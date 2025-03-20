Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Logiciel pour les organisations à but non lucratif

6 meilleures applications et sites web pour les tombolas en ligne et les tirages au sort

20 mars 2025

Il existe de nombreuses applications et sites web de tombola, et celui que vous choisirez sera déterminant pour votre expérience et celle de vos participants. Ce guide rapide vous permettra d'évaluer les meilleures options disponibles sur le marché pour vendre plus de billets et collecter plus d'argent.

Les 3 meilleures applications et sites web pour organiser une tombola en ligne :

Les 3 meilleures applications pour faire un tirage au sort :

Qu'est-ce qu'une application de tombola et comment fonctionne-t-elle ?

Une application de tombola est un logiciel disponible sur un appareil mobile pour soutenir une tombola ou un cadeau. Les tombolas permettent à des particuliers ou à des organisations de vendre des billets à des participants qui ont ainsi une chance de gagner un prix donné.

Avant de choisir un outil de tirage au sort, vous devez toujours consulter les dernières règles applicables aux tirages au sort dans chaque État, ainsi que vos propres réglementations.

Types d'applications de tirage au sort pour chaque étape du processus

Découvrez comment les collecteurs de fonds peuvent organiser une tombola en 9 étapes simples.

Découvrez le meilleur outil pour une tombola de collecte de fonds réussie

Tableau réactif
Site web de la tombola Meilleur pour Prix Note de Capterra
Zeffy Organiser une tombola robuste et 100 % gratuite 100% gratuit (pas de frais) 4.8/5
GalaBid Création d'un site web pour une tombola rapide Jusqu'à 1250 USD sans pourboire + 2,2 % + 0,30 $ par transaction 4.7/5
RallyUp Organisation de tirages au sort 50/50 améliorés Jusqu'à 7,5 % de frais de plateforme fixes + 2,2 % + 0,30 $ par transaction 4.6/5

Tableau réactif
Application Tombola Meilleur pour Prix Évaluation de l'App Store
Nom de la tombola Organiser un tirage au sort simple à partir de votre téléphone Abonnement annuel de 19,99 $ pour débloquer toutes les fonctionnalités 4.7/5
Créez et gérez facilement des tirages au sort : Gérer des tirages au sort Personnalisation et gestion des tombolas mobiles Abonnement annuel jusqu'à 17,99 4.7/5
RaffleNow Organiser une tombola moderne spécifique à la collecte de fonds 10% des gains totaux + 2,5% de frais de carte de crédit 4.7/5

3 Meilleures applications et sites web pour organiser une tombola en ligne

1. Zeffy - Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une tombola robuste gratuitement (sans frais).

Zeffy est un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif. Sa plateforme de tirage au sort en ligne facilite la vente de billets de tirage au sort à une large communauté de sympathisants et offre une expérience transparente pour partager des informations sur le prix que les participants peuvent gagner pour soutenir une œuvre de charité.

Caractéristiques principales :

Con

Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.

Frais

Zeffy est 100 % gratuit et comprend des fonctionnalités permettant de soutenir tout type de campagne de collecte de fonds, y compris les collectes par tirage au sort.

Revue Capterra des organisations à but non lucratif : 

"Mon expérience globale avec Zefy est absolument incroyable. Ils m'ont fait gagner non seulement de l'argent mais aussi du temps. C'est sans aucun doute le meilleur site à utiliser pour la collecte de fonds.

2. GalaBid - Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer rapidement un site web de tombola.

GalaBid est une plateforme de tombola en ligne qui permet à une organisation caritative de vendre rapidement des billets. En quelques minutes, ils peuvent créer des campagnes sur le site web de la tombola et commencer à engager les sympathisants.

Caractéristiques principales :

Cons

Frais 

GalaBid propose trois options de tarification:

Examen de Nonprofit Capterra

"Il était facile d'utiliser et de naviguer. L'équipe de Galabid a répondu à toutes les questions que je me posais et a été d'une grande aide. Visuellement, lors de la mise en place, la plateforme d'enchères semblait un peu vieillotte.

3. RallyUp - Le meilleur moyen d'organiser des tirages au sort 50/50 améliorés

RallyUp est une application qui aide les collecteurs de fonds à vendre des billets et à organiser le tirage au sort. L'outil offre des fonctionnalités améliorées pour tous ceux qui souhaitent organiser des tombolas 50/50.

Caractéristiques principales

Cons

Frais

RallyUp propose également deux options de tarification :

Examen de Nonprofit Capterra

"Nous avons utilisé RallyUp pour notre tombola annuelle à deux reprises, et nous l'avons trouvé facile à utiliser et efficace à la fois pour le back-end et pour les acheteurs de billets.

3 Meilleures applications pour organiser une tombola réussie

1. Raffle Name - L'application la plus simple pour effectuer un tirage au sort à partir de votre téléphone.

Raffle Name est une excellente application pour simplifier les tirages au sort. C'est une bonne option si vous souhaitez organiser une tombola qui ne nécessite pas de personnalisation poussée mais qui offre tout de même une expérience fluide.

Caractéristiques principales

Cons

Frais

L'accès à l'ensemble des caractéristiques, du contenu et des fonctionnalités nécessite un abonnement annuel de 19,99 $.

Critiques de l'App Store

4,7/5 étoiles

"J'adore cette application ! La meilleure partie est que vous pouvez choisir de faire le tirage au sort automatique - tout en enregistrant une vidéo pour que tout le monde puisse la voir."

2. Créez et gérez facilement des tombolas : La meilleure application pour la personnalisation et la gestion des ventes de billets de tombola.

Easy Create : Manage Raffles est une excellente application pour organiser une tombola de manière efficace, rapide et sécurisée à partir de votre téléphone. C'est une excellente option pour ceux qui veulent personnaliser leur expérience de la tombola.

Caractéristiques principales

Cons

Frais

Des abonnements annuels sont disponibles au prix de 17,99 $ par an.

Critiques de l'App Store

4,5/5 étoiles

"J'avais déjà téléchargé près de 10 applications et elles étaient toutes horribles, celle-ci est tout simplement incroyable, objective et facile." 

3. RafflesNow - L'application la plus moderne pour organiser une tombola spécifique à la collecte de fonds

RafflesNow est une application de gestion de tombolas offrant une expérience utilisateur moderne sur un appareil mobile. L'application est conçue pour les organisations à but non lucratif et les collecteurs de fonds qui ont l'intention de partager le produit d'une tombola avec le gagnant sous forme de dons.

Caractéristiques principales

Cons

Frais

L'utilisation de RafflesNow est gratuite. Cependant, l'organisation d'une tombola par le biais de l'application coûte 10 % de vos gains totaux, après déduction d'une commission de 2,5 % sur la carte de crédit.

Critiques de l'App Store

4.7/5

"Enfin une alternative pour la collecte de fonds qui n'implique pas de calendriers dont je n'ai pas besoin ou de carnets de coupons que je n'utiliserai jamais. L'application est facile à utiliser et extrêmement bien conçue."

Conclusion : La meilleure façon d'organiser une tombola (gratuitement) -

Parmi les innombrables options disponibles, Zeffy se distingue comme étant la seule option véritablement gratuite pour les organisations à but non lucratif, offrant une plateforme de collecte de fonds performante, sans frais cachés. Conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, Zeffy fournit tout ce dont vous avez besoin pour organiser des tombolas, de la création de tickets de tombola en ligne à la création d'une page dédiée à la tombola en ligne.

FAQ : Applications et sites web de tombolas

De nombreuses applications permettent d'organiser des tombolas, qu'il s'agisse de versions gratuites ou payantes. Il est important de choisir une application qui respecte les lois et réglementations de votre État en matière de tombolas afin de trouver une option qui corresponde à l'ampleur et à l'objectif de votre tombola.

Une simple application de tirage au sort vous permet d'organiser gratuitement un tirage au sort en ligne. Cependant, de nombreuses applications de tirage au sort sont soumises à des frais de traitement des paiements.
Zeffy offre la seule plateforme caritative 100 % gratuite pour la vente et la gestion des billets de tombola et des prix. En raison des règles de tombola édictées par les autorités de jeu, Zeffy ne dispose pas d'un outil de tirage au sort automatique des gagnants. Vous pouvez choisir un outil de tirage au sort gratuit pour votre tombola Zeffy, sans frais.
Rédigé par
Jessica Woloszyn

