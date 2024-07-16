Les subventions pour les organisations à but non lucratif vous permettent de bénéficier d'un financement exonéré d'impôt afin de débloquer de nouvelles possibilités de collecte de fonds pour votre mission. Il est logique que la plupart des organisations sautent sur les occasions d'obtenir des subventions pour leurs opérations, leurs projets et leurs investissements futurs.

Un volume élevé de demandes et une liste interminable d'options de subventions peuvent faire en sorte que trouver et demander les bonnes options pour votre organisme à but non lucratif semble décourageant. Heureusement, vous avez atterri sur un guide des meilleures subventions à but non lucratif pour 2024.

‍

Plongez dans des ressources utiles pour assurer le financement de votre association, notamment :

‍

Que sont les subventions aux organisations à but non lucratif ?

Les subventions pour les organisations à but non lucratif sont des dons importants accordés par des fondations publiques ou privées, des organismes gouvernementaux ou des entreprises à des organisations admissibles. Les subventions sont essentielles dans un plan stratégique pour financer des missions et des projets qui créent des changements au sein des communautés et développent les capacités des organisations à but non lucratif.

‍

‍

Bien que vous puissiez avoir l'impression d'obtenir de l'argent gratuit, il existe des règles, des critères d'admissibilité, de longues procédures de demande et parfois des restrictions quant à l'utilisation des subventions accordées aux organisations à but non lucratif. C'est pourquoi le fait de vous familiariser avec le processus et les différents types de subventions disponibles peut vous aider à vous préparer à donner le meilleur de vous-même.

‍

‍Subventions gouvernementales pour les organisations à but non lucratif

Les subventions fédérales sont disponibles dans tout le pays, mais les organisations à but non lucratif établies peuvent faire appel aux agences locales et d'État.

Une subvention gouvernementale peut avoir plus de critères d'éligibilité et un processus de demande plus complexe pour un rédacteur de subvention. Par ailleurs, une agence fédérale indépendante ou une organisation locale peut offrir aux organisations à but non lucratif des montants de financement plus élevés, généralement disponibles tout au long de l'année.

En raison du processus de sélection rigoureux, ces subventions sont également considérées comme plus prestigieuses et peuvent soutenir la réputation et le statut d'une organisation à but non lucratif. Par exemple, vous pouvez mentionner votre subvention gouvernementale dans votre marketing auprès des donateurs et dans votre rapport annuel afin de vous démarquer auprès des parties prenantes.

‍

Les subventions publiques peuvent provenir de :

Gouvernements des États

Gouvernements des comtés

Gouvernements des villes ou des cantons

Gouvernements de districts spéciaux

Gouvernements tribaux amérindiens (reconnus par le gouvernement fédéral)

Gouvernements tribaux amérindiens (autres que ceux reconnus par le gouvernement fédéral)

‍

Subventions de la fondation pour les organisations à but non lucratif

Une subvention de fondation provient d'une organisation privée ou publique qui soutient le développement communautaire. Une fondation publique collecte souvent des dons pour soutenir les efforts de subventionnement, alors qu'une fondation privée ne le fait pas.

Toutes deux offrent d'excellentes sources de financement à des organisations à but non lucratif sélectionnées qui correspondent à la vision de la fondation. Chaque fondation est légèrement différente et les montants des subventions varient en fonction du processus de demande de subvention et du type de projets qu'elle souhaite soutenir.‍

‍

Subventions d'entreprises pour les organisations à but non lucratif

Les subventions d'entreprise proviennent d'entreprises qui soutiennent des causes à but non lucratif spécifiques, des projets caritatifs et des activités telles que la recherche. Forbes prévoit qu'en 2024, les entreprises chercheront de plus en plus à soutenir la responsabilité sociale des entreprises en s'associant à des organisations à but non lucratif.

Une organisation à but non lucratif peut trouver plus facile de s'orienter vers des subventions d'entreprises, car elles proviennent généralement de grandes marques auxquelles elle peut associer sa mission. Il se peut également qu'il y ait moins d'étapes ou de politiques qu'avec une subvention gouvernementale pour les organisations éligibles.

Les subventions d'entreprise peuvent également être flexibles et inclure l'échange de biens, d'employés et de services. Dans la suite de cet article, vous trouverez un exemple dans notre liste des meilleures subventions pour les organisations à but non lucratif.

‍

Comment trouver des subventions pour les organisations à but non lucratif

La meilleure façon de trouver des subventions pour votre association est de savoir où chercher au niveau local, régional et national. Qu'il s'agisse de créer une association qui a besoin d'un coup de pouce en matière de programmation ou d'explorer les possibilités de subventions pour développer ses activités, il existe des possibilités de subventions à explorer.

Les organisations à but non lucratif, quels que soient leur mission, leur taille ou leur lieu d'implantation, peuvent trouver un soutien si elles s'adressent aux bonnes personnes. Consultez cette approche simple en trois étapes pour trouver une subvention équivalente à celle d'un organisme à but non lucratif.

‍

‍

Étape 1 : Recherche de subventions locales

Les fondations proches de votre association, que ce soit au niveau de l'État ou de la ville, sont d'excellents endroits pour trouver des possibilités de subvention. Il est également utile de présenter une demande lorsque votre mission a un impact direct sur les communautés locales ou les racines de la fondation.

Vous pouvez trouver des subventions à impact local en effectuant une recherche en ligne dans votre région. Un exemple serait "New Jersey Foundation Grants for Nonprofits 2024" (subventions de la fondation du New Jersey pour les organisations à but non lucratif 2024), qui fait surface une liste comme celle-ci pour trouver une subvention qui résonne.

‍

Étape 2 : S'appuyer sur les annuaires de la fondation

Les bases de données nationales et locales peuvent également vous aider à filtrer les résultats de la recherche en fonction de la catégorie de votre cause et de votre lieu de résidence, afin de vous permettre d'accéder plus rapidement à votre destination.

‍

Voici quelques répertoires et bases de données de subventions à explorer :

Candid's Foundation Directory est une base de données de subventions sur abonnement qui met en relation votre association avec des subventions de fondations en utilisant un concept de filtrage similaire.

‍

GrantWatch présente les subventions disponibles dans tout le pays, en donnant un aperçu rapide des critères d'éligibilité et une vue détaillée des informations et des dates limites de dépôt des demandes.

‍

‍

Le United Philanthropy Forum propose un répertoire de membres permettant de rechercher près de 100 organisations philanthropiques (OSP) régionales et nationales susceptibles d'offrir des possibilités de subvention ou de devenir des partenaires stratégiques pour l'établissement de relations.

‍

‍

‍

Étape 3 : Recherche d'agences gouvernementales pour les subventions aux organisations à but non lucratif

Les gouvernements locaux et d'État disposent souvent de bases de données couvrant toutes les possibilités de subventions pour les organisations à but non lucratif. Le portail des subventions de la Californie est un excellent exemple de la simplicité avec laquelle il est possible de vérifier ce qui est disponible dans votre région.

Si votre État ne dispose pas d'une base de données complète sur les subventions ou si vous souhaitez rechercher encore plus d'opportunités, Grants.gov vous offrira la plus grande sélection de subventions gouvernementales.

‍

Comment choisir les bonnes subventions pour les organisations à but non lucratif ?

Lorsque vous commencez à vous plonger dans les bases de données et les résultats de recherche de subventions pour les organisations à but non lucratif, vous pouvez avoir besoin d'aide pour choisir celle à laquelle vous souhaitez postuler. Les considérations suivantes peuvent vous aider à prendre votre décision.

Commencez par votre objectif : lorsque vous gardez à l'esprit le résultat idéal d'une subvention, vous pouvez rapidement passer en revue les demandes de subvention qui vous aideront à l'atteindre.

Évaluer l'éligibilité et les exigences : Examinez les critères d'éligibilité des organisations afin d'éviter de perdre du temps lors de la présentation de la demande.

Recherchez l'alignement : Envisagez de réduire votre liste de subventions à demander en examinant les organismes de financement qui correspondent le mieux à votre association.

Évaluez votre retour sur investissement : Les chiffres ont leur importance et il est essentiel de vous demander si le montant qui vous est accordé est un bon retour sur le temps que vous investissez dans chaque procédure de demande.

‍

‍

Quelles sont les possibilités de subvention les plus courantes pour les organisations à but non lucratif ?

Un autre facteur essentiel pour trouver les meilleures subventions est de déterminer le(s) type(s) de soutien qui pourrait(ent) bénéficier à vos priorités actuelles.

Les subventions de renforcement des capacités aident les organisations à se développer dans des domaines nécessitant davantage de financement en couvrant l'amélioration des processus et les investissements plutôt qu'un projet spécifique.

Les subventions conditionnelles financent les organisations à but non lucratif à condition qu'elles répondent à certaines attentes et conditions. Il existe des restrictions que le bailleur de fonds et votre organisation conviennent à l'avance.

Les subventions de dotation permettent aux fondations de financer des organisations à but non lucratif qui produisent des intérêts. Un fonds de dotation reçoit généralement des contributions de la part des donateurs en fonction des étapes franchies et peut être accompagné d'un soutien pour les normes de gouvernance.

Les subventions d'équipement et de matériel (subventions d'investissement) couvrent les coûts associés aux installations appartenant à une organisation à but non lucratif. Les subventions gouvernementales sont populaires pour le soutien à l'équipement, aux bâtiments et à l'infrastructure.

Les subventions de projet soutiennent les activités et les programmes des organisations à but non lucratif, ainsi que les résultats spécifiques décrits au cours de la procédure de demande. Il existe souvent des restrictions quant au lieu et au moment où les fonds peuvent être dépensés.

Les subventions de fonctionnement sont une option pour les organisations à but non lucratif établies qui recherchent un soutien pour leurs dépenses de fonctionnement. Ces subventions s'adressent aux associations qui gèrent leurs finances mensuelles sans aide.

Les subventions de recherche financent les organisations à but non lucratif qui participent à l'apprentissage et à l'exploration de nouvelles idées. La recherche peut être couverte financièrement pour soutenir les résultats escomptés.

Les subventions d'assistance technique financent le soutien d'experts dans divers domaines dont une association peut avoir besoin pour combler des lacunes. Les consultants peuvent apporter leur aide dans les domaines juridique, financier, comptable, marketing et autres fonctions vitales.

Les subventions en nature soutiennent les organisations à but non lucratif sans argent, mais en prenant en compte des éléments tels que les voitures, la technologie, les installations et les services.

‍

Les 5 meilleures subventions disponibles pour les organisations à but non lucratif en 2024

1. Bourse AWS IMAGINE

La subvention IMAGINE d'Amazon Web Services (AWS) permet aux organisations à but non lucratif d'adopter des technologies et d'apprendre. L'organisation estime que la technologie est essentielle à la mission et recherche des opportunités d'assistance financière.

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser la subvention pour soutenir des projets existants ou de nouvelles idées axées sur la technologie. Les trois catégories de prix suivantes sont actuellement proposées.

‍

Le prix Pathfinder Generative AI :

Jusqu'à 200 000 USD en liquidités non affectées

Jusqu'à 100 000 USD de crédits promotionnels AWS

‍

Le prix "Go Further, Faster" (Aller plus loin, plus vite) :

Jusqu'à 150 000 USD en liquidités non affectées

Jusqu'à 100 000 USD de crédits promotionnels AWS

‍

Le prix de l'élan vers la modernisation :

Jusqu'à 50 000 USD en liquidités non affectées

Jusqu'à 20 000 USD de crédits promotionnels AWS

‍

Suis-je admissible ?

Toutes les organisations 501(c)3 des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande sont éligibles. AWS invite les organisations à but non lucratif, quels que soient leur budget, leur mission et leur taille, à poser leur candidature.

Consultez les conditions spécifiques et les anciens lauréats des prix énumérés ci-dessus.

Calendrier de candidature : Le processus de candidature pour 2024 est ouvert du 3 mai au 3 juin.

‍

2. Fondation caritative de la Bank of America

La Bank of America Charitable Foundation se concentre sur la croissance responsable et le progrès social. Elle offre des subventions à des organisations à but non lucratif qui soutiennent les communautés à revenus faibles et modérés.

Bank of America souhaite s'associer à des organisations caritatives qui aident les populations vulnérables, notamment les familles de travailleurs et les personnes touchées par le système de justice pénale.

Une subvention pour la mobilité économique est actuellement ouverte et se concentre sur le développement communautaire, ce qui comprend

Développement du logement

Développement économique

Programmes d'accession à la propriété pour les minorités

Parcours vers un logement stable et abordable ou vers l'accession à la propriété

Développement durable

Revitalisation, préservation et stabilisation

Développement axé sur les transports en commun

Arts et institutions culturelles communautaires

Résilience des communautés mal desservies

Durabilité environnementale

Soutenir les organisations/initiatives en faveur de l'efficacité énergétique

Résilience des petites entreprises

‍

Suis-je admissible ?

Toute organisation 501(c)(3) exonérée d'impôt qui n'est pas considérée comme une fondation privée ou qui travaille par l'intermédiaire d'un sponsor fiscal peut poser sa candidature. Bank of America exige également que les organisations à but non lucratif soient basées dans des communautés vulnérables ou qu'elles les desservent :

Familles actives

La jeunesse

Personnes âgées

Personnes vivant avec un handicap

Les vétérans

Les personnes touchées par le système de justice pénale

‍

Lire les critères d'éligibilité

‍

Délai de candidature :

‍Lesdemandes de subventions (RFP) seront acceptées entre le 27 mai 2024 et le 21 juin 2024.

‍

3. Subventions Google Ad Grants

Les subventions Google Ad Grants récompensent les organisations à but non lucratif qui remplissent les conditions requises en leur fournissant des annonces de recherche pour les aider à atteindre un plus grand nombre de personnes dans le cadre de leurs activités de collecte de fonds. Les organisations à but non lucratif peuvent recevoir jusqu'à 10 000 dollars de crédits mensuels Google Ads.

Les bénéficiaires peuvent également bénéficier d'un accès privilégié aux divers outils technologiques appartenant à Google, notamment :

‍

Suis-je admissible ?

Les subventions publicitaires de Google exigent que votre association demande un compte Google pour les organisations à but non lucratif. Les organisations à but non lucratif éligibles sont toutes les organisations caritatives reconnues par leur pays comme des organisations à but non lucratif légitimes et en règle.

‍

Les exceptions à l'éligibilité comprennent les organisations qui sont :

Entités publiques

Hôpitaux ou organismes de soins de santé

Écoles, établissements d'enseignement et universités

‍

Délai de candidature :

‍Les demandes de subventionsont acceptées de manière continue tout au long de l'année.

‍

4. Fondation Walmart

Le programme de subventions de la Fondation Walmart est axé sur la communauté. Chaque année, les magasins Walmart et Sam's Club accordent des subventions en espèces d'un montant compris entre 250 et 5 000 dollars à des œuvres de bienfaisance.

Les organisations à but non lucratif sont encouragées à demander une subvention Spark Good Local par l'intermédiaire de leur magasin local. Le financement vise à répondre directement au développement de la communauté et à offrir des solutions qui améliorent la qualité de vie.

‍

Suis-je admissible ?

Une subvention Spark Good Local peut être attribuée à toute organisation 501(c)(3) ayant fait l'objet d'une vérification par le service de vérification tiers de Walmart.

Les bénéficiaires de subventions les plus courants sont les suivants :

Les écoles

Organisations confessionnelles

Les crèches et les soupes populaires

Placards à vêtements

Organisations fournissant des logements abordables

Services de police et d'incendie

‍

En savoir plus sur l'éligibilité aux subventions

‍

Délai de candidature :

Les candidatures sont acceptées tous les trimestres selon le calendrier suivant pour 2024 :

Du 1er mars au 15 juillet

1er août - 15 octobre

1er novembre - 31 décembre

‍

5. Subventions de la Fondation Robert Wood Johnson

La Fondation Robert Wood Johnson soutient les organisations à but non lucratif qui promeuvent l'équité en matière de santé. Les organisations peuvent s'associer à la fondation pour financer des projets spécifiques qui offrent des services de santé ou un soutien aux individus et promeuvent des communautés saines.

La fondation a actuellement trois possibilités de subventions actives que les organisations à but non lucratif peuvent explorer :

Des preuves pour agir : Recherche innovante pour faire progresser l'équité raciale : Subventions pour des études sur les systèmes, les structures, les politiques, les lois et les pratiques en matière d'inégalité en matière de santé.‍

Idées pionnières : Explorer l'avenir pour construire une culture de la santé: Subventionne des idées visant à influencer l'équité en matière de santé à l'avenir.

Prix RWJF de la culture de la santé: Subventions aux organisations à but non lucratif qui s'attaquent activement au racisme structurel et à l'équité en matière de santé.

‍

Suis-je admissible ?

Tous les candidats doivent être basés aux États-Unis. Les organisations à but non lucratif éligibles peuvent également avoir des membres d'équipe répartis entre les États-Unis et d'autres pays.

La préférence est donnée aux établissements d'enseignement supérieur, aux organisations à but non lucratif et aux entités publiques. Les différentes possibilités de subvention peuvent nécessiter des critères supplémentaires concernant l'équité en matière de santé et les projets soutenant les objectifs de la Fondation RWJ.

Prendre des ressources pour se préparer et explorer la procédure d'octroi de subventions

‍

Délai de candidature :

Les candidatures sont ouvertes toute l'année pour chaque bourse, à l'exception du prix RWJF pour la culture de la santé, dont la date limite est fixée au 3 juin 2024.‍

‍

Conseils pour la demande de subvention de votre organisation à but non lucratif

Maintenant que vous savez ce qui est disponible en matière de subventions pour les organisations à but non lucratif, il est temps de conclure avec quelques bonnes pratiques pour votre demande. Chaque subvention peut nécessiter une proposition unique, mais il existe quelques conseils généraux que vous pouvez appliquer de manière universelle.

Faites forte impression avec votre résumé

Réfléchissez aux questions suivantes lorsque vous commencez à écrire :

Quel est l'objectif principal du financeur et comment pouvez-vous l'aider à l'atteindre ?

Existe-t-il des points d'alignement entre l'histoire de votre organisation et celle de l'organisme de financement ?

Quel est le meilleur moyen de présenter rapidement et de manière convaincante le problème et la solution pour lesquels vous recherchez un financement ?

Comment pouvez-vous montrer au financeur que vous avez lu entièrement les critères de candidature ?

‍

Créer une déclaration de besoin convaincante

Votre déclaration de besoin est l'endroit où vous faites votre demande officielle de financement d'une manière qui persuade le lecteur de choisir votre organisation à but non lucratif. Elle doit être courte, agréable et réfléchie pour montrer que vous comprenez les objectifs de votre bailleur de fonds.

Aidez vos lecteurs à s'assurer qu'ils disposent de toutes les informations sur le problème spécifique que vous abordez et sur les raisons pour lesquelles le financement que vous demandez fait une différence opportune.

‍Offrez de la clarté dans vos descriptions de projets et d'organisations

Une fois que vous avez accroché le lecteur avec votre résumé et votre énoncé des besoins, il est temps de l'inviter à entrer. Les descriptions de votre projet et de votre organisation doivent être aussi claires que possible, avec un peu plus de personnalité.

Vous voulez que la personne qui lit votre candidature ait l'impression de vous connaître, qu'elle se sente concernée par votre mission et qu'elle ait envie de voir votre projet se concrétiser.‍

‍

Obtenez le financement le plus élevé jamais obtenu avec Zeffy

Les subventions aux organisations à but non lucratif sont un moyen de collecter des fonds que de nombreuses organisations intègrent dans leur stratégie de collecte de fonds. Pendant que vous examinez les différentes options pour trouver celle qui vous convient le mieux, n'oubliez pas les fonds supplémentaires que vous pouvez collecter grâce à une campagne simple et créative.

Zeffy offre aux organisations à but non lucratif la seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite conçue pour les organisations caritatives. Elle permet d'attirer les donateurs et de les convertir grâce à des formulaires de don faciles à utiliser.