Une comptabilité solide est un élément fondamental de la gestion d'une organisation à but non lucratif. Que vous soyez responsable des chiffres ou non, il est toujours judicieux de prendre le pouls des finances de votre organisation.

Il est fréquent que les dirigeants se sentent intimidés par la comptabilité des organisations à but non lucratif, qui comporte de nombreuses nuances et réglementations. Nous souhaitons vous aider à mieux comprendre comment mettre en place des pratiques conformes et efficaces qui soutiennent la croissance de votre organisation grâce à ce guide sur la comptabilité des organisations à but non lucratif.

‍

Votre guide ultime de la comptabilité des organisations à but non lucratif vous guidera :

Une plongée dans les nuances de la comptabilité des organisations à but non lucratif

Les différences entre la comptabilité des organisations à but lucratif et celle des organisations à but non lucratif

Orientations concernant les états et rapports comptables des organisations à but non lucratif

Exigences et ressources en matière de conformité de l'IRS et de l'État

Meilleures pratiques comptables pour la santé financière des organisations à but non lucratif

Questions fréquemment posées sur la comptabilité des organisations à but non lucratif

‍

Qu'est-ce que la comptabilité des organisations à but non lucratif ?

La comptabilité d'une organisation à but non lucratif est la pratique qui consiste à budgétiser, allouer, enregistrer, rendre compte et prendre des décisions concernant les fonds qui entrent et sortent de votre organisation. Bien que toutes les organisations à but non lucratif aient probablement mis en place une forme ou une autre de suivi financier, la comptabilité des fonds offre davantage de structure pour garder les choses sous contrôle.

L' Internal Revenue Service (IRS) réglemente la comptabilité des organisations à but non lucratif en imposant des règles et des pratiques spécifiques aux organisations exonérées d'impôts. En suivant ces processus avec diligence et précision, les organisations à but non lucratif restent en conformité et ne sont pas soumises à des amendes et pénalités coûteuses.

Des procédures comptables propres et organisées garantissent que chaque don est comptabilisé et qu'il est affecté au meilleur endroit pour avoir un impact significatif. Elles permettent également de rendre compte aux donateurs, aux membres du conseil d'administration et aux membres de la communauté qui rendent votre mission possible.

Les règles et les spécificités de la comptabilité des organisations à but non lucratif se révèlent payantes pendant la saison des impôts, lorsque les organisations caritatives peuvent bénéficier de généreux avantages fiscaux. La gestion des finances est un effort qui s'étend sur toute l'année et qui simplifie la saison des déclarations lorsque le moment est venu de les soumettre.

Il est normal de se sentir un peu dépassé, mais nous sommes là pour vous aider. Vous trouverez ci-dessous des informations sur ce qui est nécessaire pour rester en conformité et sur les options de soutien et d'externalisation qui peuvent vous aider.

‍

Méthodes de comptabilité des organisations à but non lucratif

La première étape pour comprendre la comptabilité des organisations à but non lucratif est de savoir quelles sont les options qui s'offrent à vous et quelles sont les normes spécifiques qui sont déjà en place pour toutes les organisations à but non lucratif. Nous aborderons plus tard les exigences de la comptabilité par fonds, mais parlons d'abord de la flexibilité qui vous permet de vous approprier le processus.

Les organisations à but non lucratif ont le choix entre plusieurs méthodes comptables. Les plus courantes sont la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice, qui présentent des avantages en fonction de la taille et de l'échelle de l'organisation.

‍

La méthode méthode de caisse ou la comptabilité par fonds :

Vous enregistrez les dépenses au moment où elles se produisent plutôt qu'au moment où vous les planifiez.

Vous enregistrez les financements lorsque vous les recevez et non lorsque vous obtenez un engagement ou une promesse.

Une seule entrée par transaction est nécessaire, avec un minimum de calculs.

Il peut sembler plus facile de gérer le quotidien

Vous ne pouvez pas suivre les revenus non monétaires tels que les dons en nature.

Vous risquez de perdre de vue ce qui vous attend, car il ne se concentre que sur le flux de trésorerie actuel.

Certains États exigent la méthode de la comptabilité d'exercice

‍

Exemple de méthode de comptabilité de caisse : Vous pouvez louer des tables et des chaises en avril pour votre tombola annuelle en septembre. Si le paiement est dû en septembre au moment de la livraison, vous enregistrez cette dépense en septembre plutôt qu'en avril.

‍

La méthode méthode de la comptabilité d'exercice (comptabilité par fonds) pour la comptabilité des organisations à but non lucratif :

Vous enregistrez les dépenses au moment où vous les engagez et non au moment où vous les payez.

Vous enregistrez le financement lorsque vous avez un engagement ou une promesse de don, et non lorsque vous le recevez.

Il est utile de tenir compte d'aspects tels que les obligations et les promesses de dons.

Il faut deux entrées par transaction

Si les transactions ne se déroulent pas comme prévu, cela peut sembler plus fastidieux

Exigée par les principes comptables généralement admis (PCGA)

‍

Exemple de la méthode de la comptabilité d'exercice : Si vous louez les mêmes tables et chaises pour votre tombola annuelle en septembre, vous enregistrerez la dépense en avril. De même, si vous recevez un engagement de don de la part d'un grand donateur en février et que vous recevez le paiement en mars, vous enregistrerez ce revenu en février.

‍

‍

Comptabilité des organisations à but non lucratif et comptabilité

La comptabilité et la tenue des comptes sont souvent associées, car elles sont toutes deux essentielles à la gestion des finances. Lorsque vous définissez votre processus, il est utile de comprendre comment la comptabilité et la tenue des comptes fonctionnent ensemble et en quoi elles diffèrent.

Les aides-comptables organisent les documents financiers, tandis que les comptables interprètent et analysent ces informations. Votre association a besoin des deux pour réussir, alors comparons-les.

‍

Tableau réactif Comptables d'organisations à but non lucratif Comptables d'organisations à but non lucratif Organiser et saisir les données Vérifier l'exactitude des données et des entrées Enregistrer les dons et les transactions Interpréter les données pour éclairer les décisions, les tendances et prévoir les opportunités. Gérer les salaires et les rémunérations Créer des rapports plus détaillés Autoriser les chèques écrits et les paiements électroniques Faciliter les contrôles internes et maintenir la conformité avec les GAAP pour les organisations à but non lucratif. Gérer les factures et les dépenses Remplir tous les formulaires fiscaux nécessaires auprès de l'IRS Aucune certification n'est requise pour exercer la fonction Il faut être titulaire d'un diplôme de niveau bac + 4 et être titulaire d'un certificat d'expert-comptable (CPA).

‍

Au sein de votre association, vous pouvez confier la tenue de la comptabilité à un employé interne et choisir d'engager un comptable distinct. Vous pouvez également confier la fonction comptable à une entreprise qui collaborera avec votre comptable.

Nous aborderons plus loin dans cet article les possibilités d'engagement d'un comptable.

‍

Principales différences : En quoi la comptabilité des organisations à but non lucratif diffère-t-elle de celle des organisations à but lucratif ?

Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une exonération fiscale auprès de l'IRS et agissent dans l'intérêt de leur communauté. Cela entre en jeu lorsque nous examinons en quoi la comptabilité des organisations à but non lucratif diffère des meilleures pratiques qu'une organisation à but lucratif pourrait suivre.

Bien que les principes comptables de base restent les mêmes, vous pouvez mieux comprendre la comptabilité des organisations à but non lucratif en analysant quelques différences essentielles par rapport à d'autres entreprises.

‍

Système comptable

Les organisations à but non lucratif utilisent un système de comptabilité par fonds centré sur leur responsabilité envers les donateurs et les parties prenantes. Les organisations à but lucratif se concentrent sur la rentabilité comme principale mesure du succès pour les membres de leur conseil d'administration, leurs clients et leurs investisseurs.

Le système de comptabilité par fonds tient compte du fait que tous les dons ne sont pas simples. De nombreux fonds affectés sont assortis de conditions fixées par le donateur, indiquant généralement le projet pour lequel le don peut être utilisé.

Les organisations à but non lucratif sont légalement tenues d'accepter les dons affectés, alors que les organisations à but lucratif ont plus de flexibilité dans l'utilisation du système comptable traditionnel.

‍

Normes comptables

Les organisations à but non lucratif et les organisations à but lucratif sont généralement soumises aux normes du Financial Accounting Standards Board (FASB). Ces normes sont définies dans les PCGR pour les organisations à but non lucratif et comportent des règles légèrement différentes pour les organisations caritatives.

Les organisations caritatives doivent enregistrer et communiquer leurs données financières d'une manière spécifique afin de rester responsables et transparentes vis-à-vis des parties prenantes et des donateurs. Les organisations à but non lucratif sont tenues de fournir des informations financières afin d'aider le public à avoir une vision claire des opérations et de la croissance.

‍

États financiers

Les états financiers d' une organisation à but non lucratif se concentrent sur les dépenses et les dons des organisations à but non lucratif. L'objectif est de montrer que les fonds provenant des dons affectés et non affectés sont affectés aux bons programmes et projets.

Les organisations à but non lucratif sont exonérées d'impôts et leurs exigences en matière de dépôt de documents financiers diffèrent de celles des organisations à but lucratif, tant au niveau de l'État qu'au niveau fédéral (501c3). Contrairement à une organisation à but lucratif qui doit tenir un bilan, un compte de résultat et d'autres documents essentiels, la comptabilité des organisations à but non lucratif s'appuie sur un ensemble différent d'états financiers directeurs que nous aborderons ci-dessous.

‍

‍

Principaux états et rapports comptables des organisations à but non lucratif

La comptabilité des organisations à but non lucratif selon les PCGR exige que les organisations tiennent à jour quatre états financiers essentiels. Ces rapports financiers doivent être votre priorité absolue pour assurer le bon déroulement des opérations comptables et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde.

La tenue à jour des quatre états financiers suivants vous aidera à rester en conformité avec les audits, à vous préparer à la saison des impôts et à comprendre à tout moment la santé de votre organisation.

‍

L'état de la situation financière

L'état de la situation financière fait office de bilan dans la comptabilité des organisations à but non lucratif. Il dresse la liste des actifs (dons) et des passifs (dépenses) pour aboutir à l'actif net.

‍

Votre état de la situation financière :

Les actifs peuvent être des véhicules, des bureaux, du mobilier, des technologies ou des liquidités.

Vous pouvez également considérer le passif comme la rémunération des employés et les factures liées au maintien des activités.

L'actif net s'obtient en soustrayant le passif de l'actif.

Un total d'actifs nets positif reflète une situation financière saine.

Un total négatif de l'actif net peut indiquer une marge de manœuvre pour la croissance et la collecte stratégique de fonds.

L'actif net est le reflet de la santé financière de votre organisation.

‍

L'état des activités

L 'état des activités d'un organisme sans but lucratif est comparable à l'état des résultats d'un organisme à but lucratif dans le cadre de la comptabilité des organismes sans but lucratif. Il dresse la liste des recettes et des dépenses accumulées au cours de l'année et met en évidence les fonds affectés.

Le résultat est une vision claire de l'utilisation des dons à partager avec un comptable, les membres du conseil d'administration ou d'autres parties prenantes. L'examen mensuel, trimestriel et annuel de l'état des activités est une pratique courante.

‍

L'aide-mémoire de votre déclaration d'activité :

Les recettes proviennent généralement de dons, d'adhésions, de subventions et de parrainages.

Les dépenses proviennent généralement des locations, des repas et d'autres coûts opérationnels ou administratifs.

Vous devez classer toutes les recettes et les dépenses en fonction du fonds ou du programme auquel elles se rapportent.

Vous pourrez ainsi voir si votre organisation fonctionne en excédent ou en déficit.

‍

‍

L'état des dépenses fonctionnelles

L'état des dépenses fonctionnelles examine les fonds dépensés et la manière dont ils sont dépensés. Pour vous aligner sur le formulaire 990, vous classerez les dépenses dans les catégories programme, administration et collecte de fonds au cours de votre processus de comptabilité de l'association (plus d'informations à ce sujet dans la section suivante).

‍

Votre état des dépenses fonctionnelles :

Les dépenses du programme comprennent les activités de marketing, les visites des installations et les efforts des bénévoles.

Les dépenses administratives comprennent les salaires, les factures, les loyers et la technologie.

Les dépenses liées à la collecte de fonds peuvent inclure des éléments tels que les frais de transaction pour les dons et le coût des appels par courrier direct ou de la signalisation.

‍

Le tableau des flux de trésorerie

L'état des flux de trésorerie se concentre sur la façon dont l'argent entre et sort dans la comptabilité des organisations à but non lucratif. Comme pour l'état des dépenses fonctionnelles, vous diviserez les flux de trésorerie en trois catégories principales : exploitation, financement et investissement.

Ce document montre comment la collecte de fonds et les subventions vous soutiennent et comment vous utilisez ces fonds.

‍

Votre tableau des flux de trésorerie :

Les activités d'exploitation sont considérées comme les liquidités utilisées pour les opérations quotidiennes.

Les activités de financement concernent les dettes ou les capitaux propres que vous remboursez.

Les activités d'investissement peuvent ressembler à de l'argent investi pour le compte de votre organisation non lucrative.

‍

Exigences comptables pour les organisations à but non lucratif (501c3)

Formulaire 990 de l'IRS

L'IRS exige le formulaire 990 chaque année pour la comptabilité des organisations à but non lucratif. De nombreux organismes d'évaluation des organismes de bienfaisance examinent également ce formulaire pour évaluer les finances de votre organisation.

Le formulaire 990 contient des informations provenant des quatre états financiers susmentionnés, de sorte que l'exactitude des données vous aidera à faciliter la saison des impôts. Des pénalités sont prévues pour les organisations qui présentent des divergences dans leurs documents ou qui ne respectent pas les délais de dépôt, il est donc essentiel de rester au fait de vos obligations fiscales.

‍

La version exacte du formulaire 990 que vous devrez soumettre dépend du montant des recettes brutes que vous percevez au cours d'une année :

Petites organisations à but non lucratif dont les revenus sont inférieurs à 50 000 dollars : Formulaire 990-N

Organisations de taille moyenne dont les revenus sont compris entre 50 001 et 200 000 dollars : Formulaire 990-EZ

Grandes organisations à but non lucratif réalisant plus de 200 000 $ : formulaire 990 type

‍

Formulaire 1099 de l'IRS

Le formulaire 1099 n'est pas requis pour toutes les organisations à but non lucratif, mais il sera utile à toute organisation qui engage des contractants temporaires, des travailleurs indépendants ou qui attribue des prix lors d'événements tels qu'une tombola.

Le formulaire 1099-NEC permet de saisir toute rémunération versée à un travailleur non-salarié dépassant 600 dollars par an. Il s'agit d'une étape nécessaire pour que les travailleurs puissent déclarer correctement leurs impôts de fin d'année.

Le formulaire 1099-MISC contient des informations sur les prix et récompenses dépassant 600 $, y compris pour toute personne ayant gagné une loterie ou un tirage au sort organisé au cours de l'année où vous déposez votre déclaration.

‍

‍

Exigences des États en matière de rapports

Les exigences fédérales en matière de comptabilité des organisations à but non lucratif sont un bon point de départ, mais votre État peut avoir d'autres éléments à prendre en compte. Il est toujours bon de vérifier les règles d'enregistrement et de dépôt d'informations de l'État.

Voici quelques points à prendre en compte :

Formulaire 990 et formulaire 1099 : il est courant de devoir soumettre ces formulaires au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Déclarations de collecte de fonds : De nombreux États souhaitent voir des états de collecte de fonds entièrement vérifiés qui indiquent les flux de trésorerie, les dépenses fonctionnelles, les activités et la situation financière.

Exigences en matière de GAAP : Certains États exigent que les organisations à but non lucratif utilisent les normes GAAP, ce qui aura une incidence sur la façon dont vous préparez vos formulaires et vos documents.

L'enregistrement : Dans 39 États, votre organisation à but non lucratif doit s'enregistrer avant toute activité légale de collecte de fonds.

‍

‍

Meilleures pratiques comptables pour les organisations à but non lucratif

Nous espérons que vous vous sentez bien équipé avec la logistique de la comptabilité des organisations à but non lucratif pour explorer votre santé financière. Nous allons maintenant nous pencher sur les moyens de tirer le meilleur parti des meilleures pratiques pour mettre en œuvre des approches conformes et proactives au sein de votre équipe.

‍

Fixer des objectifs clairs et réalistes en matière de collecte de fonds

Avoir une vision claire de sa santé financière est une excellente chose, mais elle est encore plus précieuse lorsque vous pouvez l'utiliser pour éclairer votre stratégie de collecte de fonds. Un objectif clair peut vous indiquer le montant que vous devez collecter pour couvrir vos dépenses.

Lorsque vous examinez vos dépenses par mois, par programme et par campagne de collecte de fonds, vous pouvez réajuster vos objectifs de collecte de fonds en conséquence. Il est tout aussi important d'être réaliste sur ce que vous pouvez collecter en un an et sur la manière d'y parvenir sans augmenter les coûts.

‍

Fixer des objectifs réalistes peut aussi signifier réfléchir :

L'état de l'économie et les projections pour l'avenir

Le comportement des donateurs que vous avez observé et les activités de collecte de fonds auxquelles les donateurs réagissent bien

Des revenus fiables provenant de dons et d'adhésions récurrents

Effectifs et modèles de rémunération

‍

‍

Établir et maintenir un budget

C'est une bonne idée de commencer par un budget que vous documentez et que vous rendez accessible pour un examen régulier au sein de votre association. Votre budget énumérera toutes les dépenses et tous les revenus que vous prévoyez d'avoir au cours d'une année, même si vous utilisez des estimations.

Même si personne ne sait exactement ce qui va se passer, votre budget est la base sur laquelle vous pouvez prendre des décisions financières cruciales. Créez une cadence régulière pour l'examen du budget avec les acteurs clés de votre équipe afin de vous assurer qu'il évolue en fonction de votre organisation et de vos priorités.

‍

Conseils rapides pour établir le budget d'une organisation à but non lucratif :

Soyez aussi précis que possible sur les activités, les collectes de fonds et les personnes autour desquelles vous planifiez les dépenses et les recettes.

Utilisez des calendriers détaillés pour avoir une vision claire du moment où la collecte de fonds et l'épargne doivent augmenter.

Avec les réserves de trésorerie, vous vous ménagez une marge de manœuvre en cas d'incertitude.

‍

Créer un plan stratégique à long terme

Nous avons évoqué les pratiques comptables qui permettent de prendre le pouls de votre organisation, mais il est toujours bon de penser à long terme. Votre budget et vos états financiers vous aideront à planifier l'élargissement de votre mission.

Le fait de documenter votre stratégie à long terme vous aidera à voir comment les finances de chaque année vous rapprochent ou vous éloignent de vos grands objectifs.

‍

Il peut être utile d'y réfléchir :

Objectifs de recettes pour les trois, cinq et dix prochaines années

Comment les différents domaines d'intervention tels que les dons récurrents, la collecte de fonds de pair à pair, le crowdfunding, les événements, les grands donateurs et les entreprises mécènes s'alignent sur les objectifs à long terme ?

les projets que vous espérez réaliser au cours des prochaines années et le calendrier pour établir leur financement de manière proactive

‍

Vous pouvez toujours modifier votre plan à long terme, mais le fait de disposer d'un document de référence vous permettant de rester sur la bonne voie peut renforcer votre prise de décision annuelle.

‍

‍

S'appuyer sur un conseil d'administration solide

Votre conseil d'administration est responsable de la supervision financière, il jouera donc naturellement un rôle dans la comptabilité de votre association. Il est important de recruter des membres capables de faire avancer votre mission et de définir une orientation stratégique forte pour l'organisation.

Il est également important de créer une certaine séparation entre vos activités quotidiennes et les membres de votre conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration qui s'investit personnellement dans les activités de collecte de fonds et les sympathisants peut créer un conflit d'intérêts.

Le conseil d'administration doit prendre des décisions financières en fonction de l'intérêt de l'organisation dans son ensemble et non de ses liens personnels. Plus vous créerez d'espace, plus votre conseil d'administration sera en mesure de fournir des conseils financiers avisés pour soutenir la fixation d'objectifs à long et à court terme.

‍

Mettre en place des contrôles et des contrepoids au niveau interne

Lorsqu'il s'agit des opérations quotidiennes, un système de vérification et d'équilibrage vous aidera à rester précis à 100 %.

Il est important de créer des processus à suivre par votre équipe et de prendre le temps de les mettre en œuvre dans l'ensemble de l'organisation. Vous éviterez ainsi les désalignements, les erreurs et les informations manquantes qui pourraient donner lieu à des fraudes ou à des pénalités.

‍

Voici quelques moyens de créer des contrôles internes :

Définir clairement les rôles et les responsabilités : Assurez-vous que tout le monde sait qui doit s'occuper de la comptabilité, qui doit avoir la visibilité et les approbations, et qui a réalisé l'audit final.

Tout documenter : consigner les processus et les informations comptables dans une ressource unique à laquelle on peut se référer au fil du temps et qui peut aider à former les nouveaux employés.

Pensez à la sécurité : La plupart des processus se déroulant en ligne, il convient d'accorder la priorité à la cybersécurité et au transfert sécurisé des données, avec des mesures de protection en cas de piratage.

‍

Contrôler régulièrement les finances

Les audits financiers peuvent avoir la mauvaise réputation d'être une chose à laquelle une organisation ne doit faire face que lorsque quelque chose ne va pas. Renversons cette image et donnons la priorité à des audits réguliers qui confirment l'exactitude des données.

Chaque fois que vous effectuez un audit de manière proactive, vous pouvez tester vos systèmes internes, vos logiciels et l'état de préparation de votre équipe afin d'identifier les lacunes du processus. Ainsi, vous êtes prêt à affronter les audits obligatoires.

La publication des résultats des audits est également un excellent moyen d'instaurer la confiance et la transparence avec les donateurs et les parties prenantes.

‍

Utiliser un logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif facilitent grandement tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. L'époque des feuilles de calcul et des saisies manuelles est révolue.

Des outils spécialisés et des avancées technologiques vous aident à gérer vos finances. Pour se conformer aux protocoles comptables d'exonération fiscale, il est important de rechercher un logiciel spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif.

‍

Voici quelques caractéristiques essentielles à rechercher :

Conformité aux GAAP

Capacité à produire les quatre états financiers essentiels pour les organisations à but non lucratif

Suivi des financements affectés et non affectés

Automatisation pour gagner du temps et éviter les erreurs de saisie manuelle

‍

‍

Faut-il embaucher ou externaliser la comptabilité des organisations à but non lucratif ?

Compte tenu de la taille de votre organisation et des compétences, du temps et des ressources de votre équipe, vous pouvez décider d'externaliser la fonction comptable. Plusieurs options s'offrent à votre association.

La comptabilité implique une attention particulière aux détails et une compréhension approfondie de l'organisation. En fonction de vos projets d'expansion dans les années à venir, vous pouvez décider de gérer les choses en interne ou de travailler avec un cabinet comptable.

‍

Options comptables pour les organisations à but non lucratif

Les cadres : De nombreuses organisations à but non lucratif confient des responsabilités financières à leurs directeurs exécutifs. Cette option est idéale pour les organisations plus récentes ou plus petites qui peuvent se charger d'une comptabilité simple et fastidieuse.

Comptables internes à l'association : Vous pouvez embaucher un comptable à temps plein en tant qu'employé de votre association. Cela vous permet d'avoir accès à un professionnel chaque fois que vous en avez besoin et de vous assurer qu'il est au fait de votre mission et de vos politiques.

Externaliser la comptabilité : Si vous n'avez pas le budget nécessaire pour embaucher quelqu'un à temps plein ou si vous souhaitez bénéficier de l'expertise d'une société de confiance, vous pouvez toujours externaliser votre comptabilité. Cette option vous permet également d'avoir une vision tierce de vos finances, ce qui peut vous aider à mieux planifier votre stratégie.

‍

Gestion des donateurs à but non lucratif

De la définition de vos objectifs financiers à la garantie d'un revenu adéquat, tout commence par vos donateurs. Tout comme la comptabilité des entreprises repose sur les données relatives aux clients, la gestion des donateurs est un élément crucial de votre stratégie comptable pour cette raison.

Plus vous en savez sur vos donateurs, plus vous pouvez améliorer vos initiatives de développement des relations. En apprenant comment les donateurs ont donné dans le passé, à quelles campagnes et pour quels montants, vos prévisions financières deviennent beaucoup plus précises.

Il est également important de déclarer avec précision les montants des dons et de visualiser l'activité de don d'un coup d'œil pour obtenir le compte de résultat le plus précis possible, l'état de la situation financière et d'autres exigences en matière d'information financière.

‍

Comprendre vos donateurs

La gestion des donateurs vous permet de connaître les différents segments de donateurs qui existent au sein de votre communauté. Voici quelques groupes de donateurs que vous pouvez identifier pour élaborer une stratégie de collecte de fonds :

Donateurs uniques : Personnes qui ont fait un don une fois, directement ou par l'intermédiaire d'une campagne spécifique ou d'une page de don.

Donateurs réguliers : Les personnes qui ont fait plusieurs dons dans le cadre d'une même campagne ou de plusieurs campagnes.

Donateurs récurrents : Les personnes qui s'engagent à faire un don à intervalles réguliers, par exemple tous les mois.

Les grands donateurs : Les personnes qui donnent des montants particulièrement élevés pour faire avancer votre mission.

Les donateurs en nature : Les personnes qui fournissent des contributions non monétaires telles que du temps de bénévolat, des biens matériels ou de l'expertise.

Les entreprises donatrices : Les entreprises et leurs employés qui s'associent à votre association pour faire des dons.

‍

‍

L'importance de la fidélisation des donateurs

Les grands donateurs, les entreprises mécènes et les donateurs récurrents peuvent tous être d'excellentes sources de financement fiable. Ces dons ont un impact plus important que vous pouvez prendre en compte dans vos plans financiers, mais seulement si la fidélisation des donateurs est une priorité.

‍

A plan de fidélisation des donateurs aide les organisations à but non lucratif :

Établir des relations avec les sympathisants qui les incitent à revenir pour donner.

Créer des groupes de pression qui recrutent des membres de la famille et des amis pour soutenir la cause.

Augmenter l'impact de chaque donateur au cours d'une année par le biais de diverses campagnes

Fidéliser les communautés de donateurs, même en cas d'incertitude

‍

Pour fidéliser les donateurs, il faut leur témoigner de la gratitude, leur donner régulièrement des nouvelles et les aider à voir l'impact qu'ils ont.

‍

‍

L'intérêt d'un logiciel de gestion des donateurs

Un logiciel de gestion des donateurs peut compléter votre stratégie financière en vous aidant à fidéliser vos donateurs. Pour savoir qui contacter et quand, il faut disposer des informations correctes sur vos donateurs.

La solution gratuite de gestion des donateurs de Zeffy stocke et organise en toute sécurité les données de vos donateurs et de vos membres afin que vous puissiez facilement engager le dialogue avec le bon donateur au bon moment.

Avec Zeffy vous pouvez :

Importez vos contacts de donateurs et vos transactions antérieures

Ajoutez automatiquement les nouveaux dons ou achats à vos listes de contacts

Filtrez, segmentez et exportez les listes de contacts des donateurs

Ajoutez des notes aux dossiers des donateurs pour vous aider à vous souvenir des détails importants et à personnaliser votre action.

Consulter les courriels et les dons antérieurs pour rester engagé

Consulter les informations de contact et les préférences

Accéder aux reçus pour tous les donateurs et toutes les campagnes

‍

‍

FAQs : Comptabilité pour les organisations à but non lucratif

‍

Quelle est la formule pour la comptabilité des organisations à but non lucratif ? La comptabilité des organisations à but non lucratif s'articule autour des quatre états financiers principaux. Ces états permettent de résumer les données financières sur une année afin de répondre aux exigences fiscales et d'informer sur les meilleures pratiques en matière d'organisation des recettes, des dons et des frais généraux.

Les organisations à but non lucratif sont susceptibles de créer leur processus d'information financière au fil du temps en fonction de leurs ressources disponibles, de leurs coûts administratifs et du fait qu'elles travaillent ou non avec un comptable pour les organisations à but non lucratif. Bien qu'il n'existe pas de formule exacte, ce guide vous aidera à couvrir les bases.

‍

Quelles sont les obligations fiscales des organisations à but non lucratif ? Les organisations à but non lucratif sont exonérées d'impôt et sont soumises à des exigences différentes au niveau fédéral et au niveau des États. Celles-ci sont importantes pour la comptabilité des associations car vous devez tenir compte de l'État dans lequel vous opérez et de l'endroit où se déroulent les événements ou les collectes de fonds. Les documents fiscaux fédéraux importants sont les suivants Formulaire 990 Formulaire 1099-NEC Formulaire 1099-MISC Vous pouvez également être soumis aux exigences fiscales de l ' État pour les organisations à but non lucratif.

‍

Les organisations à but non lucratif suivent-elles les principes comptables généralement acceptés (GAAP) ? Les principes comptables généralement acceptés constituent une pratique exemplaire pour la comptabilité des organisations à but non lucratif et la détermination de leur santé financière. Chaque État a ses propres lois en matière de conformité aux GAAP, et de nombreux comptables d'organisations à but non lucratif sont plus familiers avec ces normes.

L'exactitude et la conformité des états financiers de votre association peuvent être facilitées par un logiciel de comptabilité. En cas d'audit des états financiers, la transparence des documents financiers est vitale. La transparence financière fait partie intégrante de la déclaration fiscale annuelle et de la présentation du budget de votre association.

‍

Quel type de comptabilité les organisations à but non lucratif utilisent-elles ? Les organisations à but non lucratif utilisent un système de comptabilité par fonds pour rendre compte aux donateurs. La comptabilité par fonds permet de comptabiliser les dons affectés et les contributions assorties de termes tels que "subventions conditionnelles".

Les organisations à but non lucratif peuvent également choisir entre une méthode de comptabilité de caisse et une méthode de comptabilité d'exercice, en fonction de leurs objectifs. Le choix de l'externalisation ou de la gestion interne de la comptabilité déterminera le processus le plus efficace.

Il est toujours utile de se tenir au courant des normes de conformité du Financial Accounting Standards Board (FASB) et des GAAP, en fonction de la méthode de comptabilité des organisations à but non lucratif choisie.

‍

La comptabilité des organisations à but non lucratif est-elle difficile ? La comptabilité d'une organisation à but non lucratif peut être facile à gérer grâce à des processus internes solides et à des logiciels de soutien. Plus une association est organisée, plus il est facile de maintenir une stratégie comptable sans heurts.

Les organisations à but non lucratif peuvent toujours choisir d'externaliser leur comptabilité auprès d'un cabinet comptable pour bénéficier d'une plus grande expertise et d'une plus grande facilité.

‍