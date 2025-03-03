Les portefeuilles numériques changent la façon dont les gens font des dons aux organisations à but non lucratif. En offrant des options de paiement rapides, sécurisées et familières comme Apple Pay, Google Pay et PayPal, les organisations à but non lucratif peuvent faciliter les dons de leurs sympathisants.

Ces outils permettent non seulement de rationaliser le processus de don, mais aussi d'aider les organisations à atteindre des donateurs plus jeunes et plus avertis sur le plan technologique, et à encourager les contributions répétées.

Dans ce guide, nous analyserons les avantages des portefeuilles numériques et vous présenterons les meilleures options pour améliorer la stratégie de collecte de fonds de votre association.

‍

6 solutions de paiement numérique populaires pour les dons

‍

Qu'est-ce qu'un portefeuille numérique ?

Un portefeuille numérique est un service de paiement électronique qui stocke et traite en toute sécurité les informations de paiement (cartes de crédit, cartes de débit et coordonnées bancaires) par le biais d'appareils mobiles, de sites web ou d'applications, éliminant ainsi le besoin de cartes physiques ou d'argent liquide.

Lorsque vous effectuez un paiement, il vous suffit de sélectionner l'un des modes de paiement que vous avez enregistrés - il n'est pas nécessaire de saisir les détails de votre carte à chaque fois. Vous pouvez utiliser un portefeuille numérique pour les achats en ligne, les paiements in-app, ou dans les magasins qui acceptent les systèmes de paiement sans contact.

‍

4 avantages des portefeuilles numériques pour les organisations à but non lucratif

1. Attirer les Millennials et la Génération Z

Les milléniaux (nés entre 1981 et 1996) et la génération Z (née entre 1997 et 2012) comptent parmi les donateurs les plus généreux, 84 % des milléniaux donnant environ 481 dollars par an et 76 % de la génération Z faisant des dons en ligne.

Comme ces groupes d'âge utilisent des portefeuilles numériques, l'ajout de cette option de paiement aide les organisations à but non lucratif à créer une expérience de don qui correspond à leurs préférences et encourage les dons.

‍

2. Créer une expérience de don pratique

Les portefeuilles numériques offrent aux donateurs un moyen simple et rapide de faire des dons sans avoir à manipuler de l'argent liquide ou des cartes. Il suffit à vos donateurs d'ajouter leurs coordonnées de paiement une seule fois, puis d'utiliser leur empreinte digitale ou leur code PIN pour les dons ultérieurs.

‍

3. Offrir une sécurité renforcée

Les portefeuilles numériques protègent les informations relatives aux donateurs en remplaçant les données de paiement par un code unique, en préservant la confidentialité des numéros de carte et en prévenant la fraude. Pour une protection accrue, les portefeuilles numériques offrent la possibilité d'ajouter l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale pour approuver les paiements.

‍

4. Accéder à une base de donateurs plus large

Les portefeuilles numériques comme Apple Pay, Google Pay et PayPal permettent aux organisations à but non lucratif d'accepter plus facilement des dons dans le monde entier.

En offrant des options de porte-monnaie électronique familières, vous pouvez attirer des sympathisants internationaux et élargir votre base de donateurs au-delà des communautés locales.

‍

6 meilleures plateformes de paiement numérique pour les organisations à but non lucratif

1. Apple Pay

Apple Pay est un portefeuille numérique populaire qui détient 92 % des parts de marché et qui vous met en relation avec une large base d'utilisateurs. Il peut être configuré en quelques secondes sur tous les appareils Apple, y compris l'Apple Watch, le Mac, l'iPhone et l'iPad.

Comment configurer Apple Pay pour les dons ?

Sélectionnez une plateforme de dons comme Zeffy qui prend en charge Apple Pay.

Lorsque les donateurs ont activé Apple Pay sur leurs appareils ou navigateurs, il apparaîtra automatiquement comme option de paiement sur vos formulaires de don

Aucune installation ou configuration supplémentaire n'est nécessaire

Les organisations à but non lucratif peuvent accepter les dons par Apple Pay soit par l'intermédiaire de plateformes de collecte de fonds dédiées comme Zeffy, soit en s'adressant directement à Apple Pay. Alors que Zeffy offre une intégration instantanée d'Apple Pay sans configuration supplémentaire, l'intégration directe par Apple nécessite un processus d'approbation plus approfondi.

La procédure d'approbation diffère selon le lieu : Les organisations à but non lucratif américaines doivent obtenir un sceau de transparence gratuit, qui aide les donateurs à vérifier la crédibilité de l'organisation, tandis que les organisations à but non lucratif internationales doivent demander l'approbation par l'intermédiaire de Benevity. L'ensemble du processus peut prendre plusieurs semaines.

‍

2. Google Pay

Google Wallet fonctionne de la même manière qu'Apple Pay, mais il est conçu pour les utilisateurs d'Android. Votre association peut recevoir des dons à partir de téléphones, de sites web et d'applications Android en utilisant les cartes que les donateurs enregistrent dans leurs comptes Google.

Les donateurs peuvent utiliser des cartes de crédit et de débit, des comptes PayPal ou des cartes de fidélité, ce qui leur donne accès à de multiples moyens de soutenir leur travail.

Comment configurer Google Pay pour les dons ?

Vous pouvez vous inscrire en tant que marchand Google et accepter les dons, ou vous pouvez simplement utiliser une plateforme de dons comme Zeffy qui prend en charge Google Pay.

Google Pay s'affichera automatiquement comme option de paiement sur Zeffy pour les donateurs dont l'option est activée sur leur appareil ou leur navigateur.

Aucune étape d'installation supplémentaire n'est nécessaire

Vous pouvez configurer Google Pay soit par l'intermédiaire d'une plateforme de dons comme Zeffy qui l'active automatiquement pour les donateurs, soit en vous inscrivant directement en tant que marchand Google. L'installation directe nécessite une vérification par Network for Good, un profil Guidestar actif et des intégrations techniques qui peuvent prendre plusieurs semaines.

L'utilisation d'une plateforme comme Zeffy simplifie ce processus en prenant en charge l'intégration et en vous permettant d'accepter immédiatement les dons par Google Pay.

‍

3. Venmo

Venmo, propriété de PayPal, attire les jeunes donateurs en leur permettant de partager leurs dons avec leurs amis, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de prendre connaissance de votre mission. Les donateurs peuvent facilement trouver votre organisation en utilisant le nom de votre profil ou le code QR pour effectuer leurs contributions.

Comment configurer Venmo pour les dons ?

Connectez-vous à votre compte professionnel PayPal, accédez à la section "Outils professionnels" et sélectionnez Venmo.

Cliquez sur "Get Started" pour créer votre compte Venmo ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

Complétez les informations nécessaires, y compris le nom de votre association, sa description, sa catégorie et ses coordonnées.

Saisissez les liens vers les médias sociaux ou les sites web que vous souhaitez inclure dans votre profil.

Passez en revue votre profil et appuyez sur publier

‍

4. App. en espèces

Cash App, développé par Square, est une plateforme de paiement peer-to-peer qui aide les organisations à but non lucratif à recevoir des fonds rapidement. Elle est assez simple à mettre en place, offre une bonne détection des fraudes et accepte les dons par le biais de plusieurs méthodes : codes QR, cartes Cash, cartes de débit et de crédit.

Comment mettre en place une application de paiement pour les dons ?

Téléchargez l'application et créez votre compte en utilisant votre email ou votre numéro de téléphone.

Passer à un compte professionnel pour accéder à des fonctionnalités spécifiques à l'organisation

Connecter le compte bancaire de votre organisation

Créez votre identifiant unique $Cashtag pour commencer à accepter des dons

‍

5. Zelle

Zelle, intégré directement à des milliers de banques et de coopératives de crédit américaines, permet aux donateurs d'envoyer de l'argent directement depuis leur application bancaire sur le compte lié à votre organisation. Avec des transferts instantanés et sans frais, Zelle profite à la fois à votre association et à vos donateurs.

Comment configurer Zelle pour les dons ?

Inscrivez-vous à Zelle via le portail en ligne ou l'application mobile de votre banque.

Si votre banque n'est pas partenaire de Zelle, téléchargez l'application autonome et connectez-la en utilisant le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de votre association.

Une fois qu'il est en place, partagez votre identifiant Zelle sur votre site Web et vos plateformes de médias sociaux pour commencer à recevoir des dons.

‍

6. Paiements

PayPal est une méthode de paiement bien connue et fiable qui offre de nombreux outils pour recevoir et gérer les dons. Votre association peut accepter des fonds par le biais de boutons de don, de pages de collecte de fonds et de codes QR. PayPal permet également d'accéder à des fonctionnalités telles que les dons mensuels et les rapports de dons.

Comment configurer PayPal pour les dons ?

Créez un compte d'entreprise et sélectionnez "Organisation à but non lucratif" comme type d'entreprise.

Soumettre les documents nécessaires, comme la lettre de détermination de l'IRS, pour vérifier votre statut.

Relier le compte bancaire de votre organisation et les outils de donation pour commencer à accepter les contributions.

‍

Derniers mots sur les portefeuilles numériques pour les dons aux organisations à but non lucratif

L'intégration des portefeuilles numériques dans la stratégie de collecte de fonds de votre association est un moyen efficace de répondre aux attentes des donateurs et de réduire les obstacles au don. Les options de paiement comme Apple Pay et Google Pay permettent aux donateurs de contribuer à l'aide d'appareils intelligents, ce qui augmente les chances que les dons soient menés à bien et encourage un soutien répété.

Permettez à vos donateurs de donner rapidement et en toute sécurité avec Apple Pay et Google Pay. Grâce à la plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite de Zeffy, votre association peut accepter les dons par portefeuille numérique en quelques secondes, en supprimant les obstacles au paiement et en améliorant l'expérience des donateurs. De plus, Zeffy s'assure que chaque dollar va directement à votre mission - pas de frais, jamais.

‍

FAQ sur les transactions par portefeuille numérique pour les organisations à but non lucratif

Les dons par portefeuille numérique sont-ils sûrs pour les organisations à but non lucratif ? Les portefeuilles numériques protègent les données des donateurs et empêchent tout accès non autorisé grâce à des fonctions de sécurité avancées telles que le cryptage, l'authentification à deux facteurs et la tokenisation. Les plateformes de portefeuilles numériques réputées sont également conformes aux normes industrielles telles que PCI DSS, ce qui constitue un niveau de sécurité supplémentaire. Bien que les organisations à but non lucratif puissent les utiliser en toute sécurité, vous devez rester attentif aux cyber-risques en contrôlant régulièrement les transactions et en mettant à jour les protocoles de sécurité.

Quels sont les différents modes de paiement modernes ? Outre les portefeuilles numériques, il existe différents types de méthodes de paiement modernes, telles que Paiements sans contact : Ces méthodes utilisent la technologie NFC, permettant aux donateurs d'effectuer des contributions rapidement en tapant simplement leur carte ou leur smartphone sur un appareil compatible.

Ces méthodes utilisent la technologie NFC, permettant aux donateurs d'effectuer des contributions rapidement en tapant simplement leur carte ou leur smartphone sur un appareil compatible. Dons en crypto-monnaies : De nombreuses plateformes permettent aux organisations à but non lucratif d'accepter des dons en crypto-monnaies, comme le bitcoin et l'ethereum

De nombreuses plateformes permettent aux organisations à but non lucratif d'accepter des dons en crypto-monnaies, comme le bitcoin et l'ethereum Le don par texto : Les donateurs peuvent faire des dons en envoyant le montant du don par SMS au numéro de téléphone spécifié par votre association.

Les donateurs peuvent faire des dons en envoyant le montant du don par SMS au numéro de téléphone spécifié par votre association. Paiements par code QR : Les organisations à but non lucratif peuvent générer des codes QR que les donateurs scannent à l'aide de leur smartphone, ce qui les dirige directement vers les formulaires de don.