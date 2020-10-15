Comment Zeffy peut être gratuit ?
15 octobre 2020
|
3 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

L'Université de Montréal triple son objectif de collecte de fonds grâce à une campagne de pair-à-pair

Montant collecté
$320k
Montant épargné
$21k
Rédigé par
Rowan Fletcher
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission de l'Université de Montréal

La Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en partenariat avec l'Institut neurologique de Montréal, mène une campagne peer-to-peer à l'aide de Zeffy qui continue de pulvériser son objectif de collecte de fonds.

Cette campagne profite à la recherche sur la sclérose en plaques, une maladie qui, en 2015, a touché plus de 77 000 Canadiens (Santé Canada).

$21k
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Cette année, la campagne devait se dérouler en ligne, une réalité que de nombreuses organisations caritatives connaissent bien. En utilisant , les organisateurs de la collecte de fonds ont pu lancer une campagne facile à rejoindre pour leur réseau, simple à utiliser et gratuite !

La campagne a débuté à la mi-septembre avec pour objectif initial de collecter 70 000 dollars. Depuis lors, plus de 66 équipes et individus ont rejoint la campagne. À ce jour, plus de 320 000 dollars ont été collectés, et la campagne n'est pas encore terminée !

La solution 100% gratuite

Chez Zeffy, nous apprécions la façon dont l'université a utilisé la plateforme pour expliquer clairement la mission de la campagne. Elle a également souligné que 100 % des dons seraient directement affectés à l'avancement du traitement de la sclérose en plaques. Cela a permis aux donateurs de s'identifier à la cause et de donner encore plus. Les participants ont pu personnaliser leur campagne à l'extrême, en expliquant pourquoi la cause leur tenait tant à cœur. L'ajout d'images, comme celles des chercheurs et des familles touchées par la maladie, a rendu la campagne encore plus personnelle !

Résultats

Avec plus de 80 partages sur les médias sociaux, la campagne a pu obtenir une telle traction grâce à l'utilisation de ses réseaux de "pairs" et de ses communautés personnelles. Plus la campagne a été partagée, plus les gens ont été touchés par la cause et ont rejoint la campagne. Cela a créé un effet domino, leur permettant de multiplier leur objectif ! Le thermomètre de la campagne ne cesse d'augmenter et un nouvel objectif de 250 000 $ a été fixé.

Avec Zeffy, vous pouvez créer un groupe d'entraide pour faire avancer votre mission en quelques minutes.

Cette toute première campagne en ligne au profit de la recherche sur la sclérose en plaques menée par le Dr Jack Antel (Neuro) et le Dr Alexandre Prat (CHUM) a été initiée par Félix Jasmin. Jasmin est un donateur dévoué, qui a grandement contribué à la campagne en s'adressant à toute sa communauté et en la faisant participer activement.

Nous sommes extrêmement fiers de faire partie d'une initiative aussi extraordinaire. Félicitations à tous les participants, chercheurs, donateurs et organisateurs !

Faire un don pour soutenir l'Université de Montréal

