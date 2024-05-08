Vous n'êtes pas sûr des obligations fiscales de votre association et de la manière dont elle peut conserver son statut d'exonération fiscale ? La déclaration d'impôts pour les organisations à but non lucratif peut s'avérer complexe, mais il est essentiel de comprendre les règles pour respecter la législation et accomplir votre mission.

Dans ce guide, nous explorerons les impôts des organisations à but non lucratif et nous vous fournirons les connaissances nécessaires pour remplir votre déclaration d'impôts en toute confiance. Découvrez quelles sont les associations exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu, quels types de revenus peuvent être imposables et comment rester dans les limites légales.

À la fin de cet article, vous aurez une compréhension claire des responsabilités fiscales de votre association et de la manière de les gérer efficacement.

‍

Les organisations à but non lucratif paient-elles des impôts ?

Les organisations à but non lucratif relevant de la section 501(c)(3) de l'Internal Revenue Service (IRS) sont exonérées d'impôt, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas payer d'impôt fédéral sur le revenu.

Les organisations à but non lucratif de type 501(c)(3) comprennent les associations caritatives, les organisations éducatives et les institutions religieuses.

Les exonérations fiscales pour les impôts locaux et d'État, tels que les impôts sur les ventes et les impôts fonciers, varient selon les juridictions.

Les organisations à but non lucratif peuvent être exonérées de la taxe sur les ventes pour les achats liés à leurs activités caritatives.

Les exonérations de taxe foncière s'appliquent aux bâtiments ou terrains utilisés à des fins caritatives, éducatives, religieuses, scientifiques, littéraires ou similaires.

Certains États ont des règles ou des conditions supplémentaires pour l'exonération fiscale des biens ou des achats.

Malgré le statut 501(c)(3), les organisations à but non lucratif doivent toujours gérer les charges sociales de leurs employés.

‍

Règles de l'IRS pour 501(c)(3) - Exigences en matière d'exonération fiscale pour les organisations à but non lucratif

L'article 501(c)(3) autorise l'exonération de l'impôt fédéral pour les organisations à but non lucratif qui remplissent des conditions spécifiques. Pour bénéficier de l'exonération fiscale, vous pouvez créer une organisation à but non lucratif dans l'un des buts suivants :

Charitable

Religieux

Scientifique

Littéraire

Éducation

Essais de sécurité publique

Prévention de la cruauté envers les animaux et les enfants

Certaines ligues ou organisations civiques

Certaines associations locales de fonds de retraite des enseignants

Associations locales spécifiques d'assurance

‍

Critères d'exonération fiscale

Même si un organisme à but non lucratif remplit les objectifs énumérés, il doit répondre à d'autres critères spécifiques :

Une organisation à but non lucratif ne doit pas être gérée au profit d'intérêts privés. Il s'agit notamment de la famille directe, des actionnaires et d'autres intérêts privés.

Aucun des bénéfices nets de l'association ne doit profiter à un actionnaire privé. Tous les bénéfices doivent avoir pour seul objectif de faire progresser la cause caritative.

Une organisation doit maintenir son but non lucratif, tel qu'il a été déclaré à l'IRS. Si elle envisage de modifier ses activités, elle doit d'abord en informer l'IRS. Si elle ne le fait pas, elle risque de perdre son statut d'exonération fiscale.

Après avoir obtenu le statut d'exonération fiscale, une organisation à but non lucratif doit soumettre un formulaire d'exonération annuel. Les organisations exonérées, telles que les écoles religieuses privées, les églises, certaines fiducies ou régimes de retraite, ou les activités exclusivement religieuses, ne sont pas tenues de remplir le formulaire 990 chaque année.

‍

Revenu imposable d'un organisme sans but lucratif - Qu'est-ce que cela comprend ?

Le revenu imposable d'un organisme sans but lucratif est le financement d'une activité commerciale non liée à l'objectif principal. L'organisation devra payer des impôts sur ces revenus commerciaux.

Alors qu'un organisme à but non lucratif est généralement autorisé à générer des revenus en dehors des dons pour financer ses activités, le caractère imposable ou non de ces revenus dépend de la catégorie dans laquelle ils s'inscrivent :

‍

Revenus d'activités connexes

Tant que leurs activités sont liées à un but non lucratif, l'argent ou les bénéfices qu'elles génèrent sont exonérés d'impôts.

Prenons l'exemple d'une organisation 501(c)(3) qui se consacre à la protection des animaux, en mettant l'accent sur le sauvetage des animaux de la rue et la prévention de la cruauté. Les organisations à but non lucratif qui génèrent des revenus en vendant des produits de marque, tels que des t-shirts et des accessoires pour animaux, sont généralement exonérées d'impôts sur ces revenus.

‍

Revenu d'entreprise non lié

Les organisations à but non lucratif peuvent gagner de l'argent grâce à des activités qui ne sont pas liées à leur mission première. C'est ce que l'on appelle les revenus non liés à l'activité (unrelated business income, UBI). Bien que ces revenus n'affectent pas le statut d'organisation à but non lucratif, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu des sociétés au niveau fédéral et des États.

Reprenons l'exemple de l'association de protection des animaux. Si l'association crée une entreprise d'élevage ou de toilettage d'animaux, les revenus qui en découlent sont imposables, car ils ne sont pas directement liés à l'objectif premier de l'association, à savoir le sauvetage des animaux et la prévention de la cruauté.

‍

Quand les organisations à but non lucratif doivent-elles payer des impôts ?

En plus de payer des impôts sur le RMI, les organisations à but non lucratif paient des impôts sur les salariés. L'organisation prendrait en charge la part de l'impôt sur le revenu des salariés :

Impôts sur la sécurité sociale

Taxes sur l'assurance-maladie

Impôts sur le chômage

En fonction de l'État dans lequel elles opèrent, les organisations à but non lucratif peuvent également devoir payer la taxe sur les ventes. La taxe sur les ventes est la taxe que le gouvernement impose sur l'achat de biens ou de services, qui varie en fonction de l'état et du gouvernement local.

La plupart des États autorisent les organisations à but non lucratif à obtenir l'exonération de la taxe sur les ventes en soumettant des documents essentiels tels que la lettre de détermination, mais certains ne le font pas.

Par exemple, en Caroline du Nord, les organisations caritatives doivent payer la taxe sur les ventes, mais peuvent déposer une demande semestrielle de remboursement de la taxe sur les ventes qu'elles ont payée.

Les États qui offrent une exonération de la taxe sur les ventes aux organisations à but non lucratif limitent généralement cette exonération aux articles utilisés dans le cadre de leur mission d'exonération ou de bienfaisance.

‍

Comment conserver son statut d'exonération fiscale ?

Une fois que votre association a obtenu son statut d'exonération fiscale, vous devez le conserver afin d'éviter de faire face à de lourdes pénalités et de le perdre. Voici quelques moyens de préserver votre statut d'exonération fiscale.

‍

1. Déposer les bons formulaires fiscaux

Même si votre association bénéficie d'un statut d'exonération, vous devrez remplir une déclaration d'impôts. Les formulaires tels que 990, 990EZ ou 990-N sont les principaux outils dont dispose l'IRS pour recueillir des informations sur les organisations exonérées.

Les organisations dont les recettes brutes annuelles sont inférieures à 50 000 dollars remplissent généralement le formulaire 990-N, la carte postale électronique.

Les organisations dont les recettes brutes sont inférieures à 200 000 dollars et dont le total des actifs est inférieur à 500 000 dollars remplissent le formulaire 990-EZ.

Les organisations dont les recettes brutes sont supérieures ou égales à 200 000 dollars ou dont le total des actifs est supérieur ou égal à 500 000 dollars doivent déposer le formulaire 990 complet.

‍

2. Documenter les dons reçus

Si vous recueillez des dons ou organisez une collecte de fonds, vous devez fournir aux donateurs un reçu écrit. Si un donateur fait un don de plus de 250 $, vous devez lui remettre un accusé de réception écrit pour l'aider à demander une déduction fiscale. Cet accusé de réception doit également mentionner la juste valeur marchande des biens ou services que le donateur a reçus en échange de son don.

Grâce à la plateforme gratuite de Zeffy, vous pouvez rapidement générer des reçus de dons conformes à la norme 501(c)(3) de l'IRS, ce qui facilite la tâche de votre organisation et de vos donateurs.

‍

3. Respecter la réglementation en matière de lobbying

Toutes les organisations à but non lucratif doivent connaître et respecter strictement les restrictions fédérales, étatiques et locales et les exigences d'enregistrement liées aux activités de lobbying.

Une organisation peut participer à des activités de lobbying en général. Ces activités ne peuvent pas constituer une part importante des activités courantes de l'ASBL ni dépasser un certain pourcentage des recettes brutes de l'organisation.

‍

4. Rester dans les limites légales

Une organisation caritative 501(c)(3) ne doit pas tenter d'influencer la législation dans le cadre de ses activités. Elle ne doit participer à aucune activité politique favorisant un candidat à une fonction publique. Cela comprend les soutiens, les contributions à la campagne et les déclarations publiques pour ou contre un candidat politique.

‍

Réflexions sur la question de savoir si les organisations à but non lucratif paient des impôts

Si les organisations à but non lucratif sont exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu, elles ne sont pas exemptées de toutes les obligations fiscales, telles que l'impôt sur les salaires et l'impôt sur les revenus non liés à l'activité.

La gestion efficace de ces responsabilités fiscales est cruciale pour le maintien de leur statut d'organisation à but non lucratif.

Pour rationaliser ces processus et maintenir la conformité, les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de reçus fiscaux conformes à l'IRS pour les dons grâce à la plateforme 100 % gratuite de Zeffy.

‍

FAQ sur Les organisations à but non lucratif paient-elles des impôts ?

Qu'est-ce que l'impôt fédéral sur le revenu ?

L'impôt fédéral sur le revenu s'applique à tous les types de revenus. Cela comprend les traitements, les salaires, les primes, les pourboires et les commissions. Il s'applique également aux revenus des investissements et à certains types de revenus non gagnés.

‍

Les employés des organisations à but non lucratif paient-ils des impôts ?

Si une organisation exonérée d'impôt a des employés, elle est responsable du paiement de la retenue à la source de l'impôt fédéral sur le revenu et des taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie. En outre, certaines organisations exonérées d'impôt sont responsables de l'impôt fédéral sur le chômage.

‍

Les organisations à but non lucratif doivent-elles payer la taxe sur les ventes ?

Dans la plupart des États, les organisations à but non lucratif bénéficiant de l'exonération fiscale 501(c)(3) sont exemptées du paiement de la taxe sur les ventes pour les achats liés à leurs activités caritatives.

Les règles et exigences spécifiques varient d'un État à l'autre. Certains États exigent que les organisations à but non lucratif demandent un certificat d'exonération de la taxe sur les ventes, tandis que d'autres accordent automatiquement l'exonération sur la base du statut 501(c)(3) de l'organisation.

Il est essentiel que les organisations à but non lucratif vérifient les réglementations de leur État et s'assurent qu'elles respectent toutes les procédures nécessaires pour maintenir leur exonération de la taxe sur les ventes.

‍

Les organisations à but non lucratif paient-elles des impôts fonciers ?

Les organisations à but non lucratif bénéficiant du statut d'exonération fiscale 501(c)(3) sont exemptées de taxes foncières sur les bâtiments et les terrains utilisés à des fins caritatives, éducatives, religieuses ou similaires. Toutefois, les exigences spécifiques et les procédures de demande varient selon l'État et la juridiction locale.

Dans certains cas, les organisations à but non lucratif peuvent être amenées à demander une exonération de l'impôt foncier séparément de leur statut 501(c)(3). Il est essentiel que les organisations à but non lucratif se renseignent sur la législation locale en matière d'impôts fonciers et respectent toutes les procédures nécessaires pour obtenir et conserver leur exonération.

N'oubliez pas que si un organisme à but non lucratif possède des biens utilisés pour des activités commerciales non liées, cette partie des biens peut être soumise à l'impôt foncier.

‍

Que se passe-t-il si un organisme à but non lucratif ne déclare pas d'impôts ?

Si un organisme à but non lucratif exonéré d'impôt ne dépose pas son formulaire 990 à temps et ne peut fournir une raison raisonnable pour le retard, il sera pénalisé. Un organisme à but non lucratif qui ne remplit pas ce formulaire trois années de suite peut être tenu de payer l'impôt sur le revenu, et son statut d'organisme exonéré sera révoqué.