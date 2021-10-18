SPCALL a économisé 7 000 $ en frais de transaction grâce à la plateforme de collecte de fonds en ligne de Zeffy.

La SPCA Côte-Nord leur a recommandé leur développeur web et Zeffy. La SPCALL a également ajouté Cyberimpact à sa pile d'outils pour constituer ce qui deviendra la suite de superpuissances comme Corinne aime l'appeler.

"En gros, nous envoyons nos campagnes avec Cyberimpact, qui nous permet de solliciter et de garder le contact avec nos donateurs. Nos campagnes renvoient vers les formulaires Zeffy, qui sont faciles à remplir pour tout le monde. Nous avons eu la chance que les dons en ligne soient possibles, car avec la pandémie, cela nous a donné un grand coup de pouce. "

Pour ce qui est de l’achat ou du renouvellement des licences, encore là avec la pandémie, les seules options étaient par la poste, via téléphone, ou en ligne. Offrir le support par téléphone et par la poste nécessite plus de ressources octroyées à ces charges administratives.

Au début, migrer ces formulaires en ligne semblait complexe, comme ils doivent amasser beaucoup d'informations sur les chiens à enregistrer, tout en restant compréhensibles pour leurs propriétaires.

« L’équipe de Zeffy nous a beaucoup aidés dans la conception de ces formulaires. Cela nous a permis, malgré le fait que nous ayons très peu d’employés dédiés aux tâches administratives, de tout mettre en ligne rapidement.

Aujourd’hui, la SPCALL gère la création de ses formulaires de A à Z, que ce soit pour amasser des dons en ligne, que pour enregistrer des chats et chiens.

"La plateforme Zeffy est si simple que lorsqu'il y a des changements à faire, je demande à une collègue et elle peut les faire en cinq minutes, même si elle n'a jamais touché à l'outil auparavant."

Ils peuvent également lancer une campagne de dons en quelques clics et Zeffy se charge des formalités administratives, y compris de l'envoi des reçus de dons.

