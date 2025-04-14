Vous souhaitez créer une organisation à but non lucratif, mais vous êtes découragé par le coût de l'opération ?

De nombreux acteurs du changement souhaitent avoir un impact durable, mais abandonnent leurs espoirs lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes financiers.

Bien qu'il y ait des frais et des coûts à prendre en compte, il existe de nombreuses ressources et stratégies gratuites pour aider votre association à démarrer. Ce guide vous apprendra comment créer une association sans argent - ou pour le moins cher possible.

Peut-on vraiment créer une organisation à but non lucratif sans argent ?

Beaucoup de gens s'interrogent : Combien coûte la création d'une organisation à but non lucratif ?

Bien qu'il soit possible de minimiser les coûts de démarrage grâce au bénévolat et à la planification stratégique, la création d'une organisation à but non lucratif implique généralement un certain investissement financier. Cependant, en établissant un budget prudent et en faisant preuve d'ingéniosité, il est possible de lancer une nouvelle organisation à but non lucratif à peu de frais, voire gratuitement.

Lorsque vous envisagez de créer une association, vous devez tenir compte de plusieurs coûts et frais.

Frais d'enregistrement et frais juridiques pour les organisations à but non lucratif

Constitution en société : Selon l'endroit où vous vous trouvez, des frais peuvent être associés à la constitution de votre organisation à but non lucratif.

Demande de statut d'exonération fiscale : La demande de statut d'exonération fiscale auprès de l'IRS implique généralement le dépôt d'un formulaire 1023 ou 1023-EZ, dont le coût varie entre 275 et 600 dollars.

Frais d'enregistrement annuels : Certains États exigent que les organisations à but non lucratif paient pour déposer des rapports annuels, renouveler leurs licences et se conformer aux exigences réglementaires.

Conseils juridiques : Certaines organisations à but non lucratif font appel à un conseiller juridique pour s'assurer qu'elles respectent les lois relatives aux organisations à but non lucratif. (Plus d'informations sur la façon dont vous pouvez économiser beaucoup ci-dessous)

L'enregistrement des marques : Si vous souhaitez protéger le nom ou le logo de votre association, vous devrez peut-être enregistrer des marques, ce qui peut entraîner des frais juridiques.

Une fois que vous avez légalement enregistré votre organisation, vous devez prendre en compte d'autres coûts, notamment :

Coûts opérationnels : Loyer des bureaux, services publics, fournitures et équipements, frais de personnel (salaires, avantages sociaux, etc.).

Dépenses liées à la collecte de fonds : Coûts des événements (lieu, restauration, etc.), plateformes de collecte de fonds et logiciels de gestion des donateurs , marketing, coûts promotionnels, etc.

Coûts des programmes : Dépenses associées à la réalisation de la mission et des programmes de l'association, telles que le matériel et l'équipement.

Quel type d'organisation à but non lucratif devriez-vous créer ? Comprendre le statut d'exonération fiscale

Tableau réactif Type d'organisation à but non lucratif Objectif Exemples Dons déductibles des impôts 501(c)(3) Organismes de bienfaisance exonérés d'impôts, lobbying limité Organismes caritatifs et éducatifs Variable (constitution en société, statut d'exonération fiscale, fonctionnement) Oui 501(c)(4) Aide sociale, défense d'intérêts, non entièrement déductible fiscalement Groupes de pression, ligues civiques Variable (constitution, conformité juridique, frais de représentation) Non 501(c)(6) Axé sur l'industrie/la profession, non déductible de l'impôt sur le revenu Associations professionnelles, chambres Variable (constitution en société, conformité juridique, coûts spécifiques au secteur) Non

Une organisation à but non lucratif est une entité qui fournit des services ou des ressources pour répondre aux besoins de la société. Contrairement aux entreprises à but lucratif, les organisations à but non lucratif ne vendent pas de produits ou de services pour obtenir des revenus - elles collectent des dons dans le seul but de créer un changement et d'avoir un impact.

Les organisations à but non lucratif les plus populaires sont les organisations 501(c)(3), 501(c)(4) et 501(c)(6). Chacun de ces statuts peut faire de vous une organisation à but non lucratif prospère.

Organisations 501(c)(3)

Objet : doit fonctionner exclusivement à des fins caritatives, religieuses, éducatives ou similaires.

Statut fiscal : Les dons à ces organisations caritatives sont déductibles des impôts pour les donateurs potentiels.

Exemples : Hôpitaux, écoles ou organisations religieuses.

Coûts : Il faut souvent des fonds pour mettre en œuvre les programmes, organiser des événements de collecte de fonds et gérer les bénévoles.

Organisations 501(c)(4)

Objectif : Se concentrer sur la promotion du bien-être social et l'amélioration de la communauté.

Exemples : Groupes de défense, ligues civiques et organisations d'aide sociale.

Statut fiscal : Les dons à ces organisations ne sont généralement pas déductibles des impôts des donateurs.

Les coûts : Ces groupes peuvent encourir des dépenses liées aux efforts de lobbying et aux campagnes de sensibilisation du public.

501(c)(6) organisations

Objectif : servir principalement les intérêts d'une industrie ou d'une profession particulière.

Exemples : Associations professionnelles, chambres de commerce et sociétés professionnelles.

Statut fiscal : Les dons à ces organisations ne sont généralement pas déductibles des impôts des donateurs.

Coûts : Les coûts peuvent inclure les frais de constitution, les frais juridiques liés à la mise en conformité, les frais de recrutement des membres et les frais opérationnels.

Quelle est l'association la plus facile à créer ?

La facilité de création d'une association dépend de facteurs tels que la mission, la structure et les exigences. Les associations caritatives, en particulier celles qui aident directement les communautés, sont souvent considérées comme plus faciles à créer parce qu'elles ont des objectifs clairs et des opérations simples. Elles se concentrent sur la fourniture de services tels que l'aide alimentaire, l'hébergement, l'éducation ou les soins de santé.

Ces associations sont généralement confrontées à moins de problèmes juridiques et réglementaires que celles qui sont impliquées dans des activités de lobbying ou dans des secteurs spécialisés. En outre, elles peuvent attirer plus facilement des bénévoles et des dons parce que les gens voient l'impact positif de leur travail.

Peut-on gagner sa vie en étant propriétaire d'une organisation à but non lucratif ?

Une organisation à but non lucratif existe pour servir des objectifs caritatifs, éducatifs, religieux ou d'autres objectifs bénéfiques, et non pour réaliser des profits pour des individus. Elles sont dirigées par un conseil d'administration, un sponsor fiscal ou des administrateurs et ont besoin de propriétaires comme les entreprises traditionnelles.

Toutefois, les personnes qui travaillent pour des organisations à but non lucratif, telles que les fondateurs et le personnel, peuvent être rémunérées pour leurs services. Toute rémunération versée lors de la création de l'association et tout au long de sa croissance doit être supervisée par le conseil d'administration de l'association et répondre aux normes de l'industrie.

Voici comment les personnes travaillant dans des organisations à but non lucratif peuvent être rémunérées :

Salaires : Les cadres, les directeurs, les responsables de programmes et les autres membres du personnel des organisations à but non lucratif peuvent percevoir un salaire en fonction de leurs fonctions et de leur expérience. Les salaires des organisations à but non lucratif peuvent rivaliser avec ceux des entreprises à but lucratif, mais ils varient en fonction de la taille de l'organisation, de son emplacement et de son budget.

Avantages : Les employés d'organisations à but non lucratif peuvent bénéficier d'une assurance maladie, de cotisations de retraite, de congés payés et d'avantages similaires à ceux des employés d'organisations à but lucratif.

Allocations : Certains travailleurs à but non lucratif, en particulier les bénévoles ou les employés à temps partiel, peuvent recevoir des allocations au lieu d'un salaire. Les allocations sont généralement de petits paiements destinés à couvrir les dépenses ou à compenser le temps passé sur des projets spécifiques.





Bien que les personnes travaillant pour des organisations à but non lucratif puissent recevoir une rémunération, il est essentiel de se rappeler que les organisations à but non lucratif donnent la priorité à la réalisation de leurs missions caritatives plutôt qu'à la génération de revenus pour les individus. Les dirigeants et le personnel des organisations à but non lucratif sont généralement motivés par la passion de la mission de l'organisation plutôt que par le gain financier.

Créer une organisation à but non lucratif sans argent : 6 étapes faciles

Lancer une organisation à but non lucratif sans argent peut sembler décourageant, mais c'est possible avec une planification minutieuse. Vous finirez par trouver des membres du conseil d'administration qui soutiendront les décisions importantes, mais au début, vous aurez peut-être l'impression qu'il faut trouver un juste milieu entre collecter plus d'argent et ne pas avoir à en dépenser inutilement.

Vous devez déterminer votre mission, votre vision et vos objectifs, recruter une équipe, élaborer un plan d'affaires, demander le statut d'organisme de bienfaisance et respecter les règles et réglementations propres à chaque État. Une fois votre association créée, vous devrez commencer à nouer des relations et à trouver des moyens créatifs et gratuits de collecter des fonds.

Voici les principales étapes à suivre pour commencer :

Étape 1 : Préparer le terrain

Pour commencer, vous devez déterminer l'objectif de votre association et l'impact que vous souhaitez avoir sur votre communauté ou au-delà.

Énoncé de mission/vision : Mener des recherches approfondies pour comprendre les besoins de votre public cible et le paysage existant des organisations à but non lucratif dans votre région. Identifiez les lacunes ou les opportunités où votre organisation peut faire une différence significative.

Objectifs : Définir clairement des buts et des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART).

Nom : Choisissez un nom pour votre association qui reflète votre mission, votre vision et vos valeurs. Veillez à ce que le nom soit unique, mémorable et conforme aux objectifs de votre organisation. Dans certains États, les organisations à but non lucratif doivent avoir un nom unique qui n'a pas déjà été utilisé.

Étape 2 : Recrutement de l'équipe

Une fois que vous avez bien compris votre mission et votre public cible, il est temps de recruter une équipe passionnée et engagée. Bien que tous les États n'exigent pas que les organisations à but non lucratif soient gérées par plus d'une personne, faire appel à des collaborateurs est un excellent moyen d'apporter des compétences et une expertise diverses.

Il peut s'agir de

Membres du conseil d'administration

Incorporateurs

Conseillers

Personnel

Volontaires

Partenaires

Conseil : Faites appel aux réseaux existants ou utilisez les médias sociaux comme outil gratuit pour trouver les bonnes personnes.

Étape 3 : Créer un plan d'affaires pour les organisations à but non lucratif

Une fois l'équipe en place, il est essentiel de créer un plan d'affaires solide décrivant les buts, les objectifs, les stratégies et les projections financières de votre organisation.

Même si vous n'avez pas d'argent au départ, un plan d'entreprise bien conçu vous aidera à attirer des donateurs, des bénévoles et d'autres parties prenantes qui peuvent soutenir votre cause.

Il peut s'agir de

Description de l'organisation

Déclaration de mission

Programmes et services que vous avez l'intention de fournir

Une analyse SWOT de l'organisation

Stratégie de marketing et de sensibilisation

Projections financières

Méthodes d'évaluation des progrès

Comment votre organisation bénéficiera-t-elle aux communautés locales ?

Conseil de pro : utilisez un logiciel comme Canva pour créer gratuitement des plans d'affaires professionnels.

Étape 4 : Satisfaire aux exigences légales en matière d'exonération fiscale

Ensuite, vous devez constituer votre association en société afin de devenir une organisation exonérée d'impôt et d'obtenir le statut adéquat. Cela implique généralement des frais pour l'État et le gouvernement fédéral.

Renseignez-vous sur les exigences légales et les réglementations applicables aux organisations à but non lucratif dans votre État et suivez les étapes nécessaires à l'enregistrement de votre organisation auprès des autorités compétentes. Vous devrez peut-être également demander le statut d'organisme de bienfaisance auprès de l'IRS pour recevoir des dons et des subventions communautaires.

Vous aurez également très probablement besoin d'un numéro d'identification de l'employeur (EIN). La demande d'obtention est entièrement gratuite.

Étape 5 : Établir des relations avec les entreprises locales et sensibiliser le public

Une fois votre association officiellement enregistrée, nouez des relations avec des donateurs, des bénévoles et des partenaires communautaires potentiels.

Participez à des événements de réseautage gratuits, contactez des entreprises et des organisations locales et tirez parti des médias sociaux pour sensibiliser le public à votre cause gratuitement.

Étape 6 : Trouver des stratégies de collecte de fonds gratuites

En l'absence d'argent, réfléchissez aux campagnes de collecte de fonds gratuites que vous pourriez lancer pour générer des revenus pour votre association.

Envisagez un jumelage d'entreprises, le lancement d'un événement de collecte de fonds entre pairs et la recherche de dons en nature de biens et de services de la part d'entreprises et de particuliers de votre communauté.

4 pièges à éviter lors de la création d'une organisation à but non lucratif

Lorsque vous démarrez votre association à partir de zéro, il y a quelques éléments clés à éviter :

1. Ne pas diversifier les sources de financement

Le fait de trop dépendre d'une seule source de financement, comme les subventions ou les dons d'un seul donateur, peut rendre votre association vulnérable aux fluctuations de financement. Pour garantir la stabilité financière, cultivez des relations avec plusieurs donateurs et sources de financement.

Il peut s'agir de parrainages, de programmes de jumelage d'entreprises, d'options de dons par texto, etc.

2. Ignorer la technologie

Le fait de négliger la technologie et l'innovation peut entraver la capacité de votre association à s'adapter et à prospérer. Adoptez des solutions technologiques - en particulier des solutions gratuites comme Zeffy - pour rationaliser les opérations, gérer les donateurs et même organiser des événements.

‍

3. Manque de créativité dans la collecte de fonds

Il est facile pour les organisations à but non lucratif de s'en tenir à quelques idées éprouvées en matière de collecte de fonds. Mais pour maintenir l'engagement des donateurs et les inciter à donner, vous devez faire preuve de créativité. Cela signifie qu'il faut proposer des événements en personne, comme des galas, vendre des produits sur une boutique en ligne ou même organiser une tombola.

‍

4. Éviter la collaboration avec des organisations à but non lucratif de même sensibilité

Les organisations à but non lucratif travaillent souvent en vase clos et négligent les liens communautaires essentiels. Un partenariat avec des parties prenantes et des organisations partageant les mêmes idées peut doubler votre impact, mettre en commun des ressources et même réduire les coûts.

Quels sont les meilleurs moyens de collecter des fonds pour votre association sans investissement initial ?

Collecter des fonds pour votre association sans investissement initial nécessite une certaine planification stratégique. Voici quelques moyens pratiques de collecter des fonds sans dépenser d'argent au départ :

Plateformes de collecte de fonds en ligne : Utilisez des plateformes de collecte de fonds en ligne gratuites comme Zeffy pour créer des campagnes, collecter des dons et gérer les donateurs sans frais cachés.



Campagnes sur les médias sociaux : La plupart des médias sociaux sont gratuits. Faites la promotion de la mission de votre association et de ses efforts de collecte de fonds en créant un contenu attrayant, en partageant des exemples de réussite et en encourageant vos lecteurs à faire des dons ou à partager vos messages avec leurs réseaux.

Collecte de fonds de pair à pair: Encouragez vos sympathisants à collecter des fonds en votre nom. Fournissez-leur des plateformes et des ressources de collecte de fonds de pair à pair pour qu'ils puissent créer leurs propres pages de collecte de fonds et solliciter leurs amis, leur famille et leurs collègues.

Rédaction de demandes de subvention : Recherche et demande de subventions auprès de fondations, d'entreprises et d'agences gouvernementales qui s'alignent sur la mission de votre association. Bien que la rédaction de demandes de subventions demande du temps et des efforts, elle peut permettre d'obtenir un financement important sans investissement initial.

Dons en nature : Recherchez des dons de biens, de services ou d'expertise auprès de particuliers ou d'entreprises qui soutiennent votre cause. Les contributions en nature peuvent inclure des fournitures de bureau, des espaces pour des événements, des services professionnels ou un soutien pro bono, ce qui réduit votre besoin de capital initial.



Parrainage d'entreprise ou fiscal : Contactez les entreprises de votre communauté ou de votre secteur d'activité pour obtenir des parrainages ou des partenariats. Offrez une visibilité et une reconnaissance en échange d'un parrainage budgétaire ou de dons en nature.



L'abondement des dons : encouragez les donateurs à maximiser leur impact en leur offrant la possibilité d'abondement des dons. Établissez des partenariats avec des entreprises ou des particuliers désireux d'égaler les dons jusqu'à un certain montant, ce qui permet de doubler l'impact de chaque don.



Collecte de fonds par des bénévoles : Mobilisez vos bénévoles pour qu'ils organisent et collectent des fonds pour vos événements ou initiatives caritatives en votre nom. Donnez-leur les moyens de tirer parti de leurs réseaux et de leur créativité pour collecter des fonds sans investissement initial.



Comment le MC Boys Soccer Booster Club a collecté 15 000 dollars gratuitement

Le Boys Soccer Booster Club, un groupe dévoué qui soutient les jeunes footballeurs de la communauté, a dû relever le défi de collecter des fonds pour couvrir l'équipement, les frais de déplacement et d'autres besoins essentiels. Avec des ressources limitées et une demande croissante de soutien financier, le club avait besoin d'une plateforme gratuite et conviviale pour collecter des fonds.

Zeffy a changé la donne pour le Boys Soccer Booster Club. Grâce à saplateforme de collecte de fonds gratuite, Zeffy a offert une solution transparente aux problèmes de collecte de fonds du club. Le club a pu créer des pages de collecte de fonds personnalisées, des billets et des boutiques en ligne pour collecter des fonds.

De plus, grâce au tableau de bord intuitif de Zeffy, ils pouvaient suivre les dons en temps réel, surveiller l'évolution de la campagne et envoyer des messages de remerciement personnalisés aux sympathisants.

Grâce à ces outils, le Boys Soccer Booster Club a récolté la somme impressionnante de 15 000 dollars pour soutenir ses programmes et ses activités, sans avoir à payer un centime de frais.

Les meilleurs outils gratuits pour créer une organisation à but non lucratif

Lorsque l'on crée une association sans ressources financières, il est essentiel de tirer parti des outils et logiciels gratuits pour les associations. Ces plateformes peuvent vous aider à organiser votre équipe, à diffuser votre message et à collecter des fonds sans avoir à débourser beaucoup d'argent.

Gestion des associations et des tâches

Google Workspace (anciennement G Suite) : Google Workspace offre une suite d'outils de productivité, notamment Gmail, Google Drive, Docs, Sheets et Slides, qui sont parfaits pour la communication au sein de votre équipe d'organisations à but non lucratif.

Trello : Trello est un outil de gestion de projet flexible qui utilise des tableaux, des listes et des cartes pour organiser les tâches et collaborer avec les membres de l'équipe. Sa version gratuite offre des fonctionnalités de base utiles pour la planification et l'exécution de projets au sein de votre association.

Asana : Asana est un autre outil de gestion de projet qui propose une version gratuite pour les petites équipes. Il permet aux utilisateurs de créer des tâches, de fixer des délais, d'attribuer des responsabilités et de suivre les progrès, ce qui facilite la coordination efficace des projets et la gestion des flux de travail.

Zoom : Zoom offre gratuitement des services de vidéoconférence et d'hébergement de webinaires pour des réunions, des ateliers et des événements virtuels. Il s'agit d'un outil précieux pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent entrer en contact avec des parties prenantes, organiser des sessions de formation ou des événements de collecte de fonds en ligne.

Marketing et promotion

Canva : Canva est un outil de conception graphique polyvalent qui permet aux utilisateurs de créer gratuitement des graphiques, des présentations et du matériel de marketing de qualité professionnelle. Il offre de nombreux modèles et options de personnalisation, ce qui en fait un outil idéal pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent créer un contenu visuel attrayant.

Mailchimp : Mailchimp est une plateforme populaire de marketing par courriel qui offre un plan gratuit pour les organisations à but non lucratif. Elle permet aux organisations de créer et d'envoyer des campagnes d'e-mailing, de gérer des listes d'abonnés et de suivre les indicateurs d'engagement, ce qui les aide à établir et à entretenir des relations avec les donateurs et les sympathisants. Consultez notre article sur les alternatives à Mailchimp ici

WordPress : WordPress est une plateforme populaire de création de sites web qui offre un hébergement gratuit et des modèles personnalisables pour les organisations à but non lucratif. Grâce à son interface conviviale et à sa vaste bibliothèque de plugins, WordPress permet aux organisations de créer et de maintenir une présence professionnelle en ligne sans avoir à supporter de frais d'hébergement.

Google Ad Grants : Google Ad Grants offre aux organisations à but non lucratif éligibles 10 000 dollars par mois en crédits publicitaires gratuits pour promouvoir leurs missions et sensibiliser l'opinion publique. En tirant parti de Google Ads, les organisations peuvent accroître leur visibilité en ligne et attirer davantage de sympathisants à leur cause.

Collecte de fonds et gestion des donateurs

Doublez le don : Double the Donation est un outil qui aide les organisations à but non lucratif à trouver des fonds supplémentaires en découvrant si les employeurs peuvent égaler les dons. Il dispose d'une base de données d'entreprises proposant des programmes de dons jumelés, ce qui permet aux associations de vérifier rapidement si les contributions de leurs donateurs sont éligibles à des dons jumelés. Ainsi, les associations peuvent augmenter leurs fonds sans que les donateurs aient à payer un supplément.

FAQ

Peut-on créer gratuitement une organisation à but non lucratif ? Vous pouvez créer une association sans dépenser beaucoup d'argent, mais il y a des frais, comme les frais de dossier et les dépenses courantes. Vous pouvez réduire les coûts en utilisant des ressources gratuites et en vous faisant aider par des bénévoles. Ainsi, même si ce n'est pas gratuit, vous pouvez créer une association sans avoir besoin de beaucoup d'argent au départ.

Quelle est l'association la plus facile à créer ? Les associations caritatives, comme celles qui apportent une aide alimentaire ou éducative, sont généralement les plus faciles à créer. Leurs objectifs et leurs méthodes de travail simples les rendent plus accessibles aux personnes désireuses de faire la différence dans leur communauté.

Peut-on créer une association sans argent en dehors des États-Unis ? Oui, il est possible de créer une association sans argent en dehors des États-Unis !

Le financement initial peut provenir de réseaux personnels, du crowdfunding, de petites subventions ou de dons en nature. Les exigences et les procédures varient considérablement d'un pays à l'autre. Il convient donc de se renseigner sur les réglementations en vigueur dans votre pays.

