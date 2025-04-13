Tous les processeurs de paiement ne sont pas créés égaux. Cash App pour les organisations à but non lucratif est une considération courante, mais cela fonctionnera-t-il pour vos efforts de collecte de fonds ?
Rester informé sur tous les aspects, des frais de traitement aux risques de sécurité, est le meilleur moyen de prendre une décision organisationnelle solide. Vous trouverez ci-dessous un guide complet sur l'utilisation efficace de Cash App pour les dons, ses avantages et ses limites pour les organisations à but non lucratif, ainsi qu'un guide étape par étape sur la mise en place et la gestion des dons par Cash App.
Ci-dessous, vous apprendrez :
Cash App est une plateforme de traitement des paiements en ligne, dont la société mère est Square. L'application de services de paiement prend en charge l'échange d'argent de poste à poste et se concentre sur l'expérience mobile pour les transactions en ligne.
La composante sociale de Cash App ressemble à Venmo pour les organisations à but non lucratif. Les utilisateurs créent des $cashtags qui renvoient à une URL partageable pouvant ressembler à https://cash.app/$yourchosencashtag.
Voici quelques exemples 57 millions d'utilisateurs d'utilisateurs mensuels s'appuient sur Cash App :
Il est intéressant d'utiliser Cash App pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent simplement collecter des dons. Les codes QR, les cartes de paiement et les applications mobiles peuvent offrir des options de don modernes, mais ils n'offrent pas la même expérience qu'un site web de don solide.
Cash App pour les organisations à but non lucratif utilise les mêmes tarifs que les autres comptes commerciaux. Il n'y a pas de tarif spécial pour les organisations 501(c)(3) qui souhaitent utiliser Cash App pour les dons à but non lucratif.
Les frais de traitement comprennent
Remarque importante : certains émetteurs de cartes de crédit considèrent les transactions effectuées à l'aide de l'application Cash App comme des avances de fonds. Ces frais sont souvent soumis à des taux d'intérêt plus élevés.
Parfois, le meilleur moyen d'en savoir plus sur un outil potentiel est d'écouter les utilisateurs qui l'ont utilisé et qui ont fait part de leurs commentaires honnêtes par l'intermédiaire de Caperra.
"Mon aspect préféré de Cash App est la possibilité de transférer de l'argent à des amis à partir de mon compte bancaire. J'aime aussi la possibilité de créer un compte d'épargne par l'intermédiaire de Cash App. - Leah L.
"Je n'ai jamais eu de problème avec Cashapp, mais il faut quelques étapes supplémentaires pour orchestrer une transaction. Il m'est arrivé quelques fois d'oublier exactement comment vérifier mon solde et effectuer un transfert, car je n'utilise pas ce logiciel tous les jours." - Renee W.
"Mon compte a été fermé au hasard, sans préavis ni raison. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que j'ai enfreint les conditions d'utilisation. J'ai essayé de les contacter, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se retrancher derrière leurs réponses pré-générées et dire qu'ils n'ont pas d'informations supplémentaires. Je dois attendre 30 jours pour obtenir une réponse, ce qui, pour beaucoup de gens comme moi, est un inconvénient majeur. Pour une plateforme de banque en ligne qui est liée au client, ils n'ont pas de service client qui réponde réellement aux questions qui sont directement liées au vrai problème." - Vérification faite
Cash App pour les organisations à but non lucratif offre aux donateurs un moyen de donner en retour qui imite les applications populaires et réduit la courbe d'apprentissage d'une nouvelle interface. En 2024, le nombre d'utilisateurs mensuels actifs de la carte Cash App a augmenté de 20 % et continue de croître.
Cash App propose plusieurs options de vérification des paiements:
Cash App for Business permet aux organisations à but non lucratif d'effectuer des dépôts instantanés sur le compte bancaire de votre organisation pour des dons en ligne sans frais. Cela signifie que les organisations à but non lucratif voient les dons et le financement plus rapidement sur votre compte bancaire, au lieu des 1 à 3 jours ouvrables habituels.
L'application Cash App pour les organisations à but non lucratif peut présenter des difficultés lorsque vous avez besoin d'aide. La plateforme a une note de 3,6 sur 5 sur Capterra pour le service client.
Le site web de Cash App contient quelques articles de soutien, mais peu d'entre eux mentionnent les dons à but non lucratif ou les organisations caritatives.
Zeffy est connu pour son service clientèle exceptionnel et son équipe qui se concentre sur le soutien spécifique aux organisations à but non lucratif.
Cash App n'a pas été conçu pour les organisations à but non lucratif, et il est donc difficile de collecter des fonds en dehors d'un lien de don. Que vous souhaitiez organiser des événements pour augmenter les dons des églises ou mettre en place une campagne créative pour le Giving Tuesday, Cash App peut vous limiter.
La plateforme ne prend pas en compte les besoins en matière de collecte de fonds :
Une stratégie de collecte de fonds bien équilibrée peut nécessiter l'ajout d'outils spécifiques aux organisations à but non lucratif à votre pile technologique.
L'IRS exige que les organisations caritatives envoient des reçus aux donateurs pour chaque transaction. Cash App ne délivre pas de reçus fiscaux comme d'autres solutions de paiement.
Zeffy génère automatiquement vos reçus fiscaux 501(c)(3) et à but non lucratif, prêts pour l'IRS.
Cash App pour les organisations à but non lucratif n'est pas une solution de gestion des donateurs. Vous ne pouvez pas voir les détails sur les donateurs ou segmenter les supporters pour une sensibilisation et une fidélisation significatives avec Cash App seul.
Cette lacune peut vous amener à rechercher une solution distincte de gestion des donateurs.
Cash App offre des services bancaires, mais la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) n'assure pas les comptes. Seules les personnes utilisant des cartes de paiement sont couvertes par l'assurance FDIC, et ce jusqu'à concurrence de 250 000 dollars.
Bien que Cash App ne soit pas conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, voici quelques fonctionnalités dont vous pouvez tirer parti lorsque vous essayez de collecter des fonds et d'offrir de la diversité et de la flexibilité dans la façon dont vos donateurs peuvent faire des dons.
Cash App permet aux organisations à but non lucratif de recevoir des dons instantanément via un numéro de téléphone, un e-mail, un $cashtag ou un code QR. Les donateurs peuvent ainsi contribuer en toute simplicité, sans avoir à mettre en place des systèmes de paiement complexes.
Les organisations à but non lucratif peuvent tirer parti de cette fonctionnalité pour les campagnes de crowdfunding, les collectes de fonds de pair à pair et les transactions transparentes avec les donateurs.
Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la carte Cash App pour accéder à des fonds et couvrir des dépenses. La carte peut être personnalisée et ajoutée à un portefeuille numérique pour plus de commodité. Les fonctions de sécurité, comme les alertes de transaction en temps réel, permettent de contrôler les dépenses, et il n'y a pas de frais cachés.
Grâce à la fonction de dépôt direct de Cash App, les organisations peuvent recevoir des paiements ou des dons jusqu'à deux jours plus tôt que les banques traditionnelles. Cela peut aider à établir un budget et à couvrir les dépenses sans retard.
Cash App n'exige pas non plus de solde minimum et ne facture pas de frais de découvert. Il est toutefois essentiel de noter que chaque transaction a un coût qui sera déduit du total de votre collecte de fonds.
Cash App permet aux utilisateurs d'investir dans des actions, des ETF ou des bitcoins avec de petits montants. Bien que les organisations à but non lucratif se concentrent généralement sur le financement direct, cette fonctionnalité pourrait être utile pour les organisations qui explorent des stratégies d'investissement afin d'accroître leurs ressources financières au fil du temps.
Vous verrez ci-dessous comment commencer à utiliser Cash App pour les organisations à but non lucratif avec un compte personnel, puis le transférer vers un compte professionnel pour accepter les dons.
Téléchargez l'application Cash App pour commencer le processus. Vous devez commencer par l'application mobile, mais vous pouvez accéder à votre compte sur un ordinateur de bureau une fois qu'il est établi.
Cash App exige que vous commenciez avec un compte personnel et que vous le convertissiez ensuite en compte professionnel.
Suivez les étapes suivantes dans l'application Cash App :
Pour simplifier l'établissement des rapports, vous devez choisir un compte bancaire qui ne sera utilisé que pour les activités de collecte de fonds. C'est sur ce compte que vous pourrez accéder aux dons de Cash App.
Le passage à un compte Cash for Business est gratuit.
Procédez comme suit :
Une fois que tout est en place, vous pouvez faire preuve de créativité dans l'utilisation de votre lien de don Cash App dans le cadre de vos activités de promotion, de marketing et de relations publiques. Il peut être utile d'annoncer aux donateurs que cette option de paiement est désormais disponible afin qu'ils puissent en profiter.
Vous devez choisir un $cashtag qui soit à la fois professionnel et conforme à la marque. C'est ainsi que les donateurs pourront trouver votre association.
Une façon simple de choisir un $cashtag est d'utiliser vos identifiants sur les réseaux sociaux. Ainsi, les donateurs seront déjà familiarisés avec le nom d'utilisateur et pourront accéder plus rapidement à votre lien de don.
Remarque importante : vous ne pourrez modifier votre $cashtag que deux fois, c'est pourquoi il est essentiel d'en choisir un qui évoluera avec votre association.
Cash App pour les organisations à but non lucratif vous donne un code QR que les donateurs peuvent scanner à partir de leur téléphone pour accéder à votre lien de don. Vous pouvez tirer le meilleur parti des codes QR en les plaçant là où vos donateurs se trouvent déjà, par exemple sur les plateformes de médias sociaux ou à un endroit qu'ils peuvent scanner à l'aide de leur appareil mobile.
Vous pouvez placer les codes QR de Cash App à des endroits tels que
Il est facile de partager votre lien de don Cash App sur les médias sociaux. Tirez le meilleur parti de cette option de paiement en veillant à ce que les donateurs sachent qu'il existe un moyen facile de faire un don sur les canaux qu'ils aiment.
Pensez à ajouter votre $cashtag ou un lien direct vers :
L'extension de la collecte de fonds au-delà de la simple collecte de dons avec Cash App a un coût. Vous devrez ajouter Square à Cash App pour vendre des marchandises ou accepter des paiements en personne lors d'événements de collecte de fonds.
Le logiciel de point de vente Square s'accompagne de frais mensuels et de frais de traitement des cartes de crédit supplémentaires.
Pour en savoir plus, consultez notre étude approfondie sur Square pour les organisations à but non lucratif.
Depuis 2020, la confiance des organisations à but non lucratif est tombée à 56 %, soit la plus forte variation d'une année sur l'autre de toutes les institutions étudiées. La confiance est essentielle pour créer des communautés de donateurs fidèles qui continuent à donner.
Il est important de prendre en compte la violation de données de Cash App en 2022, qui a touché environ 8 millions d'utilisateurs.
Lorsque les informations relatives aux donateurs sont compromises, l'un ou l'autre des acteurs suivants peut en subir les conséquences :
L'utilisation d'un compte personnel Cash App pour recevoir des dons a des conséquences fiscales. Cela signifie que le financement d'un membre de l'équipe ou d'un défenseur sur son compte n'est pas un don déductible de l'impôt.
Les nouvelles exigences de l'IRS demanderont à Venmo, Cash App et Zelle de déclarer les utilisateurs qui dépassent 600 dollars de transactions par an d'ici 2025. L'argent sera considéré comme un revenu personnel et non plus comme un don, ce qui peut avoir un impact sur les dons entre particuliers et sur d'autres activités de collecte de fonds.
La consultation d'un fiscaliste ou d'un représentant de l'IRS peut vous aider à vous orienter.
Cash App pour les organisations à but non lucratif est un moyen convivial d'accepter des dons en ligne, mais il manque de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif. La plateforme est également connue pour ses risques en matière de sécurité des données, ses frais de transaction élevés et ses problèmes de service à la clientèle.
N'oubliez pas que votre association a toujours à sa disposition des logiciels de collecte de fonds tels que Zeffy, qui offrent la simplicité, une assistance fiable et des options de collecte de fonds robustes, sans frais.
