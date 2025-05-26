Vous êtes-vous déjà dit : "Nous sommes trop petits, nous n'avons pas le temps ou le logiciel d'adhésion est cher?". Vous connaissez peut-être tous les avantages d'un programme d'adhésion à but non lucratif, mais vous vous sentez peut-être un peu perdu pour l'exécuter sans avoir beaucoup de temps ou d'argent à investir.
Nous sommes là pour vous aider à créer des revenus fiables, des supporters fidèles et un fort sentiment de communauté grâce à un programme d'adhésion gratuit que vous pouvez lancer en moins d'une heure. Oui, vous avez bien lu !
Zeffy aide les petites organisations à but non lucratif à mettre en place des collectes de fonds rapidement, facilement et de manière totalement réalisable, tout en s'assurant que vous ne payez jamais un centime. Dans ce guide, nous allons apprendre comment donner vie à vos idées grâce à un programme d'adhésion prêt à être lancé.
Voici ce que vous pouvez découvrir ci-dessous :
Bien que de nombreuses petites organisations à but non lucratif connaissent la valeur d'un programme d'adhésion, vous vous demandez peut-être encore si cela en vaut la peine. Lorsque vous avez beaucoup à faire, il est logique de donner la priorité à ce qui aura le plus d'impact, et c'est pourquoi un programme d'adhésion bien géré est un élément à prendre en considération.
Voici quelques raisons pour lesquelles les petites organisations aiment les programmes d'adhésion et comment ils peuvent en fait alléger votre charge lorsque vous les mettez bien en place dès le départ (ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons exactement comment ci-dessous !)
Imaginez que vous ne démarriez pas chaque mois à zéro et que vous sachiez en toute confiance qu'une partie de vos objectifs de collecte de fonds sera atteinte, quelles que soient les nouvelles campagnes ou les dons ponctuels que vous recevez. Les adhésions vous procurent un revenu régulier et fiable, ce qui vous permet de planifier à l'avance et de respirer plus facilement. Les membres s'inscrivent et continuent de payer un montant spécifique chaque mois pour avoir accès à votre communauté et à tous les avantages que vous leur offrez.
Remarque importante : les avantages offerts aux membres ne doivent pas nécessairement représenter une dépense. Vous pouvez offrir un accès anticipé à des événements, des possibilités de mise en réseau ou des rubriques sur votre site web.
Les sympathisants deviennent membres pour montrer leur engagement à long terme. Les programmes d'adhésion offrent aux donateurs fidèles un moyen de rester impliqués en permanence et d'avoir un impact significatif sur votre mission.
En ayant une vision claire des donateurs les plus dévoués, les petites organisations à but non lucratif peuvent également personnaliser les messages qui les incitent à s'engager et à participer. C'est un avantage considérable lorsque vous lancez une nouvelle campagne ou que vous organisez un événement, car vous pouvez alors demander à vos membres de se faire les défenseurs de la cause et de passer le mot pour faire grandir encore plus votre communauté.
Les membres constituent également un excellent groupe à qui poser des questions, soumettre des idées et obtenir un retour d'information honnête sur votre expérience en tant que donateur.
Une base de membres solide indique aux bailleurs de fonds, aux entreprises sponsors et aux partenaires que les gens croient en votre mission. Ce type de crédibilité et de preuve sociale peut vous aider à vous démarquer auprès de donateurs potentiels et vous servir d'outil de poche pour développer votre communauté de quelque manière que ce soit.
Qu'il s'agisse de bénévoles, de donateurs ou de personnes qui découvrent votre mission, les programmes d'adhésion offrent aux gens un point d'entrée clair et facile pour s'impliquer dans votre organisation. Plus important encore, c'est l'action la plus simple qu'ils peuvent entreprendre pour rester engagés sans avoir besoin d'une nouvelle campagne lancée chaque mois.
Même pendant les saisons les plus chargées, vous pouvez partager le lien permettant de s'inscrire à votre programme d'adhésion et gagner des partisans sans avoir à lever le petit doigt.
Soyez opérationnel en moins d'une heure avec Zeffy, le seul outil gratuit conçu spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif afin de lancer et de gérer les adhésions sans frais ni problèmes d'installation.
Vous n'avez pas besoin d'une grande équipe ou de systèmes sophistiqués pour lancer un programme d'adhésion puissant. Voici comment les petites associations comme la vôtre peuvent le faire en 8 étapes simples en utilisant Zeffy (la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite).
La première chose à établir est la raison pour laquelle quelqu'un voudrait adhérer à votre programme d'adhésion. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez ajouter une valeur ou un avantage pour que vos membres se sentent spéciaux et qu'ils se sentent plus proches de votre organisation.
Quelques idées :
Petit conseil : le simple fait de participer à votre mission a de la valeur ! Privilégiez une approche personnelle et significative afin d'établir un lien avec les membres qui souhaitent réellement participer à votre travail.
L'avantage d'un programme d'adhésion est que vous pouvez être aussi créatif ou aussi simple que vous le souhaitez. Si vous avez envie d'un peu plus de structure, vous pouvez proposer différents modes d'adhésion à des prix variables.
Exemples de niveaux d'adhésion :
Vous devrez ajouter une valeur spécifique pour chaque niveau afin que vos supporters puissent s'y retrouver. Par exemple, les "changemakers" peuvent bénéficier d'une rencontre avec votre fondateur chaque trimestre.
Petit conseil : créez un niveau avec une faible barrière à l'entrée (par exemple, 5 $/mois) afin de développer votre communauté et de convertir facilement les donateurs ponctuels.
Les formulaires d'adhésion 100% gratuits de Zeffy facilitent la création d'un beau formulaire de marque où les nouveaux membres peuvent s'inscrire. C'est la première impression de votre programme, et cela fait une grande différence dans les relations que vous établissez au fil du temps.
Les éléments à prendre en compte pour un bon formulaire d'adhésion :
Nous comprenons parfaitement qu'il est difficile de trouver du temps et que vous êtes très occupé, c'est pourquoi il existe quelques étapes à mettre en place pour faciliter la gestion de votre programme d'affiliation.
Avec Zeffy, vous pouvez automatiquement :
Cela signifie moins de travail administratif pour vous et une expérience plus fluide pour vos membres.
Une fois qu'une personne s'est inscrite sur votre formulaire d'adhésion, c'est une bonne idée de lui proposer un autre point de contact plus personnel. Un e-mail de bienvenue automatisé ne doit pas nécessairement être robotisé, et il y a plusieurs façons de rendre ce message intéressant :
Petit conseil : Utilisez notre modèle gratuit d'e-mail de bienvenue pour que cette étape soit la plus efficace possible et que vous puissiez mettre en place quelque chose rapidement.
Une fois que votre formulaire d'adhésion est prêt et que votre expérience de bienvenue est automatisée, veillez à ce qu'elle soit facile à trouver.
Quelques idées pour vous donner un coup de pouce :
Vous pouvez également faire les choses simplement et commencer par vos supporters fidèles tout en cherchant à atteindre de nouvelles personnes.
Utilisez une campagne d'e-mailing rapide pour :
La meilleure façon d'assurer le succès de votre programme d'affiliation est de savoir ce qui le rend performant. Vous pouvez suivre plusieurs indicateurs clés chaque mois pour comprendre exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin de procéder à des changements rapides qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.
Les tableaux de bord de Zeffy vous permettent.. :
Petit conseil : transformez vos indicateurs en moments de célébration, en annonçant des choses comme "10 nouveaux membres ce mois-ci !" ou "Les 3 000 premiers dollars collectés par les membres" pour créer une dynamique.
L'Arkansas Advanced Energy Association (AAEA ) s'efforce de faire progresser l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'innovation en matière de technologies propres dans l'Arkansas par le biais de la politique publique, de l'éducation et du développement économique. Elle a lancé sa dernière campagne d'adhésion, avec pour objectif clair d'accroître le soutien à la politique d'énergie propre et aux opportunités économiques dans tout l'État, sans gaspiller de précieux dollars en frais de collecte de fonds.
En utilisant les formulaires d'adhésion 100 % gratuits de Zeffy pour garantir l'absence de frais de traitement ou de plateforme, l'AAEA a vu :
Le formulaire d'adhésion public de l'AAEA est propre, marqué et transparent. Il propose des niveaux clairs pour les particuliers et les entreprises, ainsi qu'un processus de paiement fluide pour l'adhésion ou le renouvellement. De plus, Zeffy gère les reçus fiscaux, la gestion des donateurs et les paiements récurrents, le tout sans facturer un centime.
Les petites organisations à but non lucratif n'ont pas besoin de sacrifier leur impact pour accroître leur base. Les résultats de l'AAEA montrent ce qu'il est possible de faire lorsque l'on associe un objectif à une plateforme qui le soutient réellement.
Découvrez les meilleurs logiciels d'adhésion pour les organisations à but non lucratif, y compris les plateformes gratuites comme Zeffy. Comparez les prix, les fonctionnalités et trouvez le logiciel le mieux adapté à votre organisation en 2025.