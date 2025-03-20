Il existe de nombreuses applications et sites web de tombola, et celui que vous choisirez sera déterminant pour votre expérience et celle de vos participants. Ce guide rapide vous permettra d'évaluer les meilleures options disponibles sur le marché pour vendre plus de billets et collecter plus d'argent.

Les 3 meilleures applications et sites web pour organiser une tombola en ligne :

1. Zeffy: le meilleur pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une tombola robuste gratuitement (sans frais).

2. GalaBid: Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer rapidement un site web de tombola.

3. RallyUp: Le meilleur moyen d'organiser des tirages au sort 50/50 améliorés

Les 3 meilleures applications pour faire un tirage au sort :

1. Nom de la tombola: L'application la plus simple pour tirer une tombola depuis votre téléphone.

2. Créer facilement : Gérer des tombolas: La meilleure application pour la personnalisation et la gestion des tombolas

3. RafflesNow: L'application la plus moderne pour organiser une tombola spécifique à la collecte de fonds

Qu'est-ce qu'une application de tombola et comment fonctionne-t-elle ?

Une application de tombola est un logiciel disponible sur un appareil mobile pour soutenir une tombola ou un cadeau. Les tombolas permettent à des particuliers ou à des organisations de vendre des billets à des participants qui ont ainsi une chance de gagner un prix donné.

Avant de choisir un outil de tirage au sort, vous devez toujours consulter les dernières règles applicables aux tirages au sort dans chaque État, ainsi que vos propres réglementations.

Types d'applications de tirage au sort pour chaque étape du processus

Applications de tirage au sort

Applications de gestion des tombolas

Applications de tirage au sort à l'effigie de la marque

Applications de tirage au sort dans les médias sociaux

Découvrez le meilleur outil pour une tombola de collecte de fonds réussie

Tableau réactif Site web de la tombola Meilleur pour Prix Note de Capterra Zeffy Organiser une tombola robuste et 100 % gratuite 100% gratuit (pas de frais) 4.8/5 GalaBid Création d'un site web pour une tombola rapide Jusqu'à 1250 USD sans pourboire + 2,2 % + 0,30 $ par transaction 4.7/5 RallyUp Organisation de tirages au sort 50/50 améliorés Jusqu'à 7,5 % de frais de plateforme fixes + 2,2 % + 0,30 $ par transaction 4.6/5

Tableau réactif Application Tombola Meilleur pour Prix Évaluation de l'App Store Nom de la tombola Organiser un tirage au sort simple à partir de votre téléphone Abonnement annuel de 19,99 $ pour débloquer toutes les fonctionnalités 4.7/5 Créez et gérez facilement des tirages au sort : Gérer des tirages au sort Personnalisation et gestion des tombolas mobiles Abonnement annuel jusqu'à 17,99 4.7/5 RaffleNow Organiser une tombola moderne spécifique à la collecte de fonds 10% des gains totaux + 2,5% de frais de carte de crédit 4.7/5

3 Meilleures applications et sites web pour organiser une tombola en ligne

1. Zeffy - Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une tombola robuste gratuitement (sans frais).

Zeffy est un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif. Sa plateforme de tirage au sort en ligne facilite la vente de billets de tirage au sort à une large communauté de sympathisants et offre une expérience transparente pour partager des informations sur le prix que les participants peuvent gagner pour soutenir une œuvre de charité.

Caractéristiques principales :

Billets électroniques générés automatiquement et personnalisables avec des codes QR pour les ventes en personne et les tirages au sort en ligne en un seul endroit.

Accepter les principaux modes de paiement, notamment Apple Pay, Google Pay et les chèques.

Formulaires de tombola et de don personnalisés, lots de billets, codes de réduction et courriels automatisés avec assistance en direct à chaque étape.

Con

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.

Frais

Zeffy est 100 % gratuit et comprend des fonctionnalités permettant de soutenir tout type de campagne de collecte de fonds, y compris les collectes par tirage au sort.

Revue Capterra des organisations à but non lucratif :

"Mon expérience globale avec Zefy est absolument incroyable. Ils m'ont fait gagner non seulement de l'argent mais aussi du temps. C'est sans aucun doute le meilleur site à utiliser pour la collecte de fonds.

2. GalaBid - Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer rapidement un site web de tombola.

GalaBid est une plateforme de tombola en ligne qui permet à une organisation caritative de vendre rapidement des billets. En quelques minutes, ils peuvent créer des campagnes sur le site web de la tombola et commencer à engager les sympathisants.

Caractéristiques principales :

Installation rapide et facile avec vente de billets avant l'événement et émission immédiate de billets numériques.

Des options de paiement transparentes pour l'achat de billets de tombola, acceptant les cartes de crédit, les cartes de débit, Google Pay et Apple Pay pour plus de commodité.

Capacité attrayante et transparente de tirer les gagnants de la tombola avec une sélection aléatoire certifiée des billets, des affichages visuels et des tableaux de classement des gagnants.

Cons

GalaBid est exclusivement intégré à Stripe, ce qui entraîne des frais pour Stripe.

Les notifications textuelles et d'autres fonctions ne sont disponibles que dans le cadre d'un plan tarifaire fixe.

Les pourboires suggérés sont automatiquement ajoutés aux factures des participants pour l'option gratuite.

Frais

GalaBid propose trois options de tarification:

Logiciel gratuit et conseils + frais Stripe de 2,2 % + 0,30 $ par transaction

4,9 % de frais de logiciel sans pourboire + 2,2 % de frais de Stripe + 0,30 $ par transaction (fonctions supplémentaires)

Frais fixes de 1250 USD ou 1750 CAD sans les pourboires + frais de Stripe de 2,2% + 0,30 $ par transaction (pour les campagnes collectant des montants importants)

Examen de Nonprofit Capterra

"Il était facile d'utiliser et de naviguer. L'équipe de Galabid a répondu à toutes les questions que je me posais et a été d'une grande aide. Visuellement, lors de la mise en place, la plateforme d'enchères semblait un peu vieillotte.

3. RallyUp - Le meilleur moyen d'organiser des tirages au sort 50/50 améliorés

RallyUp est une application qui aide les collecteurs de fonds à vendre des billets et à organiser le tirage au sort. L'outil offre des fonctionnalités améliorées pour tous ceux qui souhaitent organiser des tombolas 50/50.

Caractéristiques principales

Gestion complète avec un tableau de bord de la tombola, des niveaux de billetterie et des niveaux d'impact.

Les options flexibles comprennent les billets en ligne et les billets papier, les incitations à la vente de marchandises et les tirages au sort programmés.

Engagement accru grâce au don par texto et au partage facile sur les médias sociaux.

Cons

RallyUp nécessite un compte Stripe, qui s'accompagne des frais de Stripe.

L'interface back-end est plus complexe à mettre en place et à utiliser.

Les clients font part de leurs frustrations en matière de service dans les commentaires de Capterra.

Frais

RallyUp propose également deux options de tarification :

Logiciel gratuit avec pourboire aux donateurs + frais de Stripe de 2,2 % + 0,30 $ par transaction

Frais de plateforme fixes de 7,5 % + frais de Stripe de 2,2 % + 0,30 $ par transaction

Obtenez toutes les informations dont vous avez besoin, y compris les frais et les caractéristiques de Stripe pour les organisations à but non lucratif.

Examen de Nonprofit Capterra

"Nous avons utilisé RallyUp pour notre tombola annuelle à deux reprises, et nous l'avons trouvé facile à utiliser et efficace à la fois pour le back-end et pour les acheteurs de billets.

3 Meilleures applications pour organiser une tombola réussie

1. Raffle Name - L'application la plus simple pour effectuer un tirage au sort à partir de votre téléphone.

Raffle Name est une excellente application pour simplifier les tirages au sort. C'est une bonne option si vous souhaitez organiser une tombola qui ne nécessite pas de personnalisation poussée mais qui offre tout de même une expérience fluide.

Caractéristiques principales

Prise en charge d'un nombre illimité de listes de tirage au sort, avec jusqu'à 9 999 entrées par tirage au sort et plusieurs billets par personne.

Affichage de la probabilité de gagner par participation pour plus de transparence et d'enthousiasme.

Possibilité de choisir plusieurs gagnants avec enregistrement vidéo du tirage au sort.

Cons

L'application comporte de nombreuses publicités qui peuvent perturber l'expérience.

Bien que l'application soit intuitive, peu d'instructions sont fournies

La vitesse de l'application n'est pas toujours optimale, en particulier lors de l'enregistrement du tirage au sort des vainqueurs.

Frais

L'accès à l'ensemble des caractéristiques, du contenu et des fonctionnalités nécessite un abonnement annuel de 19,99 $.

Critiques de l'App Store

4,7/5 étoiles

"J'adore cette application ! La meilleure partie est que vous pouvez choisir de faire le tirage au sort automatique - tout en enregistrant une vidéo pour que tout le monde puisse la voir."

2. Créez et gérez facilement des tombolas : La meilleure application pour la personnalisation et la gestion des ventes de billets de tombola.

Easy Create : Manage Raffles est une excellente application pour organiser une tombola de manière efficace, rapide et sécurisée à partir de votre téléphone. C'est une excellente option pour ceux qui veulent personnaliser leur expérience de la tombola.

Caractéristiques principales

Conception de billets personnalisés avec des règles claires concernant la date, le nombre de gagnants et les prix.

Des tirages au sort automatisés et équitables avec des notifications en temps réel pour les gagnants.

Intégration facile des médias sociaux pour maximiser la portée et l'engagement.

Cons

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter plus de tutoriels que ce qui est proposé.

Les utilisateurs d'iPhone évaluent moins bien l'application que les utilisateurs d'Android

Frais

Des abonnements annuels sont disponibles au prix de 17,99 $ par an.

Critiques de l'App Store

4,5/5 étoiles

"J'avais déjà téléchargé près de 10 applications et elles étaient toutes horribles, celle-ci est tout simplement incroyable, objective et facile."

3. RafflesNow - L'application la plus moderne pour organiser une tombola spécifique à la collecte de fonds

RafflesNow est une application de gestion de tombolas offrant une expérience utilisateur moderne sur un appareil mobile. L'application est conçue pour les organisations à but non lucratif et les collecteurs de fonds qui ont l'intention de partager le produit d'une tombola avec le gagnant sous forme de dons.

‍

Caractéristiques principales

Polyvalence pour les tombolas virtuelles et les événements en direct, y compris les tombolas 50/50.

Facilité d'utilisation grâce à une conception intuitive et moderne.

Une mise en place simplifiée pour une expérience de tirage au sort sans faille.

Cons

Les personnes doivent télécharger l'application pour participer.

Les tirages au sort ne peuvent pas être programmés.

Le traitement des paiements est intégré et soumis à des frais de transaction.

Frais

L'utilisation de RafflesNow est gratuite. Cependant, l'organisation d'une tombola par le biais de l'application coûte 10 % de vos gains totaux, après déduction d'une commission de 2,5 % sur la carte de crédit.

Critiques de l'App Store

4.7/5

"Enfin une alternative pour la collecte de fonds qui n'implique pas de calendriers dont je n'ai pas besoin ou de carnets de coupons que je n'utiliserai jamais. L'application est facile à utiliser et extrêmement bien conçue."

Conclusion : La meilleure façon d'organiser une tombola (gratuitement) -

Parmi les innombrables options disponibles, Zeffy se distingue comme étant la seule option véritablement gratuite pour les organisations à but non lucratif, offrant une plateforme de collecte de fonds performante, sans frais cachés. Conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, Zeffy fournit tout ce dont vous avez besoin pour organiser des tombolas, de la création de tickets de tombola en ligne à la création d'une page dédiée à la tombola en ligne.

FAQ : Applications et sites web de tombolas

Existe-t-il une application qui permet de tirer une tombola ? De nombreuses applications permettent d'organiser des tombolas, qu'il s'agisse de versions gratuites ou payantes. Il est important de choisir une application qui respecte les lois et réglementations de votre État en matière de tombolas afin de trouver une option qui corresponde à l'ampleur et à l'objectif de votre tombola.

‍