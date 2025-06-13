Comment Zeffy a aidé la Dearborn Educational Foundation à économiser 2 812 dollars et à simplifier les événements.

Depuis plus de 30 ans, la Dearborn Education Foundation soutient des pratiques éducatives innovantes à Dearborn, dans le Michigan. Elle noue des relations avec des entreprises locales et des particuliers qui se soucient de l'éducation, en aidant à combler les lacunes entre le financement existant pour les écoles publiques de Dearborn et le système d'éducation qu'ils souhaitent voir dans leur communauté.
Les fonds collectés couvrent le matériel et les projets scolaires et extrascolaires, y compris les livres, les instruments de musique, les microscopes, les ordinateurs, l'équipement sportif, les projets artistiques et les concours d'étudiants, qui ne seraient pas financés autrement. En outre, la fondation s'associe à des individus et à des groupes qui souhaitent partager leur héritage avec les écoles et les élèves de Dearborn. La fondation est équipée pour établir des droits de dénomination, des dons planifiés/de legs, des fonds de bourses et des fonds de dotation et pour adapter chacun d'eux à la vision et aux souhaits du donateur. - La Fondation pour l'éducation de Dearborn
Contexte
Chaque année, la Dearborn Education Foundation organise plusieurs événements pour soutenir ses élèves. Entre le tournoi de golf, la célébration du Mardi Gras, le Green Tie Dinner et le Spring Bazaar, la Fondation jongle constamment avec la logistique des événements. Avant chacun de ces grands événements, ils doivent déterminer les lieux et les repas, la vente des billets, un système de tirage au sort et les dons de prix. Après l'organisation d'un repas ou d'un tournoi, le personnel de la Fondation doit s'occuper de la distribution des prix, des notes de remerciement, ainsi que de tout autre système d'entretien des donateurs et des activités de suivi. C'est une lourde tâche pour une petite équipe.
La Fondation soutient les enseignants passionnés en accordant des subventions pour des initiatives éducatives et des fournitures scolaires. Elle aide les élèves et les parents à collecter des fonds pour des projets tels que des conférences, des mises à jour d'installations et même des séjours pour les personnes âgées.
L'équipe sait également que l'éducation ne s'arrête pas à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. C'est pourquoi la Dearborn Educational Foundation souhaite soutenir les étudiants tout au long de leur parcours éducatif. Si une grande partie de son travail se concentre sur la création d'un système prospère de la maternelle à la terminale, elle aide également à mettre en relation les diplômés du secondaire avec plus d'une douzaine de bourses d'études pour faciliter la poursuite de leurs études. Nombre de ces bourses ont été créées à la mémoire d'habitants de Dearborn soucieux de préserver l'héritage de leur ville.
Au total, la Fondation a collecté plus de 3 millions de dollars pour aider les élèves des écoles publiques de Dearborn à accéder aux outils et aux systèmes éducatifs qui leur permettront de réussir dans n'importe quel domaine qu'ils choisiront après l'école.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
La Dearborn Educational Foundation a utilisé PayPal pour collecter ces millions, et les frais PayPal étaient monstrueux. Chaque fois qu'elle réalisait des gains importants pour aider les élèves à apprendre, elle reversait une part tout aussi importante des dons en frais PayPal.
Et ce, uniquement pour la collecte de fonds. PayPal n'offrant pas beaucoup d'intégrations, la Fondation a dû faire appel à d'autres plateformes pour des choses comme la billetterie et les tirages au sort. Le fait d'ajouter des obstacles et des frais supplémentaires pour chaque événement grevait les ressources de la Fondation, tant en termes d'heures de travail que d'argent.
Si vousêtes confronté à des problèmes similaires avec les frais de PayPal, consultez notre comparaison détaillée entre Zeffy et PayPal.
La solution 100% gratuite
Chastity Townsend, directrice exécutive de la Fondation, était déterminée à trouver un meilleur système. Elle s'est tournée vers Google, espérant que quelqu'un, quelque part, avait conçu une plateforme de collecte de fonds réellement gratuite, et a trouvé le chemin de Zeffy. Chastity était prête à l'essayer immédiatement...
Résultats
...et elle savait qu'ils avaient trouvé la solution à leurs problèmes presque aussi rapidement. À la base, Zeffy signifie simplement que Chastity et la Fondation conservent une plus grande partie des dons qu'elles reçoivent.
"Avec Zeffy, 100 % des fonds collectés en ligne ou en personne par le biais de cartes de crédit nous permettent de soutenir plus facilement notre district", explique-t-elle.
Se débarrasser des frais de PayPal était peut-être la principale chose sur la liste de Chastity pour une plateforme de collecte de fonds parfaite, mais Zeffy a répondu à encore plus d'espoirs. Zeffy peut se charger de la création et de la vente de billets d'événements, supprimant ainsi plusieurs étapes de la liste des tâches à accomplir par l'organisation dans les semaines précédant un événement.
Et puis, dans les semaines qui suivent un événement, Zeffy peut décharger la Fondation d'encore plus de tâches. Le système de gestion des donateurs de Zeffy peut aider les membres de l'équipe de la Fondation à mieux suivre qui donne quoi, avec moins d'heures d'administration, et c'est exactement ce que Chastity voulait.
"Avec Zeffy, j'aime la fonction de réception et les rappels par e-mail, ainsi que la possibilité d'exporter des informations de contact pour nos lettres d'information", explique-t-elle.
Même si elle ne cherchait qu'un moyen de collecter des fonds sans frais, la Dearborn Educational Foundation a trouvé en Zeffy le partenaire idéal pour la billetterie, la gestion des donateurs et la collecte de fonds sans frais.
"Nous sommes en mesure de reverser 100 % des fonds collectés et de réduire les tâches administratives", explique Chastity. "Zeffy nous a aidés à utiliser Excel pour suivre les inscriptions aux événements et à réduire la saisie de données dans quickbooks.
Zeffy leur permet de consacrer moins de temps et d'argent à la collecte de fonds, ce qui permet à la Fondation de consacrer davantage de temps et d'argent aux écoles et aux élèves qu'ils aiment.