Qu'il s'agisse d'accueillir de nouveaux donateurs, de reconnaître les dons annuels ou les dons mensuels, une lettre de remerciement est essentielle pour fidéliser les donateurs et établir des relations solides avec eux.

En explorant les modèles de lettres de remerciement suivants, n'oubliez pas les éléments essentiels que sont la personnalisation, la rapidité et l'impact de la narration. Rejoignez-nous pour découvrir les éléments essentiels qui rehaussent une lettre de remerciement et favorisent l'intendance des donateurs.

‍

Lisez la suite pour savoir ce qu'il faut inclure dans vos lettres de remerciement aux donateurs, comment les envoyer, des exemples de lettres de remerciement aux donateurs, des exemples de lettres de remerciement aux donateurs. lettres de remerciement aux donateurset des conseils supplémentaires pour vous aider à établir des liens avec les types de donateurs suivants :

‍Lalettre de remerciement pour les dons en nature

‍

‍

L'importance d'une lettre de remerciement

Il n'est pas nouveau que dire merci est bon pour nous. Nous savons tous qu'un simple remerciement renforce la confiance et les liens avec les personnes qui nous entourent. Mais ce qui est nouveau, c'est que le simple fait d'être témoin d'un remerciement peut rapprocher des groupes entiers de personnes, renforcer les relations et susciter le désir d'aider et d'établir des liens encore plus étroits.

‍

"Lorsque les gens sont témoins d'une expression de gratitude, ils constatent que la personne reconnaissante est le genre de personne qui remarque quand les autres font des choses gentilles et qui prend le temps de les reconnaître - ce qui signifie qu'elle est un bon partenaire social. - Sara Algoe, Bibliothèque nationale de médecine

‍

La gratitude est un acte désintéressé, une qualité attrayante dans toute relation personnelle - personnelle ou professionnelle. Reconnaître la bonne action d'une personne peut être extrêmement bénéfique pour votre association, ses employés, ses bénévoles et ses donateurs. Elle peut inspirer, encourager l'action et attirer de nouveaux donateurs.

En d'autres termes, reconnaître la générosité de quelqu'un d'autre n'est pas seulement une question de bonnes manières ; c'est aussi une question de bonnes affaires, et nous devrions tous chercher une excuse pour vous remercier.

‍

Avantages de l'envoi d'une lettre de remerciement pour une activité de don

Acquisition de donateurs : Un donateur potentiel qui voit quelqu'un d'autre reconnu ou apprécié peut être plus enclin à s'intéresser à la personne qui a envoyé la gratitude et à se joindre à elle pour aider la cause.

Fidélisation des donateurs : Les gens aiment savoir qu'ils sont appréciés, ce qui les motive et les encourage à continuer à donner et peut-être même à donner davantage. Les donateurs sont motivés pour aider les autres parce qu'ils apprécient d'être utiles et se sentent plus valorisés socialement lorsqu'ils sont remerciés, ce qui leur montre qu'ils sont remarqués pour le temps, les efforts et l'argent qu'ils ont choisi de consacrer à votre cause.

Remerciements aux donateurs : La partie la plus essentielle de toute campagne de collecte de fonds est sans doute ce qui se passe une fois que la contribution du donateur a été versée, que les bénévoles sont rentrés chez eux et que les participants ont quitté l'établissement. Dire merci par une lettre, un courriel, un message texte ou un appel téléphonique peut grandement contribuer à rappeler à quelqu'un le bien qu'il vient de faire et à soutenir l'engagement des donateurs.

‍

Comment choisir la bonne lettre de remerciement à envoyer ?

Chaque donateur a besoin d'une lettre de remerciement différente pour l'encourager et collecter des fonds. Quel que soit le contenu de votre lettre, l'Internal Revenue Service vous demande d'ajouter les informations suivantes afin que les donateurs puissent utiliser cette lettre comme un reçu fiscal.

Nom complet du donateur

Nom de l'organisation

Date du don

Montant du don

la juste valeur marchande du produit ou du service qu'ils ont reçu en échange de leur don

‍

Au-delà de ce qui est exigé, voici ce qu'il faut inclure dans une lettre de remerciement d'une organisation à but non lucratif :

Le nom, le logo et les coordonnées de votre association.

Le nom du donateur, du bénévole ou du membre de l'équipe.

Une salutation amicale. (Elle peut être personnalisée pour correspondre au ton de votre association ou être plus familière si vous connaissez suffisamment bien le destinataire).

La raison du remerciement et l'impact de leur contribution.

Un rappel de la manière dont ils peuvent continuer à aider. (un événement à venir, faire passer le message, s'engager à faire un don récurrent, etc.)

‍Free Thank-You Letter Samples (en anglais)

Lettre de remerciement après une collecte de fonds

La participation à un événement est une forme courante de soutien de la part d'un donateur. Les plateformes de collecte de fonds en ligne permettent aux organisations à but non lucratif d'envoyer des reçus fiscaux automatisés après l'achat de billets ou l'inscription à un événement, mais les donateurs devraient communiquer davantage avec les participants à l'événement. Remerciements. Les courriels et les textes peuvent être un moyen rapide et facile de commencer à établir des relations avec ces donateurs.

‍

💡 Conseil de pro : Le meilleur moment pour communiquer avec les participants à un événement est directement après l'événement. L'un des meilleurs moyens de communiquer avec ces personnes est le texto. Vous pouvez programmer l'envoi d'un message automatique après l'événement, avec un lien vers votre site web où vous indiquez d'autres moyens d'aider votre organisation.

‍

‍

Modèle gratuit

Bonjour Sarah,

‍

Nous sommes ravis que vous vous soyez joints à nous pour notre course annuelle de 5 km ! Nous espérons que vous êtes aussi fier de vous que nous le sommes de vous être lancé un défi et d'avoir mené une vie plus saine.

‍

XYZ Charity est une organisation à but non lucratif (501c3).

EIN : 80-1234789

Nom de l'événement

Date de l'événement

30 $ de frais d'inscription (votre don est déductible à 100 % des impôts)

‍

‍Votre participation à l'événement et vos frais d'inscription de 30 $ nous aident à fournir des programmes de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie à davantage d'enfants bénéficiant de Medicaid et d'adultes sans assurance. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de la communauté caritative XYZ et de vous informer des autres possibilités qui s'offrent à vous pour contribuer à rendre notre ville plus saine. Si vous êtes intéressé par les possibilités de bénévolat ou les événements à venir, consultez notre site web à l'adresse www.xyzcharity.org.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Jennifer Shay, directrice exécutive de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement aux nouveaux donateurs

Les nouveaux donateurs peuvent découvrir votre organisation en tant que participants à un événement ou par le biais d'une campagne de financement, de pair à pair ou de crowdfunding. Quelle que soit la manière dont ils commencent à fréquenter votre organisation, vous pouvez développer une relation solide et transformer les premiers donateurs en soutiens à long terme.

Les organisations à but non lucratif souhaiteront établir rapidement un lien avec ces donateurs, c'est pourquoi il est préférable d'envoyer une lettre de remerciement par courrier électronique. Après avoir inclus les détails fiscaux, vous voudrez renforcer leur lien avec votre organisation. Vous pouvez le faire en donnant des exemples précis de l'impact positif de leur don sur votre organisation et sur les personnes que vous servez.

‍

💡 Conseil de pro : Zeffy envoie automatiquement des reçus fiscaux à tous les donateurs lorsqu'ils font un don en ligne. Les nouveaux donateurs sont plus susceptibles d'ignorer les lettres envoyées par la poste avec des détails fiscaux, mais vous pouvez faire une excellente première impression avec une carte de remerciement personnalisée et écrite à la main.

‍

Modèle gratuit

Chère Helen,

‍

Merci pour votre don de 25 $ à la campagne de financement de XYZ. Grâce aux dons de donateurs comme vous, nous avons atteint notre objectif financier de 55 000 $ et nous avons assez d'argent pour construire un nouveau refuge pour les chiens et les chats sans abri.

‍

Les partenariats communautaires sont une priorité pour notre organisation, et nous accueillons de nouveaux donateurs et bénévoles pour aider à faire la différence dans la vie de milliers d'animaux sans abri. Nous serions ravis de vous accueillir au sein de la communauté XYZ et de vous offrir la possibilité d'en savoir plus sur notre organisation et sur les diverses possibilités de bénévolat et d'adhésion. N'hésitez pas à visiter notre site web ou à appeler le 123-456-7890 pour planifier une visite privée.

‍

Je vous remercie à nouveau,

‍

Cheryll Smith, directrice exécutive de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement pour les cadeaux annuels

Un grand nombre de vos sympathisants sont des donateurs ponctuels qui donnent chaque année lors de votre campagne de fin d'année ou de vos événements de collecte de fonds. Vous pouvez envoyer des lettres de remerciement par courrier électronique ou par courrier direct à ces donateurs, mais comme ce sont eux qui risquent le plus de perdre leur don, les lettres de remerciement sont cruciales.

Lorsque vous rédigez une lettre de remerciement aux donateurs annuels, vous devez leur rappeler les résultats positifs de leur soutien passé et leur offrir la possibilité de devenir des donateurs récurrents et d'avoir un impact encore plus important.

‍

💡 Conseil de pro : Il est essentiel de communiquer régulièrement avec les donateurs existants. Les anciens donateurs disent que c'est à cause d'une communication insuffisante ou inexistante qu'ils ont mis fin à leur soutien. Ajoutez des notes à votre système de gestion des donateurs et planifiez l'envoi des mises à jour du programme et des communications personnelles.

‍

Modèle gratuit

Cher Shawn,

‍

C'est grâce à des sympathisants de longue date comme vous que le travail de l'association caritative XYZ auprès des sans-abri de notre communauté est possible. Votre généreux don de 100 dollars lors de notre campagne de fin d'année nous a permis d'atteindre notre objectif de collecte de fonds de 100 000 dollars. Grâce à des donateurs comme vous, nous pouvons nous permettre de construire un foyer supplémentaire pour les femmes et les enfants qui doivent choisir entre la violence domestique et le sans-abrisme.

‍

Au cours des dix dernières années, les dons de personnes comme vous nous ont permis de loger plus de 20 000 personnes et familles dans notre communauté. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Saviez-vous que vous pouviez aider à loger un enfant chaque année pour seulement 1 dollar par jour ? Si vous souhaitez en savoir plus sur notre programme d'adhésion et sur la manière dont vous pouvez facilement continuer à soutenir notre organisation, veuillez nous contacter au 123-456-7890.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Brad Decker, président du conseil d'administration de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de don récurrent

Les donateurs récurrents ont généralement apporté un soutien constant à votre organisation, c'est pourquoi il est préférable d'envoyer des lettres physiques pour leur faire part de votre reconnaissance pour leur soutien généreux. Les dons récurrents permettent aux organisations à but non lucratif de planifier les événements et les changements de programme à venir.

Encourager davantage de donateurs ponctuels à faire des dons récurrents vous aidera à collecter des fonds et aura un impact significatif sur le taux de fidélisation des donateurs de votre organisation.

‍

💡 Conseil de pro : Discutez du changement positif que le soutien constant de vos donateurs récurrents a eu sur votre organisation et trouvez des moyens de les inciter à faire des contributions à l'avenir.

‍

Modèle gratuit

Chère Penny,

‍

Nous vous remercions de votre récent don. Les dons récurrents comme le vôtre, de 20 dollars par mois, fournissent un financement fiable et aident l'organisation caritative XYZ à planifier les événements et les activités à venir dans notre zoo. Cette année, nous avons accueilli plus d'un million de visiteurs et fourni un sanctuaire heureux et sain aux animaux du monde entier.

‍

Les membres du zoo sont toujours invités à visiter le zoo gratuitement et à amener un invité supplémentaire une fois par mois. L'adhésion au zoo est l'une de nos principales sources de revenus, et nous ne pourrions pas nous en passer !

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Deborah Hansen, directrice des adhésions au zoo de l'association caritative XYZ

‍

Collecteurs de fonds pour les campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding

L'essor des campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding a créé un nouveau type de soutien aux organisations à but non lucratif. En plus d'envoyer des lettres de remerciement aux donateurs, les bénévoles et les collecteurs de fonds de pair à pair méritent d'être appréciés à leur juste valeur pour leurs efforts supplémentaires.

‍

Conseil de pro : il est essentiel d'envoyer des lettres et des notes par courrier électronique à plusieurs reprises au cours de ces campagnes pour remercier les donateurs de leur soutien continu dans la collecte de fonds. N'oubliez pas d'envoyer une communication de suivi après votre campagne pour expliquer comment le don d'un donateur a eu un impact positif.

‍

‍

Modèle gratuit

Bonjour Holly,

‍

Nous avons réussi ! La première campagne peer-to-peer de l'association caritative XYZ a permis de récolter 50 000 dollars grâce à des bénévoles comme vous. Votre travail acharné de collecte de dons généreux auprès de votre communauté a permis d'acheter un nouveau terrain pour nos installations.

‍

Les enfants de notre comté disposeront d'un espace sûr où ils pourront venir après l'école, recevoir des collations saines et jouer avec leurs amis. En atteignant notre objectif, vous nous avez également permis d'ajouter une salle de repos pour que les enfants puissent lire et étudier.

‍

Merci encore ! J'ai hâte de travailler à nouveau avec vous pour aider les enfants de notre communauté à se développer et à s'épanouir.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Katherine Mason, coordinatrice des bénévoles à l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement pour les collecteurs de fonds tiers

Les collectes de fonds auprès de tiers peuvent être organisées par des bénévoles, des entreprises locales, des groupes communautaires et d'autres organisations à but non lucratif. Si vous avez la chance d'inspirer ce type de collecte de fonds, une lettre de remerciement pour les efforts supplémentaires et les dons des donateurs est nécessaire, mais elle peut aussi aider le donateur à se sentir valorisé et être le début d'un partenariat à long terme.

Une lettre manuscrite indiquant le montant des fonds collectés et l'impact de ces dons est une première étape essentielle.

‍

💡 Conseil de pro : Les collecteurs de fonds tiers peuvent être des sympathisants de longue date ou des organisations communautaires qui connaissent peu votre association. Vous devez faire de votre mieux pour savoir qui sont vos donateurs et trouver des moyens de les faire passer à l'étape suivante. Offrir une visite privée de vos installations est un excellent moyen d'enthousiasmer les nouveaux donateurs et de les inciter à donner davantage.

‍

Modèle gratuit

Chère Celena,

‍

Nous remercions le groupe communautaire ABC d'avoir organisé un bowling qui a permis de récolter 15 000 dollars pour l'association caritative XYZ. Vos efforts de collecte de fonds et vos dons généreux nous aident à financer des activités sportives et extrascolaires pour les enfants de notre école.

‍

Nous prenons au sérieux les partenariats communautaires avec des groupes comme le vôtre et serions ravis de discuter de la manière dont nous pourrions collaborer à l'avenir. En tant qu'école primaire privée, nous disposons de diverses possibilités de bénévolat et d'événements qui correspondraient à la mission du groupe ABC.

‍

Dans l'attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,

‍

Sherry Watson, directrice exécutive de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement pour un don en nature

Les dons en nature peuvent être aussi importants que les dons en espèces. Lorsque vous envoyez une lettre de remerciement à ces donateurs, montrez que vous appréciez leur don. Une lettre manuscrite peut être une touche agréable et vous aider à développer cette relation.

‍

💡 Conseil de pro : en expliquant comment leur entreprise peut avoir un impact positif, vous pouvez transformer des donateurs en nature ponctuels en sponsors à long terme.

‍

Modèle gratuit

Chère Danielle,

‍

Grâce au certificat-cadeau de 50 $ offert par Local Health Spa, nous avons recueilli plus de 20 000 $ lors du gala et de la vente aux enchères silencieuse de cette année. L'organisme de bienfaisance XYZ offre aux personnes âgées de notre communauté des services de livraison de nourriture et de relations individuelles afin de les aider à vivre pleinement leur vie au fur et à mesure qu'elles vieillissent.

‍

La plupart de nos revenus proviennent d'événements annuels, et les dons en nature comme le vôtre nous aident à atteindre nos objectifs financiers. Si vous souhaitez en savoir plus sur les programmes de XZY Charity et leur impact sur la communauté, nous serions ravis de planifier une visite privée.

‍

Je vous remercie à nouveau et me réjouis d'avoir bientôt l'occasion de m'entretenir avec vous,

‍

Christine Shafer, directrice exécutive de l'association caritative XYZ

‍

‍La lettre de remerciement pour les cadeaux importants

Les dons majeurs peuvent financer entièrement les programmes de votre organisation à but non lucratif ou constituer un don défi qui incitera d'autres donateurs à faire de même. Quelle que soit la manière dont vos donateurs majeurs choisissent de manifester leur soutien, vous devez leur faire part de votre reconnaissance pour leur généreux don majeur en leur envoyant une lettre physique mentionnant le montant de leur don et son impact positif.

‍

💡 Conseil de pro : Une lettre de remerciement aux donateurs est la première étape de l'appréciation des donateurs majeurs. Dans de nombreux cas, vous devriez avoir déjà décidé des avantages supplémentaires qu'ils peuvent recevoir pour leurs dons, comme les droits de dénomination d'un bâtiment ou d'une salle.

‍

Modèle gratuit

Chère Izabella Cooke,

‍

Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre don de 50 000 dollars. La générosité dont vous avez fait preuve en offrant un don équivalent dans le cadre de la campagne "Giving Tuesday" de XYZ nous a permis de collecter 163 000 dollars en une seule journée.

‍

Ces fonds couvriront le coût de la construction d'un centre de soins de santé à l'extérieur de Lahore, au Pakistan, et permettront de poursuivre notre travail auprès des femmes et des enfants dans les communautés sous-développées. Le Pakistan détient le taux de mortalité infantile le plus élevé, soit 65,2 pour 1 000 naissances vivantes. Votre don généreux nous aidera à réduire ce taux et à faire en sorte que davantage d'enfants pakistanais vivent une vie saine et épanouie.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

William Heffernan, directeur exécutif de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement pour les dons planifiés

Les organisations à but non lucratif peuvent recevoir des dons planifiés du vivant du donateur ou après son décès. Cela peut compliquer l'envoi d'une lettre de remerciement.

‍

💡 Conseil de pro : La meilleure pratique consiste à envoyer une lettre de remerciement lorsque vous apprenez l'existence d'un don planifié à venir. Vous n'avez peut-être pas encore reçu les fonds, mais c'est un excellent moyen de remercier les donateurs pour leur généreuse contribution et de les informer sur la façon dont ils peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires.

‍

Envoyez une lettre physique expliquant l'impact de leur soutien continu sur les programmes de votre organisation. Vous pouvez également inclure des informations sur les autres façons dont les donateurs peuvent faire des dons planifiés, comme les actions, les obligations et les fonds communs de placement.

‍

‍Modèle d'échantillon gratuit

Cher Edgar Jensen,

‍

Je tenais à vous présenter nos plus sincères condoléances pour la perte de votre épouse, Camilla, et à vous remercier tous les deux pour la générosité dont votre défunte épouse a fait preuve à l'égard de l'association caritative XYZ au fil des ans.

‍

La nouvelle de son décès a été accueillie avec une profonde tristesse au sein de notre organisation. Nous regretterons de la voir sourire aux enfants pendant leurs thérapies, et nous ne pouvons imaginer notre fête de Noël annuelle sans elle.

‍

Nous avons été profondément émus d'apprendre qu'elle avait inclus l'organisme de bienfaisance XYZ dans ses plans successoraux, laissant un don planifié de 350 000 $ pour notre programme de thérapie infantile. Cette contribution remarquable aura un impact durable sur d'innombrables enfants et familles qui dépendent de nos services.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Jennifer Shay, directrice exécutive de l'association caritative XYZ



‍

Lettre de remerciement pour les parrainages

Les organisations à but non lucratif peuvent passer des mois à solliciter des parrainages d'entreprises pour un événement de collecte de fonds. Vous devez continuer à déployer des efforts supplémentaires pour communiquer avec les sponsors après l'événement.

Les entreprises qui font déjà des dons à votre organisation sont plus susceptibles de les renouveler.

‍

💡 Conseil de pro : si vous prenez le temps de partager votre appréciation, d'envoyer une lettre de remerciement manuscrite et de poursuivre la communication de suivi, vous pouvez transformer un petit don en nature ou un parrainage en un cadeau important et peut-être même les inciter à rejoindre votre conseil d'administration.

‍

Modèle gratuit

Chère Danielle,

‍

Au nom de l'organisme de bienfaisance XYZ, je vous exprime notre sincère gratitude pour votre généreux parrainage de 10 000 $ pour notre gala annuel, "Reach for the Stars". Votre soutien joue un rôle essentiel dans notre mission, qui est d'aider les personnes âgées de notre communauté à mener une vie plus épanouie en vieillissant.

‍

Grâce à votre générosité, nous pouvons amplifier nos efforts et continuer à fournir des livraisons de nourriture et des services individuels. Votre parrainage a contribué de manière significative au succès de notre événement ; nous sommes impatients de mettre en valeur votre soutien lors du gala.

‍

Nous aimerions exprimer publiquement notre gratitude au cours de l'événement. N'hésitez pas à nous faire part de vos préférences ou du matériel promotionnel que vous souhaiteriez que nous mettions en avant.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Christine Shafer, directrice exécutive de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement

L'accomplissement de la mission de votre organisation serait impossible avec une seule équipe. Le bon combat est un effort d'équipe, et un simple remerciement contribuera grandement à renforcer vos relations avec les membres de votre équipe, vos bénévoles et vos donateurs. C'est le moment ou jamais d'envoyer une mise à jour et un remerciement.

‍

💡 Conseil de pro : Surprenez et ravissez vos donateurs en leur rappelant qu'ils sont au cœur de vos préoccupations. Pensez à prendre de leurs nouvelles en utilisant un langage qui invite à entamer une conversation continue avec les membres de votre équipe.

‍

Modèle gratuit

Chère Marissa,

‍

Comment vous sentez-vous ? Toute l'équipe de XYZ est très reconnaissante à l'égard de sa communauté de donateurs et nous tenions à vous faire savoir à quel point vos contributions sont importantes pour nous.

‍

Le mois dernier, depuis votre dernière contribution, nous avons pu réacheminer plus de 40 chiens qui avaient été abandonnés et souffraient de malnutrition. Voir chacun d'entre eux revenir à la vie et faire l'expérience de l'amour d'une famille humaine qui en fait son univers a été tout simplement extraordinaire, et nous voulions partager ce sentiment avec vous parce que vous le rendez possible.

‍

Nous avons prévu des collectes de fonds passionnantes au cours des prochains mois et nous vous contacterons pour vous donner tous les détails.

‍

Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Jessie Samson, directrice exécutive de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement aux membres

Un programme d'adhésion à une organisation à but non lucratif repose sur des relations, et même lorsque les dons d'un donateur sont plus fréquents, les gens veulent toujours être remerciés pour leurs contributions continues. Une lettre de remerciement pour les membres est plus qu'un clin d'œil à leur soutien financier ; c'est une façon d'exprimer sa gratitude pour le rôle qu'ils jouent dans la réalisation de la mission d'une organisation à but non lucratif.

‍

💡 Conseil de pro : Lorsque vous envoyez vos lettres de remerciement, pensez à chaque membre, en notant des anecdotes personnelles ou des détails spécifiques sur la façon dont leurs dons font une grande différence. Il faut éviter de donner l'impression d'un modèle général qui aurait été envoyé à tous les membres (même si c'est le cas !).

‍

Modèle gratuit

Cher Tom,

‍

Vous compter parmi les membres du Cercle XYZ a été un véritable plaisir.

‍

Saviez-vous que lorsque vous versez 30 $ de cotisation chaque mois, vous financez à vous seul la plantation d'un nouvel arbre ? Ce geste, associé à l'impact de l'ensemble de la communauté du cercle XYZ, a permis de donner vie à quatre nouvelles forêts au cours de ce mois.

‍

L'impact est incroyable, tout comme le sont nos membres. Nous tenons à ce que vous sachiez à quel point nous apprécions votre participation et nous sommes impatients de continuer à partager avec vous les avantages et les opportunités qui s'offrent à nous en tant que membres, afin que nous puissions tous nous retrouver à l'approche des mois à venir.

‍

Nous sommes toujours à votre écoute si vous avez des commentaires ou des idées pour améliorer votre expérience.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Samantha Casey, directrice exécutive de l'association caritative XYZ



‍

Lettre de remerciement pour la campagne de financement

Après une campagne d'investissement à but non lucratif, la gratitude joue un rôle important dans le maintien de la générosité à l'avenir. Votre lettre de remerciement doit exprimer à quel point les contributions spécifiques d'un donateur ont été essentielles pour mener à bien la campagne.

‍

💡 Conseil de pro : Ajoutez des éléments visuels à une lettre de remerciement pour une campagne d'investissement, en présentant une chronologie des étapes qui vous ont permis d'en arriver là, ainsi que des statistiques ou des images montrant l'impact du donateur grâce à ses dons. Vous pouvez également joindre des photos à une lettre physique ou manuscrite.

‍

‍

Modèle gratuit

Chère Tanya,

‍

C'est avec grand plaisir que nous vous remercions pour votre aide dans la conclusion de notre campagne de l'Année des Douze Roses. Cette campagne a été notre cœur et notre âme au cours des 12 derniers mois, et grâce à vos contributions, nous avons livré un bouquet de roses fraîches, un mot d'amour et une aide financière à 300 patients dans quatre hôpitaux de la région.

‍

Au-delà de la surprise initiale sur le visage de nos patients, ils pourront être rassurés sur les procédures à venir et les coûts de leur séjour à l'hôpital pendant qu'ils recevront des traitements qui changeront leur vie.

‍

Nous espérons que vous êtes fiers d'avoir fait preuve de générosité alors que vous n'y étiez pas obligés. Nous voyons et admirons votre gentillesse et nous ne saurions trop vous en remercier.

‍

Nous vous souhaitons de nombreuses autres campagnes réussies ensemble !

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Ron Willis, directeur exécutif de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement pour une promesse de don

Toute personne qui s'engage à faire un don par le biais d'une promesse de don mérite d'être reconnue et remerciée sincèrement. En faisant preuve d'appréciation dans le cadre d'une stratégie de sensibilisation continue, vous pouvez créer une dynamique et établir des relations qui permettront aux promesses de dons d'alimenter vos objectifs de collecte de fonds.

‍

💡 Conseil de pro : mettez en évidence la promesse de don de votre donateur et aidez-le à voir ce qu'il vous a aidé à accomplir. Vous pouvez également faire part des projets à venir pour lesquels vous aurez besoin de soutien afin de continuer à mettre en valeur leur valeur au sein de votre organisation et de votre planification stratégique.

‍

Modèle gratuit

Cher Reed,

‍

J'espère que vous allez bien. Au nom de toute l'équipe de XYZ, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre généreuse promesse de don de 1 000 dollars. Non seulement cette somme nous aidera à atteindre notre objectif de 50 000 dollars d'ici la fin de l'année, mais elle nous permettra également d'offrir un repas chaud à 100 familles cet hiver.

‍

Je voulais vous donner un aperçu de l'impact incroyable que vous rendez possible en vous parlant un peu de Janey et de sa famille. Janey a deux frères et sœurs, et les enfants sont pris en charge par une mère célibataire, Pam. Pam a failli pleurer lorsque nous lui avons dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter du changement de temps et qu'elle savait qu'elle pouvait offrir aux enfants un repas chaud et préparé à la maison, tout en se battant pour donner à sa famille ce qu'il y a de mieux chaque jour.

‍

Ce n'est qu'un exemple des résultats que votre gentillesse apporte. Vous changez des vies et nous ne pourrions pas le faire sans vous.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Christine Shafer, directrice exécutive de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement pour les bénévoles d'organisations à but non lucratif

Les bénévoles sont parmi les supporters les plus passionnés que vous puissiez avoir, donnant de leur temps et de leur aide pratique chaque fois que cela est nécessaire. Les bénévoles sont également plus difficiles à fidéliser s'ils ne vivent pas une excellente expérience qui leur donne le sentiment d'être appréciés et liés à l'organisation.

‍

💡 Conseil de pro : Remerciez les bénévoles juste après qu'ils ont consacré des heures à votre mission et à plusieurs autres moments de l'année pour leur redire à quel point vous les appréciez. Cela peut également être un moyen de partager d'autres occasions de s'impliquer.

‍

Modèle gratuit

Chère Claudia,

‍

Nous vous remercions du fond du cœur pour votre aide lors de notre récente journée de construction à Brooklyn. Cette nouvelle école servira de base aux enfants pour apprendre, grandir, explorer leur curiosité et rencontrer des amis pour la vie.

‍

Nous savons qu'il n'est pas facile de consacrer une journée entière à un projet comme celui-ci, et votre travail est reconnu. Nous avons vu à quel point vous étiez passionnés par l'idée d'apporter votre aide là où nous en avions besoin et nous avons adoré voir à quel point tout le groupe s'est amusé ensemble.

‍

Nous aurons bientôt d'autres occasions de ce type sur le calendrier, et nous serions ravis de passer à nouveau la journée avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires afin d'améliorer encore cette expérience la prochaine fois.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Will Rose, directeur exécutif de l'association caritative XYZ

‍

Lettre de remerciement pour un don jumelé

Les dons jumelés sont un excellent moyen de continuer à faire avancer une campagne vers son objectif, en incitant les donateurs à donner en leur promettant que leur contribution sera doublée. La contrepartie est rendue possible par une subvention, un donateur majeur ou un sponsor, et le fait de montrer sa gratitude est un élément important pour consolider cette partie de votre stratégie de collecte de fonds.

‍

Conseil de pro : incluez des statistiques telles que le nombre de dons reçus après l'annonce de la contrepartie et le montant total de la collecte de fonds qui a résulté de la générosité d'un fonds de contrepartie. Aidez votre donateur à voir l'importance du changement qu'il a permis.

‍

Modèle gratuit

Chère Olivia,

‍

Quelle incroyable collecte de fonds nous venons de réaliser ! Votre contribution a permis d'augmenter les dons de 50 % les jours les plus importants, ce qui a permis de récolter 135 000 dollars.

‍

Nous ne saurions trop vous remercier de votre générosité et de votre volonté de participer ainsi à notre campagne. Le montant total de votre collecte permettra de financer la recherche sur les derniers traitements du cancer du sein, qui pourrait changer la vie de nombreuses patientes et de leurs familles.

‍

Voici un mot d'amour de l'un des scientifiques qui mènent ces recherches :

‍

"À nos généreux donateurs, vous ne pouvez imaginer à quel point votre soutien et votre confiance sont importants pour notre laboratoire. Nous faisons un travail qui peut apporter de l'espoir à tant de personnes confrontées au cancer du sein et aux conséquences de leurs plans de traitement. Ensemble, nous créons un changement qui touchera tant de personnes. Merci beaucoup.

‍

Nous partageons pleinement ces sentiments et sommes impatients de poursuivre notre partenariat.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

Bob Maxwell, directeur exécutif de l'association caritative XYZ

‍

Télécharger un modèle de lettre de remerciement

Nous avons mis à votre disposition un modèle que vous pouvez télécharger et utiliser pour vous aider à déterminer le type de lettre à écrire et la manière de l'envoyer.

‍

Cher [Nom du donateur],

‍

Au nom de [Nom de l'organisation], je tiens à vous remercier sincèrement pour votre récent don [financier/en nature]. Votre générosité est inestimable et nous aide à remplir notre mission de [énoncé de la mission].

‍

Votre contribution nous permet de [décrire comment le don sera utilisé]. Grâce au soutien attentif de donateurs comme vous, nous pouvons [mentionner les objectifs spécifiques que vous avez atteints grâce à des donateurs comme les vôtres].

‍

Votre foi en notre mission nous tient à cœur et nous aimerions vous tenir au courant de l'impact de votre don. Vous pouvez vous inscrire à notre lettre d'information mensuelle et nous serions ravis que vous visitiez nos installations.

‍

Une fois de plus, nous vous remercions pour votre incroyable soutien. Votre générosité fait une différence dans la vie de ceux que nous servons, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

‍

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués,

‍

[Votre nom, votre titre]

‍

[Nom de l'organisation à but non lucratif]

‍

‍

‍

Les meilleurs conseils pour rédiger une lettre de remerciement engageante pour un don généreux

Personnalisez votre lettre de remerciement

Une lettre de remerciement personnalisée est essentielle pour établir et renforcer les relations avec les donateurs et les fidéliser. Pour ajouter une touche personnelle, il est facile d'utiliser les prénoms au lieu de "Cher ami" et d'ajouter la signature manuscrite d'une personne spécifique (de préférence le directeur exécutif ou le directeur du conseil d'administration).

Essayez d'inclure autant de détails que possible sur le donateur, le bénévole ou le membre de l'équipe, leur(s) contribution(s) et leur histoire. Vous pouvez utiliser votre base de données de donateurs pour trouver et inclure les soutiens antérieurs et les événements auxquels ils ont participé.

‍

Dites merci le plus tôt possible

Envoyez votre lettre de remerciement dès que possible, idéalement dans la semaine qui suit l'événement. Plus tôt vous l'enverrez, plus elle aura de sens, et vos donateurs se sentiront valorisés plutôt qu'oubliés.

Les outils de collecte de fonds en ligne tels que Zeffy permettent aux organisations à but non lucratif d'envoyer un reçu fiscal immédiatement après avoir reçu un don en ligne. Les meilleures pratiques recommandent d'envoyer une lettre de remerciement dans les 24 à 48 heures.

‍

‍

Montrer l'impact du don d'un donateur

En reliant les contributions des donateurs et les exemples de dons aux programmes et à la mission de votre organisation, vous pouvez promouvoir votre travail et donner au donateur le sentiment qu'il fait partie de votre communauté.

Donnez des exemples concrets des avantages que leur contribution leur a permis de réaliser. Mieux encore, incluez des photos, une vidéo ou un petit témoignage de votre reconnaissance. La plupart des donateurs ne liront pas votre lettre de remerciement, c'est pourquoi vous devez inclure des images des bénéficiaires dans la vie réelle ou utiliser des graphiques que vous avez conçus.

‍

Utiliser un langage centré sur le donateur

Le langage centré sur le donateur est nécessaire dans les lettres de don. Votre association peut aider les donateurs à se sentir appréciés et liés à votre mission, et à être enthousiastes à l'idée de continuer à vous soutenir, en utilisant des phrases telles que :

Grâce à votre contribution de [montant du don], nous pouvons...

Votre dévouement à la [mission] a fait une différence significative dans la vie de [bénéficiaires]

Nous nous engageons à faire en sorte que votre don spécifique soit utilisé efficacement

‍

S'appuyer sur la technologie et l'automatisation

Les lettres de remerciement peuvent prendre un temps que les organisations à but non lucratif n'ont pas toujours. Vous pouvez utiliser des courriels automatisés avec votre plateforme de collecte de fonds pour envoyer une excellente lettre de remerciement au bon moment tout en recueillant des détails personnalisés.

Un outil comme ChatGPT peut vous aider à démarrer. Lisez simplement son travail et personnalisez le message autant que possible par la suite. Il n'y a rien de pire qu'un remerciement soi-disant personnel écrit entièrement par une IA.

‍

‍Ajouter un appel à l'action

De nombreuses organisations à but non lucratif utilisent un appel à l'action comme outil de marketing pour inciter les donateurs à donner davantage. Même si, dans la plupart des cas, vous ne devriez pas demander un autre don dans votre lettre de remerciement, il existe des moyens d'encourager une plus grande participation, par exemple :

Partagez votre don sur les médias sociaux

Ajouter un rappel sur les événements à venir

Possibilités de volontariat

Proposer des visites de l'établissement

‍

Inclut des citations et des témoignages

Une autre façon d'inciter les donateurs à poursuivre leur soutien est d'ajouter des témoignages de vos bénéficiaires ou d'autres donateurs. Les citations de personnes dont la vie a changé grâce à l'organisation peuvent enthousiasmer les donateurs au sujet de votre travail et de l'impact de leur don sur eux. Les citations de donateurs donnent aux gens une meilleure idée de la position de l'organisation à but non lucratif et de la façon dont elle traite ses donateurs.

‍

‍

D'autres façons de remercier vos donateurs

Vidéos de bénéficiaires : Les citations et les témoignages sont de puissants outils de collecte de fonds sous la forme de vidéos de bénéficiaires. Une histoire personnelle racontée par une personne spécifique est un excellent moyen de communication avec les donateurs.

Téléthons : Les organisations à but non lucratif peuvent demander aux membres de leur conseil d'administration et à d'autres bénévoles de passer ces appels et de leur fournir une liste de donateurs ainsi qu'un script à suivre. Vous pouvez également demander aux bénévoles d'apporter leurs téléphones dans vos locaux, de commander des pizzas et des boissons, et de transformer votre "phone-a-thon" en un événement.

Envoyez un texte : Un texte de suivi rapide est un excellent moyen d'entrer en contact avec les nouveaux donateurs. Après un événement, les organisations à but non lucratif peuvent contacter les nouveaux donateurs, leur souhaiter la bienvenue dans l'organisation et les remercier pour leur don.

Ajoutez une note manuscrite : en ajoutant une note manuscrite à votre lettre dactylographiée ou en l'envoyant séparément, vous pouvez exprimer la reconnaissance de votre organisation et faire en sorte que les donateurs se sentent valorisés.

Murs des donateurs : Les organisations à but non lucratif, quelle que soit leur taille, peuvent ajouter un mur de donateurs sur leur site, mentionner les donateurs dans leur bulletin d'information, sur les réseaux sociaux ou sur leur page de don.

Remerciez vos donateurs facilement avec Zeffy

Pour les organisations à but non lucratif, exprimer sa gratitude est plus qu'une simple formalité ; il est nécessaire d'entretenir les relations avec les donateurs. L'art de rédiger des lettres de remerciement sur mesure joue un rôle essentiel dans la reconnaissance des divers groupes de donateurs et de leurs contributions. Chaque lettre de remerciement devient une porte d'entrée vers un engagement plus profond et jette les bases de partenariats durables.

Le CRM gratuit de Zeffy peut aider les organisations à but non lucratif à gérer les donateurs et à collecter des données essentielles sur les donateurs afin de personnaliser et d'envoyer des lettres de remerciement. Inscrivez-vous gratuitement →

‍

‍