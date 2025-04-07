Les organisations à but non lucratif sont toujours à la recherche de moyens de collecter des fonds et d'atteindre un nouveau public. Une tombola 50/50 est un moyen sûr de faire les deux avec des fonds limités.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est de billets de tombola et d'un groupe de bénévoles, et vous êtes sûr de susciter l'enthousiasme des gens, quelle que soit leur expérience avec votre association.

Dans cet article, nous allons nous pencher sur les tombolas 50/50, sur la manière dont vous pouvez en organiser une et sur les avantages qu'elles peuvent apporter à votre organisation.

Qu'est-ce qu'une tombola 50/50 ?

Une tombola 50/50 est un outil de collecte de fonds simple à ajouter à n'importe quel événement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une foule enthousiaste, d'un groupe de bénévoles et de billets de tombola. Le prix des billets de la tombola 50/50 peut varier de 1 à 20 dollars afin d'encourager les participants à en acheter plusieurs.

Contrairement à une tombola traditionnelle, le prix représente la moitié de l'argent récolté, de sorte que tout le monde devrait être intéressé par l'achat d'un billet. Plus vous vendez de billets, plus la cagnotte est élevée !

Les bénévoles parcourent votre événement et vendent des billets de tombola 50/50 pendant que d'autres activités se déroulent. À la fin de l'événement, vous pouvez tirer au sort le gagnant du billet et l'annoncer à la foule. En général, seuls les participants encore présents peuvent toucher leurs gains.

Avantages des tombolas 50/50

Les tirages au sort 50/50 présentent quelques avantages majeurs, dont le fait qu'ils :

Peu coûteux et facile à organiser

Nécessite une installation minimale par rapport aux tirages au sort traditionnels avec des prix physiques. Il n'est pas nécessaire d'obtenir ou d'acheter des prix coûteux - il suffit de partager les recettes.

Garantir un gagnant

Les participants apprécient la possibilité de gagner de l'argent, ce qui est plus attrayant que les dons d'objets. La cagnotte augmente tout au long de l'événement, ce qui suscite l'enthousiasme et augmente les ventes de billets.

Avoir un potentiel de profit élevé

Comme la moitié des recettes est reversée à l'organisation, même un prix de billet peu élevé peut générer des fonds importants. Plus la foule est nombreuse, plus la cagnotte totale est élevée, ce qui encourage la participation.

Encourager les dons de dernière minute

Contrairement aux ventes aux enchères ou aux dons importants, les tombolas 50/50 suscitent une participation spontanée. Les participants peuvent acheter d'autres billets au fur et à mesure que le prix augmente.

Attirer un large public

Contrairement aux ventes aux enchères spécialisées ou aux collectes de fonds à thème, les prix en espèces intéressent presque tout le monde. Il convient à une grande variété d'événements, des galas aux matchs sportifs, en passant par les festivals et les réunions d'entreprise.

Travailler pour des événements en personne ou virtuels

Peut être facilement adapté aux collectes de fonds en ligne, hybrides ou en personne. Les outils de tirage au sort numériques facilitent la vente des billets et la sélection équitable des gagnants.



Comment fixer le prix des billets de la tombola 50/50

L'objectif d'une tombola 50/50 est de vendre autant de billets que possible. Cela dépendra en partie du nombre de bénévoles dont vous disposez ou des préférences de votre public. Mais le principal moyen d'encourager une plus grande participation est d'augmenter le montant que vous pouvez gagner.

Pour trouver le meilleur prix pour un billet de tombola 50/50, vous devez.. :

Connaître le niveau d'aisance de votre public en matière de dépenses

Comparer avec les coûts d'autres activités de collecte de fonds lors de votre événement

Tenir compte du type d'événement et des attentes des participants

Analysez la taille du pot qui intéressera votre public spécifique.

Exemples de prix :

Événements pour enfants: Billets de 1 à 5 dollars (même un prix de 50 dollars peut être excitant)

Événements communautaires: Billets de 5 à 10 dollars

Galas de collecte de fonds: billets de 10 à 20 dollars (des prix plus élevés permettent de constituer une cagnotte plus impressionnante).

Manifestations sportives: Envisagez une tarification échelonnée (5 $ pour 1 personne, 10 $ pour 3 personnes, 20 $ pour une personne à bout de bras).

Comment vendre des billets de tombola 50/50 en ligne

Traditionnellement, les organisations à but non lucratif collectaient de l'argent en échange de billets de tombola. Aujourd'hui, de moins en moins de personnes disposent d'argent liquide. Zeffy facilite la vente de billets de tombola 50/50 avant et pendant votre événement grâce à des billets de tombola personnalisés et générés automatiquement.

Zeffy accepte toutes les cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, ACH et les chèques. Avec Zeffy, vous pouvez :

Vendre des billets de tombola en ligne

Scannez-les à la porte à l'aide d'un code QR

Vendez-les en personne avec notre solution "Tap to Pay" en utilisant votre iPhone

Augmentez les ventes de billets de tombola en proposant des lots de billets ou des codes de réduction.

Personnalisez vos billets de tombola avec la marque de votre organisation.

Comment organiser une tombola 50/50

1. Comprendre les exigences légales

Vérifiez les réglementations locales et nationales relatives à la vente de billets de tombola. Obtenir toutes les licences nécessaires et déposer les documents requis avant de vendre des billets.

2. Vendre des billets efficacement

Proposez des billets en ligne et sur place pour une participation maximale. Encouragez les achats lorsque les participants achètent des billets pour un événement, lorsqu'ils s'enregistrent ou à des moments clés. Veillez à ce que le processus soit simple et pratique - faites en sorte qu'il soit facile pour les supporters d'acheter à tout moment. Inciter les supporters à acheter plusieurs billets grâce à des remises sur les achats groupés

3. Promouvoir le tirage au sort pendant l'événement

Annoncer périodiquement la vente des billets et l'augmentation du montant du prix. Rappelez aux participants qu'ils doivent être présents pour gagner. Placez des panneaux autour du lieu de réunion avec les détails de la tombola, y compris l'heure du tirage au sort.

4. Engager les participants virtuels ou hybrides

Si vous organisez un concours en ligne, assurez-vous que les participants virtuels savent quand le tirage au sort aura lieu. Utilisez un livestream ou une plateforme événementielle pour les maintenir engagés tout au long de l'événement.

5. Effectuer un tirage au sort équitable et passionnant

Captez toute l'attention des participants lors du tirage au sort du gagnant. Envisagez de tirer au sort le gagnant en même temps que d'autres activités de l'événement ou à la fin de celui-ci. Maintenir la transparence - éviter de vendre des billets au personnel ou aux bénévoles afin d'éviter les problèmes d'équité. Utilisez un outil de sélection aléatoire tel que RandomPicker pour un tirage au sort impartial.



7 idées et conseils pour collecter plus d'argent avec une tombola 50/50

Les tirages au sort 50/50 peuvent vous aider à collecter davantage de fonds lors de votre événement en personne, hybride ou virtuel. Outre les moyens déjà évoqués, les organisations à but non lucratif peuvent utiliser les méthodes suivantes pour augmenter la vente de billets ou collecter davantage de fonds.

1. Offrir des réductions

Une façon d'encourager les gens à acheter plus de billets de tombola est de leur offrir une réduction lorsqu'ils en achètent plus d'un. S'ils achètent par l'intermédiaire d'un canal spécifique (c'est-à-dire s'ils achètent des billets de tombola en ligne), proposez des codes promotionnels. Un billet coûte 20 dollars, mais les participants peuvent en acheter trois pour 50 dollars.

2. Utiliser un modèle à plusieurs gagnants

Une tombola 50/50 signifie que l'association reçoit la moitié des gains et le gagnant l'autre moitié, mais cela ne signifie pas que vous devez limiter le nombre de gagnants. Si votre événement est suffisamment important et que vous vous attendez à récolter un montant significatif grâce à la vente de billets, vous pouvez attribuer un prix à plus d'un gagnant

Supposons que vous récoltiez 5 000 $. Votre organisation collectera 2 500 $ et vous pourrez soit diviser le reste de la cagnotte en montants de 500 $ pour 5 gagnants, soit leur attribuer des montants décroissants de 1 000 $ (grand gagnant), deux montants de 500 $ et quatre montants de 250 $. Avec une meilleure chance de gagner n'importe quel montant, les sympathisants peuvent être plus intéressés par l'achat d'un ou de plusieurs billets de tombola.

3. Demandez à des volontaires de vendre des billets de tombola avant l'événement.

Vos bénévoles sont un élément essentiel de votre tombola 50/50 puisqu'ils sont chargés de vendre les billets tout au long de l'événement. Et si vous leur demandiez de vendre également des billets de tombola avant l'événement ? Avec un peu de travail supplémentaire, vos bénévoles peuvent doubler le nombre de ventes de billets de tombola et offrir la possibilité de gagner à leurs amis et à leur famille.

4. Encourager la vente de billets de tombola de pair à pair

Les bénévoles ne sont pas les seuls à pouvoir vendre des billets de tombola. La collecte de fonds de pair à pair est devenue populaire dans tous les groupes générationnels et économiques. Des plateformes en ligne, comme Zeffy, facilitent la collecte de fonds et la vente de billets de tombola.

Vous pouvez créer une campagne de tirage au sort entre pairs, l'ajouter à votre site web et la diffuser sur les médias sociaux ou par courrier électronique à votre base de donateurs actuelle. Vous pouvez également vous adresser aux donateurs et aux bénévoles qui disposent d'une solide audience en ligne pour promouvoir la tombola de votre organisation.

5. Offrir des récompenses à ceux qui vendent des billets de tombola

Si vous décidez de vendre des billets dans le cadre d'une campagne peer-to-peer, veillez à récompenser ceux qui en vendent le plus. Vous pouvez offrir un billet de tombola gratuit à tous ceux qui ont leur propre page de campagne, puis récompenser d'autres personnes en fonction du nombre de billets vendus ou collecter des fonds et offrir un autre prix. Veillez à promouvoir ces prix lorsque vous contactez des personnes désireuses de lancer leur propre page de campagne d'égal à égal.

6. Vendez de l'espace sur vos tickets de tombola à des sponsors

Il existe d'autres moyens de collecter des fonds pour un événement que de vendre davantage de billets de tombola. Lors de la planification de votre événement ou de votre tombola, formez un comité chargé de contacter et de trouver des sponsors. Créez différents niveaux de parrainage avec des avantages marketing pour inciter les entreprises à participer à votre événement.

Zeffy offre un espace pour les logos des sponsors sur les billets de tombola. Vous pouvez ajouter cet espace à l'un de vos autres niveaux de parrainage ou le proposer seul. Étant donné que les participants à l'événement verront le logo de l'entreprise chaque fois qu'ils regarderont leur billet, ne sous-estimez pas le marketing que vous offrez et ne demandez pas un prix trop bas pour cette possibilité de parrainage.

7. Promouvoir les billets de tombola dans votre bulletin d'information

Si votre association publie une lettre d'information mensuelle ou trimestrielle, n'oubliez pas d'offrir la possibilité d'acheter des billets de tombola 50/50 en renvoyant les destinataires à votre page d'événement en ligne. Les sympathisants qui reçoivent votre bulletin d'information sont des sympathisants à long terme qui s'intéressent davantage à votre organisation et à sa mission. Lorsque vous vendez des billets de tombola, n'oubliez pas d'expliquer comment les fonds collectés seront utilisés en racontant l'histoire d'un bénéficiaire qui donne vie au programme.

8. Utiliser des publicités pour atteindre un public plus large

Qui n'a pas envie de gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Une tombola 50/50 offre aux participants la possibilité de remporter la moitié du montant collecté. Avec un tel prix, vous ne devriez pas limiter votre marketing aux personnes qui vous connaissent déjà. Si vous prévoyez de récolter une somme importante, il peut être intéressant d'acheter quelques publicités sur Facebook, Instagram et Google.

Considérations juridiques pour les tombolas 50/50

L' Internal Revenue Service (IRS) considère les tombolas comme une forme de loterie. À ce titre, les organisations à but non lucratif doivent déclarer la tombola à l'IRS si le montant du prix de la tombola dépasse 600 dollars ou 300 fois le montant du prix du billet. Si le prix est supérieur à 5 000 dollars, l'organisation doit retenir 25 % des gains et les déclarer sur le formulaire W-2G.

Les achats de billets de tombola ne sont pas déductibles des impôts des donateurs car le prix vaut plus que le montant du billet. Les organisations à but non lucratif doivent le préciser à leurs donateurs avant l'achat afin d'éviter toute confusion.

De nombreux États et comtés ont leurs propres règles et réglementations concernant la vente de billets de tombola. Si votre État n'exige pas de licence pour organiser une tombola, il se peut que vous en ayez besoin pour organiser une tombola dans votre comté. Veillez à contacter les services gouvernementaux de votre État et de votre localité pour obtenir ces informations.

Consultez notre article sur la création d'une tombola réussie et notre guide sur les règles et règlements des tombolas à but non lucratif.

Les tombolas en ligne peuvent être interdites dans votre pays par crainte que vous ne vendiez à des personnes en dehors de votre pays.

Autres alternatives aux tombolas 50/50

Vous cherchez une alternative à la tombola 50/50 habituelle ? D'autres types de tombolas peuvent mieux convenir à votre association.

Tombola 60/40

Si vous souhaitez collecter davantage de fonds pour votre organisation, vous pouvez modifier la répartition de 50/50 à 60/40. Si votre événement s'adresse principalement aux sympathisants de votre association, ce changement peut être facilement accepté. Une autre façon d'expliquer la différence serait de donner des explications détaillées sur le type de programme ou de projet que vous financez.

Prix de la tombola

Avez-vous un sponsor, une entreprise ou un donateur prêt à offrir quelque chose à votre organisation ? En fonction de la qualité du prix, ce type de tombola peut vous permettre de collecter davantage de fonds. Par exemple, connaissez-vous quelqu'un qui possède une maison d'hôtes ou des billets d'avion ? Des vacances passionnantes inciteront les sympathisants à payer 100 dollars ou plus pour un seul billet de tombola. Inspirez-vous de ces idées de prix de tombola

‍

Tombola inversée

Les tombolas inversées peuvent être un moyen amusant de collecter encore plus de fonds pour votre organisation à but non lucratif. Les tombolas inversées sont comme les tombolas 50/50, mais au lieu que le premier numéro soit le gagnant, c'est le numéro qui n'est pas appelé qui remporte la tombola inversée.

Ce type d'événement est passionnant en raison de sa différence. Vous pouvez même changer la donne à la fin en donnant aux deux ou quatre derniers détenteurs de billets le choix de continuer à appeler des numéros jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un ou de partager la cagnotte entre eux.

Les billets de tombola inversée peuvent être des événements passionnants en soi, et les organisations peuvent vendre des billets jusqu'à 100 dollars pour augmenter encore le montant de la cagnotte.

Vous êtes prêt à organiser une tombola 50/50 ?

Maintenant que vous savez comment organiser et promouvoir une tombola 50/50 lors de votre prochaine collecte de fonds, vous êtes prêt à organiser la vôtre ! N'oubliez pas de vous renseigner auprès des autorités locales et nationales pour vous assurer que vous respectez toutes les exigences. Vous devez également comprendre les intérêts et la capacité de paiement des participants à votre événement avant de déterminer le prix des billets de la tombola. Consultez notre article sur l 'organisation d'une tombola en ligne pour obtenir d'autres conseils avant de commencer.

FAQ

Les tombolas 50/50 sont-elles légales ? La légalité des tombolas 50/50 varie en fonction du lieu. Dans de nombreux États et provinces, elles sont légales pour les organisations à but non lucratif, les œuvres de bienfaisance et parfois les écoles ou les organisations religieuses. Toutefois, certaines régions ont des réglementations strictes ou les interdisent totalement. Vérifiez toujours les lois locales sur les jeux de hasard et les loteries avant d'organiser une tombola 50/50. De nombreuses juridictions exigent des permis ou des licences même lorsqu'il s'agit d'une activité légale.

Peut-on organiser des tirages au sort 50/50 en ligne ? Oui, les tombolas 50/50 en ligne sont devenues un moyen de plus en plus populaire de collecter des fonds, surtout depuis 2020. Plusieurs plateformes proposent désormais des fonctionnalités de tirage au sort numérique 50/50 qui gèrent la vente des billets, la sélection aléatoire des gagnants et le traitement des paiements. Toutefois, les tombolas en ligne peuvent être soumises à des exigences légales différentes. Il convient donc de vérifier les réglementations spécifiques aux jeux d'argent en ligne dans votre région.

