Il est difficile de se démarquer et de susciter l'enthousiasme des gens pour votre tombola à but non lucratif - sans de bons billets, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs de collecte de fonds.

De plus, vous vous posez peut-être des questions : Quelles informations dois-je inclure ? Et comment les fabriquer et les vendre ? Il est facile de se sentir dépassé et de ne pas savoir par où commencer.

Dans ce guide, nous vous expliquons étape par étape tout ce qu'il faut savoir pour que votre tombola soit un franc succès.

‍

Comment fonctionnent les billets de tombola ?

Les billets de tombola sont un moyen courant pour les organisations de collecter des fonds pour une cause ou un événement spécifique. Bien que chaque événement et chaque organisation soient différents, ils suivent tous un processus similaire.

Voici comment organiser une tombola:

Vente de billets de tombola: L'organisation vend des billets numérotés aux personnes qui souhaitent participer à la tombola. Chaque billet correspond à une chance de gagner un prix.



Sélection des prix : L'organisation détermine les prix qui seront offerts lors de la tombola.

Les prix de la tombola peuvent varier considérablement et peuvent comprendre de l'argent, des cartes-cadeaux, des marchandises ou des expériences. Les paniers de tombola peuvent comprendre un petit nombre de ces articles.



Le tirage au sort : À une date et une heure prédéterminées, l'organisation organise un tirage au sort pour sélectionner les billets gagnants. Ce tirage peut être effectué manuellement en tirant les billets d'un conteneur ou électroniquement à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires.



Distribution des prix : Les gagnants peuvent réclamer leur prix en présentant leur billet gagnant à l'organisation. En fonction du prix, les gagnants peuvent être amenés à fournir des informations supplémentaires ou à remplir des documents pour recevoir leur prix.



Conformité : Il est essentiel que les organisations se conforment aux lois et réglementations locales relatives aux tombolas, ce qui peut inclure l'obtention de permis, la déclaration des gains aux autorités et le respect des directives relatives au prix et à la distribution des billets.

‍

Quelles sont les exigences légales en matière de billets de tombola ?

Aux États-Unis, les tombolas sont régies par les lois des États. Cela signifie que chaque organisation à but non lucratif doit examiner les exigences et les réglementations de son État pour organiser une tombola. Ces règles peuvent porter sur les points suivants

Quels types d'organisations peuvent organiser une tombola ?

Le but de la tombola, généralement caritatif

Modalités de déroulement de la tombola

Comment la tombola doit-elle être déclarée ?

Limitation du nombre de tombolas qu'une organisation peut organiser au cours d'une année.

Valeur des prix

Tenue de registres

Formation des billets (sections détachables, numérotation, etc.)

‍

Quelles informations doivent figurer sur les billets de tombola ?

Les informations qui doivent être imprimées sur les billets de tombola peuvent varier en fonction des lois et réglementations locales. Toutefois, voici quelques éléments communs qu'il est généralement obligatoire ou recommandé de faire figurer sur les billets de tombola :



Nom de l'organisation : le nom de l'organisation organisant la tombola doit être clairement imprimé sur les billets.



Coordonnées de l'organisation : Il s'agit de l'adresse, du numéro de téléphone et du site web de l'organisation (le cas échéant), afin que les participants puissent contacter l'organisation s'ils ont des questions ou s'ils ont besoin de plus d'informations.



Date et heure du tirage au sort : La date et l'heure du tirage au sort doivent être indiquées sur les billets afin d'informer les participants du moment où les gagnants seront sélectionnés.



Numéro de billet : Chaque billet doit porter un numéro unique. Ce numéro permet de suivre les ventes de billets et de vérifier les billets gagnants.



Prix du billet : Le prix du billet de tombola doit être clairement indiqué afin que les participants sachent combien ils paient pour chaque billet.



Informations sur les prix : Des informations sur les prix offerts dans le cadre de la tombola doivent figurer sur les billets. Il peut s'agir d'une description des prix et de leur valeur approximative au détail.



Lieu du tirage au sort : Si le tirage au sort a lieu à un endroit précis, cette information doit être imprimée sur les billets.



Restrictions d'âge : S'il existe des restrictions d'âge pour participer à la tombola (par exemple, les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus), cette information doit être clairement indiquée sur les billets.



Numéro de licence ou de permis : dans les juridictions où des permis ou des licences sont nécessaires pour organiser des tombolas, il peut être nécessaire d'imprimer le numéro de permis ou de licence sur les billets à des fins de vérification.

‍

4 façons de préparer vos billets de tombola

Pour fabriquer des billets de tombola, vous pouvez utiliser différents outils et méthodes, comme la création de billets maison, l'utilisation de logiciels, de modèles imprimables ou de services d'impression de billets. En fonction de vos ressources, de vos contraintes budgétaires et des besoins généraux de l'événement, certaines méthodes peuvent être mieux adaptées à votre organisation que d'autres.

‍

Fabriquer des billets de tombola faits à la main

Créer ses propres billets de tombola Les billets de tombola sont souvent la meilleure solution pour les organisations locales ou les petites organisations à but non lucratif disposant de ressources limitées, car ils ne nécessitent que peu de ressources, hormis le temps. Cette méthode consiste à créer manuellement des billets de tombola à l'aide de papier, de stylos et d'autres fournitures artisanales.

Avantages :

Permet une personnalisation complète de chaque billet.

Il peut s'agir d'une activité amusante et engageante pour les bénévoles ou les sympathisants.

Nécessite un coût et des compétences techniques minimes

Inconvénients :

Prend du temps, en particulier pour les tirages au sort à grande échelle.

Peut ne pas avoir l'aspect professionnel et la cohérence des billets imprimés.

Limité à des modèles simples et à des matériaux disponibles à la maison

Plus susceptibles d'inclure une erreur humaine

‍

Créer des tickets à l'aide d'un logiciel

L'une des façons les plus populaires de créer des billets de tombola est d'utiliser un logiciel en ligne. Les plateformes de création de billets sont un moyen efficace et facile de gagner du temps et d'assurer la cohérence de tous les billets.

Avantages :

Offre de nombreuses options de conception, y compris des graphiques, des polices et des couleurs.

Fournit des modèles et des outils pour faciliter la personnalisation et l'édition.

Permet d'obtenir des billets d'aspect professionnel adaptés à divers événements

Peut faire gagner beaucoup de temps, d'énergie et d'argent

Inconvénients :

Il est souvent nécessaire de se familiariser avec des logiciels de conception graphique ou des plates-formes en ligne.

Peut présenter une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les principes de conception.

La création de modèles personnalisés à partir de zéro peut prendre du temps

Créez des billets de tombola imprimables à l'aide de modèles

Souvent, les organisations à but non lucratif fabriquent leurs propres billets en utilisant des modèles de billets préétablis. Grâce à des sites tels que Canva, Adobe, par exemple, les organisations à but non lucratif peuvent se débarrasser de l'incertitude liée à la création de billets et utiliser un modèle prédéfini.

Avantages :

Offre commodité et facilité d'utilisation grâce à des modèles prêts à l'emploi

Permet de personnaliser le texte, les couleurs et la mise en page dans le modèle.

Offre un équilibre entre la personnalisation et la simplicité

Inconvénients :

Options de conception limitées par rapport à une conception à partir de zéro

Les modèles peuvent ne pas correspondre parfaitement aux thèmes ou à l'image de marque d'un événement spécifique.

Moins de flexibilité pour une personnalisation avancée par rapport à un logiciel de conception

‍

Créer des tickets avec des services d'impression

Une autre option intéressante consiste à faire appel à des services d'impression professionnels pour concevoir et imprimer des billets de tombola personnalisés en fonction de vos spécifications. Qu'il s'agisse de services d'impression locaux ou de plateformes telles qu'Etsy, les organisations à but non lucratif peuvent externaliser entièrement la conception de leurs billets.

Avantages :

Fournit des billets de haute qualité, imprimés de manière professionnelle, avec des résultats constants.

Permet d'accéder à des options d'impression avancées, telles que des finitions spéciales ou des types de papier.

Gain de temps et d'efforts par rapport aux méthodes de bricolage, en particulier pour les grandes quantités.

Inconvénients :

Nécessite un coût supplémentaire pour les services d'impression, en particulier pour les petites organisations ou les budgets limités.

Moins de contrôle sur le processus de conception par rapport aux méthodes de bricolage.

Peut impliquer des délais d'exécution plus longs en fonction du calendrier du service d'impression.

‍

Découvrez ces 3 modèles de billets de tombola gratuits qui vous permettront de démarrer en quelques minutes.

Vous êtes prêt à vous lancer dans la conception de vos billets de tombola ? Consultez ces trois modèles prêts à l'emploi pour créer le vôtre.

Commencer à utiliser ce modèle →

Commencer à utiliser ce modèle →

Commencer à utiliser ce modèle →

‍

Au moment de choisir le modèle de billet de tombola à utiliser, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

Le design : Que vous préfériez un design classique, moderne, ludique, élégant ou à thème, assurez-vous que le modèle s'aligne sur l'aspect général de votre événement.





Que vous préfériez un design classique, moderne, ludique, élégant ou à thème, assurez-vous que le modèle s'aligne sur l'aspect général de votre événement. Personnalisation : Vérifiez si vous pouvez facilement ajouter le logo de votre organisation, les détails de l'événement, les couleurs et les polices de caractères pour personnaliser les billets à votre convenance.





Vérifiez si vous pouvez facilement ajouter le logo de votre organisation, les détails de l'événement, les couleurs et les polices de caractères pour personnaliser les billets à votre convenance. Taille et format : Veillez à ce qu'ils soient compatibles avec votre imprimante et à ce que leur taille corresponde, le cas échéant, à celle de porte-billets standard.





Veillez à ce qu'ils soient compatibles avec votre imprimante et à ce que leur taille corresponde, le cas échéant, à celle de porte-billets standard. Champs d'information : Veillez à ce que le modèle contienne tous les champs d'information nécessaires, tels que le nom de l'événement, la date, l'heure, le lieu, le prix du billet, les coordonnées et les éventuelles conditions générales.

‍

Comment vendre vos billets de tombola

Une fois que vous avez conçu vos billets, il est temps de commencer à les vendre. En fonction de votre organisation, de vos ressources et de votre public, une ou plusieurs de ces méthodes peuvent vous convenir.

‍

En personne

Les ventes en personne lors d'événements impliquent l'installation d'un stand ou d'une table lors de rassemblements communautaires, de collectes de fonds ou d'autres événements en rapport avec votre cause.

Cette méthode vous permet de dialoguer directement avec les acheteurs potentiels, de leur fournir des informations sur la tombola et de répondre à leurs questions. C'est une excellente occasion de tirer parti des interactions en face à face et d'établir une relation avec les supporters, ce qui les incitera à acheter des billets sur place.

‍

Sur votre site web

Les ventes en ligne sur le site web de votre organisation offrent commodité et accessibilité aux supporters qui préfèrent acheter des billets par voie numérique.

Créez une page web dédiée ou une plateforme de billetterie en ligne où les personnes peuvent facilement acheter des billets de tombola en quelques clics. Veillez à ce que le processus d'achat en ligne soit convivial, sécurisé et adapté aux mobiles afin de tenir compte des différents appareils et préférences.

Avec la promotion des médias sociaux

L'exploitation des plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et Twitter peut considérablement élargir votre portée et attirer un public plus large pour la vente de billets de tombola.

Fournissez des instructions et des liens clairs pour l'achat de billets en ligne ou pour diriger les personnes intéressées vers des points de vente en personne. N'oubliez pas non plus d'encourager les supporters à partager vos messages avec leurs réseaux afin d'amplifier la promotion et de générer davantage de ventes de billets par le biais du partage social.

‍

Par courrier électronique

Rédigez des messages électroniques convaincants qui suscitent l'enthousiasme pour la tombola, soulignent les avantages de la participation et fournissent un lien direct ou un bouton d'appel à l'action pour l'achat de billets en ligne.

Segmentez votre liste d'adresses électroniques en fonction des centres d'intérêt et des niveaux d'engagement du public afin d'adapter le message et d'augmenter les chances de conversion. Surveillez les taux d'ouverture, les taux de clics et les conversions afin d'optimiser vos campagnes d'e-mailing et d'en maximiser l'impact.

‍

Tirer parti des partenariats

Collaborer avec des entreprises pour vendre des billets de tombola dans leurs locaux, tels que des magasins de détail, des restaurants ou des bureaux, en échange d'un soutien promotionnel ou d'incitations.

Établir des partenariats mutuellement bénéfiques qui s'alignent sur la mission et les valeurs de votre organisation afin d'augmenter les ventes de billets et l'engagement de la communauté.

‍

Comment Special Olympics Idaho a vendu gratuitement plus de 4 000 billets de tombola grâce à Zeffy

Special Olympics Idaho est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'autonomisation des personnes souffrant de déficiences intellectuelles par le biais d'entraînements et de compétitions sportives. Avec pour mission de favoriser l'inclusion, l'acceptation et la dignité de tous les athlètes, l'organisation s'appuie sur des initiatives de collecte de fonds pour soutenir ses programmes et ses événements.

Special Olympics Idaho a dû relever le défi de collecter des fonds pour financer l'entraînement, les frais de déplacement et les compétitions de ses athlètes. Ils ont reconnu le potentiel de l'organisation d'une tombola, mais avaient besoin d'un moyen efficace d'atteindre un public plus large et de rationaliser les processus de vente de billets.

Pour relever ces défis, Special Olympics Idaho s'est associé à Zeffy, une plateforme de billetterie en ligne spécialisée dans la gestion d'événements et la vente de billets de tombola.

Grâce au système de billetterie intégré de Zeffy, les supporters pouvaient facilement acheter des billets de tombola en ligne sur la page dédiée à la billetterie. De plus, Zeffy propose des options de paiement sécurisé et un suivi en temps réel des ventes de billets, ce qui permet à l'organisation de surveiller les progrès et d'ajuster ses stratégies en fonction des besoins.

Grâce à leur collaboration avec Zeffy, les Special Olympics Idaho ont réussi à collecter plus de 40 000 dollars et à vendre plus de 4 000 billets de tombola pour soutenir leurs athlètes.

‍

Comment créer des billets de tombola FAQ

Une licence est-elle nécessaire pour vendre des billets de tombola ?

Une licence est nécessaire pour vendre des billets de tombola dans de nombreux États. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les réglementations spécifiques.

En savoir plus sur les lois relatives aux tombolas par État

‍

Quelles sont les conditions d'obtention d'un billet de tombola ?

Les billets de tombola peuvent comporter une partie détachable, une numérotation séquentielle, le nom de l'organisation, la date du tirage et les informations relatives au prix. Vérifiez les lois locales pour connaître les exigences spécifiques.

‍

Quelles informations doivent être imprimées sur chaque billet ?

Les informations qui doivent être imprimées dépendent de l'État dans lequel votre association exerce ses activités.

Cependant, chaque billet de tombola comporte généralement des informations essentielles telles que le nom de l'organisation, le numéro du billet, la date du tirage au sort, les informations relatives au prix et les coordonnées de la personne à contacter. Il est essentiel d'imprimer toutes les informations nécessaires de manière claire et lisible afin de garantir la transparence et de faciliter la communication avec les participants.

‍

Comment créer des billets de tombola avec des numéros ?

Pour créer des billets de tombola numérotés, vous pouvez utiliser un logiciel ou des modèles pour concevoir les billets, puis les imprimer avec une numérotation séquentielle.

Il existe également des outils en ligne et des services d'impression de billets qui peuvent vous aider dans cette démarche.

‍

Comment créer une tombola en ligne ?

Pour créer une tombola en ligne, vous devrez choisir une plateforme appropriée pour la vente des billets, créer une page web dédiée ou une page d'événement, promouvoir la tombola par le biais de divers canaux tels que les médias sociaux et le marketing par courriel, et fournir des options de paiement sécurisées pour l'achat des billets. En outre, assurez-vous que la tombola en ligne est conforme à toutes les exigences et réglementations légales régissant les tombolas dans votre juridiction.

‍