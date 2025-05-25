Tous les dons généreux ne comptent pas au moment de la déclaration d'impôts, et nous voulons rendre cette situation moins confuse. Que vous ayez déposé de l'argent dans un collecteur de dons, donné par Venmo ou acheté des biscuits lors d'une collecte de fonds scolaire, nous sommes là pour vous aider à comprendre ce qui est approuvé par l'IRS et ce qui donne droit à des réductions d'impôts.

Si vous êtes à la recherche d'un guide simple sur les dons déductibles des impôts (pas de jargon - juste des listes de contrôle simples, des tableaux, des réponses claires "oui ou non", une liste rapide des documents à conserver), vous êtes au bon endroit.

‍

Voici ce qu'il y a en dessous :

Puis-je déduire ce don ? Tableau de contrôle visuel

‍

Type de don Puis-je déduire ce don ? Ce qu'il faut savoir Don à une association caritative 501(c)(3) ✅ Oui Vous devez conserver un reçu de don ou une lettre de remerciement. Don GoFundMe pour aider une personne ❌ Non Non déductible des impôts, sauf s'il s'agit d'un don à une organisation à but non lucratif reconnue et que vous disposez d'un reçu de don. Dîme ou contributions caritatives à une église ✅ Oui Toujours déductible même en l'absence d'un reçu officiel Don à une campagne politique ❌ Non Les contributions politiques sont toujours déductibles Achat d'articles lors d'une collecte de fonds organisée par l'école ❌ Non Non éligible à la déduction fiscale parce que vous avez reçu quelque chose en retour (nourriture, participation à une tombola, etc.) Dons de crypto-monnaies à un organisme à but non lucratif ✅ Oui (s'il est destiné à une organisation caritative enregistrée) Les dons doivent faire l'objet d'un suivi et la valeur au moment de la transaction doit être enregistrée. Don de vêtements ou d'articles ménagers usagés ✅ Oui Vous devez conserver un reçu de donation et déduire la juste valeur marchande (JVM). Bénévolat en temps ou en services ❌ Non Votre temps n'est pas déductible, mais vos dépenses peuvent l'être (essence, parking, fournitures, etc.). Faire un don par l'intermédiaire de plateformes telles que PayPal ou Facebook ✅ Oui (s'il est destiné à une organisation caritative enregistrée) Vous devrez enregistrer un courriel de confirmation ou un reçu du don. Dons en espèces déposés dans un bocal ❌ Non (généralement) Ces dons ne seront pas déductibles à moins que vous n'ayez une trace concrète du don.

‍

Types de dons déductibles approuvés par l'IRS

L'IRS ne considère pas toutes les contributions caritatives de la même manière. Voici donc un bref aperçu des dons qui donnent droit à des déductions fiscales lorsque vous faites des dons à des organisations à but non lucratif éligibles. Comprendre ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas peut vous faire gagner du temps pendant la saison des impôts et vous aider à remplir votre déclaration avec le plus d'exactitude possible.

‍

Dons en espèces

Les dons en espèces versés à des organismes de bienfaisance qualifiés, que ce soit par chèque, par carte de crédit, par Venmo ou en espèces, sont déductibles. C'est ce que vous pouvez constater lorsque vous déposez 10 dollars dans un seau de la Croix-Rouge, lorsque vous faites un don en ligne à une banque alimentaire ou lorsque vous faites un don mensuel récurrent à votre refuge pour animaux préféré.

‍

Pourquoi c'est important :

Il s'agit du type de don le plus courant et le plus simple, mais vous devez néanmoins fournir des preuves pour le revendiquer.

‍

Ce qu'il faut :

Relevé bancaire, relevé de carte de crédit ou reçu de l'organisation à but non lucratif

Un accusé de réception écrit pour les dons de plus de 250

‍

‍

Actions et titres négociables

Cela inclut les dons d'actions, d'obligations ou de fonds communs de placement cotés en bourse, donnés directement à un organisme à but non lucratif qualifié. C'est le cas par exemple lorsqu'une personne fait don d'actions Apple à une fondation de recherche sur le cancer au lieu de les vendre d'abord, ou d'un fonds conseillé par un donateur (donor advised fund, DAF).

‍

Pourquoi c'est important :

Vous pouvez déduire la valeur marchande totale et éviter l'impôt sur les plus-values.

‍

Ce qu'il faut :

Enregistrement du transfert (confirmation de courtage)

Date de votre don

La juste valeur marchande à la date de votre transfert

Reconnaissance de l'organisation à but non lucratif pour tout don supérieur à 250

‍

‍

Biens et marchandises

Les dons de biens et de marchandises (également appelés dons "en nature") sont des articles tangibles tels que des vêtements, des meubles, des appareils électroniques, des livres ou des véhicules donnés à une organisation à but non lucratif. C'est le cas lorsque vous déposez des vêtements usagés chez Goodwill, que vous donnez un canapé à un refuge ou que vous offrez de vieux ordinateurs portables à une école pour une collecte de fonds.

‍

Pourquoi c'est important :

Parfait pour transformer le désordre en avantage fiscal.

‍

Ce qu'il faut :

Liste détaillée des biens ou marchandises que vous avez donnés

Reçu de don de l'organisme de bienfaisance

Estimation de la juste valeur marchande

Évaluation si la valeur d'un objet est supérieure à 500

‍

‍

Dons en crypto-monnaies

Cela comprend les dons de toute monnaie numérique (comme Bitcoin, Ethereum ou Solana) que vous transférez à une organisation à but non lucratif équipée pour recevoir des dons en crypto-monnaie. Par exemple, vous pouvez donner 1 000 dollars en Ethereum à un fonds de secours en cas de catastrophe ou utiliser une plateforme de dons en crypto-monnaie comme The Giving Block.

‍

Pourquoi c'est important :

Comme pour les dons d'actions, vous pouvez éviter les plus-values et déduire la valeur totale.

‍

Ce qu'il faut :

La date et la valeur au moment du don

Un relevé de transaction du portefeuille

Reconnaissance d'un organisme à but non lucratif qualifié

Formulaire IRS 8283 pour les dons supérieurs à 500

Évaluation formelle pour les dons supérieurs à 5 000

‍

‍

Frais de voyage des volontaires

Si le temps consacré au bénévolat n'est pas déductible, vous pouvez en revanche déduire les frais de déplacement non remboursés, tels que les billets d'avion, l'hôtel et les repas, engagés dans le cadre d'un bénévolat visant principalement à accomplir la mission d'une organisation à but non lucratif. Il peut s'agir, par exemple, de vos frais de stationnement à l'aéroport et de votre vol lorsque vous vous déplacez pour construire des maisons avec Habitat for Humanity, lorsque vous prenez l'avion pour participer à une opération de secours en cas de catastrophe ou lorsque vous participez à un voyage de service à l'étranger organisé par une organisation à but non lucratif.

‍

Pourquoi c'est important :

Votre générosité peut être soutenue sur plusieurs fronts, y compris par des avantages fiscaux, à condition que le voyage ne soit pas des vacances.

‍

Ce qu'il faut :

les documents relatifs aux voyages, tels que les reçus et les itinéraires

Documentation sur la mission de l'association pour laquelle vous avez fait du bénévolat et sur votre rôle de bénévole

Un journal des activités quotidiennes qui prouvent l'utilité du bénévolat aux dates de votre voyage

Reçus pour l'hébergement, les repas et le transport

‍

‍

Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme un don déductible ?

Certaines choses semblent charitables, mais le fisc les voit différemment. Voici pourquoi les actions suivantes ne donnent pas droit à une déduction fiscale :

‍

Activité caritative Pourquoi n'est-il pas déductible de l'impôt sur le revenu ? Contributions politiques Les dons à une campagne politique, à un candidat ou à un parti ne sont pas déductibles des impôts, même si vous croyez en la cause. L'IRS établit une distinction entre l'engagement civique et les dons caritatifs. Billets de tombola et prix L'achat d'un billet de tombola, même pour une école ou une organisation à but non lucratif, ne compte pas. Comme vous participez pour gagner quelque chose, c'est considéré comme un achat et non comme un don. Dîners ou événements de collecte de fonds Si vous achetez un billet et recevez en retour un repas, un concert ou un autre avantage, seule la partie supérieure à la juste valeur peut être déductible. L'IRS traite cela comme une transaction (plus d'informations ici). Promesses de dons impayées Vous ne pouvez déduire que ce que vous avez effectivement payé en dons ou en promesses de dons au cours de l'année fiscale. Par exemple, si vous promettez aujourd'hui de faire un don dans un an, vous n'aurez droit à aucune déduction fiscale tant que l'argent n'aura pas quitté vos mains. Vérifie les dates pour l'année prochaine Si votre chèque de don est daté du 1er janvier, il est pris en compte pour l'année fiscale en cours, même si vous l'avez libellé en décembre. L'IRS tient compte de la date à laquelle les fonds sont effectivement traités et non de la date à laquelle vous remplissez les informations sur votre chèque ou votre billet à ordre.

‍

Comment obtenir une déduction fiscale pour les dons (4 étapes simples)

Il est plus facile que vous ne le pensez de déduire votre don de vos impôts. Voici ce qu'il faut faire :

‍

1. Assurez-vous que l'organisation à laquelle vous donnez est qualifiée

Il n'est pas toujours évident de savoir quelles sont les organisations à but non lucratif enregistrées auprès de l'IRS. Vous pouvez utiliser l'outil de recherche d'exonération fiscale de l'IRS pour vérifier si l'organisation à laquelle vous avez fait un don est une 501(c)(3) ou une autre organisation à but non lucratif admissible.

‍

Voici quelques exemples d'organisations qualifiées :

Organismes de bienfaisance

Fondements

Écoles à but non lucratif

Anciens combattants et groupes culturels

Parcs publics

Églises et organisations religieuses

‍

Bien que les organisations 501(c)(3) soient plus connues, un organisme de bienfaisance qualifié peut également être une organisation 501(c)(6), 501(c)(4) ou un autre type d'organisation à but non lucratif.





2. Conservez vos reçus

Malheureusement, les déductions fiscales ne sont possibles qu'avec des preuves, et vous devrez donc conserver une trace de chaque don au cours de l'année. Heureusement, certaines organisations à but non lucratif facilitent cette tâche en envoyant automatiquement à votre adresse électronique un reçu fiscal pour chaque don ou transaction.

Il se peut que vous deviez conserver ces reçus numériques ou papier dans un dossier facilement accessible à la saison des impôts, en particulier pour les montants supérieurs à 250 $.

‍

3. Ajoutez vos dons à votre déclaration d'impôts

Lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus, utilisez l'annexe A (formulaire 1040) pour détailler vos déductions pour comportement charitable. C'est là que vous pouvez noter chaque don ou activité caritative de l'année, avec les reçus requis.

Vous pouvez également utiliser le formulaire 8283 pour les contributions caritatives autres qu'en espèces (dons en nature).

Conseil de pro : cela ne vaut peut-être la peine que si vos déductions totales dépassent la déduction standard (par opposition aux déductions détaillées). Demander un conseil juridique ou fiscal peut vous aider à déterminer la meilleure façon de déduire les dons de bienfaisance.





4. Sauvegarder tout

Il est tentant de recommencer votre système de classement ou de conservation des documents après l'acceptation de votre déclaration de revenus, mais il est judicieux de conserver les documents pendant au moins trois ans en cas de contrôle. Bien que cela soit rare, il n'est pas inutile de conserver tous les documents relatifs à chaque activité de bienfaisance à laquelle vous participez.

‍

Ce qu'il faut garder à l'esprit :

Recettes

Relevés bancaires

Lettres de remerciement

‍

Faciliter les dons (et la déclaration d'impôts)

Lorsque vous faites un don par l'intermédiaire d'une plateforme de collecte de fonds comme Zeffy, vous recevez automatiquementun reçu fiscal conforme aux normes de l'IRS - pas desuivi, pas de stress. De plus, contrairement à d'autres plateformes, Zeffy est 100 % gratuit pour les organisations à but non lucratif, ce qui signifie qu'une plus grande partie de votre don va directement à la cause qui vous tient à cœur.

‍

‍

Questions fréquentes des donateurs sur les dons déductibles des impôts

‍

Quelles sont les dates limites de dépôt des demandes de déductions pour dons de bienfaisance ? La saison des impôts commence généralement en janvier et se termine en avril. Les dons déductibles de l'impôt que vous effectuez au cours d'une année fiscale donnée sont déclarés l'année suivante au cours de la saison fiscale.

Par exemple, vous pouvez faire un don le 1er janvier 2025 et avoir un reçu prêt pour la saison fiscale 2024, mais vous devrez le sauvegarder pour le déclarer en janvier suivant. En revanche, un don effectué le 31 décembre donnera droit à des déductions lors de la déclaration de revenus de l'année suivante. Bien que les dates changent chaque année, voici un exemple de ce qui nous attend pour la saison de dépôt 2024: 29 janvier : début de la période de dépôt des déclarations de revenus pour les particuliers 15 avril : date limite de dépôt des déclarations de revenus ou des demandes de prolongation de délai 15 octobre : date d'échéance pour les contribuables bénéficiant d'un délai supplémentaire

‍

Quel est le montant de la déduction ? Les particuliers peuvent déduire jusqu'à 60 % de leur revenu brut ajusté (AGI) pour les déductions fiscales liées aux œuvres de bienfaisance. Le montant peut être aussi bas que 20 % et fluctuer en fonction de certaines limitations. Quelques précisions supplémentaires sur les montants des déductions pour dons de bienfaisance : Tout avantage reçu en contrepartie d'une contribution, tel que l'achat de marchandises, de billets, de biens ou de services, ne peut être déduit que pour le montant qui excède leur juste valeur marchande. Vous ne pouvez déduire des articles achetés lors d'une vente aux enchères de bienfaisance que le montant total payé qui dépasse leur valeur marchande totale. En savoir plus sur les déductions pour contributions caritatives de l'IRS

‍

Ai-je besoin d'un reçu pour chaque don ? Oui, vous aurez besoin d'un registre pour chaque don, quelle que soit sa valeur, afin d'avoir les meilleures chances de bénéficier de la déduction maximale au moment de la déclaration d'impôts. En outre, n'oubliez pas que pour les dons supérieurs à 250 $, l'IRS exige un accusé de réception écrit de l'organisation à but non lucratif, qui peut être un courriel ou une lettre.

‍

Que se passe-t-il si je fais un don via Venmo ? Venmo et les autres applications de paiement que vous utilisez pour faire des dons sont considérés comme des contributions déductibles des impôts, à condition que votre don ait été versé à un compte d'organisation à but non lucratif vérifié. Il vous suffit d'enregistrer le reçu de la transaction ou de faire une capture d'écran et de confirmer que l'organisation est enregistrée en tant que 501(c)(3) à l'aide de l'outil de recherche de l'IRS.

‍