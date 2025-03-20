Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience sur notre plateforme. En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing.
Logiciel pour les organisations à but non lucratif
6 meilleures applications et sites web pour les tombolas en ligne et les tirages au sort
20 mars 2025
Il existe de nombreuses applications et sites web de tombola, et celui que vous choisirez sera déterminant pour votre expérience et celle de vos participants. Ce guide rapide vous permettra d'évaluer les meilleures options disponibles sur le marché pour vendre plus de billets et collecter plus d'argent.
Les 3 meilleures applications et sites web pour organiser une tombola en ligne :
1. Zeffy: le meilleur pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une tombola robuste gratuitement (sans frais).
2. GalaBid: Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer rapidement un site web de tombola.
3. RallyUp: Le meilleur moyen d'organiser des tirages au sort 50/50 améliorés
Les 3 meilleures applications pour faire un tirage au sort :
Qu'est-ce qu'une application de tombola et comment fonctionne-t-elle ?
Une application de tombola est un logiciel disponible sur un appareil mobile pour soutenir une tombola ou un cadeau. Les tombolas permettent à des particuliers ou à des organisations de vendre des billets à des participants qui ont ainsi une chance de gagner un prix donné.
3 Meilleures applications et sites web pour organiser une tombola en ligne
1. Zeffy - Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent organiser une tombola robuste gratuitement (sans frais).
Zeffy est un logiciel de collecte de fonds 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif. Sa plateforme de tirage au sort en ligne facilite la vente de billets de tirage au sort à une large communauté de sympathisants et offre une expérience transparente pour partager des informations sur le prix que les participants peuvent gagner pour soutenir une œuvre de charité.
Caractéristiques principales :
Billets électroniques générés automatiquement et personnalisables avec des codes QR pour les ventes en personne et les tirages au sort en ligne en un seul endroit.
Accepter les principaux modes de paiement, notamment Apple Pay, Google Pay et les chèques.
Formulaires de tombola et de don personnalisés, lots de billets, codes de réduction et courriels automatisés avec assistance en direct à chaque étape.
Con
Uniquement disponible pour les organisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis et au Canada.
Frais
Zeffy est 100 % gratuit et comprend des fonctionnalités permettant de soutenir tout type de campagne de collecte de fonds, y compris les collectes par tirage au sort.
Revue Capterra des organisations à but non lucratif :
"Mon expérience globale avec Zefy est absolument incroyable. Ils m'ont fait gagner non seulement de l'argent mais aussi du temps. C'est sans aucun doute le meilleur site à utiliser pour la collecte de fonds.
2. GalaBid - Idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer rapidement un site web de tombola.
GalaBid est une plateforme de tombola en ligne qui permet à une organisation caritative de vendre rapidement des billets. En quelques minutes, ils peuvent créer des campagnes sur le site web de la tombola et commencer à engager les sympathisants.
Caractéristiques principales :
Installation rapide et facile avec vente de billets avant l'événement et émission immédiate de billets numériques.
Des options de paiement transparentes pour l'achat de billets de tombola, acceptant les cartes de crédit, les cartes de débit, Google Pay et Apple Pay pour plus de commodité.
Capacité attrayante et transparente de tirer les gagnants de la tombola avec une sélection aléatoire certifiée des billets, des affichages visuels et des tableaux de classement des gagnants.
"Il était facile d'utiliser et de naviguer. L'équipe de Galabid a répondu à toutes les questions que je me posais et a été d'une grande aide. Visuellement, lors de la mise en place, la plateforme d'enchères semblait un peu vieillotte.
3. RallyUp - Le meilleur moyen d'organiser des tirages au sort 50/50 améliorés
RallyUp est une application qui aide les collecteurs de fonds à vendre des billets et à organiser le tirage au sort. L'outil offre des fonctionnalités améliorées pour tous ceux qui souhaitent organiser des tombolas 50/50.
Caractéristiques principales
Gestion complète avec un tableau de bord de la tombola, des niveaux de billetterie et des niveaux d'impact.
Les options flexibles comprennent les billets en ligne et les billets papier, les incitations à la vente de marchandises et les tirages au sort programmés.
Engagement accru grâce au don par texto et au partage facile sur les médias sociaux.
3 Meilleures applications pour organiser une tombola réussie
1. Raffle Name - L'application la plus simple pour effectuer un tirage au sort à partir de votre téléphone.
Raffle Name est une excellente application pour simplifier les tirages au sort. C'est une bonne option si vous souhaitez organiser une tombola qui ne nécessite pas de personnalisation poussée mais qui offre tout de même une expérience fluide.
Caractéristiques principales
Prise en charge d'un nombre illimité de listes de tirage au sort, avec jusqu'à 9 999 entrées par tirage au sort et plusieurs billets par personne.
Affichage de la probabilité de gagner par participation pour plus de transparence et d'enthousiasme.
Possibilité de choisir plusieurs gagnants avec enregistrement vidéo du tirage au sort.
Cons
L'application comporte de nombreuses publicités qui peuvent perturber l'expérience.
Bien que l'application soit intuitive, peu d'instructions sont fournies
La vitesse de l'application n'est pas toujours optimale, en particulier lors de l'enregistrement du tirage au sort des vainqueurs.
Frais
L'accès à l'ensemble des caractéristiques, du contenu et des fonctionnalités nécessite un abonnement annuel de 19,99 $.
"J'adore cette application ! La meilleure partie est que vous pouvez choisir de faire le tirage au sort automatique - tout en enregistrant une vidéo pour que tout le monde puisse la voir."
2. Créez et gérez facilement des tombolas : La meilleure application pour la personnalisation et la gestion des ventes de billets de tombola.
Easy Create : Manage Raffles est une excellente application pour organiser une tombola de manière efficace, rapide et sécurisée à partir de votre téléphone. C'est une excellente option pour ceux qui veulent personnaliser leur expérience de la tombola.
Caractéristiques principales
Conception de billets personnalisés avec des règles claires concernant la date, le nombre de gagnants et les prix.
Des tirages au sort automatisés et équitables avec des notifications en temps réel pour les gagnants.
Intégration facile des médias sociaux pour maximiser la portée et l'engagement.
Cons
Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter plus de tutoriels que ce qui est proposé.
Les utilisateurs d'iPhone évaluent moins bien l'application que les utilisateurs d'Android
Frais
Des abonnements annuels sont disponibles au prix de 17,99 $ par an.
"J'avais déjà téléchargé près de 10 applications et elles étaient toutes horribles, celle-ci est tout simplement incroyable, objective et facile."
3. RafflesNow - L'application la plus moderne pour organiser une tombola spécifique à la collecte de fonds
RafflesNow est une application de gestion de tombolas offrant une expérience utilisateur moderne sur un appareil mobile. L'application est conçue pour les organisations à but non lucratif et les collecteurs de fonds qui ont l'intention de partager le produit d'une tombola avec le gagnant sous forme de dons.
Caractéristiques principales
Polyvalence pour les tombolas virtuelles et les événements en direct, y compris les tombolas 50/50.
Facilité d'utilisation grâce à une conception intuitive et moderne.
Une mise en place simplifiée pour une expérience de tirage au sort sans faille.
Les personnes doivent télécharger l'application pour participer.
Les tirages au sort ne peuvent pas être programmés.
Le traitement des paiements est intégré et soumis à des frais de transaction.
Frais
L'utilisation de RafflesNow est gratuite. Cependant, l'organisation d'une tombola par le biais de l'application coûte 10 % de vos gains totaux, après déduction d'une commission de 2,5 % sur la carte de crédit.
"Enfin une alternative pour la collecte de fonds qui n'implique pas de calendriers dont je n'ai pas besoin ou de carnets de coupons que je n'utiliserai jamais. L'application est facile à utiliser et extrêmement bien conçue."
Conclusion : La meilleure façon d'organiser une tombola (gratuitement) -
Parmi les innombrables options disponibles, Zeffy se distingue comme étant la seule option véritablement gratuite pour les organisations à but non lucratif, offrant une plateforme de collecte de fonds performante, sans frais cachés. Conçu spécifiquement pour les organisations à but non lucratif, Zeffy fournit tout ce dont vous avez besoin pour organiser des tombolas, de la création de tickets de tombola en ligne à la création d'une page dédiée à la tombola en ligne.
Une simple application de tirage au sort vous permet d'organiser gratuitement un tirage au sort en ligne. Cependant, de nombreuses applications de tirage au sort sont soumises à des frais de traitement des paiements.
Zeffy offre la seule plateforme caritative 100 % gratuite pour la vente et la gestion des billets de tombola et des prix. En raison des règles de tombola édictées par les autorités de jeu, Zeffy ne dispose pas d'un outil de tirage au sort automatique des gagnants. Vous pouvez choisir un outil de tirage au sort gratuit pour votre tombola Zeffy, sans frais. Apprenez à éviter les coûts cachés des logiciels "gratuits".
