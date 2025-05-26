Vous êtes-vous déjà dit : "Nous sommes trop petits, nous n'avons pas le temps ou le logiciel d'adhésion est cher?". Vous connaissez peut-être tous les avantages d'un programme d'adhésion à but non lucratif, mais vous vous sentez peut-être un peu perdu pour l'exécuter sans avoir beaucoup de temps ou d'argent à investir.

Nous sommes là pour vous aider à créer des revenus fiables, des supporters fidèles et un fort sentiment de communauté grâce à un programme d'adhésion gratuit que vous pouvez lancer en moins d'une heure. Oui, vous avez bien lu !

Zeffy aide les petites organisations à but non lucratif à mettre en place des collectes de fonds rapidement, facilement et de manière totalement réalisable, tout en s'assurant que vous ne payez jamais un centime. Dans ce guide, nous allons apprendre comment donner vie à vos idées grâce à un programme d'adhésion prêt à être lancé.

Voici ce que vous pouvez découvrir ci-dessous :

Pourquoi lancer un programme d'adhésion à but non lucratif ?

Bien que de nombreuses petites organisations à but non lucratif connaissent la valeur d'un programme d'adhésion, vous vous demandez peut-être encore si cela en vaut la peine. Lorsque vous avez beaucoup à faire, il est logique de donner la priorité à ce qui aura le plus d'impact, et c'est pourquoi un programme d'adhésion bien géré est un élément à prendre en considération.

Voici quelques raisons pour lesquelles les petites organisations aiment les programmes d'adhésion et comment ils peuvent en fait alléger votre charge lorsque vous les mettez bien en place dès le départ (ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons exactement comment ci-dessous !)

1. Obtenir des revenus mensuels prévisibles

Imaginez que vous ne démarriez pas chaque mois à zéro et que vous sachiez en toute confiance qu'une partie de vos objectifs de collecte de fonds sera atteinte, quelles que soient les nouvelles campagnes ou les dons ponctuels que vous recevez. Les adhésions vous procurent un revenu régulier et fiable, ce qui vous permet de planifier à l'avance et de respirer plus facilement. Les membres s'inscrivent et continuent de payer un montant spécifique chaque mois pour avoir accès à votre communauté et à tous les avantages que vous leur offrez.

Remarque importante : les avantages offerts aux membres ne doivent pas nécessairement représenter une dépense. Vous pouvez offrir un accès anticipé à des événements, des possibilités de mise en réseau ou des rubriques sur votre site web.

2. Approfondissement des relations avec les donateurs

Les sympathisants deviennent membres pour montrer leur engagement à long terme. Les programmes d'adhésion offrent aux donateurs fidèles un moyen de rester impliqués en permanence et d'avoir un impact significatif sur votre mission.

3. Une boucle intégrée pour le retour d'information et l'engagement des donateurs

En ayant une vision claire des donateurs les plus dévoués, les petites organisations à but non lucratif peuvent également personnaliser les messages qui les incitent à s'engager et à participer. C'est un avantage considérable lorsque vous lancez une nouvelle campagne ou que vous organisez un événement, car vous pouvez alors demander à vos membres de se faire les défenseurs de la cause et de passer le mot pour faire grandir encore plus votre communauté.

Les membres constituent également un excellent groupe à qui poser des questions, soumettre des idées et obtenir un retour d'information honnête sur votre expérience en tant que donateur.

4. Un moyen plus simple d'attirer davantage de donateurs

Une base de membres solide indique aux bailleurs de fonds, aux entreprises sponsors et aux partenaires que les gens croient en votre mission. Ce type de crédibilité et de preuve sociale peut vous aider à vous démarquer auprès de donateurs potentiels et vous servir d'outil de poche pour développer votre communauté de quelque manière que ce soit.

5. Une prise en main facile pour les nouveaux bénévoles et les défenseurs de la cause

Qu'il s'agisse de bénévoles, de donateurs ou de personnes qui découvrent votre mission, les programmes d'adhésion offrent aux gens un point d'entrée clair et facile pour s'impliquer dans votre organisation. Plus important encore, c'est l'action la plus simple qu'ils peuvent entreprendre pour rester engagés sans avoir besoin d'une nouvelle campagne lancée chaque mois.

Même pendant les saisons les plus chargées, vous pouvez partager le lien permettant de s'inscrire à votre programme d'adhésion et gagner des partisans sans avoir à lever le petit doigt.

Soyez opérationnel en moins d'une heure avec Zeffy, le seul outil gratuit conçu spécifiquement pour les petites organisations à but non lucratif afin de lancer et de gérer les adhésions sans frais ni problèmes d'installation.

8 étapes pour créer un programme d'adhésion (en toute simplicité)

Vous n'avez pas besoin d'une grande équipe ou de systèmes sophistiqués pour lancer un programme d'adhésion puissant. Voici comment les petites associations comme la vôtre peuvent le faire en 8 étapes simples en utilisant Zeffy (la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite).

Étape 1 : Définir votre valeur (ce que les membres obtiennent)

La première chose à établir est la raison pour laquelle quelqu'un voudrait adhérer à votre programme d'adhésion. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez ajouter une valeur ou un avantage pour que vos membres se sentent spéciaux et qu'ils se sentent plus proches de votre organisation.

Quelques idées :

Accès anticipé aux billets d'événements

Un cadeau de bienvenue bien pensé

Des mises à jour réservées aux membres ou des aperçus des coulisses de nouveaux projets

Mention sur votre site web ou votre canal de médias sociaux

Petit conseil : le simple fait de participer à votre mission a de la valeur ! Privilégiez une approche personnelle et significative afin d'établir un lien avec les membres qui souhaitent réellement participer à votre travail.

Étape 2 : Définir les niveaux d'adhésion et les tarifs

L'avantage d'un programme d'adhésion est que vous pouvez être aussi créatif ou aussi simple que vous le souhaitez. Si vous avez envie d'un peu plus de structure, vous pouvez proposer différents modes d'adhésion à des prix variables.

‍

Exemples de niveaux d'adhésion :

5$/mois = Supporter

10 $/mois = Défenseur des droits

25 $/mois = Changemaker

Vous devrez ajouter une valeur spécifique pour chaque niveau afin que vos supporters puissent s'y retrouver. Par exemple, les "changemakers" peuvent bénéficier d'une rencontre avec votre fondateur chaque trimestre.

Petit conseil : créez un niveau avec une faible barrière à l'entrée (par exemple, 5 $/mois) afin de développer votre communauté et de convertir facilement les donateurs ponctuels.

Étape 3 : Faciliter l'adhésion

Les formulaires d'adhésion 100% gratuits de Zeffy facilitent la création d'un beau formulaire de marque où les nouveaux membres peuvent s'inscrire. C'est la première impression de votre programme, et cela fait une grande différence dans les relations que vous établissez au fil du temps.

‍

Les éléments à prendre en compte pour un bon formulaire d'adhésion :

Inclure une image et une histoire sur l'impact de la communauté.

Ajouter des niveaux d'adhésion personnalisés pour les supporters

Poser des questions aux membres (comme leur date d'anniversaire ou la façon dont ils ont entendu parler de vous) afin de personnaliser les contacts.

Inclure plusieurs moyens de payer les cotisations en ligne (cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay, ACH, PAD, chèque).

Étape 4 : Mise en place de renouvellements automatisés et de reçus fiscaux

Nous comprenons parfaitement qu'il est difficile de trouver du temps et que vous êtes très occupé, c'est pourquoi il existe quelques étapes à mettre en place pour faciliter la gestion de votre programme d'affiliation.

‍

Avec Zeffy, vous pouvez automatiquement :

Envoyer des rappels de renouvellement d'adhésion

Délivrer des reçus fiscaux conformes (obligatoire pour les organisations à but non lucratif !)

Suivi de l'historique des transactions et des détails des paiements pour l'établissement de rapports

Cela signifie moins de travail administratif pour vous et une expérience plus fluide pour vos membres.

Étape 5 : Personnalisez votre message de bienvenue

Une fois qu'une personne s'est inscrite sur votre formulaire d'adhésion, c'est une bonne idée de lui proposer un autre point de contact plus personnel. Un e-mail de bienvenue automatisé ne doit pas nécessairement être robotisé, et il y a plusieurs façons de rendre ce message intéressant :

L'email provient d'un membre de votre équipe ou d'un bénéficiaire de votre cause.

Remerciez-les chaleureusement et soulignez l'importance de tout cela

Partage ce à quoi il faut s'attendre dans les mois à venir (événements pour les membres, cadence des mises à jour, etc.)

Partager les moyens de s'impliquer et de rencontrer d'autres membres (le cas échéant)

Petit conseil : Utilisez notre modèle gratuit d'e-mail de bienvenue pour que cette étape soit la plus efficace possible et que vous puissiez mettre en place quelque chose rapidement.

Étape 6 : Partagez votre formulaire d'adhésion pour attirer de nouveaux sympathisants

Une fois que votre formulaire d'adhésion est prêt et que votre expérience de bienvenue est automatisée, veillez à ce qu'elle soit facile à trouver.

Quelques idées pour vous donner un coup de pouce :

Ajoutez un bouton "devenir membre" à la page d'accueil de votre site web à but non lucratif.

Ajoutez le lien dans votre bio Instagram

L'inclure dans les bulletins d'information électroniques pour annoncer la possibilité de devenir membre inaugural.

Imprimez un code QR pour le flyer de l'événement suivant

Étape 7. Promouvoir votre formulaire d'adhésion auprès de vos donateurs actuels

Vous pouvez également faire les choses simplement et commencer par vos supporters fidèles tout en cherchant à atteindre de nouvelles personnes.

‍

Utilisez une campagne d'e-mailing rapide pour :

Remerciez-les pour leurs dons antérieurs, en reconnaissant ce qu'ils ont apporté à votre cause.

Invitez-les à rejoindre votre nouveau cercle de membres

Montrez comment leur impact peut s'accroître avec un soutien mensuel, et n'oubliez pas de mettre en avant les avantages.

Étape 8. Suivre les inscriptions et l'engagement des membres

La meilleure façon d'assurer le succès de votre programme d'affiliation est de savoir ce qui le rend performant. Vous pouvez suivre plusieurs indicateurs clés chaque mois pour comprendre exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin de procéder à des changements rapides qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.

Les tableaux de bord de Zeffy vous permettent.. :

Voir les nouveaux membres en un coup d'œil

Suivi des personnes mises à niveau

Marquer les membres pour un suivi facile et personnalisé

Envoyer des courriels de remerciement en masse

Petit conseil : transformez vos indicateurs en moments de célébration, en annonçant des choses comme "10 nouveaux membres ce mois-ci !" ou "Les 3 000 premiers dollars collectés par les membres" pour créer une dynamique.

L'histoire d'une adhésion réussie : L'Arkansas Advanced Energy Association collecte 71 000 dollars et économise 3,5 000 dollars de frais grâce à Zeffy

L'Arkansas Advanced Energy Association (AAEA ) s'efforce de faire progresser l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'innovation en matière de technologies propres dans l'Arkansas par le biais de la politique publique, de l'éducation et du développement économique. Elle a lancé sa dernière campagne d'adhésion, avec pour objectif clair d'accroître le soutien à la politique d'énergie propre et aux opportunités économiques dans tout l'État, sans gaspiller de précieux dollars en frais de collecte de fonds.

En utilisant les formulaires d'adhésion 100 % gratuits de Zeffy pour garantir l'absence de frais de traitement ou de plateforme, l'AAEA a vu :

71 462 $ collectés grâce aux adhésions en ligne

3 573 $ d'économies sur les frais de traitement

Chaque dollar a été directement affecté à la programmation future, à la défense des intérêts et aux services aux membres.





Le formulaire d'adhésion public de l'AAEA est propre, marqué et transparent. Il propose des niveaux clairs pour les particuliers et les entreprises, ainsi qu'un processus de paiement fluide pour l'adhésion ou le renouvellement. De plus, Zeffy gère les reçus fiscaux, la gestion des donateurs et les paiements récurrents, le tout sans facturer un centime.



Les petites organisations à but non lucratif n'ont pas besoin de sacrifier leur impact pour accroître leur base. Les résultats de l'AAEA montrent ce qu'il est possible de faire lorsque l'on associe un objectif à une plateforme qui le soutient réellement.

FAQs : Lancer un programme d'adhésion pour une petite organisation à but non lucratif

Les petites organisations à but non lucratif peuvent-elles gérer un programme d'adhésion ? Oui, les petites organisations à but non lucratif peuvent gérer un programme d'adhésion et n'ont pas besoin d'une équipe, d'un budget ou de systèmes sophistiqués pour le faire. Les petites associations ont souvent l'impact le plus important parce qu'un programme d'adhésion bien géré crée des revenus fiables, des relations plus profondes et de nouvelles opportunités d'engagement, sans avoir à lancer une nouvelle campagne chaque mois. Avec un outil gratuit comme Zeffy, vous pouvez lancer votre programme en moins d'une heure.

De quel logiciel ai-je besoin pour lancer un programme d'adhésion ? Vous n'avez pas besoin d'un logiciel, d'un développeur ou d'un tableur à 10 onglets pour gérer un programme d'adhésion. Vous avez juste besoin de Zeffy, la seule plateforme 100% gratuite qui aide les petites organisations à but non lucratif à mettre en place de beaux formulaires d'adhésion, à accepter les paiements (y compris ACH et Apple Pay), à automatiser les renouvellements, à émettre des reçus fiscaux et à gérer les données des donateurs, sans aucun frais prélevé sur ce que vous collectez. Installez-vous sur Zeffy en quelques clics.

Combien dois-je demander aux membres de notre programme ? En tant que petite organisation à but non lucratif, vous pouvez facturer ce qui vous semble logique au regard de votre mission et de vos partisans, tout en sachant que ce montant peut évoluer au fil du temps, au fur et à mesure que vous introduisez des paliers. Nous vous recommandons de proposer un niveau à faible barrière (comme 5 $/mois) pour attirer facilement les gens.

Ensuite, envisagez d'ajouter des paliers plus élevés pour les sympathisants qui souhaitent aller plus loin. Soyez clair sur les avantages de chaque niveau et restez personnel. Même des avantages simples tels que des annonces, des mises à jour exclusives ou un accès anticipé peuvent être très appréciés. Apprenez à créer des paliers de donation pour augmenter les dons

Puis-je proposer plusieurs niveaux d'adhésion ? Absolument, et nous le recommandons. Zeffy facilite la mise en place de paliers personnalisés avec des prix et des avantages différents. Cela donne de la flexibilité à vos membres tout en vous permettant d'augmenter les dons mensuels d'une manière qui correspond à votre public. Chaque palier peut être significatif et intentionnel, qu'il s'agisse de 5 $/mois ou de 500 $/an.

Que doit contenir un courriel de bienvenue destiné aux membres d'organisations à but non lucratif ? La meilleure formule pour un courriel de bienvenue destiné aux membres d'une organisation à but non lucratif est de le rendre chaleureux, humain et utile. Nous recevons tous beaucoup d'e-mails, mais ceux dont nous nous souvenons créent un sentiment et font appel à l'émotion.

Votre e-mail de bienvenue est la première impression de vos membres, alors remerciez-les sincèrement, faites-leur savoir à quoi s'attendre et invitez-les à rester connectés. Consultez ce modèle d'e-mail d'adhésion

Les cotisations des organisations à but non lucratif sont-elles déductibles des impôts ? Dans de nombreux cas, les adhésions sont déductibles des impôts à condition que la valeur des avantages soit minime. Si vous offrez des avantages symboliques (comme des mentions numériques, un accès anticipé ou de petits cadeaux), les adhésions sont généralement considérées comme des contributions à des œuvres de bienfaisance. Zeffy génère automatiquement des reçus fiscaux conformes pour vous, vous n'avez donc pas à vous en soucier. En savoir plus sur ce qui est déductible des impôts et ce qui ne l'est pas.

‍