Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds entièrement gratuite pour les organisations à but non lucratif. Lorsque vous étudiez un logiciel de collecte de fonds, il est utile d'avoir l'avis d'utilisateurs réels sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les résultats dont vous pouvez vous inspirer.

Vous trouverez ci-dessous une analyse complète des évaluations de Zeffy par des organisations à but non lucratif de toutes tailles et de toutes catégories. Découvrez les détails de la tarification, les principales fonctionnalités et ce que vous pouvez attendre de l'équipe d'assistance de Zeffy lorsque vous adoptez la plateforme.

Zeffy : les avis des sources les plus fiables

Tableau réactif Zeffy Reviews Source Note globale Capterra 4.8 Getapp 4.8 Conseils sur les logiciels 4.8 G2 4.9 Truspilot 4.3

Tableau réactif Pour Cons ✅ Complètement gratuit ❌ Les donateurs peuvent être déroutés par les conseils facultatifs ✅ Convivialité ✅ Fonctionnalités pour les dons en personne et en ligne Gestion complète de la collecte de fonds et des donateurs ✅ Une équipe d'assistance très serviable et réactive

Qu'est-ce que Zeffy ?

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Conçue pour aider les associations à faire plus pour moins, elle offre une solution tout-en-un pour la gestion des donateurs, la collecte de fonds, la communication marketing et bien plus encore.

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent une partie des frais, la plateforme de dons en ligne de Zeffy reverse 100 % de tous les dons directement aux organisations à but non lucratif. Ainsi, les donateurs peuvent être assurés que l'intégralité de leur don est affectée à la cause.

Chaque formulaire de don sur la plateforme de collecte de fonds est conçu pour les organisations à but non lucratif, en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et l'expérience impressionnante du donateur qui rend le don facile. Les organisations caritatives peuvent développer leur communauté grâce à chaque don, billet, enchère et article qu'elles vendent par l'intermédiaire de Zeffy, et en assurer le suivi en un seul endroit.

Zeffy est-il légitime ?

Oui, Zeffy est tout à fait légitime pour la collecte de fonds en ligne ! Plus de 50 000 organismes de bienfaisance en Amérique du Nord font confiance à Zeffy et, ensemble, ils ont recueilli plus d'un milliard de dollars, ce qui leur a permis d'économiser plus de 40 millions de dollars en frais. C'est la seule plateforme de collecte de fonds et de gestion des donateurs 100 % gratuite.

L'histoire de Zeffy a commencé il y a sept ans lorsque François, l'un des cofondateurs, a déménagé au Québec et a voulu donner en retour. Il s'est rendu compte qu'il était étonnamment difficile de trouver des opportunités de bénévolat, alors il a fait équipe avec son ami Thibaut pour créer une plateforme qui rendait le bénévolat facile et accessible. C'est ainsi qu'est née la mission de Zeffy, qui consiste à aider gratuitement les organisations à but non lucratif.

Depuis, Zeffy s'est développé pour devenir une solution tout-en-un avec une suite complète d'outils de collecte de fonds, permettant aux organisations à but non lucratif d'entrer en contact avec les donateurs de manière simple et transparente. L'équipe compte aujourd'hui 30 personnes et soutient des organisations caritatives dans tous les États et provinces des États-Unis et du Canada.

Le plus beau ? Zeffy propose une tarification totalement transparente : Nous n'avons jamais facturé un seul centime aux organisations à but non lucratif. C'est leur façon d'aider les associations à se concentrer sur ce qui compte : changer le monde. Et comme Zeffy triple sa croissance chaque année, ce n'est que le début !

Tarification et frais de transaction

Zeffy est 100% gratuit. Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. Zeffy a obtenu une note de 4,9/5 sur Capterra pour son rapport qualité-prix, ce qui reflète la satisfaction des organisations caritatives qui bénéficient directement de plus de revenus.

En quoi Zeffy est-il gratuit pour les organisations à but non lucratif ?

Zeffy ne gagne de l'argent que grâce aux contributions facultatives des donateurs.

Voici comment cela fonctionne : Lorsque quelqu'un fait un don sur votre formulaire de collecte de fonds, il a la possibilité (mais n'est jamais obligé) de faire un don à Zeffy. Tout le monde ne donne pas à chaque fois, et c'est normal.

Suffisamment de donateurs laissent des contributions pour couvrir les frais généraux et les frais des milliers d'organisations à but non lucratif qui collectent des fonds sur Zeffy. L'année dernière, les organisations à but non lucratif ont payé 3 milliards de dollars en frais de transaction, mais Zeffy met fin à cette situation en ne prélevant aucuns frais.

Pour qui Zeffy est-il le meilleur ?

Zeffy est idéal pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles - qu'il s'agisse d'une petite organisation locale ou d'une grande organisation caritative bien établie - qui souhaitent centraliser et simplifier leurs efforts de collecte de fonds sur une seule plateforme. C'est un excellent choix pour les organisations qui souhaitent disposer d'un ensemble complet d'outils pour gérer tous les aspects de la collecte de fonds sans se soucier des frais cachés ou des coûts supplémentaires.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent suivre les contributions, établir des relations et rationaliser les communications pour tous les types de campagnes. En même temps, ses fonctions de marketing et d'engagement vous aident à atteindre un public plus large et à établir des liens plus profonds avec votre communauté.

Zeffy est idéal pour les organisations à but non lucratif qui privilégient l'efficacité, la transparence et la convivialité, ce qui leur permet de se concentrer sur leur mission tout en atteignant leurs objectifs de collecte de fonds.

Qu'il s'agisse de planifier un gala, de mener une campagne ou de gérer une base de donateurs récurrents, la plateforme tout-en-un de Zeffy assure à votre association tout ce dont elle a besoin pour prospérer.

Caractéristiques du logiciel de collecte de fonds Zeffy

Collecte de fonds sans frais: Pas de frais de transaction, les donateurs pouvant couvrir les coûts de la plateforme.

Pages de dons personnalisables: Créez facilement des pages qui reflètent l'image de marque unique de votre association.

Reçus fiscaux automatisés: Générer et envoyer instantanément des reçus à des fins fiscales pour les donateurs.

Dons récurrents: Proposez des options de contributions mensuelles, trimestrielles ou annuelles afin d'obtenir un soutien constant.

Collecte de fonds de pair à pair: Permettez aux sympathisants de créer des campagnes personnalisées pour votre cause.

Billetterie et gestion d'événements: Vendez des billets et gérez des événements en toute transparence, sans frais supplémentaires.

Formulaires de dons intégrés: Intégrez des formulaires de don directement dans votre site web pour une expérience simplifiée.

Outils de gestion des donateurs: Suivre les informations relatives aux donateurs et renforcer les relations avec eux.

Rapports et analyses: Obtenez des informations précieuses sur les performances de la campagne et le comportement des donateurs.

Intégrations avec les CRM et les outils de marketing: Connectez-vous à des plateformes externes pour simplifier les flux de travail.

Zeffy : avantages et inconvénients

Pourquoi devriez-vous utiliser Zeffy pour vos efforts de collecte de fonds à but non lucratif ?

Zeffy est une plateforme intuitive conçue pour rationaliser la gestion des donateurs et la collecte de fonds des organisations à but non lucratif. Grâce à elle, les organisations à but non lucratif peuvent gérer les relations avec les donateurs, suivre les dons et analyser les efforts de collecte de fonds de manière efficace. Elles peuvent organiser des tirages au sort et des loteries, créer une boutique en ligne ou gérer les adhésions.

Zeffy propose également des outils de reporting et d'analyse robustes, permettant aux organisations à but non lucratif d'obtenir des informations sur le comportement des donateurs, les performances des campagnes et les tendances en matière de collecte de fonds.

Des formulaires de dons personnalisables aux campagnes d'emailing automatisées, Zeffy permet aux organisations à but non lucratif d'impliquer les donateurs et de collecter des fonds plus efficacement que jamais.

Les limites de Zeffy

Zeffy n'a pas beaucoup d'inconvénients pour les non-bénéficiaires. Cependant, le conseil optionnel peut parfois dérouter les donateurs. Les clients souhaitent davantage de fonctionnalités, comme des outils de gestion des ventes aux enchères, sur lesquels Zeffy travaille en permanence.

Zeffy reçoit des critiques de vraies organisations à but non lucratif

Un prix imbattable

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Le plus grand avantage de Zeffy pour les organisations à but non lucratif est qu'il couvre tous les frais de transaction par carte de crédit, ce qui nous permet d'économiser beaucoup d'argent. Du côté de l'utilisateur, c'est un site web très propre et assez simple à utiliser. Pour ce qui est de l'arrière-plan, la mise en place de pages de billets et de campagnes est simple et la production de rapports n'est pas très compliquée. - Université de Montréal (Éducation)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Zeffy a permis à notre association de lancer plusieurs campagnes de collecte de fonds de manière professionnelle, tout en gérant au mieux l'argent que nos donateurs nous ont donné, ce qui nous a permis de consacrer plus d'argent à notre mission". - Christine Lewis, Projet Gallantly Forward soutient les vétérans

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"En éliminant les frais, Zeffy nous a permis de maximiser chaque don et de nous concentrer sur l'expansion de nos programmes. Il nous a ouvert de nouvelles sources de revenus et nous a permis d'avoir un impact encore plus important sur les enfants et les familles que nous servons." - Holly Odogwu, Autism Meets Faith (Communauté)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Merci Zeffy de nous fournir une plateforme gratuite qui aide les petites organisations à but non lucratif comme nous où chaque centime compte !" - Ricardo Juarez, Dear Future, Inc (Communauté)

Caractéristiques

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Zeffy est exactement ce dont nous avions besoin pour enregistrer et collecter les frais pour nos camps de football. Nous avions besoin d'un moyen de créer des formulaires avec les tailles de maillots, les années d'expérience, etc. ainsi que de recevoir les paiements en même temps, et Zeffy fait exactement cela. - Philippe B., (Sports)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"J'ai été choqué. Pour les fonctionnalités que vous obtenez, oui, j'ai été choqué. Comparé à d'autres formulaires que j'ai utilisés, Zeffy est tout simplement incroyable. - Bryan Cowden, organisateur de la course Noelle's Gift to Children's Run (Communauté)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"La plateforme est facile à utiliser et à comprendre. Toutes les fonctionnalités sont utiles à notre organisation. . Elle est tellement polyvalente, de la billetterie aux dons, en passant par les inscriptions - nous utilisons tout. Non seulement c'est gratuit, mais c'est aussi fonctionnel et vraiment utile. - Louise S. (Environnement)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Zeffy fournit un formulaire idéal pour les inscriptions aux événements de mes organisations à but non lucratif. La mise en place d'événements et la gestion des inscriptions sont rapides et faciles. Les formulaires d'inscription peuvent inclure des questions personnalisées, ce qui est essentiel pour nos événements. La possibilité d'accepter des dons facultatifs s'est avérée utile. La structure tarifaire qui garantit que notre association reçoit 100 % des recettes des inscriptions et des dons est formidable". - Cynthia L.

Facilité d'utilisation

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Nous l'adorons ! Nous n'avons rien à redire. Zeffy est aussi simple à utiliser qu'on puisse l'espérer, tout en fournissant les rapports détaillés dont nous avons besoin." - John L. (Religieux)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"La plateforme Zeffy est tellement simple que lorsqu'il y a des changements à faire, je demande à une collègue et elle peut les faire en cinq minutes, même si elle n'a jamais touché à l'outil auparavant." - Corinne Gonzalez, SPCA Laurentide-Labelle (SPCALL ) (Sauvetage d'animaux)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"TOUT est fantastique, du temps d'installation immédiat à la facilité d'utilisation, en passant par le service clientèle phénoménal ... les "économies" sont bien plus importantes que le simple fait de ne pas perdre d'argent avec les sociétés de cartes de crédit. Il permet de gagner du TEMPS et est si élégant et facile à utiliser." - Nicolas D. (Petite association)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"La création et la mise en œuvre de nouveaux formulaires se font en quelques minutes. Trouver Zeffy est la meilleure chose qui soit arrivée à notre association. - Amy W. (Petite association)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"C'est le logiciel de gestion des donateurs le plus simple que j'aie jamais vu. Je suis plus âgée et souvent déconcertée par les logiciels, mais celui-ci était intuitif et agréable à utiliser. Les reçus sont très propres et professionnels." - Kathryn P.

Service à la clientèle

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Je ne pourrais pas demander un meilleur service à la clientèle. Mes questions reçoivent toujours une réponse rapide et l'équipe semble toujours apprécier les suggestions d'améliorations futures." - Susan Willats, École de musique communautaire de Santa Cruz (éducation)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Dans l'ensemble, nous sommes ravis de Zeffy et espérons l'utiliser pour de futures réunions de classe, même si chaque billet nécessite des frais de traitement minimes. Le site est extrêmement convivial et l'équipe d'assistance a été phénoménale." - Doreen H. (Éducation)

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

"Le service à la clientèle a été exceptionnel. Il est clair que le personnel est attentif et désireux d'aider." - Rebecca R. (Musée d'art et d'histoire)

Un aperçu du potentiel de collecte de fonds de Zeffy

Nous savons donc que Zeffy est gratuit pour les organisations à but non lucratif, mais quels sont les résultats de cette combinaison de fonctionnalités et d'économies ? Nous avons identifié quelques exemples de la façon dont les organisations à but non lucratif ont transformé les outils de Zeffy en résultats significatifs.

Le don de Noelle aux enfants a permis de récolter 325 208 $.

Noell's Gift to Children a également économisé 16 260 dollars pour améliorer la vie des enfants grâce aux formulaires de don de Zeffy, aux campagnes peer-to-peer et à la billetterie des événements.

L'Université d'Ottawa a collecté 200 000 dollars

L'Université d'Ottawa a également économisé 10 000 dollars pour promouvoir et obtenir un soutien financier pour des bourses, des initiatives de recherche et des projets d'infrastructure grâce aux formulaires de dons et à la billetterie de Zeffy.

Sacred Portion a collecté 187 000 dollars

Sacred Portion a également économisé 9 350 dollars pour soutenir les soins et l'adoption d'enfants orphelins dans le monde entier grâce aux formulaires de don de Zeffy, aux campagnes de pair-à-pair et à un site de commerce électronique.

Si Se Puede a levé 140 622 dollars

Si Se Puede a également économisé 7 031 dollars pour permettre aux élèves d'acquérir une expérience pratique en matière de STIM grâce aux formulaires de don, à la billetterie et au site de commerce électronique de Zeffy.

Devriez-vous utiliser Zeffy ?

Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association. Donc, si vous êtes une organisation qui cherche à avoir plus d'impact pour moins cher, Zeffy pourrait être la solution idéale.

De plus, Zeffy offre une assistance gratuite chaque fois que vous en avez besoin et est considéré comme l'un des meilleurs pour sa facilité d'utilisation. Il est simple, mais complet et puissant, et toujours disponible pour répondre à vos questions.

Critiques de Zeffy FAQ

Qui peut utiliser Zeffy ? Tout le monde peut utiliser Zeffy. Zeffy est conçu pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles qui cherchent à rationaliser la gestion de leurs donateurs et leurs efforts de collecte de fonds. Il s'adresse à divers secteurs à but non lucratif, notamment les associations caritatives, les fondations, les organisations religieuses, les établissements d'enseignement, etc. Pourquoi des milliers d'organisations à but non lucratif aiment-elles Zeffy ? Voir comment nous nous comparons

Zeffy est-il en sécurité ? Zeffy est sûr et sécurisé. La plateforme donne la priorité à la sécurité et à la confidentialité des données de ses utilisateurs. Elle met en œuvre des mesures de sécurité standard telles que le cryptage, les contrôles d'accès et des audits de sécurité réguliers pour protéger les informations sensibles.

Zeffy est-il payant ? Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds sans frais pour les organisations à but non lucratif. Alors que toutes les autres plateformes prélèvent des frais sur votre mission, Zeffy les reverse à 100% à votre association.

Zeffy estime que les plateformes coûteuses et les frais cachés ne devraient pas limiter les organisations à but non lucratif, c'est pourquoi la plateforme offre un accès égal à la meilleure technologie de collecte de fonds.

Lisez notre liste complète des meilleures plateformes de collecte de fonds gratuites pour les organisations à but non lucratif.

