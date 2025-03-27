Les prix de tombola constituent un excellent moyen de collecter des fonds pour pratiquement n'importe quelle cause. Il existe des tonnes d'idées créatives de tombolas qui peuvent susciter l'enthousiasme autour de votre cause. Cet engouement se traduit par des dons encore plus importants et par un plaisir encore plus grand lorsque les numéros sont enfin appelés. Il ne vous reste plus qu'à choisir le type d'idées de cadeaux de tombola que vous souhaitez utiliser. Choisissez parmi cette liste de 33 lots de tombola populaires.

Quelles sont les meilleures idées de paniers de tombola ?

Explorez notre liste complète des meilleures idées de paniers de tombola, et plongez dans l'inspiration de prix spécifiques regroupés par catégories ci-dessous :

Chaque événement et chaque organisation ont des besoins uniques. Si vous connaissez bien votre base de donateurs, vous pouvez ravir l'heureux gagnant d'une tombola lors d'un événement de collecte de fonds qu'il n'oubliera pas. Vous pouvez y parvenir grâce à des prix à thème, à des idées de marketing et à l'accent mis sur votre mission.

Comment choisir les prix des tirages au sort en fonction des caractéristiques démographiques du public ?

Alors, par où commencer ? Tout d'abord, réfléchissez à votre public. À qui s'adresse la tombola ? Qu'est-ce que votre public veut ? Si vous avez surtout des femmes, vous pouvez choisir parmi des produits féminins populaires tels que des cartes-cadeaux pour un spa, des abonnements à des vins ou des forfaits de voyage. Pour les hommes, vous pouvez envisager des prix sur le thème du sport, des restaurants, des tentes et du matériel de camping. Bien entendu, il s'agit là de généralisations, mais vous voyez ce que je veux dire. Une fois que vous avez dressé la liste de vos participants, vous pouvez commencer à gérer vos contacts.

Vous pouvez également décider du type de tombola à organiser en fonction de la cause. Si vous collectez des fonds pour les enfants, vous pouvez tirer au sort des expériences de coloriage ou des billets pour des parcs à thème. Si la cause est en faveur des animaux, vous pouvez tirer au sort des visites dans un zoo local ou un safari animalier. L'essentiel est de créer un thème autour de votre public ou de votre cause, puis de choisir des lots de tombola populaires correspondant à votre démographie. Voilà les meilleures pratiques pour créer des paniers de tombola à thème.

L'école catholique St. Mark atteint 227 % de son objectif de collecte de fonds

Mark Catholic School à Cleveland ont été accusés d'avoir vendu des billets de tombola à 5 dollars afin de collecter des fonds pour l'école. Le prix était un billet d'or, un article de luxe dont pouvait profiter le seul gagnant de la tombola.

En faisant participer les élèves à la vente des billets et en offrant un article de luxe, l'école a été en mesure de susciter davantage d'intérêt et de générer plus de revenus.

Au final, l'école a dépassé son objectif de 227 % .

Les tirages au sort fonctionnent !

Quel est le type de grand prix qui rapporte le plus ?

Les articles à gros prix, comme une voiture ou des vacances, peuvent attirer beaucoup de monde, mais ils peuvent être difficiles à obtenir. D'autres articles de tombola, comme des cartes-cadeaux ou des idées de paniers de tombola uniques, peuvent susciter l'enthousiasme des sympathisants. Le choix d'un bon prix de tombola pour votre organisation dépend de votre base de donateurs.

Lorsque vous vous asseyez avec votre comité de tombola, demandez-vous qui est susceptible d'assister à votre événement ou d'acheter des billets de tombola. Les meilleures idées devraient s'appliquer à un public plus large si votre tombola se déroule en ligne. De même, si vous organisez une manifestation pour enfants ou un gala, les prix de la tombola doivent correspondre aux centres d'intérêt des participants.

Bien sûr, il n'est pas nécessaire de faire les choses en grand.

Idées de prix de tombola bon marché

Les idées de tombolas ne doivent pas nécessairement être coûteuses. Parfois, moins c'est cher, mieux c'est, car cela permet de vendre plus de billets. Nous avons répertorié des idées de tombolas pour les adultes, les enfants et les écoles, ainsi que des thèmes uniques et des idées de tombolas bon marché pour tous les âges.

1. Utilisez ce que vous avez

Les dons des entreprises locales sont excellents, mais vous recevrez probablement plusieurs cartes-cadeaux qui ne correspondent pas les unes aux autres. Vous pouvez combiner ces cartes-cadeaux avec des articles provenant d'événements passés ou des produits et services de votre association pour créer des paniers de tombola ou des idées de grands prix qui correspondent aux intérêts particuliers de votre public.

2. Demander des dons

Les membres du conseil d'administration, les donateurs et les bénévoles peuvent tous avoir quelque chose à apporter. Les groupes de non-achat sont une tendance populaire sur les médias sociaux. Vous pouvez rejoindre un groupe local de non-achat et demander des cadeaux pour votre prochaine collecte de fonds afin de voir ce qu'ils offrent.

3. Des trouvailles uniques d'antiquités et de friperie

La meilleure partie du thrifting est de trouver quelque chose que personne d'autre n'a pour pas cher. Passez une journée dans votre friperie locale, votre magasin d'antiquités, votre succession ou votre vente de garage pour voir ce que vous pouvez trouver.

4. Plantes et semences

Que diriez-vous d'un conseiller personnel qui viendrait chez vous pour vous montrer comment et quoi planter pour votre jardin sauvage ? Ajoutez-y des fleurs sauvages et des graines spécialement conçues pour votre région et vous obtiendrez une tombola qui attirera une foule nombreuse et passionnée.

5. Réalisé par vos bénéficiaires

Les objets fabriqués à la main par les bénéficiaires peuvent contribuer à raconter l'histoire de votre association et celle des personnes que vous aidez. Les prix de tombola de ce type incitent les donateurs à acheter des billets.

Paniers de tombola à thème

Comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez également trouver des idées de tombolas créatives autour d'un thème. Ce thème peut être lié à l'esprit d'école, à la mission ou à la cause d'une entreprise, ou à un passe-temps favori. Les thèmes suscitent l'enthousiasme et l'engagement des gens, ce qui les incite à signer des chèques plus importants.

6. Restez fidèle à votre mission

Les services ou les produits qui partagent la mission de votre organisation, y compris les articles portant votre logo, les articles fabriqués par vos bénéficiaires ou les services que les gens ne peuvent trouver nulle part ailleurs, constitueront un autre attrait. Faites preuve de créativité et trouvez des moyens de promouvoir ces articles.

Par exemple, les parents ont toujours besoin d'aide pour les enfants turbulents ou d'idées sur ce qu'il faut faire un jour de pluie. Si votre association propose des services de thérapie pour enfants, les gagnants de la tombola peuvent bénéficier d'un rendez-vous individuel avec un ergothérapeute.

7. Fêtes de fin d'année

Un panier contenant des décorations de vacances, des kits de pâtisserie avec des emporte-pièces, des livres de cuisine, des saupoudrages et des activités hivernales en plein air est toujours gagnant pour la saison hivernale. Comme il s'agit d'un panier de vacances, vous pouvez en créer un nouveau chaque saison et l'inclure dans différents événements ou créer une série de tirages au sort pour stimuler les sympathisants.

8. Manger autour du monde

Les voyages peuvent être trop coûteux pour beaucoup, mais l'une des meilleures façons de découvrir le monde est de manger et de boire. Cette idée de panier de tombola peut inclure du vin et des spiritueux de différents pays, de la nourriture, des recettes, du thé et du fromage.

‍

9. Panier de la tombola de la mijoteuse

Un panier de tombola original est constitué d'une mijoteuse. Vous pouvez utiliser la mijoteuse comme panier et y ajouter des aliments, des boissons et des livres de cuisine. Vous pouvez également créer différents thèmes avec une mijoteuse. Laissez libre cours à votre créativité et créez une multitude de paniers de tombola en forme de mijoteuse pour le plus grand plaisir de tous.

10. Colorer ensemble

Un thème de coloriage pour un panier de tombola peut plaire à toute la famille. La tendance au coloriage ayant également pris de l'ampleur chez les adultes, on peut trouver en ligne et dans les magasins spécialisés des livres de coloriage sur le thème de la créativité, reprenant d'anciennes émissions de télévision ou de magnifiques dessins complexes. Ajoutez des crayons de couleur, des crayons de couleur et de la peinture pour aider les donateurs à laisser libre cours à leur créativité.

11. Billet d'or

Un panier de tombola sur le thème de Willy Wonka peut inclure des bonbons et des visites de magasins et d'usines de confiserie. Au lieu de billets, vous pouvez vous amuser à vendre des barres de chocolat et cacher un billet d'or dans l'emballage. Concevez le panier avec des couleurs et des images tirées des films et des livres pour ajouter une touche de nostalgie.

12. Rester local

Les artistes, les décorateurs et les magasins locaux font de votre ville ce qu'elle est. Les paniers de tombola et les événements de collecte de fonds sur le thème de la proximité mettent en valeur ces entreprises et peuvent contribuer à l'établissement de partenariats à long terme avec leurs dirigeants.

Idées de prix uniques

Mais qu'en est-il si vous voulez sortir des sentiers battus et épater vos donateurs ? C'est là qu'interviennent les idées de cadeaux de tombola uniques. Lorsque vous pouvez surprendre et ravir les gens, vous pouvez les inciter à dépenser un peu, voire beaucoup plus.

13. Bricolage

Les mamans à la recherche d'un moyen amusant d'occuper leurs enfants voudront avoir la chance de gagner un panier de bricolage. Les idées de paniers de tombola telles que la création de robes de poupées, le tie-dye, les jeux de lego et les fournitures de peinture et d'art ont plus de chances d'enthousiasmer les mamans et leurs enfants.

14. Tentes et camping

Le prix d'une tombola de tente et de camping offre à la fois l'aventure et l'activité. Créez un panier de tombola avec une tente, des sacs de couchage et d'autres articles de camping pour les enfants et les adultes. Une autre façon de procéder consiste à donner une touche de vacances à ce type de loterie.

15. Billetterie

Les billets pour un parc d'attractions, un parc aquatique, un zoo ou un musée sont un autre moyen facile d'attirer l'attention des donateurs. Les billets d'entrée dans les parcs à thème peuvent être coûteux et leur valeur au détail sera probablement supérieure au prix d'un billet de tombola. Une autre idée de prix pour la tombola est d'offrir des abonnements de saison ou une place de parking réservée.

16. Jeux vidéo

La plupart des parents laissent leurs enfants jouer sur leur téléphone. Beaucoup achètent également des jeux et des consoles pour occuper leurs enfants. La console la plus récente peut coûter des centaines d'euros. Vous pouvez donc vendre des billets de tombola pour une console et quelques jeux pour 50 à 100 dollars.

‍

17. Instruments de musique

Les instruments de musique ne sont pas bon marché et les parents sautent sur toutes les occasions de réduire ces coûts, que ce soit en cherchant des instruments d'occasion dans les vide-greniers ou en participant à une tombola pour en gagner un nouveau. Les parents peuvent acheter un billet de tombola pour 20 dollars et gagner un nouvel instrument ainsi que des morceaux de musique d'entrée de gamme, et avoir l'impression d'avoir bien dépensé leur argent.

18. Jeux et activités de voyage

Voyager avec des enfants peut s'avérer difficile, mais les familles peuvent rendre le voyage plus facile grâce à des jeux portables, des jeux de coloriage, des livres et d'autres divertissements à emporter. Les organisations à but non lucratif peuvent offrir ces prix ainsi qu'une ou deux cartes-cadeaux pour des jeux ou des librairies locales lors de leur prochaine tombola familiale.

19. Kits scientifiques

Une autre activité familiale est une expérience scientifique comme un volcan avec du bicarbonate de soude, la germination de graines ou un arc-en-ciel dans un bocal. Les kits scientifiques sont des activités pratiques que les parents peuvent utiliser pour éduquer leurs enfants et renforcer les liens.

Idées de tombolas pour les enfants

Enfin, il s'agit souvent des enfants, n'est-ce pas ? Nous collectons des fonds pour leur école, comme St. Mark ci-dessus. Peut-être ont-ils besoin de soutien pour leur équipe sportive. Ou peut-être s'agit-il d'une maladie infantile que nous essayons d'éradiquer. Parce qu'il y a tant de bonnes causes pour les enfants, il y a tant de prix de tombola populaires pour les enfants aussi.

20. Services utiles

Votre école peut proposer d'autres idées de tombolas pour collecter des fonds : tutorat, leçons de musique ou de danse, cours de langue privés. Les parents et les élèves à la recherche d'une aide supplémentaire seront ravis d'avoir la chance de gagner quelques heures supplémentaires de soutien à la préparation à l'université.

21. Équipement sportif

Les écoles sont responsables de l'éducation des enfants, mais les sports tels que le football, le soccer, le baseball et le tennis sont tout aussi importants. Une tombola est un moyen d'aider les parents à payer l'équipement sportif. Vous pouvez tirer au sort un ou plusieurs prix contenant des équipements sportifs pour un heureux gagnant.

22. Esprit de l'école

Les casquettes, les sweatshirts, les bouteilles d'eau et les sacs fourre-tout portant le logo de l'école ne coûtent pas cher à l'école. Ces articles peuvent être tirés au sort seuls ou associés à des objets de l'ancienne école et à des photos du passé.

23. Tickets pour des événements scolaires ou parking VIP

Les billets pour les événements scolaires sont plus difficiles à trouver que vous ne le pensez. Si votre école excelle dans certains sports ou peut enthousiasmer la communauté avec une comédie musicale ou un spectacle de qualité, vous pouvez offrir des billets pour votre prochaine collecte de fonds.

‍

24. Articles personnalisés

Les donateurs sont toujours à la recherche d'objets que personne d'autre ne possède, c'est pourquoi les objets personnalisés peuvent constituer un attrait considérable pour les adultes. Les rendus d'artistes, les objets personnalisés ou gravés et tout ce qui a une touche personnelle peuvent montrer que vous vous souciez de vos donateurs et vous permettre de collecter plus d'argent. Vous pouvez même ajouter des chèques-cadeaux de petites entreprises qui personnalisent des cadeaux, comme Etsy.

25. L'alcool

Qu'il s'agisse d'une dégustation de vin, d'une fête de la bière, d'un panier pour une soirée au champagne ou d'une tournée des bars, il est préférable de disposer d'un panier de bouteilles variées. Ajoutez quelques verres, de la nourriture en rapport avec le thème et des chèques-cadeaux pour des vignobles ou des restaurants locaux, et vous obtiendrez de nombreuses ventes de billets. Avant de vendre des billets pour ce type de panier, assurez-vous que vous respectez toutes les lois locales en matière d'alcool.

26. Déplacements

Si vous pouvez le trouver, un vol et un séjour à l'hôtel pour deux personnes dans une ville ou sur une plage romantique est une idée fantastique de panier de tombola. La vente de billets pour ce type de tombola peut atteindre 100 dollars ou plus, car les gens veulent avoir une chance de gagner. En plus du vol et du séjour à l'hôtel, vous pouvez créer un panier de tombola avec des étiquettes de bagages, des oreillers de voyage, des guides et bien d'autres choses encore.

‍

27. Aventures

Si vous n'êtes pas en mesure de solliciter une destination de voyage onéreuse, vous pouvez peut-être trouver un voyage de randonnée, de rafting ou de ski à inclure dans votre tirage au sort. Collaborez avec des agences de voyage ou des sociétés d'aventure locales pour voir si elles sont prêtes à faire un don. Vous pouvez également voir si vous pouvez trouver un donateur prêt à acheter l'aventure ou si vous pouvez vendre suffisamment de billets pour que le coût en vaille la peine.

28. Services avec un leader ou une célébrité locale

Une autre idée originale de prix de tombola consiste à offrir un repas ou une activité en compagnie d'une célébrité locale ou d'un représentant du gouvernement. Un déjeuner avec le maire, un chef cuisinier personnel pour votre famille ou une séance de photographie avec un artiste local peuvent tous attirer l'attention des adultes de votre communauté. Cette idée peut même vous rapporter davantage, car vous organisez une tombola de bienfaisance et les sympathisants ne veulent pas que vous gaspilliez leurs dons en achetant des articles de grande valeur.

29. Souvenirs de sport

Les souvenirs sportifs et les billets sont des prix de tombola populaires auprès des adultes et des familles. La tombola de votre collecte de fonds peut offrir des billets pour un match, des maillots, des cartes ou des photos dédicacées par des joueurs célèbres. Si vous pouvez trouver quelque chose d'une équipe populaire, cela peut rapporter une bonne somme d'argent.

30. Billets de théâtre et de concert

Les adultes sont toujours à la recherche d'idées de sorties uniques et amusantes. Les billets de théâtre ou de concert locaux peuvent permettre de collecter des fonds, en particulier pour un artiste connu. L'ajout d'une visite personnelle, d'une visite avec l'artiste ou d'une escapade d'un week-end encouragera encore plus les gens à acheter un billet de tombola.

31. Livres

Les ventes de livres Scholastic sont courantes dans les écoles du pays, car les parents et les enfants recherchent constamment de nouvelles choses à lire. Votre école a accès à plus de livres que d'autres organisations et peut créer des tirages au sort de livres passionnants et éducatifs basés sur des personnages et des thèmes que les enfants de votre école aiment.

32. Soirée jeux en famille

Les jeux sont l'une des meilleures idées de paniers de tombola pour les collectes de fonds scolaires, car ils peuvent enthousiasmer les parents et les enfants. Les tickets de tombola pour des jeux de société familiaux peuvent être vendus entre 10 et 50 dollars, en fonction de la quantité et de la qualité des jeux.

33. Friandises

Quel enfant n'aime pas les bonbons ? Les paniers de biscuits et de friandises pour les tirages au sort ne peuvent pas se tromper. Un autre moyen d'attirer l'attention des supporters gourmands est de leur offrir des barres chocolatées massives ou de leur faire visiter une fabrique de bonbons locale.

Vendez des billets de tombola et récoltez plus d'argent avec Zeffy

Et voilà ! Vous pouvez choisir l'une de ces idées créatives de tombola ou en inventer une vous-même. L'objectif, en fin de compte, est de susciter l'enthousiasme de vos participants pour votre cause et de leur faire passer un bon moment lors de votre événement. Les tombolas en personne génèrent beaucoup d'énergie, et vous pouvez la développer en organisant votre tombola dès maintenant.

Une tombola de bienfaisance peut contribuer à promouvoir votre association, à collecter des fonds et à recueillir les coordonnées de vos sympathisants, nouveaux et existants. L'organisation d'une tombola nécessite plusieurs étapes, mais avec une équipe de soutien efficace, vous pouvez trouver les meilleurs articles de tombola gratuitement ou à des prix abordables. L'essentiel est de choisir des prix qui plaisent à votre public et qui créent un sentiment d'urgence et d'excitation. Que vous proposiez des expériences uniques, des articles exclusifs ou des paniers-cadeaux contenant des produits recherchés, le bon prix peut faire toute la différence.

En outre, il est essentiel de commercialiser efficacement votre tombola. Utilisez les médias sociaux, les lettres d'information électroniques et le bouche-à-oreille pour faire passer le message. Des visuels attrayants, une narration convaincante et des promotions limitées dans le temps peuvent stimuler la participation. Plus les gens entendent parler de votre tombola, plus vous vendrez de billets, ce qui augmentera le succès global de votre collecte de fonds.

En utilisant une plateforme conviviale comme Zeffy, vous pouvez simplifier le processus et maximiser votre impact. Sans frais de plateforme, Zeffy s'assure que tout l'argent collecté va directement à votre cause. Pourquoi attendre ? Commencez à planifier votre tombola dès aujourd'hui et profitez de ce puissant outil de collecte de fonds pour faire une différence significative pour votre organisation à but non lucratif !

FAQ

Quelles sont les idées de tombolas bon marché qui suscitent toujours l'enthousiasme ? Les prix abordables peuvent être tout aussi excitants que les articles de grande valeur. Pensez aux bricolages, aux trouvailles dans les friperies, aux plantes et aux graines, ou à des expériences uniques comme une consultation personnelle ou même de jolis objets faits à la main par les donateurs.

Comment choisir les meilleurs prix de tombola pour mon public ? Gardez toujours votre public à l'esprit. Pour les adultes, vous pouvez proposer des abonnements à des vins, des billets pour des événements ou des voyages. Pour les enfants, vous pouvez proposer des jouets, des entrées à des parcs d'attractions ou des kits éducatifs. Le fait d'associer les prix à votre cause et aux préférences des donateurs contribuera à accroître l'engagement.

Quels sont les moyens créatifs d'obtenir des lots de tombola gratuitement ? Une bonne idée consiste à solliciter les entreprises locales pour qu'elles fassent des dons ou à demander aux membres du conseil d'administration et aux bénévoles d'apporter leur contribution. Vous pouvez également rejoindre des groupes de "non-achat" sur les médias sociaux ou réutiliser des articles provenant d'événements antérieurs. De nombreuses entreprises et personnes sont désireuses de soutenir une bonne cause.

‍