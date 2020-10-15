L'Université de Montréal triple son objectif de collecte de fonds grâce à une campagne de pair-à-pair

Avec plus de 80 partages sur les médias sociaux, la campagne a pu obtenir une telle traction grâce à l'utilisation de ses réseaux de "pairs" et de ses communautés personnelles. Plus la campagne a été partagée, plus les gens ont été touchés par la cause et ont rejoint la campagne. Cela a créé un effet domino, leur permettant de multiplier leur objectif ! Le thermomètre de la campagne ne cesse d'augmenter et un nouvel objectif de 250 000 $ a été fixé.

Avec Zeffy, vous pouvez créer un groupe d'entraide pour faire avancer votre mission en quelques minutes.

Cette toute première campagne en ligne au profit de la recherche sur la sclérose en plaques menée par le Dr Jack Antel (Neuro) et le Dr Alexandre Prat (CHUM) a été initiée par Félix Jasmin. Jasmin est un donateur dévoué, qui a grandement contribué à la campagne en s'adressant à toute sa communauté et en la faisant participer activement.

Nous sommes extrêmement fiers de faire partie d'une initiative aussi extraordinaire. Félicitations à tous les participants, chercheurs, donateurs et organisateurs !

