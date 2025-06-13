Comment Zeffy a aidé la Dearborn Educational Foundation à économiser 2 812 dollars et à simplifier les événements.

Mission de la Dearborn Educational Foundation

Depuis plus de 30 ans, la Dearborn Education Foundation soutient des pratiques éducatives innovantes à Dearborn, dans le Michigan. Elle noue des relations avec des entreprises locales et des particuliers qui se soucient de l'éducation, en aidant à combler les lacunes entre le financement existant pour les écoles publiques de Dearborn et le système d'éducation qu'ils souhaitent voir dans leur communauté.

Les fonds collectés couvrent le matériel et les projets scolaires et extrascolaires, y compris les livres, les instruments de musique, les microscopes, les ordinateurs, l'équipement sportif, les projets artistiques et les concours d'étudiants, qui ne seraient pas financés autrement. En outre, la fondation s'associe à des individus et à des groupes qui souhaitent partager leur héritage avec les écoles et les élèves de Dearborn. La fondation est équipée pour établir des droits de dénomination, des dons planifiés/de legs, des fonds de bourses et des fonds de dotation et pour adapter chacun d'eux à la vision et aux souhaits du donateur. - La Fondation pour l'éducation de Dearborn

Contexte

Chaque année, la Dearborn Education Foundation organise plusieurs événements pour soutenir ses élèves. Entre le tournoi de golf, la célébration du Mardi Gras, le Green Tie Dinner et le Spring Bazaar, la Fondation jongle constamment avec la logistique des événements. Avant chacun de ces grands événements, ils doivent déterminer les lieux et les repas, la vente des billets, un système de tirage au sort et les dons de prix. Après l'organisation d'un repas ou d'un tournoi, le personnel de la Fondation doit s'occuper de la distribution des prix, des notes de remerciement, ainsi que de tout autre système d'entretien des donateurs et des activités de suivi. C'est une lourde tâche pour une petite équipe.

La Fondation soutient les enseignants passionnés en accordant des subventions pour des initiatives éducatives et des fournitures scolaires. Elle aide les élèves et les parents à collecter des fonds pour des projets tels que des conférences, des mises à jour d'installations et même des séjours pour les personnes âgées.

L'équipe sait également que l'éducation ne s'arrête pas à l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. C'est pourquoi la Dearborn Educational Foundation souhaite soutenir les étudiants tout au long de leur parcours éducatif. Si une grande partie de son travail se concentre sur la création d'un système prospère de la maternelle à la terminale, elle aide également à mettre en relation les diplômés du secondaire avec plus d'une douzaine de bourses d'études pour faciliter la poursuite de leurs études. Nombre de ces bourses ont été créées à la mémoire d'habitants de Dearborn soucieux de préserver l'héritage de leur ville.

Au total, la Fondation a collecté plus de 3 millions de dollars pour aider les élèves des écoles publiques de Dearborn à accéder aux outils et aux systèmes éducatifs qui leur permettront de réussir dans n'importe quel domaine qu'ils choisiront après l'école.