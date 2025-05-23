Les tombolas sont un moyen amusant, excitant et efficace de collecter des fonds pour votre cause, mais elles nécessitent une planification stratégique afin d'être aussi rentables que possible.

Dans ce guide, nous vous expliquons exactement comment fixer le prix de vos tickets de tombola afin de faire de vos efforts un succès.

Table des matières

Quel est le prix des billets de tombola ?

Lorsqu'il s'agit de déterminer le prix des billets de tombola, il faut tenir compte de quelques variables :

Valeur des prix : Le prix des billets de tombola doit refléter la valeur des prix offerts. Si les prix sont de grande valeur, vous pourrez peut-être demander un prix plus élevé pour les billets. À l'inverse, si les prix sont de moindre valeur, vous devrez peut-être réduire le prix des billets pour attirer les acheteurs.

Public cible : Tenez compte de la démographie et des moyens financiers de votre public cible. Si votre public est composé de personnes disposant d'un revenu disponible plus élevé, vous pourrez peut-être demander un prix plus élevé pour les billets. En revanche, si votre public dispose de ressources financières limitées, vous devrez peut-être maintenir le prix des billets à un niveau abordable.

Objectifs de collecte de fonds : Déterminez le montant que vous souhaitez récolter grâce à la tombola et calculez le nombre de billets que vous devrez vendre pour atteindre cet objectif. Réfléchissez à l'équilibre entre le prix du billet et le nombre de billets que vous pouvez raisonnablement espérer vendre.

Analyse de la concurrence : Recherchez les prix pratiqués par d'autres tombolas similaires dans votre région ou dans votre secteur d'activité. Vous aurez ainsi un point de repère pour déterminer la fourchette de prix raisonnable et compétitive.

Proposition de valeur : Réfléchissez à la valeur ajoutée ou aux incitations que vous pouvez offrir pour inciter les gens à acheter des billets à un prix plus élevé. Il peut s'agir d'offres groupées ou de réductions pour l'achat de plusieurs billets, ou d'avantages supplémentaires tels que des expériences VIP ou des marchandises exclusives.

Calculateur de prix pour les billets de tombola

Calculateur de prix des billets de tombola Calculateur de prix des billets de tombola Objectif de la collecte de fonds : Coût total des prix de la tombola Total des dépenses promotionnelles Frais de logiciel de tombola Frais de transaction (%) Nombre total de billets 500 Calculer le prix du billet

Quel est le meilleur prix pour les billets de tombola ?

La tarification la plus efficace pour les billets de tombola dépend de divers facteurs tels que la valeur des prix, les caractéristiques démographiques du public cible et sa volonté de payer, ainsi que les objectifs de collecte de fonds de l'organisation. Il existe toutefois des stratégies et des options de tarification communes qui tendent à être efficaces :

Prix du billet unique

Le prix du billet unique est une approche simple qui consiste à vendre chaque billet de tombola individuellement à un prix déterminé. Le prix d'un billet unique varie généralement entre 1 et 10 dollars, en fonction des facteurs mentionnés ci-dessus.

Voici quelques exemples :

1 $ par billet

2 $ par billet

5 $ par billet

10 $ par billet

Prix de l'offre groupée

La tarification groupée consiste à offrir des réductions pour l'achat de plusieurs billets en même temps. Cela encourage les gens à acheter plus de billets en même temps, ce qui augmente les recettes globales de la vente de billets.

Voici quelques exemples :

3 billets pour 5

5 billets pour 10

10 billets pour 20

Tarification différenciée

Les prix échelonnés offrent différents niveaux de prix pour les billets en fonction de leur valeur perçue ou des chances de gagner. Les billets les plus chers peuvent inclure des avantages supplémentaires ou des entrées dans des catégories de prix exclusives.

Voici quelques exemples :

Billet de base : 1 $ par personne

Billet standard : 5 $ chacun

Billet premium : 10 $ chacun (avec participation à un tirage au sort spécial)

Forfaits VIP ou exclusifs

Les forfaits VIP ou exclusifs offrent une expérience de premier ordre ou des avantages supplémentaires en échange de l'achat de billets de tombola. Cela peut justifier des prix de billets plus élevés et attirer des donateurs à la recherche d'une expérience unique.

Voici quelques exemples :

Forfait VIP : 50 $ (comprend les billets de tombola, une place VIP à l'événement et l'accès exclusif à une réception VIP)

Pack sponsor : 100 $ (comprend les billets de tombola, la reconnaissance en tant que sponsor et des avantages promotionnels)

5 étapes simples pour déterminer le coût des billets de tombola

Étape 1 : Déterminer un objectif de collecte de fonds

Avant d'envisager de fixer le prix des billets, réfléchissez d'abord à la somme que vous souhaitez récolter grâce à la tombola pour soutenir votre cause ou votre projet. Un objectif clair guidera votre stratégie de tarification.

Étape 2 : Évaluer la valeur du prix

Évaluez la valeur des prix que vous offrirez lors de la tombola. Le prix du billet doit refléter la valeur perçue des prix afin d'encourager la vente de billets. Déterminez si les prix sont des articles de grande valeur qui justifient des prix plus élevés ou des articles plus petits qui peuvent nécessiter des prix plus bas.

‍

Étape 3 : Évaluer les dépenses et les coûts

Lorsque vous déterminez le prix des billets de tombola, tenez compte des dépenses liées à l'événement :

Coût des prix : Le coût d'achat ou d'acquisition des prix de la tombola est l'une des dépenses les plus importantes. Tenez compte de la valeur au détail des prix, des réductions ou des dons reçus, ainsi que des coûts supplémentaires tels que les frais d'expédition ou les taxes.

Impression et matériel de marketing : L'impression des billets de tombola, des affiches, des dépliants et d'autres supports marketing destinés à promouvoir la tombola peut entraîner des frais. Tenez compte du coût de la conception, de l'impression et de la distribution lorsque vous déterminez votre stratégie de prix.

Dépenses liées à l'événement : Si votre tombola fait partie d'un événement de collecte de fonds plus important, tenez compte de toutes les dépenses liées à la location du lieu, à la restauration, aux divertissements, au personnel et à d'autres aspects logistiques de l'événement. Ces coûts doivent être pris en compte dans le budget global et dans le prix des billets.

‍

Étape 4 : Déterminer l'objectif de vente de billets

Divisez l'objectif de collecte de fonds restant par le revenu attendu par vente de billets. Si vous avez plusieurs options de tarification (par exemple, billets individuels, lots), calculez le revenu moyen par billet sur la base de vos prévisions de vente.

Étape 5 : Tenir compte de l'accessibilité financière du public

Évaluez les caractéristiques démographiques et les moyens financiers de votre public cible. Veillez à ce que le prix du billet calculé corresponde à ce que votre public est prêt à payer. Ajustez le prix si nécessaire pour trouver un équilibre entre l'accessibilité financière et la génération de revenus.

Conseil : la formule du billet de tombola

La formule permettant de déterminer le prix des billets de tombola peut varier en fonction de facteurs tels que les objectifs de la collecte de fonds, le coût des prix et les dépenses.

Toutefois, la formule de base pour calculer le prix d'un billet de tombola est la suivante :

Prix du billet = (Objectif de la collecte de fonds - Dépenses totales) / Nombre de billets à vendre

Voici une ventilation des composants de la formule :

Objectif de collecte de fonds : il s'agit du montant total que vous souhaitez collecter grâce à la tombola. Il doit s'agir d'un objectif réaliste et réalisable, basé sur les besoins et les objectifs de votre organisation.

Dépenses totales : Il s'agit des coûts liés à l'organisation de la tombola, y compris le coût des lots, l'impression et le matériel de marketing, les dépenses liées à l'événement, les autorisations légales, les frais de traitement des paiements et toute autre dépense diverse.

Nombre de billets à vendre : Il s'agit du nombre estimé de billets à vendre pour atteindre votre objectif de collecte de fonds. Il peut être calculé en divisant l'objectif de collecte de fonds restant (après soustraction des dépenses totales) par le revenu escompté par vente de billets.

Comment fixer le prix des billets de la tombola 50/50 ?

La tarification des billets de tombola 50/50 implique des considérations similaires à la tarification des billets de tombola ordinaires, avec l'élément supplémentaire de diviser les recettes de manière égale entre le gagnant et la cause de la collecte de fonds.

Voici comment fixer le prix de vos billets de tombola 50/50 de manière efficace :

Étape 1 : Fixer un objectif de collecte de fonds

Déterminez le montant total que vous souhaitez récolter grâce à la tombola 50/50. Cet objectif guidera votre stratégie de tarification.

Étape 2 : Évaluer la répartition des prix

Décidez du pourcentage de répartition des recettes entre le gagnant et la cause de la collecte de fonds. Une répartition courante est de 50 % pour le gagnant et 50 % pour la cause, d'où le nom de "tombola 50/50".

Étape 3 : Calculer l'objectif de recettes

Soustrayez la part souhaitée des recettes (par exemple, 50 %) de l'objectif de la collecte de fonds pour déterminer l'objectif de recettes. Il s'agit de la somme d'argent qui doit être générée par la vente de billets pour la cause de la collecte de fonds.

Étape 4 : Estimation des ventes de billets

Sur la base de l'objectif de recettes et des recettes attendues par vente de billets, estimez le nombre de billets à vendre pour atteindre l'objectif de recettes.

Étape 5 : Déterminer le prix du billet

Divisez l'objectif de recettes par le nombre estimé de billets à vendre pour calculer le prix par billet. Ce prix doit être abordable pour les participants tout en garantissant la réalisation de l'objectif de collecte de fonds.

Téléchargez notre modèle de prix pour les billets de tombola →

8 conseils pour augmenter vos ventes de billets

Si votre association envisage d' organiser une tombola, vous devrez réfléchir à la manière de stimuler vos ventes.

Faites une promotion précoce et fréquente : Commencez à promouvoir votre tombola bien à l'avance pour susciter l'impatience et l'enthousiasme. Utilisez différents canaux tels que les médias sociaux, les bulletins d'information par courriel, les dépliants et le bouche-à-oreille pour atteindre les participants potentiels.



Créez des prix attrayants : Offrez des prix attrayants et désirables qui attirent votre public cible. Envisagez de vous associer à des entreprises locales ou à des sponsors pour obtenir des prix de grande valeur ou des dons susceptibles d'encourager la vente de billets.



Utiliser les plateformes en ligne : Tirez parti des plateformes de collecte de fonds en ligne pour atteindre un public plus large et faciliter la création et la vente de billets personnalisés. Créez une page web dédiée à la tombola où les gens peuvent facilement acheter des billets et en savoir plus sur la tombola.

Proposez des offres spéciales : Encouragez la vente anticipée de billets en offrant des incitations ou des réductions spéciales aux personnes qui achètent des billets avant une certaine date ou en gros.



Tirez parti de la preuve sociale : Présentez des témoignages ou des histoires de réussite d'anciens gagnants ou participants à la tombola pour renforcer la crédibilité et la confiance. Il peut s'agir de montrer comment les billets vendus contribuent à la cause.



Organiser des événements promotionnels : Organisez des événements promotionnels ou des collectes de fonds pour faire connaître la tombola et vendre des billets en personne. Envisagez d'organiser une soirée de lancement, une foire communautaire ou un événement de collecte de fonds où les gens peuvent se renseigner sur la tombola et acheter des billets sur place.



Faites de vos supporters des ambassadeurs : Mobilisez vos sympathisants, bénévoles et donateurs pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de la tombola. Encouragez-les à faire passer le mot, à partager sur les médias sociaux et à inviter personnellement leurs réseaux à participer.



Proposez des incitations supplémentaires : Adoucissez l'affaire en offrant des incitations ou des avantages supplémentaires aux acheteurs de billets, tels qu'un accès exclusif aux événements, un grand prix ou des expériences VIP. Ces avantages supplémentaires peuvent motiver les gens à acheter des billets et à soutenir votre cause.

Comment Special Olympics Idaho a vendu gratuitement plus de 4 000 billets de tombola grâce à Zeffy

Special Olympics Idaho est une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'autonomisation des personnes souffrant de déficiences intellectuelles par le biais d'entraînements et de compétitions sportives. Avec pour mission de favoriser l'inclusion, l'acceptation et la dignité de tous les athlètes, l'organisation s'appuie sur des initiatives de collecte de fonds pour soutenir ses programmes et ses événements.

Special Olympics Idaho a dû relever le défi de collecter des fonds pour financer l'entraînement, les frais de déplacement et les compétitions de ses athlètes. Ils ont reconnu le potentiel de l'organisation d'une tombola, mais avaient besoin d'un moyen efficace d'atteindre un public plus large et de rationaliser les processus de vente de billets.

Pour relever ces défis, Special Olympics Idaho s'est associé à Zeffy, une plateforme de billetterie en ligne spécialisée dans la gestion d'événements et la vente de billets de tombola.

Grâce au système de billetterie intégré de Zeffy, les supporters pouvaient facilement acheter des billets de tombola en ligne sur la page dédiée à la billetterie. De plus, Zeffy propose des options de paiement sécurisé et un suivi en temps réel des ventes de billets, ce qui permet à l'organisation de surveiller les progrès et d'ajuster ses stratégies en fonction des besoins.

Grâce à leur collaboration avec Zeffy, les Special Olympics Idaho ont réussi à collecter plus de 40 000 dollars et à vendre plus de 4 000 billets de tombola pour soutenir leurs athlètes.

Fixer le prix de vos billets de tombola pour qu'ils soient un succès

Il est essentiel de fixer le bon prix pour vos billets de tombola afin d'organiser et de mener à bien un événement réussi. Le prix de vos billets doit tenir compte de votre public, mais aussi vous permettre d'engranger un maximum de recettes.

Avec Zeffy, les organisations à but non lucratif peuvent organiser une tombola gratuitement, tout en gérant les donateurs et la communication marketing. Entièrement gratuit et facile à utiliser, Zeffy permet à votre association de créer des billets de tombola et de gérer entièrement l'événement, sans frais cachés.

FAQ sur la tarification des billets de tombola

Quel est le meilleur prix pour les billets de tombola ? La détermination du meilleur prix pour les billets de tombola dépend de divers facteurs, tels que la valeur des prix, les caractéristiques démographiques du public cible et les objectifs de la collecte de fonds.

Voici quelques exemples de prix de billets couramment utilisés pour les tombolas : Prix du billet unique :

- 1 $ par billet

- 2 $ par billet

- 5 $ par billet

- 10 $ par billet Prix de l'offre groupée : - 3 billets pour 5

- 5 billets pour 10

- 10 billets pour 20 Tarification par paliers :

- Billet de base : 1 $ par personne

- Billet standard : 5 $ par personne

- Billet Premium : 10 $ chacun

Quelle est la formule de la tombola ? La formule utilisée pour calculer le prix idéal des billets de tombola peut varier en fonction de facteurs tels que les objectifs de la collecte de fonds, le coût des prix et les dépenses.

Cependant, la formule de base pour calculer le prix des billets de tombola est la suivante : Prix du billet = (Objectif de la collecte de fonds - Dépenses totales) / Nombre de billets à vendre.

Comment puis-je vendre des billets de tombola ? Voici comment vendre des billets de tombola en ligne et en personne : En ligne : Créez une page web dédiée ou utilisez des plateformes de collecte de fonds en ligne pour vendre des billets en ligne. Faites la promotion de la tombola par le biais des médias sociaux, des bulletins d'information électroniques et du site web de votre organisation afin d'atteindre un public plus large. En personne : Vendez des billets en personne lors d'événements, de collectes de fonds ou de rassemblements communautaires. Installez un stand ou une table avec des affiches, des dépliants et des bénévoles afin d'entrer en contact avec les acheteurs potentiels. Partenariats : Établissez des partenariats avec des entreprises locales, des organisations communautaires ou des sponsors pour vendre des billets en votre nom. Offrez des incitations ou des possibilités de promotion en échange de leur soutien à la promotion et à la vente des billets. Et comme toujours, n'oubliez pas de consulter les lois sur les tombolas en vigueur dans votre État pour vous assurer que vous respectez les règles et réglementations en vigueur.

Où acheter les billets de tombola et les rouleaux de billets de tombola ? Vous pouvez acheter des billets de tombola et des rouleaux de billets en ligne auprès de divers vendeurs de billets de tombola, d'imprimeries ou de magasins de fournitures de bureau.

L'un des meilleurs moyens de créer des billets de tombola uniques est cependant de passer par des plateformes en ligne telles que Zeffy. Entièrement gratuites et faciles à utiliser, elles vous permettent de créer autant de billets que vous le souhaitez, sans aucun coût.

