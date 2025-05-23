Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment tarifer les tickets de tombola (Guide + Calculatrice gratuite) [2025]

23 mai 2025

Les tombolas sont un moyen amusant, excitant et efficace de collecter des fonds pour votre cause, mais elles nécessitent une planification stratégique afin d'être aussi rentables que possible.
Dans ce guide, nous vous expliquons exactement comment fixer le prix de vos tickets de tombola afin de faire de vos efforts un succès.

Table des matières

Quel est le prix des billets de tombola ?

Lorsqu'il s'agit de déterminer le prix des billets de tombola, il faut tenir compte de quelques variables :

Calculateur de prix pour les billets de tombola

500

Quel est le meilleur prix pour les billets de tombola ?

La tarification la plus efficace pour les billets de tombola dépend de divers facteurs tels que la valeur des prix, les caractéristiques démographiques du public cible et sa volonté de payer, ainsi que les objectifs de collecte de fonds de l'organisation. Il existe toutefois des stratégies et des options de tarification communes qui tendent à être efficaces :

Prix du billet unique

Le prix du billet unique est une approche simple qui consiste à vendre chaque billet de tombola individuellement à un prix déterminé. Le prix d'un billet unique varie généralement entre 1 et 10 dollars, en fonction des facteurs mentionnés ci-dessus.

Voici quelques exemples :

Prix de l'offre groupée

La tarification groupée consiste à offrir des réductions pour l'achat de plusieurs billets en même temps. Cela encourage les gens à acheter plus de billets en même temps, ce qui augmente les recettes globales de la vente de billets.

Voici quelques exemples :

Tarification différenciée

Les prix échelonnés offrent différents niveaux de prix pour les billets en fonction de leur valeur perçue ou des chances de gagner. Les billets les plus chers peuvent inclure des avantages supplémentaires ou des entrées dans des catégories de prix exclusives.

Voici quelques exemples :

Forfaits VIP ou exclusifs

Les forfaits VIP ou exclusifs offrent une expérience de premier ordre ou des avantages supplémentaires en échange de l'achat de billets de tombola. Cela peut justifier des prix de billets plus élevés et attirer des donateurs à la recherche d'une expérience unique.

Voici quelques exemples : 

5 étapes simples pour déterminer le coût des billets de tombola

Étape 1 : Déterminer un objectif de collecte de fonds

Avant d'envisager de fixer le prix des billets, réfléchissez d'abord à la somme que vous souhaitez récolter grâce à la tombola pour soutenir votre cause ou votre projet. Un objectif clair guidera votre stratégie de tarification.

Étape 2 : Évaluer la valeur du prix

Évaluez la valeur des prix que vous offrirez lors de la tombola. Le prix du billet doit refléter la valeur perçue des prix afin d'encourager la vente de billets. Déterminez si les prix sont des articles de grande valeur qui justifient des prix plus élevés ou des articles plus petits qui peuvent nécessiter des prix plus bas.

Étape 3 : Évaluer les dépenses et les coûts 

Lorsque vous déterminez le prix des billets de tombola, tenez compte des dépenses liées à l'événement :

Étape 4 : Déterminer l'objectif de vente de billets

Divisez l'objectif de collecte de fonds restant par le revenu attendu par vente de billets. Si vous avez plusieurs options de tarification (par exemple, billets individuels, lots), calculez le revenu moyen par billet sur la base de vos prévisions de vente.

Étape 5 : Tenir compte de l'accessibilité financière du public

Évaluez les caractéristiques démographiques et les moyens financiers de votre public cible. Veillez à ce que le prix du billet calculé corresponde à ce que votre public est prêt à payer. Ajustez le prix si nécessaire pour trouver un équilibre entre l'accessibilité financière et la génération de revenus.

Conseil : la formule du billet de tombola

La formule permettant de déterminer le prix des billets de tombola peut varier en fonction de facteurs tels que les objectifs de la collecte de fonds, le coût des prix et les dépenses. 

Toutefois, la formule de base pour calculer le prix d'un billet de tombola est la suivante :

Prix du billet = (Objectif de la collecte de fonds - Dépenses totales) / Nombre de billets à vendre

Voici une ventilation des composants de la formule :

Comment fixer le prix des billets de la tombola 50/50 ?

La tarification des billets de tombola 50/50 implique des considérations similaires à la tarification des billets de tombola ordinaires, avec l'élément supplémentaire de diviser les recettes de manière égale entre le gagnant et la cause de la collecte de fonds. 

Voici comment fixer le prix de vos billets de tombola 50/50 de manière efficace :

Étape 1 : Fixer un objectif de collecte de fonds

Déterminez le montant total que vous souhaitez récolter grâce à la tombola 50/50. Cet objectif guidera votre stratégie de tarification.

Étape 2 : Évaluer la répartition des prix

Décidez du pourcentage de répartition des recettes entre le gagnant et la cause de la collecte de fonds. Une répartition courante est de 50 % pour le gagnant et 50 % pour la cause, d'où le nom de "tombola 50/50".

Étape 3 : Calculer l'objectif de recettes

Soustrayez la part souhaitée des recettes (par exemple, 50 %) de l'objectif de la collecte de fonds pour déterminer l'objectif de recettes. Il s'agit de la somme d'argent qui doit être générée par la vente de billets pour la cause de la collecte de fonds.

Étape 4 : Estimation des ventes de billets

Sur la base de l'objectif de recettes et des recettes attendues par vente de billets, estimez le nombre de billets à vendre pour atteindre l'objectif de recettes.

Étape 5 : Déterminer le prix du billet

Divisez l'objectif de recettes par le nombre estimé de billets à vendre pour calculer le prix par billet. Ce prix doit être abordable pour les participants tout en garantissant la réalisation de l'objectif de collecte de fonds.

Téléchargez notre modèle de prix pour les billets de tombola →

8 conseils pour augmenter vos ventes de billets

Si votre association envisage d' organiser une tombola, vous devrez réfléchir à la manière de stimuler vos ventes.

Comment Special Olympics Idaho a vendu gratuitement plus de 4 000 billets de tombola grâce à Zeffy 

Special Olympics Idaho est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'autonomisation des personnes souffrant de déficiences intellectuelles par le biais d'entraînements et de compétitions sportives. Avec pour mission de favoriser l'inclusion, l'acceptation et la dignité de tous les athlètes, l'organisation s'appuie sur des initiatives de collecte de fonds pour soutenir ses programmes et ses événements.

Special Olympics Idaho a dû relever le défi de collecter des fonds pour financer l'entraînement, les frais de déplacement et les compétitions de ses athlètes. Ils ont reconnu le potentiel de l'organisation d'une tombola, mais avaient besoin d'un moyen efficace d'atteindre un public plus large et de rationaliser les processus de vente de billets.

Pour relever ces défis, Special Olympics Idaho s'est associé à Zeffy, une plateforme de billetterie en ligne spécialisée dans la gestion d'événements et la vente de billets de tombola.

Grâce au système de billetterie intégré de Zeffy, les supporters pouvaient facilement acheter des billets de tombola en ligne sur la page dédiée à la billetterie. De plus, Zeffy propose des options de paiement sécurisé et un suivi en temps réel des ventes de billets, ce qui permet à l'organisation de surveiller les progrès et d'ajuster ses stratégies en fonction des besoins.

Grâce à leur collaboration avec Zeffy, les Special Olympics Idaho ont réussi à collecter plus de 40 000 dollars et à vendre plus de 4 000 billets de tombola pour soutenir leurs athlètes.

Fixer le prix de vos billets de tombola pour qu'ils soient un succès

Il est essentiel de fixer le bon prix pour vos billets de tombola afin d'organiser et de mener à bien un événement réussi. Le prix de vos billets doit tenir compte de votre public, mais aussi vous permettre d'engranger un maximum de recettes.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent organiser une tombola gratuitement, tout en gérant les donateurs et la communication marketing. Entièrement gratuit et facile à utiliser, Zeffy permet à votre association de créer des billets de tombola et de gérer entièrement l'événement, sans frais cachés.

FAQ sur la tarification des billets de tombola

La détermination du meilleur prix pour les billets de tombola dépend de divers facteurs, tels que la valeur des prix, les caractéristiques démographiques du public cible et les objectifs de la collecte de fonds.
Voici quelques exemples de prix de billets couramment utilisés pour les tombolas :

  • Prix du billet unique :
    - 1 $ par billet
    - 2 $ par billet
    - 5 $ par billet
    - 10 $ par billet
  • Prix de l'offre groupée : - 3 billets pour 5
    - 5 billets pour 10
    - 10 billets pour 20
  • Tarification par paliers :
    - Billet de base : 1 $ par personne
    - Billet standard : 5 $ par personne
    - Billet Premium : 10 $ chacun

    • La formule utilisée pour calculer le prix idéal des billets de tombola peut varier en fonction de facteurs tels que les objectifs de la collecte de fonds, le coût des prix et les dépenses.
    Cependant, la formule de base pour calculer le prix des billets de tombola est la suivante : Prix du billet = (Objectif de la collecte de fonds - Dépenses totales) / Nombre de billets à vendre.

    Voici comment vendre des billets de tombola en ligne et en personne : 

  • En ligne : Créez une page web dédiée ou utilisez des plateformes de collecte de fonds en ligne pour vendre des billets en ligne. Faites la promotion de la tombola par le biais des médias sociaux, des bulletins d'information électroniques et du site web de votre organisation afin d'atteindre un public plus large.
  • En personne : Vendez des billets en personne lors d'événements, de collectes de fonds ou de rassemblements communautaires. Installez un stand ou une table avec des affiches, des dépliants et des bénévoles afin d'entrer en contact avec les acheteurs potentiels.
  • Partenariats : Établissez des partenariats avec des entreprises locales, des organisations communautaires ou des sponsors pour vendre des billets en votre nom. Offrez des incitations ou des possibilités de promotion en échange de leur soutien à la promotion et à la vente des billets.

    • Et comme toujours, n'oubliez pas de consulter les lois sur les tombolas en vigueur dans votre État pour vous assurer que vous respectez les règles et réglementations en vigueur. 

    Vous pouvez acheter des billets de tombola et des rouleaux de billets en ligne auprès de divers vendeurs de billets de tombola, d'imprimeries ou de magasins de fournitures de bureau.
    L'un des meilleurs moyens de créer des billets de tombola uniques est cependant de passer par des plateformes en ligne telles que Zeffy. Entièrement gratuites et faciles à utiliser, elles vous permettent de créer autant de billets que vous le souhaitez, sans aucun coût.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Rachel Ayotte

