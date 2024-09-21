Une comptabilité solide est un élément fondamental de la gestion d'une organisation à but non lucratif. Que vous soyez responsable des chiffres ou non, il est toujours judicieux de prendre le pouls des finances de votre organisation.
Il est fréquent que les dirigeants se sentent intimidés par la comptabilité des organisations à but non lucratif, qui comporte de nombreuses nuances et réglementations. Nous souhaitons vous aider à mieux comprendre comment mettre en place des pratiques conformes et efficaces qui soutiennent la croissance de votre organisation grâce à ce guide sur la comptabilité des organisations à but non lucratif.
Votre guide ultime de la comptabilité des organisations à but non lucratif vous guidera :
La comptabilité d'une organisation à but non lucratif est la pratique qui consiste à budgétiser, allouer, enregistrer, rendre compte et prendre des décisions concernant les fonds qui entrent et sortent de votre organisation. Bien que toutes les organisations à but non lucratif aient probablement mis en place une forme ou une autre de suivi financier, la comptabilité des fonds offre davantage de structure pour garder les choses sous contrôle.
L' Internal Revenue Service (IRS) réglemente la comptabilité des organisations à but non lucratif en imposant des règles et des pratiques spécifiques aux organisations exonérées d'impôts. En suivant ces processus avec diligence et précision, les organisations à but non lucratif restent en conformité et ne sont pas soumises à des amendes et pénalités coûteuses.
Des procédures comptables propres et organisées garantissent que chaque don est comptabilisé et qu'il est affecté au meilleur endroit pour avoir un impact significatif. Elles permettent également de rendre compte aux donateurs, aux membres du conseil d'administration et aux membres de la communauté qui rendent votre mission possible.
Les règles et les spécificités de la comptabilité des organisations à but non lucratif se révèlent payantes pendant la saison des impôts, lorsque les organisations caritatives peuvent bénéficier de généreux avantages fiscaux. La gestion des finances est un effort qui s'étend sur toute l'année et qui simplifie la saison des déclarations lorsque le moment est venu de les soumettre.
Il est normal de se sentir un peu dépassé, mais nous sommes là pour vous aider. Vous trouverez ci-dessous des informations sur ce qui est nécessaire pour rester en conformité et sur les options de soutien et d'externalisation qui peuvent vous aider.
La première étape pour comprendre la comptabilité des organisations à but non lucratif est de savoir quelles sont les options qui s'offrent à vous et quelles sont les normes spécifiques qui sont déjà en place pour toutes les organisations à but non lucratif. Nous aborderons plus tard les exigences de la comptabilité par fonds, mais parlons d'abord de la flexibilité qui vous permet de vous approprier le processus.
Les organisations à but non lucratif ont le choix entre plusieurs méthodes comptables. Les plus courantes sont la comptabilité de caisse et la comptabilité d'exercice, qui présentent des avantages en fonction de la taille et de l'échelle de l'organisation.
La méthode méthode de caisse ou la comptabilité par fonds :
Exemple de méthode de comptabilité de caisse : Vous pouvez louer des tables et des chaises en avril pour votre tombola annuelle en septembre. Si le paiement est dû en septembre au moment de la livraison, vous enregistrez cette dépense en septembre plutôt qu'en avril.
La méthode méthode de la comptabilité d'exercice (comptabilité par fonds) pour la comptabilité des organisations à but non lucratif :
Exemple de la méthode de la comptabilité d'exercice : Si vous louez les mêmes tables et chaises pour votre tombola annuelle en septembre, vous enregistrerez la dépense en avril. De même, si vous recevez un engagement de don de la part d'un grand donateur en février et que vous recevez le paiement en mars, vous enregistrerez ce revenu en février.
La comptabilité et la tenue des comptes sont souvent associées, car elles sont toutes deux essentielles à la gestion des finances. Lorsque vous définissez votre processus, il est utile de comprendre comment la comptabilité et la tenue des comptes fonctionnent ensemble et en quoi elles diffèrent.
Les aides-comptables organisent les documents financiers, tandis que les comptables interprètent et analysent ces informations. Votre association a besoin des deux pour réussir, alors comparons-les.
Au sein de votre association, vous pouvez confier la tenue de la comptabilité à un employé interne et choisir d'engager un comptable distinct. Vous pouvez également confier la fonction comptable à une entreprise qui collaborera avec votre comptable.
Nous aborderons plus loin dans cet article les possibilités d'engagement d'un comptable.
Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une exonération fiscale auprès de l'IRS et agissent dans l'intérêt de leur communauté. Cela entre en jeu lorsque nous examinons en quoi la comptabilité des organisations à but non lucratif diffère des meilleures pratiques qu'une organisation à but lucratif pourrait suivre.
Bien que les principes comptables de base restent les mêmes, vous pouvez mieux comprendre la comptabilité des organisations à but non lucratif en analysant quelques différences essentielles par rapport à d'autres entreprises.
Les organisations à but non lucratif utilisent un système de comptabilité par fonds centré sur leur responsabilité envers les donateurs et les parties prenantes. Les organisations à but lucratif se concentrent sur la rentabilité comme principale mesure du succès pour les membres de leur conseil d'administration, leurs clients et leurs investisseurs.
Le système de comptabilité par fonds tient compte du fait que tous les dons ne sont pas simples. De nombreux fonds affectés sont assortis de conditions fixées par le donateur, indiquant généralement le projet pour lequel le don peut être utilisé.
Les organisations à but non lucratif sont légalement tenues d'accepter les dons affectés, alors que les organisations à but lucratif ont plus de flexibilité dans l'utilisation du système comptable traditionnel.
Les organisations à but non lucratif et les organisations à but lucratif sont généralement soumises aux normes du Financial Accounting Standards Board (FASB). Ces normes sont définies dans les PCGR pour les organisations à but non lucratif et comportent des règles légèrement différentes pour les organisations caritatives.
Les organisations caritatives doivent enregistrer et communiquer leurs données financières d'une manière spécifique afin de rester responsables et transparentes vis-à-vis des parties prenantes et des donateurs. Les organisations à but non lucratif sont tenues de fournir des informations financières afin d'aider le public à avoir une vision claire des opérations et de la croissance.
Les états financiers d' une organisation à but non lucratif se concentrent sur les dépenses et les dons des organisations à but non lucratif. L'objectif est de montrer que les fonds provenant des dons affectés et non affectés sont affectés aux bons programmes et projets.
Les organisations à but non lucratif sont exonérées d'impôts et leurs exigences en matière de dépôt de documents financiers diffèrent de celles des organisations à but lucratif, tant au niveau de l'État qu'au niveau fédéral (501c3). Contrairement à une organisation à but lucratif qui doit tenir un bilan, un compte de résultat et d'autres documents essentiels, la comptabilité des organisations à but non lucratif s'appuie sur un ensemble différent d'états financiers directeurs que nous aborderons ci-dessous.
La comptabilité des organisations à but non lucratif selon les PCGR exige que les organisations tiennent à jour quatre états financiers essentiels. Ces rapports financiers doivent être votre priorité absolue pour assurer le bon déroulement des opérations comptables et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde.
La tenue à jour des quatre états financiers suivants vous aidera à rester en conformité avec les audits, à vous préparer à la saison des impôts et à comprendre à tout moment la santé de votre organisation.
L'état de la situation financière fait office de bilan dans la comptabilité des organisations à but non lucratif. Il dresse la liste des actifs (dons) et des passifs (dépenses) pour aboutir à l'actif net.
Votre état de la situation financière :
L 'état des activités d'un organisme sans but lucratif est comparable à l'état des résultats d'un organisme à but lucratif dans le cadre de la comptabilité des organismes sans but lucratif. Il dresse la liste des recettes et des dépenses accumulées au cours de l'année et met en évidence les fonds affectés.
Le résultat est une vision claire de l'utilisation des dons à partager avec un comptable, les membres du conseil d'administration ou d'autres parties prenantes. L'examen mensuel, trimestriel et annuel de l'état des activités est une pratique courante.
L'aide-mémoire de votre déclaration d'activité :
L'état des dépenses fonctionnelles examine les fonds dépensés et la manière dont ils sont dépensés. Pour vous aligner sur le formulaire 990, vous classerez les dépenses dans les catégories programme, administration et collecte de fonds au cours de votre processus de comptabilité de l'association (plus d'informations à ce sujet dans la section suivante).
Votre état des dépenses fonctionnelles :
L'état des flux de trésorerie se concentre sur la façon dont l'argent entre et sort dans la comptabilité des organisations à but non lucratif. Comme pour l'état des dépenses fonctionnelles, vous diviserez les flux de trésorerie en trois catégories principales : exploitation, financement et investissement.
Ce document montre comment la collecte de fonds et les subventions vous soutiennent et comment vous utilisez ces fonds.
Votre tableau des flux de trésorerie :
L'IRS exige le formulaire 990 chaque année pour la comptabilité des organisations à but non lucratif. De nombreux organismes d'évaluation des organismes de bienfaisance examinent également ce formulaire pour évaluer les finances de votre organisation.
Le formulaire 990 contient des informations provenant des quatre états financiers susmentionnés, de sorte que l'exactitude des données vous aidera à faciliter la saison des impôts. Des pénalités sont prévues pour les organisations qui présentent des divergences dans leurs documents ou qui ne respectent pas les délais de dépôt, il est donc essentiel de rester au fait de vos obligations fiscales.
La version exacte du formulaire 990 que vous devrez soumettre dépend du montant des recettes brutes que vous percevez au cours d'une année :
Le formulaire 1099 n'est pas requis pour toutes les organisations à but non lucratif, mais il sera utile à toute organisation qui engage des contractants temporaires, des travailleurs indépendants ou qui attribue des prix lors d'événements tels qu'une tombola.
Les exigences fédérales en matière de comptabilité des organisations à but non lucratif sont un bon point de départ, mais votre État peut avoir d'autres éléments à prendre en compte. Il est toujours bon de vérifier les règles d'enregistrement et de dépôt d'informations de l'État.
Voici quelques points à prendre en compte :
Nous espérons que vous vous sentez bien équipé avec la logistique de la comptabilité des organisations à but non lucratif pour explorer votre santé financière. Nous allons maintenant nous pencher sur les moyens de tirer le meilleur parti des meilleures pratiques pour mettre en œuvre des approches conformes et proactives au sein de votre équipe.
Avoir une vision claire de sa santé financière est une excellente chose, mais elle est encore plus précieuse lorsque vous pouvez l'utiliser pour éclairer votre stratégie de collecte de fonds. Un objectif clair peut vous indiquer le montant que vous devez collecter pour couvrir vos dépenses.
Lorsque vous examinez vos dépenses par mois, par programme et par campagne de collecte de fonds, vous pouvez réajuster vos objectifs de collecte de fonds en conséquence. Il est tout aussi important d'être réaliste sur ce que vous pouvez collecter en un an et sur la manière d'y parvenir sans augmenter les coûts.
Fixer des objectifs réalistes peut aussi signifier réfléchir :
C'est une bonne idée de commencer par un budget que vous documentez et que vous rendez accessible pour un examen régulier au sein de votre association. Votre budget énumérera toutes les dépenses et tous les revenus que vous prévoyez d'avoir au cours d'une année, même si vous utilisez des estimations.
Même si personne ne sait exactement ce qui va se passer, votre budget est la base sur laquelle vous pouvez prendre des décisions financières cruciales. Créez une cadence régulière pour l'examen du budget avec les acteurs clés de votre équipe afin de vous assurer qu'il évolue en fonction de votre organisation et de vos priorités.
Conseils rapides pour établir le budget d'une organisation à but non lucratif :
Nous avons évoqué les pratiques comptables qui permettent de prendre le pouls de votre organisation, mais il est toujours bon de penser à long terme. Votre budget et vos états financiers vous aideront à planifier l'élargissement de votre mission.
Le fait de documenter votre stratégie à long terme vous aidera à voir comment les finances de chaque année vous rapprochent ou vous éloignent de vos grands objectifs.
Il peut être utile d'y réfléchir :
Vous pouvez toujours modifier votre plan à long terme, mais le fait de disposer d'un document de référence vous permettant de rester sur la bonne voie peut renforcer votre prise de décision annuelle.
Votre conseil d'administration est responsable de la supervision financière, il jouera donc naturellement un rôle dans la comptabilité de votre association. Il est important de recruter des membres capables de faire avancer votre mission et de définir une orientation stratégique forte pour l'organisation.
Il est également important de créer une certaine séparation entre vos activités quotidiennes et les membres de votre conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration qui s'investit personnellement dans les activités de collecte de fonds et les sympathisants peut créer un conflit d'intérêts.
Le conseil d'administration doit prendre des décisions financières en fonction de l'intérêt de l'organisation dans son ensemble et non de ses liens personnels. Plus vous créerez d'espace, plus votre conseil d'administration sera en mesure de fournir des conseils financiers avisés pour soutenir la fixation d'objectifs à long et à court terme.
Lorsqu'il s'agit des opérations quotidiennes, un système de vérification et d'équilibrage vous aidera à rester précis à 100 %.
Il est important de créer des processus à suivre par votre équipe et de prendre le temps de les mettre en œuvre dans l'ensemble de l'organisation. Vous éviterez ainsi les désalignements, les erreurs et les informations manquantes qui pourraient donner lieu à des fraudes ou à des pénalités.
Voici quelques moyens de créer des contrôles internes :
Les audits financiers peuvent avoir la mauvaise réputation d'être une chose à laquelle une organisation ne doit faire face que lorsque quelque chose ne va pas. Renversons cette image et donnons la priorité à des audits réguliers qui confirment l'exactitude des données.
Chaque fois que vous effectuez un audit de manière proactive, vous pouvez tester vos systèmes internes, vos logiciels et l'état de préparation de votre équipe afin d'identifier les lacunes du processus. Ainsi, vous êtes prêt à affronter les audits obligatoires.
La publication des résultats des audits est également un excellent moyen d'instaurer la confiance et la transparence avec les donateurs et les parties prenantes.
Les logiciels de comptabilité pour les organisations à but non lucratif facilitent grandement tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent. L'époque des feuilles de calcul et des saisies manuelles est révolue.
Des outils spécialisés et des avancées technologiques vous aident à gérer vos finances. Pour se conformer aux protocoles comptables d'exonération fiscale, il est important de rechercher un logiciel spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif.
Voici quelques caractéristiques essentielles à rechercher :
Compte tenu de la taille de votre organisation et des compétences, du temps et des ressources de votre équipe, vous pouvez décider d'externaliser la fonction comptable. Plusieurs options s'offrent à votre association.
La comptabilité implique une attention particulière aux détails et une compréhension approfondie de l'organisation. En fonction de vos projets d'expansion dans les années à venir, vous pouvez décider de gérer les choses en interne ou de travailler avec un cabinet comptable.
De la définition de vos objectifs financiers à la garantie d'un revenu adéquat, tout commence par vos donateurs. Tout comme la comptabilité des entreprises repose sur les données relatives aux clients, la gestion des donateurs est un élément crucial de votre stratégie comptable pour cette raison.
Plus vous en savez sur vos donateurs, plus vous pouvez améliorer vos initiatives de développement des relations. En apprenant comment les donateurs ont donné dans le passé, à quelles campagnes et pour quels montants, vos prévisions financières deviennent beaucoup plus précises.
Il est également important de déclarer avec précision les montants des dons et de visualiser l'activité de don d'un coup d'œil pour obtenir le compte de résultat le plus précis possible, l'état de la situation financière et d'autres exigences en matière d'information financière.
La gestion des donateurs vous permet de connaître les différents segments de donateurs qui existent au sein de votre communauté. Voici quelques groupes de donateurs que vous pouvez identifier pour élaborer une stratégie de collecte de fonds :
Les grands donateurs, les entreprises mécènes et les donateurs récurrents peuvent tous être d'excellentes sources de financement fiable. Ces dons ont un impact plus important que vous pouvez prendre en compte dans vos plans financiers, mais seulement si la fidélisation des donateurs est une priorité.
A plan de fidélisation des donateurs aide les organisations à but non lucratif :
Pour fidéliser les donateurs, il faut leur témoigner de la gratitude, leur donner régulièrement des nouvelles et les aider à voir l'impact qu'ils ont.
Un logiciel de gestion des donateurs peut compléter votre stratégie financière en vous aidant à fidéliser vos donateurs. Pour savoir qui contacter et quand, il faut disposer des informations correctes sur vos donateurs.
La solution gratuite de gestion des donateurs de Zeffy stocke et organise en toute sécurité les données de vos donateurs et de vos membres afin que vous puissiez facilement engager le dialogue avec le bon donateur au bon moment.
Avec Zeffy vous pouvez :
