour recueillir des informations sur les donateurs, cibler les grands donateurs, etc.
Votre solution logicielle doit permettre de créer et d'utiliser des filtres personnalisés pour rechercher des segments de donateurs spécifiques dans votre base de données.
Le bon CRM vous permettra d'étiqueter les donateurs en fonction de la campagne, de l'historique des dons, etc.
Certaines plateformes facturent des frais supplémentaires pour l'importation ou l'exportation de données. Choisissez une plateforme qui vous permet de gérer cela gratuitement, par vos propres moyens.
Synchronisez votre CRM avec votre processeur de paiement préféré, votre application de comptabilité, votre outil de gestion des bénévoles, votre plateforme de collecte de fonds ou d'autres applications existantes via Zapier
Accéder aux bases de données des participants et des donateurs pour des campagnes ou des événements spécifiques.
Surveillez les donateurs réguliers et vérifiez quels sont les donateurs récurrents qui n'ont plus donné signe de vie.
Envoyer des formulaires pré-remplis par courrier électronique pour simplifier les dons et les transactions.
Votre fournisseur de CRM doit offrir une fonctionnalité robuste pour la création de rapports afin que votre équipe puisse recueillir des informations, les comprendre et les partager facilement.
Lorsqu'il s'agit d'une plateforme tout-en-un de collecte de fonds et de gestion des donateurs gratuits, Zeffy est le vainqueur incontesté. Contrairement à d'autres concurrents, Zeffy est la meilleure plateforme CRM pour les petites et moyennes organisations à but non lucratif, offrant un guichet unique pour la collecte de fonds, la gestion des donateurs, l'organisation d'événements, et bien plus encore. Utilisé par des centaines d'organisations à but non lucratif en Amérique du Nord, Zeffy aide les organisations à avoir plus d'impact, à moindre coût.
Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs à frais zéro pour les organisations à but non lucratif. Alors que toutes les autres plateformes prélèvent une partie des dons en frais, Zeffy reverse 100 % de tous les dons directement aux organisations à but non lucratif. Les donateurs peuvent être assurés que l'intégralité de leur don va directement à la cause.
Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100 % à votre association. Avec Zeffy, ils donnent 100 $, vous recevez 100 $. Avec toutes les autres plateformes, ils donnent 100 $, vous obtenez 97 $ ou moins.
"Parce que nous sommes une petite organisation à but non lucratif, lorsque notre dernier système de gestion des donateurs a supprimé les comptes gratuits, nous n'avons pas pu nous permettre de continuer à l'utiliser. Le modèle de Zeffy est spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif et ne prélève pas un centime sur les fonds qui transitent par son système. Au lieu de cela, ils demandent à chaque donateur individuel de faire un petit don. - Susan W.
HubSpot CRM est une puissante plateforme de gestion de la relation client basée sur l'intelligence artificielle et utilisée par les équipes de vente, de marketing, de service et d'exploitation. Conçue à l'origine pour les entreprises à but lucratif, elle est de plus en plus adoptée par les organisations à but non lucratif en pleine croissance qui ont besoin de données centralisées, d'un suivi des tâches, d'outils d'envoi d'e-mails et d'une visibilité sur le pipeline des donateurs, le tout dans un seul tableau de bord. Son interface intuitive et ses intégrations la rendent attrayante pour les organisations à but non lucratif qui cherchent à développer l'engagement de leurs donateurs ou de leurs partenaires.
Oui, HubSpot propose un plan CRM gratuit avec des fonctionnalités de base comme la gestion des contacts, les modèles d’e-mails, la prise de rendez-vous et un assistant IA (Breeze Copilot). Vous pouvez y stocker jusqu’à 1 000 contacts sans limite de durée – une bonne option pour les petites équipes.
Mais dès que vous aurez besoin de fonctionnalités avancées – comme l’automatisation marketing, la gestion des droits d’accès ou des rapports personnalisés – il faudra passer à une offre payante. Ces fonctionnalités deviennent souvent essentielles à mesure que l’association se développe, ce qui peut limiter l’usage du plan gratuit à long terme.
Les organisations à but non lucratif disposant d'équipes dédiées à la collecte de fonds, au marketing et aux services, ou celles qui développent leurs opérations, qui ont besoin d'un CRM pour travailler avec plusieurs équipes.
De la gestion des relations avec les donateurs à l'optimisation des campagnes, Funraise simplifie les tâches complexes. Les outils d'analyse et de reporting de la plateforme fournissent des informations précieuses, permettant aux organisations à but non lucratif de prendre des décisions fondées sur des données et de cultiver des relations durables avec les donateurs.
Fundraise dispose d'un plan gratuit limité et n'indique pas publiquement les prix de ses plans payants. Cependant, les frais de plateforme sont de 0 % et les frais de traitement peuvent atteindre 2,9 % + 0,30 $.
Funraise n'indique pas publiquement les prix de son plan payant, le plan gratuit a des limitations.
Les organisations à but non lucratifqui cherchent à automatiser les flux de travail et les tâches dans le cadre de leurs fonctions CRM de base.
"Funraise nous permet de mieux suivre les dons et d'analyser les données des donateurs tout en trouvant des moyens d'améliorer les mécanismes et les techniques de collecte de fonds. Dans une large mesure, leur mise en œuvre nous a permis d'accroître les performances et l'efficacité de notre organisation." - Carmel D.
DonorDock est une plateforme CRM à but non lucratif conçue pour amplifier la gestion des relations avec les donateurs. En mettant l'accent sur la simplicité, cette plateforme aide les clients à organiser, comprendre et s'engager efficacement auprès de leurs donateurs. L'interface conviviale et les fonctions personnalisables de DonorDock en font un choix idéal pour un logiciel de CRM à but non lucratif.
DonorDock propose un plan gratuit limité. L'accès à d'autres outils de collecte de fonds en ligne coûte entre 99 et 299 dollars par mois (mais vous pouvez économiser 20 % en souscrivant à un plan annuel). En outre, il est demandé aux donateurs de couvrir 5 % + 0,30 $ de leur transaction.
Les organisations à but non lucratifà la recherche de rappels automatiques et d'outils de gestion des tâches.
"La gestion des donateurs est notre principale utilisation du logiciel, et il le fait très bien. Il nous permet de communiquer facilement avec les donateurs, depuis l'envoi de reçus jusqu'à l'envoi de courriels et la notification de campagnes. Il nous permet également d'étiqueter et de suivre facilement nos donateurs afin de cibler la communication lorsque c'est nécessaire. - Isaac C.
GivingFuel est une plateforme CRM simple. Sa conception intuitive facilite les interactions avec les donateurs, tandis que les fonctionnalités de la plateforme couvrent tout, du suivi des dons à l'analyse des campagnes. GivingFuel permet aux organisations à but non lucratif de gérer sans effort leurs initiatives de collecte de fonds et d'établir des liens durables avec les donateurs.
GivingFuel propose un plan gratuit limité et facture entre 59 et 349 dollars par mois pour l'accès aux fonctions premium, ainsi que des frais de traitement allant jusqu'à 4,99 % + 0,25 dollar.
Lesorganisations à but non lucratif qui ont besoin d'un CRM simple, facile à utiliser et doté de fonctions de base pour la gestion des donateurs.
"Il est vraiment facile de recevoir des dons, de s'inscrire à des événements et de gérer les donateurs récurrents. Nos donateurs peuvent facilement accéder à leurs dons et mettre à jour leurs informations. - Cassie F.
Avec ses diverses options de campagne et ses outils de personnalisation, la plateforme RallyUp offre aux organisations à but non lucratif la possibilité d'adapter leurs stratégies de collecte de fonds à tous leurs besoins. Les analyses en temps réel et le partage social intégré en font une plateforme de choix pour les organisations qui cherchent à créer des campagnes de collecte de fonds engageantes et réussies.
Funraise est gratuit avec les pourboires aux donateurs - sans cela, les organisations à but non lucratif doivent payer des frais de plateforme de 7,5 % par transaction. Les organisations à but non lucratif doivent également payer pour des fonctionnalités premium telles que les "pages de dons" ou les "profils de donateurs" - les plans payants commencent à 99 $/mois.
Lesorganisations à but non lucratif qui souhaitent offrir à leurs donateurs plusieurs moyens de faire des dons.
"L'utilisation de RallyUp ces deux dernières années pour faciliter nos événements de collecte de fonds a été un véritable jeu d'enfant ! Avec toutes les fonctionnalités actuelles étonnantes et toutes les nouvelles fonctionnalités qui ne cessent d'évoluer, c'est presque comme si ce logiciel avait été conçu et adapté spécifiquement à ce dont nous avions besoin !"-StephanieB.
Il est essentiel de choisir le bon CRM pour votre organisation afin d'avoir le plus d'impact possible. De l'envoi de campagnes d'email marketing personnalisées à l'automatisation des tâches en passant par la création de profils de contacts détaillés, la bonne plateforme peut vous aider à établir des liens durables.
Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent profiter de tous les meilleurs outils de CRM et de gestion des donateurs disponibles sur le marché, sans débourser un centime. Avec un filtrage et une segmentation faciles, l'importation et l'exportation de données, ainsi que toute une série d'autres outils de collecte de fonds disponibles directement sur la plateforme, Zeffy aide les organisations à en faire plus pour moins cher.
