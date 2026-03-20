Les frais de PayPal pour les organisations à but non lucratif peuvent sembler peu élevés (1,99 % + 0,49 $ par don), mais lorsque vous travaillez avec des marges très faibles, ces frais s'accumulent rapidement.5 $ ici. 1 614 $ ici. C'est un mois de repas. Une année de subventions pour une thérapie. Ou des uniformes pour toute l'équipe.

Ce guide analyse les frais de PayPal, montre où vous perdez de l'argent et propose une meilleure solution : Zeffy, une alternative sans frais à PayPal qui réinvestit chaque dollar dans votre mission.

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Calculateur de frais PayPal - Combien votre association perd-elle ?

PayPal Donation Fees Calculator Montant annuel de la collecte de fonds Total donations you raise in a year (before fees). ($) USD Veuillez saisir une valeur Average Donation Size Facultatif : permet de calculer combien vous perdez par don. ($) USD Veuillez saisir une valeur Découvrez ce que vous manquez Commencer à économiser avec Zeffy Recalculer

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Avantages de l'utilisation d'un compte PayPal pour les dons à des organisations à but non lucratif

PayPal est l'un des processeurs de paiement les plus connus et les plus fiables au monde. Sa popularité est la principale raison pour laquelle les organisations à but non lucratif utilisent PayPal comme plateforme de collecte de fonds en ligne. PayPal n'a pas été créé pour les organisations à but non lucratif, mais il offre quelques avantages à celles qui choisissent cet outil.

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Bouton de don

Les petites organisations peuvent accepter des dons en ligne en utilisant le bouton de don de PayPal et en acceptant les principales cartes de crédit et de débit, ainsi que les comptes PayPal. Les organisations à but non lucratif peuvent choisir différents montants de dons, permettre aux donateurs d'affecter leurs dons à des programmes spécifiques et couvrir les frais de traitement. Les donateurs peuvent également effectuer des dons mensuels.

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Terminal virtuel avec PayPal Zettle

PayPal permet aux organisations à but non lucratif de télécharger un terminal virtuel sur leur smartphone avec l'application PayPal Zettle ou de recevoir un terminal tout-en-un avec l'application déjà intégrée. Les organisations peuvent traiter les cartes de crédit et de débit ainsi que les paiements par portefeuille numérique lors d'événements ou en faisant du porte-à-porte. L'application PayPal peut être un outil de collecte de fonds essentiel pour de nombreuses organisations à but non lucratif.

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Venmo

Depuis qu'il a acheté l'application Venmo en 2013, PayPal permet à tous les clients disposant d'un compte professionnel PayPal de proposer Venmo à la caisse. Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser PayPal pour entrer en contact avec de jeunes donateurs utilisant l'application et leur offrir un moyen supplémentaire de payer en ligne.

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Protection contre la fraude

PayPal offre des services de base de protection contre la fraude sans frais supplémentaires. Les formulaires de don PayPal sont conformes à la norme PCI.

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Dons récurrents

PayPal permet désormais aux organisations à but non lucratif d'accepter des dons mensuels de la part de leurs sympathisants. Les donateurs cochent la case "paiement mensuel" et PayPal tente de collecter les fonds le jour suivant la fin du cycle de facturation précédent ou de la période d'essai. PayPal facture des frais mensuels pour ce service.

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Faites don de votre monnaie

PayPal permet aux donateurs de définir leur organisation caritative préférée sur leur compte et de faire un don d' un dollar chaque fois qu' ils règlent leurs achats avec PayPal.

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Subventions

PayPal s'est associé à des fondations communautaires et à des fonds de dotation pour permettre à tous les comptes PayPal dont le statut d'organisme de bienfaisance a été confirmé de recevoir des paiements de la part de donateurs par l'intermédiaire du Fonds de don de PayPal.

PayPal partage le nom, l'adresse électronique, l'adresse postale et l'EIN de votre organisation avec chaque organisme subventionnaire et vous informe par courrier électronique si vous avez reçu une subvention. Les fonds sont versés directement sur votre compte PayPal. Les organisations à but non lucratif peuvent accéder au portail des subventions de PayPal pour accepter, suivre et enregistrer les paiements des donateurs, y compris les informations relatives aux donateurs.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de subventions, vous pouvez vous y opposer en contactant le service clientèle de PayPal.

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Inconvénients de l'utilisation de PayPal pour collecter des fonds pour des organisations à but non lucratif

Frais de transaction compliqués

Comme vous pouvez le constater, les frais de traitement PayPal sont importants, quelle que soit la manière dont vous choisissez d'accepter les dons. De nombreuses options de collecte de fonds que vous pouvez obtenir gratuitement ailleurs, comme les dons récurrents ou les paiements manuels par carte de crédit, ont un coût supplémentaire avec PayPal.

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Retenues inattendues sur les comptes

Un autre problème avec PayPal est celui des histoires d'organisations à but non lucratif qui disent que leurs comptes ont été suspendus en raison d'un don important. La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif peut connaître des hauts et des bas, et il n'est pas toujours possible de savoir quand un don ou un legs important peut arriver pour votre organisation. Une retenue inattendue sur votre compte est la dernière chose qu'une organisation à but non lucratif souhaite gérer alors qu'elle devrait être en pleine effervescence.

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Impossible de segmenter les donateurs

PayPal n'a pas été conçu pour les organisations à but non lucratif, de sorte que la plupart des fonctions d'analyse et de reporting qu'il propose ne fonctionnent pas aussi bien pour les organisations caritatives. L'une des principales fonctionnalités manquantes est la possibilité de segmenter les donateurs en fonction de leur capacité à donner, de leurs centres d'intérêt et d'autres données démographiques. La segmentation des donateurs permet aux organisations caritatives de créer des formulaires personnalisés pour attirer les donateurs.

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Frais de saisie manuelle des données de la carte de crédit

La seule façon de saisir manuellement les informations relatives à la carte de crédit d'un donateur avec PayPal est d'utiliser l'application Zettle de PayPal, liée à un compte professionnel PayPal. Les frais mensuels de Zettle s'élèvent à 30 dollars, plus 29 dollars pour votre premier lecteur de carte pour smartphone. Des frais supplémentaires basés sur un pourcentage de 3,49 % + 0,09 $ sont facturés pour la saisie manuelle des cartes. Les paiements par saisie manuelle ne sont pas couverts par la protection des vendeurs.

Les frais de PayPal peuvent peser lourdement sur vos dons.

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Tableau des frais de donation PayPal pour les organisations à but non lucratif (mis à jour en janvier 2024)

Les organisations à but non lucratif qui utilisent PayPal doivent payer des frais réduits de 1,99 % + 0,49 $ par transaction nationale. Il s'agit d'une baisse par rapport aux frais de 2,89 % + 0,49 $ facturés par PayPal pour les entreprises, mais cela peut représenter une part importante des revenus de votre organisation. PayPal prélève un supplément de 1,50 % pour tous les dons internationaux, et les frais fixes varient en fonction de la localisation.

La page web des frais de donation PayPal peut être déroutante et accablante. Bien que les organisations à but non lucratif de type 501c3 puissent demander le statut d'organisation caritative auprès de PayPal et bénéficier de frais réduits, il existe plusieurs frais de service supplémentaires, obligatoires et facultatifs, dont il faut tenir compte.

Nous avons créé le tableau suivant et partagé le calculateur de frais de PayPal pour les organisations à but non lucratif afin de vous aider à mieux comprendre les frais de PayPal. Vous pouvez également consulter la page des frais de PayPal pour plus d'informations.

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Services PayPal Frais mensuels Frais de transaction Frais supplémentaires Frais de transaction pour les associations caritatives 1.99% + $0.49 Frais de transaction pour les associations caritatives internationales 1,99 % + frais fixes basés sur la devise reçue 1.50% Payments Pro - utilisez PayPal comme processeur de paiement $30.00 1.99% + $0.49 Paiements Pro Facturation récurrente $10.00 Payments Pro Outil de paiement récurrent $30.00 Payflow Pro - choisissez votre propre processeur de paiement $25.00 0,10 $ par transaction Service de facturation récurrente Payflow $10.00 Bouton de don 2.89% + $0.49 Terminal virtuel Zettle (carte présente) $30.00 2.29% + $0.09 29 $ pour le premier lecteur de cartes pour smartphone / 79 $ pour les lecteurs supplémentaires Terminal virtuel Zettle (transactions par code QR) 2.29% + $0.09 Terminal virtuel Zettle (saisie manuelle des cartes) 3.49% + $0.09 Service de suivi de compte (optionnel) $19.95 Services avancés de protection contre la fraude (facultatif) $10.00 $0.05 Service d'authentification de l'acheteur (facultatif) $10.00 $0.10 Transactions de vérification des cartes $0.30 Collectes de fonds PayPal (liste des collectes de fonds) 2.99% Collectes de fonds PayPal (collectes de fonds non listées) Pas de frais

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Utiliser PayPal pour les dons : Ce que disent les utilisateurs réels

De nombreuses organisations à but non lucratif ont utilisé PayPal pour collecter des fonds en ligne. Sa popularité et la reconnaissance de son nom en font un choix évident.

Découvrez ce que les utilisateurs réels disent de PayPal :

"PayPal n'offre pas de flexibilité en ce qui concerne les dons récurrents. Comme nous sommes une église, de nombreux membres aiment payer leur dîme et leurs offrandes en ligne et plusieurs d'entre eux ont demandé à faire des dons automatiques par l'intermédiaire de PayPal, qui n'offre pas autant d'options que d'autres plateformes. Nous n'aimons pas non plus les frais plus serrés lorsque les cartes sont traitées manuellement (au lieu d'être glissées ou d'utiliser la puce)." ‍KatelynC., Assistante administrative de direction

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"De nombreux utilisateurs trouvent PayPal facile à utiliser et apprécient ses politiques de protection des acheteurs et des vendeurs. PayPal offre également des taux de change compétitifs pour les transactions internationales et dispose de fonctions intégrales permettant aux entreprises d'accepter des paiements en ligne." ‍SameerA., directeur général de l'usine

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"PayPal est une plateforme reconnue et fiable pour effectuer des paiements. C'est formidable qu'ils aient une fonction caritative très efficace qui nous permet de recevoir des dons via eBay pour notre cause. Il est également excellent que vous puissiez créer des pots de collecte pour des causes ou des coûts de groupe dans lesquels les gens peuvent verser de l'argent rapidement et facilement." Ruth H., Collecteur de fonds communautaire

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"Ce que je n'aime pas chez PayPal, c'est que pour utiliser leur bouton sur notre site web, vous devez payer un plan de service mensuel pour avoir cette option, sinon vous pouvez ajouter un lien à votre page, et le donateur doit cliquer sur le lien pour quitter votre page et aller sur PayPal pour compléter le don. C'est trop de clics". ‍WillS.

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"J'ai remarqué que de plus en plus de gens demandent plus d'options que PayPal. De plus en plus de gens veulent utiliser Venmo ou Apple Pay, alors leur donner seulement l'option du compte PayPal ou une option de carte de crédit ne semble plus suffisant." ‍VerifiedUser in Religious Institution (Utilisateur vérifiédans une institution religieuse)

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Évitez les frais de donation PayPal avec Zeffy et tirez le meilleur parti de vos efforts de collecte de fonds.

Frais

La plus grande plainte des utilisateurs de PayPal est de comprendre les frais de PayPal pour les organisations à but non lucratif, qui sont considérables et déroutants. Quelle que soit la manière dont vous acceptez les dons, des frais s'y rattachent. Les organisations à but non lucratif sont souvent surprises par les différences. C'est particulièrement vrai pour les dons récurrents et les paiements manuels par carte de crédit.

Avec Zeffy, vous n'êtes jamais surpris. Quelle que soit la manière dont vous collectez des fonds, il n'y a pas de frais de traitement des paiements ! Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite, vous aidant à maximiser les dons et à lancer des campagnes de collecte de fonds plus réussies que jamais.‍

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Support client

La taille de PayPal a contribué à la reconnaissance du nom et à la popularité de l'organisation, mais cette taille peut se traduire par des délais d'attente plus longs pour obtenir de l'aide. Zeffy a pour mission de fournir gratuitement un service de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Nos clients apprécient le coût et notre soutien pratique.

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"Zeffy a été formidable, en particulier le service clientèle. Après mon inscription, un membre de Zeffy m'a envoyé un e-mail et m'a appelé pour vérifier si j'avais des questions. J'ai eu beaucoup de suivi depuis et si jamais j'ai une question, ils y répondent très rapidement ! Ils écoutent également mes opinions sur la façon d'améliorer le site". - Chase C.

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"Nous avons été déçus et frustrés par l'expérience des autres plateformes ; il n'était pas facile d'obtenir des réponses de l'assistance, et les frais qu'ils facturent à une organisation à but non lucratif sont décevants. En tant qu'organisation à but non lucratif, nous travaillons avec tant de diligence pour collecter des fonds afin de soutenir nos vétérans et nos premiers intervenants, qu'il est décourageant qu'une si grande partie doive aller à des plates-formes technologiques." - Matt Payne, Outer Circle Foundation

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"Le service clientèle a été très réactif à mes questions et m'a mis à l'aise avant que nous ne lancions notre formulaire d'inscription. - Carrie B.

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"Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de notre expérience avec Zeffy. Du point de vue du service client, ils sont très réactifs lorsque des problèmes sont soulevés, généralement dans les 24 heures ou moins." -Cheryl D.

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Recettes fiscales

PayPal envoie des reçus de transaction, mais pas de reçus déductibles des impôts. Zeffy fournit des reçus fiscaux automatiques lorsque les donateurs font un don en ligne, achètent un article ou achètent des billets pour un événement ou une tombola.

Ces reçus fiscaux comportent le numéro d'identification de l'employeur (EIN) de votre organisation 501c3 et peuvent être personnalisés pour fournir des détails sur le montant du don déductible des impôts.

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Gestion des donateurs

PayPal n'a pas été créé pour les organisations à but non lucratif, mais Zeffy a toujours été un outil pour les organisations à but non lucratif de type 501c3. C'est pourquoi le système gratuit de gestion des donateurs de Zeffy offre aux organisations à but non lucratif la possibilité de gérer les informations relatives aux donateurs de la manière qui leur convient le mieux.

Le tableau de bord de Zeffy vous permet d'ajouter de nouvelles informations, de filtrer et d'exporter des listes de contacts de donateurs. Vous pouvez également ajouter des notes et segmenter les donateurs à l'aide d'étiquettes afin de faciliter l'envoi de communications personnalisées.

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Possibilités de collecte de fonds

En tant que processeur de paiement, PayPal peut fonctionner, mais Zeffy offre d'autres possibilités de collecte de fonds qui vous aident à recevoir des fonds et à collecter des données sur les donateurs pour vous aider à nouer des relations solides avec eux.

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Les fonctions de collecte de fonds de Zeffy sont les suivantes :

Formulaires de dons personnalisables

Un processus de don fluide

Adhésions

Gestion des donateurs

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La passerelle de paiement et le formulaire de don de Zeffy acceptent toutes les principales cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, ACH et PAD, ainsi que les chèques. Avec Zeffy Tap to Pay, les organisations à but non lucratif peuvent accepter les dons par carte de crédit en personne avec un iPhone, où que vous soyez.

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Les frais de PayPal peuvent peser lourdement sur vos dons.

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FAQ sur PayPal pour les organisations à but non lucratif

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PayPal est-il gratuit pour les organisations caritatives ? PayPal propose des tarifs réduits aux organisations à but non lucratif : frais de 1,99 % + 0,49 $ par transaction nationale. PayPal facture un supplément de 1,50 % pour tous les dons internationaux, et les frais fixes varient en fonction de la localisation.

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Quels sont les frais PayPal actuels pour les organisations à but non lucratif ? Les frais de PayPal pour les paiements de bienfaisance sont de 1,99 % + 0,49 $ par transaction. Plusieurs autres frais peuvent être facturés aux organisations à but non lucratif lorsqu'elles acceptent différents types de dons.

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Comment ouvrir un compte PayPal pour une association caritative ou un organisme à but non lucratif ? Pour commencer, vous devez ouvrir un compte PayPal Business. Fournissez le numéro d'identification d'organisme de bienfaisance (EIN) et les relevés de compte bancaire, et soyez prêt à fournir à PayPal votre lettre officielle de détermination fiscale de l'IRS pour vérifier le statut 501c3. L'examen peut prendre jusqu'à trois jours ouvrables.

Enfin, inscrivez-vous au compte Giving Fund de PayPal et commencez à collecter des fonds auprès de vos donateurs.

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Existe-t-il une alternative gratuite à PayPal ? Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite qui couvre les frais de transaction, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à PayPal.

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