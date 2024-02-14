Il est essentiel pour les organisations à but non lucratif de proposer des moyens amusants et créatifs de faire des dons, afin que les sympathisants ne se lassent pas ou ne se désintéressent pas. Les tombolas, en particulier, sont un excellent moyen de mélanger les choses et d'apporter des fonds à votre organisation. Mais elles nécessitent beaucoup de travail et de stratégie. Sans parler des bons outils.

Dans ce blog, nous vous montrerons comment fixer le prix des billets de tombola et les vendre efficacement, en exploitant les médias sociaux et en créant des lots de billets. Vous pouvez également consulter notre guide sur la fabrication de billets de tombola.

‍

Comment fixer le prix des billets de tombola pour maximiser les ventes ?

Fixer le prix des billets de tombola pour maximiser les ventes implique de trouver un équilibre entre l'accessibilité financière pour les participants et la génération de revenus suffisants pour atteindre vos objectifs de collecte de fonds. Bien qu'il n'existe pas de méthode unique pour fixer le prix des billets, il convient de garder à l'esprit quelques éléments clés.

‍

1. Connaître son public

Lorsque vous fixez le prix des billets de tombola, il est essentiel de savoir exactement à qui vous essayez de vendre. Votre public cible vous aidera à déterminer le montant exact à facturer, ou le montant le moins élevé possible.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de tout savoir sur son public, les organisations à but non lucratif doivent prendre en compte des facteurs tels que

Niveau de revenu

Volonté de dépenser de l'argent

Intérêts philanthropiques

La valeur perçue des prix offerts

Données démographiques sur l'âge

Intérêts spécifiques

Par exemple, si votre public est principalement âgé, autour de 40-60 ans, il n'est probablement pas judicieux d'offrir des prix de tombola tels que des patins à roulettes.

‍

2. Tenir compte de la valeur du prix

Une autre partie cruciale de la tarification des billets de tombola consiste à évaluer la valeur des prix offerts dans le cadre de la tombola.

Les prix de grande valeur (comme les expériences ou les vacances), par exemple, peuvent justifier des prix plus élevés. Des prix plus modestes (comme des paniers ou des produits de boulangerie) peuvent justifier des prix plus bas.

Veillez bien sûr à ce que le prix de chaque article soit comparable au prix réel du prix. En offrant une sorte de réduction sur le prix de la tombola, les participants se sentiront motivés pour acheter un billet de tombola, plutôt que d'acheter l'article par eux-mêmes.

‍

3. Calculer les objectifs de collecte de fonds

Lorsqu'elles décident du prix des billets de tombola, les organisations à but non lucratif doivent également tenir compte du montant qu'elles souhaitent récolter grâce à la tombola. Pour déterminer votre objectif de collecte de fonds, tenez compte des programmes ou initiatives à venir qui ont besoin d'être financés, des coûts opérationnels ou d'autres besoins.

Divisez ensuite cet objectif par le nombre de billets que vous prévoyez de vendre pour établir un prix de référence.

‍

4. Tenir compte des coûts

Après avoir déterminé votre base de référence, il est temps de prendre en compte les autres coûts liés à l'organisation de la tombola. Le prix des billets doit couvrir ces coûts tout en laissant une marge de profit.

Bien que chaque association soit différente, certains de ces coûts peuvent être liés à ce qui suit :

Achat de prix

Impression des billets

Frais de marketing

Dépenses liées à l'événement en personne (lieu, nourriture et boissons, etc.)

Temps/salaires du personnel

Frais accessoires

‍

5. Tenir compte des réductions

Bien que les organisations à but non lucratif puissent certainement vendre tous les billets de tombola à un prix fixe, il est judicieux d'inclure des options de réduction. Les prix réduits peuvent aider à vendre des billets et, en fin de compte, à générer plus de profits.

Parmi les options de réduction, on peut citer

Remises en gros : Encouragez les achats importants en offrant des réductions pour l'achat de plusieurs billets. Par exemple, vous pouvez offrir une réduction pour l'achat d'un lot de cinq ou dix billets.



Paquets de billets : Créez des lots de billets qui permettent de participer à plusieurs tirages au sort. Ou encore des lots qui offrent des entrées bonus pour l'achat de quantités plus importantes.





Créez des lots de billets qui permettent de participer à plusieurs tirages au sort. Ou encore des lots qui offrent des entrées bonus pour l'achat de quantités plus importantes. Promotions spécifiques : Offre de billets à prix réduit pour ceux qui achètent un billet dans un certain délai, ou qui achètent par l'intermédiaire d'un canal spécifique (médias sociaux, courriel, etc.).

Conseil de pro : offrez des prix réduits à ceux qui parlent de votre événement sur les médias sociaux et qui y associent 2 à 5 de leurs amis !

‍

6. Faites vos recherches

En plus de fixer votre propre prix, renseignez-vous sur les tombolas ou les collectes de fonds similaires organisées dans votre région pour vous faire une idée du prix habituel des billets. Cela peut vous aider à évaluer ce que votre public cible est prêt à payer.

Votre recherche pourrait inclure l'évaluation :

Tombolas dans votre région

Tombolas organisées par des organisations ayant des missions similaires

Le prix standard des articles de la tombola

Remises typiques offertes pour des produits/achats similaires

‍

Comment vendre des billets de tombola

Une fois que vous avez déterminé votre public idéal, fixé des objectifs et pris en compte les coûts nécessaires, il est temps de promouvoir et d'annoncer votre tombola.

Il existe de nombreux moyens de faire connaître votre événement. En fonction de votre public, de vos dépenses et des ressources dont vous disposez, voici quelques canaux de promotion possibles :

‍

En ligne

Les médias sociaux : L'un des meilleurs moyens de promouvoir une tombola est de passer par les médias sociaux. Instagram, Facebook et LinkedIn sont de bonnes options, en fonction de votre public.

Annonces : Investissez dans des publicités payantes pour cibler votre public. Utilisez plusieurs canaux, y compris les annonces sur les médias sociaux.

Formulaires pop-up et pré-remplis : Créez des formulaires adaptés aux mobiles qui permettent aux participants d'acheter facilement des billets de tombola. Ajoutez des questions supplémentaires, personnalisées, pour recueillir des informations supplémentaires auprès des supporters qui peuvent contribuer à vos activités de collecte de fonds. Il peut s'agir d'informations sur la manière dont ils ont découvert votre événement, sur leurs centres d'intérêt, etc.

Page dédiée à l'événement : Concevez une page dédiée à l'événement pour fournir des informations sur la tombola. Incluez des détails tels que la description des prix, le prix des billets, les dates limites et les modalités d'achat des billets.

‍

Courriel

Marketing de masse par courrier électronique : Créez une campagne de marketing par courrier électronique ciblée pour la liste de diffusion de votre organisation. Faites-y la promotion de la tombola et fournissez un lien direct ou des instructions sur la manière dont les destinataires peuvent acheter des billets en ligne. N'oubliez pas non plus d'envoyer des rappels par courrier électronique avant l'événement.

Envoi de courriels personnalisés : Envoyez des courriels à des contacts individuels ou à des sympathisants pour les inviter à participer à la tombola. Incluez un lien pour acheter des billets et soulignez les avantages et l'impact de la participation.

Programmes de parrainage : Mettez en place un programme de parrainage dans le cadre duquel les destinataires du courrier électronique peuvent transmettre le message à leurs contacts, en les encourageant à acheter des billets de tombola. Proposez des incitations telles que des réductions ou des entrées bonus pour les personnes qui vous recommandent.

‍

En personne

Vendez dans des lieux très fréquentés: Installez des stands ou des tables dans des endroits tels que les centres commerciaux pour vendre vos billets de tombola imprimés et personnalisés. Veillez à obtenir l'autorisation du propriétaire ou de l'organisateur de l'événement avant de le faire. Proposez également des options de paiement en ligne pour faciliter la vente des billets.

Vendre lors d'événements : Tirez parti d'autres événements que vous organisez en vendant des billets de tombola. Que vous organisiez un gala ou un marathon, offrez aux participants la possibilité de participer davantage.

Créez des prospectus et des affiches : Imprimez des publicités sur papier pour votre tombola et affichez-les dans des endroits tels que les cafés, les écoles et d'autres lieux populaires.

Créez gratuitement des tickets de tombola personnalisés avec Zeffy →

Conseil de pro : exploitez la collecte de fonds de pair à pair en créant des défis liés à la tombola sur les médias sociaux. Encouragez les participants à partager le contenu avec leurs réseaux pour accroître la visibilité.

‍

11 conseils pour promouvoir votre tombola et augmenter les ventes de billets

La vente de billets de tombola nécessite un effort continu. Pour augmenter les ventes de vos billets de tombola, veillez à suivre les conseils suivants :

‍

Créer des incitations à la vente

Prix : Offrez des récompenses aux meilleurs vendeurs, telles que des cartes-cadeaux ou des prix.



Avantages : Proposez des incitations supplémentaires telles que des expériences VIP ou des récompenses exclusives pour les meilleurs acheteurs de billets.



Offres pour les lève-tôt : Incitez les gens à acheter leurs billets à l'avance en leur proposant des réductions ou des avantages spéciaux s'ils achètent leurs billets avant une certaine date.

‍

Soyez créatifs

Organisez des campagnes de compte à rebours : Faites monter l'excitation avant le tirage au sort en organisant des campagnes de compte à rebours sur les médias sociaux et dans les bulletins d'information électroniques. Partagez des mises à jour quotidiennes ou hebdomadaires, des aperçus des prix et des rappels sur les échéances à venir pour maintenir l'intérêt des participants.



Collaborez avec des influenceurs : Établissez des partenariats avec des influenceurs ou des blogueurs dans votre créneau pour promouvoir votre tirage au sort auprès de leur public. Leur soutien peut vous aider à étendre votre portée et à attirer de nouveaux participants.



Organisez des événements virtuels : Organisez des événements virtuels tels que des flux en direct, des webinaires ou des séances de questions-réponses pour promouvoir la tombola. Profitez de ces occasions pour répondre aux questions, présenter les prix et susciter l'enthousiasme.

‍

Exploitez votre réseau

Suscitez l'intérêt des anciens participants : Contactez les anciens donateurs - à l'aide d'un logiciel de gestion des donateurs - et invitez-les à participer à votre tirage au sort. Offrez-leur des réductions exclusives ou un accès anticipé aux billets en guise de remerciement pour leur soutien continu.



Établissez des partenariats avec des entreprises locales : Demandez-leur de placer des affiches, des dépliants ou des boîtes à dons dans leur établissement. Envisagez d'offrir des incitations, telles qu'une reconnaissance sur le matériel promotionnel, en échange de leur soutien.



S'appuyer sur les membres du conseil d'administration et les bénévoles : Encouragez les personnes de confiance à promouvoir la tombola au sein de leurs réseaux personnels et professionnels. Fournissez-leur le matériel nécessaire, comme des graphiques pour les médias sociaux et des modèles de courriels pour faciliter le partage.

‍

Communiquer

Fournir des informations claires : Communiquez clairement les détails de la tombola, y compris le prix du billet, les prix et la date du tirage. Assurez-vous que les acheteurs potentiels comprennent la valeur ajoutée de l'achat d'un billet.



Montrez la preuve sociale : Développez un contenu convaincant tel que des vidéos ou des témoignages pour présenter les prix de la tombola et la cause qu'ils soutiennent.



Créer un lien : Utilisez la narration pour établir un lien émotionnel avec votre public et l'inciter à participer.

‍

Utiliser la bonne technologie

Avec les bons outils, votre association peut rationaliser et améliorer la vente de billets de tombola. Avec des plateformes de tombola en ligne gratuites comme Zeffy, vous pouvez créer des formulaires et des billets personnalisés et promouvoir votre événement, le tout en un seul endroit et en un seul clic :

Acceptez tous les types de paiement: Encouragez la vente de billets de tombola en proposant divers modes de paiement afin de ne pas dissuader les supporters d'acheter. Il peut s'agir de lecteurs de cartes en personne, de paiements mobiles tels qu'Apple et Google Pay ou de toutes les cartes de crédit.



Utilisez des codes QR: Vendez des billets de tombola sur des affiches et des prospectus imprimés avec des codes QR uniques. Ainsi, les supporters peuvent facilement acheter des billets depuis leur téléphone.





Tirez parti des automatismes : Pour bien promouvoir votre tombola, il est essentiel de rester en contact avec les participants. Automatisez et personnalisez les e-mails de rappel, créez des listes personnalisées et effectuez un suivi à tout moment.

‍

‍

Comment organiser une tombola en 9 étapes faciles

Lorsque vous vous préparez à organiser une tombola, veillez à suivre ces étapes simples :

Comprendre les exigences légales : Renseignez-vous sur les règles applicables aux tombolas dans votre pays. Il peut s'agir d'obtenir des autorisations, de respecter les lois sur les jeux d'argent et de se conformer à la réglementation fiscale.



Définissez des buts et des objectifs : Déterminez le montant que vous souhaitez récolter, la cause ou le projet que les fonds soutiendront et le calendrier de la tombola.

Décidez du type et du format de la tombola : l'organisation d'une tombola en ligne ou d'une tombola en personne nécessite des mesures différentes. Dans le cas d'une tombola en personne, il convient de trouver un lieu adapté à l'événement. Tenez compte de facteurs tels que la capacité d'accueil, l'accessibilité et les commodités. Veillez également à déterminer le format de la tombola (par exemple, tirage au sort 50/50).





Sélectionnez les prix : Envisagez d'offrir une variété de prix pour la tombola afin de répondre à différents intérêts et préférences. Veillez à ce que la valeur des prix corresponde à vos objectifs de collecte de fonds.



Déterminez le prix des billets : Déterminez le prix des billets de tombola en fonction de facteurs tels que la valeur des prix, vos objectifs de collecte de fonds et le budget de votre public cible.



Mettre en place des reçus fiscaux automatiques : Veillez à envoyer aux donateurs des reçus d'achat automatiques pour leurs dossiers.



Créer et diffuser du matériel de marketing : Créez des affiches, des dépliants, des graphiques pour les médias sociaux, des bulletins d'information par courriel et des communiqués de presse. Faites-en ensuite la promotion en ligne et en personne.



Former le personnel et les bénévoles : S'assurer que le personnel et les bénévoles comprennent leur rôle et leurs responsabilités

Suivi : Une fois la tombola terminée, n'oubliez pas de remercier les participants pour leur soutien.

‍

La tombola gratuite qui a rapporté plus de 3 000 dollars

Les Grands Frères Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin étaient désireux d'accroître leurs efforts en ligne, un endroit où la plupart des collectes de fonds ont lieu aujourd'hui - y compris les tirages au sort et les loteries.

Ils devaient trouver une plateforme de collecte de fonds en ligne avec les bons outils, sans les coûts.

La solution : La plateforme de collecte de fonds 100% gratuite de Zeffy.

Grâce au générateur de QR et de billets et aux outils de marketing de Zeffy, ainsi qu'à la collecte de fonds sans frais, l'association Big Brothers Big Sisters of St. Thomas-Elgin a pu récolter environ 3 000 dollars grâce à sa tombola West Jet Gift of Flight.

En plus de leurs autres initiatives de collecte de fonds, ils collectent aujourd'hui environ 20 000 dollars par an grâce à Zeffy.

Lisez l'étude de cas complète →

‍

Organisez gratuitement une tombola réussie avec Zeffy

Lorsqu'il s'agit de vendre des billets de tombola et de récolter plus d'argent pour votre cause, il est essentiel de choisir la bonne plateforme. Les organisations à but non lucratif utilisent Zeffy, conçu pour les aider à faire plus pour moins. En fait, avec Zeffy, les organisations à but non lucratif ont collecté plus de 200 millions de dollars, ce qui équivaut à 10 millions de dollars de frais économisés.

De la génération de QR aux rapports détaillés, Zeffy vous permet de créer un nombre illimité de tickets, de suivre les achats et d'envoyer des reçus automatiques - et bien plus encore. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy estime que les organisations à but non lucratif devraient avoir un accès égal à la meilleure technologie de collecte de fonds.

C'est pourquoi ils sont entièrement gratuits.

Commencez à vendre vos billets de tombola en ligne gratuitement →

‍

Questions fréquemment posées

Puis-je vendre des billets de tombola à la fois en ligne et en personne ?

Oui, vous pouvez vendre des billets de tombola de deux manières : en ligne et en personne.

En ligne signifie les vendre sur Internet, peut-être par le biais de votre site Web ou des médias sociaux. En personne signifie les vendre face à face, par exemple dans les commerces de votre quartier.

‍

Comment vendre efficacement des billets de tombola ?

Bien vendre les billets de tombola :

Expliquez clairement à quoi sert la tombola et quels sont les prix de valeur auxquels le gagnant de la tombola peut s'attendre.

Utilisez des affiches ou des messages en ligne pour informer les gens de l'existence de la tombola.

Veillez à ce que le prix du billet soit équitable et proposez des réductions si vous achetez plus.

Demandez à vos amis ou à votre famille de vous aider à vendre des billets et rappelez-leur de les acheter avant la fin du temps imparti.

‍

Pouvez-vous vendre des billets sur Instagram ou Facebook ?

Oui, c'est possible ! Vous pouvez utiliser Instagram ou Facebook pour informer les gens sur la tombola et leur donner un lien pour acheter des billets en ligne. Par exemple, vous pouvez créer des posts ou des stories faisant la promotion de la tombola et inclure un lien permettant d'acheter des billets via votre site web ou une plateforme de billetterie dédiée.

En outre, vous pouvez utiliser les outils de collecte de fonds de Facebook pour recueillir des dons ou vendre des billets directement sur la plateforme.

‍

Comment vendre des billets de tombola pour l'école ?

Vendre des billets de tombola à l'école :