Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
18 octobre 2021
|
3 min pour lire
Peer-to-peer
Dons en ligne

SPCALL a économisé 7 000 $ en frais de transaction grâce à la plateforme de collecte de fonds en ligne de Zeffy.

Montant collecté
$125,000
Montant épargné
$7,000
Rédigé par
Stéphanie Pelland
La mission de SPCALL

La mission de SPCALL

Leur service animalier dessert un vaste territoire de 14 municipalités, toutes situées sur la couronne nord de Montréal. La SPCALL est aussi responsable de l’application de la loi provinciale en matière de bien-être animal dans quatre MRC du Québec. Finalement, avec leur mission de refuge, ils prennent également en charge les animaux dans le besoin, soignent et font adopter plus de deux milles chats et chiens à chaque année.

$7,000
sauvée avec Zeffy

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

Un besoin de mettre à jour leur présence en ligne. Corinne travaille avec Zeffy depuis 2019, alors que le SPCALL était en train de revoir sa présence en ligne. Ils cherchaient à améliorer l'expérience en ligne pour les clients, tout en réduisant la charge administrative de leurs employés. 

"À l'époque, toutes nos transactions en ligne étaient gérées par PayPal, qu'il s'agisse de dons ou de licences pour les chats et les chiens. L'utilisation de PayPal devenait moins intéressante car le volume de nos transactions en ligne augmentait régulièrement, approchant les 10 000 transactions par an. " 

Comme la SPCALL fait partie de l'association québécoise des SPA et SPCA, il était naturel pour Corinne de rechercher l'avis d'autres SPA et SPCA. Elle souhaitait obtenir leur avis afin de trouver le meilleur partenaire pour concevoir leur nouveau site web et remplacer PayPal par une solution plus adaptée. 

“Côté paiement en ligne, on souhaitait une solution qui allait simplifier la conciliation des revenus, prendre en charge l’émission de reçus d’impôts et faciliter le transfert des fonds vers notre compte bancaire.”

>Vous voulez conserver une plus grande partie de vos dons ? Découvrez pourquoi SPCALL est passé de PayPal à Zeffy !

La solution 100% gratuite

La SPCA Côte-Nord leur a recommandé leur développeur web et Zeffy. La SPCALL a également ajouté Cyberimpact à sa pile d'outils pour constituer ce qui deviendra la suite de superpuissances comme Corinne aime l'appeler.  

"En gros, nous envoyons nos campagnes avec Cyberimpact, qui nous permet de solliciter et de garder le contact avec nos donateurs. Nos campagnes renvoient vers les formulaires Zeffy, qui sont faciles à remplir pour tout le monde. Nous avons eu la chance que les dons en ligne soient possibles, car avec la pandémie, cela nous a donné un grand coup de pouce. " 

Pour ce qui est de l’achat ou du renouvellement des licences, encore là avec la pandémie, les seules options étaient par la poste, via téléphone, ou en ligne. Offrir le support par téléphone et par la poste nécessite plus de ressources octroyées à ces charges administratives. 

Au début, migrer ces formulaires en ligne semblait complexe, comme ils doivent amasser beaucoup d'informations sur les chiens à enregistrer, tout en restant compréhensibles pour leurs propriétaires. 

« L’équipe de Zeffy nous a beaucoup aidés dans la conception de ces formulaires. Cela nous a permis, malgré le fait que nous ayons très peu d’employés dédiés aux tâches administratives, de tout mettre en ligne rapidement.

Aujourd’hui, la SPCALL gère la création de ses formulaires de A à Z, que ce soit pour amasser des dons en ligne, que pour enregistrer des chats et chiens.

 "La plateforme Zeffy est si simple que lorsqu'il y a des changements à faire, je demande à une collègue et elle peut les faire en cinq minutes, même si elle n'a jamais touché à l'outil auparavant."  

 Ils peuvent également lancer une campagne de dons en quelques clics et Zeffy se charge des formalités administratives, y compris de l'envoi des reçus de dons.

Résultats

Des résultats convaincants

Avec près de 65 000 transactions traitées et tous les coûts couverts par Zeffy, la SPCALL a déjà économisé près de 7 000 $ ! Comme ils disposent maintenant des bons outils pour activer leurs campagnes, ils collectent des milliers de dollars de plus que leurs outils précédents.

 "Avec Paypal, nous n'aurions jamais vu cet argent, c'était un moyen très passif de collecter des dons". 

À la fin de cette année, ils intégreront Zeffy dans leur base de données, afin de centraliser toutes les informations sur leurs donateurs. "C'est un gros travail, nous y allons petit à petit, mais au final, nous serons encore mieux équipés pour mieux atteindre nos donateurs en ligne. Cela nous rendra encore plus efficaces !"

Faire un don pour soutenir SPCALL

