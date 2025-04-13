Tous les processeurs de paiement ne sont pas créés égaux. Cash App pour les organisations à but non lucratif est une considération courante, mais cela fonctionnera-t-il pour vos efforts de collecte de fonds ?

Rester informé sur tous les aspects, des frais de traitement aux risques de sécurité, est le meilleur moyen de prendre une décision organisationnelle solide. Vous trouverez ci-dessous un guide complet sur l'utilisation efficace de Cash App pour les dons, ses avantages et ses limites pour les organisations à but non lucratif, ainsi qu'un guide étape par étape sur la mise en place et la gestion des dons par Cash App.

Ci-dessous, vous apprendrez :

Qu'est-ce que Cash App ?

Cash App est une plateforme de traitement des paiements en ligne, dont la société mère est Square. L'application de services de paiement prend en charge l'échange d'argent de poste à poste et se concentre sur l'expérience mobile pour les transactions en ligne.

La composante sociale de Cash App ressemble à Venmo pour les organisations à but non lucratif. Les utilisateurs créent des $cashtags qui renvoient à une URL partageable pouvant ressembler à https://cash.app/$yourchosencashtag.

Voici quelques exemples 57 millions d'utilisateurs d'utilisateurs mensuels s'appuient sur Cash App :

Envoyer et recevoir de l'argent, des bitcoins ou des actions avec n'importe qui, n'importe où

Générer des codes QR pour que d'autres personnes les scannent et effectuent des paiements

Utilisation d'une carte de paiement physique pour des achats en personne

Le guide complet : Dons App en espèces pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser Cash App ?

Il est intéressant d'utiliser Cash App pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent simplement collecter des dons. Les codes QR, les cartes de paiement et les applications mobiles peuvent offrir des options de don modernes, mais ils n'offrent pas la même expérience qu'un site web de don solide.

Quels sont les frais de traitement de Cash App pour les organisations à but non lucratif ?

Cash App pour les organisations à but non lucratif utilise les mêmes tarifs que les autres comptes commerciaux. Il n'y a pas de tarif spécial pour les organisations 501(c)(3) qui souhaitent utiliser Cash App pour les dons à but non lucratif.

Les frais de traitement comprennent

2,75 % par transaction effectuée avec une carte de crédit

Dépôts gratuits

Frais supplémentaires pour les outils de point de vente en personne

Remarque importante : certains émetteurs de cartes de crédit considèrent les transactions effectuées à l'aide de l'application Cash App comme des avances de fonds. Ces frais sont souvent soumis à des taux d'intérêt plus élevés.

Comment les frais de Cash App se comparent-ils à ceux d'autres sociétés de traitement des paiements pour les organisations à but non lucratif ?

Processeur de paiement Frais Notations Application Cash - 2,75 % par transaction pour les comptes professionnels

- Pas de frais pour les transactions personnelles (mais non spécifiques aux organisations à but non lucratif)

- Dépôts instantanés : Frais de 0,5 % à 1,75 %. 4.2/5 sur Capterra Zeffy 100% gratuit (pas de frais d'inscription, de transaction ou de plateforme) 4.8/5 sur Capterra Paypal - 1,99 % + 0,49 $ par transaction pour les organismes à but non lucratif vérifiés

- Taux standard : 2,89 % + 0,49

- Pas de frais mensuels 4,7/5 sur Capterra Venmo - 1,99 % + 0,49 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif

- Taux standard : 3.49% + $0.49 4,7/5 sur Capterra Carré - 2,6 % + 0,10 $ par transaction par glissement/tapage/dip

- 3,5 % + 0,15 $ pour les transactions par saisie manuelle

- Pas de frais mensuels 4.6/5 sur Capterra Stripe - 2,2 % + 0,30 $ par transaction pour les organisations à but non lucratif (tarif réduit)

- Taux standard : 2,9 % + 0,30

- ACH : 0,8 % de frais, plafonnés à 5 4.6/5 sur Capterra

Que disent les organisations à but non lucratif de Cash App ?

Commentaires d'utilisateurs d'organisations à but non lucratif sur Cash App

Parfois, le meilleur moyen d'en savoir plus sur un outil potentiel est d'écouter les utilisateurs qui l'ont utilisé et qui ont fait part de leurs commentaires honnêtes par l'intermédiaire de Caperra.

"Mon aspect préféré de Cash App est la possibilité de transférer de l'argent à des amis à partir de mon compte bancaire. J'aime aussi la possibilité de créer un compte d'épargne par l'intermédiaire de Cash App. - Leah L.

‍

"Je n'ai jamais eu de problème avec Cashapp, mais il faut quelques étapes supplémentaires pour orchestrer une transaction. Il m'est arrivé quelques fois d'oublier exactement comment vérifier mon solde et effectuer un transfert, car je n'utilise pas ce logiciel tous les jours." - Renee W.



"Mon compte a été fermé au hasard, sans préavis ni raison. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que j'ai enfreint les conditions d'utilisation. J'ai essayé de les contacter, mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se retrancher derrière leurs réponses pré-générées et dire qu'ils n'ont pas d'informations supplémentaires. Je dois attendre 30 jours pour obtenir une réponse, ce qui, pour beaucoup de gens comme moi, est un inconvénient majeur. Pour une plateforme de banque en ligne qui est liée au client, ils n'ont pas de service client qui réponde réellement aux questions qui sont directement liées au vrai problème." - Vérification faite

Avantages de l'utilisation de Cash App pour collecter des dons (pour)

Interface familière

Cash App pour les organisations à but non lucratif offre aux donateurs un moyen de donner en retour qui imite les applications populaires et réduit la courbe d'apprentissage d'une nouvelle interface. En 2024, le nombre d'utilisateurs mensuels actifs de la carte Cash App a augmenté de 20 % et continue de croître.

Protection contre la fraude

Cash App propose plusieurs options de vérification des paiements:

Les donateurs peuvent activer un paramètre de verrouillage de sécurité qui nécessite un code d'accès, Touch ID ou Face ID pour effectuer un achat.

Les donateurs peuvent choisir d'être informés par SMS ou par courrier électronique après chaque transaction.

Virements et dépôts instantanés

Cash App for Business permet aux organisations à but non lucratif d'effectuer des dépôts instantanés sur le compte bancaire de votre organisation pour des dons en ligne sans frais. Cela signifie que les organisations à but non lucratif voient les dons et le financement plus rapidement sur votre compte bancaire, au lieu des 1 à 3 jours ouvrables habituels.

Quelles sont les limites et les considérations de l'application Cash pour les organisations à but non lucratif ? (contre)

Service clientèle limité

L'application Cash App pour les organisations à but non lucratif peut présenter des difficultés lorsque vous avez besoin d'aide. La plateforme a une note de 3,6 sur 5 sur Capterra pour le service client.

Le site web de Cash App contient quelques articles de soutien, mais peu d'entre eux mentionnent les dons à but non lucratif ou les organisations caritatives.

Zeffy est connu pour son service clientèle exceptionnel et son équipe qui se concentre sur le soutien spécifique aux organisations à but non lucratif.

‍

Manque de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif

Cash App n'a pas été conçu pour les organisations à but non lucratif, et il est donc difficile de collecter des fonds en dehors d'un lien de don. Que vous souhaitiez organiser des événements pour augmenter les dons des églises ou mettre en place une campagne créative pour le Giving Tuesday, Cash App peut vous limiter.

‍

La plateforme ne prend pas en compte les besoins en matière de collecte de fonds :

Vente de billets d'événements

Collecte de dons en personne

Accepter les dons récurrents

Recouvrement des cotisations

Organiser des tirages au sort et des loteries

Une stratégie de collecte de fonds bien équilibrée peut nécessiter l'ajout d'outils spécifiques aux organisations à but non lucratif à votre pile technologique.

‍

Les reçus fiscaux ne sont pas conformes

L'IRS exige que les organisations caritatives envoient des reçus aux donateurs pour chaque transaction. Cash App ne délivre pas de reçus fiscaux comme d'autres solutions de paiement.

Zeffy génère automatiquement vos reçus fiscaux 501(c)(3) et à but non lucratif, prêts pour l'IRS.

‍

Pas mis en place pour soutenir la gestion des donateurs

Cash App pour les organisations à but non lucratif n'est pas une solution de gestion des donateurs. Vous ne pouvez pas voir les détails sur les donateurs ou segmenter les supporters pour une sensibilisation et une fidélisation significatives avec Cash App seul.

Cette lacune peut vous amener à rechercher une solution distincte de gestion des donateurs.

Non assuré par la FDIC

Cash App offre des services bancaires, mais la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) n'assure pas les comptes. Seules les personnes utilisant des cartes de paiement sont couvertes par l'assurance FDIC, et ce jusqu'à concurrence de 250 000 dollars.

‍

Tableau réactif Résumé des avantages Résumé des inconvénients - Des dons rapides et faciles : Les donateurs peuvent envoyer de l'argent instantanément avec un simple nom d'utilisateur ($Cashtag), ce qui simplifie les dons uniques.

- Accès instantané aux fonds : Cash App permet des retraits rapides, et les organisations à but non lucratif peuvent obtenir des fonds en quelques secondes si nécessaire.

- Populaire et largement utilisé : De nombreux donateurs utilisent déjà Cash App quotidiennement, ce qui réduit les frictions dans le processus de don.

- Avantages de la carte Cash : Si votre association utilise une carte Cash Card, vous pouvez bénéficier de remises en espèces sur vos achats.

- Dons en cryptomonnaies et en actions : Prend en charge les dons en bitcoins, offrant une option unique pour les donateurs férus de technologie. - Problèmes de sécurité : Un donateur n'a besoin que d'un courriel ou d'un $Cashtag pour envoyer de l'argent, ce qui facilite les escroqueries et les fraudes.

- Soutien limité à la clientèle : En cas de problème lors d'une transaction, il peut être difficile de joindre une personne réelle pour obtenir de l'aide.

- Pas d'automatisation des reçus fiscaux : Contrairement aux plateformes destinées aux organisations à but non lucratif, Cash App ne génère pas automatiquement de reçus fiscaux pour les donateurs.

- Pas conçu pour les organisations à but non lucratif : L'absence de fonction intégrée permettant de mettre en place des dons mensuels ou des campagnes de collecte de fonds limite l'engagement et la capacité à collecter des fonds.

- Problèmes potentiels de retrait : Certains utilisateurs signalent des difficultés d'accès aux fonds ou des retards dans les retraits.

Fonctionnalités de Cash App pour les organisations à but non lucratif

Bien que Cash App ne soit pas conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, voici quelques fonctionnalités dont vous pouvez tirer parti lorsque vous essayez de collecter des fonds et d'offrir de la diversité et de la flexibilité dans la façon dont vos donateurs peuvent faire des dons.

Paiements P2P pour simplifier les dons

Cash App permet aux organisations à but non lucratif de recevoir des dons instantanément via un numéro de téléphone, un e-mail, un $cashtag ou un code QR. Les donateurs peuvent ainsi contribuer en toute simplicité, sans avoir à mettre en place des systèmes de paiement complexes.

Les organisations à but non lucratif peuvent tirer parti de cette fonctionnalité pour les campagnes de crowdfunding, les collectes de fonds de pair à pair et les transactions transparentes avec les donateurs.

Une carte de débit personnalisable pour les dépenses des organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la carte Cash App pour accéder à des fonds et couvrir des dépenses. La carte peut être personnalisée et ajoutée à un portefeuille numérique pour plus de commodité. Les fonctions de sécurité, comme les alertes de transaction en temps réel, permettent de contrôler les dépenses, et il n'y a pas de frais cachés.

‍

Dépôts directs pour un accès plus rapide aux fonds

Grâce à la fonction de dépôt direct de Cash App, les organisations peuvent recevoir des paiements ou des dons jusqu'à deux jours plus tôt que les banques traditionnelles. Cela peut aider à établir un budget et à couvrir les dépenses sans retard.

Cash App n'exige pas non plus de solde minimum et ne facture pas de frais de découvert. Il est toutefois essentiel de noter que chaque transaction a un coût qui sera déduit du total de votre collecte de fonds.

‍

Options d'investissement

Cash App permet aux utilisateurs d'investir dans des actions, des ETF ou des bitcoins avec de petits montants. Bien que les organisations à but non lucratif se concentrent généralement sur le financement direct, cette fonctionnalité pourrait être utile pour les organisations qui explorent des stratégies d'investissement afin d'accroître leurs ressources financières au fil du temps.

‍

Comment mettre en place Cash App pour les organisations à but non lucratif : Guide étape par étape

Vous verrez ci-dessous comment commencer à utiliser Cash App pour les organisations à but non lucratif avec un compte personnel, puis le transférer vers un compte professionnel pour accepter les dons.

1. Téléchargez l'application Cash sur votre téléphone ou votre tablette

Téléchargez l'application Cash App pour commencer le processus. Vous devez commencer par l'application mobile, mais vous pouvez accéder à votre compte sur un ordinateur de bureau une fois qu'il est établi.

2. créer un compte

Cash App exige que vous commenciez avec un compte personnel et que vous le convertissiez ensuite en compte professionnel.

‍

Suivez les étapes suivantes dans l'application Cash App :

Saisissez votre numéro de téléphone ou votre adresse électronique

Cash App vous envoie un code par SMS ou par e-mail

Saisissez le code pour vérifier vos informations

Choisissez votre $cashtag pour créer votre lien de don unique

Saisissez votre code postal

3. Lier un compte bancaire

Pour simplifier l'établissement des rapports, vous devez choisir un compte bancaire qui ne sera utilisé que pour les activités de collecte de fonds. C'est sur ce compte que vous pourrez accéder aux dons de Cash App.

4. Conversion en un compte Cash for Business

Le passage à un compte Cash for Business est gratuit.

‍

Procédez comme suit :

Cliquez sur l'icône de profil située en haut à droite de l'écran d'accueil.

Sélectionnez Modifier le profil

Cliquez sur Passer à un compte professionnel en bas de la page.

Il vous sera demandé de fournir des informations sur votre association afin de vérifier

Une icône de bâtiment vert s'affiche pour confirmer que votre profil d'entreprise est prêt à être utilisé.

5. Commencez à collecter des fonds avec votre lien de don Cash App

Une fois que tout est en place, vous pouvez faire preuve de créativité dans l'utilisation de votre lien de don Cash App dans le cadre de vos activités de promotion, de marketing et de relations publiques. Il peut être utile d'annoncer aux donateurs que cette option de paiement est désormais disponible afin qu'ils puissent en profiter.

‍

6 conseils et pièges à éviter lors de l'utilisation de Cash App pour votre organisation à but non lucratif

1. Utiliser un $cashtag personnalisé

Vous devez choisir un $cashtag qui soit à la fois professionnel et conforme à la marque. C'est ainsi que les donateurs pourront trouver votre association.

Une façon simple de choisir un $cashtag est d'utiliser vos identifiants sur les réseaux sociaux. Ainsi, les donateurs seront déjà familiarisés avec le nom d'utilisateur et pourront accéder plus rapidement à votre lien de don.

Remarque importante : vous ne pourrez modifier votre $cashtag que deux fois, c'est pourquoi il est essentiel d'en choisir un qui évoluera avec votre association.

2. Placer les codes QR de manière créative

Cash App pour les organisations à but non lucratif vous donne un code QR que les donateurs peuvent scanner à partir de leur téléphone pour accéder à votre lien de don. Vous pouvez tirer le meilleur parti des codes QR en les plaçant là où vos donateurs se trouvent déjà, par exemple sur les plateformes de médias sociaux ou à un endroit qu'ils peuvent scanner à l'aide de leur appareil mobile.

‍

Vous pouvez placer les codes QR de Cash App à des endroits tels que

Marchandises physiques

Tasses à café, centres de table ou serviettes de table lors d'un événement

Signalisation ou affiches

Cartes de visite

Publipostage direct

Présentations

3. Utiliser l'application Cash pour l'engagement dans les médias sociaux

Il est facile de partager votre lien de don Cash App sur les médias sociaux. Tirez le meilleur parti de cette option de paiement en veillant à ce que les donateurs sachent qu'il existe un moyen facile de faire un don sur les canaux qu'ils aiment.

‍

Pensez à ajouter votre $cashtag ou un lien direct vers :

Biographie du profil

Messages dans le flux

Histoires

4. Prévoir le prix de la croissance de la collecte de fonds

L'extension de la collecte de fonds au-delà de la simple collecte de dons avec Cash App a un coût. Vous devrez ajouter Square à Cash App pour vendre des marchandises ou accepter des paiements en personne lors d'événements de collecte de fonds.

Le logiciel de point de vente Square s'accompagne de frais mensuels et de frais de traitement des cartes de crédit supplémentaires.

‍

Pour en savoir plus, consultez notre étude approfondie sur Square pour les organisations à but non lucratif.

5. Attention aux risques de sécurité

Depuis 2020, la confiance des organisations à but non lucratif est tombée à 56 %, soit la plus forte variation d'une année sur l'autre de toutes les institutions étudiées. La confiance est essentielle pour créer des communautés de donateurs fidèles qui continuent à donner.

Il est important de prendre en compte la violation de données de Cash App en 2022, qui a touché environ 8 millions d'utilisateurs.

‍

Lorsque les informations relatives aux donateurs sont compromises, l'un ou l'autre des acteurs suivants peut en subir les conséquences :

La défense de votre mission

Volume des dons

Partenariats communautaires

Travail bénévole

Soutien disponible pour les bénéficiaires

6. Garder une longueur d'avance sur les complications liées à l'IRS

L'utilisation d'un compte personnel Cash App pour recevoir des dons a des conséquences fiscales. Cela signifie que le financement d'un membre de l'équipe ou d'un défenseur sur son compte n'est pas un don déductible de l'impôt.

Les nouvelles exigences de l'IRS demanderont à Venmo, Cash App et Zelle de déclarer les utilisateurs qui dépassent 600 dollars de transactions par an d'ici 2025. L'argent sera considéré comme un revenu personnel et non plus comme un don, ce qui peut avoir un impact sur les dons entre particuliers et sur d'autres activités de collecte de fonds.

La consultation d'un fiscaliste ou d'un représentant de l'IRS peut vous aider à vous orienter.

L'essentiel : Cash App pour les organisations à but non lucratif

Cash App pour les organisations à but non lucratif est un moyen convivial d'accepter des dons en ligne, mais il manque de fonctionnalités spécifiques aux organisations à but non lucratif. La plateforme est également connue pour ses risques en matière de sécurité des données, ses frais de transaction élevés et ses problèmes de service à la clientèle.

N'oubliez pas que votre association a toujours à sa disposition des logiciels de collecte de fonds tels que Zeffy, qui offrent la simplicité, une assistance fiable et des options de collecte de fonds robustes, sans frais.

FAQ : Dons en espèces

Pouvez-vous utiliser Cash App pour les dons ? Oui, Cash App peut être utilisé pour les dons, mais il n'est pas conçu explicitement pour la collecte de fonds à but non lucratif. Les associations peuvent recevoir des dons par le biais d'un $Cashtag ou d'un code QR, ce qui permet aux donateurs d'envoyer facilement de l'argent.

Cependant, Cash App n'offre pas de fonctions intégrées pour les organisations à but non lucratif, telles que l'automatisation des reçus fiscaux, les dons récurrents ou les outils de gestion des donateurs. Si votre association utilise Cash App, suivez les dons manuellement pour la tenue des dossiers et à des fins fiscales.

Qui peut bénéficier du règlement de sécurité Cash App ? L'éligibilité au règlement de sécurité de l'application Cash dépend des conditions spécifiques du procès. En tant qu'organisation à but non lucratif envisageant d'utiliser l'application, vous êtes probablement curieux d'en savoir plus sur ce règlement et sur les conséquences qu'il pourrait avoir pour vous.

Les utilisateurs concernés par le règlement d'un recours collectif de 2024 ont subi des accès non autorisés, des violations de données ou des problèmes liés à la fraude. Il peut être utile d'en savoir plus sur cet incident et sur les mesures prises par l'entreprise pour faire face aux problèmes futurs.

Les organisations à but non lucratif doivent-elles ouvrir des comptes commerciaux pour accepter les dons de Cash App ? Le passage à un compte professionnel gratuit est idéal pour les organisations à but non lucratif qui acceptent un grand nombre de dons par Cash App avec des dépôts instantanés. Les comptes personnels limitent les transactions à 1 000 dollars sur une période de 30 jours.

Cash App for Business vous aide également à organiser les dons annuels à déclarer à l'IRS. Cependant, la plateforme ne délivre pas de reçus fiscaux aux donateurs, que vous choisissiez un compte personnel ou professionnel.

Zeffy offre aux organisations à but non lucratif des reçus fiscaux automatisés et conformes pour chaque don.

‍