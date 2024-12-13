Avec l'aide de Zeffy, le projet Gallantly Forward soutient les anciens combattants

Mission du projet "En avant toute" (Gallantly Forward)

Le projet Gallantly Forward offre un espace de retraite curatif pour les anciens combattants et leurs familles, situé dans une paisible ferme d'élevage au nord du centre-ville de Chattanooga. Les participants au programme ont accès à des activités de plein air telles que la pêche, la randonnée et le paddleboard, le tout dans un environnement sûr et accueillant.

Plus important encore, grâce à son orientation communautaire et à son programme de réadaptation, le projet "Gallantly Forward" offre aux anciens combattants un espace sans jugement pour guérir de leurs expériences de combat.

"La retraite est conçue pour être un havre de paix pour les anciens combattants et leurs familles afin de se détendre, de récupérer et de se reconnecter. Christine Lewis, cofondatrice

Contexte

Lucas Lewis est le fondateur du projet "En avant toute" et un ancien combattant. Il a été déployé deux fois en Irak et la devise de son régiment, la 71e cavalerie, est "En avant avec courage".

Comme de nombreux vétérans, Lucas a souffert de graves symptômes de stress post-traumatique à son retour de l'armée. Il en connaissait beaucoup d'autres comme lui : des militaires qui luttaient pour se réinsérer dans la société et poursuivre leur vie. Tragiquement, la 71e cavalerie a perdu plus d'hommes par suicide qu'elle n'en a perdu en Irak.

Pour Lucas, les interactions entre vétérans et entre familles ont été le moyen le plus efficace de gérer ses symptômes de stress post-traumatique et de reprendre sa vie en main. Mais une fois revenu à la vie civile, il a eu du mal à recréer la communauté et le système de soutien qu'il avait trouvés dans l'armée.

Déterminé à aider, il a fondé le projet "Gallantly Forward", une organisation à but non lucratif dont la mission est d'aider les anciens combattants à reconstruire leur vie. Le site est actuellement ouvert aux campeurs et l'objectif final est de créer un espace de retraite sûr où les liens thérapeutiques peuvent s'épanouir. La vision de Lucas est celle d'un espace où les vétérans peuvent suivre ensemble le même chemin de guérison et, en fin de compte, ne pas se sentir si seuls.

"Lucas a le désir profond d'offrir ces opportunités à d'autres vétérans et à leurs familles afin qu'ils puissent retrouver une direction et un sens à leur vie. Christine Lewis, cofondatrice