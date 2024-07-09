Comment Zeffy peut être gratuit ?
Les organisations à but non lucratif jouent un rôle essentiel dans l'amélioration du monde pour les communautés qu'elles servent. Pour faire avancer votre mission et accomplir un travail de changement, il faut gérer la manière dont les fonds circulent entre les donateurs et l'impact.

Les organisations à but non lucratif doivent maîtriser quatre états financiers clés pour prendre des décisions éclairées. Au-delà de l'exigence de l'IRS pour les organisations exonérées d'impôt, un reporting efficace ouvre la voie à la confiance des parties prenantes et à la prise de décisions stratégiques.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu'il faut savoir sur les états financiers des organisations à but non lucratif :

Qu'est-ce qu'un état financier d'une organisation à but non lucratif ?

Les états financiers d'une association résument les informations financières d'une année donnée. Les associations doivent remplir quatre états financiers, que nous détaillons ci-dessous.

Ces documents répondent aux exigences fiscales, mais présentent de nombreux autres avantages pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent rester organisées. Une vue plus détaillée de l'utilisation des fonds peut faciliter la planification financière.

Chaque état financier offre une vue unique sur la façon dont une organisation à but non lucratif fonctionne aujourd'hui et sur les possibilités qui s'offrent à elle pour l'avenir. Il en résulte des données en temps réel qui permettent de prendre des décisions judicieuses au service de la mission.

Pourquoi les états financiers des organisations à but non lucratif sont-ils nécessaires ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi les organisations à but non lucratif disposent d'un jeu d'états financiers spécifique et à quelles autres fins ils sont utilisés. Les raisons suivantes vous aideront à comprendre les avantages avant d'examiner les états financiers eux-mêmes.

Exigences de l'IRS

Le formulaire 990 est un document que toutes les organisations exonérées d'impôt doivent déposer chaque année auprès de l'IRS. Il tire des informations directement des quatre états financiers dont nous parlons aujourd'hui.

Le fait de rester au fait de vos états financiers tout au long de l'année peut simplifier la saison des impôts. Plus important encore, vous veillerez à l'exactitude de ces formulaires fiscaux essentiels afin d'éviter les pénalités.

Confiance des donateurs

Les donateurs d'aujourd'hui donnent dans le prolongement de leur identité à des causes qui leur tiennent à cœur. Ils recherchent un lien plus profond avec les organisations à but non lucratif qu'ils continueront à soutenir, et la confiance est primordiale.

Vos états financiers sont un moyen d'établir la transparence parmi vos donateurs. En montrant au public exactement comment l'argent des dons est utilisé et quand vous l'impliquez à un niveau beaucoup plus profond.

Vous pouvez partager des parties de vos états financiers dans le cadre du rapport annuel de votre association. De cette façon, vous pouvez créer un élan parmi les donateurs actuels et recruter de nouveaux soutiens.

Apprenez à créer votre rapport annuel d'organisation à but non lucratif (y compris un modèle gratuit).

Relations avec les parties prenantes

Les donateurs ne sont pas les seules relations qui bénéficient d'une bonne connaissance des états financiers. Vous pouvez avoir un impact direct sur quelques catégories de parties prenantes en instaurant le même niveau de confiance et de transparence dans les rapports.

Apprenez comment obtenir des sponsors pour votre organisation à but non lucratif.

Prise de décision stratégique

Les décisions fondées sur des données ne peuvent que profiter à votre association. Les informations financières ventilées selon différents critères vous donneront l'image la plus complète de la santé financière.

Que vous disposiez d'une équipe de direction interne investie dans vos finances ou que vous fassiez appel à un cabinet comptable externe, des états financiers précis vous indiqueront la meilleure voie à suivre.

Les états financiers peuvent contribuer à la prise de décisions telles que

Les 4 principaux états financiers des organisations à but non lucratif

Maintenant, plongeons dans les états financiers auxquels nous avons fait référence jusqu'à présent. Vous découvrirez ci-dessous la valeur de chacun d'entre eux, les informations à communiquer et la façon dont ils fonctionnent ensemble pour assurer la solidité financière de votre association.

L'état de la situation financière

L'état de la situation financière est la version du bilan d'une organisation à but non lucratif. L'objectif est de résumer la situation financière de l'association à un moment donné.  

Cet instantané vous donnera le meilleur aperçu de ce que vous possédez, de ce que vous devez et de ce qui est disponible aujourd'hui.

Critères d'évaluation clés :

Vous devez également inclure les actifs non courants dans votre état de la situation financière. Il s'agit des investissements à long terme, des biens immobiliers, des équipements et de toute autre chose que vous prévoyez de convertir en quelque chose d'autre que des liquidités utilisables au cours de l'année.

Les dettes à court terme, telles que les emprunts à court terme ou les comptes à payer, sont exigibles dans l'année. Les passifs non courants sont les dettes à long terme ou les paiements dus après l'année en cours sur laquelle porte le rapport.

Il existe différents types d'actifs nets à comprendre :

L'état des activités

L'état des activités examine les recettes et les dépenses au cours d'une période donnée afin d'évaluer l'efficacité du programme. Vous suivrez également l'évolution de l'actif net que vous avez déclaré dans votre état de la situation financière.

Il s'agit d'un compte de résultat similaire à celui d'une entreprise à but lucratif, mais dont les éléments sont adaptés aux principes comptables des organisations à but non lucratif. L'objectif est de voir comment vous générez des revenus, comment vous dépensez des fonds et comment vous fonctionnez pour maintenir un ratio d'actif net sain.

Critères d'évaluation clés :

L'état des dépenses fonctionnelles

L'état des dépenses fonctionnelles détaille les dépenses figurant dans l'état des activités en fonction de la fonction qu'elles remplissent. Ce document est essentiel pour instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes, qui peuvent facilement voir comment vous utilisez vos ressources.

Le fait de savoir comment chaque fonction de votre association génère des dépenses vous aidera à établir votre budget en conséquence. Vous serez également en mesure de démontrer que vous respectez les exigences réglementaires en matière de comptabilité des organisations à but non lucratif.

Critères d'évaluation clés :

Plus vous serez précis, plus votre déclaration permettra d'éclairer la prise de décision et la transparence des parties prenantes.

Le tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie permet de voir comment les liquidités entrent et sortent de votre association au cours d'une période donnée. L'objectif est de comprendre comment votre association utilise les liquidités disponibles et de déterminer votre liquidité, votre solvabilité et votre santé financière.

Les organisations à but non lucratif utilisent un format similaire au tableau des flux de trésorerie sur lequel s'appuient les organisations à but lucratif.

Critères d'évaluation clés :

Formatage du tableau : Le tableau des flux de trésorerie peut être rempli selon deux méthodes.

Comment créer des états financiers pour votre organisation à but non lucratif ?

Nous avons souligné l'importance de l'exactitude de chaque état financier. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous aideront à vous sentir en confiance et à mettre en place des pratiques comptables efficaces pour les organisations à but non lucratif.

6 conseils pour préparer les rapports financiers des organisations à but non lucratif

Modèles d'états financiers pour les organisations à but non lucratif

Télécharger notre modèle gratuit d'état financier pour les organisations à but non lucratif (Google Sheets)

Choisir le bon logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif

Si vous vous demandez comment suivre autant de transactions avec une telle précision, sachez que la technologie est de votre côté. Votre logiciel de comptabilité pour les organisations à but non lucratif vous aidera à automatiser l'organisation des revenus et des dépenses.

Comme vos transactions et vos reçus sont suivis en un seul endroit, il est beaucoup plus facile de remplir rapidement vos états financiers.

Voici une liste de contrôle rapide pour choisir le bon logiciel de comptabilité pour votre association :

Découvrez les 10 meilleurs logiciels de gestion des comptes des organisations à but non lucratif pour 2024.

FAQs : États financiers des organismes sans but lucratif

Oui. Une organisation 501(c)(3) doit rendre compte de sa situation financière à l'IRS par le biais d'une déclaration annuelle et remplir les documents requis pour conserver son statut d'exonération fiscale.
Le fait de ne pas rendre compte de sa situation financière ou de soumettre des rapports inexacts ou incomplets peut entraîner des pénalités. Une organisation 501(c)(3) doit déposer un rapport annuel pendant trois années consécutives pour conserver automatiquement son statut d'exonération fiscale.
Il est également essentiel que les organisations à but non lucratif exonérées d'impôt publient leurs états financiers afin de gagner la confiance des donateurs et d'établir des relations transparentes avec les parties prenantes.

Le bilan d'une organisation à but non lucratif(l'état de la situation financière) doit refléter l'actif, le passif et l'actif net. Cet aperçu de la santé financière actuelle doit être aussi détaillé que possible, en classant les passifs et les actifs en fonction des restrictions et de leur valeur à court ou à long terme.
Le modèle d'état de la situation financière présenté ci-dessus vous donnera une vision claire du bilan d'un organisme à but non lucratif.

La comptabilité des organisations à but non lucratif aide les organisations exonérées d'impôt à établir des budgets, à allouer des fonds, à établir des rapports et à analyser les données financières. Elle est essentielle à la conduite d'une activité efficace et à la stabilité de la situation financière.
La comptabilité des organisations à but non lucratif peut être gérée en interne, ou une agence externe peut être employée pour assurer l'exactitude et l'intégrité des données au fur et à mesure que l'organisation évolue.
Obtenez le guide ultime de la comptabilité des organisations à but non lucratif.

Il existe une différence entre le compte d'exploitation et le compte de résultat. Le compte d'exploitation est destiné aux organisations à but non lucratif et comporte des aspects spécifiques conformes aux normes comptables applicables aux organisations à but non lucratif.
Les organisations à but lucratif utilisent un compte de résultat et emploient des termes tels que "chiffre d'affaires" ou "marge brute", qui ne s'appliquent pas aux organisations à but non lucratif.

Rédigé par
Jessica Woloszyn

