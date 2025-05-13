Les États-Unis comptent 1,5 million d'organisations à but non lucratif. Ces organisations comprennent des organismes de santé, des établissements d'enseignement, des églises, des groupes locaux de réseautage et d'autres organisations caritatives.

Vous êtes peut-être inquiet à l'idée de créer votre propre association, compte tenu du grand nombre d'organisations à but non lucratif, mais les fondateurs d'organisations à but non lucratif sont passionnés et courageux. Notre guide étape par étape vous fournira une base solide pour vous aider à faire fonctionner votre association.

Lisez la suite pour savoir comment vous inscrire auprès de votre État et obtenir le statut d'exonération fiscale auprès de l'Internal Revenue Service (IRS). Vous découvrirez également les meilleures pratiques pour vous aider à rédiger une déclaration de mission et un plan d'affaires, à trouver des sources de financement, à former un conseil d'administration et à déterminer si vous devez ou non créer une société à but non lucratif.

‍

Qu'est-ce qu'un organisme à but non lucratif ?

Le terme "sans but lucratif" est mal choisi. Les organisations à but non lucratif peuvent gagner de grosses sommes d'argent. La principale différence entre les organisations à but non lucratif et les entreprises à but lucratif est la manière dont elles doivent dépenser l'argent qu'elles gagnent. Les revenus d'une organisation à but non lucratif ne peuvent pas bénéficier à son fondateur, aux membres de son conseil d'administration, à son personnel, à ses donateurs ou à ses bénévoles. Une organisation caritative et ses services doivent bénéficier à la communauté pour conserver leur statut d'exonération fiscale et tous les fonds collectés doivent être reversés à l'organisation et à la communauté.

Contrairement aux entreprises à but lucratif, les organisations à but non lucratif doivent également se conformer à des restrictions strictes imposées par l'IRS, qui limitent le lobbying et les campagnes politiques et exigent des organisations à but non lucratif qu'elles soient financièrement transparentes.

‍

Les types d'organisations à but non lucratif les plus courants

Le statut d'organisation à but non lucratif le plus courant est celui d' organisation 501c3. Ces organisations bénéficient d'une exonération fiscale fédérale et doivent fonctionner pour soutenir les objectifs suivants définis par l'IRS :

Charitable

Religieux

Éducation

Scientifique

Organisations littéraires

Essais pour la sécurité publique

Encourager les compétitions sportives amateurs nationales ou internationales

Prévention de la cruauté envers les enfants ou les animaux

‍

Outre ce statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS, d'autres organisations à but non lucratif offrent des avantages aux dirigeants de la communauté locale et aux entreprises, et promeuvent le bien-être social. L' Internal Revenue Service (IRS) fournit une liste des autres types d'organisations à but non lucratif.

‍

Avant de commencer : Le lancement d'un organisme à but non lucratif vous convient-il ?

La création d'une association est un moyen efficace de faire bouger les choses, mais ce n'est pas la voie à suivre pour tout le monde.

Si l'idée de créer votre propre organisation peut être excitante, la réalité implique de naviguer entre des exigences juridiques complexes, des tâches administratives continues, des règles strictes du fisc et des responsabilités à long terme en matière de collecte de fonds. Si vous n'êtes pas prêt à consacrer le temps et les efforts nécessaires à la gestion d'une organisation à but non lucratif, le fardeau peut rapidement l'emporter sur les avantages.

‍

Voici quelques alternatives à envisager :

Le parrainage fiscal : Établissez un partenariat avec une organisation à but non lucratif existante pour mener votre projet sous son statut juridique et son exonération fiscale. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'impact de votre projet, tandis que l'association s'occupera des tâches administratives.



Fonds à vocation arrêtée par le donateur (DAF) : Si votre objectif principal est de financer des œuvres de bienfaisance, un fonds à vocation arrêtée par le donateur peut vous offrir des avantages fiscaux sans que vous ayez à gérer une organisation.



Entreprise sociale ou SARL : Si votre idée peut générer des revenus tout en ayant un impact social, une entreprise à but lucratif avec une mission peut être mieux adaptée.



‍

Si votre mission répond à un besoin clair et non satisfait de votre communauté, si vous avez un plan de viabilité à long terme et si vous êtes prêt à vous engager dans les tâches administratives, la création d'une association peut être la bonne solution. Veillez simplement à explorer toutes les options qui s'offrent à vous avant de déposer votre demande.

‍

Comment créer une association à but non lucratif dans chaque État ?

‍

‍

Meilleures pratiques pour la création d'un organisme à but non lucratif

Outre l'enregistrement auprès de votre État et du gouvernement fédéral, vous devez faire quelques démarches pour commencer dans la bonne direction.

‍

Rédiger un plan d'entreprise

Avant de créer un organisme à but non lucratif, vous devez savoir ce que vous voulez et comment vous allez le réaliser. Les jeunes entreprises à but non lucratif survivent lorsqu'elles disposent d'un plan détaillé qui explique comment elles rempliront leur objectif et leur mission.

‍

Budget / plan financier

La création d'une organisation à but non lucratif exige plus que de la passion - elle nécessite un plan financier solide. Avant de vous lancer, réfléchissez :

Frais de démarrage : Frais d'enregistrement auprès de l'IRS et de l'État, site web, image de marque et outils initiaux (généralement entre 500 et 2 500 dollars).



Les dépenses courantes : Pensez à l'assurance, à la technologie, au marketing et à la mise en œuvre du programme - même les organisations entièrement bénévoles ont des coûts de base.



Sources de revenus : Prévoyez comment vous financerez vos activités - subventions, dons, adhésions ou revenus gagnés - tout en restant en conformité avec votre statut d'exonération fiscale.



Durabilité : Constituer une petite réserve pour gérer les flux de trésorerie et éviter les déficits de financement.

‍



‍

Collecte de données

Avant de créer une organisation à but non lucratif, vous devez décider si vous devez vraiment le faire. Faites vos recherches. Votre communauté a-t-elle besoin de ce que vous allez lui fournir ? D'autres organisations répondent-elles déjà à ce besoin ?

Si d'autres organisations à but non lucratif répondent à ce besoin, en quoi serez-vous différent ? Combien de personnes pouvez-vous aider ?

Une évaluation des besoins vous aidera à déterminer si votre organisation est nécessaire et à classer par ordre de priorité les besoins les plus importants de votre communauté. L'ajout d'une évaluation des besoins à votre plan d'affaires à but non lucratif vous aidera à mieux communiquer la nécessité de votre organisation aux bailleurs de fonds potentiels.

‍

En tant que nouvelle association, vous voudrez également établir des prévisions concernant les besoins de votre association et de votre communauté, notamment :

Ressources pour la collecte de fonds et le marketing

Besoins en matière d'opérations et de programmes et coûts prévus

‍

Une analyse SWOT peut vous aider à examiner les opportunités et les menaces externes, ainsi que les forces et les faiblesses internes. L'analyse SWOT peut vous aider à rédiger votre plan d'entreprise, à identifier des donateurs et des partenariats potentiels et à élaborer de nouveaux programmes.

‍

Proposition de valeur

La proposition de valeur d'une entreprise à but lucratif indique comment elle profite à ses clients. Les organisations à but non lucratif doivent indiquer comment elles profitent à la communauté dans son ensemble. La déclaration de mission de votre organisation doit partager ces informations. Il s'agit également de la partie la plus essentielle de votre organisation.

Vous l'utiliserez pour vous enregistrer auprès de votre État et de l'IRS et pour demander des subventions. Vous l'ajouterez également aux documents de marketing et de collecte de fonds de votre organisation. Votre déclaration de mission doit être compréhensible et passionnante et expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes nécessaire et comment vous atteindrez vos objectifs. Votre déclaration de mission devrait déjà contenir ces informations. Si vous avez créé une déclaration de mission de qualité, vous pouvez l'ajouter ici.

‍

Les programmes

L'ajout d'une section à votre plan d'affaires sur vos programmes vous aidera à expliquer davantage comment chaque programme contribue à votre mission et a un impact sur la communauté. Si vous avez besoin d'aide pour trouver des programmes pour votre nouvelle association, vous pouvez toujours faire des recherches sur des organisations similaires pour voir ce qu'elles font. Vous pouvez en profiter pour discuter avec votre conseil d'administration de la manière dont vous pouvez vous différencier et vous démarquer de la concurrence.

‍

Plan de marketing

C'est dans votre plan de marketing que vous pouvez expliquer pourquoi les donateurs vous soutiendront. Vous devrez détailler votre donateur idéal, y compris les informations démographiques et financières. Vous devrez également inclure leurs intérêts, leurs attitudes, leurs valeurs et leurs craintes.

Ensuite, vous pouvez discuter de la manière dont vous allez acquérir de nouveaux donateurs. Cela inclut la réalisation d'une analyse de marché, l'utilisation d'un site web à but non lucratif, de publicités payantes et de campagnes de pair-à-pair pour transformer les visiteurs du site web en donateurs. Vous devrez ajouter les projections de coûts que vous avez recueillies dans cette section.

À partir de là, vous pouvez indiquer comment vous prévoyez de fidéliser et d'augmenter le nombre de donateurs en les remerciant de leurs dons, en leur envoyant des communications régulières, en les invitant à visiter vos installations et en les encourageant à devenir des donateurs récurrents ou majeurs.

‍

Plan opérationnel

Votre plan opérationnel, parfois appelé résumé, présente les besoins de votre organisation et la manière dont vous comptez y répondre. Vous pouvez le faire avec :

Détails sur les activités quotidiennes

Liste des dirigeants et du personnel clé

Exigences légales

Besoins en assurance

‍

Vous pouvez également partager les ressources dont votre organisation dispose déjà dans cette section :

Bâtiment et équipement

Alliances stratégiques

Brevets, droits d'auteur et marques déposées

‍

Plan d'impact

Au début, vous laisserez probablement cette section vide. Au fur et à mesure de votre développement, c'est ici que vous pourrez expliquer comment vos programmes et projets à but non lucratif ont affecté la communauté et vous ont aidé à remplir votre mission.

‍

Former un conseil d'administration

Une autre étape essentielle consiste à former une communauté de croyants pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ce chiffre peut sembler facile, mais vous ne devez pas vous contenter de demander à quelques amis de devenir membres du conseil d'administration et de vous arrêter là. Vous devrez plutôt comprendre les besoins de votre organisation et trouver des membres du conseil d'administration compétents dans ces domaines.

Les membres du conseil d'administration doivent assister aux réunions régulières du conseil, embaucher et superviser un directeur exécutif, comprendre et voter les états financiers de l'organisation, et promouvoir et collecter des fonds pour l'organisation au sein de la communauté. De nombreux conseils d'administration d'organisations à but non lucratif exigent également de leurs membres qu'ils fassent un don annuel à l'organisation.

‍

Vous devrez créer des descriptions de poste et un manuel de formation pour les membres de votre conseil d'administration et les dirigeants afin de vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Lors de l'élaboration d'un manuel de formation pour le conseil d'administration, vous devrez inclure plusieurs éléments, tels que

Déclaration de mission d'une organisation à but non lucratif

Lettre de bienvenue

Gouvernance et information du conseil d'administration

Plan stratégique

Informations financières et juridiques

Programmes et impact

Politiques et procédures du Conseil

Contacts et ressources clés

Possibilités de formation et de mentorat

‍

Au début, vous ne disposerez pas de la plupart de ces éléments, mais les membres de votre conseil d'administration doivent comprendre qu'il est de leur responsabilité de les élaborer pour le conseil actuel et les conseils futurs. Pour l'instant, votre plan d'affaires contribuera à informer les nouveaux membres du conseil sur la raison d'être et les objectifs de votre association.

‍

Demande de statut d'exonération fiscale

L'une des principales raisons pour lesquelles les donateurs font des dons à des sociétés à but non lucratif est qu'ils bénéficient d'une réduction d'impôts. Si votre association n'est pas exonérée d'impôts auprès de l'IRS, cela peut avoir une incidence sur les dons.

Le code des revenus internes permet aux églises, aux écoles, aux organisations caritatives et à d'autres types d'organisations de s'enregistrer en tant que 501c3. Ce statut s'accompagne de plusieurs règles et réglementations, comme l'interdiction de mener des campagnes politiques, la limitation du lobbying et la nécessité de faire preuve de transparence financière.

Pour de nombreuses organisations, les avantages peuvent l'emporter sur ces réglementations. L'exonération fiscale facilite les demandes de subventions, de parrainage d'entreprises et de soutien de la part de grands donateurs, et leur permet d'obtenir plus facilement des résultats.

‍

Financement de la création d'entreprise

Une autre étape à franchir avant de s'enregistrer auprès de votre État et de demander le statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS consiste à trouver un financement de démarrage. La création d'une organisation à but non lucratif comporte plusieurs coûts, notamment les frais d'enregistrement auprès de l'État et de l'IRS, le site web et le marketing, les besoins en locaux, et bien d'autres encore.

‍

Demander une aide à la création d'entreprise

La première chose à faire est de rechercher des subventions. Votre organisation à but non lucratif peut trouver des fonds de démarrage auprès de programmes de dons d'entreprises, de fondations privées et de subventions fédérales, nationales et municipales.

‍

Avant d'introduire une demande de subvention, vous devez disposer des éléments suivants :

Un courriel ou une lettre de présentation

Un plan d'affaires qui présente la mission de l'organisation, ses budgets et ses besoins financiers.

Description des différents programmes liés à la mission du bailleur de fonds

‍

Même si vous ne trouvez pas de subventions, il existe d'autres moyens de collecter des fonds et de trouver du soutien pour votre nouvelle association :

‍

Entrer en contact avec d'autres organisations à but non lucratif similaires

Vous trouverez peut-être des organisations qui correspondent à vos objectifs ou qui sont prêtes à se connecter et à travailler avec votre organisation.

‍

S'inscrire à un outil de don en ligne gratuit

L'un des meilleurs moyens de lancer votre association à moindre coût est d'utiliser un outil de donation en ligne gratuit.

Contrairement à d'autres plateformes, les outils de collecte de fonds en ligne 100% gratuits de Zeffy sont conçus pour aider les petites et nouvelles organisations à but non lucratif à collecter des dons, à organiser des événements, à lancer des campagnes, et bien plus encore, sans engager de frais.

‍

Trouver un parrain fiscal

Les startups à but non lucratif peuvent entrer en contact avec des sponsors fiscaux qui leur fournissent des services d'administration et de supervision ainsi qu'un soutien financier. Les sponsors fiscaux sont des organisations à but non lucratif ; ils comprennent et peuvent donc vous aider d'une manière que vous ne soupçonnez peut-être pas.

Si vous souhaitez trouver des sponsors fiscaux, faites des recherches sur les associations locales à but non lucratif et sur leurs missions afin de trouver une organisation qui pourrait être disposée à parrainer la vôtre. Vous pouvez également vous adresser à des fondations communautaires ou à des conseils artistiques.

‍

9 étapes pour enregistrer votre organisation à but non lucratif

Vous êtes maintenant prêt à passer à la logistique de la création d'une organisation à but non lucratif en vous enregistrant auprès de votre État et de l'Internal Revenue Service (IRS). N'oubliez pas que chaque État a ses propres règles et réglementations pour les organisations à but non lucratif. Il est donc préférable de vérifier auprès de votre secrétaire d'État avant de commencer.

‍

1. Choisissez le nom de votre association

Donner un nom à votre association peut être très personnel. En même temps, votre État peut avoir quelques restrictions, y compris la nécessité d'ajouter "corporation" ou "incorporated" au nom. Vous devez également vérifier auprès du bureau du secrétaire d'État que le nom est disponible et qu'il n'a pas été pris par une organisation existante. Si c'est le cas, veillez à vous enregistrer dès que possible.

‍

2. Choisissez l'objectif de votre association

Ne négligez pas cette étape. L'objet de vos statuts et de votre demande 501c3 auprès de l'IRS doit correspondre exactement. C'est pourquoi il est essentiel de rédiger la déclaration de mission de votre association avant de vous enregistrer auprès de l'État et de l'IRS.

‍

3. Choisir les membres du conseil d'administration et de l'équipe dirigeante

De nombreuses nouvelles organisations à but non lucratif se posent des questions : Combien de membres du conseil d'administration faut-il pour votre organisation ?

La plupart des États ont leurs propres exigences, mais l'IRS s'attend à ce que vous ayez au moins trois à cinq membres du conseil d'administration lorsque vous commencez. C'est peut-être aussi à ce moment-là que vous inscrivez le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration.

Comme indiqué précédemment, vous devez élaborer un plan d'intégration et de formation du conseil d'administration afin d'établir des bases solides pour votre organisation.

‍

4. Désignation d'un agent agréé

Un agent agréé recevra toutes les notifications légales pour votre organisation. Il peut s'agir d'une personne ou d'une entreprise et doit être situé dans votre État.

‍

5. Obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN)

Une fois que vous vous êtes enregistré auprès de votre État, vous pouvez obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN) auprès de l'IRS. Toutes les entreprises américaines doivent avoir un EIN. Ce numéro est nécessaire pour déposer une demande d'exonération fiscale. Vous en aurez également besoin pour ouvrir un compte bancaire, déclarer vos impôts, etc. La personne qui demande ce numéro doit avoir un numéro de sécurité sociale, un numéro d'identification fiscale ou un numéro d'identification d'employeur.

‍

6. Organiser la première réunion du conseil d'administration

Pendant que vous remplissez les documents nécessaires auprès de l'État et de l'IRS, vous devez également commencer le vrai travail. La première partie de ce travail consiste à organiser des réunions régulières du conseil d'administration. Lors de la première réunion du conseil d'administration, les membres doivent rédiger et approuver le règlement intérieur de l'association et la politique en matière de conflits d'intérêts. Ils doivent également élire tous les dirigeants et voter pour l'ouverture d'un compte bancaire.

‍

7. S'inscrire auprès de l'IRS pour bénéficier d'une exonération fiscale

Une fois que vous avez finalisé votre enregistrement auprès de l'État, et si vous êtes éligible, vous pouvez vous enregistrer en tant qu'organisation 501c3 auprès de l'IRS. L'IRS exige que les organisations à but non lucratif déposent une demande d'exonération fiscale dans les 27 mois suivant leur enregistrement auprès de l'État.

‍

Les organisations à but non lucratif peuvent remplir soit le formulaire 1023, soit le formulaire 1023-EZ. Le coût de dépôt du formulaire 1023-EZ est de 275 $, mais vous devez remplir des conditions d'éligibilité spécifiques, telles que :

Le revenu annuel brut ne doit pas dépasser 50 000 dollars au cours des trois premières années.

Adresse postale aux États-Unis

Le total des actifs ne doit pas dépasser 250 000

Il ne peut s'agir d'un successeur ou d'une entité contrôlée par une autre entité

‍

Il existe plusieurs autres conditions, et vous devez donc remplir l'intégralité du formulaire d'éligibilité sur le site web de l'IRS pour vous assurer que vous pouvez vous enregistrer avec le formulaire 1023-EZ. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises peuvent remplir le formulaire 1023 au prix de 600 dollars. Il faut compter entre deux et douze mois pour recevoir la lettre de détermination de l'IRS. Ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de collecter des fonds avant d'obtenir le statut d'exonération fiscale, notamment en vous inscrivant sur Zeffy.

‍

8. S'enregistrer auprès de l'État pour solliciter des dons de bienfaisance

Dans de nombreux cas, la plupart des organisations à but non lucratif ne peuvent pas solliciter de dons sans s'enregistrer auprès de l'État. Ce point est essentiel pour les associations nationales qui prévoient de collecter des fonds en ligne et d'organiser des événements en dehors de leur pays. Dans ce cas, l'association doit s'enregistrer pour bénéficier de l'exonération fiscale de l'État. Les sites web des secrétariats d'État proposent souvent des formulaires fiscaux en ligne et même des informations sur l'exonération de la taxe sur les ventes.

‍

9. Choisir un outil de collecte de fonds

Après vous être enregistré auprès de votre État, vous pouvez commencer à collecter des fonds. Il peut s'agir d'organiser un événement de collecte de fonds, de lancer une campagne en ligne, de vendre des produits, etc. La collecte de fonds en ligne est devenue une nécessité pour les organisations à but non lucratif ; il est donc essentiel de trouver l'outil adapté aux objectifs de votre organisation. Consultez cet article sur les meilleurs sites de collecte de fonds pour vous aider à démarrer.

‍

10. Rester conforme

Une fois que vous avez commencé à collecter des fonds, le travail n'est pas terminé. Chaque organisation à but non lucratif existante - afin de conserver son statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS et de continuer à accepter des contributions caritatives - doit se conformer aux exigences en matière de rapports annuels.

Pour faciliter la mise en conformité, utilisez un logiciel de comptabilité qui vous permettra de suivre l'ensemble de vos revenus et de vos contributions déductibles, des impôts fédéraux payés, etc.

‍

Stratégies de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif

La collecte de fonds pour votre nouvelle organisation à but non lucratif peut être passionnante. Asseyez-vous avec les membres de votre conseil d'administration et discutez des besoins de votre organisation avant d'élaborer une stratégie de collecte de fonds pour l'année.

‍

Élaborer un plan de collecte de fonds

Dès le départ, vous devez avoir une connaissance solide de l'objectif de votre organisation, de son marché cible, de son programme et de ses objectifs de collecte de fonds. Ces informations faciliteront grandement l'élaboration d'un plan de collecte de fonds. Lorsque vous êtes prêt à élaborer votre plan stratégique de collecte de fonds, vous devez commencer par les objectifs financiers et autres.

Décidez ensuite des types de collecte de fonds qui conviennent le mieux à votre base de donateurs. Recueillez des données détaillées sur chaque événement et collecte de fonds afin de prendre de meilleures décisions au fil du temps. Enfin, n'ayez pas peur de vous adapter et de modifier vos plans de collecte de fonds.

‍

‍

Diversifier les sources de revenus

De nombreuses organisations à but non lucratif se tournent d'emblée vers les subventions, pensant qu'elles couvriront tous les coûts de leur organisation. Malheureusement, la concurrence pour l'obtention de subventions est intense et les organisations à but non lucratif ne peuvent pas s'en remettre entièrement à elles. Il est essentiel de diversifier les options de collecte de fonds et d'inclure d'autres idées telles que les subventions :

Evénements

Campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding

Commerce électronique

Envoi par courrier des appels aux donateurs

Principaux donateurs

Donateurs récurrents ou programmes d'adhésion

‍

Personnaliser la communication avec les donateurs

Lorsque vous commencez à recevoir des dons, vous devez établir des relations avec les donateurs pour vous assurer qu'ils reviennent à vos événements ou qu'ils donnent à nouveau à votre campagne.

La communication avec les donateurs comprend des lettres et des courriels de remerciement, des bulletins d'information réguliers et des lettres de bienvenue lorsqu'ils deviennent membres ou donateurs récurrents. Les organisations à but non lucratif peuvent également attirer les donateurs par un appel téléphonique de remerciement et une rencontre en personne.

‍

Construire une marque

En tant que nouvelle organisation à but non lucratif, vous avez la possibilité de construire votre marque à partir de la base. L'image de marque utilise des couleurs, des polices, des images et des histoires pour partager qui vous êtes. Le choix d'un nom est un élément essentiel de la stratégie de marque, et vous devez donc commencer à construire votre marque.

Votre nom peut vous aider à développer un logo qui se démarque de la concurrence et qui partage votre mission. La couleur et la police de caractères peuvent contribuer à susciter différentes émotions chez les donateurs et à enrichir ou à affaiblir l'histoire de votre organisation. Enfin, les histoires des fondateurs et des bénéficiaires peuvent enthousiasmer et informer les donateurs mieux que toutes les données et tous les faits.

‍

Entrer en contact avec les grands donateurs

Au fur et à mesure que vous établissez des relations avec les donateurs, vous devez créer une base de données contenant leurs coordonnées, leurs intérêts en matière de programmes, leur emploi et leurs relations personnelles. Après plusieurs événements et campagnes de collecte de fonds, vous commencerez à remarquer les donateurs qui donnent plus que les autres. Utilisez un système de gestion des donateurs pour segmenter ces donateurs, prendre des notes et créer un plan de gestion des mouvements pour chacun d'entre eux.

Vous devez vous renseigner sur les intérêts qu'ils portent à votre organisation, entrer en contact avec eux lors d'événements et prévoir des moments pour les rencontrer en tête-à-tête.

De nombreux donateurs importants font des dons à des organisations à but non lucratif pour bénéficier d'une exonération fiscale. L'une des meilleures façons d'entrer en contact avec ces donateurs est d'envoyer une lettre personnelle à la fin de l'année avec votre courrier annuel d'appel aux donateurs. Vous pouvez profiter de cette occasion pour entamer une conversation sur l'intérêt qu'ils portent à votre association.

‍

Développer des partenariats avec les entreprises et la communauté

Outre les grands donateurs, vous devez également établir des contacts et des partenariats avec des entreprises locales, des organisations à but non lucratif et des responsables locaux. Vous pouvez leur envoyer une lettre de présentation et un courrier électronique, mettre à jour votre plan d'entreprise pour qu'il corresponde à leurs besoins et à leurs intérêts, et collaborer à des ateliers éducatifs ou à des initiatives de collecte de fonds.

‍

Transformer les bénévoles en collecteurs de fonds

En tant que nouvelle organisation, vous vous rendrez rapidement compte de l'importance des bénévoles pour vos programmes et vos événements. Vous devez trouver des moyens de recruter et de former des bénévoles pour différents projets, mais vous voudrez également trouver des moyens de transformer ces bénévoles en défenseurs et en collecteurs de fonds pour votre organisation.

Les membres de votre conseil d'administration doivent jouer un rôle de premier plan dans les diverses activités de collecte de fonds. Pour ce faire, vous pouvez former les nouveaux membres du conseil d'administration à ces attentes et former un comité du conseil d'administration chargé de superviser les activités de collecte de fonds.

Une autre façon d'encourager les bénévoles à collecter des fonds est de leur demander de rejoindre un comité pour un événement existant ou de faciliter la création de leur propre événement par les sympathisants. Votre association peut créer un dossier contenant des détails sur l'image de marque et les exigences en matière de marketing pour les collectes de fonds effectuées par des tiers, qu'il s'agisse d'individus ou d'organisations.

Enfin, les campagnes de peer-to-peer et de crowdfunding constituent un moyen facile de transformer les bénévoles en collecteurs de fonds. Vous devez d'abord élaborer un programme ou un projet à financer, puis vous pouvez entrer en contact avec des bénévoles ayant une forte présence en ligne. Si vous avez un contact personnel ou professionnel avec un influenceur, vous pouvez également lui demander de promouvoir votre campagne.

‍

Étude de cas - De l'idée à l'impact : la création de l'association Y'all

Daniel et Bryggs ont créé l' association à but non lucratif Y'all en 2023 pour venir en aide aux communautés homosexuelles et autres communautés marginalisées. Ils donnent les fonds qu'ils collectent à des personnes pour des opérations chirurgicales, des vêtements, des perruques, des prothèses, des épilations et tout autre besoin qui empêche les gens de vivre une vie épanouie.

Y'all a commencé avec l'idée d'organiser un événement, "Fill all my Bowls", pour financer la chirurgie de transition de Bryggs. Ils ont rapidement réalisé qu'ils pouvaient collecter plus d'argent qu'ils n'en avaient besoin et ont décidé d'avoir un impact plus important sur leur communauté et leur État.

Il ne leur a pas fallu longtemps pour réaliser qu'un outil de collecte de fonds en ligne était nécessaire pour recueillir des dons lors de leur événement. Comme ils voulaient être sûrs que tous les fonds collectés iraient à des personnes ayant besoin d'aide, ils sont allés sur Internet pour trouver un logiciel de collecte de fonds gratuit. C'est là que David et Bryggs ont découvert Zeffy.

Après avoir participé à un appel de démonstration et découvert que Zeffy était vraiment gratuit, ils étaient prêts à s'inscrire. Leur seule préoccupation était que la plupart des outils de collecte de fonds exigent la preuve que vous êtes une organisation 501c3. Or, il n'a fallu que 48 heures pour constituer une société dans l'État de l'Indiana. Cela peut prendre encore six mois pour obtenir une lettre de détermination de l'IRS, et David et Briggs n'étaient même pas sûrs de vouloir le faire. Lorsqu'ils ont découvert que Zeffy n'exigeait que d'être reconnu comme une organisation à but non lucratif à tous les niveaux, ils ont su que c'était le bon choix.

Depuis sa création, Y'all a collecté plus de 17 000 dollars avec Zeffy.

‍

FAQ

‍

Combien de temps faut-il pour créer une association ? Bien que les délais puissent varier d'un État à l'autre, il faut généralement compter entre 3 et 12 mois entre le dépôt des documents et l'approbation de l'IRS pour créer une organisation à but non lucratif.

‍

Puis-je créer une association seule ? En règle générale, vous ne pouvez pas créer une association seule, car la plupart des États exigent la présence d'au moins trois membres du conseil d'administration.

‍

Quelle est la différence entre la 501c3 et les autres types d'organisations à but non lucratif ? Les organisations de type 501(c)(3) se concentrent sur des objectifs caritatifs, religieux, éducatifs ou scientifiques et offrent des dons déductibles des impôts. Il existe d'autres types d'organisations, notamment les groupes de protection sociale 501(c)(4), les ligues professionnelles 501(c)(6) et les clubs sociaux 501(c)(7), qui bénéficient tous d'avantages fiscaux, de déductions pour activités politiques et de déductibilité des dons différents.

‍

Comment créer une association sans argent ? Il existe plusieurs façons de créer un organisme à but non lucratif sans argent. De nombreuses fondations, sociétés et subventions des gouvernements fédéral, étatique et municipal existent à cette fin. Vous pouvez également trouver des sponsors fiscaux pour vous aider sur le plan administratif et financier. Enfin, il existe des plateformes de collecte de fonds en ligne abordables qui peuvent vous aider à collecter des fonds immédiatement. Zeffy permet aux nouvelles organisations à but non lucratif de commencer à collecter des fonds gratuitement une fois qu'elles se sont enregistrées auprès de leur État et qu'elles ont ouvert un compte bancaire.

‍

Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Les coûts de création d'un organisme à but non lucratif varient en fonction de l'État et de la taille de l'organisation. La plupart des États exigent que vous déposiez des statuts et que vous vous enregistriez pour solliciter des fonds. Cela peut coûter quelques centaines de dollars.

Si vous vous enregistrez auprès de l'IRS en tant qu'organisation à but non lucratif exonérée d'impôt (501c3), vous devez remplir le formulaire 1023 pour 600 dollars ou le formulaire 1023-EZ pour 275 dollars. Ensuite, vous aurez peut-être besoin de fonds pour mener une campagne de collecte de fonds ou organiser un événement. Zeffy est une option de collecte de fonds en ligne 100 % gratuite.

‍

Quelle est l'association la plus facile à créer ? L'organisation à but non lucratif la plus facile à créer dépend de votre situation géographique et des exigences légales de votre État. Les associations à but non lucratif telles que les clubs sociaux ou récréatifs, les associations communautaires, les groupes de défense et d'autres groupes culturels peuvent être plus faciles à créer, mais les exigences légales doivent encore être clarifiées.

Ces organisations ne sont pas des organisations 501c3, mais vous devez tout de même déclarer vos impôts auprès de l'IRS. Il existe également d'autres restrictions légales que vous devez connaître et respecter. Il est préférable de faire appel à un professionnel du droit pour vous aider à planifier la mission et les programmes de votre organisation et à constituer un organisme à but non lucratif.

‍