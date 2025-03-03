Les portefeuilles numériques changent la façon dont les gens font des dons aux organisations à but non lucratif. En offrant des options de paiement rapides, sécurisées et familières comme Apple Pay, Google Pay et PayPal, les organisations à but non lucratif peuvent faciliter les dons de leurs sympathisants.
Ces outils permettent non seulement de rationaliser le processus de don, mais aussi d'aider les organisations à atteindre des donateurs plus jeunes et plus avertis sur le plan technologique, et à encourager les contributions répétées.
Dans ce guide, nous analyserons les avantages des portefeuilles numériques et vous présenterons les meilleures options pour améliorer la stratégie de collecte de fonds de votre association.
Un portefeuille numérique est un service de paiement électronique qui stocke et traite en toute sécurité les informations de paiement (cartes de crédit, cartes de débit et coordonnées bancaires) par le biais d'appareils mobiles, de sites web ou d'applications, éliminant ainsi le besoin de cartes physiques ou d'argent liquide.
Lorsque vous effectuez un paiement, il vous suffit de sélectionner l'un des modes de paiement que vous avez enregistrés - il n'est pas nécessaire de saisir les détails de votre carte à chaque fois. Vous pouvez utiliser un portefeuille numérique pour les achats en ligne, les paiements in-app, ou dans les magasins qui acceptent les systèmes de paiement sans contact.
Les milléniaux (nés entre 1981 et 1996) et la génération Z (née entre 1997 et 2012) comptent parmi les donateurs les plus généreux, 84 % des milléniaux donnant environ 481 dollars par an et 76 % de la génération Z faisant des dons en ligne.
Comme ces groupes d'âge utilisent des portefeuilles numériques, l'ajout de cette option de paiement aide les organisations à but non lucratif à créer une expérience de don qui correspond à leurs préférences et encourage les dons.
Les portefeuilles numériques offrent aux donateurs un moyen simple et rapide de faire des dons sans avoir à manipuler de l'argent liquide ou des cartes. Il suffit à vos donateurs d'ajouter leurs coordonnées de paiement une seule fois, puis d'utiliser leur empreinte digitale ou leur code PIN pour les dons ultérieurs.
Les portefeuilles numériques protègent les informations relatives aux donateurs en remplaçant les données de paiement par un code unique, en préservant la confidentialité des numéros de carte et en prévenant la fraude. Pour une protection accrue, les portefeuilles numériques offrent la possibilité d'ajouter l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour approuver les paiements.
Les portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay et PayPal permettent aux organisations à but non lucratif d'accepter plus facilement des dons dans le monde entier.
En offrant des options de porte-monnaie électronique familières, vous pouvez attirer des sympathisants internationaux et élargir votre base de donateurs au-delà des communautés locales.
Apple Pay est un portefeuille numérique populaire qui détient 92 % des parts de marché et qui vous met en relation avec une large base d'utilisateurs. Il peut être configuré en quelques secondes sur tous les appareils Apple, y compris l'Apple Watch, le Mac, l'iPhone et l'iPad.
Les organisations à but non lucratif peuvent accepter les dons par Apple Pay soit par l'intermédiaire de plateformes de collecte de fonds dédiées comme Zeffy, soit en s'adressant directement à Apple Pay. Alors que Zeffy offre une intégration instantanée d'Apple Pay sans configuration supplémentaire, l'intégration directe par Apple nécessite un processus d'approbation plus approfondi.
La procédure d'approbation diffère selon le lieu : Les organisations à but non lucratif américaines doivent obtenir un sceau de transparence gratuit, qui aide les donateurs à vérifier la crédibilité de l'organisation, tandis que les organisations à but non lucratif internationales doivent demander l'approbation par l'intermédiaire de Benevity. L'ensemble du processus peut prendre plusieurs semaines.
Google Wallet fonctionne de la même manière qu'Apple Pay, mais il est conçu pour les utilisateurs d'Android. Votre association peut recevoir des dons à partir de téléphones, de sites web et d'applications Android en utilisant les cartes que les donateurs enregistrent dans leurs comptes Google.
Les donateurs peuvent utiliser des cartes de crédit et de débit, des comptes PayPal ou des cartes de fidélité, ce qui leur donne accès à de multiples moyens de soutenir leur travail.
Vous pouvez configurer Google Pay soit par l'intermédiaire d'une plateforme de dons comme Zeffy qui l'active automatiquement pour les donateurs, soit en vous inscrivant directement en tant que marchand Google. L'installation directe nécessite une vérification par Network for Good, un profil Guidestar actif et des intégrations techniques qui peuvent prendre plusieurs semaines.
L'utilisation d'une plateforme comme Zeffy simplifie ce processus en prenant en charge l'intégration et en vous permettant d'accepter immédiatement les dons par Google Pay.
Venmo, propriété de PayPal, attire les jeunes donateurs en leur permettant de partager leurs dons avec leurs amis, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de prendre connaissance de votre mission. Les donateurs peuvent facilement trouver votre organisation en utilisant le nom de votre profil ou le code QR pour effectuer leurs contributions.
Cash App, développé par Square, est une plateforme de paiement peer-to-peer qui aide les organisations à but non lucratif à recevoir des fonds rapidement. Elle est assez simple à mettre en place, offre une bonne détection des fraudes et accepte les dons par le biais de plusieurs méthodes : codes QR, cartes Cash, cartes de débit et de crédit.
Zelle, intégré directement à des milliers de banques et de coopératives de crédit américaines, permet aux donateurs d'envoyer de l'argent directement depuis leur application bancaire sur le compte lié à votre organisation. Avec des transferts instantanés et sans frais, Zelle profite à la fois à votre association et à vos donateurs.
PayPal est une méthode de paiement bien connue et fiable qui offre de nombreux outils pour recevoir et gérer les dons. Votre association peut accepter des fonds par le biais de boutons de don, de pages de collecte de fonds et de codes QR. PayPal permet également d'accéder à des fonctionnalités telles que les dons mensuels et les rapports de dons.
L'intégration des portefeuilles numériques dans la stratégie de collecte de fonds de votre association est un moyen efficace de répondre aux attentes des donateurs et de réduire les obstacles au don. Les options de paiement comme Apple Pay et Google Pay permettent aux donateurs de contribuer à l'aide d'appareils intelligents, ce qui augmente les chances que les dons soient menés à bien et encourage un soutien répété.
Permettez à vos donateurs de donner rapidement et en toute sécurité avec Apple Pay et Google Pay. Grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy, votre association peut accepter les dons par portefeuille numérique en quelques secondes, en supprimant les obstacles au paiement et en améliorant l'expérience des donateurs. De plus, Zeffy s'assure que chaque dollar va directement à votre mission - pas de frais, jamais.
