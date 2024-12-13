Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
13 décembre 2024
Peer-to-peer
Dons en ligne

Avec l'aide de Zeffy, le projet Gallantly Forward soutient les anciens combattants

Montant collecté
$45,076
Montant épargné
$2,254
Rédigé par
Kate Romain
La missionDéfisSolutionCaractéristiques utiliséesRésultats

Mission du projet "En avant toute" (Gallantly Forward)

Le projet Gallantly Forward offre un espace de retraite curatif pour les anciens combattants et leurs familles, situé dans une paisible ferme d'élevage au nord du centre-ville de Chattanooga. Les participants au programme ont accès à des activités de plein air telles que la pêche, la randonnée et le paddleboard, le tout dans un environnement sûr et accueillant. 

Plus important encore, grâce à son orientation communautaire et à son programme de réadaptation, le projet "Gallantly Forward" offre aux anciens combattants un espace sans jugement pour guérir de leurs expériences de combat.

"La retraite est conçue pour être un havre de paix pour les anciens combattants et leurs familles afin de se détendre, de récupérer et de se reconnecter. Christine Lewis, cofondatrice

Contexte

Lucas Lewis est le fondateur du projet "En avant toute" et un ancien combattant. Il a été déployé deux fois en Irak et la devise de son régiment, la 71e cavalerie, est "En avant avec courage". 

Comme de nombreux vétérans, Lucas a souffert de graves symptômes de stress post-traumatique à son retour de l'armée. Il en connaissait beaucoup d'autres comme lui : des militaires qui luttaient pour se réinsérer dans la société et poursuivre leur vie. Tragiquement, la 71e cavalerie a perdu plus d'hommes par suicide qu'elle n'en a perdu en Irak. 

Pour Lucas, les interactions entre vétérans et entre familles ont été le moyen le plus efficace de gérer ses symptômes de stress post-traumatique et de reprendre sa vie en main. Mais une fois revenu à la vie civile, il a eu du mal à recréer la communauté et le système de soutien qu'il avait trouvés dans l'armée.  

Déterminé à aider, il a fondé le projet "Gallantly Forward", une organisation à but non lucratif dont la mission est d'aider les anciens combattants à reconstruire leur vie. Le site est actuellement ouvert aux campeurs et l'objectif final est de créer un espace de retraite sûr où les liens thérapeutiques peuvent s'épanouir. La vision de Lucas est celle d'un espace où les vétérans peuvent suivre ensemble le même chemin de guérison et, en fin de compte, ne pas se sentir si seuls. 

"Lucas a le désir profond d'offrir ces opportunités à d'autres vétérans et à leurs familles afin qu'ils puissent retrouver une direction et un sens à leur vie. Christine Lewis, cofondatrice
De quoi créer et rénover un espace de bureau

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Le projet Gallantly Forward avait une vision claire, mais en tant que nouvelle organisation à but non lucratif, son budget était limité. L'équipe en était aux premiers jours de la collecte de fonds et travaillait à la construction de la retraite. La plupart des plateformes de collecte de fonds ont un prix élevé, et dépenser de grosses sommes d'argent pour un logiciel onéreux n'était pas envisageable.

La solution 100% gratuite

Christine et Lucas ont réalisé qu'ils auraient besoin d'une solution de collecte de fonds abordable au fur et à mesure que leur association grandirait. Le programme de retraite du Projet Gallantly Forward est entièrement gratuit pour les vétérans, c'est pourquoi la générosité des donateurs est essentielle à la poursuite de leur mission. 

Des recherches en ligne les ont conduits à Zeffy. Ils ont été ravis d'apprendre qu'il était entièrement gratuit, ce qui correspondait à leur budget serré. De plus, grâce à Zeffy, l'argent récolté est directement affecté à l'aide aux vétérans, et non à un logiciel coûteux. 

"Zeffy est avant tout le choix le plus abordable en raison de notre budget serré et de notre volonté de bien gérer l'argent qui nous est donné. Christine Lewis, cofondatrice

Mais Christine et Lucas ne voulaient pas seulement des prix abordables. Ils espéraient également trouver une plateforme facile à utiliser, avec une interface de bonne qualité. Et bien sûr, le respect des normes de sécurité en matière de transfert d'argent était essentiel. Heureusement, Zeffy répond à toutes ces attentes. 

Au début, Christine et Lucas ont également utilisé Auction 22 en même temps que Zeffy. Mais depuis que Zeffy a lancé un logiciel de vente aux enchères 100 % gratuit, tous les efforts de collecte de fonds du projet Gallantly Forward sont commodément rationalisés sur une seule plateforme. 

Résultats

Le projet Gallantly Forward continue d'offrir un espace de guérison aux anciens combattants et à leurs familles, dans son magnifique lieu de retraite situé à l'extérieur du centre-ville de Chattanooga. Grâce à Zeffy, l'organisation a récolté la somme incroyable de 45 076 dollars. Cet argent sert à entretenir le lieu de retraite, ainsi qu'à organiser des événements spéciaux, des cours et des séances de mentorat. 

Le projet Gallantly Forward a économisé plus de 2 200 dollars depuis qu'il a opté pour Zeffy. Cet argent a été directement affecté à la construction de la retraite. Ces 2 200 dollars correspondent au coût approximatif de la rénovation des bureaux de Soddy-Daisy, dans le Tennessee, où se déroulent désormais les cours mensuels de résilience destinés aux anciens combattants. 

Lucas et Christine sont ravis de voir que les contributions de donateurs attentionnés vont aux anciens combattants qui ont besoin de soutien et d'une communauté. 

"Zeffy a permis à notre association de lancer plusieurs campagnes de collecte de fonds de manière professionnelle, tout en gérant au mieux l'argent que nos donateurs nous ont donné, ce qui nous a permis de consacrer plus d'argent à notre mission. Christine Lewis, Co-Fondatrice
Faites un don pour soutenir le projet Gallantly Forward

Lire d'autres articles

