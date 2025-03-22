Avec 24 % de la population américaine utilisant Venmo, l'application est devenue l'un des services de paiement mobile les plus utilisés.

L'application est devenue si populaire auprès des jeunes donateurs que les organisations caritatives se demandent si et comment elles peuvent utiliser Venmo pour accepter des dons et collecter des fonds.

Lisez la suite pour savoir comment fonctionne Venmo, quels sont les frais potentiels et les avantages de l'utilisation de Venmo pour collecter des dons. Nous vous dirons également ce qu'une organisation à but non lucratif doit rechercher dans un processeur de dons et comment Zeffy se compare à Venmo.

Qu'est-ce qu'un compte Venmo et comment fonctionne-t-il ?

Venmo est un service en ligne qui permet de transférer de l'argent à des amis et à des membres de la famille, à des entreprises et à des organisations à but non lucratif qu'ils soutiennent. Les utilisateurs de Venmo relient leurs comptes bancaires et leurs cartes de crédit et de débit à l'application. Les particuliers et les organisations peuvent envoyer et collecter des fonds et les retirer automatiquement en quelques minutes.

Venmo pour les organisations à but non lucratif permet aux organisations 501c3 de créer des profils d'organisations caritatives qui renforcent la confiance avec les donateurs et l'accès à des soutiens potentiels.

Qui peut utiliser Venmo pour collecter des fonds ?

Depuis que PayPal a racheté Venmo en 2013, l'utilisation de Venmo est devenue plus facile et plus avantageuse pour les organisations à but non lucratif et les donateurs. Aujourd'hui, les organisations à but non lucratif, les églises, les établissements d'enseignement et les clubs scolaires peuvent tous utiliser Venmo pour collecter des fonds à l'aide de leur compte professionnel PayPal.

Venmo pour les organisations à but non lucratif 501c3

D'ici 2027, on prévoit que plus de 80 millions de personnes aux États-Unis utiliseront Venmo. De telles statistiques confirment que les outils tels que Venmo sont en train de devenir la norme plutôt qu'une anomalie.

Les organisations caritatives 501c3 disposant d'un compte PayPal confirmé peuvent créer un profil d'organisation caritative vérifié sur Venmo. Ces profils permettent d'instaurer un climat de confiance entre les organisations caritatives et les nouveaux donateurs. Il est également facile pour les sympathisants de faire des dons lors d'événements en plein air grâce à la fonction Tap to Pay de Venmo.

Les comptes Venmo pour les organisations à but non lucratif sont ajoutés à la liste des organisations caritatives visibles par les utilisateurs de Venmo. Les organisations à but non lucratif peuvent créer des profils qui reprennent leur image de marque, leur mission et leurs mots-clés. D'un simple clic, les donateurs peuvent faire des dons aux organisations qui correspondent à leurs intérêts.

Venmo pour les églises

Que les membres de votre église veuillent faire une offrande ou un don lors d'une collecte de fonds, l'utilisation d'un compte Venmo est un moyen rapide et pratique de transférer des fonds à l'église à l'aide d'un simple smartphone. Les membres de l'église n'utilisent plus autant d'argent liquide qu'auparavant, et de moins en moins de personnes assistent aux offices religieux en personne chaque semaine.

Les paiements Venmo sont un moyen facile pour les sympathisants de donner la dîme et les offrandes à leur église pendant les services du week-end et de la semaine, les événements extérieurs et les festivités et lorsqu'ils sont sollicités par leurs amis et leur famille.

Venmo pour les écoles

Venmo propose des comptes pour les adolescents qui leur apprennent l'indépendance et la responsabilité financière. Les organisations à but non lucratif peuvent partager leur code QR Venmo avec ces donateurs sur les médias sociaux et sur d'autres supports de marketing destinés aux donateurs. Les adolescents qui les soutiennent peuvent scanner le code et faire un don pour soutenir leurs causes et organisations caritatives préférées. Pour en savoir plus, consultez les meilleures plateformes de collecte de fonds pour les écoles.

Quels sont les frais de Venmo pour les organisations à but non lucratif ?

L'argent est toujours la principale préoccupation des conseils d'administration des organisations à but non lucratif, qui cherchent à maximiser leurs efforts de collecte de fonds. C'est pourquoi les organisations à but non lucratif doivent comprendre tous les frais de Venmo pour les œuvres de bienfaisance. Les frais pour un compte Venmo à but non lucratif sont les mêmes que pour les entreprises.

Frais Venmo pour les organisations à but non lucratif

Lorsque les donateurs reçoivent des paiements d'utilisateurs de Venmo avec Tap to Pay, les frais sont de 2,29 % + 0,09 $ par don. Les paiements et les dons effectués par l'intermédiaire de l'application Venmo entraînent des frais au taux standard de 1,9 % + 0,10 $.

Les organisations à but non lucratif qui attendent un à trois jours ouvrables pour transférer les dons de Venmo vers leurs comptes ne paient pas de frais supplémentaires. Les organisations qui souhaitent accéder immédiatement à leurs fonds doivent payer des frais de 1,75 % (de 0,25 $ à 25 $).

Frais pour les utilisateurs de Venmo

Les utilisateurs de Venmo ne paient pas de frais lorsqu'ils font des dons à partir de leur compte bancaire ou de leur compte Venmo. Cependant, ceux qui utilisent des cartes de crédit pour faire des dons via Venmo doivent payer des frais de 3 % sur tous les dons.

Ce qu'il faut savoir sur Venmo pour les organisations à but non lucratif

Pour créer un compte Venmo en tant que profil caritatif, les organisations à but non lucratif doivent disposer d'un compte PayPal Business. Les organisations disposant déjà d'un profil Venmo Business à but non lucratif ne peuvent pas le transformer en profil caritatif. Elles doivent créer un profil caritatif avec un nouveau numéro de téléphone et une nouvelle adresse électronique ou contacter Venmo pour fermer leur compte actuel et en créer un nouveau.

Avantages de la collecte de fonds Venmo

L'utilisation de Venmo pour les organisations caritatives présente plusieurs avantages, notamment

1. Organisations 501c3 vérifiées

Les organisations à but non lucratif de Venmo sont des organisations 501c3 vérifiées avec un badge bleu. En attribuant ce badge, Venmo aide les organisations à but non lucratif à instaurer la confiance et à mettre en valeur leur organisation auprès d'un plus grand nombre de donateurs et de fondations potentiels. Les donateurs sont mieux informés qu'auparavant et les organisations vérifiées par une tierce partie sont automatiquement placées au-dessus des autres dans l'esprit des donateurs.

2. Visibilité accrue sur Venmo

Avec près de 80 millions de personnes disposant d'un compte Venmo, et des utilisateurs qui augmentent de 4 à 8 % chaque année, ce nombre est appelé à croître. La mise en place d'un compte Venmo pour une œuvre de bienfaisance vous permet d'atteindre un monde de nouveaux donateurs qui n'ont jamais entendu parler d'eux.

La sensibilisation des organisations à but non lucratif se limite généralement au marketing en ligne sur les sites web des organisations et dans les médias sociaux. La campagne de pair à pair est devenue une technique de collecte de fonds populaire pour de nombreuses organisations à but non lucratif. Grâce aux options de transfert d'argent en ligne immédiat, Venmo facilite la sensibilisation et la sollicitation des amis et de la famille.

3. Historique des dons et relevés de compte

La collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif dépend de l'établissement et du renforcement des relations avec les donateurs. Les profils d'organismes de bienfaisance Venmo aident les organisations à recueillir les coordonnées des donateurs ainsi que l'historique et les détails de leurs dons.

4. Galerie de photos

Les profils d'associations Venmo permettent de partager le nom, la description, la mission et les mots clés d'une association avec des sympathisants potentiels. Les profils Venmo des organisations caritatives permettent également aux organisations d'ajouter une photo de profil et une image d'arrière-plan qui partagent la marque et la mission de leur organisation. En ajoutant des photos des bénéficiaires et des programmes à leurs comptes Venmo d'organisations à but non lucratif, elles peuvent continuer à enthousiasmer un nouveau public pour leur cause.

5. Code QR et kits QR

Les comptes Venmo à but non lucratif incluent un code QR dans leur profil d'organisme de bienfaisance. Les donateurs peuvent scanner ces codes QR et immédiatement les trouver et les verser sur le compte bancaire de confiance de leur organisation caritative préférée. Les organisations caritatives peuvent imprimer leur code QR Venmo sur leurs supports marketing externes pour encourager les dons.

Les comptes Venmo des organisations à but non lucratif peuvent acheter des kits QR au prix de 14,99 $ et recevoir cinq autocollants, une carte portefeuille et une lanière, ainsi qu'un présentoir de table de 2 "x4 "x6". Ces articles permettent de partager les comptes Venmo des organisations à but non lucratif lors de toutes les interactions en personne avec les donateurs.

6. Tapez sur pour payer

Il existe plusieurs façons de collecter des fonds avec Venmo. L'une des plus récentes est le service Tap to Pay pour iPhone et Android. D'un simple clic, les donateurs peuvent faire un don à leur organisation caritative préférée.

7. Capacité accrue à donner

De nombreux utilisateurs de Venmo conservent des fonds excédentaires sur leur compte en cas d'urgence, de réunion imprévue ou d'appel au don de leur organisation caritative préférée. Selon une enquête de NerdWallet, 68 % des utilisateurs ont conservé un solde allant jusqu'à 287 $. Ces fonds ne font généralement pas partie du budget des utilisateurs, qui sont donc plus enclins à les utiliser lorsqu'ils sont sollicités.

Les inconvénients de la collecte de fonds Venmo

Tous ces avantages peuvent amener les organisations à but non lucratif à penser que Venmo est la meilleure option. C'est peut-être vrai, mais il y a quelques inconvénients à collecter des dons via Venmo.

1. Frais de transaction

Les frais Venmo sont de 2,29 % + 0,09 $ pour chaque don reçu avec Tap to Pay ou de 1,9 % + 0,10 $ pour les dons effectués avec l'application Venmo, en raison du transfert sur le compte bancaire de votre choix et sur le compte bancaire choisi par vos donateurs.

Malheureusement, les donateurs ne peuvent pas non plus couvrir les frais de transaction.

Bien que les frais de transaction soient peu élevés par rapport à d'autres plateformes, Zeffy propose un traitement des dons sans frais.

2. Frais d'accès aux fonds le jour même

Les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à attendre pour accéder à des fonds. Malheureusement, Venmo exige des associations qu'elles paient des frais de 1,5 % pour un accès instantané aux dons. Tous les autres transferts sont gratuits mais peuvent prendre un à trois jours ouvrables.

3. Pas d'option de dons récurrents

Venmo est une excellente option pour les dons ponctuels, mais il est impossible de collecter des dons récurrents ou des adhésions. Les organisations à but non lucratif dépendent des dons récurrents pour établir leurs budgets annuels et pour mettre en place leurs programmes et leurs activités de collecte de fonds.

4. Pas de reçus fiscaux automatiques pour les donateurs

Les organisations à but non lucratif doivent envoyer des reçus fiscaux aux donateurs dans les 48 heures suivant leur don. De nombreux sites de collecte de fonds en ligne envoient automatiquement des reçus fiscaux. Malheureusement, Venmo n'en fait pas partie.

4 étapes pour solliciter des dons Venmo pour votre organisation à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif disposant d'un compte PayPal Business peuvent créer des comptes et des profils Venmo en quelques étapes :

1. Trouver Venmo avec PayPal

Rendez-vous sur la page Outils commerciaux de PayPal, recherchez les profils d'organismes de bienfaisance ou recherchez Venmo et choisissez "Démarrer".

2. Ouvrir un nouveau compte Venmo Nonprofit

Saisissez et vérifiez le numéro de téléphone de votre association à but non lucratif et choisissez un e-mail et un mot de passe pour votre compte. Vous devez également accepter les conditions générales de Venmo.

3. Créez votre profil Venmo Charity

Créez un nom d'utilisateur, une description, une catégorie et des mots-clés pour aider les donateurs à trouver votre organisation caritative. Utilisez la mission et la vision de votre association pour trouver les meilleurs mots-clés afin d'entrer en contact avec les donateurs.

Ensuite, vous devez également saisir les informations de contact, les liens vers les médias sociaux et les liens vers le site web pour aider les donateurs à trouver des détails sur votre organisation à but non lucratif.

4. Prévisualisez votre profil et publiez

Assurez-vous de prendre quelques minutes pour vérifier votre compte Venmo et votre profil d'organisme de bienfaisance avant de publier. Après avoir cliqué sur publier, les organisations à but non lucratif peuvent ajouter Venmo à leurs formulaires de don en ligne et lancer des campagnes de collecte de fonds.

57 % des 18-29 ans déclarent utiliser Venmo. La plupart de ces utilisateurs le font en raison de la facilité d'utilisation. Les organisations à but non lucratif qui encouragent les donateurs à utiliser facilement Venmo et d'autres outils de collecte de fonds en ligne auront plus de chances de recevoir leurs dons.

Quels sont les critères à prendre en compte lors du choix d'une plateforme de paiement pour obtenir des dons ?

La popularité peut vous inciter à opter pour un compte Venmo à but non lucratif comme meilleur moyen de paiement, mais il en existe plusieurs autres. Lorsque vous commencez à rechercher des plateformes potentielles, vous devez tenir compte de quelques éléments.

Caractéristiques principales

Toutes les plateformes de paiement en ligne disposent d'une liste de fonctionnalités qui aident les organisations à but non lucratif à collecter des fonds et à entrer en contact avec leurs sympathisants :

1. Formulaires de dons personnalisables

L'image de marque est cruciale pour le marketing des organisations à but non lucratif. Les processeurs de paiement en ligne qui proposent des formulaires de don facilement personnalisables permettent aux organisations caritatives d'ajouter des logos, des couleurs, des images et des mots-clés qui incitent les donateurs à participer. Un espace pour raconter l'histoire de l'organisation et des bénéficiaires contribuera également à construire la marque de l'association et à faire connaître sa mission et ses programmes.

2. Reçus fiscaux automatiques

Les reçus automatiques après les dons et les événements en ligne éliminent le travail consacré aux problèmes de maintenance et aident à établir des relations avec les donateurs. Les organisations à but non lucratif peuvent envoyer des reçus automatiques, puis prendre le temps de rédiger des lettres de remerciement personnalisées, de passer des appels téléphoniques ou de remercier les donateurs par une lettre de remerciement ou en personne pour leurs dons.

3. Systèmes de gestion des donateurs

Les processeurs de paiement qui permettent aux organisations caritatives d'accepter des dons, de collecter des informations sur les donateurs, de prendre des notes et de segmenter les donateurs les aident à entrer en contact avec les donateurs immédiatement et à l'avenir. Une base de données de qualité sur les donateurs permet aux organisations caritatives d'élaborer des plans de collecte de fonds pour chaque type de donateur. Ces plans aident les organisations à envoyer des communications personnalisées et à transformer des donateurs ponctuels en sympathisants à long terme.

‍

Les organisations à but non lucratif doivent trouver divers moyens de collecter des fonds auprès de leurs sympathisants. Les donateurs feront des dons en personne ou en ligne, achèteront des billets pour des événements, des articles, des billets de tombola et des articles de vente aux enchères. Le bon processeur de paiement offrira plus d'options de financement, facilitera les dons et aidera les organisations à collecter des informations sur les donateurs.

‍

5. Plus d'options de paiement

La principale raison pour laquelle une organisation à but non lucratif a besoin d'un processeur de paiement est qu'elle peut collecter et recevoir des dons de différentes manières. Les organisations souhaitent disposer d'autant d'options de paiement que possible afin d'éviter de perdre des dons. PayPal est un processeur de paiement bien connu auquel de nombreux donateurs font confiance, donc tout ce qui accepte les paiements par PayPal est excellent. D'autres types de paiement sont possibles :

Cartes de crédit

Chèques

Apple Pay

Google Pay

Application Venmo

ACH

Existe-t-il une alternative gratuite à Venmo pour les organisations à but non lucratif ?

Venmo offre aux organisations à but non lucratif des moyens simples de collecter des fonds en ligne moyennant une faible commission par transaction. Zeffy propose gratuitement le traitement des dons en ligne, les campagnes peer-to-peer, le commerce électronique, la billetterie événementielle et la gestion des donateurs !

Plus d'options de collecte de fonds

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser Zeffy pour créer des formulaires de don en ligne personnalisés, avec une image de marque et des appels ciblés. Les organisations atteignent davantage de nouveaux donateurs grâce aux événements organisés par Zeffy, aux campagnes peer-to-peer, au commerce électronique et à la vente de billets de tombola.

1. Collecte de fonds de pair à pair

Zeffy peer-to-peer fundraising permet aux organisations à but non lucratif de créer des pages de dons en ligne uniques à partager avec leurs sympathisants. Les donateurs peuvent donner à l'organisation ou s'inscrire en tant qu'individu, en tant qu'équipe ou rejoindre d'autres équipes de collecte de fonds. Chaque collecteur de fonds peut créer sa propre page de campagne et demander à ses amis et à sa famille de faire un don. Au fur et à mesure que la campagne se poursuit, les organisations à but non lucratif ne doivent pas oublier d'envoyer des mises à jour sur les programmes et les campagnes de l'organisation afin de stimuler les donateurs et les collecteurs de fonds.

La collecte de fonds de pair à pair est également stratégique pour atteindre les jeunes donateurs qui découvrent les organisations à but non lucratif en ligne via les médias sociaux.

2. Billetterie événementielle

Les événements sont l'une des idées les plus populaires en matière de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. Avec Zeffy, les associations peuvent vendre des billets en ligne avec des formulaires de billetterie personnalisés, scanner les billets à la porte avec des codes QR et suivre les scans sur leurs tableaux de bord. Les associations peuvent également proposer des codes de réduction et envoyer des reçus fiscaux automatiques.

‍

Les organisations à but non lucratif, les églises, les écoles et autres associations caritatives peuvent créer une boutique en ligne pour vendre des articles de marque. Des organisations à but non lucratif comme Habitat pour l'humanité ont collecté des sommes importantes grâce à des boutiques de ce type.

Les associations peuvent créer une page distincte pour leur boutique et y ajouter leur logo, leurs couleurs et une bannière. Zeffy permet aux associations d'ajouter des images, des prix et des descriptions pour chaque article qu'elles vendent et tient automatiquement l'inventaire à jour. Les associations peuvent également proposer des codes de réduction et des prix de prévente aux acheteurs. Les donateurs peuvent acheter des articles en ligne ou en personne à l'aide d'un iPhone.

‍

Une tombola est un excellent moyen d'augmenter les fonds collectés lors d'un événement ou en ligne. Zeffy aide les organisations à but non lucratif à créer des billets de tombola, y compris des logos, des couleurs et des bannières de marque. Les organisations peuvent également ajouter des questions personnalisées aux formulaires de billets de tombola afin d'obtenir davantage d'informations de la part des donateurs.

Les organisations à but non lucratif peuvent vendre des billets de tombola individuels et des lots de billets en ligne et en personne. Si les organisations organisent des événements en personne, les bénévoles peuvent scanner les billets de tombola avec des codes QR à l'entrée et suivre ces scans sur le tableau de bord de l'organisation. Zeffy enverra automatiquement des reçus aux acheteurs de billets de tombola. Les coordonnées des donateurs supplémentaires seront envoyées au système de gestion des donateurs de l'organisation.

Dons récurrents

Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser Zeffy pour proposer aux donateurs plusieurs types d'adhésion. Zeffy permet aux membres de gérer leurs propres adhésions et associations, ce qui facilite le suivi des nouvelles adhésions.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent choisir la fréquence de renouvellement des membres et poser des questions qui renforcent les relations avec les membres et les encouragent à rester des soutiens de longue date.

Gestion des donateurs

Zeffy envoie automatiquement des reçus fiscaux après chaque don en ligne. Les informations sur les donateurs et les détails des dons sont automatiquement importés dans les systèmes de gestion des donateurs des organisations à but non lucratif. Les associations peuvent également ajouter des notes démographiques et personnelles sur les donateurs et les segmenter en fonction de leurs intérêts en matière de programmes et de projets.

Plus d'options de paiement

Zeffy accepte toutes les cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, ACH et PAD. Zeffy propose également une solution "Tap to Pay" gratuite. Les organisations à but non lucratif n'ont besoin que d'un iPhone pour accepter les dons en personne.

Foire aux questions sur Venmo pour les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif peuvent-elles utiliser Venmo ? Les organisations à but non lucratif 501c3 vérifiées disposant d'un compte PayPal Business peuvent utiliser Venmo pour collecter des fonds en ligne.

Qu'est-ce qu'un compte Venmo ? Les organisations à but non lucratif peuvent créer un compte Venmo caritatif et promouvoir leur organisation auprès des utilisateurs de l'application. C'est un moyen d'augmenter les dons par Venmo, notamment en les exposant aux jeunes donateurs de l'application.

Quel est le profil caritatif de Venmo ? Les profils d'organisations caritatives Venmo permettent aux organisations à but non lucratif vérifiées (501c3) d'accéder à plus de 70 millions d'utilisateurs. Les organisations caritatives reçoivent un badge bleu qui leur permet d'instaurer la confiance, d'accroître leur visibilité et de partager l'histoire et les images de leur organisation avec les donateurs de Venmo.

Quelle est la différence entre Venmo et un compte professionnel PayPal ? PayPal a racheté Venmo en 2013. PayPal et Venmo peuvent tous deux être utilisés sur différents appareils Internet, et les utilisateurs peuvent lier leurs cartes de débit, leurs cartes de crédit et leurs comptes bancaires pour effectuer des paiements.

La limite de dépenses hebdomadaires de Venmo pour les comptes vérifiés est de 7 000 dollars. En revanche, PayPal n'a pas de limite hebdomadaire, mais le montant maximum par transaction pour PayPal est généralement de 60 000 $, bien que dans certains cas, la limite puisse être réduite à 10 000 $ par transaction.

Les deux services permettent des transferts gratuits lorsque des comptes bancaires liés sont utilisés pour des paiements nationaux. Cependant, Venmo prélève des frais de 3 % pour les transactions par carte de crédit, tandis que PayPal prélève 2,9 % plus 0,30 $.

Venmo n'est disponible que pour les utilisateurs aux États-Unis, tandis que PayPal est disponible dans plus de 200 pays et prend en charge 25 devises différentes.

