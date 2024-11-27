Vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Dans ce blog, nous vous aiderons à lancer votre propre association caritative dans l'État - depuis le choix d'un nom jusqu'à l'obtention d'un EIN.

12 étapes pour créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland

‍

Étape 1. Recherche et planification

Lorsque l’on envisage de créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque vous décidez de vous lancer dans cette aventure, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Les besoins de la communauté : Réfléchissez aux problèmes que vous souhaitez résoudre ou aux changements positifs que vous souhaitez apporter.

Le marché : Étudiez les organisations à but non lucratif du Maryland qui travaillent dans des domaines similaires ou abordent des questions similaires. Identifiez les lacunes ou les besoins auxquels votre association pourrait répondre.

Vos objectifs : Clarifiez les buts et objectifs spécifiques de votre association. Déterminez ce que vous espérez réaliser à court et à long terme.

Votre déclaration de mission : Rédigez une déclaration de mission claire et concise qui explique qui vous êtes, ce que vous faites et qui vous sert.

Retour d'information : Demandez l'avis des parties prenantes, des bénéficiaires potentiels et des membres de votre communauté pour vous assurer que votre déclaration de mission reflète fidèlement les besoins de la communauté.

‍

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs principaux de votre organisation, il est temps de nommer votre organisation à but non lucratif. Non seulement cette étape du processus est importante à des fins de marketing et d’image de marque, mais c’est aussi une partie cruciale du processus juridique de création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland.

‍

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Reflète votre mission et vos objectifs

Décrit ce que vous souhaitez faire

Est facile à épeler et à prononcer

Offre une marge de manœuvre pour une croissance future

‍

Ensuite, une fois que vous avez trouvé un nom, assurez-vous qu’il n’est pas déjà utilisé par une autre organisation dans le Maryland en effectuant une recherche sur le site Web du Maryland Department of Assessments and Taxation.

Il est également important de noter que le nom de votre organisation à but non lucratif du Maryland doit inclure « Société », « Société » ; Incorporé » ; ou « Limité » (qui peuvent tous être abrégés).

‍

Étape 3. Choisir une structure d’entreprise

Dans l’État du Maryland, les organisations peuvent être l’un des trois types d’entités à but non lucratif suivantes :

Religieuse : une société religieuse est constituée à des fins religieuses et est généralement associée à une foi ou à une confession religieuse spécifique.

Non-actions exonérées d'impôts : Une société par actions exonérée d'impôt est une organisation à but non lucratif qui est exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code.

Non-actions : Une société sans capital-actions est une organisation à but non lucratif qui n'émet pas d'actions et ne verse pas de dividendes aux actionnaires. Ces organisations sont constituées à des fins diverses, notamment pour des activités sociales, éducatives, caritatives et civiques.

‍

Étape 4. Recruter un fondateur et des administrateurs

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans le Maryland.

Administrateurs : Vous devez constituer un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs qui vous aideront à prendre des décisions stratégiques.

‍

Étape 5. Nommer un agent enregistré

La nomination d’un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland. Essentiellement, un agent enregistré agit comme un point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit des documents importants et de la correspondance officielle au nom de votre organisation à but non lucratif, tels que des avis juridiques et des formulaires fiscaux.

L’agent enregistré doit être situé dans l’État du Maryland et disponible pendant les heures normales d’ouverture.

‍

Étape 6. Déposer les statuts constitutifs

L'une des étapes les plus cruciales de la création d'une association à but non lucratif en Amryalnd est le dépôt des statuts de l'association sur le site du Maryland State Department of Assessments and Taxation (Département des évaluations et des impôts). Ce faisant, vous établirez officiellement votre association en tant qu'entité légale dans l'Etat.

Lors du dépôt, vous devrez fournir des informations essentielles telles que le nom de l'organisation, son objectif, sa durée, son agent enregistré et ses premiers administrateurs. Vous devrez également payer la taxe de dépôt requise, qui varie entre 100 et 150 dollars, en fonction de votre organisation et des options supplémentaires choisies.

‍

Étape 7. Obtenir un EIN

Dans le Maryland, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN (numéro fédéral d'identification de l'employeur). L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale.

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation.

‍

Étape 8. Tenir une réunion du conseil d’administration et établir des règlements administratifs

Une fois que vous avez constitué votre société et votre conseil d'administration, il est temps d'organiser une réunion.

Lors de cette réunion de direction, vous élaborerez les statuts qui décrivent les règles et procédures internes régissant les activités de votre association. Bien qu'ils diffèrent d'une organisation à l'autre, ils décrivent souvent les descriptions et les rôles des dirigeants, les politiques en matière de conflits d'intérêts, etc.

En substance, ces règles serviront de base au fonctionnement de votre association.

‍

Étape 9. Demander une exonération fiscale fédérale et étatique

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Exemption de l'impôt fédéral sur le revenu : Demandez le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code en soumettant le formulaire 1023 de l'IRS (Internal Revenue Service), le formulaire 1023-EZ de l'IRS ou le formulaire 1024 de l'IRS. Ce statut exonère votre organisation de l'impôt fédéral sur le revenu et permet aux donateurs de verser des contributions déductibles des impôts.

Exemption de l'impôt de l'État : Une fois que vous avez reçu votre lettre de détermination de l'IRS, vous pouvez demander le statut d'exonération de l'impôt sur le revenu du Maryland auprès du Maryland Comptroller's Office (bureau du contrôleur du Maryland). Ce statut exonère votre organisation de certains impôts d'État.

‍

Étape 10. S'enregistrer pour la sollicitation d'œuvres de bienfaisance

Ensuite, vous devrez vous enregistrer auprès du secrétaire d'État du Maryland pour pouvoir accepter des dons de charité en tant qu'entité exonérée d'impôt.

Il est important de noter que les organismes de bienfaisance qui ont reçu moins de 25 000 dollars au cours de l'exercice précédent doivent produire l' avis de collecte de fonds d'organisme exonéré (Exempt Organization Fund Raising Notice).

Les organisations qui reçoivent plus de 25 000 dollars doivent déposer une déclaration d'enregistrement, ou COR-92.

‍

Étape 11. Commencer la collecte de fonds

‍

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds.

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

‍

Étape 12. Rester conforme

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État du Maryland, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et de l'État tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Tenir des registres : Conservez des dossiers précis et à jour sur les activités, les finances et la gouvernance de votre association. Il s'agit notamment des procès-verbaux des réunions, des états financiers, des déclarations fiscales et d'autres documents importants.

Dépôt des rapports annuels : Déposer des rapports annuels auprès de l'IRS pour maintenir le statut juridique et l'exonération fiscale de votre association.

Rester informé : Restez informé des changements apportés aux lois et réglementations de l'État du Maryland qui affectent les organisations à but non lucratif. Participez à des sessions de formation, des ateliers et des séminaires en ligne pour connaître les meilleures pratiques et les exigences en matière de conformité.

‍

Comment créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland ? Téléchargez la check-list 2024 !

‍

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif du Maryland a collecté plus de 300 000 $ gratuitement

Garçons et filles Christian Home Ministries, Inc. (en anglais seulement) est une organisation basée dans le Maryland qui se consacre à fournir des ressources nutritionnelles et éducatives aux enfants pauvres et vulnérables. Depuis ses débuts, le Boys and Girls Christian Home Ministries est déterminé à briser le cycle de la pauvreté avec amour, attention et stabilité pour aider les enfants à apprendre et à grandir.

Comme la plupart des organisations à but non lucratif, Boys and Girls Christian Home Ministries avait besoin d’une solution innovante pour collecter des fonds et étendre sa portée afin de soutenir ses programmes. En particulier, leur petite équipe avait besoin d’une solution simple, puissante et facile à utiliser, et qui puisse être personnalisée pour s’adapter à leur marque unique. Cela signifiait qu’ils avaient besoin d’un formulaire de don qu’ils pourraient intégrer directement sur leur site Web et qui permettrait aux donateurs de donner comme ils le souhaitaient.

Pour relever ces défis, Boys and Girls Christian Home Ministries a utilisé le formulaire de don de Zeffy, un outil de collecte de fonds en ligne convivial et personnalisable. Grâce à Zeffy, Boys and Girls Christian Home Ministries a pu accepter des dons de manière transparente à partir de son site web, adapter le formulaire de don à son image de marque et à son message, et offrir aux donateurs plusieurs façons de faire un don.

Non seulement Zeffy a répondu à leurs besoins en matière de collecte de fonds, mais cela leur a également permis d’économiser des milliers de dollars en frais. Contrairement à d’autres plateformes, l’utilisation de Zeffy est entièrement gratuite et ne facture pas de frais initiaux ou de traitement. Cela signifie que chaque don que les donateurs ont fait à Boys and Girls Christian Home Ministries est allé directement à la cause.

Depuis qu’il a fait appel à Zeffy, Boys and Girls Christian Home Ministries a recueilli 312 820 $ et économisé plus de 15 000 $ en frais

‍

FAQ sur la création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland

‍

Combien cela coûte-t-il de démarrer un 501c3 dans le Maryland ? Le coût de la création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland peut varier. Cependant, il y a quelques coûts courants à connaître : Frais de dépôt : Ces frais varient généralement entre 50 et 100 dollars, en fonction du type d'organisation et de la méthode de dépôt. Frais juridiques pour la rédaction des statuts et des règlements : Si vous décidez de faire appel à un conseiller juridique, les honoraires peuvent varier en fonction de la complexité de la structure de votre association et des documents qui la régissent. Frais de dossier de l'IRS pour le statut d'exonération fiscale : Si vous demandez le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, les frais de dossier de l'IRS varient entre 275 et 600 dollars, selon le type de demande (formulaire 1023 ou formulaire 1023-EZ).

‍

‍

Combien de membres du conseil d’administration sont nécessaires pour une organisation à but non lucratif dans le Maryland ? Les organisations à but non lucratif du Maryland sont généralement tenues d’avoir au moins trois membres du conseil d’administration. Cependant, il est généralement recommandé d’avoir un conseil d’administration plus important pour apporter des perspectives, des compétences et une expertise diverses à l’organisation

‍