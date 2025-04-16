Les organisations à but non lucratif sont constamment à la recherche de moyens innovants pour vendre des billets de tombola et collecter des fonds pour leurs causes, et les tombolas de calendriers offrent une solution unique et attrayante. Cette méthode de collecte de fonds combine l'attrait d'un calendrier traditionnel et l'enthousiasme d'une tombola.

Les participants achètent des calendriers numérotés, chacun représentant une participation à la tombola. Des tirages quotidiens ou hebdomadaires permettent de maintenir l'intérêt et l'excitation pendant toute la durée de l'événement. Les tirages au sort de calendriers permettent non seulement de générer des fonds, mais aussi d'impliquer les sympathisants d'une manière amusante et interactive.

Ils permettent aux organisations d'offrir un flux régulier de prix. Les participants restent donc enthousiastes tout au long de la tombola. La tombola du calendrier encourage également une participation répétée, ce qui en fait un modèle de collecte de fonds durable.

Les billets de tombola du calendrier peuvent être adaptés à différents thèmes et occasions, qu'il s'agisse d'un compte à rebours pour les fêtes ou d'une campagne pour la rentrée scolaire. Vous pouvez même vendre des billets de tombola en ligne.

De plus, vous pouvez vous associer à des entreprises ou à des sponsors locaux, ce qui permet à votre organisation de maximiser son impact tout en minimisant les coûts. En adoptant la bonne approche, les tombolas de calendrier peuvent devenir des activités de collecte de fonds essentielles qui renforcent l'esprit communautaire et augmentent l'engagement des donateurs.

Ce guide explore la collecte de fonds par tirage au sort de calendriers. Nous fournissons :

idées créatives

conseils pratiques

un modèle personnalisable

Que vous soyez novice en matière de collecte de fonds ou que vous cherchiez à rafraîchir vos stratégies, notre guide du calendrier des tombolas vous donnera des indications précieuses pour stimuler les efforts de financement de votre association et vendre des billets de tombola.

Que comprend notre guide sur les tombolas de calendrier ?

Qu'est-ce qu'une tombola ?

Une tombola de calendrier associe les calendriers traditionnels à l'excitation des tirages au sort. Les participants achètent des billets de tombola sous forme de jours ou de dates du calendrier, chacun représentant une chance de gagner lors du tirage au sort correspondant. Les organisations organisent des tirages au sort en ligne quotidiens ou hebdomadaires sur une période donnée, par exemple un mois, une saison ou même une année entière.

Les gagnants sont sélectionnés de manière aléatoire sur la base des numéros du calendrier, et les prix de la tombola varient, augmentant souvent en valeur, ou menant à un grand prix, pour des dates spéciales ou des étapes importantes. Ce format garantit que les participants restent enthousiastes et achètent des billets de tombola tout au long de la période de collecte de fonds, encourageant ainsi un engagement continu. Il offre également aux participants de multiples occasions de gagner, de sorte que tout le monde reste enthousiaste.

Les North Ridgeville Band Boosters ont mis en place avec succès une tombola pour récolter des fonds en utilisant la plateforme de Zeffy. La tombola présentait une variété de cartes-cadeaux et d'expériences locales attrayantes, ce qui a stimulé l'engagement et la vente de billets.

En utilisant le logiciel de tombola en ligne 100 % gratuit de Zeffy, ils ont récolté 5 543 $ et économisé 277 $ de frais. Les tombolas du calendrier constituent une source de revenus réguliers pour les organisations à but non lucratif, tout en offrant à leurs sympathisants une valeur divertissante prolongée.

Modèle de calendrier de tombola

Comment utiliser le modèle de calendrier de tombola de Zeffy ?

Pour utiliser ce calendrier de tombola Google Sheets dans le cadre de votre collecte de fonds, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le modèle en cliquant sur ce lien : Modèle de calendrier des tombolas - Zeffy (Google Sheets)

2. Dans le coin supérieur gauche de la feuille, cliquez sur Fichier → Faire une copie

3. Choisissez le dossier de votre Google Drive dans lequel vous souhaitez l'enregistrer et cliquez sur OK.

Voilà, c'est fait ! Vous disposez désormais d'une version modifiable du calendrier que vous pouvez personnaliser avec vos prix et le nom de votre organisation.

🚫 Important : ne demandez pas l'accès au modèle original - faites votre propre copie comme décrit ci-dessus.

Les 6 meilleures idées de tombola pour le calendrier

1. 365 jours de don

Voici une tombola intéressante qui se déroule tout au long de l'année et qui permet de récolter des fonds. Les participants peuvent acheter des billets de tombola pour des tirages quotidiens. Ils peuvent gagner des prix pour chaque jour de l'année civile, avec des prix plus importants pour les jours fériés.

Organisez la tombola en vendant des billets en ligne et en publiant les gagnants quotidiens sur les médias sociaux. Cela suscitera l'enthousiasme des participants et permettra de collecter davantage de fonds.

Conseils pratiques

Demandez aux entreprises locales de sponsoriser les prix de la tombola afin de réduire les coûts et de recevoir plus de fonds. En retour, proposez-leur de faire figurer le nom de leur entreprise dans les messages et sur le calendrier lui-même - cela permet de développer la bonne volonté de la communauté et de renforcer les partenariats.

En outre, envisagez d'offrir des réductions sur les billets achetés à l'avance ou des tirages au sort exclusifs pour ceux qui achètent des billets à l'avance.

2. 52 semaines d'amour local

Organisez un événement "52 semaines d'amour local", une tombola hebdomadaire en ligne où vous pouvez vous associer à des entreprises locales qui peuvent offrir leurs produits ou services comme prix d'une semaine spécifique pour les billets de tombola achetés.

Cette idée favorise une implication forte et régulière de la communauté et rassemble les entreprises locales pour les aider à collecter des fonds pour votre cause. En offrant la possibilité de gagner et en présentant des prix différents chaque semaine, la tombola de votre calendrier peut attirer davantage de participants et stimuler l'engagement.

Conseils pratiques

Vous pouvez vendre des billets pour des types d'entreprises spécifiques pour chaque semaine, comme les pizzerias, les cafés ou les prestataires de services locaux comme les cabinets d'avocats et de comptables.

3. Compte à rebours des fêtes

Rendez un mois de vacances encore plus spécial en organisant un calendrier de billets de tombola où chaque jour révèle une surprise sur le thème des fêtes de fin d'année.

Les prix peuvent être des réductions sur le thème des fêtes, des bons d'achat, des dîners de Noël gratuits, des cartes-cadeaux pour la Saint-Valentin et d'autres produits festifs. Augmentez la valeur des prix du tirage au sort chaque jour à l'approche des fêtes pour susciter l'enthousiasme.

Le compte à rebours des fêtes de fin d'année est un excellent moyen de maintenir l'engagement des donateurs chaque jour jusqu'à la nouvelle année.

Exemple : Billerica Holiday Festival Inc. a utilisé la plateforme de Zeffy pour son événement de tirage au sort du calendrier de Noël en juillet 2024. Cet événement sur le thème de la fête offrait des billets de tombola pour des prix quotidiens, ce qui a suscité l'enthousiasme et l'engagement. En utilisant la plateforme de tirage au sort en ligne 100 % gratuite de Zeffy, ils ont collecté 3 858 $ et économisé 193 $ de frais, ce qui montre l'efficacité des tirages au sort de calendriers sur le thème des vacances pour la collecte de fonds.

4. Nouvelle année, nouveau toi

Le début d'une nouvelle année est le moment idéal pour changer de mode de vie, abandonner ses mauvaises habitudes et améliorer son bien-être. Cette énergie de changement d'habitudes s'aligne sur les résolutions du Nouvel An, ce qui motive la vente de billets de tombola.

Quel meilleur moment pour collecter des fonds ?

Organisez un tirage au sort du calendrier du mois de janvier "Nouvelle année, nouveau toi", en mettant l'accent sur les prix liés à la santé, au bien-être et à l'amélioration de soi. Les participants achètent des tickets pour gagner chaque jour des prix sur le thème de la santé, qu'il s'agisse d'abonnements à des salles de sport, de matériel d'exercice ou de produits de bien-être.

Établissez des partenariats avec des centres de remise en forme, des coachs en bien-être et des nutritionnistes pour obtenir des prix.

Conseils pratiques

Vous pouvez maintenir cette énergie tout au long de l'année, avec une promotion "nouveau mois, nouveau vous" qui fait suite à la nouvelle année et aide les gens à rester sur la bonne voie en ce qui concerne leur bien-être.

5. La fête de la rentrée

Envisagez d'organiser une collecte de fonds pour la rentrée scolaire afin d'attirer les écoliers et les étudiants. Organisez ce tirage au sort de calendriers pendant un mois en août, pendant les vacances d'hiver et pendant les vacances de printemps, au cours duquel les gagnants remportent des fournitures scolaires chaque jour.

Vous pouvez vendre des billets de tombola pour que les élèves puissent gagner des prix tels que des sacs à dos, des ordinateurs portables, des chaussures d'école, des kits de papeterie ou même des cartes-cadeaux de librairies tout au long du mois ou de la semaine. C'est un succès, car cela permet de soutenir l'éducation et d'enthousiasmer les élèves et leurs familles pour l'année scolaire à venir.

Pour plus d'engagement, établissez des partenariats avec les écoles locales et les organisations de parents d'élèves pour promouvoir la tombola. Vous pouvez également offrir des lots pour les classes ou des cadeaux de reconnaissance pour les enseignants en guise d'incitation supplémentaire.

Conseils pratiques

Établissez des partenariats avec des détaillants locaux et des marques nationales pour le parrainage des prix - ils bénéficieront d'une exposition positive et vous économiserez sur les coûts. De plus, encouragez les journées "entrée bonus" où les étudiants qui achètent des billets à des dates spécifiques ont des chances supplémentaires de gagner, ce qui stimule l'enthousiasme et les ventes de billets.

Exemple : Elizabeth Seton Center Inc. a mis en place avec succès une tombola sur le calendrier de la rentrée scolaire en utilisant la plateforme de Zeffy. Leur campagne offrait des prix quotidiens de fournitures scolaires et de ressources éducatives tout au long du mois d'août. Ce thème d'actualité a trouvé un écho auprès des familles qui se préparent à la nouvelle année scolaire.

Cette tombola a permis de récolter 4 182 dollars pour les programmes éducatifs du Seton Center tout en économisant 209 dollars de frais, démontrant ainsi le potentiel des tombolas de calendriers saisonniers.

‍

6. Année de la gastronomie

Pimentez chaque mois avec des cuisines différentes en organisant un tirage au sort de calendriers spécialement conçus pour les gourmands !

Vous pouvez vous associer à des établissements locaux et vendre des billets pour chaque thème savoureux (italien, chinois, mexicain, cubain et indien) afin d'amuser les amateurs de cuisine. Offrez des prix en fonction du thème : livres de recettes, cartes-cadeaux de restaurants, dîners gratuits et cours de cuisine.

La tombola permet aux gourmands de gagner des prix et d'explorer des trésors cachés chaque mois.

Conseils pratiques

Vous pouvez organiser un concours de cuisine ou un repas-partage pour rassembler votre communauté et inviter les restaurants locaux à concourir ou à apporter un plat.

Guide étape par étape sur l'organisation d'une tombola sur le calendrier

1. Décider du format et du thème de la tombola

Discutez avec le comité organisateur de votre événement et identifiez la meilleure façon d'organiser la tombola - en ligne ou en personne - ou les deux. Cette décision influencera le choix de la plateforme la plus utile. Ensuite, assurez-vous d'avoir un thème pour votre calendrier - vacances ? La rentrée scolaire ? Les points forts d'une entreprise locale ?

C'est à vous de décider, puis de vous préparer à faire du battage médiatique.

Zeffy peut aider les organisations à but non lucratif à gérer des tombolas en ligne ou en personne, et ce gratuitement !

2. Assurer la transparence

Utilisez une plateforme numérique pour gérer la vente des billets, les donateurs et la sélection des gagnants. Publiez des mises à jour des ventes en temps réel et expliquez clairement le processus de tirage aux participants. Conservez une liste de règles et de règlements sur votre site web ou votre plateforme afin que tout le monde puisse en prendre connaissance et rester sur la bonne voie.

Vous ne savez pas quelles sont les règles et réglementations en vigueur dans votre pays ? Consultez notre guide complet ici.

Vous pouvez également envisager de diffuser la tombola en direct afin de renforcer la confiance et l'intérêt pour votre organisation.

‍

3. Impliquer les participants

Tout au long de la tombola, faites participer les participants en leur envoyant des mises à jour, des rappels et des rapports sur l'état d'avancement de votre objectif de collecte de fonds. Faites participer vos entreprises locales pour qu'elles publient des messages et en parlent aussi.

Il s'agit là d'un cours de marketing 101. L'objectif n'est pas seulement de faire participer les gens, mais aussi d'augmenter les ventes de billets de tombola. Parlez de l'événement sur vos réseaux sociaux, envoyez des bulletins d'information et distribuez des prospectus aux entreprises locales.

4. Découvrez 5 façons d'augmenter les ventes de billets pour votre tirage au sort de calendrier

Assurez-vous de maximiser votre capacité à augmenter vos ventes de billets.

Faites la promotion de vos billets et suscitez l'enthousiasme de vos participants grâce à des promotions en personne et à des images attrayantes.

Facilitez l'obtention de billets pour vos acheteurs grâce à la vente de billets en ligne et à des prix groupés.

Encouragez vos acheteurs en leur proposant des remises pour les premiers inscrits et des modèles à plusieurs gagnants.

Établissez des partenariats avec des entreprises locales pour faire passer le message.

Connaissez votre public, parlez-lui et vendez-lui directement.

5. Remerciez vos soutiens

Remerciez toutes les personnes qui achètent des billets, donnent des lots ou aident à promouvoir la tombola. Écrivez des lettres de remerciement et exprimez publiquement votre gratitude sur votre site web ou dans les médias sociaux. Mentionnez les personnes qui vous ont aidé et soulignez leur contribution. Les gens aiment être appréciés et ils s'engageront davantage à l'avenir.

6. Suivi des participants

Si la tombola a été organisée en ligne, annoncez les gagnants et organisez la distribution des prix. Pour toutes les tombolas, mettez un terme à l'événement une fois qu'il est terminé en communiquant le montant total des fonds collectés et l'utilisation que vous en ferez. Entretenez l'énergie en mettant en avant les bienfaits des dons pour votre cause.

Étude de cas pour la collecte de fonds par tirage au sort de calendriers

Voici un exemple concret de la manière dont une tombola peut peser lourd dans le monde de la collecte de fonds : l'association parents-professeurs (PTA) de l'école Mosier s'est lancée à fond dans son événement "31 jours de prix incroyables" et cela a porté ses fruits de manière éclatante.

Ils ont réussi à collecter 7 571 dollars canadiens, et parce qu'ils sont passés par Zeffy - qui ne facture pas de frais de plateforme - ils ont gardé 378 dollars canadiens de plus dans leur poche. C'est de l'argent qui revient directement aux étudiants et qui n'est pas perdu dans les frais de traitement et de plateforme.

L'ensemble a été conçu pour donner une impression d'amusement et de légèreté, mais il était manifestement bien organisé. Chaque jour du mois de mars, un gagnant a été tiré au sort parmi les billets. Comme chaque billet restait valable pendant tout le mois, les participants avaient 31 chances de gagner quelque chose, ce qui, soyons réalistes, donne l'impression que le prix de 10 dollars par billet est une véritable aubaine.

Mais ce qui a rendu ce concours encore plus spécial, c'est l'amour de la région. Les prix ont été offerts par des entreprises de la communauté, ce qui a permis de maintenir les coûts à un niveau très bas et de créer une ambiance de voisinage. De plus, les gagnants ont été annoncés quotidiennement sur Facebook, ce qui a incité les gens à revenir, à s'engager et à rester enthousiastes tout au long de l'événement.

‍

Fin de la collecte de fonds pour les calendriers de tombola

Les calendriers de tombola constituent un moyen créatif et passionnant de collecter des fonds pour les organisations à but non lucratif. Ils associent un engagement soutenu à l'excitation de gagner. Mettez en œuvre ces idées pour rafraîchir vos campagnes et stimuler la participation des donateurs lors de votre prochain événement.

Avec une planification et une exécution minutieuses, votre tombola peut devenir la pierre angulaire de votre stratégie de collecte de fonds.

Commencez à planifier votre tirage au sort de calendrier dès aujourd'hui en utilisant la plateforme de tirage au sort en ligne 100 % gratuite de Zeffy.

FAQ sur le calendrier des tombolas

Comment mettre en place un calendrier de collecte de fonds en espèces ? La mise en place d'un calendrier de collecte de fonds en espèces comporte quelques étapes clés : 1. Choisissez votre format :

Décidez de la durée de votre tirage au sort - quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Les tirages quotidiens suscitent davantage d'enthousiasme et d'engagement, mais les options hebdomadaires ou mensuelles peuvent être plus faciles à gérer. Envisagez également de faire coïncider le tirage avec les fêtes ou les événements communautaires spéciaux, afin d'accroître l'intérêt pour l'événement. 2. Fixer les prix de participation :

Déterminez le montant que les participants paieront pour chaque inscription au calendrier. Veillez à trouver un équilibre entre l'accessibilité financière et les objectifs de collecte de fonds. Vous pouvez même proposer des prix groupés (par exemple, achetez trois entrées, obtenez-en une gratuitement) afin d'encourager les achats importants. 3. Sécuriser les prix :

Les prix en espèces sont au cœur de cette collecte de fonds. Proposez des montants attrayants pour chaque tirage, et envisagez d'ajouter des "grands prix" plus importants à des dates spécifiques afin d'augmenter les ventes de billets. Si possible, faites appel à des sponsors pour vous aider à couvrir le coût des prix ou ajoutez des primes comme des cartes-cadeaux ou des bons d'achat. 4. Concevoir et imprimer des calendriers :

Créez des calendriers visuellement attrayants qui affichent clairement les montants des prix et les dates des tirages au sort. Incluez les logos des sponsors, les codes QR pour les ventes en ligne et les instructions sur la manière de participer. Si vous optez pour le numérique, mettez en place un processus d'achat en ligne simple et sécurisé. 5. Vendre des billets :

Faites la promotion des calendriers de tombola et vendez-les par le biais de tous les canaux disponibles - listes d'adresses électroniques, médias sociaux, votre site web, tableaux d'affichage communautaires et événements en personne. Encouragez les participants à partager les calendriers avec leurs amis et leur famille, et envisagez d'offrir des primes de parrainage. 6. Organiser des tirages au sort :

Utilisez un processus transparent pour les tirages au sort, comme la diffusion en direct ou la mise en ligne de vidéos enregistrées. La transparence renforce la confiance et l'enthousiasme des participants. 7. Distribuer les gains rapidement :

Remettez rapidement les prix en espèces et remerciez publiquement les gagnants, s'ils sont d'accord, afin de maintenir l'enthousiasme. 8. Remerciez les participants :

Une fois la collecte de fonds terminée, envoyez des messages de remerciement aux participants, aux donateurs et aux sponsors. Faites part des résultats et soulignez l'utilité des fonds recueillis - cela renforce la bonne volonté et prépare le terrain pour votre prochaine collecte de fonds.

Comment organiser une tombola lors d'un événement ? Pour organiser une tombola lors d'un événement, suivez les étapes suivantes pour une expérience réussie et sans heurts : 1. Organiser la vente de billets :

Proposez des billets de tombola physiques et numériques avant et pendant l'événement. Facilitez l'achat des billets par les participants sur place, en espèces, par carte ou par paiement mobile. Envisagez de proposer des prix échelonnés (par exemple, un billet pour 5 dollars ou cinq billets pour 20 dollars) afin d'encourager les achats plus importants. 2. Exposer les prix :

Créez une zone d'exposition dédiée lors de l'événement pour présenter tous les prix de la tombola en personne. Utilisez une signalisation et des descriptions claires pour mettre en évidence la valeur des prix et leurs caractéristiques particulières. Si votre événement est hybride ou virtuel, mettez en ligne des images et des descriptions de haute qualité. 3. Définir la méthode de tirage :

Décidez si vous utilisez un générateur de nombres aléatoires pour les tirages au sort numériques ou si vous procédez à un tirage au sort traditionnel à l'aide d'un panier tournant ou d'un tambour à billets. Veillez à ce que le processus soit transparent et que plusieurs personnes y assistent. 4. Annoncez les gagnants :

Organisez une annonce en direct pour le tirage au sort - sur scène ou via une diffusion en direct - afin de susciter l'enthousiasme. Faites participer le public et célébrez chaque gagnant. 5. Distribuer les prix :

Essayez de distribuer les prix immédiatement si les gagnants sont présents ou coordonnez la livraison après coup. 6. Suivi :

Envoyez un courriel de remerciement, partagez les photos de l'événement et les résultats sur les médias sociaux, et faites savoir à tout le monde que leurs contributions ont eu un impact.

Comment fonctionne une tombola de calendrier ? Une tombola de calendrier associe un calendrier traditionnel et un tirage au sort. Les participants peuvent acheter un calendrier sur lequel chaque date représente une chance de gagner un prix.

Les tirages au sort ont lieu à des dates prédéterminées (quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles). Les gagnants sont sélectionnés de manière aléatoire et l'événement se poursuit pendant toute la période du calendrier, de sorte que l'engagement reste élevé pendant toute la durée de l'événement.

‍