Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Comment organiser une tombola en ligne : 11 étapes faciles pour les collecteurs de fonds
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment organiser une tombola en ligne : 11 étapes faciles pour les collecteurs de fonds

20 mars 2025

Les tombolas sont une excellente activité de collecte de fonds pour les associations caritatives, les écoles, les clubs et les groupes à but non lucratif. Elles attirent de nouveaux donateurs, font connaître votre association et permettent de collecter rapidement des fonds.

Les tombolas en ligne sont de plus en plus populaires aujourd'hui, certaines collectivités locales autorisant même la vente et le tirage de billets de tombola en ligne.

Mais avant d'aller plus loin, définissons les différences entre une tombola en ligne et une bonne vieille tombola en personne.

Qu'est-ce qu'une tombola en ligne ?

Une tombola en ligne est similaire à une tombola traditionnelle, mais au lieu de se dérouler en personne avec des billets physiques, elle se déroule, vous l'avez deviné, en ligne. Dans une tombola en ligne, les participants achètent des billets électroniques par l'intermédiaire d'une plateforme de collecte de fonds ou de tombola en ligne pour avoir une chance de gagner.

Les avantages de la vente de billets de tombola en ligne sont les suivants :

Comment organiser une tombola en ligne en 11 étapes faciles

La meilleure façon d'organiser une tombola sur l'internet est de commencer. Mais, comme pour la plupart des choses, le plus difficile est de savoir comment commencer (et non pas de vendre des billets). (Heureusement, nous sommes là pour vous aider.

Étape 1 : Connaître les lois sur les tombolas en vigueur dans votre région

Avant d'organiser une tombola, nous vous recommandons de vérifier la législation en vigueur dans votre province ou votre État. La plupart des juridictions autorisent les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance à organiser des tombolas pour collecter des fonds au profit de leur cause, mais elles ne sont pas aussi nombreuses à les autoriser à organiser des tombolas en ligne.

Nous avons commencé une série d'articles sur les règles et réglementations relatives aux tombolas et aux loteries dans chaque province du Canada et dans chaque État des États-Unis. (Il s'agit d'un travail en cours ! Si votre province ou votre état n'y figure pas, faites-le nous savoir et nous nous mettrons au travail).

Vous pouvez également consulter les règles de la tombola américaine par État.

Connaître les lois américaines sur les tombolas par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(v)3.

Étape 2 : Assurez-vous que votre association est éligible

Au Canada et aux États-Unis, les provinces et les États qui autorisent l'organisation de tombolas ne le font généralement que pour les organisations à but non lucratif ou les organismes de bienfaisance enregistrés ayant le statut 501(c)3, etc.

Il vaut la peine de vérifier auprès de votre gouvernement local si votre organisme sans but lucratif est admissible. Cependant, les exigences légales dans la plupart des provinces et des États sont les suivantes :

Étape 3 : Choisissez le type de collecte de fonds par tirage au sort que vous souhaitez organiser

En fonction de votre public, vous pouvez choisir votre stratégie de collecte de fonds en tant qu'organisation à but non lucratif. Si les gens connaissent bien votre mission, vous voudrez peut-être maximiser vos revenus pour faire avancer votre mission, et donc opter pour une tombola. Si vous souhaitez atteindre des personnes motivées principalement par le prix, il est préférable d'organiser une tombola 50-50!

Quelques facteurs à prendre en compte :

Étape 4 : Remplir et soumettre tous les formulaires requis et inclure toutes les informations et frais supplémentaires.

Il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette section, mais nous vous recommandons de lire l'intégralité de la demande avant de commencer à la remplir. Lisez ou regardez le guide pratique si votre province ou votre État en possède un.

Si c'est la première fois que vous faites une demande, il est également conseillé de prendre contact avec votre administration locale. Elles pourront peut-être vous donner quelques conseils ou même vous aider à remplir le formulaire de demande.

Étape 5 : Attendez votre confirmation 

Ce point est important. Les États qui exigent une licence ou un permis pour organiser une tombola ne plaisantent pas. Demandez donc votre licence ou votre permis bien à l'avance. La plupart des États exigent un délai de 30 jours, certains de 60 jours et quelques-uns de 90 jours.

Quoi qu'il en soit, n'organisez pas votre tombola avant d'avoir obtenu votre licence ou votre permis. (Soyez particulièrement attentif au nombre, à la taille et au type de tombola que votre permis ou votre licence vous autorise à organiser.

Étape 6 : Contacter les entreprises locales pour leur demander des prix et des sponsors

Pour organiser une tombola réussie, vous aurez besoin de sponsors et de prix de qualité ! Nous vous recommandons de contacter les donateurs actuels et les entreprises locales.

Lorsque vous tendez la main, présentez l'opportunité comme une collaboration en mettant l'accent sur ce qu'elle apporte à l'entreprise. Vous faites de la publicité gratuite pour l'entreprise ; elle n'a plus qu'à offrir un prix !

Tous les prix ne doivent pas être des marchandises - il peut s'agir de services, d'expériences, de cartes-cadeaux ou de paniers-cadeaux à thème !

Lorsque vous cherchez des lots pour une tombola, il est important de faire preuve de créativité et de faire appel à l'ensemble de votre communauté - plus les lots sont excitants, plus les gens voudront participer.

Consultez notre liste complète de 77 idées créatives de paniers de tombola.

Étape 7 : Créer un site web de tirage au sort en ligne

Il existe quelques plateformes payantes de collecte de fonds qui peuvent vous aider à organiser votre tombola en ligne.

Même si votre province ou votre État ne vous autorise pas à vendre des billets de tombola en ligne, la plupart d'entre eux peuvent vous aider à suivre les billets vendus, à envoyer des courriels et des bulletins d'information, à afficher les règles et les règlements, à présenter vos prix, etc.

Mais il n'existe qu'une seule plateforme de tombola en ligne 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif: Zeffy.

Curieux de connaître les meilleures applications et les meilleurs sites Web pour soutenir votre tombola ?
Consultez notre liste.

Créez une tombola en ligne gratuitement sur Zeffy

Étape 8 : Veillez à ce que vos billets de tombola virtuels contiennent les bonnes informations

La plupart des provinces et des états ont des exigences minimales en ce qui concerne les éléments devant figurer sur vos billets en ligne. La solution de tombola en ligne de Zeffy génère automatiquement des billets de tombola que vous pouvez facilement personnaliser.

En général, il est bon d'inclure :

Ce modèle est un excellent exemple. N'hésitez pas à vous en inspirer pour créer le vôtre, et consultez notre article sur la création de billets de tombola!

Étape 9 : Commencer à vendre et à distribuer les billets de tombola

De nos jours, la vente en ligne et en personne est un excellent moyen de faire passer le message. (N'oubliez pas que chaque billet a besoin d'un numéro de série, ce qui signifie que si vous voulez une loterie avec un mélange de billets en ligne et de billets papier, les billets doivent être numérotés dans l'ordre).

Zeffy propose des formulaires de billetterie pour les tombolas et les loteries, faciles à utiliser et 100 % gratuits, qui vous permettent de personnaliser et de vendre davantage de billets de tombola. L'utilisation de la plateforme Zeffy vous permet de créer un formulaire de billetterie personnalisé pour la vente de billets en ligne et/ou de billets imprimés séparés. Vous pouvez également intégrer les données des acheteurs que vous collectez lors des ventes en personne et connecter votre profil Zeffy à d'autres applications ou services que vous utilisez.

En fonction des règles établies par votre organisme de réglementation, vous pouvez être autorisé à vendre vos billets de tombola uniquement en ligne et hors ligne ou, dans certains cas, uniquement hors ligne.

Zeffy peut vous aider avec toutes ces options ! Nous pouvons générer et envoyer des billets de tombola aux participants, ou vous pouvez simplement utiliser la plateforme pour aider les gens à acheter des billets. Tout dépend de la réglementation en vigueur dans votre province et du type de tombola que vous organisez.

Consultez notre guide complet sur la manière de vendre efficacement des billets de tombola.

Étape 10 : Faites la promotion de vos tirages au sort en ligne

Une fois que vous avez tout mis en place, vous devez trouver des personnes pour participer !

Et, comme toujours, les histoires vraies sont très appréciées. Ainsi, si vous avez organisé des tombolas ou des loteries dans le passé, suscitez l'enthousiasme des gens en partageant les histoires des anciens gagnants ! Racontez ce qu'ils ont fait de leurs lots et comment l'argent récolté a été utilisé pour réaliser la mission de votre organisation.

Étape 11 : Soumettre le rapport de tombola de votre association après la fin de la tombola

Nous savons que la dernière chose que l'on souhaite, c'est un surcroît de paperasserie. Mais la plupart des provinces et des États exigent des organisations à but non lucratif qu'elles soumettent des formulaires d'enregistrement spécifiques et qu'elles conservent tout ce qui a trait aux tombolas pendant au moins trois ans.

En particulier si vous utilisez un générateur de nombres aléatoires pour sélectionner les numéros de billets gagnants, veillez à saisir toutes les informations dont vous aurez besoin.

La plupart des plateformes de tombola en ligne vous permettent de suivre les ventes de billets, les noms, les adresses, les prix, etc. Ainsi, même si votre État n'autorise pas la vente de billets de tombola en ligne, c'est toujours une bonne idée de vous équiper d'une plateforme ou d'un site web de tombola pour vous aider dans vos efforts de collecte de fonds.

Les 2 meilleures plateformes de tombola en ligne

Votre plateforme de tombola en ligne peut vous aider à créer une expérience d'achat de billets et à partager des prix alléchants depuis les médias sociaux jusqu'à votre site web. Nous allons dresser ici la liste de nos plateformes préférées (à part Zeffy, évidemment). (Mis à part Zeffy, évidemment.) Ce qu'il faut garder à l'esprit lors du choix de votre solution de billetterie en ligne pour les événements et les tombolas :

‍En savoir plus sur les lois relatives aux tombolas par État.

Zeffy : La seule solution de tombola en ligne 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif

Vous savez que nous aimons Zeffy. Et vraiment, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer ? Il est 100% gratuit pour les organisations à but non lucratif - nous couvrons même les frais de transaction par carte de crédit. De plus, notre plateforme de tombola gratuite peut aider votre association à planifier vos événements de tombola en ligne.

Nos fonctions de tirage au sort facilitent l'organisation de votre tirage au sort en ligne :

Zeffy ne se contente pas d'offrir une solution de tombola ; nous sommes une plateforme de collecte de fonds en ligne entièrement gratuite et complète qui offre :

Créez une tombola en ligne gratuitement sur Zeffy

Givesmart peut vous aider à inspirer et à engager vos donateurs

Givesmart est une autre excellente option pour les organisations à but non lucratif à la recherche d'une plateforme complète de collecte de fonds.

L'inconvénient : La tarification de Givesmart n'est pas très transparente. Ils facturent des frais de transaction (3,5 - 4 % + 0,30 $ / transaction), mais leur plateforme et leurs paiements mensuels ne sont pas rendus publics.

‍Comparez Zeffy à Givesmart

Exemple de tombola en ligne

Vous n'êtes toujours pas convaincu que la solution de tombola en ligne de Zeffy est adaptée à votre association ? Les Grands Frères et Grandes Sœurs de St. Thomas-Elgin utilisent la solution de tirage au sort de Zeffy depuis plus d'un an et ont déjà économisé 1 791 $ en ne payant pas de frais.

Ils ont été tellement satisfaits de Zeffy qu'ils utilisent chaque année davantage de nos solutions gratuites de collecte de fonds.

Créez une tombola en ligne gratuitement sur Zeffy et atteignez vos objectifs de collecte de fonds.

Questions fréquemment posées : Vente de billets de tombola

‍Il n'y a qu'une seule plateforme de tombola en ligne 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif: Zeffy. Zeffy vous aide à créer un site web de tombola en quelques minutes et à le personnaliser en fonction de votre événement.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
David Purkis

Continuez à lire :

Lois sur les tombolas
Réglementation des tombolas aux États-Unis, par État : Directives juridiques pour les organisations à but non lucratif et 501(c)3

Consultez les règles et réglementations relatives aux tombolas 501c3 dans votre État. Apprenez comment organiser votre tombola à but non lucratif en toute légalité.

En savoir plus
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
6 meilleures applications et sites web pour les tombolas en ligne et les tirages au sort

Découvrez les 6 meilleures applications de tombola pour améliorer votre collecte de fonds. Explorez nos meilleurs choix, comparez les fonctionnalités et apprenez à organiser des tombolas en ligne et des tirages au sort réussis.

En savoir plus
Idées de collecte de fonds
33 idées de prix de tombola uniques et bon marché pour les collectes de fonds

Découvrez des idées de tombolas et des prix uniques pour tous les budgets. Préparez vos événements de collecte de fonds en découvrant des thèmes créatifs et des suggestions de prix qui enthousiasment les donateurs.

En savoir plus

Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

Collecter des dons sans frais
Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

S'inscrire gratuitementEn savoir plus

Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

Trouver des idées

Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

Trouvez des subventions

Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

Créez votre association

Prêt à commencer gratuitement ?

Collecter des dons sans frais
Solutions
Caractéristiques
ENTREPRISE
Conseils pour la collecte de fonds
Support client

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Commencer à lever des fonds
Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
Saviez-vous que
Collecter des dons sans frais
Question
Coût :
$
$$
Effort :
1
23
Fun :
★★

Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

Des gains rapides pour vous :

  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
  • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

Voir notre guide des déclarations de mission

Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
$1,715
sauvegardé
1
nouvelle embauche
2500+
projets textiles finis
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
  • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Rubrique

Toujours dire merci
Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.