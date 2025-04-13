Les tombolas sont un puissant outil de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif, car elles allient l'excitation à la possibilité d'obtenir des dons importants. Il s'agit d'un simple jeu de hasard où les donateurs achètent des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des prix.

Explorez 12 idées de tombolas innovantes pour rehausser votre prochain événement de collecte de fonds, qu'il s'agisse de tombolas traditionnelles ou de campagnes engageantes de pair à pair. Nous aborderons les avantages de l'organisation de tombolas, les considérations juridiques et les idées de prix créatifs qui attirent des publics divers.

Que vous organisiez un petit événement communautaire ou une collecte de fonds à grande échelle, ces stratégies vous aideront à maximiser la participation et les contributions. Découvrez comment faire de votre tombola non pas un simple jeu de hasard, mais la pierre angulaire du succès de votre collecte de fonds.

Top 12 des idées créatives de collecte de fonds par tirage au sort pour les événements

Pourquoi envisager d'organiser une tombola ?

Possibilité de collecter davantage de fonds

En organisant une tombola, vous savez combien de billets vous devez vendre pour atteindre votre objectif de collecte de fonds et combien de fonds la tombola rapportera. Le coût des billets étant généralement peu élevé, la tombola attire un large public, ce qui stimule les ventes.

Rapide et facile à organiser

Les tombolas sont simples et faciles pour tout le monde, des organisateurs aux participants. Il suffit de créer des billets et d'obtenir des prix, qui peuvent être offerts par des sponsors et des entreprises locales.

Avec la plateforme de tombola en ligne 100% gratuite de Zeffy, vous pouvez facilement générer des billets, personnaliser vos formulaires de tombola et vendre des billets de tombola.

Faire plus avec moins

En répartissant le coût des prix sur de nombreux donateurs grâce à la vente de billets de tombola, les organisations à but non lucratif peuvent offrir des prix plus intéressants qui attirent davantage de participants et stimulent la collecte de fonds. Cela vous aide à atteindre vos objectifs de collecte de fonds et donne aux donateurs la possibilité de gagner des prix intéressants, comme un week-end, pour le prix d'un seul billet.

Adaptable et polyvalent

Les tombolas créatives peuvent être organisées en ligne, en personne ou en combinant les deux, ce qui offre une grande souplesse dans la manière dont elles sont menées. Elles peuvent aller d'une simple tombola 50/50 à des tombolas plus importantes avec plusieurs prix, et s'adressent à des organisations de toutes tailles.

Exigences légales pour les tirages au sort

Lorsque vous planifiez votre tombola, assurez-vous de bien comprendre les lois sur les jeux d'argent en vigueur dans votre État. La législation sur les tombolas et les exigences en matière de licence varient d'un pays à l'autre, aux États-Unis et au Canada. Faites vos recherches pour éviter d'avoir des problèmes avec la loi.

Les 12 meilleures idées de tombolas innovantes pour faire de votre prochaine collecte de fonds un succès

1. Tombola unique

Une tombola unique est un format de tombola simple où les participants achètent des billets pour avoir une chance de gagner un prix de grande valeur, tel qu'un produit de première qualité, une expérience ou un cadeau en nature. Les billets peuvent coûter de 10 à 20 % de la valeur au détail.

Recueillez les noms, adresses et courriels des personnes qui ont acheté des billets de tombola. Après la tombola, présentez votre association et faites connaître à ces nouveaux contacts la mission de votre organisation et les événements à venir.

Envisagez d'offrir une petite réduction ou un avantage pour leur prochain don ou leur prochaine participation à un événement. Cette approche peut transformer des participants ponctuels à une tombola en sympathisants à long terme de votre cause.

2. Tombola 50/50

Une tombola 50/50 est une excellente idée lorsque vous ne pouvez pas vous procurer des produits intéressants ou obtenir suffisamment de dons. Dans le cadre de cette tombola, la moitié de la somme collectée grâce à la vente des billets est reversée à l'association, et l'autre moitié est attribuée à l'heureux gagnant.

Pour tirer le meilleur parti de cette idée de tombola 50/50, associez-la à un événement de collecte de fonds, comme une manifestation communautaire, un gala ou une vente aux enchères.

Plus il y a de participants, plus les billets de tombola se vendent et plus vous récoltez de fonds.

Vendez des billets de tombola lors de l'inscription à l'événement, avant le jour de l'événement. Le jour de l'événement, veillez à ce que vos bénévoles continuent à vendre des billets de tombola afin de maximiser les fonds collectés.

À la fin de l'événement, informez votre public du montant récolté grâce aux tirages au sort et des gagnants. N'oubliez pas de remercier tous les participants pour leur soutien, en soulignant comment leurs contributions bénéficieront à votre cause.

3. Tombola inversée

Les tirages au sort inversés offrent une alternative passionnante à la collecte de fonds traditionnelle. Limitez le nombre de participants et augmentez le prix des billets pour créer une exclusivité. Le prix, la moitié de la cagnotte totale, est connu à l'avance, ce qui ajoute à l'excitation.

Contrairement aux tirages au sort classiques, le dernier numéro non appelé gagne. Pour maintenir l'énergie, permettez aux participants de racheter leur place si leur numéro est appelé. Utilisez un écran pour afficher les numéros et accélérer le rythme.

Ce format unique crée du suspense, les joueurs espérant que leur numéro reste en jeu. La tombola inversée permet non seulement de collecter des fonds, mais aussi de créer une expérience mémorable et attrayante pour les supporters.

4. Tombola en ligne

Vous n'avez pas besoin d'une collecte de fonds en personne ou d'une tombola distincte pour collecter des fonds pour votre organisation - vous pouvez tout faire en ligne sans compromettre l'expérience (ou les dons).

Pour organiser une tombola en ligne réussie, choisissez une plateforme 100 % gratuite comme Zeffy qui génère des billets automatiquement. Annoncez les gagnants sur vos canaux numériques et partagez les prix en les livrant ou en les récupérant dans votre organisation. Les tombolas en ligne aident également votre association à :

Attirer un public plus large

Gagner du temps et de l'argent sur la conception et l'impression des billets ou sur la mise en place d'accessoires physiques

Tenir un registre des ventes de billets et des informations sur les donateurs

5. Tombola peer-to-peer

Les collectes de fonds par tirage au sort de pair à pair permettent à vos sympathisants de vendre des billets en utilisant leurs propres pages personnelles. Cela permet de faire connaître votre cause et de récolter plus d'argent car les gens font appel à leurs réseaux d'amis et de famille.

L'organisation d'une tombola de pair à pair peut se faire de deux manières. Vos sympathisants peuvent vendre des billets de tombola à l'aide de pages de collecte de fonds personnalisées, ou vous pouvez encourager vos donateurs à créer une campagne peer-to-peer pour collecter des dons auprès de leur réseau, en offrant une participation à la tombola pour chaque don effectué.

Pour que le jeu soit équitable, décidez d'un montant de don limité. Fixez une date de fin pour la campagne de peer-to-peer et de tirage au sort.

Une fois la campagne terminée, exportez toutes les informations relatives aux donateurs pour totaliser le nombre de billets et utilisez un générateur de nombres aléatoires pour désigner le gagnant. Envisagez d'offrir une petite récompense ou une reconnaissance aux meilleurs collecteurs de fonds, afin de les encourager à continuer à participer aux prochaines campagnes.

6. Billets d'or

Puisez dans la nostalgie de Charlie et la Chocolaterie avec cette idée de tombola. Vous pouvez organiser cet événement délectable et amusant en achetant un lot de barres chocolatées ou de chocolats et en plaçant des billets d'or sous l'emballage de quelques barres.

Vendez les barres à tous les invités en même temps afin que personne ne gâche le jeu pour les autres. Prenez une photo de la réaction du gagnant lorsqu'il découvre le billet gagnant à l'intérieur.

Le plus beau dans cette tombola, c'est que tout le monde est gagnant. Après tout, tout le monde se retrouve avec une friandise !

7. Devinez le montant

Utilisez cette idée de tirage au sort pour votre prochain dîner de charité, votre soirée trivia, votre soirée jeux ou toute autre rencontre intime. Le concept de cette tombola est assez simple. Vous demandez à vos participants de deviner le montant pour une somme modique, et la personne qui devine juste ou qui se rapproche le plus du chiffre gagne.

Pour cette tombola, vous pouvez remplir un bocal, un bac ou ce que vous voulez de petits objets ou même de pièces de monnaie et d'argent réel. Le gagnant est celui qui choisit le montant le plus proche de ce que vous avez.

8. Prix de présence

Si vous organisez des événements caritatifs mensuels ou si vous avez un lieu qui accueille de nombreux visiteurs, une tombola avec prix de présence peut être une idée de collecte de fonds fructueuse. Les prix de présence sont des cadeaux spéciaux que chaque participant a une chance de gagner simplement en se présentant à l'événement.

Pour votre tirage au sort, exposez les objets ou leurs photos lors de votre prochain événement ou dans un lieu proche, avec un pot à côté de chacun d'entre eux. Demandez aux participants ou aux passants d'acheter des billets de tombola au prix d'un dollar chacun. Une fois en possession de leurs billets, ils peuvent les déposer dans le bocal à côté des articles qu'ils souhaitent gagner.

Clôturez la campagne de tirage au sort une fois que vous avez reçu les dons requis. Choisissez votre prochain événement de collecte de fonds pour retirer un ticket de chaque pot et annoncer l'heureux gagnant de la tombola.

Cette approche combine l'excitation d'une tombola traditionnelle et la nature inclusive des prix de présence, ce qui stimule à la fois la participation et l'engagement.

9. Pile ou face

Les tirages au sort "pile ou face" conviennent parfaitement aux événements en personne. Elles sont passionnantes et enthousiasmeront vos participants. Assurez-vous d'engager un animateur amusant qui incitera la foule à jouer et rendra la tombola encore plus mémorable.

Au moment de jouer, tous les participants se lèvent. L'animateur leur demandera de choisir entre pile et face, et ils choisiront en plaçant leurs mains sur leur pile ou leur face. Les participants choisissent en plaçant leurs mains sur le côté pile ou face. Ils tirent ensuite à pile ou face et disent ce que dit la pièce. Tous ceux qui ont choisi correctement restent debout.

L'animateur continuera à tirer à pile ou face jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un !

10. Tombola de la boîte mystère

Cette idée de tombola contribue à créer un sentiment d'excitation et d'anticipation autour de vos collectes de fonds. Les participants achètent des billets sans savoir quels seront les prix. Les prix ne sont révélés qu'après le tirage au sort des gagnants, ce qui ajoute un élément de surprise à l'événement.

Essayez de donner des indices sur les prix potentiels lors de la promotion de votre collecte de fonds et de la tombola afin de maximiser la participation. Limitez le nombre de participations à la tombola afin de créer un sentiment de FOMO (fear of missing out), ce qui encouragera la vente de billets.

11. Tombola sur les médias sociaux

Cette idée de tirage au sort ne vous rapportera peut-être pas de fonds, mais elle fera connaître votre association à un plus grand nombre de personnes et augmentera le nombre de vos abonnés sur les médias sociaux.

Créez une campagne sur Instagram et Facebook. Partagez les dates de début et de fin par le biais de vos courriels, de vos histoires sur les médias sociaux et de vos groupes sociaux, ou dans un message distinct sur votre fil d'actualité. Les participants peuvent participer en partageant le message, en l'aimant ou en le commentant.

Choisissez les gagnants au hasard et offrez des prix tels que des billets pour des événements de collecte de fonds, des articles de marque ou une carte-cadeau.

Conseil de pro: incitez les participants en leur offrant plus de chances de gagner s'ils font un don à votre association en plus de partager la tombola sur les médias sociaux.

12. Tombola du calendrier

Dans le cas d'une tombola calendaire, chaque billet vendu correspond à une date spécifique sur un calendrier, et les gagnants sont tirés au sort chaque jour pendant une période prédéterminée, généralement un mois. Comme elle offre aux participants diverses possibilités de gagner, elle accroît l'enthousiasme et l'implication, ce qui stimule la collecte de fonds.

Pour organiser cette tombola, vous devrez vous procurer suffisamment de prix pour chaque jour de la période de tombola. Les prix peuvent aller de petits articles à des récompenses plus importantes.

Concevez un calendrier indiquant les prix à gagner chaque jour. Promouvoir et vendre les billets par le bouche à oreille, les médias sociaux, les pages de collecte de fonds ou les événements locaux. Vous devez veiller à ce que chaque billet ait un identifiant unique correspondant à une date du calendrier.

Utilisez une méthode de tirage aléatoire pour tirer le ticket chaque jour et annoncez le gagnant sur vos canaux numériques.

Étude de cas : Special Olympics Idaho : 11 000 dollars de collecte de fonds par tirage au sort grâce à Zeffy

Special Olympics Idaho est une organisation à but non lucratif qui aide les personnes souffrant de déficiences intellectuelles par le biais de l'entraînement et de la compétition sportive.

L'organisation souhaitait organiser une tombola pour soutenir l'entraînement de ses athlètes, leurs frais de déplacement et leurs possibilités de participer à des compétitions. Elle souhaitait trouver un moyen efficace d'atteindre un public plus large et de rationaliser les processus de vente de billets.

Special Olympics Idaho s'est associé à Zeffy, une plateforme de tombola 100 % gratuite. L'association a trouvé un moyen stratégique de créer des billets de tombola, de les vendre en ligne ou hors ligne et de suivre les ventes, le tout à partir d'un seul tableau de bord. Grâce à Zeffy, Special Olympics Idaho a réussi à collecter 11 000 dollars et a économisé 550 dollars de frais.

Ce qui est encore mieux, c'est que Special Olympics Idaho a pu consacrer chaque centime à sa cause sans payer de frais de plateforme ou de traitement.

Stratégies créatives de collecte de fonds par le biais de tirages au sort

Bien entendu, il s'agit de faire preuve de créativité. Vous pouvez adopter une approche marketing holistique, comme les Jeux olympiques spéciaux de l'Idaho, ou utiliser l'une des nombreuses autres stratégies créatives.

L'objectif est de susciter l'engagement et l'enthousiasme de vos donateurs et de les inciter à donner davantage. Voici quelques stratégies de tirage au sort à essayer :

Constituer des paniers de tombola autour d'un thème comme la nourriture, le sport, le cinéma ou les loisirs.

Lancez une vente aux enchères en ligne avant votre événement pour susciter l'enthousiasme.

Établir des partenariats avec des entreprises locales afin qu'elles contribuent à la promotion de la collecte de fonds.

Tirage au sort d'un événement tel qu'un concert ou un match sportif

Annoncez les gagnants des petits prix tout au long de votre événement et gardez le grand gagnant pour la fin.

Offrez un prix à chaque acheteur de la tombola pour augmenter le nombre de participants.

Offrir des abonnements à des salles de sport, des chèques-cadeaux pour des spas ou d'autres promotions sur le bien-être afin de prendre soin de soi.

Demandez aux élèves ou aux enfants de vendre des billets pour leur cause afin de les impliquer et d'inciter les donateurs à s'engager.

Veillez à ce que votre événement soit amusant pour tout le monde, afin que personne ne soit perdant à la fin.

Lorsque vous sortez des sentiers battus en matière d'idées de tombolas pour la collecte de fonds, vous avez plus de chances d'attirer des donateurs plus nombreux et plus importants. Faites preuve de fraîcheur, d'amusement et d'enthousiasme, et assurez-vous d'utiliser une plateforme de tombola qui vous aidera à promouvoir votre cause.

Dernières réflexions sur les idées de tombola pour la collecte de fonds

L'organisation d'une tombola rehausse tout événement de collecte de fonds et permet d'augmenter les ventes de billets et les fonds.

Grâce à la multitude d'idées de tombolas, vous pouvez rendre chaque événement unique et passionnant pour vos donateurs. Les prix peuvent aller du simple et doux au luxueux et extravagant, assurez-vous simplement d'avoir quelque chose qui plaise à tout le monde.

Que vous décidiez d'organiser une campagne de tombola autonome ou de la combiner avec une autre collecte de fonds, comptez sur Zeffy pour faire fonctionner votre jeu de hasard.

Zeffy offre une solution 100% gratuite et facile pour générer et vendre automatiquement des billets de tombola. Notre plateforme produit également des billets imprimés séparés pour les tombolas en personne. Nous acceptons tous les types de paiement sans facturer de frais supplémentaires de transaction ou de traitement.

FAQ

Quel est l'objet le plus populaire à tirer au sort ? Quel est l'objet le plus populaire à tirer au sort ? Les lots les plus populaires sont les expériences de grande valeur (vacances, billets de concert ou forfaits restauration), les appareils électroniques (smartphones, tablettes, consoles de jeux), les cartes-cadeaux et les paniers à thème. Les prix uniques ou exclusifs, tels que des souvenirs dédicacés ou un accès à un événement VIP, suscitent également une forte participation.

Quelle est la marche à suivre pour organiser une tombola ? Organiser une tombola réussie : 1. Choisissez un type de tirage au sort : Choisissez un format (simple, 50/50, en ligne, etc.). 2. Fixez un objectif : déterminez le montant que vous devez collecter. 3. Obtenir des prix : Obtenez des sponsors ou des donateurs pour les prix. 4. Fixer le prix des billets : Fixez le prix des billets en fonction de la valeur du prix et des objectifs de la collecte de fonds. 5. Faites la promotion de votre tirage au sort : Utilisez les médias sociaux, les courriels et les événements en personne pour vendre des billets. 6. Suivre les directives légales : Vérifiez les lois de l'État et obtenez les permis nécessaires. 7. Tirer au sort et annoncer les gagnants : Utiliser une méthode de tirage au sort et annoncer les gagnants. 8. Remercier les participants : Montrez votre appréciation et encouragez les participants à s'engager à l'avenir.

