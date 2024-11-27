Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
En savoir plus >
Accueil
/
Blog
/
Comment créer une association à but non lucratif dans le Maryland en 12 étapes + liste de contrôle téléchargeable incluse !
Comment créer une association à but non lucratif

Comment créer une association à but non lucratif dans le Maryland en 12 étapes + liste de contrôle téléchargeable incluse !

27 novembre 2024

Vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Dans ce blog, nous vous aiderons à lancer votre propre association caritative dans l'État - depuis le choix d'un nom jusqu'à l'obtention d'un EIN.

12 étapes pour créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland

Étape 1. Recherche et planification

Lorsque l’on envisage de créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland à partir de zéro, il peut être difficile de savoir par où commencer. Lorsque vous décidez de vous lancer dans cette aventure, il est important de clarifier quelques points fondamentaux, notamment :

Étape 2. Nommez votre organisation

Une fois que vous avez déterminé la mission et les objectifs principaux de votre organisation, il est temps de nommer votre organisation à but non lucratif. Non seulement cette étape du processus est importante à des fins de marketing et d’image de marque, mais c’est aussi une partie cruciale du processus juridique de création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland. 

Lorsque vous choisissez le nom de votre organisation, veillez à choisir un nom qui.. :

Ensuite, une fois que vous avez trouvé un nom, assurez-vous qu’il n’est pas déjà utilisé par une autre organisation dans le Maryland en effectuant une recherche sur le site Web du Maryland Department of Assessments and Taxation.

Il est également important de noter que le nom de votre organisation à but non lucratif du Maryland doit inclure « Société », « Société » ; Incorporé » ; ou « Limité » (qui peuvent tous être abrégés).

Étape 3. Choisir une structure d’entreprise

Dans l’État du Maryland, les organisations peuvent être l’un des trois types d’entités à but non lucratif suivantes :

Étape 4. Recruter un fondateur et des administrateurs

L'identification d'une personne morale et d'un conseil d'administration n'est pas seulement une décision stratégique qui peut contribuer à la réussite de votre association, c'est aussi une obligation dans le Maryland. 

Étape 5. Nommer un agent enregistré

La nomination d’un agent enregistré est une étape essentielle lors de la création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland. Essentiellement, un agent enregistré agit comme un point de contact fiable pour les questions juridiques. Cette personne désignée reçoit des documents importants et de la correspondance officielle au nom de votre organisation à but non lucratif, tels que des avis juridiques et des formulaires fiscaux. 

L’agent enregistré doit être situé dans l’État du Maryland et disponible pendant les heures normales d’ouverture.

Étape 6. Déposer les statuts constitutifs

L'une des étapes les plus cruciales de la création d'une association à but non lucratif en Amryalnd est le dépôt des statuts de l'association sur le site du Maryland State Department of Assessments and Taxation (Département des évaluations et des impôts). Ce faisant, vous établirez officiellement votre association en tant qu'entité légale dans l'Etat.

Lors du dépôt, vous devrez fournir des informations essentielles telles que le nom de l'organisation, son objectif, sa durée, son agent enregistré et ses premiers administrateurs. Vous devrez également payer la taxe de dépôt requise, qui varie entre 100 et 150 dollars, en fonction de votre organisation et des options supplémentaires choisies. 

Étape 7. Obtenir un EIN

Dans le Maryland, comme dans d'autres États, les organisations à but non lucratif sont tenues d'obtenir un EIN (numéro fédéral d'identification de l'employeur). L'EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre organisation. Il est utilisé à des fins fiscales, notamment pour l'ouverture de comptes bancaires, l'embauche de salariés et la demande de statut d'exonération fiscale. 

Pour obtenir un EIN, vous pouvez faire une demande en ligne en utilisant le formulaire SS-4 sur le site web de l'IRS ou l'envoyer par courrier. La procédure de demande est gratuite et vous recevrez votre EIN peu de temps après son approbation. 

Étape 8. Tenir une réunion du conseil d’administration et établir des règlements administratifs

Une fois que vous avez constitué votre société et votre conseil d'administration, il est temps d'organiser une réunion.

Lors de cette réunion de direction, vous élaborerez les statuts qui décrivent les règles et procédures internes régissant les activités de votre association. Bien qu'ils diffèrent d'une organisation à l'autre, ils décrivent souvent les descriptions et les rôles des dirigeants, les politiques en matière de conflits d'intérêts, etc. 

En substance, ces règles serviront de base au fonctionnement de votre association.

Étape 9. Demander une exonération fiscale fédérale et étatique

Une fois que vous aurez créé vos statuts, vous devrez demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État.

Étape 10. S'enregistrer pour la sollicitation d'œuvres de bienfaisance 

Ensuite, vous devrez vous enregistrer auprès du secrétaire d'État du Maryland pour pouvoir accepter des dons de charité en tant qu'entité exonérée d'impôt.

Il est important de noter que les organismes de bienfaisance qui ont reçu moins de 25 000 dollars au cours de l'exercice précédent doivent produire l' avis de collecte de fonds d'organisme exonéré (Exempt Organization Fund Raising Notice).

Les organisations qui reçoivent plus de 25 000 dollars doivent déposer une déclaration d'enregistrement, ou COR-92.

Étape 11. Commencer la collecte de fonds

Une fois que vous avez rempli tous les formulaires appropriés et établi les bases réglementaires nécessaires pour votre association, il est temps de commencer à collecter des fonds. 

L'une des meilleures façons de lancer votre association et de commencer à collecter des fonds et à entrer en contact avec les donateurs est d'utiliser une plateforme de dons tout-en-un gratuite, conçue spécialement pour les associations caritatives. Contrairement à d'autres plateformes, Zeffy propose gratuitement des outils de marketing et d'engagement, une billetterie et une gestion des événements, des outils de tirage au sort et de vente aux enchères, et bien plus encore - sans facturer un centime aux organisations à but non lucratif.

Ainsi, non seulement les organisations à but non lucratif peuvent commencer à collecter des fonds en quelques minutes, mais elles n'ont pas à payer de frais initiaux, mensuels ou cachés, jamais. En fait, plus de 10 000 organisations à but non lucratif utilisent et apprécient Zeffy pour son logiciel puissant mais simple - et toujours gratuit - conçu pour aider à rendre le monde meilleur.

Étape 12. Rester conforme 

En tant qu'organisation à but non lucratif légale dans l'État du Maryland, vous devrez rester en conformité avec les règles et réglementations fédérales et de l'État tout au long de l'année. Il s'agit notamment de :

Comment créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland ? Téléchargez la check-list 2024 !

Comment créer une organisation à but non lucratif dans le Maryland ?
Téléchargez la liste de contrôle 2024 !

Découvrez comment cette organisation à but non lucratif du Maryland a collecté plus de 300 000 $ gratuitement

Garçons et filles Christian Home Ministries, Inc. (en anglais seulement) est une organisation basée dans le Maryland qui se consacre à fournir des ressources nutritionnelles et éducatives aux enfants pauvres et vulnérables. Depuis ses débuts, le Boys and Girls Christian Home Ministries est déterminé à briser le cycle de la pauvreté avec amour, attention et stabilité pour aider les enfants à apprendre et à grandir.

Comme la plupart des organisations à but non lucratif, Boys and Girls Christian Home Ministries avait besoin d’une solution innovante pour collecter des fonds et étendre sa portée afin de soutenir ses programmes. En particulier, leur petite équipe avait besoin d’une solution simple, puissante et facile à utiliser, et qui puisse être personnalisée pour s’adapter à leur marque unique. Cela signifiait qu’ils avaient besoin d’un formulaire de don qu’ils pourraient intégrer directement sur leur site Web et qui permettrait aux donateurs de donner comme ils le souhaitaient.

Pour relever ces défis, Boys and Girls Christian Home Ministries a utilisé le formulaire de don de Zeffy, un outil de collecte de fonds en ligne convivial et personnalisable. Grâce à Zeffy, Boys and Girls Christian Home Ministries a pu accepter des dons de manière transparente à partir de son site web, adapter le formulaire de don à son image de marque et à son message, et offrir aux donateurs plusieurs façons de faire un don. 

Non seulement Zeffy a répondu à leurs besoins en matière de collecte de fonds, mais cela leur a également permis d’économiser des milliers de dollars en frais. Contrairement à d’autres plateformes, l’utilisation de Zeffy est entièrement gratuite et ne facture pas de frais initiaux ou de traitement. Cela signifie que chaque don que les donateurs ont fait à Boys and Girls Christian Home Ministries est allé directement à la cause.

Depuis qu’il a fait appel à Zeffy, Boys and Girls Christian Home Ministries a recueilli 312 820 $ et économisé plus de 15 000 $ en frais

FAQ sur la création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland

Le coût de la création d’une organisation à but non lucratif dans le Maryland peut varier. Cependant, il y a quelques coûts courants à connaître :

  • Frais de dépôt : Ces frais varient généralement entre 50 et 100 dollars, en fonction du type d'organisation et de la méthode de dépôt.
  • Frais juridiques pour la rédaction des statuts et des règlements : Si vous décidez de faire appel à un conseiller juridique, les honoraires peuvent varier en fonction de la complexité de la structure de votre association et des documents qui la régissent.
  • Frais de dossier de l'IRS pour le statut d'exonération fiscale : Si vous demandez le statut d'exonération fiscale fédérale en vertu de l'article 501(c)(3) de l'Internal Revenue Code, les frais de dossier de l'IRS varient entre 275 et 600 dollars, selon le type de demande (formulaire 1023 ou formulaire 1023-EZ).

    • Voici comment créer une organisation à but non lucratif par vous-même :

  • Étape 1 : Recherche et planification : Élaborez un plan stratégique décrivant la mission, les objectifs et les activités de votre association.
  • Étape 2 : Donner un nom à votre organisation : Choisissez un nom unique et descriptif qui reflète l'objectif de votre association.
  • Étape 3 : Choisir une structure d'entreprise : Décidez de la structure juridique qui convient le mieux aux activités de votre organisation.
  • Étape 4 : Recrutement d'une personne morale et d'un conseil d'administration : Identifier les personnes qui seront chargées de constituer la société et recruter un conseil d'administration.
  • Étape 5 : Désigner un agent enregistré : Désigner une personne ou une entité chargée de recevoir les documents juridiques au nom de l'organisation.
  • Étape 6 : Déposer les statuts de l'association : Soumettez les documents nécessaires à la constitution officielle de votre association.
  • Étape 7 : Obtenir un numéro d'identification de l'employeur (EIN) : demander un numéro d'identification de l'employeur (EIN) à l'IRS, qui est nécessaire à des fins fiscales et pour l'ouverture de comptes bancaires.
  • Étape 8 : Organiser une réunion du conseil d'administration et établir un règlement intérieur : Réunissez le conseil d'administration pour qu'il adopte un ensemble de règles régissant l'organisation.
  • Étape 9 : Demander une exonération fiscale au niveau fédéral et au niveau de l'État : Demander le statut d'exonération fiscale à l'IRS et aux organismes d'État concernés.
  • Étape 10 : S'enregistrer pour la sollicitation d'œuvres de bienfaisance : S'inscrire auprès des autorités compétentes de l'État pour solliciter légalement des dons auprès du public.
  • Étape 11 : Commencez à collecter des fonds : Générer un soutien financier pour les programmes et les initiatives de votre association.
  • Étape 12 : Rester conforme : Restez informé et respectez toutes les exigences légales et réglementaires.

    • Les organisations à but non lucratif du Maryland sont généralement tenues d’avoir au moins trois membres du conseil d’administration. Cependant, il est généralement recommandé d’avoir un conseil d’administration plus important pour apporter des perspectives, des compétences et une expertise diverses à l’organisation

    Les revenus des organisations à but non lucratif peuvent varier considérablement d'une année à l'autre, en fonction de facteurs tels que la taille, la mission et les activités de l'organisation.
    Selon des études, le secteur à but non lucratif du Maryland contribue de manière significative à l'économie de l'État - les plus de 30 000 organisations à but non lucratif de l'État ont déclaré 77,6 milliards de dollars de revenus dans leurs déclarations d'impôts les plus récentes.

    La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

    Collecter des dons sans frais
    Rédigé par
    Rachel Ayotte

    Continuez à lire :

    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une association gratuitement (2025)

    Prêt à avoir un impact sur votre communauté ? Apprenez à créer une organisation à but non lucratif en suivant ces étapes, et découvrez comment vous pouvez le faire gratuitement avec Zeffy.

    En savoir plus
    Comment créer une association à but non lucratif
    Comment créer une organisation à but non lucratif sans argent (Guide 2025)

    Vous vous demandez combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ? Apprenez à démarrer gratuitement grâce à nos meilleurs conseils, outils et ressources.

    En savoir plus

    Collectez des fonds avec Zeffy. 100% gratuit, pour toujours.

    Collecter des dons sans frais
    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Recevez plus de conseils de collecte de fonds par courriel!

    Rejoignez plus de 250K+ leaders de la collecte de fonds et recevez des conseils exclusifs

    Obtenez des conseils sur la collecte de fonds par des experts en OBNL

    Merci ! Votre demande a été reçue !
    Oups ! Un problème est survenu lors de la soumission du formulaire.

    Zeffy est la seule plateforme de collecte de fonds 100% gratuite pour les organisations à but non lucratif.

    S'inscrire gratuitementEn savoir plus

    Trouvez des idées de collecte avec un outil d'IA gratuit !

    Trouver des idées

    Trouvez des subventions parmi des milliers d'autres grâce à un outil d'IA gratuit !

    Trouvez des subventions

    Créez votre association en 3 jours, gratuitement.

    Créez votre association

    Prêt à commencer gratuitement ?

    Collecter des dons sans frais
    Solutions
    Caractéristiques
    ENTREPRISE
    Conseils pour la collecte de fonds
    Support client

    © 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

    Commencer à lever des fonds
    Zeffy est 100% gratuit et le sera toujours. (Nous couvrons même les frais de transaction.)
    Inscrivez-vous et commencez à collecter des fonds gratuitement dès aujourd'hui.
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    With Zeffy, 100% of the money you raise goes to your cause. <br>No credit card fees. No platform fees. No fees period.
    Saviez-vous que
    Collecter des dons sans frais
    Question
    Coût :
    $
    $$
    Effort :
    1
    23
    Fun :
    ★★

    Des informations sur plus de 100 millions de dollars de transactions mensuelles

    Des gains rapides pour vous :

    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.
    • Recherchez des personnes qui assistent à des événements connexes, suivent des groupes Facebook pertinents ou s'abonnent à des bulletins d'information alignés.

    Voir notre guide des déclarations de mission

    Comment Loose Ends a transformé les économies de frais en impact sur la mission
    $1,715
    sauvegardé
    1
    nouvelle embauche
    2500+
    projets textiles finis
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.
    • Il s'agit d'un texte à l'intérieur d'un bloc div.

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Rubrique

    Toujours dire merci
    Chaque donateur reçoit un e-mail de remerciement automatique et personnalisé dès qu'il fait un don. C'est rapide, personnel et totalement indépendant.