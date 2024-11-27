Vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Dans ce blog, nous vous aiderons à lancer votre propre association caritative dans l'État - depuis le choix d'un nom jusqu'à l'obtention d'un EIN.
Lorsque l’on envisage de créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque vous décidez de vous lancer dans cette aventure, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :
Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs principaux de votre organisation, il est temps de nommer votre organisation à but non lucratif. Non seulement cette étape du processus est importante à des fins de marketing et d’image de marque, mais c’est aussi une partie cruciale du processus juridique de création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland.
Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :
Ensuite, une fois que vous avez trouvé un nom, assurez-vous qu’il n’est pas déjà utilisé par une autre organisation dans le Maryland en effectuant une recherche sur le site Web du Maryland Department of Assessments and Taxation.
Il est également important de noter que le nom de votre organisation à but non lucratif du Maryland doit inclure « Société », « Société » ; Incorporé » ; ou « Limité » (qui peuvent tous être abrégés).
Dans l’État du Maryland, les organisations peuvent être l’un des trois types d’entités à but non lucratif suivantes :
L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans le Maryland.
La nomination d’un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland. Essentiellement, un agent enregistré agit comme un point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit des documents importants et de la correspondance officielle au nom de votre organisation à but non lucratif, tels que des avis juridiques et des formulaires fiscaux.
L’agent enregistré doit être situé dans l’État du Maryland et disponible pendant les heures normales d’ouverture.
L'une des étapes les plus cruciales de la création d'une association à but non lucratif en Amryalnd est le dépôt des statuts de l'association sur le site du Maryland State Department of Assessments and Taxation (Département des évaluations et des impôts). Ce faisant, vous établirez officiellement votre association en tant qu'entité légale dans l'Etat.
Lors du dépôt, vous devrez fournir des informations essentielles telles que le nom de l'organisation, son objectif, sa durée, son agent enregistré et ses premiers administrateurs. Vous devrez également payer la taxe de dépôt requise, qui varie entre 100 et 150 dollars, en fonction de votre organisation et des options supplémentaires choisies.
Dans le Maryland, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN (numéro fédéral d'identification de l'employeur). L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.
Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.
Une fois que vous avez constitué votre société et votre conseil d'administration, il est temps d'organiser une réunion.
Lors de cette réunion de direction, vous élaborerez les statuts qui décrivent les règles et procédures internes régissant les activités de votre association. Bien qu'ils diffèrent d'une organisation à l'autre, ils décrivent souvent les descriptions et les rôles des dirigeants, les politiques en matière de conflits d'intérêts, etc.
En substance, ces règles serviront de base au fonctionnement de votre association.
Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.
Ensuite, vous devrez vous enregistrer auprès du secrétaire d'État du Maryland pour pouvoir accepter des dons de charité en tant qu'entité exonérée d'impôt.
Il est important de noter que les organismes de bienfaisance qui ont reçu moins de 25 000 dollars au cours de l'exercice précédent doivent produire l' avis de collecte de fonds d'organisme exonéré (Exempt Organization Fund Raising Notice).
Les organisations qui reçoivent plus de 25 000 dollars doivent déposer une déclaration d'enregistrement, ou COR-92.
Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.
L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.
Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.
En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État du Maryland, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et de l'État tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :
Garçons et filles Christian Home Ministries, Inc. (en anglais seulement) est une organisation basée dans le Maryland qui se consacre à fournir des ressources nutritionnelles et éducatives aux enfants pauvres et vulnérables. Depuis ses débuts, le Boys and Girls Christian Home Ministries est déterminé à briser le cycle de la pauvreté avec amour, attention et stabilité pour aider les enfants à apprendre et à grandir.
Comme la plupart des organisations à but non lucratif, Boys and Girls Christian Home Ministries avait besoin d’une solution innovante pour collecter des fonds et étendre sa portée afin de soutenir ses programmes. En particulier, leur petite équipe avait besoin d’une solution simple, puissante et facile à utiliser, et qui puisse être personnalisée pour s’adapter à leur marque unique. Cela signifiait qu’ils avaient besoin d’un formulaire de don qu’ils pourraient intégrer directement sur leur site Web et qui permettrait aux donateurs de donner comme ils le souhaitaient.
Pour relever ces défis, Boys and Girls Christian Home Ministries a utilisé le formulaire de don de Zeffy, un outil de collecte de fonds en ligne convivial et personnalisable. Grâce à Zeffy, Boys and Girls Christian Home Ministries a pu accepter des dons de manière transparente à partir de son site web, adapter le formulaire de don à son image de marque et à son message, et offrir aux donateurs plusieurs façons de faire un don.
Non seulement Zeffy a répondu à leurs besoins en matière de collecte de fonds, mais cela leur a également permis d’économiser des milliers de dollars en frais. Contrairement à d’autres plateformes, l’utilisation de Zeffy est entièrement gratuite et ne facture pas de frais initiaux ou de traitement. Cela signifie que chaque don que les donateurs ont fait à Boys and Girls Christian Home Ministries est allé directement à la cause.
Depuis qu’il a fait appel à Zeffy, Boys and Girls Christian Home Ministries a recueilli 312 820 $ et économisé plus de 15 000 $ en frais
Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.
