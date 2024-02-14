Il est essentiel pour les organisations à but non lucratif de proposer des moyens amusants et créatifs de faire des dons, afin que les sympathisants ne se lassent pas ou ne se désintéressent pas. Les tombolas, en particulier, sont un excellent moyen de mélanger les choses et d'apporter des fonds à votre organisation. Mais elles nécessitent beaucoup de travail et de stratégie. Sans parler des bons outils.
Dans ce blog, nous vous montrerons comment fixer le prix des billets de tombola et les vendre efficacement, en exploitant les médias sociaux et en créant des lots de billets. Vous pouvez également consulter notre guide sur la fabrication de billets de tombola.
Fixer le prix des billets de tombola pour maximiser les ventes implique de trouver un équilibre entre l'accessibilité financière pour les participants et la génération de revenus suffisants pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds. Bien qu'il n'existe pas de méthode unique pour fixer le prix des billets, il convient de garder à l'esprit quelques éléments clés.
Lorsque vous fixez le prix des billets de tombola, il est essentiel de savoir exactement à qui vous essayez de vendre. Votre public cible vous aidera à déterminer le montant exact à facturer, ou le montant le moins élevé possible.
Bien qu'il ne soit pas nécessaire de tout savoir sur son public, les organisations à but non lucratif doivent prendre en compte des facteurs tels que
Par exemple, si votre public est principalement âgé, autour de 40-60 ans, il n'est probablement pas judicieux d'offrir des prix de tombola tels que des patins à roulettes.
Une autre partie cruciale de la tarification des billets de tombola consiste à évaluer la valeur des prix offerts dans le cadre de la tombola.
Les prix de grande valeur (comme les expériences ou les vacances), par exemple, peuvent justifier des prix plus élevés. Des prix plus modestes (comme des paniers ou des produits de boulangerie) peuvent justifier des prix plus bas.
Veillez bien sûr à ce que le prix de chaque article soit comparable au prix réel du prix. En offrant une sorte de réduction sur le prix de la tombola, les participants se sentiront motivés pour acheter un billet de tombola, plutôt que d'acheter l'article par eux-mêmes.
Lorsqu'elles décident du prix des billets de tombola, les organisations à but non lucratif doivent également tenir compte du montant qu'elles souhaitent récolter grâce à la tombola. Pour déterminer votre objectif de collecte de fonds, tenez compte des programmes ou initiatives à venir qui ont besoin d'être financés, des coûts opérationnels ou d'autres besoins.
Divisez ensuite cet objectif par le nombre de billets que vous prévoyez de vendre pour établir un prix de référence.
Après avoir déterminé votre base de référence, il est temps de prendre en compte les autres coûts liés à l'organisation de la tombola. Le prix des billets doit couvrir ces coûts tout en laissant une marge de profit.
Bien que chaque association soit différente, certains de ces coûts peuvent être liés à ce qui suit :
Bien que les organisations à but non lucratif puissent certainement vendre tous les billets de tombola à un prix fixe, il est judicieux d'inclure des options de réduction. Les prix réduits peuvent aider à vendre des billets et, en fin de compte, à générer plus de profits.
Parmi les options de réduction, on peut citer
Conseil de pro : offrez des prix réduits à ceux qui parlent de votre événement sur les médias sociaux et qui y associent 2 à 5 de leurs amis !
En plus de fixer votre propre prix, renseignez-vous sur les tombolas ou les collectes de fonds similaires organisées dans votre région pour vous faire une idée du prix habituel des billets. Cela peut vous aider à évaluer ce que votre public cible est prêt à payer.
Votre recherche pourrait inclure l'évaluation :
Une fois que vous avez déterminé votre public idéal, fixé des objectifs et pris en compte les coûts nécessaires, il est temps de promouvoir et d'annoncer votre tombola.
Il existe de nombreux moyens de faire connaître votre événement. En fonction de votre public, de vos dépenses et des ressources dont vous disposez, voici quelques canaux de promotion possibles :
Les médias sociaux : L'un des meilleurs moyens de promouvoir une tombola est de passer par les médias sociaux. Instagram, Facebook et LinkedIn sont de bonnes options, en fonction de votre public.
Annonces : Investissez dans des publicités payantes pour cibler votre public. Utilisez plusieurs canaux, y compris les annonces sur les médias sociaux.
Formulaires pop-up et pré-remplis : Créez des formulaires adaptés aux mobiles qui permettent aux participants d'acheter facilement des billets de tombola. Ajoutez des questions supplémentaires, personnalisées, pour recueillir des informations supplémentaires auprès des supporters qui peuvent contribuer à vos activités de collecte de fonds. Il peut s'agir d'informations sur la manière dont ils ont découvert votre événement, sur leurs centres d'intérêt, etc.
Page dédiée à l'événement : Concevez une page dédiée à l'événement pour fournir des informations sur la tombola. Incluez des détails tels que la description des prix, le prix des billets, les dates limites et les modalités d'achat des billets.
Marketing de masse par courrier électronique : Créez une campagne de marketing par courrier électronique ciblée pour la liste de diffusion de votre organisation. Faites-y la promotion de la tombola et fournissez un lien direct ou des instructions sur la manière dont les destinataires peuvent acheter des billets en ligne. N'oubliez pas non plus d'envoyer des rappels par courrier électronique avant l'événement.
Envoi de courriels personnalisés : Envoyez des courriels à des contacts individuels ou à des sympathisants pour les inviter à participer à la tombola. Incluez un lien pour acheter des billets et soulignez les avantages et l'impact de la participation.
Programmes de parrainage : Mettez en place un programme de parrainage dans le cadre duquel les destinataires du courrier électronique peuvent transmettre le message à leurs contacts, en les encourageant à acheter des billets de tombola. Proposez des incitations telles que des réductions ou des entrées bonus pour les personnes qui vous recommandent.
Vendez dans des lieux très fréquentés: Installez des stands ou des tables dans des endroits tels que les centres commerciaux pour vendre vos billets de tombola imprimés et personnalisés. Veillez à obtenir l'autorisation du propriétaire ou de l'organisateur de l'événement avant de le faire. Proposez également des options de paiement en ligne pour faciliter la vente des billets.
Vendre lors d'événements : Tirez parti d'autres événements que vous organisez en vendant des billets de tombola. Que vous organisiez un gala ou un marathon, offrez aux participants la possibilité de participer davantage.
Créez des prospectus et des affiches : Imprimez des publicités sur papier pour votre tombola et affichez-les dans des endroits tels que les cafés, les écoles et d'autres lieux populaires.
Créez gratuitement des tickets de tombola personnalisés avec Zeffy →
Conseil de pro : exploitez la collecte de fonds de pair à pair en créant des défis liés à la tombola sur les médias sociaux. Encouragez les participants à partager le contenu avec leurs réseaux pour accroître la visibilité.
La vente de billets de tombola nécessite un effort continu. Pour augmenter les ventes de vos billets de tombola, veillez à suivre les conseils suivants :
Avec les bons outils, votre association peut rationaliser et améliorer la vente de billets de tombola. Avec des plateformes de tombola en ligne gratuites comme Zeffy, vous pouvez créer des formulaires et des billets personnalisés et promouvoir votre événement, le tout en un seul endroit et en un seul clic :
Lorsque vous vous préparez à organiser une tombola, veillez à suivre ces étapes simples :
Les Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin étaient désireux d'accroître leurs efforts en ligne, un endroit où la plupart des collectes de fonds ont lieu aujourd'hui - y compris les tirages au sort et les loteries.
Ils devaient trouver une plateforme de collecte de fonds en ligne avec les bons outils, sans les coûts.
La solution : La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy.
Grâce au générateur de QR et de billets et aux outils de marketing de Zeffy, ainsi qu'à la collecte de fonds sans frais, l'association Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin a pu récolter environ 3 000 dollars grâce à sa tombola West Jet Gift of Flight.
En plus de leurs autres initiatives de collecte de fonds, ils collectent aujourd'hui environ 20 000 dollars par an grâce à Zeffy.
Lisez l'étude de cas complète →
Lorsqu'il s'agit de vendre des billets de tombola et de récolter plus d'argent pour votre cause, il est essentiel de choisir la bonne plateforme. Les organisations à but non lucratif utilisent Zeffy, conçu pour les aider à faire plus pour moins. En fait, avec Zeffy, les organisations à but non lucratif ont collecté plus de 200 millions de dollars, ce qui équivaut à 10 millions de dollars de frais économisés.
De la génération de QR aux rapports détaillés, Zeffy vous permet de créer un nombre illimité de tickets, de suivre les achats et d'envoyer des reçus automatiques - et bien plus encore. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy estime que les organisations à but non lucratif devraient avoir un accès égal à la meilleure technologie de collecte de fonds.
C'est pourquoi ils sont entièrement gratuits.
Commencez à vendre vos billets de tombola en ligne gratuitement →
Oui, vous pouvez vendre des billets de tombola de deux manières : en ligne et en personne.
En ligne signifie les vendre sur Internet, peut-être par le biais de votre site Web ou des médias sociaux. En personne signifie les vendre face à face, par exemple dans les commerces de votre quartier.
Bien vendre les billets de tombola :
Oui, c'est possible ! Vous pouvez utiliser Instagram ou Facebook pour informer les gens sur la tombola et leur donner un lien pour acheter des billets en ligne. Par exemple, vous pouvez créer des posts ou des stories faisant la promotion de la tombola et inclure un lien permettant d'acheter des billets via votre site web ou une plateforme de billetterie dédiée.
En outre, vous pouvez utiliser les outils de collecte de fonds de Facebook pour recueillir des dons ou vendre des billets directement sur la plateforme.
Vendre des billets de tombola à l'école :
Découvrez 4 façons simples de créer des billets de tombola pour votre collecte de fonds. Veillez à respecter les obligations légales et découvrez nos modèles de tickets de tombola.
Vous n'êtes pas sûr du prix des billets de tombola ? Notre calculateur gratuit vous donne le prix exact en fonction de votre objectif de collecte de fonds et de la valeur du prix de la tombola - pas de calcul, pas de stress.
Apprenez à créer une tombola virtuelle et à augmenter la collecte de fonds pour votre organisation à but non lucratif. Obtenez notre guide étape par étape et les meilleurs outils pour organiser une tombola en ligne.